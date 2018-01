Cartas - 13/10/2010

Incitação da discórdia

Como um governo que se diz para todos pode classificar os seus opositores na internet como "corrente do mal"? Estimulam uma guerra inútil entre os próprios brasileiros. Dizem que o opositor representa o medo, mas, na verdade, quem ganha eleição com o medo é o atual governo. Esquecem o velho ditado: "A mentira tem pena curta." Era só questão de tempo para a verdade e a dubiedade da candidata vermelha virem à tona. Agora apelam no horário eleitoral, dividindo o povo entre ricos e pobres, bons e maus. Esquecem que antes de tudo o povo deve ser unido, o que prega o candidato tucano, o povo é um só, brasileiro! Estão nervosos é com o jingle: "Com Serra uma certeza a gente tem, Serra é do Bem, Serra é do Bem."

BRUNO MALTEZE ZUFFO

São Paulo

RESSENTIMENTO

Todos os presidentes brasileiros em seus períodos de governo deixaram bons trabalhos e cometeram falhas, o que é normal. No caso do atual, além das falhas, ficou evidente também um ponto diferencial: conseguiu dividir o País e criar uma onda de falsa expectativa como nunca antes se tinha visto no Brasil. Os mais pobres aumentaram o seu ressentimento contra os ricos e pensam que estão na classe média.

ROBERTO CABRAL

Maringá (PR)]

SIGILO DE FÁTIMA

A Igreja Católica que se cuide: quem vai contra o lulo-petismo está sujeito a todo tipo de ataque. A esta hora já deve ter algum membro da facção tentando violar o terceiro segredo de Fátima.

LÉO COUTINHO

Campinas

A VEZ DAS MULHERES?

Se toda vez que Dilma precisa se defender é Lula, ou José Eduardo Dutra, ou outro homem do PT que o faz, como será se ela for eleita? Ela se mostra muito dependente de Lula e de seus pares masculinos. Se vai precisar que Lula ou outro homem do partido esteja a seu lado para tomar decisões, melhor escolher logo um homem para presidente. Quando surgir uma mulher como Michelle Bachelet ou Angela Merkel, aí, sim, vamos eleger uma mulher.

FRANCISCO DA COSTA OLIVEIRA

São Paulo

MANIPULAÇÃO

Vi, com surpresa, na propaganda da candidata Dilma Rousseff no horário eleitoral da televisão, os votos dados à ex-candidata Marina Silva serem somados aos dela, justificando que 67% dos eleitores querem uma mulher para a Presidência da República. Senti-me aviltada, pois, eleitora de Marina Silva que sou, não votei nela pelo fato de ser mulher, e sim por suas propostas e seus valores éticos e morais. Senti-me desrespeitada ao ver o meu voto sendo utilizado, de forma indevida e sem minha permissão, como fator de manipulação na campanha de Dilma. Enviei e-mail similar à OAB-SP e ao Conar, pois, no mínimo, essa propaganda é enganosa, já que o que ela afirma não pode ser correlacionado aos votos. O desrespeito à cidadania tem virado festa neste país!

CLAUDIA SAVASTANO

São José dos Campos

PISADA NA BOLA

Dilma visitou o Amparo Maternal de São Paulo porque apresenta "um programa parecido" com o do governo federal. Ora, veio aprender com o governo de São Paulo um programa dos tucanos? Por que não apresentou esse programa quando o Amparo Maternal estava falido e para fechar?

YOSHIO ASANUMA

São Paulo

PIPOCA

Dilma diz que vai criar em cada cidade do Brasil biblioteca e cinema. Só falta a pipoca...

CÍCERO SONSIM

Nova Londrina (PR)

PEDRO MALAN

Clara diferença

Excelente o artigo Diálogo de surdos? (10/10, A2), do ex-ministro Pedro Malan. Claríssimo e contundente. Os argumentos apresentados poderiam ser utilizados pelo meu colega politécnico José Serra para mostrar ao povo (e ao "poste") a diferença entre o ter feito e o dizer que fez. "Nunca antes na história deste país" um (des)governo se beneficiou tanto dos trabalhos realizados por seu antecessor, nem mentiu tanto.

