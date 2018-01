Cartas - 14/10/2010

Exemplo de fraternidade

No empenho demonstrado em salvar seus 33 trabalhadores, havia mais de dois meses confinados no subsolo, a 700 metros de profundidade, numa das maiores minas de cobre do planeta, o Chile acaba de oferecer um emocionante exemplo de fraternidade humana. Parabéns, Chile!

HERCÍLIO T. DE ALBUQUERQUE

Sarapuí

SOLIDARIEDADE E UNIÃO

Neste Dia da Criança, acredito que o homem tenha dado um passo talvez até maior que o de 1969 na Lua, a que se referiu o astronauta Neil Armstrong. O resgate dos mineiros no Chile é a prova de que nosso mundo não é feito só de tristezas, mas também de solidariedade, união de nações e amor ao próximo. Parabéns a toda a equipe de salvamento, aos jornalistas e, o mais importante, à família desses homens de fibra.

RENAN WILLIAM CANDIDO

São Paulo

A GENTILEZA QUE NOS FALTA

Da tecnologia à psicologia, muito pudemos e poderemos aprender com o resgate no Chile, mas chamou-me especialmente a atenção o mineiro Mario Sepúlveda, o segundo resgatado, ter tirado o capacete em respeito à primeira-dama, antes de cumprimentá-la. Foi algo tão rápido, tão simples, tão honesto. Não estou falando em reverenciar ninguém, mas na gentileza e no respeito que devemos pelas pessoas. Os candidatos faltaram-nos tanto com o respeito nestas eleições, mas não devemos revidar, devemos repercutir essa cordialidade tão linda quanto sutil, mais um ensinamento desse time de mineiros guerreiros e de socorristas que iluminaram túneis e acaloraram noites no deserto. De fato, eles são um exemplo a ser seguido.

ANDREA ALBUQUERQUE

São Paulo

DEMAGOGIA X CORAGEM

O que não se faz por uma eleição. Por causa dela, o presidente Lula deixou de ir ao Chile recepcionar os mineiros resgatados, abrindo espaço para o seu também demagógico colega cocaleiro aparecer diante das câmeras e junto ao competente presidente chileno. Parabéns ao povo chileno e aos mineiros pela coragem ao enfrentarem tantas dificuldades.

CARLOS MONTAGNOLI

Jundiaí

GOLEADA DO CHILE

Enquanto o Chile dá exemplo de competência e solidariedade aos 33 mineiros, antecipando o resgate e festejando essa conquista, no Brasil, apesar de toda a propaganda oficial, as vítimas das enchentes de junho em Alagoas e Pernambuco continuam abrigadas em ginásios de esportes e galpões, sem condições satisfatórias de alimentação e higiene. E este governo ainda se diz preocupado com o social.

LUIZ NUSBAUM, médico

São Paulo

COBERTURA COMPLETA

Assino o Estadão há mais de 40 anos, leio e anoto as matérias que me interessam. Assim, li com atenção a edição de ontem, satisfeito com o resgate dos mineiros chilenos soterrados em São José, no Deserto de Atacama. Dramático, fantástico. Mas o importante, além da operação vitoriosa, foi a cobertura do Estado. Completa, nas páginas A14 a A17. Não vi na TV, na internet e muito menos ouvi nas rádios matérias mais completas, mais pormenorizadas. Fabuloso! Parabéns a toda a equipe desse vitorioso diário, bem assim à jornalista Patrícia Campos Mello.

ODUVALDO DONNINI

São Paulo

ABORTO

Estado laico

O Estadão publicou editorial (A sucessão sequestrada, 11/10, A3) que defende o aborto em nome do Estado laico, como se a defesa da vida nascente fosse uma questão exclusivamente religiosa. Penso, porém, que o Estado laico não tem o direito de matar. Matar um ser humano inocente no ventre materno é crime e para condená-lo não preciso invocar motivações exclusivamente religiosas. Ademais, esse mesmo Estado laico não pode ignorar a religiosidade da população brasileira, como se o Brasil pertencesse somente aos ateus e agnósticos.

ROBERTO V. DA SILVA MARTINS

São Paulo

PRECATÓRIOS

Ainda Santo André

A respeito da manifestação da prefeitura de Santo André (9/10) sobre a denúncia de violação de direitos humanos no município à OEA, pela omissão no pagamento dos precatórios, cabe dizer que a posição da municipalidade é lamentável e só expõe, mais uma vez, a busca por desculpas para o não cumprimento de suas obrigações judiciais. Apesar de este não ser o local mais adequado para debater questões técnicas, cabe esclarecer que, de fato, a nova emenda constitucional alterou a forma de pagamento dos precatórios, mas em nenhum momento gerou a chamada "perda do objeto" da denúncia. A denúncia na OEA extrapola os limites da legislação interna, e é sabido que os direitos humanos dos credores de Santo André - muitos idosos, necessitando de recursos para tratamentos médicos, pagamento de empréstimos bancários e dívidas com o próprio município - têm sido sistematicamente violados, até que a quitação total da dívida ocorra; tudo sem contar com as centenas de credores que já faleceram sem nada receber. O município não pode afirmar, também, que não tem conhecimento da causa, pois em 2/7/2008 a Missão Permanente do Brasil junto à OEA enviou resposta à denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com informações nitidamente fornecidas pelo município. A causa é conhecida há anos. Em Santo André, a situação dos precatórios é antiga e grave, a nova legislação não resolveu a questão e os novos entraves burocráticos criados não podem ser utilizados para escusar o município. Mesmo que tudo ocorra conforme previsto na lei, em menos de 30 anos as dívidas judiciais do município não serão pagas. Os direitos humanos dos credores continuarão a ser violados, a menos que uma atitude séria do município resolva a questão - como esperam os munícipes - ou uma decisão internacional condene o País por esse absurdo contra os credores e a moralidade administrativa - pelo que lutam os advogados!

FERNANDO ROMERA STÁBILE, advogado que patrocina a denúncia na OEA

Santo André

"Hoje somos todos chilenos. E viva a vida!"

MYRIAN MACEDO / SÃO PAULO, SOBRE O RESGATE DOS MINEIROS

"Um feito memorável dos chilenos, a juntar-se aos dois meritórios Prêmios Nobel de Literatura, sem azias, sem jactâncias nem personalismos megalomaníacos"

LEONARDO GIANNINI / SÃO PAULO, IDEM

"Por que será que eles estão quietinhos como anjos?"

CELSO VICENTE FIORINI / SÃO PAULO, SOBRE O MST

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 5.904

TEMA DO DIA

Equipe realiza resgate de mineiros no Chile

Cercada de cuidados e doses de emoção, operação vira espetáculo de mídia que mobilizou o mundo

"O Chile entrou na onda midiática mundial. Os coitados dos mineiros viraram celebridades macabras."

OMAR CHALITA

"Admirável a força deles. Estamos rezando pela saúde dos valentes mineiros heróis."

JOSÉ CARLOS BALDINI

"Exemplar o modo como foi conduzido o resgate, a eficácia e o sucesso da operação. Parabéns a todos os envolvidos."

PAUL KERSEY

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

DE VOLTA À VIDA

Da Apollo 13 ao Deserto de Atacama, a mão de Deus resgatou os heróis.

Sejam bem-vindos no retorno à vida.

São Paulo

FANTÁSTICO

O trabalho de resgate em Copiapó realizado pelos chilenos enche de orgulho o peito de todo engenheiro pela precisão, determinação e, principalmente, pelo resultado fantástico alcançado. Em 1962, quando da Copa do Mundo, e na falta de infraestrutura futebolística, já dizia o presidente chileno Eduardo Frey: ''Porque nada tenemos, lo haremos todo.''

Assim fizeram no passado e fizeram agora.

Heroicamente.

Paranaguá (PR)

O RESGATE DO SÉCULO

Enquanto nos debatemos sobre o sentido e a celebração da vida, o milagre que a preserva e salva se faz presente, magnânimo, indescritível. O mundo, comovido, assiste e, agradecido, humilde, põe-se de joelhos, louvando a Deus e exaltando-O na sua onipotência, por ter dado ao ser humano, por meio da ciência e da tecnologia, o engenho capaz de retirar do seio da terra a maior das riquezas: a própria vida. São 33 mineiros salvos, ressurgindo vitoriosos e reconhecidos, irmãos nossos que pelo trabalho e dedicação se embrenharam no desconhecido para nos dar hoje a maior lição de superação e otimismo.

Reflitam os incrédulos e prepotentes: Deus existe e está entre nós!

São Paulo

HUMANIDADE COMOVIDA

O salvamento com sucesso dos mineiros soterrados no Chile numa mina de cobre comove a humanidade. Graças a Deus que o homem ainda se entristece com o sofrimento do próximo.

São Paulo

DE MINEIRO PARA MINEIRO, UAI!

Nunca entre num lugar do qual não possa sair correndo.

Monte Santo de Minas (MG)

FÊNIX 2

Poderia chamar-se Aécio a cápsula que no Chile tirou os mineiros do buraco...

São Paulo

SOTERRADOS

Depois de 70 dias soterrados, o caso dos 33 mineiros no Chile comoveu todo o mundo.

Após quase três meses sem contato com a superfície, eles demonstram uma enorme vontade de viver.

O desmoronamento da mina de cobre e ouro localizada no Deserto de Atacama, ocorrido no dia 5 de agosto, criou uma enorme aura de solidariedade das pessoas e apoio de países.

Mas políticos já querem colher os louros das equipes de resgate, aproveitando-se do drama dos trabalhadores envolvidos.

Evo Morales, presidente da Bolívia, quer levar com ele (e fotógrafos, claro) o único boliviano entre os soterrados. Além disso, prometeu emprego, além de outras benesses com o dinheiro do povo boliviano (qualquer semelhança com os políticos brasileiros é mera coincidência).

O presidente do Chile, Sebastian Piñera, dará longas entrevistas ao lado dos trabalhadores.

Que Florêncio Ávalos Silva (o primeiro a sair) seja o precursor da felicidade para as dezenas de familiares que aguardavam seus entes queridos.

Fiquei na torcida para que todos saíssem bem dessa tragédia. Que este acidente sirva de exemplo para que as mineradoras de todo o mundo se preocupem mais com a segurança de seus trabalhadores.

Rio de Janeiro

ESTADISTA

O Chile e seu presidente, Sebástian Piñera, deram involuntariamente uma lição a toda a América Latina e seus presidentes fanfarrões, que insistem em dividir seus povos, jogando pobres contra ricos, como se isso fosse digno de presidentes da República em pleno século 21. Piñera ao contrário, uniu a nação chilena inteira e provavelmente hoje deve ser o presidente mais popular do mundo.

Lula, que nem sequer foi à posse de Piñera, desrespeitando o povo chileno apenas por diferenças ideológicas com o presidente daquele país, assim como Hugo Chávez, Evo Morales e Rafael Correa, deve aprender um pouco como se comporta um verdadeiro estadista em momentos díficeis.

Parabéns ao Chile e ao presidente Piñera pela competência no resgate dos mineradores.

Ponta Grossa (PR)

VIDA NA TECNOLOGIA

Esse extraordinário sucesso no resgate dos 33 mineiros do Chile é mais uma prova da importância dos avanços tecnológicos. Fosse esse desastre poucos anos atrás, esses trabalhadores de alto risco já estariam contabilizados como mortos.

E durante estes angustiantes 69 dias, e a 700 metros de profundidade, os mineiros tiveram condições de se comunicar com seus familiares, atendimento médico e psicológico a distância, etc.

Sem desejar que um acontecimento desses ocorra novamente, o certo é que o legado deste evento do Chile ficará para toda humanidade!

São Carlos

33 IRMÃOS DE TODOS NÓS

Faço parte de uma comunidade religiosa que orou pelos 33 mineiros do Chile como um grupo, e com um membro orando por cada um deles, especificamente. Eu orei pelo Darío Segóvia, aquele que estava "muito contente, mas também com muito medo'', e senti uma imensa alegria cada vez que vinha uma notícia mencionando seu nome ou de algum familiar seu. Sinto-me ligada a eles.