GEERT J. PRANGE

Paranaguá (PR)

O GRANDE ENGODO

Lendo o artigo de Pedro Malan percebe-se que o Brasil não está totalmente impossibilitado de ver uma pessoa comprovadamente brilhante se manifestar sobre o universo da política. Nele mostra com simplicidade o grande engodo chamado governo Lulla. Se Serra conseguir no segundo turno ter um discurso com pelo menos metade da clareza de Malan, leva fácil esta eleição. Afinal, o eleitor já demonstrou que não é idiota. Ou completamente idiotizado, como queiram.

JOSÉ B. NAPOLEONE SILVEIRA

Campinas

SABESP

Propaganda enganosa

Há 60 anos assinante do Estado, não tenho notícia de defesa tão sistemática e apaixonada de uma instituição como a que o jornal está dispensando à Sabesp, em especial no que se refere à despoluição do Tietê (Guarulhos e o Rio Tietê, 7/10, A3). A Sabesp não merece tal atenção, ao contrário, é passível de críticas por seu comportamento não transparente e mesmo antissocial, divulgando propaganda enganosa sobre sua preocupação ambiental e manipulando dados sobre a situação do abastecimento de água e dos esgotos sanitários na região metropolitana que absolutamente não condizem com a realidade. O editorial está numa das linhas dessa enganação. A empresa conseguiu transformar Guarulhos no município responsável pela poluição do Tietê por lançar mil litros por segundo de esgotos sem tratamento, quando ainda hoje a Sabesp despeja mais de 40 mil l/s e aparece como protetora do meio ambiente. Guarulhos criou vergonha e está tratando seus esgotos. A Sabesp não investe nenhum centavo na ampliação da sua capacidade de tratamento de esgotos há mais de dez anos.

JULIO CERQUEIRA CESAR NETO

São Paulo

"Sem você eu não sou ninguém..."

ROBERTO TWIASCHOR / SÃO PAULO, SOBRE A DEPENDÊNCIA DE DILMA DO APOIO DE LULA

"O Brasil é o país dos paradoxos: enquanto se luta para eliminar o coronelismo eleitoral, cria-se uma candidata de cabresto!"

ANTENOR AZEVEDO CARRIJO / ATIBAIA, SOBRE A IMPOSIÇÃO PRESIDENCIAL À SUCESSÃO

"Dúvida cruel: será Dilma o Pitta do Lula?"

ALBERTO ARDITTI / SÃO PAULO, SOBRE O CRIADOR E A CRIATURA

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 6.492

TEMA DO DIA

Brasil ajuda nações com US$ 4,5 bi no ano

País se consolida como um dos maiores doadores de dinheiro à África e à América Latina

"Muito insensato por parte do governo. A desejada cadeira da ONU está distante. 0s beneficiados não votam a nosso favor."

PEDRO SARTORI

"Sabia da ajuda humanitária, mas não nessa proporção. Tentam salvar o mundo lá fora e os nossos ficam sem assistência."

CHRISTIANA DE SOUZA

"Já que o atual momento econômico nos permite, ajudá-los só nos dignifica perante pessoas que jamais conheceremos."

RICARDO JOSÉ FONTES ALMEIDA

DEVOTA?

Agora é blasfêmia! A candidata declarar que é devota de Nossa Senhora Aparecida é, no mínimo, um acinte aos católicos e um desrespeito aos brasileiros.

São Paulo

EM BUSCA DE VOTOS

O que faz uma comunista, ex-guerrilheira, que participou de várias ações que resultaram em morte de inocentes, posar de católica devota?

Será que no Brasil, onde nada é levado a sério, comunista acredita em Deus?

São Paulo

SINAL DA CRUZ

Este fato que tive a oportunidade de ver no noticiário de uma rede de televisão me chamou muito a atenção: a candidata do PT, Dilma Rousseff, apareceu rezando na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Que força tem a vontade de vencer uma eleição presidencial, se ela é ateia, mulher ímpia? Sentindo o peso da vontade do seu partido sobre o aborto, agora resolveu aparecer em Aparecida e se filmar fazendo o Sinal da Santa Cruz. Que maravilha, dona Dilma, acreditei nessa!

São Paulo

POLITICALHA

Primeiro, Dilma atacou dona Ruth Cardoso. Agora ataca Dona Mônica Serra. Para Dilma, mulher decente é Erenice Guerra, que montou um esquema de corrupção na Casa Civil, e a uruguaia Maria Cristina de Castro, outra guerrilheira que Dilma colocou na pasta de Minas e Energia e deu um golpe de R$ 5 milhões apurado pelo TCU.

E ela ainda é candidata à Presidência da República à custa dos interesses do Lulla... Realmente, o PT só faz politicalha e a Nação é obrigada a assistir a tudo isso sem ter uma Justiça ética e justa para defendê-la.

São Paulo

SEM LIMITES

No blog Dilma 13, uma baixaria só, há uma foto de Ruth Cardoso ao lado de um comentário: "Ela não concordaria com as baixarias da campanha tucana."

Eles não têm limites.

Rio de Janeiro

O BRASIL É DO BEM

Chega de sermos governados por um partido que usurpou os bons feitos do governo passado e clama ter inventado o Brasil. Chega de assistirmos a essa farra imoral do loteamento de cargos aos companheiros corruptos que apenas enxergam seus próprios bolsos. Chega de um governo desagregador, que apenas prega o ódio e joga os brasileiros uns contra os outros. Queremos um governo de união, de princípios, da democracia e da liberdade. O Brasil é do BEM, e não PT.

Porto Feliz

PSDB MALANDRO

O PSDB precisa deixar de ser todo certinho e partir para o enfrentamento nas mesmas bases do malaco PT.

No PT ninguém nunca, viu, sentiu ou ouviu nada sobre desvios de verbas públicas.

Usar o mesmo veneno para anular a picada é tática antiga e sempre válida.

O PT é como o sujeito que nasceu na malandragem das ruas, criou-se como malandro e diplomou-se como tal, esperto e vivido, aprendendo de preferência as coisas erradas, e hoje acua os cidadãos de bem, só que eles são gente como a gente, com cultura diferenciada e loucos para enriquecer, como qualquer bom malandro.

Matão

DESVIO DE FUNÇÃO PÚBLICA

Nunca antes nesse país, qualquer pessoa que desempenhou ou desempenha cargos públicos pôde deles se desviar sob pena de demissão a bem do serviço público por desvio de função. Nunca antes nesse país qualquer órgão público condescendeu com qualquer pessoa que ocupasse cargo público e dele se desviasse para beneficiar este ou aquele, como faz o sr. Luiz Inácio Lula da Silva ,que deveria estar governando o País. É muito estranho que a maioria dos juristas não suscite esse comportamento irregular e que nunca antes nesse país a Justiça (incluam-se todos os tribunais) esteve, permanentemente, com o tampão nos olhos, fazendo nascer um novo e estranho princípio jurídico que não apena quem está no poder.

São Paulo

PROJETO DO PT

Dilma afirma que é a favor da vida e que a democracia está consolidada e atribui ao governo Lula está consolidação, fruto de uma política assistencialista e popular. Pura mentira! Os fatores que contribuíram para a solidificação da democracia, até a presente data, foram: 1) A derrota dos movimentos subversivos, dos quais Dilma fez parte na organização denominada COLINA, onde teve uma participação bastante ativa em várias operações em que atuou; 2) a política econômica praticada no governo Fernando Henrique, com a admissão do Plano Real (o PT na época foi totalmente contra); 3) as privatizações que permitiram alavancar setores importantes, tais como: a telecomunicação, a construção e reforma de estradas importantes para o desenvolvimento do País e outras ações. O PT é a favor da estatização, conforme demonstrado durante o recente debate realizado na TV entre os dois candidatos ao governo. A política atualmente desenvolvida por Lula loteou as empresas governamentais com pessoal não habilitado, para atender aos partidos políticos que fizeram aliança com o PT para eleger o atual presidente. Esse fato ocasionou uma série de ações desastrosas que resultaram em práticas pouco ortodoxas, como mensalão, dólares na cueca, contratações de parentes, união com políticos que no passado tiveram atuações desastrosas e mais recentemente o caso da substituta da Dilma na Casa Civil. A vitória da Dilma poderá levar-nos para uma socialização marxista-leninista, a exemplo de Venezuela, Equador, Bolívia, Cuba, Coreia do Norte e China.