No entanto, minha oração não pretendia ''comprar'' Deus, nem pedir que Ele mudasse de ideia, pois não acho que seja assim que funcione. Orei como um canal da energia espiritual, que vem de Deus, e o direcionei para eles. Amanhecia dando ''bom-dia'' ao Darío, deitava-me dizendo ''boa-noite'' e desejando que ele se fortalecesse para suportar mais um dia de confinamento.

Sou de origem protestante e busco a prática dos ensinamentos cristãos. Por isso mesmo fico entristecida ao ler sobre a disputa das igrejas e de suas orações pelo sucesso do resgate dos 33 mineiros.

Acho que a verdadeira religião deve unir as pessoas, e não dividi-las, como tentaram fazer com esse episódio. O importante é somar nossos melhores desejos para que, finalmente, os víssemos todos na superfície, com suas famílias.

São Paulo

FINALMENTE

Finalmente chegou o dia dos mineiros do Atacama, após uma longa espera e um árduo trabalho comandado pelo governo sério de Sebastián Piñera. Agora, imaginem se o fato tivesse ocorrido na Venezuela. Os mineiros dificilmente conseguiriam sair com vida e, se conseguissem, ficariam definitivamente traumatizados ao encontrarem na boca da mina os convidados de Hugo Chávez: Luiz Inácio Lula da Silva e dona Dilma.

São Paulo

O GRANDE PATRIMÔNIO

O maior patrimônio de um país é seu povo, desde que preparado e bem instruído para construir uma grande nação. O Japão não tem recursos naturais como o Brasil e, no entanto, até recentemente foi a segunda potência econômica do planeta, A Coreia do Sul também não tem recursos, mas investiu em seu povo e se tornou uma economia sólida. Ontem, vendo o resgate dos mineiros chilenos, o presidente Sebatián Piñera, em discurso, afirmou que o grande patrimônio do Chile é seu povo, não o cobre ou suas matérias-primas.

Precisamos dar valor ao maior patrimônio que temos, o povo brasileiro; estatais têm beneficiado o patrimônio de poucos, que são escolhidos politicamente.

São Paulo

ASSUNTO DO DIA

No Brasil todo não se fala de outra coisa: os 33 mineiros! Mas dos 180 milhões de brasileiros que podem ficar sem liberdade de imprensa e outras coisas mais poucas pessoas falam. Muda, Brasil!

São Paulo

QUANTA DIFERENÇA!

Ainda bem que não temos mineiros para serem resgatados em nossas terras, pois com esse desgoverno todos sem exceção pereceriam. Só para resolver quem ganharia a licitação para salvá-los, mais as propinas que correriam por fora, mais a distribuição dos louros de uma ''possível'' vitória impediriam o sucesso que vimos com muita alegria acontecer no Chile. Como exemplo brasileiro recente temos os flagelados das cheias no Nordeste, nossos irmãos alagoanos e pernambucanos que estão deixados de lado, pois o Lula e seu governo estão inteiramente dedicados à eleição de sua escolhida. Quanta diferença!

São Paulo

INVEJA

A grande cobertura pela mídia internacional do bem-sucedido resgate dos mineiros no Chile, acompanhada por autoridades envergando capacetes, deve estar deixando alguns círculos em Brasília com muita inveja, lamentando não haver nenhum patrício nosso entre os socorridos, impedindo

assim o bordão: "Nunca na história deste país, um brasileiro foi resgatado de tal profundidade..."

São Paulo

LIBERTAÇÃO

Emocionante o resgate dos mineiros da mina de San José, no Chile. Que bom seria se nossos políticos retirassem tanta gente que temos presa nas minas da saúde, da educação e da segurança pública.

Praia Grande

EXTRA, PAREM AS ROTATIVAS!

Divido com os leitores deste Fórum uma notícia privilegiada. Uma alta fonte petista me confidenciou que o presidente Lula da Silva, em desespero, já requisitou com urgência os serviços dos técnicos chilenos especialistas em resgates profundos para tentarem salvar a candidatura de Dilma Rousseff!

Afinal, de tirar gente de buraco ele entendem...

São Carlos

DILMA EM APARECIDA

Dilma pensa que engana todos, mas muitos já sabem quem ela é. Indo à Basílica de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, quis mostrar a todos que é devota (como disse) de Nossa Senhora e, também como ela disse, especialmente da Aparecida. Ora, Dilma, Nossa Senhora é uma só. O nome é apenas regional, onde ela se manifestou. Ademais, esta foi a primeira vez que você esteve lá na basílica em toda a sua vida, e isso não é devoção, é visita eleitoreira mesmo, todos sabemos. Tire todas as máscaras, seja autêntica. Fingimento já chega o do Lula, seu patrocinador e paradigma. O Brasil não aguenta mais tanta mentira e desgoverno.

São Paulo

UMA MANHÃ NA BASÍLICA!

Ver o sr. Chalita ao lado de dona Dilma dentro da Basílica de Aparecida, em princípio, é um verdadeiro acinte à religiosidade, tanto a coletiva como a individual. Por isso, deve o sr. Chalita ter a coragem de esclarecer quais as razões e os critérios de que se valeu para se apresentar e se postar ao lado de dona Dilma dentro de uma igreja católica.

São Paulo

SANTA DILMA

As pessoas que veneram a imagem de Nossa Senhora Aparecida vão carregar a imagem da Dilma no ano que vem? É isso que ela deseja?

Florianópolis

CRISTÃ-NOVA

Combatida veemente pela Igreja Católica por ser favorável ao aborto humano no início da sua campanha à Presidência da República,e consequentemente perdendo votos também dos evangélicos, Dilma agora, como cristã-nova, tornou-se devota de Nossa Senhora Aparecida, buscando arrego na basílica da padroeira do Brasil, onde assistiu à Santa Missa como autêntica carola. Por que só agora, publicamente, deu essa demonstração religiosa? Há sinceridade nisso? Só Deus sabe!

Assis

DUAS CARAS

Que decepção! O deputado eleito Gabriel Chalita também mostra a sua segunda cara, aparecendo ao lado da Dilma na capa do Estadão de terça-feira. Quem era o lambe-lambe da primeira-dama de Alckmin no governo anterior e foi eleito na primeira vez com os votos dos eleitores do PSDB agora se bandeia para o outro lado, e ainda aparece com cara de beato em Aparecida. Sr. Chalita, meu voto e os dos meus, nunca mais!

São Paulo

ELEIÇÕES 2010

Como pode uma senhora de 62 anos visitar o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, pela primeira vez?

Só pode ser visita a trabalho.

São Paulo

POLÍTICA NO TEMPLO

MARCOS 11; 15: A CASA DE ORAÇÃO. Chegaram a Jerusalém. E, enquanto no Templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam; derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas (16) e não permitia que nenguém transportasse alguma mercadoria pelo Templo. (17) E exortava, dizendo-lhes: ''Não está escrito: A minha casa será chamada de oração para todas as nações? Vós, porém ,fizestes dela um covil de ladrões!" (18).

LUCAS 19; 45: JESUS PURIFICA O TEMPLO. Entrando no Templo, começou a expulsar os comerciantes, (46) dizendo-lhes: ''Está escrito: E minha casa será casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de ladrões''.

Causa-me tristeza ver uma igreja transgredindo todos os ensinamentos e caminhos que Jesus Cristo veio ao mundo nos mostrar, foi humilhado, castigado e crucificado, para no fim vermos os atuais discípulos (? ) permitirem políticos que nada mais fazem do que buscar votos, que se trata de uma mercadoria como qualquer outra, dentro de um Templo

sagrado.

Estive na missa de terça-feira, ao meio-dia, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, onde o sacerdote transmitiu a importância de

não sermos somente cristãos, mas frequentarmos o Templo. Mas permitir ato político na casa da Nossa Senhora Aparecida

é algo perto de uma fraqueza satânica. Digo satânica porque o próprio Jesus Cristo disse a Pedro quando este foi fraco com relação

ao sofrimento e crucificação por que Jesus passaria.

Falo isto com relação aos dois candidatos e seus correligionários, e à permissão pela igreja.

São Paulo

COMEÇAM ESTRAGOS POLÍTICOS

É lamentável ver um político sério, inteligente e renovador posar ao lado de Dilma Rouseff na missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. Sou fã e admirador incondicional do jovem Gabriel Chalita, em quem votei e recomendei que muitos outros votassem, mas essa punhalada doeu fundo. Já havia dado uma mancada ao sair do PSDB muito rápido, após ter sido eleito vereador. Achei que foi muito precipitado e deveria dar mais tempo ao tempo. Será que já foi engolido e comprado pelas manobras eleitoreiras do PT e do Lula? Desculpe, São Tomé de Aquino, mas não posso acreditar no que vejo com meus próprios olhos...

São Paulo

VALE TUDO

Quem te viu e quem te vê: Dilma rezando na Basílica de Aparecida!

Roberto Twiaschor

São Paulo

VERDADES E MENTIRAS

Se Dilma é frequentadora assídua da Igreja Católica, como diz, por que não sabe ainda fazer o Sinal da Cruz, normalmente aprendido no primeiro dia de catecismo e que fez de forma totalmente errada na missa em Aparecida?

São Paulo

SIM, SIM, NÃO, NÃO!

Excelência Reverendíssima, DD Presidente Naccional de CNBB.

''Que nosso dizer seja sim, sim, não, não, pois tudo o mais vem do maligno!" (Tenebras claríssimus rebus)

O momento é agora!

O jornal O Estado de S. Paulo (que sempre garantiu espaço para a Igreja Católica, mormente pelo nosso arcebispo de São Paulo, e que continua pregando o termo ''dízimo'', desobedecendo à nova redação dada por Sua Santidade Bento XVI ao artigo 5.º da Lei da Igreja), e ao outrora dom Paulo Evaristo Arns, foi bem claro em apoiar José Serra, e não aquela que vai pôr na berlinda a liberdade de imprensa (o sr. Franklin Marins, do PT, já está viajando para isso), liberdade religiosa, liberdade de ir e vir do cidadão brasileiro (sair e entrar no seu país quando lhe convier), garantia à vida, um não ao aborto, etc.!

Os nossos irmãos evangélicos foram mais autênticos, posicionaram-se claramente como o tradicional Estadão.

E os representantes da Igreja Católica do Brasil? Vão continuar demonstrando sua timidez, que reflete posição dúbia?

Sou consagrado leigo. Fiquei muito feliz com a coragem do nosso irmão consagrado religioso da Canção Nova!

Vossa Excelência Reverendíssima já viu e ouviu ? Então, acesse abaixo, ouça e veja!

http://www.youtube.com/watch?v=IIu-RkdEjpM&feature=related

Se Vossa Excelência, numa ''cautela excessiva'', não posiciona nossa Igreja Católica, ele teve a ''Luz do Espírito Santo'' e a posicionou!

Parabéns a esse irmão ordenado, simples, humilde e da cor de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, à qual rogamos nesta sua festa

do dia 12: Salve o Brasil!

Se quiser me responder, demonstrará sua humildade. O contrário posso entender como admissão do que respeitosamente ora lhe escrevo.

Atentamente, um cidadão brasileiro católico, apostólico, Romano devoto da Virgem Maria, sexagenário,

Vagner Isidoro Vergani

________________________

TRISTE ENGANO

Causou-me espanto e perplexidade a foto de Chalita ao lado da candidata Dilma. Conclusão: elegeu-se graças aos milhares de católicos que certamente ignoravam sua verdadeira posição. Lastimável...

Avaré

TRÂNSFUGA

Nunca imaginei que o sr. Gabriel Chalita pudesse mudar de lado com tanto despudor: confesso que me decepcionou! Portanto, a admiração que nutria por ele transformou-se em desprezo, pela sua falta de brio, de convicção ideológica e pelo oportunismo. Será que Dilma lhe ofereceu o Ministério da Educação? Vendeu-se por pouco!

São Paulo

VIRA-CASACA

Em 2008, acreditando que estávamos diante de uma nova geração de políticos capazes e honestos, conscientemente dei meu voto a esse cidadão Gabriel Chalita. Para minha surpresa, decepção e indignação, deparei na terça-feira, na primeira página do Estadão, com uma foto dele junto com a candidata do "noço" presidente, assistindo, demagogicamente, a uma missa no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Quando ele mudou de partido, depois de eleito pelo PSDB, alegou que não se dava bem com o Serra e, por esse motivo, juntou-se ao outro partido. Acredito que lá ele tenha encontrado a sua verdadeira "turma": os mensaleiros, aloprados, sanguessugas, Sarneys, Collors, Erenices, Dirceus, Delúbios, etc. Esse cidadão não passa de um vira-casaca, oportunista, que está querendo uma boquinha em algum Ministério (ou secretaria) caso a "marionete do Lulla" seja eleita. Nunca mais ele terá meu voto e tenho certeza que muitos paulistas e paulistanos que foram enganados pensam da mesma forma.

Justino Marcio Antunes de Oliveira jmarao@hotmail.com

________________________

Todo o mundo sabe a que partido ele pertence atualmente, mas para quem foi secretário do governo Alckmin, foi, no mínimo, estranho ver Gabriel Chalita na primeira página rezando ao lado de Dilma.

Bauru

BLASFÊMIA

Uma candidata ateia assumida vir agora a ser devota da Nossa Senhora

é, além de tudo, uma

ofensa aos realmente crentes.

Presidente Epitácio

PREPOTÊNCIA PETISTA

O mínimo que pode ser classificada a inserção petista que compara a candidata Dilma à Santa Joana D''Arc e à Madre Teresa de Calcutá é de prepotente.

Alguém já viu a candidata fazer boas ações antes da eleição?

Quantas crianças ela ajudou no seu governo?

Esqueceu do povo em Alagoas, que foi abandonado depois da enchente?

Onde ela estava em momentos importantes da redemocratização brasileira?

Há alguma foto dela na campanha das Diretas-Já?

Ela participou da promulgação da Constituição de 88? (Ah! Esqueci, o chefe dela foi contra, como poderia ela assinar a mais recente Carta Magna brasileira?)

Até pouco tempo atrás ela pregava o controle da imprensa? (Ah! Esqueci de novo, ela é a candidata camaleão, adapta-se à ocasião.)

Então, é por essas e outras que comparar Dilma a figuras importantes da História mundial, seja pela sua forma de luta pela liberdade ou pela suas boas ações, é muita PrepoTência, no mínimo.

São Paulo

LULA E DILMA

Muito já foi falado sôbre Lula e Dilma, o que não foi dito até agora é que os dois são inescrupulosos. Simples assim.

Sérgio Barbosa sergiobarbosa@megasinal.com.br

________________________

POLÍTICA SEM ALMA

Vamos deixar de ''lavar roupa suja'', jogando ofensas pessoais um contra o outro para adquirir mais status na ascensão ao poder. Não façam política sem alma. O que o povo realmente deseja é honestidade, somada a credibilidade e confiança para ligar às ações que tanto prometem. Isso quer dizer que a transparência provê um grande governo dentro de uma sadia moral, num fundo religioso, social e digno de conquista para todos os brasileiros.

Iguape

EFEITO SERRA

A valorização do real ante o dólar faz lembrar que há oito anos, quando o atual presidente

estava para ser eleito, como foi, o real sofria então enorme desvalorização, surgindo o ''efeito Lula''.

Agora ocorre o contrário: o dólar despenca todos os dias, "efeito Serra". Que seja o prenúncio

de feliz mudança de rumo no governo do nosso país.

Ribeirão Preto

MARGEM DE ERRO

Pesquisa Vox Populi: Dillma 48%, Serra 40%. Ótimo! Como a margem de erro do

Vox Populi no primeiro turno foi de nove pontos pró-Dillma, podemos concluir que Serra

já ultrapassou a petista na intenção de voto.

Guarulhos

DESEMPREGO CRESCE ENTRE O POVO DE DILMA

Parece brincadeira, depois de oito anos de muito bumbo e repicar de sinos,o Ipea afirma que o desemprego ''nas classes baixas'' subiu de 20% para 26%, de 2004 para cá.

Entre os da ''zelite'', o índice caiu de 4% para 1,4%.Talvez isso seja fruto de programas paternalistas do tipo Bolsa-Família e outros.

Trabalhar é preciso...

Itanhaém

PROFESSORES

Dia 15 de outubro é o Dia do Professor. Existem vários fatores que diferenciam professores de educadores. Muitas faculdades são de quinta categoria, isso aliado, evidentemente, à falta de capacidade de alguns na arte de ensinar. Em cumplicidade com o sistema estadual de "progressão" sem o mínimo de competência! (Somos todos enganados.) O inteligente apresentador Jô Soares tem uma frase muito atual: "O material escolar mais barato que existe na praça é o professor." No sistema educacional todo professor deveria ter direito a adicional de insalubridade (pelo risco de contrair diversas doenças) e de periculosidade (muitos estão sendo agredidos verbal e fisicamente). O medo é predominante no ensino público! Todos nós sabemos que os salários dos educadores no Estado e no Brasil estão mais para ajuda de custo do que salário. Isso é humilhante! Diante dos fatos, parabéns (sem motivos de comemoração) a você que é educador! Conclusão: se nada mudar, futuramente os professores vão se inscrever no Bolsa-Família! Reflexão: se educação é a base de tudo, nossa edificação está em "tiririca"!

Sumaré

PRIVATIZAÇÃO

Muito bons, oportunos e merecem maior destaque os comentários do leitor sr. Murilo Lemos no Fórum dos Leitores do Estadão online de 12/10 ("Cada caso é um caso"), a respeito do que se deve ou não privatizar no Brasil. Com a lentidão da Justiça brasileira e a falta de independência das agências reguladoras, julgo, por exemplo, uma temeridade a privatização de serviços públicos monopolísticos. Convém lembrar que, em serviços não concorrenciais, os direitos e deveres das partes (investidores e consumidores) dependem quase que exclusivamente da pronta intervenção técnica e isenta do chamado ''poder concedente''. A qualidade dos serviços, sua disponibilidade e a aplicação de uma tarifa justa dependem dessa pré-condição. Não é o caso do Brasil, onde a direção dos orgãos públicos é decidida e negociada por suspeitos e escusos critérios.

São Paulo

''O ESTADO DE SÃO PAULO'' - ONLINE

(12/10/2010)

Cada caso é um caso

Parte-se sempre para a

ignorância neste assunto de privatizações, com debates tendenciosos e não se discutindo a verdadeira questão técnica por trás do assunto: cada caso é um caso. A privatização não é em si um instrumento bom ou ruim. Dependendo do caso, da política pública em discussão e da empresa, privatizar pode ser uma boa solução ou não. Os administradores precisam entrar de cabeça nessa discussão e ressaltar seu mérito técnico. A privatização não é um demônio nem uma panaceia. Assim como um remédio, administrado na dose certa e no paciente certo, pode surtir efeitos muito positivos,quando mal prescrito pode ter efeitos devastadores. O eixo principal para o governo deve ser pragmático, e não ideológico: atender cada vez mais cidadãos, da melhor forma e gastando menos recursos de seus impostos. O meio para atinigir essa eficiência varia caso a caso.

São Paulo

TIRIRICA

A. P. Quartim de Moraes escreveu no artigo ''Tiririca, populismo e despolitização'' (11/10, A2): ''Pode ser muito engraçado eleger um palhaço para esculhambar um Poder da República que cada vez menos se dá ele próprio ao respeito.''

Esquece o articulista que foi o próprio monarca Lulla quem nomeou Nelson Jobim e Tóffoli para o Supremo Tribunal Federal, inaugurando a esculhabação? É com profunda tristeza que nós, advogados, vemos o novo tiririca do STF, sem que ninguém, nem mesmo os outros ministros, se tenha insurgido contra tamanha avacalhação de um dos pilares da República.

São Paulo

HOLOCAUSTO DO PT

Enquanto por aqui as crianças e velhos morrem nos corredores dos hospitais ou indo de um hospital a outro à procura de vaga, o governo do PT, de costas para o povo brasileiro, empresta rios de dinheiro aos países vizinhos para manter a popularidade do presidente Lulla em evidência. A meu ver, esse episódio ficará marcado na História como mais um crime cometido contra a humanidade, um verdadeiro holocausto. Nunca antes na história desse país um voto foi tão importante para mudar o nosso destino, dando mais dignidade ao povo brasileiro.

São Paulo - SP

SAÚDE

É uma vergonha um país como o Brasil não possuir, nas suas principais capitais, laboratórios capazes de identificar superbactérias, ficando sempre na dependência de centros paulistas. Só agora aceleraram os investimentos devido ao aumento dos casos. Aliás, Sarney e Collor, que já foram presidentes, nem para investirem em centros de saúde de excelência nas capitais de seus respectivos Estados e Lula na capital do País. Mas virem para cá a fim de se tratarem ou realizarem seus check-ups, sim.E o povo daqueles Estados que, infelizmente, lhes dá o voto?Ora, que se lasque.

Marília

GRANDE EMOÇÃO!

Tive um problema cardíaco que me obrigou a providências urgentes. Foi quando me indicaram o Instituto Dante Pazzanese, que pelo nome já conhecia há muito tempo, porém chegando lá me surpreendi com a grandiosidade do hospital. Fui informado de que era o maior centro cardiológico do Brasil, considerado de Primeiro Mundo. Fui prontamente atendido com muito respeito, carinho e atenção de todos. Passei pelo Centro de Diagnóstico, um grande prédio construído na gestão de José Serra governador de São Paulo. Tendo conhecido todos os outros departamentos, dentro de uma organização perfeita, quando procurei a farmácia para pegar os medicamentos estes foram isentos de pagamento.Estou muito feliz! Porque este hospital não é só de São Paulo, é do Brasil, de todos os que vêm aqui, até de países vizinhos que o procuram.

São Paulo

LEI SECA, JUSTIÇA CEGA

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) divulgou esta semana que a ação penal contra um motorista que se recusou a fazer o teste do bafômetro foi trancada devido a um ''paradoxo legal'' na Lei Seca que deixa sem efeito prático o crime previsto na legislação. De acordo com o STJ, o motorista não pode ser obrigado a se submeter ao exame. Para indultar estuprador, deixar em liberdade um homem que mata uma mulher com um tiro na cabeça e outro nas costas também é usado um "paradoxo legal", creio eu. Mas se estou desempregado e não pago a pensão alimentícia ou furto margarina para não comer pão seco, tô danado! Vou preso! Nossa Justiça é cega apenas de um olho, e é exatamente o que vê a parte injustiçada.

Guarulhos

MISSÃO IMPOSSÍVEL

Com Adilson Batista, o Corinthians viu quase desfeito o sonho de conquistar o Brasileirão deste ano. Porém, se contratar o Parreira ou o Zico, aí a missão se tornará impossível. É só examinar o currículo de técnico dos dois. Não é preciso dizer mais nada.

São Paulo

VAI VIRAR, CORINTHIANS?

Meu Corinthians perdeu para o Atlético Goianense (uma ''baba'') em pleno Pacaembu, repetindo outras derrotas humilhantes. Todos fingem que o clube tem um bom plantel, a diretoria, grande parte da torcida e a mídia que os endossa para estar sempre bem com os atletas e o técnico. Duro é não querer enxergar que apenas cinco ou seis boleiros do elenco têm futebol para vestir com eficiência nossa camiseta: Elias, Juciley, Ralf, Jorge Henrique, Bruno César e Ronaldo (se jogasse), e só... Porque não tem atacantes e toda a defesa tem de ser trocada, do goleiro ao lateral esquerdo. Por tudo isso não acredito em virarda e ser campeão este ano e, por milagre, chegar à Libertadores. Espero que os deuses do futebol me desmintam. O técnico Adilson foi embora quando nem deveria ter vindo, porque não era o nome certo, basta ver o Cruzeiro, que antes capengava quando ele ''dirigia'' e após sua saída lidera o campeonato. Trazer o Parreira cheira a atraso.