Depois de muita luta não podemos mais aceitar a censura da imprensa e outros atos ditadoriais da esquerda. A ideia do PT é se eternizar no governo, certamente Lula tentará voltar ao poder para permanecer por mais oito anos, perfazendo um total de vinte anos de governo petista. Esse projeto será bom para o Brasil? Caberá aos eleitores decidirem em 31 de outubro.

São Paulo

ESPERANÇA

Pessoal, não desesperem, não, vocês bem sabem que ''quem abençoa'' a candidata do governo é o ''pé frio'' do Lula. Portanto...

São Paulo

O Brasil que vota: um país sem classe média

Durante a última ditadura, o jornal O Estado de S. Paulo comentava: "O Estado brasileiro está rico; o povo está pobre." Não houve diferença de lá para cá. O milagre econômico da época de Delfim Netto foi um. O milagre social das últimas décadas foi outro: a extinção da classe média.

Uma terça parte do Brasil recebe Bolsa-Família. Representa 33%. São 60 milhões de pessoas.

Outros 9% sobrevivem em miséria absoluta, sem emprego, sem assistência formal. São 16 milhões de indivíduos abandonados.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulga que 51% da população brasileira se encontra na classe média, pois ganha entre R$1.500 e R$ 5 mil. É um engano desse órgão. O salário mínimo, de acordo com o ex-presidente Getúlio Vargas, deveria valer R$ 2.500. Quem recebe R$ 5 mil recebe por dois salários mínimos. Desses 92 milhões, a maioria (80 milhões) permanece na tabela inferior - R$ 1.500. De maneira esgarçada, alguns poucos atingem R$ 3 mil e poucos chegam ao pico de R$ 5 mil.

Portanto, a classe média não pode mais ser tornada culpada pela miséria no Brasil. Ela não existe mais.

As mordomias próprias dos nobres nas épocas dos reinados foram substituídas por mordomias próprias de quem pertence ao Estado ou com ele se relaciona. O Estado concentra em suas mãos todo o poder econômico, social, jurídico e até o de informação. Basta ler o romance "O Leopardo", do escritor italiano Giuseppe di Lampedusa.

Transformamos-nos em manadas que precisam ser controladas por peões, dentro de currais ou nos corredores dos entretenimentos. Para manter a manada calma é preciso dirigir-lhe a atenção para o pão e o circo da época dos romanos: hoje, as Olimpíadas.

Em "Vidas Secas", Graciliano Ramos dá nome ao cachorro e ao papagaio. Porém os filhos do casal recebem as denominações de "menino mais velho" e "menino mais novo". São mudos e despersonalizados. A necessidade de encontrarem alimento e água ressalta o valor do animal. O homem transforma-se em caminhante mudo. A palavra desenvolve-se somente após a satisfação das necessidades básicas: alimento, água, abrigo.

"Os Sertões", de Euclides da Cunha, "Seara Vermelha", de Jorge Amado, e "Vidas Secas", de Graciliano Ramos, descrevem a seca dos sertões nordestinos e a migração de sua população para todos os cantos do País, sem encontrar no Estado brasileiro os respaldos econômico e cultural que deveriam ter.

Hoje a seca cultural encontra-se em todo o País. Já não sabemos quem somos. Desconhecemos os grandes escritores brasileiros, para fixarmo-nos nos "ismos" e modismos trazidos do exterior. Somos desconhecidos para nós mesmos. E a ainda mais moderna das invenções do ser humano, a Palavra, que até hoje não foi superada, é relegada a segundo plano. e continuamos como "os meninos mais novos" e "os meninos mais velhos", de Graciliano Ramos. Transformamo-nos em surdos, mudos e excepcionais.

É correta a proposta do candidato José Serra de criar escolas técnicas e disseminá-las pelo País. É uma das maneiras de escaparmos do socialismo esgarçado e caolho em que já vivemos.

Com o conhecimento das técnicas para suprirmos as necessidades de alimentação, de água e de moradia, quem sabe poderemos chegar ao estágio seguinte: adquirirmos cultura e aprendermos a falar e a nos identificarmos como brasileiros, e não como macaquinhos.