Garça

JOGADAS

Para ganhar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores são necessários jogadores, são eles que fazem as jogadas que levam a essas conquistas. Já as jogadas de marketing nunca levantaram esses troféus.

E como a Copa das Confederações 2013 já está chegando, perguntar não ofende: quando começam as obras do Gigante de Itaquera ?

Vinhedo

TRICAMPEÕES

É uma tremenda injustiça o que a imprensa esportiva brasileira está fazendo com a seleção brasileira de vôlei. A repercussão daquela

derrota para a Bulgária está sendo muito maior do que os inúmeros escândalos de corrupção do governo. Nosso time usou o próprio veneno italiano como antídoto da maracutaia que os anfitriões quiseram fazer. Bernardinho e seus jogadores estão de parabéns. Foram tricampeões com muita raça e mérito. É um exemplo a ser seguido. Se os jornalistas esportivos querem caçar desonestos, vão investigar as obras superfaturadas do Pan e vigiem a Olimpíada e a Copa do Mundo de Futebol. Ou isso não pode?

São Paulo

MARIA RITA KEHL

Bom dia. A revista carta capital dessa semana divulgou reportagem criticando a demissao da colunista Maria Rita Kehl, supostamente em represália por artigo publicado, o qual nao estaria em conformidade com a ideologia defendida pelo grupo Estado. Como leitor do jornal, gostaria de saber sua posisao sobre isso, já que sempre admirei justamente a defesa de liberdade de expressao e pluralidade de idéias defendida pelo jornal. o que tem realmente de verdadeiro nisso? Será que estou comprando gato por lebre?

Waldir

________________________

CENSURA ESTADÃO

Srs.

Sinceramente não entendo a postura incoerente do Estadão. Na edição de hoje, informa que está sob censura há 438 dias do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

Este jornal está proibido de divulgar informação a respeito da Operação Boi Barrica, pela qual a Polícia Federal investigou a atuação do empresário Fernando Sarney.No entanto, este jornal efetua uma censura fèrrea aos seus leitores, como no meu caso, não divulgando nunca,nenhuma das mensagens enviadas a este jornal, embora sendo escritas de forma educada e dentro dos padrões estabelecidos.

O motivo, creio eu, seja que o conteúdo destas, são de discordância da linha editorial.

Como uma das evidências da censura deste jornal foi o que ocorreu com a Maria Rita Kehl, excelente articulista que em um dos seus artigos elogiou algumas ações positivas do Governo Lula e foi sumariamente retirada do seu papel de articulista. Imagino a "saia justa" dos jornalistas ,funcionários desta empresa, sob censura diária interna e externa; deve ser desmotivante.

Acho que a questão da censura é um assunto sério e deve mesmo ser combatido; por este motivo estou enviando esta mensagem.

Por ser um jornal conservador e contra mudanças que melhorem a grande parcela pobre do país, é compreensível o seu apoio à candidatura Serra.

Se fizesse o contrário, seria outra incoerência, por ser um jornal comprometido apenas com uma minoria, tal qual, a proposta do Serra.

Atenciosamente

________________________

AO ESTADÃO

Acabo de receber um email de uma petista comunicando que a Maria Rita Kehl foi demitida do Estadão por conta de um artigo que ela escreveu neste jornal.

Sou leitora e assinante do Estado faz muito tempo, li este maravilhoso artigo e recortei para que minhas filhas lessem, resumissem e que depois disso discutíssemos cada ponto importante.

Sinceramente, fiquei feliz em ler um artigo que com clareza colocava na nossa cara coisas reais, mas por não fazerem parte da nossa realidade não queremos ver.

Estou chocada, indignada, traída, o que devo fazer? Sou uma eleitora do PSDB, voto José Serra, mas não é por isso que as informações e opiniões contrárias não devam chegar até mim. Será que sou uma criança que deve ter as notícias censuradas? Será que preciso de proteção do jornal para filtrar as notícias? Será que sou tão tola que isso sempre aconteceu e na minha ingenuidade acreditou num jornal há anos? Um jornal que combate a censura? Um jornal que está sendo censurado, pode demitir um colunista por opiniões divergentes? Que degradante, que falta de ética!!!

Que posso fazer? Enviar um email a todas as pessoas que eu conheço e formarmos uma corrente contra o Estadão, anexando o email que recebi junto com o artigo da Maria Rita Kehl? Parar de assinar este jornal?

Custo a acreditar, aguardo uma resposta do jornal.

Atenciosamente

________________________

O "ESTADINHO" VERSUS MARIA RITA KEHL

Desde a "Ditabranda" da Folha (motivo pelo qual cancelei minha assinatura daquele jornal) creio não ter havido um fora tão grande na imprensa brasileira do que a censura de vocês a Maria Rita Kehl. Vergonha!

Como diria minha avó - a rainha dos chavões sempre oportunos - "pimenta nos olhos dos outros é colírio"!

Assim, quem são vocês para atacarem o ministro Franklin Martins ou o TJ-DF quando o jornal aplica a censura a um de seus colunistas?

Se a ela foi dado "espaço para a psicanálise" (sic) tão somente, quais os limites dos "espaços" dados ao Sr. Arnaldo Jabor e ao Sr. Daniel Piza, também no Caderno 2? Ah, eles não tem "espaço" uma vez que atacar o Lula e o PT faz parte do "espaço" do jornal!

P.S: A Folha, pelo menos, ante o clamor público, teve a dignidade de se retratar da bobagem que fez.

________________________

DEMISSÃO DA JORNALISTA MARIA RITA KEHL

Venho aqui protestar contra a demissao da Jornalista Maria Rita Kehl.

Sou do interior do estado do rj e li o texto dois pesos da jornalista.

Reflete exatamente a minha revolta ao receber textos repletos de desinformacao e sempre sem assinatura. Mas a revolta agora eh ainda maior ao saber de sua demissao. EH ISSO QUE VCS QUEREM QUANDO FALAM EM LIBERDADE DE IMPRENSA???

Eh a liberdade da elite... a nossa elite que sempre foi extremamente egoista e manipuladora.

Impressionante a falta de respeito de vcs com a populacao. A demissao da jornalista pra mim mostra o quanto temos que pesar o que eh escrito neste jornal... que pra mim hoje eh apenas um instrumento de propaganda da elite e nao de liberdade de expressao/imprensa.

Espero que vao a falencia pois disso nao precisamos neste pais. Ou poderiam mudar de nome: tribuna do PSDB, que tal?

________________________

INDIGNAÇÃO

É simplesmente deplorável a censura que esse jornal pretende impor aos que querem falar a verdade.

A demissão da jornalista Maria Rita Khel mostra a escolha desse jornal de apoio a políticos reacionários.

Como esse jornal pode cobrar "liberdade de imprensa" do governo com atos dessa natureza?

________________________

DOIS PESOS...

Acredito numa imprensa livre aonde as pessoas tenham o direito de escrever livremente sobre o que pensam, sem serem obrigadas de abandonar seus princípios. E quando escutamos de um jornal que diz defender a imprensa livre pelo bem das instituições democráticas censurando um(a) de seus colunistas por escrever nenhuma mentira, isso sim me deixa preocupado com o andamento da democracia.

Maria Rita Kehl é muito maior que este jornal, por que é um ser pensante e agente de sua história e não um pedaço de papel,e a cada vez que uma censura como essa ocorre o jornal perde mais sua credibilidade. Com a democratização da informação pela internet possibilitou que milhões de brasileiros venham buscar informações em outras fontes, que são distintas da mídia tradicional, por isso essa imprensa que censura pessoas que escrevem o que não se gosta de ser escutado tende a falir, como ocorreu com o JB.

Eu sou um exemplo da influência da internet e das mídias alternativas na minha vida, pois não conhecia esta psicanalista que foi censurada, mas com este lamentável fato passei a conhece-lá e a admirar seus textos.

Amo a democracia e espero que ela faça parte das praticas de vida de todos e não fique só no discurso.

Sem mais.

________________________

DEMISSÃO MA. RITA KEHL

Prezados senhores,

Recebi e-mail com o seguinte texto:

O Estadão acaba de demitir a cronista e psicanalista Maria Rita Kehl por artigo publicado no jornal defendendo a política social do governo Lula e o voto das classes C e D. O artigo pode ser lido no link abaixo.

http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/maria-rita-kehl-dois-pesos.html

Pesquisando um pouco mais, encontrei a seguinte resposta. O jornalista Xico Sá @xicosa disse esta noite para seus 28,600 seguidores no Twitter que "o Estadao nao demitiu Maria Rita Kehl mas exige q ela nao escreva mais sobre política. Só psicanálise". Fecha a nota - "Quem explica, dr Freud?". Cita "fonte segura". Gostaria de saber se confere com a verdade e se não seria uma forma de censura limitar o assunto de um articulista. Informo que não passei a informação para ninguém, pois acho mais justo ouvir antes o que os senhores têm a dizer.

Grata pela atenção

São Paulo/SP

________________________

QUALIDADE

Prezados Senhores:

Como deve ser de conhecimento de todos, o tema da demissão ou da interpelação da excelente Maria Rita Kehl por parte da direção deste jornal ocupa o topo dos trending topics no twitter e centenas de pessoas nas demais redes sociais. Admiradora que sou de seu jornal, do qual já fui assinante por diversas vezes, e na qualidade de jornalista e professora de jornalismo, gostaria de dizer que a atitude da direção, se de fato ocorreu. é, além de indelicada, falha do ponto de vista ético. O artigo é excelente, assinado, não tem nada que possa fazer o candidato dos senhores perder a eleição nem tampouco ameaça a paz social. Qual seria a justificativa para qualquer tipo de censura à escritora e psicanalista? O mesmo jornal que se declara como censurado há mais de 400 dias pratica internamente censura desse calibre?

Atenciosamente

________________________

PREZADOS SENHORES

Fui informada de que este jornal pensa em afastar a articulista Maria Rita Kehl. O motivo seria um artigo no qual ela fez considerações relativas às atuais eleições. Se a informação que recebi for verdadeira, será uma pena. Li o artigo e o considerei extremamente lúcido. Mulher inteligente, culta, sensível e dona de um ótimo texto, Maria Rita é um trunfo do Estadão. Faria muita falta em suas páginas. Ademais, se o jornal defende a liberdade de expressão não pode agora querer tolher um ponto de vista do qual eventualmente possa discordar. Acredito que o bom senso há de conduzir as decisões dos diretores do Estado e que este manterá a colaboradora -- para alegria de seus leitores, que não pensam de uma única forma, são múltiplos, ao menos enquanto o jornal concordar em publicar múltiplas opiniões.

Muito obrigada,

________________________

INDIGNAÇÃO

Olá,

Demitir a colunista Maria Rita Kehl pela diferença ideológica a é a mais pura falta de democracia.

Deixo aqui meus manifestos de total indignação e descontentamento. Eu leio o Estado única e exclusivamente por causa da coluna dela. Assim como eu, perderão diversos outros leitores.

Renata Tucci

________________________

OLÁ GRUPO ESTADO

sou leitor e assinante do jornal de vocês e fiquei muito surpreso e feliz com o artigo publicado por M. Rita Kehl na edição de Sábado, intitulado "Dois Pesos...". Surpreso pelo jornal finalmente explicitar sua posição e feliz por permitir o espaço e voz para opniões claramente divergentes da orientação política do jornal. Há tempos que espero dos meios de comunicação que deixem de lado a demagogia do 'imparcial' e assumam sua posição. Isso faz o Estado um jornal melhor de ser lido, do que a Folha, por exemplo, que é hipócrita e esquizofrênica nos seus posicionamentos. Por mais que discorde do que estou lendo no Estado, sei 'com quem estou falando', há uma coerência.