Barretos

PREOCUPAÇÕES

Tenho algumas preocupações. 1) O caro amigo José Serra está permitindo que a Dilma fale mais grosso do que ele, talvez porque ela foi ou seja fumante - normalmente mulher que fumou ou fuma fala mesmo mais grosso do que o normal, não que eu tenha algo contra mulheres fumantes; 2) minha grande preocupação é que nenhum dos dois candidatos está preocupado com o meio ambiente e principalmente com o verde, que está desaparecendo do nosso Brasil varonil; e 3) a maior de todas (não vou entrar muito em detalhes), a China está engolindo o mundo com suas exportações de baixo valor e de certa forma desleal, e não observo nenhuma autoridade monetária brasileira tomar quaisquer providências. Estão sempre se curvando às vontade e aos anseios chineses. A China vai quebrar o Brasil não somente com os importados, numa concorrência desleal com nossas fábricas, mas também com a pirataria de todos os seus produtos e contrabandos de roupas, óculos, aparelhos elétricos/eletrônicos (normalmente, os proprietários das lojas não falam português, são carrancudos e mal-educados), muitas das vezes esses produtos são fabricados na China, com mão de obra infantil, e no Brasil a maioria de seus empregados não tem registro em carreira, eles são encontrados nos Bairros do Brás, nas Ruas José Paulino e 25 de Março e até espalhados pelas calçadas da cidade. Será que pelo mnos um dos dois candidatos sabe disso? Bem como dos automóveis que são roubado/furtados no Brasil e comodamente levados e ''esquentados'' no nosso vizinho Paraguai? Quando nosso governo fará um tratado para recuperar nossos carros roubados? Grande parte dos brasileiros é sabedora dessa maracuataia.

São Paulo

COMO COMPARAR?

O cavalo de batalha da candidata Dilma nesta campanha é a persistente comparação entre os governos FHC e Lula.

Comparar não é tão fácil quanto supõe a vã filosofia do PT.

O Brasil cresceu durante os últimos 16 anos, apesar de sua História principiar há apenas 8 anos - querem nos fazer acreditar. Cotejar os dois períodos equivale a comparar um menino de 8 anos com um marmanjo de 16. Faz sentido?

São Paulo

PERGUNTAR NÃO OFENDE

A paralisação de serviços de comunicação do governo de São Paulo foi provocada por pane ou foi sabotagem? Em certos momentos da vida política brasileira o vale-tudo eleitoral de algumas categorias profissionais faz coisas que até Deus duvida.

São Paulo

SOU DA TURMA DO FHC, COM MUITO ORGULHO.

Um jingle da campanha de Dilma faz uma crítica a Serra: ''Mas ele é do PSDB, ele é da turma do FHC." A candidata apoiada por ex-presidentes de tão tristes lembranças, Sarney e Collor, a quem reverencia com tanta pompa, insiste em falsear a verdade e em não reconhecer que foi graças às políticas econômicas e de estabilização da moeda do governo FHC que Lula, mantendo essas políticas, pôde fazer um governo tranquilo e de algum progresso social. Vale lembrar que o crescimento do Brasil sempre esteve aquém das demais nações e que a herança que deixará será de um país nas mãos de "cumpanheros" incompetentes apaniguados pelo que há de pior no cenário político brasileiro, vide os Correios, por gente da total confiança pessoal do primeiro escalão submersa no mar de lama da corrupção, entre outras tantos problemas.

São Paulo

SOLICITAÇÃO

Gostaria de pedir ao bando de petistas que pegou meu e-mail aqui, no Fórum, que parem de mandar as mensagens ridículas de vocês, pois não vou mudar o meu voto.

São Paulo

DUELO POR CÂMBIO

Quem foi que, intempestivamente, reconheceu a China como economia de mercado? Começa com a letra L. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três: LULA, o magnânimo global.

Monte Santo de Minas (MG)

ACUPUNTURA

O brasileiro tem problema dentário e a Previdência não cuida de seus dentes e com o salário mínimo não se paga nenhum dentista. Por outro lado, a então ministra Dilma gasta mais de R$ 4 mil por mês da Casa Civil para pagar um

acupunturista pra que possa relaxar. Meu Deus, ela ainda acha isso normal. Será que uma pessoa que não respeita e usa o dinheiro do contribuinte em benefício próprio merece ser presidente?

São Paulo

SERIEDADE

Na sua propaganda o candidato José Serra, que deveria ser de oposição, chega ao desplante de colocar a foto do atual presidente, um fato inusitado. E mais, ele faz colocações em relação a segurança pública, educação, transporte público e saúde, entre outros temas. E até a uma 13.ª Bolsa-Família. Mas deixa de lado o tema relativo ao valor dos pedágios nas estradas paulistas. Ele precisa usar sua competência para explicar como tais problemas foram encaminhados por ele quando ocupou temporariamente os cargos de prefeito da capital e governador do Estado de São Paulo, mandatos que ele não terminou. Ele pode afirmar que suas propostas foram postas em prática, e mais, deram certo? Os eleitores precisam avaliar essa postura, afinal, o mínimo que se exige de um candidato é a seriedade nas colocações que faz na propaganda eleitoral.

Santos

TERGIVERSANDO

Ui! E não é que a "tia" Dilma aprendeu uma palavra nova? Ter-gi-ver-sar... Mas verdade seja dita, conjugar o verbo ela sempre soube!

São Carlos

AINDA SOBRE O ABORTO

Gostaria de lembrar que o tema ABORTO em nenhum momento foi trazido pelo candidato Serra à arena dessa disputa, mas sim, pelos jornalistas durante os debates, pois fazia parte do plano de governo apresentado pela candidata do PT ao TSE, depois retirado e modificado. É preciso também enfatizar que, desde o primeiro debate, Serra foi o único candidato que teve uma posição clara e definida: declarou-se contra o aborto e mencionou que não colocaria esse tema sequer para ser discutido através de plebiscito. Ponto. Toda a celeuma que se seguiu e tomou a mídia e a internet aconteceu pelo posicionamento de setores religiosos, sejam católicos ou evangélicos. De forma enganosa, a candidata Dilma se coloca na situação de vítima para escapar a uma posição assumida desde o início, documentada, aliás, por vídeos e entrevistas a jornalistas diversos. O que parece estar ocorrendo de fato é o expediente repetido ad nauseam de atribuir a outrem o desgaste por uma posição que poderia até ser respeitada se não tivesse sido tratada de forma errática por ela mesma e sua campanha.

São Paulo

DISCURSO POLÍTICO

O País está insuportável, e não é de agora. Isso remonta de um período muito anterior à ditadura militar. Aliás, diga-se de passagem que a Revolução de 1964, sem qualquer intenção de apologismo à mesma, não ocorreu em razão apenas de sufocar as tentativas de investidas comunistas, mas de moralizar o País como um todo. Naquela ocasião, os processos de corrupção eram tão aviltantes como o são agora, a criminalidade imperava de norte a sul, leste a oeste.

Nesta corrida à Presidência da República, promessas de feitos maravilhosos desfilam incansavelmente, mas não ouvimos ainda de nenhum dos dois candidatos um plano de ação para a reforma e moralização do Judiciário; uma operação de guerra contra o narcotráfico; uma varredura geral de corruptos, ladrões e bandidos que infestam as instituições e o funcionalismo público; um caça implacável nas empresas de iniciativa privada para erradicação de maracutais urdidas para sonegação de impostos; o desmantelamento maciço de quadrilhas pelo Brasil afora, quadrilhas essas que corrompem funcionários das instituições, estimulam o tráfico de influência, roubam cargas, alimentam a indústria da pirataria, clonam cartões de crédito, invadem os sistemas informatizados de bancos, empresas e instituições, instalam controles de atividades através de cobranças de taxas de segurança, enfim, exercem a criminalidade em elevadíssimo índice em todo o território nacional.

O prejuízo que o crime organizado dá aos cofres públicos e repercute negativamente na vida do cidadão honesto e produtivo é incalculável, mas garanto que sua erradicação permitiria ao governo investir suficientemente em educação, saúde, transporte, etc; bem como reduziria as despesas do cidadão comum, redundando em justiça social, já que a redução da conta paga por ele para cobrir o custo da criminalidade reverteria em seu favor.