Eis que hoje então surge a notícia de que vocês vão demitir a autora do texto. Se isso for verdade, será realmente lamentável e mais uma prova que os grandes meios de comunicação não tem credibilidade alguma, são autoritários e não dão valor à liberdade de expressão de fato.

Gostaria portanto de deixar meu manifesto aqui para que isso não ocorra. É apenas um manifesto dirigido a vocês, não quero que este e-mail seja publicado.

Grato,

________________________

OLÁ, BOA NOITE!

Sou assinante Estadão e gostaria de saber mais informações sobre o caso da colunista Maria Rita Kehl.

É verdade que ela foi demitida logo após ter publicado o artigo Dois Pesos?

Se sim, é um absurdo e me incluo na lista daqueles que irão cancelar a assinatura caso se confirme o boato.

Obrigada!

________________________

SOBRE ARTIGO MARIA RITA KEHL

Boa noite,

Soube que Maria Rita Kehl, por ter escrito o texto Dois Pesos, no dia 2 de outubro, estaria sendo demitida pelo jornal. Dessa forma, gostaria de confirmar a vericidade dessa informação e deixa registrado que discordo completamente da atitude do jornal, caso essa informação seja verdadeira.

Sou assinante do jornal e tenho acompanhado diariamente a briga pela censura que vem sofrendo. Dessa forma, minha indignação pela censura que o jornal pode estar fazendo a seus redatores é ainda maior. Tal atitude, se verdadeira, me assusta e me decepciona.

No aguardo de comentários.

Att.

________________________

PREZADOS

A imprensa fala tanto em censura por parte do governo Lula. É, no mínimo, autoritária a decisão do jornal em mandar embora a colunista Maria Rita Kehl por ter uma opinião que diverge do jornal sobre as sucessões presidenciais. Claro, que aqui nem cabe falar de censura, mas de um poder desigual exercido, pois é muito bonito defender a liberdade de expressão da imprensa, mas isso quando não pega no calo da própria. Bom, espero que essa decisão não seja repensada, pois o veículo não se faz merecedor de ter tal profissional em seu quadro.

Boa noite

________________________

BOA NOITE

Venho aqui falar a respeito da minha indignação com a demissão de Maria Rita Kehl.

Compreendo que o estado de são paulo é uma empresa privada, mas as razões para a demissão foram políticas, não relacionadas com a Competência da profissional. e isso é uma vergonha para a sociedade brasileira.

Obrigada,

Rio de Janeiro

________________________

ARTIGO DE MARIA RITA KEHL

Registro aqui a minha indignação com a postura desse jornal que demite uma pessoa corajosa e brilhante como a psicanalista Maria Rita Kehl por um artigo tão verdadeiro como o "Dois pesos". Quem grita tanto com a censura à imprensa deveria agir de maneira condizente com o que prega.

________________________

AO GRUPO ESTADO,

Como leitora deste jornal, espero sinceramente que Maria Rita Kehl continue a ser colunista deste jornal.

Seus textos, que englobam temas diversos, são densos, bem escritos, e despertam o senso crítico que todo meio de comunicação mereceria despertar. O jornal vai perder se não conservá-la como uma colaboradora.

________________________

MARIA RITA KEHL CENSURADA

A pior censura é a realizada por aqueles que tem por obrigação difundir opiniões!

ABAIXO AO PIG E OS INTERESSES QUE REPRESENTA!

DEMOCRACIA!!!

________________________

A SAÍDA DE MARIA RITA KEHL

Prezado editor,

Se for verdade, é lamentável a decisão do jornal de retirar Maria Rita Kehl de seu time de colunistas. O Estadão perde qualquer moral para reclamar da "mordaça" e das "tentativas de censura" do governo Lula à imprensa.

E passa um atestado de que realmente se transformou num órgão à serviço da campanha de José Serra.

O que me entristece, mais do que a questão política em si, é constatar a morte da imparcialidade de um jornal centenário e perceber que desconfiarei de absolutamente tudo o que for publicado pelo Estadão. Se é que continuarei a ler o jornal.

Um episódio para envergonhar a história do diário.

Piracicaba, SP

________________________

MARIA RITA KEHL

Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar as pessoas que não se importaram em publicar um texto elogioso ao Estado de S. Paulo, mas crítico a alguns setores da sociedade. Entretanto, as informações que chegaram a todos nós na internet são de que essa conduta será substituída por um ato grotesco e ofensivo às liberdades de Maria Rita Kehl.

Não falo em "censura", pois a censura é aquela praticada de fora para dentro. Talvez o nome correto seja "depuração". O problema é o modo como se dá essa depuração. O Estado, jornal que admiro por sempre manter suas posições expostas e visíveis, embora tenha colunistas em geral discordantes, como Luís Fernando Veríssimo; este mesmo jornal ameaça dar um tiro em seu pé ao sinalizar que sua colunista não deve expor opiniões que vão de encontro ao interesse de alguns membros do grupo Estado.

Tenho por certo que essa ordem, noticiada por várias pessoas na internet, não partiu da editoria. Afinal, todos tiveram a oportunidade de ler a coluna de Kehl no dia 2 de outubro, e decidiram por sua publicação. Também não acredito que qualquer jornalista, formado ou não, compactue com a ideia de que opiniões expressas em uma publicação devam refletir exclusivamente as opiniões dos donos do jornal.

Nesse sentido, busco com esta mensagem manifestar meu repúdio a qualquer forma de limitação da expressão de Maria Rita Kehl, seja por meio da "indicação dos temas apropriados" à sua coluna, seja por meio de sua demissão. Um jornal que se orgulha de ter feito parte da resistência aos desmandos da ditadura militar não pode macular sua história amordaçando uma de suas mais brilhantes colaboradoras, ainda mais por um motivo mesquinho. A única mensagem que uma sanção a Kehl pode passar aos leitores é: neste jornal, qualquer um que pise nos calos de nossos acionistas está sujeito a graves consequências.

Não espero que uma única mensagem como esta comova quem pensou em calar Maria Rita Kehl. Mas esta é apenas uma das manifestações que, às centenas, pululam pela internet e certamente causarão dano à imagem do jornal. Se os rumores de punição forem desmentidos, é possível que o estrago não seja grande. Se se confirmarem, mais cedo ou mais tarde a credibilidade do jornal terá sido irremediavelmente atingida.

________________________

Por inúmeras vezes o Estado de São Paulo, em suas páginas, se colocou como defensor da liberdade de imprensa. Nos últimos dias o mesmo jornal proíbe um de seus colunistas de tratar de um assunto específico. Qual a explicação? O grupo Estado diz defender a democracia e a liberdade de imprensa, mas exige que seu colunista não trate do tema apos o mesmo elogiar políticas do atual presidente.

Se o Grupo Estado tem clareza sobre o que é ser efetivamente democrático e favorável a liberdade de expressão, não pode tomar atitude como essa.

Francisco Veiga de Moraes

________________________

ABAIXO A CENSURA

O episódio da censura que o Estadão comete contra a Dra. Maria Rita Kehl por ela defender suas idéias é totalmente arbitrário, exdrúxulo e incompatível com o bom jornalismo que uma imprensa soberana deve primar. Repudio com veemencia este ato e classifico como uma mancha negra que o Grupo Estado terá que eliminar pelo bem do direito de as pessoas se manifestarem livremente, condição básica para se viver em um Estado Democrático Pleno.

Abaixo a Censura! Pela Liberdade de Expressão!

________________________

FIM DA CENSURA

A hipocrisia reina nesse meio de comunicação, abaixo a censura a colunista Maria Rita Kehl. Pregam a liberdade de expressão, mas ela não existem no seu meio.

________________________

Fiquei sabendo pela mídia, que a colunista Maria Rita Kehl tinha sido demitida ou quase deste jornal, em virtude de ter escrito um texto sobre o programa Bolsa Família do governo do Presidente Lula. Sem dúvida um texto brilhante. Gostaria de saber se este jornal demite jornalistas que pensem diferente dele? Ou se este jornal censura os textos de seus colunistas? Que jornal é este afinal?

________________________

Senhores, lamentável que O Estado de São Paulo, com a decisão de afastar Maria Rita Kehl de seu quadro de colunistas por discordar de um artigo assinado por ela, vire as costas para sua história e se iguale ao jornalismo rastaquera que viceja por aí.

É uma pena. Perde mais o jornal que seus leitores. Maria Rita Kehl poderá, espero, brindar-nos com sua inteligência em outro veículo de comunicação. E o Estadão? Tem gente de sua qualidade pra substituí-la? E que ainda por cima se submeta ao cabresto? Difícil.

Fica aqui minha decepção com o jornal. Ficam também meu protesto e minha indignação por este ato intolerável de desrespeito à opinião alheia.Por favor, não me venham mais com essa lorota de ameaça à liberdade de imprensa. É essa a liberdade de imprensa que vcs querem: a da submissão do outro. Tô fora!

Mogi das Cruzes/SP

________________________

OLÁ

Escrevo para manifestar minha decepção com o afastamento da excelente colunista Maria Rita Kehl.

O Estadão vive uma ótima fase, é o melhor jornal do Brasil atualmente, e isso se deve sem dúvida ao caráter plural que tem adotado.

Não jogue isso fora, censurando seus colunistas a troco de nada.

O leitor do Estadão merece e exige um jornal plural.

Atenciosamente,

Belo Horizonte/MG

________________________

COLUNA MARIA RITA KEHL

________________________

VOCÊS SÃO REALMENTE RIDÍCULOS!

Sou assinante desse "jornal" e me sinto enojado com suas práticas e opiniões.

Como disse certa vez, quando indagado por uma de suas funcionárias, de qual a razão para assinar este "jornal", respondi que era para saber a opinião do inimigo.

Vocês, a Veja e toda a imprensa marrom deste país podem dar as mãos.

Enquanto o Arnaldo Jabor escreve aquele amontoado de besteiras e é endeusado pela elite paulistana (vocês inclusos), a Maria Rita Kehl, que não é e nunca foi uma militante política, escreve um texto cuidadoso e delicado com sua opinião sobre alguns fatos relativos ao governo federal, é demitida.

Isso vocês não chamam de censura!?

Devem ter um nome mais apropriado.

Imagino que chamem isso de liberdade de expressão.

Espero que o dinheiro de minha assinatura seja muito bem usado por vocês: linguiça com gordura, pão com bromato, assinatura da Veja, margarina com gordura transgênica, cerveja Kaiser, tomate com adubo....

________________________

VERGONHA

Olá Estado de São Paulo,

preciso dizer o quê? VERGONHA demitir Ana Kehl!

Intolerância e burrice,

Att,

________________________

SENHORES,

Como podem falar em liberdade de imprensa e demitir um jornalista por declarar suas opiniões políticas?

Melhor assumirem logo TODA a verdade: que em seu jornal SEMPRE só puderam trabalhar pessoas que partilhassem das mesmas idéias reacionárias OU que se calassem, resignadas.

As pessoas mais informadas sempre souberam do envolvimento do jornal com a ditadura militar. Mas, já que a alternativa encontrada pelos senhores foi assumir a preferência política por José Serra, vamos sugerir-lhes que publiquem um caderno especial caprichado sobre essa pequena parte da História do Estadão, o que muito agradará os leitores inconformados com o desenvolvimento social do Brasil, mas os deixará um pouco confusos em votar num candidato que foi perseguido pelos militares.

Arquiteta e Urbanista

________________________

QUE VERGONHA...!

O texto de Maria Rita Kehl é absolutamente respeitoso ao jornal e de uma lucidez poucas vezes vista na grande mídia, inda mais em época de campanha... Lucidez e respeito de que o jornal passou longe um oceano inteiro... infelizmente, não é de se estranhar muito...

A censura da imprensa, ou seja, o 'cala boca' simplesmente autoritário e arbitrário a uma voz tão inteligente, crítica e valorosa de um lado, e o lamento de quem tenta se vitimizar alegando 'falta de liberdade' ou 'ameaça à liberdade' de outro, é, para não perder a elegância, no mínimo abominável, hipócrita e temerário!