Belo Horizonte

JOSÉ SERRA = CAIXA-PRETA

O candidato da oposição tem sistematicamente se esquivado de abrir ao público suas idéias e detalhar as propostas referentes aos temas realmente importantes para o País, tais como:

1) Pretende coordenar e executar uma reforma tributária de grande porte, beneficiando os investimentos produtivos e desonerando a folha salarial das empresas?

2) Pretende coordenar e executar uma reforma política, como seria?

3) Pretende coordenar e executar uma reforma administrativa do ambito federal?

4) Qual seria realmente sua politica econômico-financeira?

A falta de clareza pode não significar esperteza política e traz enormes dúvidas quanto ao real caráter dessa candidatura.

Por exemplo, o ensino público estadual em São Paulo, no nível colegial, apresenta péssimos índices de aproveitamento escolar, os alunos paulistas têm mostrado performance muito abaixo do mínimo aceitável, assim como o professorado demonstra enorme rejeição às politicas públicas dos tucanos em São Paulo. Como Serra pode pretender fazer algo melhor em âmbito federal?

Já passou da hora de Serra ter apresentado e discutido suas propostas, se é que as tem, para o eleitorado brasileiro; afinal, nem todo mundo é eleitor dos Tiriricas da vida!

São Paulo

FÓRUM DOS ELEITORES

Gostaria de sugerir que até o próximo dia 30 de outubro o Fórum dos Leitores fosse dividido em duas partes, o Fórum dos Leitores e o Fórum dos Eleitores. Vamos aproveitar para dar nossa opinião livremente, pois Franklin Martins e Cia. bella vem aí!!! Aux armes, citoyens!

Vinhedo

NOVA ERA

A insaciável sede de poder contaminou o governo PT. Medidas insensatas vêm sendo adotadas para sustentar o plano de permanência no poder. O gigantismo do aparelhamento da máquina administrativa pública, para abrigar comparsas sindicalistas em cargos, algumas vezes incompatíveis com a capacidade dos seus ocupantes, configura menosprezo da modernidade informática, além do elevado encargo financeiro representado pelo acréscimo de ''servidores'' apaniguados. Esse governo inescrupuloso, que fere os mais elementares príncipios democráticos, com atitudes agressivas, está sendo marcado, também, por escândalos, falcatruas e alto grau de corrupção, pretende continuar no poder.

No segundo turno das eleições, no próximo dia 31, teremos a oportuniade final de alterar essa situação, proporcionando perspectivas alentadoras de uma Nova Era, mediante o voto consciente e responsável. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever.

São Paulo

LULA X FHC X SERRA

É covardia o que vocês desse Fórum estão fazendo, publicando somente comentários/críticas contra Dilma/Lula e a favor do Serra/FHC.

Primeiramente, gostaria de deixar claro que votei no FHC no primeiro turno e anulei meu voto no segundo turno quando Lula venceu. Tive medo, confesso, pois Lula tinha um discurso radical e, assim como o povo brasileiro, não gosto do radicalismo.

No segundo turno dei o braço a torcer e votei no Lula com louvor. Acertei em cheio, porque esse governo atual, com Dilma no segundo escalão, promoveu o País ao melhor ciclo de desenvolvimento que já vi na minha vida.

São incomparável as conquistas do governo Lula com o FHC.

FHC elevou a tributação (Imposto de Renda, notadamente), ceifou as aposentadorias do INSS com o maldito fator previdenciário, foi um dos governos mais corruptos da História, notadamente na instituição Banco Central do Brasil, criou a CPMF para a saúde que não foi para a saúde, entre tantos outros atos danosos a sociedade e ao Brasil.

Lula viaja a serviço do Brasil, vendendo nosso país a investidores e nossos produtos, enquanto FHC viajava para desfrutar e deliciar-se das coisas de Paris...

É verdade que hoje a telefonia e a Vale, privatizadas no Governo FHC, estão indo para a excelência de serviços, mas isso se deve ao fato de o governo Lula ter administrado muito bem e promovido o ciclo de crescimento que promoveu o crescimento dessas empresas.

E aí está mais uma diferença dos dois governos. Enquanto FHC precisou vender nossas empresas, ele o fez barato e ainda com generosos financiamentos com nosso dinheiro do BNDES.