Minha solidariedade à incrível Maria Rita.

Meu luto definitivo a vocês!

PS: meu voto nem foi para o PT no 1º. Turno, mas com certeza irá no 2º. Que as eleições deem um banho de democracia em vocês!

São Paulo

________________________

???

Caro editor

O que está acontecendo ?

Tem alguém realmente responsável por essa empresa ?

Demitir a Maria Rita Khel, depois de um artigo lúcido como aquele, é sinal de incompetência extrema.

É assinar embaixo da fama de "conservador" que pesou durante tantos anos em cima do jornal O Estado de São Paulo.

Era a chance de dizer a todos os leitores que vocês realmente mudaram.

Dinheiro de propaganda jogado fora por pura arrogância administrativa e empresarial.

Espero que tenha alguem de bom senso, pois o efeito desse ato é exatamente o contrário do que se

imagina. É mais força para a candidatura Dilma.

Grande imbecilidade. Uma oportunidade jogada fora, junto com muitos leitores.

Pelo menos completem o serviço e demitam esse editor.

Cada vez que ouvir que o Estado está sobre censura, vou lembrar deste triste caso.

Abraço

________________________

Como leitor assíduo do Estadão, solicito esclarecimentos sobre a demissão de Maria Rita Kehl, já fartamente discutida nas mídias sociais.

É assim que o jornal lida com opiniões divergentes?

Vão mesmo perder esta excelente e lúcida colunista?

Aguardo manifestação,

________________________

INDEPENDENTE DE PARTIDO POLÍTICO : CHOCANTE E INACREDITÁVEL!!

Ana Kehl de Moraes - CONFIRMADO agora: depois de escrever DOIS PESOS, Maria Rita Kehl foi demitida. O edtior diz que como a noitícia vazou antes da real decisão, ele ficou obrigado a isto. Sabe-se lá.

CHOCANTE E INACREDITÁVEL!!

________________________

VERGONHA PARA A NAÇÃO

Olá,

Gostaria apenas de manifestar a minha revolta diante da postura tomada por vocês com relação à jornalista Maria Rita Kehl. Sinto-me envergonhado de saber que no ano de 2010 ainda existe no nosso país quem tome atitudes estúpidas e arcaicas como essa. Felizmente, o fato foi amplamente divulgado e vocês já tiveram o seu castigo. Afinal, para um veículo jornalístico existe algo mais importante que a credibilidade? Acho que não. E nesse aspecto acredito que vai demorar bastante tempo pra vocês conseguirem reverter essa perda. Não só acredito como torço por isso.

Saudações

________________________

PREZADOS SENHORES,

Em nome da democracia e da liberdade de expressão que tanto anunciam, deveriam manter a ÉTICA JORNALISTA e, garantir aos seus jornalistas, pelo menos, a AUTONOMIA, para que estes cumpram com a missão do BEM INFORMAR.

Sds.,

Sindicalista portuário.

________________________

POR FAVOR DESMINTAM ESSE BOATO DA DEMISSÃO DE MARIA RITA KEHL

Olá senhores. Respeito muito o trabalho que o Grupo Estado faz. Até por esse motivo gostaria de pedir aos senhores que desmintam esse boato sobre a demissão da colunista Maria Rita Kehl.

Tenho sido cobrado por amigos petistas sobre essa atitude e sempre digo a eles que o Estadão jamais faria isso. O artigo que ela escreveu antes da eleição foi equilibrado, e mesmo defendendo opiniões diferentes da minha, tenho que admitir que me fez pensar.

E por isso acho impossível que vocês tenham demitido a colunista. Seria muito interessante que vocês se posicionassem para eu poder mostrar para esse pessoal que acredita em teorias conspiratórias que isso é boato.

Aguardo um desmentido.

Abraços cordiais.

São Paulo

________________________

É verdade esse historia que esta circulando na net?

Sou assinante a quase 30 anos, que vergonha em pessoal!!!!!! Porque

então não publicar os lusíadas no lugar da coluna da Maria Rita?????

________________________

EM DEFESA DE MARIA RITA KEHL

Meu nome é José Carlos de Azevedo. Como muitos leitores do Estado, fiquei profundamente decepcionado com a demissão da colaboradora do jornal Maria Rita Kehl. Li o texto Dois Pesos... e acredito que ele analisa corretamente alguns dos mais graves problemas brasileiros. Por que razão a autora do texto foi demitida? Foi pelo fato de não estar alinhada ideologicamente com o jornal ou foi por que trouxe à tona, por meio de um texto claro e ponderado, questões que por conveniência política o jornal não quer que sejam discutidas? Para um veículo que diz defender a liberdade de expressão e de imprensa acima de tudo, o Estado se comportou de forma antidemocrática. A postura do Estado de São Paulo neste caso foi vergonhosa. A história e a reputação do jornal estão manchadas para sempre por conta deste episódio.

Porto Alegre/RS

________________________

VERGONHA!

Que vergonha! demitir uma jornalista desse quilate!!

Cancelarei minha assinatura hoje mesmo!!!!

Que duro ser paulista e paulistana na ditadura tucana! até os meios de comunicação no nosso estado estão dominados!

A vcs que defendem o Serra, por que não entram em uma escola estadual em qualquer cidade do estado e vejam como é a politica educacional dos tucanos. Tenham a coragem de perguntar a um funcionario, a um professor ou a um aluno o que eles acham e como eles se sentem tratados.

Covarde vossa atuação!!

________________________

REPÚDIO À DEMISSÃO DA COLUNISTA MARIA RITA KEHL

O Estadão tomou uma atitude sensata saindo à luz para apoiar um dos candidatos à presidência, atitude reconhecida e louvada como honesta e adequada ao momento político.

E algumas semanas depois resolve dar um imenso tiro de bazuca no próprio pé ao demitir uma colunista importante e reconhecidamente capaz de análises políticas certeiras.

A referida colunista escreveu um artigo de imensa repercusssão positiva e perdeu seu lugar no jornal por isso.

Ao invés de valorizar a diversidade e opiniões dentro de seu jornal, resolve calar a voz que, apenas ligeiramente, resolveu dar um outro ponto de vista a uma questão imporante do debate político atual.

Lamentavel. Um abraço deste leitor decepcionado,

São Paulo

________________________

Decisão simplesmente nojenta e patética de demissão da Maria Rita Kehl. Isso sim é supressão da liberdade de expressão, e relembra os tempos de Costa e Silva, aos quais - parece-me, ao se levar em conta também seu editorial de domingo retrasado - vocês querem retornar - até porque imagino que o milagre econômico tenha sido bastante glorioso, não é? Não se trata nem de conservação, vocês são um jornal que beira a reação, infelizmente para a sociedade brasileira. Nem mesmo a Folha de S.Paulo publica barbaridades como as suas, nem demite jornalistas por dizer verdades inquestionáveis - que evidentemente não se tratam dessas barbaridades anteriormente referidas, que predominam no Estadão.

________________________

MARIA RITA

Caros,

A atitude do Estado em relação a jornalista Maria Rita Kehl, vem de encontro ao que eu estou vendo acontecer. Os orgãos de imprensa, aparelhados com a candidatura Serra, manipulam, censuram, desrespeitam, dão um enorme mau exemplo ao Brasil.

Mas temos a graça de termos a internet para que tudo seja dito, mostrado e esclarecido.

Quem censura, manipula e aparelha neste país? Vocês me prestaram um enorme serviço: agora que vejo tudo acontecendo desta forma, feia, covarde e desonesta, me jogaram para votar em Dilma. Ela deve realmente ter muito o que fazer para o todo, e como o todo não interessa a vocês ....

Que feio!!!!!!!!!!!!!!!!

________________________

DEMISSÃO DE MARIA RITA KEHL - POR QUÊ?

O Estadão é a VERGONHA da imprensa nacional.

Um jornal que tenta manipular as pessoas, que cria senso de polêmica gratuita na sociedade e fica ao lado do que há mais de 5 céculos só usurpa o país.

Tenho VERGONHA de saber que pessoas assim mandam e desmandam no país.

________________________

Que vergonha! Ainda bem que eu já deixei a profissão - e por motivos semelhantes.

________________________

Acho que vou me aposentar

Caros,

É chato ter que escrever pra um jornal. Me sinto péssimo. Sou um jornalista, já trabalhei em redações por um bom tempo. Sei que não é uma posição digna pra mim. Que, na real, os leitores que enviam e-mails geralmente não são os mais bem vistos pela redação. Num jornal em que eu trabalhei por um tempo, havia uns espíritos de porco que diziam que escrever carta para jornal era o que o aposentado fazia quando acabava de fazer as palavras cruzadas.

Mas aí acontece essa coisa chata e desagradável, que é a notícia do afastamento da colunista Maria Rita Kehl. E em circunstâncias que não pegam bem pra ninguém.

E agora eu poderia entrar numa longa discussão sobre política. Mas não vou fazer isso, porque parece que outras pessoas já estão fazendo isso. Se não por e-mail, aí fora, nos tuiters e facebooks da vida, sem falar dos bares, dos cafés, dos elevadores. Já estão batendo bastante no jornal. Não é que eu não concorde, porque eu concordo. Concordo principalmente com quem diz: "Caramba, que exagero, esse texto não tem nada demais!". Pois é. Desta vez, o Estadão merece tomar apanhar.

Eu até poderia apelar: quando o Estadão foi censurado pelos Sarneys, eu fui um dos que pôs a faixa de censurado no avatar do Twitter. Usei por mais de ano aquela faixa. Dizia CENSURADO. E eu falava de liberdade de expressão e defendia o jornal diante de todo mundo.

Agora, tenho vontade de fazer um banner igual e escrever PALHAÇO.

Porque eu jurava que tava apoiando alguém que defendia a liberdade de expressão de forma ampla, e não como um direito reservado a si próprio.

Mas deixa pra lá.

O que me importa, aqui, é eu gosto do Estadão. Gosto mesmo. Amo o Paladar, adoro o Link, leio sempre o Roberto da Matta, acho que o Guia do Estadão dá de relho no da Folha e na Vejinha, mesmo rebatizado de, eca, Divirta-se. A primeira coisa que leio no sábado é o Sabático -- ou o Sergio Augusto ou a coluna da Raquel Cozer.

Claro que nem tudo é perfeito. Umas semanas atrás, tiraram o Mutarelli e o Quintanilha. E aí deixaram a Vanessa Bárbara ir pra Folha. E aí isso, e aí aquilo, e aí tiram a Maria Rita Kehl. De quem, posturas políticas à parte, eu gostava muito. Porque a gente não precisa concordar com uma pessoa pra gostar dela. Eu discordei da Maria Rita Kehl algumas boas vezes nos últimos tempos. Mas não deixei de ler.

Porque eu gosto dela, como gosto do Quintanilha, da Vanessa, do Mutarelli. E como gosto do Luiz Américo, do daMatta, do Sergio Augusto, da Raquel, do Matias, do Calvin, do Snoopy e de tanta gente que faz o Estadão ser o Estadão.

E, por mais clichê que seja, eu gosto das pessoas que fazem o Estadão.

A Maria Rita Kehl era uma delas, e a saída dela vai fazer falta pro jornal.

Em tempo: só pra deixar bem claro: não publiquem este e-mail. Não estou a fim de pagar de palhaço que foi contra a censura do censurador nem quero um atestado pra pedir aposentadoria. No máximo, se não for pedir muito, levem-no em consideração.

Atenciosamente,

________________________

KEHL

Bom dia,

Sou assinante e gostaria de saber se a colunista Maria Rita Kehl não faz mais parte da equipe de colunistas do jornal.

Obrigada

________________________

Olá, nunca escrevi para um jornal antes, mas acho que o momento pede. Só queria dizer que tenho pena das pessoas que dirigem esse veículo e participam desse momento de vergonha que vão carregar consigo para o resto da vida. Fica aí a opção de lobotomia.

Meus pêsames.

________________________

SOBRE A DEMISSÃO DE MARIA RITA KEHL

Sei que quem vai ler esse email nada tem a ver com isso, mas é apenas pra constar que a assinatura da minha casa, do escritório e de todos os amigos que assinam o Estadão foram e estão sendo canceladas. Além dos tantos que estão espalhando essa notícia entre amigos para que deixem de comprar e/ou assinar o jornal. Uma pena que essas eleições estejam sendo pretexto para tanta coisa ruim vir à tona, entre elas primeiramente a falta de neutralidade descabida para um órgão de imprensa que JÁ FOI respeitado, como o Estadão, e agora a cereja no bolo, com o caso Kehl. É isso aí, parabéns por arruinar o nome de vocês entre tanta gente.

________________________

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Olá, bom dia!

Por gentileza, gostaria de saber, como leitor do jornal, se a colunista Maria Rita Kehl foi de fato demitida ou se trata apenas de um boato desses que são comuns pela internet.

Aguardo retorno!

Respeitosamente,

________________________

QUE VERGONHA ESTADÃO

Bom dia

Quero aqui manifestar meu repúdio pela demissão de Maria Rita Kehl. Logo vocês, que reclamam tanto da censura imposta ao jornal. Logo voçês, que se auto-proclamam defensores da livre expressão. Que vergonha, quanta ignomínia! Censura só é ruim quando é imposta a vocês, mas quando voçês a impôem, não é censura. Que pena Estadão, logo agora que eu ia fazer a assinatura do jornal. Que pena!

________________________

OLÁ, BOM DIA!

Recebi um e-mail provalvemente de um petista que informava que a colunista Maria Rita Kehl havia sido demitida do Estadão depois de publicar um artigo em que dava uma visão do bolsa-família. Eu fiquei sem entender por que ela saiu do jornal se o texto foi publicado. Não era o caso de não ter publicado o texto? O Estadão, que, sem dúvida, é um dos jornais mais sério e corretos do mundo, e o público leitor não ganhariam com a pluralidade de opiniões?

Atenciosamente,

Minas Gerais

________________________

Inacreditável que OESP tenha decidido censurar a colunista Maria Rita Kehl por causa daquele artigo. Com isso, o jornal mostra novamente que despreza a inteligência de seus leitores e deixa, aos poucos, de corresponder às necessidades do público. Uma pena, pois era um dos únicos jornais paulistas que se davam ao respeito. Não mais.

att,

________________________

SÓ SE FOR NO DOS OUTROS!!

NO ESTADÃO QUEM AJOELHA E NÃO REZA TÁ FORA!

É, TRATA-SE DE UMA RELAÇÃO DE TRABALHO AFINAL E O CAPITAL MANDA. aFINAL, FORAm OS "ACIONISTAS QUE PEDIRAM A DEMISSÃO" AHAHAHAHAH

SÓ PAULISTA MESMO PRA LER ESTA PORCARIA E ACHAR QUE É VERDADE!!!!

Saudades do Aloysio Biondi!

________________________

ATITUDE VERGONHOSA

Rídicula a atitude de vocês de demitirem a Maria Rita Khel. Estamos todos indignados. Cancelo a assinatura e divulgo para todos os meus amigos essa atitude que beira o fascismo. Quando li a matéria, fiquei surpresa com vocês, admirada. Agora vem o meu desapontamento e vergonha não só pela política brasileira e sim pelo nosso jornalismo.

Onde vamos parar com isso??

Tristeza e decepção,

________________________

DEMISSÃO DE MARIA RITA KEHL

Não é nenhuma surpresa que um jornal com a tradição do Estado de S. Paulo venha agora afastar de suas páginas uma colunista como Maria Rita Kehl. Surpresa foi ela ter aceito escrever aí - num sinal de que talvez se iludisse de que alguma lisura, algum genuíno apreço pela liberdade de expressão era possível nesse jornal tão cioso de seu monolítico papel de tapete para o desfile das forças retrógradas de S. Paulo e do resto do país. Era evidente que algo estava fora do lugar. Bastava ler, pela internet, os comentários dos leitores do jornal aos artigos de Kehl: pareciam pichações de banheiro do Pacaembu. É esse protofascismo o que o Estado de S. Paulo estimula - e por isso ele é 100% à prova de qualquer lucidez - inclusive a brilhante lucidez de Kehl, porque diante do pequeno fascismo, como diria Benjamin, "con-vencer é infrutífero". É muito equivocado quem não sabe do óbvio: o único Estadão decente de S. Paulo é um botequim.

Belo Horizonte/MG.

________________________

MARIA RITA KEHL DEMITIDA, É VERDADE?

Prezados,

Vocês podem confirmar se é verdadeira a notícia sobre a demissão (ou quebra de contrato) da Maria Kita Kehl em razão do artigo Dois pesos ?

Uma leitora atônita...

Abs

"O difícil a gente faz. O impossível demora um pouco." (Lema do US Army Corps of Engineers durante a II Guerra Mundial)

________________________

Assinante Descontente

Sou assinante do Estado há muito.

E fiquei estarrecido com a notícia da demissão da Maria Rita Kehl.

Por mais partidário que o jornal seja, e não vejo problema nisso,

há de existir o espaço para o contraditório, para a opinião livre.

Ainda mais para uma articulista do jornal.

Lamentável, triste, desanimador.

________________________

RETRATAÇÃO

Gostaria de declarar minha indignação em relação à demissão da colunista Maria Rita Kehl motivada, segundo consta, pelo artigo "Dois Pesos..." publicado ontem. Independentemente das posições políticas adotadas pela colunista, que dedicou sua vida ao estudo dos assuntos sobre os quais profere opiniões, a decisão, por si só, contraria todos os princípios democráticos propalados pelo jornal. Gostaria de acrescentar que farei tudo em meu alcance para divulgar a informação e exigir uma retratação pública pela medida extremamente autoritária. O que a decisão do jornal expõe é que a liberdade de expressão é mais premente do que a tão anunciada liberdade de imprensa. E quando a última se sobrepõe à primeira isso é o mais evidente sintoma de que algo não anda bem em nossa democracia.

________________________

INACREDITÁVEL

Não consigo acreditar na atitude absurda assumida por este jornal contra a colunista Maria Rita Kehl. Como vocês sentem ter moral para criticar a censura à liberdade de expressão, se assumem esta posição indefensável? O leitor só pode sentir vergonha!

Noemi Jaffe

________________________

DEMISSÃO DE MARIA RITA KEHL

Como assinante do Estadão, sempre esperei do jornal o respeito à pluralidade. Se Maria Rita Kehl foi realmente demitida, a decisão é equivocada. Por que os colunistas não podem manifestar opinião? Será que Arnaldo Jabor nunca falou de política na sua coluna?

Abs.

Mauricio Moraes

________________________

DOIS PESOS

Gostaria de me posicionar contra a demissão de Maria Rita Khel.

Absurdo, principalmente quando vem de um órgão que prega tanto a liberdade de expressão.

Bianca Lenci Viscomi

________________________

INDIGNADA!

Ridículo demitir uma colunista por expressar a sua opinião!

Não é este o trabalho de um colunista? Lamentável ver o Estadão envolvido nessa máfia política.

Espero que repensem esta atitude, pois estão mexendo com a credibilidade do jornal. Triste!

Atenciosamente,

Luciana Cintra

________________________

DOIS PESOS...

Prezado "Estadão",

Escrevo esse e-mail para mostrar minha indignação com a demissão de Rita Kehl do seu jornal pela materia "Dois pesos..."

Realmente é de uma falta de visão do jornal imensa (tiro no pé), visto que agora a midia impressa convive com a internet, e elas se complementam.

O texto é ótimo, não por apoiar isso ou aquilo, mas por apresentar de forma clara e objetiva uma visão política. É realmente uma grande perda para vocês.

E que chance vocês tiveram, de serem um jornal plural, que aceita as opinioes e faz um jornalismo na essencia, de transmitir informação. O que o jornal fez inflamou o discurso conspiratório que a linha editorial é direcionada e manipulada por interesses além do jornal. Pena.

Citando comentários no proprio Estadão:

07 de outubro de 2010 | 10h 56Denunciar este comentário

Olá,

Recebo a assinatura do jornal O Estado de S. Paulo há um ano.

No último final de semana fiquei muito surpresa em ler o artigo da Maria Rita Kehl, Duas medidas. Saí elogiando o Jornal em permitir que seus colunistas pudessem expor livremente os seus pensamentos, considerei um exemplo de grandeza a publicação, independente de concordar ou não com a autora. O que me chamou a atenção foi a possibilidade de debates e reflexões sobre um assunto que neste momento é muito relevante para o País a escolha de um novo Presidente.

Para a minha decepção, hoje pela manhã, fiquei sabendo que a colunista Maria Rita Khel foi demitida.

Também estou providenciando o cancelamento da assinatura que tenho com este jornal.

159 Sergio Barros de Araujo

07 de outubro de 2010 | 7h 53Denunciar este comentário

Parabens, inteligente e sincero, diferente da politica do estadao.. Obvio que te dariam um pe na bunda! Talvez tenha sido uma carta de demissao, teria vergonha de dizer que trabalhava no.. AAARGH!

158 Daniel Favero

07 de outubro de 2010 | 2h 18Denunciar este comentário

É extremamente decepcionante a atitude do Estado de S. Paulo. Acabo de cancelar minha assinatura por indignação e porque ainda acredito na democracia e bom senso.

Obrigado Maria Rita Kehl pelo excelente texto, mesmo não compartilhando de sua posição.

Acho (e sinceramente espero) que esse seja só o começo de uma manifestação aberta na internet contra a titude do jornal. Vão ignorar solenemente essa "censura" pela qual vocês estão passando, e vão desqualificar o jornal de diversas maneiras. Espero que este jornal perceba o erro que cometeu e dê um retorno ao povo brasileiro sobre essa situação.

Meus votos de clareza e jornalismo de qualidade cada vez maior, para todos que trabalham no Estadão.

Atenciosamente,

Fabricio Anoni.

________________________

________________________

________________________

________________________

Repudio a censura praticada pelo jornal contra a psicanalista Maria Rita Khel. Afinal, todo aquele discurso sobre liberdade de imprensa, era apenas campanha eleitoreira?

Indignação.

Eliete Toledo

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

O ESTADO DE SÃO PAULO CENSURA E DEMITE PSICANALISTA

O JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO QUE DECLAROU APOIO A JOSÉ SERRA, QUE DIZ SOFRER CENSURA (SÓ NÃO MOSTRA QUAL), TALVEZ SEJA A CENSURA DE RECEBER CRITICAS, ACHA QUE PORQUE É IMPRENSA E IMPRENSA LIVRE DIGA-SE DE PASSAGEM, NÃO PODE RECEBER CRITICAS. NA VERDADE ELE É QUE FAZEM CENSURA, QUER ATUAR COMO A IGREJA NO FEUDALISMO, NÃO QUER RECEBER CRITICAS, PENSA SER INTOCÁVEL, QUALQUER CRITICA FICA DODÓI. ENGRAÇADO QUE NEM O UOL/FOLHA, O DA DITABRANDA TOCOU NO ASSUNTO.

Maria Rita Kehl: "Fui demitida por um 'delito' de opinião"

Bob Fernandes

ABSURDO

Absurda a censura e a demissão de Maria Rita Kehl devido a seu texto. Não é o Estadão que reclama estar sob censura? Onde está a coerência? Lamentável. São coisas assim que me fazem me arrepender de ter cursado jornalismo. Não consigo defender minha categoria, só colaborar com as críticas.

Que vergonha.

Táia Rocha Mattos

________________________

PARABÉNS PELA DEMISSÃO DA KEHL

Era uma colunista de fato ruinzinha. Sugiro que façam um editorial explicando o assunto. Os idiotas no Twitter tão xingando vocês de autoritários.

Aproveito para sugerir o nome de Alexandre Soares Silva, excelente blogueiro conservador com vários livros publicados e que sempre achei merecer um lugar na grande imprensa.

Respeitar as diferenças é o básico de qualquer ser humano por mais difícil que isso seja.