Já em São Paulo, os governos do PSDB fizeram muito pouco no sentido da segurança pública, na educação, na saúde e na habitação. Especificamente na questão do saneamento, que o que vemos são esgotos a céu aberto em pleno século 21 pela cidade de São Paulo que conheço. Nos Rios Tietê-Pinheiros, quando se atravessa pelas marginais, mesmo depois de gastarem fortunas, o cheiro de m... denuncia a incompetência desses governos.

Nas estradas paulistas temos a maior taxa de pedágios de todos os tempos sem que tivessem construído uma só estrada, ao contrário, venderam, com fome de mais arrecadação, aquelas construídas com dinheiro dos impostos por governos anteriores, o que elevou ainda mais as taxas dos pedágios.

Para mim, o único erro do governo Lula foi resistir à extinção da CPMF e até agora não exterminar de vez o maldito fator previdenciário do FHC.

Espero que esse jornal e especificamente essa coluna reflitam sobre o verdadeiro papel da imprensa, caso contrário estarão fadados a ser mais um jornaleco sem credibilidade.

São Paulo

CASTIGO

O ditado popular diz que o povo tem o governo que merece.

Mas eu acho que muito mais do que isso, seria um castigo

para o povo brasileiro a eleição da Dilma para presidente.

Ribeirão Preto

UMA PARA CADA OCASIÃO...

Pior do que político sem palavra, só o que tem muitas, uma para cada ocasião!

O problema dos petistas, e falo com conhecimento de causa, pois convivi com essa rafameia num tempo em que, mesmo aceitando a ajuda de outros partidos para viabilizar o seu projeto de poder, achavam-se mais éticos do que todos os outros, como se fossem ''os escolhidos por Deus para purificar a política brasileira'', é que, após ''aposentarem'' a vergonha na cara, deixando-se envolver nas bandalheiras que criticavam, e conseguirem enganar os eleitores com tanta facilidade, por tanto tempo, perderam a noção de respeito pelo povo brasileiro, não fazendo mais qualquer questão de ''camuflar'' suas armações. A nova onda dos petistas, na ânsia de enrolar eleitores incautos, é tentar fazer de Dilma Rousseff uma coitadinha, que estaria sendo vítima de uma campanha difamatória, armada por conta de sua opinião sobre o aborto. Tudo conversa mole! Na verdade, e a petralhada sabe disso, as críticas feitas a Dilma em relação ao aborto, mais do que estarem ligadas às suas opiniões sobre o tema, até porque todos sabem que as opiniões não são dela, mas dos marqueteiros da campanha, que ''colocam palavras em sua boca'', geram desconforto e desconfianças pela forma flexível como ela trata o assunto, falando que é contra ou a favor, de acordo com o que a plateia, reunida naquela ocasião, que ouvir. Esse é o real problema, embora a petezada prefira tentar, através de mil e uma chantagens emocionais, fazer com que a ''vovozinha'', com toda a sua esperteza, seja vista como uma indefesa ''chapeuzinho vermelho''. Só faltava essa!

Recife

ÓDIO?

Apenas faço um questionamento. Com que envergadura moral Dilma Rousseff, com seu ''louvável'' passado, pode fazer qualquer citação (infundada) com relação a atitudes fundamentas no ódio?

Meus compatriotas, façamos uma análise quanto aos fatos, e com isso vamos usar o nosso voto a favor do Brasil, e não a favor de apenas alguns brasileiros.

São Paulo

CADÊ A CARA VERDADEIRA?

Quem dá as cartas, escondido atrás de plásticas, de opiniões ''catavento'' da hora, na verdade é o José Dirceu, ou qual será seu nome? Mudando de cara alguém muda de caráter? Ou aquele que nos momentos cruciais passava para a sala vizinha para poder dizer: ''Eu sou o puro Pai de Todos, EU não vi, Eu não ouvi, Eu não sabia.". Diz que não sabia, mas segue as regras da figura sinistra, escondida nos bastidores, o dono verdadeiro desse jogo todo. Não se enganem, brasileiros: com a Mulher Beleza à frente, José Dirceu e os seus finalmente vão chegar ao poder no Brasil.

São Paulo