CENSURA NÃO!!!!!!!

Camila Antonioli de Aquino

_______________________

MARIA RITA KHEL

sou assinante ( cod. assinante 6262791)do estado há muitos anos e estou estupefato com a notícia de demissão ou censura a colunista Maria Rita Khel devido a sua última coluna." dois pesos". Procede a notícia ? Estou aguardando uma resposta à consulta.

Grato

Moises Guimaraes Filho Coelho

Ver o Estadão sem opniões políticas, psicológicas, culturais etc etc de diversas mentes controvérsias e quase como ler a folha sem o "Macaco Simão". E a opnião da jornalista sempre foi de grande valia para muitos jovens como eu. Espero ver alguma posição do jornal quanto a isso, seu público pagante pede explicações e tem o direito de tê-las.

Atenciosamente,

Juliana Valente

_______________________

Boa tarde,

Está correndo pela internet a notícia da demissão da Maria Rita Kehl após seu artigo "Dois Pesos".

Hoje li uma entrevista dela no portal Terra Magazine, o que me fez acreditar que a notícia é real.

Sendo assim, queria registrar aqui minha profunda decepção com o Estadão.

Grato

Tadeu Coelho (Advogado)

_______________________

HIPOCRISIA, CINISMO E AFINS!

DEMISSÃO

É um absurdo a demissão de Maria Rita Kehl. Sinto vergonha de um dia ter assinado esse jornal. Demissão política não pressupõe democracia e é uma forma indireta de apoiar a censura. Parabéns...

Lucas Pernambuco

_______________________

Caso Maria Rita Kehl

Obrigado pela atenção.

Leonisio da Silva Barroso

_______________________

MARIA RITA KEHL ? O OUTRO LADO.

CANCELAREI minha assinatura de muitos anos deste jornal.

Minha insatisfação com a informação parcial desta editoria já vinha de longa data, se acirrando neste primeiro turno das eleições de 2010. Apesar e depois deste jornal ter declarado sua posição a favor de uma candidatura, me embasei no Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, principalmente do Capítulo I, art. 1º e art 2º;

esperando melhores e mais imparciais informações: no mínimo, "dois lados" de uma ou várias questões, para recordá-los sobre o que é e a quê se destina o jornalismo. Em vão.

_______________________

Eu sempre fui leitor do Estado, desde que nasci. Lia o Estadinho e via meu pai ler os outros cadernos. Passei a ler o caderno de Esportes na adolescência, Caderno 2 e outros. Muitos elogios, sempre ao jornal. Gosto muito. Saí de casa e hoje sou eu que compro o Estado. Leio, com prazer todos os cadernos. Tem Joseph Nye, que participou de alguns ensaios que escrevi e tantos outros, de quando estudava ciências políticas. Minha família por parte de pai vota no PSDB e por parte de mãe vota no PT. Gozado. E mesmo assim liam Estadão. Recentemente vosso jornal veio afastando minha família por parte de mãe. Mas tudo bem. Essa campanha toda estava sendo mesmo exagerada, e isso é com eles, não é mesmo?

Algumas coisas vinhas sendo relevadas por mim. Não tem a ver com pontos políticos ou posições. Mas com qualidade editorial. Ética. Um artigo que me agradou em especial foi a da Maria Rita Kehl. Ela marca um contra-ponto importante com outros articulistas do jornal como Roberto da Matta. E com o próprio meio de dar notícias, que já não vem mais sendo nada sutil ao defender um lado, apenas.

Mesmo para os que estão desse lado, sendo defendido, não cai bem no estômago. As pessoas não são tão ingênuas, são? E o que houve com a grande psicanalista e ótima escritora Maria Rita Kehl? Não vai mais escrever no Estado, jornal que costumava amar, mas que faz questão de forçar com mais e mais pessoas uma desconfiança desnecessária para algo que já é bem grandinho, com 131 anos.

SENHOR DIRETOR DE MERCADO LEITOR, JOÃO CARLOS ROSAS

Nem sei bem porque resolvi insitir.

Talvez pelo motivo e único, de ter aprendido a ler o Estadão, com o meu avô.

Não vou dar o tom de nostalgia. Tenho 70 anos e apenas me lembro e lamento, entristecido,

Sou leitor e simpatizante do Estadão e da sua linha editorial. Politicamente, sou contra Lula e o PT até a raiz do cabelo e voto em Serra e torço para que ele ganhe e, mais do que isto, para que Lula perca. A vitória do PT seria (será?) para mim um resultado vergonhoso. Reeleger um governo (de qualquer orientação ideológica e partidária) envolto em tantos episódios mal explicados de corrupção, tráfico de influência e desonestidade e que se alinha e simpatiza com governos que cerceiam a liberdade de expressão, etc.. é realmente, na minha opinião, motivo de vergonha.

Apesar disto, acho que como leitor tenho o direito de conhecer boas explicações sobre o sucesso do Lula e, por isso, acho um absurdo o que o Estadão fez com a jornalista Maria Rita Kehl. Se por um lado, o jornal teve uma atitude corajosa ao declarar publicamente seu apoio a Serra, por outro, fez uma covardia ao excluir dos seus quadros uma articulista que não se coaduna cegamente com as crenças do jornal. Escolher seus jornalistas com base na sua opinião política é uma forma de aparelhamento (da imprensa), condenável como o aparelhamento do estado feito pelo PT.

Li o artigo dela Dois Pesos e não vi lá uma matéria imparcial e nem tendenciosa. Pelo contrário, vi um artigo que procura explicar o aparente "estrondoso" sucesso do governo Lula. Que procura fugir da explicação simplista de que o sucesso dele é resultado apenas do Bolsa Família. A leitura desapaixonada do seu artigo poderia até mesmo ajudar o comando de campanha do Serra e do PSDB a compreender e, apreender, como se aproximar desta parcela da população que, ao contrário do que os meus colegas da "elite" pensam, faz uma escolha consciente do que é melhor para ela. De um lado uma candidata de um governo, assistencialista é verdade, que se diz preocupado com os pobres e que ampliou medidas de melhora rápida da sua qualidade de vida e, de outro lado, um candidato e um partido com o quais não se identifica, que têm promessas teóricas e que nos seus governos (federal e estadual) até aqui, não deu o peixe e nem conseguiu até agora ensinar a pescar.

Além disto, o artigo visa a combater com fatos, uma nova forma de preconceito: a de que os nordestinos, uma raça de ignorantes manipuláveis é que está escolhendo o (mau) destino do país. Além de não ser completamente verdade (Dilma recebeu mais votos em números absolutos no Sudeste do que em todo Nordeste junto e a votação de Serra está longe de ser um sucesso absoluto em São Paulo), é preciso reconhecer que há na verdade uma opção consciente por alguém que embora tenha inúmeros problemas morais faz algo (assistencialista, é verdade) para eles. O jornal na minha opinião não deveria fomentar este novo preconceito.

MARIA RITA KEHL E SEUS DELITOS DE OPINIÃO

Em 7/10/2010 recebi de Roberto Patez (desconhecido meu) correio eletrônico intitulado "Jornal O Estado de S.Paulo demite colunista por 'delito' de opinião". Em 8/10/2010 pelo Forum dos Leitores, pp.A-2 e A-3 pronunciaram-se cinco missivistas sobre a saída de Mª Rita Kehl do corpo de colunistas d'OESP. Com o título "Maria Rita Kehl", abriu cinco subtítulos, isto é, cinco missivistas : o primeiro pede confirmação da saída, o segundo e o terceiro condenam a demissão, o quarto e o quinto a elogiam, para, ao fim deles todos, a Redação publicar nota explícita sobre o ocorrido. Ainda em 8/10/2010 no lugar costumeiro em que o Forum eletrônico coloca as missivas do dia do jornal impresso foi omitida a 4ª carta ("Ruinzinha"), substituída por "Censura", que também condena a demissão havida. Isto significa, para quem não lê o jornal impresso, o jornal de papel e tinta, que as cartas nele publicadas seriam : a 1ª, pedido de confirmação; 2ª - 3ª e 4ª, condenação da demiss ão, e apenas a 5ª aprovação ! No Forum dos Leitores eletrônico na parte reservada apenas às por ele exibidas não havia carta nenhuma.

Não sei o que levou cada um dos missivistas a verberar o Jornal pela saída da colunista, mas posso considerar que ela deve ter sido muito importante em alguns meios político-ideológicos. Em primeiro lugar pela entrevista que Maria Rita deu a "Terra Magazine" (7/10/2010), a mim enviada pelo referido Roberto Patez, em que diz logo de início, a título de incriminação : "Fui demitida pelo jornal O Estado de S.Paulo pelo que consideram um 'delito' de opinião". (leia-se a clara Nota da Redação de 8/10/2010 sobre o assunto.) Sua coluna de 2/10/2010 "Dois pesos ..." nada tem de Psicanálise, é uma defesa ostensiva dos beneficiários das várias bolsas com que o atual governo petista realmente comprou esse eleitorado financeira, econômica e socialmente dependente, incapaz de autonomia crítica, que dinheiro nenhum traz. É risível a observação da colunista que essas bolsas (que não chegam a um salário mínimo), segundo Paul Singer - economista, tenham melhorado a economia

dos lugarejos por elas beneficiados ! Em segundo lugar, a colunista apresentada como psicanalista, ainda há um ano subscreveu em 21/9/2009 "Manifesto em Defesa da Democracia e do MST", ao lado de notórios ideólogos, alguns militantes, da causa comunista, como Plínio de Arruda Sampaio, Osvaldo Russo - PT, Antonio Candido - USP, Fábio Konder Comparato - USP, Ivan Valente - atualmente PSOL, Renato Simões - PT, D.Pedro Casaldáliga, Leonardo Boff, além do sindicalista Paulo P.da Silva - Força Sindical. Que diz resumidamente o Manifesto ? (Destaques meus em maiúsculas :) (1) "(...) ousadia dos trabalhadores rurais (=MST) de garantir esses direitos conquistados na Constituição (...) através de OCUPAÇÖES PACÍFICAS ; (2) O ataque ao MST extrapola a luta pela Reforma Agrária. É um ATAQUE CONTRA OS AVANÇOS DEMOCRÁTICOS CONQUISTADOS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988; (3) (as maiúsculas a seguir são do próprio Manifesto : ) CONTRA A CRIMINALIZAÇÃO D

O MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA !

O Manifesto omite deliberadamente o que de público os próprios dirigentes e executores de todos os crimes perpetrados pelo MST dizem com todas as letras para os que sabem ler e não são beneficiários de bolsas governamentais nem de imposições ideológicas: (1º) ao tratar da obtenção de recursos financeiros no País, os recursos - evidentemente não gratuitos - que vêm do Exterior; (2º) o Movimento há muitos anos nada tem a ver com trabalhadores rurais; (3º) o propósito primeiro e último é a instituição de outro regime político e econômico no País : o socialista. A ex-colunista do jornal OESP - Maria Rita Kehl, muito mais que psicanalista, em manifestação político-ideológica tipicamente petista, com sua assinatura afiançou então mentiras e incorreções, escondeu realidades que configuram a questão plena.

"A liberdade pede um preço mais alto; quem não o paga, dirige-se para o comunismo. Não apenas o comunismo como sistema, mas principalmente como tentação interna, abandono intelectual e espiritual."

(Alexandre Zinoviev. dissidente russo, exilado em Munique - Alemanha, em entrevista transcrita pelo jornal OESP, 12/4/1981, p.168)

Claudio M. Chaves

Piracicaba/SP

_______________________

N. da R. - O projeto original, no caderno C2+música,é ter aos sábados um espaço para a psicanálise, mas não era esse o enfoque que Maria Rita Kehl vinha dando à coluna. Iniciou-se com a autora, portanto, uma discussão em torno de novos rumos para a coluna, incluindo até a possibilidade de ela deixar de escrever. O vazamento dessas tratativas pela internet precipitou a decisão. A imputação de que houve "censura" é absurda. Todas as colunas recebidas foram integralmente publicadas.