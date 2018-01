Cartas - 15/02/2011

"Fenômeno" aposentado

O maior artilheiro da história das Copas se aposentou. Em seu auge, presenteou todos os amantes do futebol com lindas jogadas e gols memoráveis. Houve deslizes, claro. Na Copa de 2006 faltou-lhe aplicação, bem como a vários de seus companheiros de seleção. Nos últimos jogos pelo Corinthians, no limite do desgaste físico, não foi nem mesmo uma sombra de seu próprio passado. Poderia ter parado antes, deixando uma última imagem mais de acordo com sua belíssima história. Mas quase tudo o que fez dentro das quatro linhas serviu para fazer dele um dos maiores craques na história do futebol mundial. Liderou o Brasil, junto com Rivaldo, na conquista da Copa de 2002 e superou dramáticas contusões com perseverança exemplar. Quem foi Ronaldo? Literalmente, um fenômeno.

HENRIQUE BRIGATTE

Pindamonhangaba

Exemplo no esporte

Quero registrar o que na minha opinião foram as lições de Ronaldo "Fenômeno": 1) um ídolo não é infalível, comete e assume erros e isso o torna humano; 2) o que faz dele um herói não é apenas seu desempenho profissional fenomenal, mas principalmente sua paixão pelo que faz, seu caráter, sua humildade, sua persistência; 3) por se mostrar humano e real, pode e deve ser imitado por crianças e jovens deste país que tanto precisam de bons exemplos; 4) o esporte não é só violência e falcatruas, é também palco onde se assistem a exemplos edificantes de vida e de virtudes verdadeiras, que estão acima de bandeiras e clubes; 5) que a gratidão é um valor fundamental e, infelizmente, meio esquecido nos dias de hoje; e 6) que ser um torcedor apaixonado não é necessariamente sinônimo de ignorância ou ingenuidade, mas sim um exercício do verdadeiro espírito esportivo. Agradeço a Ronaldo pelo exemplo que foi para meus filhos, para a juventude do País e para mim.

JOSUÉ DOUGLAS RODRIGUES

São Paulo

TRANSIÇÃO NO EGITO

Cuba envergonhada

A estreia da coluna de Yoani Sánchez no Estado não poderia ter ocorrido em melhor data. A blogueira resumiu no artigo Tão longe do Cairo (13/2, A19) a sensação da inércia que predomina no povo cubano há décadas. Os egípcios não deram só uma lição de manifestação popular e de coragem aos cubanos. Mais do que isso, deram também um exemplo de como uma sociedade deve agir para requerer aquilo que lhe é legítimo. E isso vale para o Egito, para Cuba e para nós, todos os brasileiros. Especialmente para os maranhenses.

MÁRCIO PAULA MORAES

São Bernardo do Campo

Efervescente

A queda do ditador Hosni Mubarak não encerra a crise no Egito. As oposições, embora divididas, ainda têm forças para cobrar o calendário eleitoral, que ainda não foi decidido. E não se pode esquecer de que os militares egípcios têm vinculações com os EUA, que tentarão manter o controle que exercem juntamente com Israel sobre alguns países da região, agora em efervescência. É preciso evitar confrontos ou a imposição de regras baseadas em interesses econômicos. O mundo precisa de paz e ela por certo advirá, se não forem omissos aqueles que podem interferir neste processo tão delicado.

URIEL VILLAS BOAS

Santos

Futuro incerto

No Brasil o último governo transitório durou mais de 20 anos.

J. POLIZZI GUSMAN

São Paulo

SALÁRIO MÍNIMO

Novo relator

Nada melhor do que um dia após o outro. O antes combativo Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, é o mais novo escudeiro do governo Dilma Rousseff. Como relator do projeto de reajuste do salário mínimo, vai convencer os sindicalistas de que R$ 545 está mais do que bom para o novo mínimo. Vamos ver se ele terá o mesmo vigor que tinha para defender anteriormente o lado de lá.

RODOLFO C. BONVENTTI

São Caetano do Sul

E agora, Vicentinho? Governo ou trabalhadores? Eis a questão.

JOSE ROBERTO MARFORIO

São Paulo

Bode na sala

Está na hora de tirar o bode da sala: saem os R$ 545 e entram os R$ 560. Ufa, que alívio!

CLÉA M. CORRÊA

São Paulo

EDUCAÇÃO

Mais uma esperança

Em pronunciamento na TV, Dilma Rousseff aproveitou a abertura do ano escolar para dizer que o governo federal pretende lançar o Programa Nacional de Acesso à Escola Técnica, implantar o Plano Nacional de Banda Larga, aumentando a inclusão digital dos estudantes, e corrigir e evitar falhas no Enem e no Sisu. Disse que vai investir na formação de professores, ampliar creches e escolas e evitar a progressão continuada. "País rico é país sem pobreza" e a educação, para ela, é decisiva na erradicação da pobreza. Excelente, mas disso todos já sabíamos. Dilma é mais uma esperança dos brasileiros de que haja uma revolução educacional de verdade neste país, sem retórica.

VICTOR GERMANO PEREIRA

São Paulo

Calvário

Sou professora efetiva da rede estadual e li com prazer o texto A balança de pesar professores (11/2, D10), de Ignácio de Loyola Brandão. Refleti sobre a questão e considero-me afortunada, pois se eu já não estivesse na rede, talvez não conseguisse passar no concurso para o qual é preciso estudar para conseguir se classificar; obter boa classificação para ser chamada; fazer um curso e ser novamente classificada; e, por último, encarar a grande guilhotina final: passar pela balança que pesa e capacita o professor... E tudo isso para ganhar um parco rendimento. Quiçá nossos governantes tivessem conhecimento desse calvário que faz parte da vida dos professores do Estado de São Paulo.

CILEIDE NOGUEIRA L. DA SILVA

São Paulo

"A mialgia dele se deslocou do ombro para o cotovelo, e a dor parece insuportável"

IRACEMA M. OLIVEIRA/ PRAIA GRANDE, SOBRE LULA TER DITO QUE "O SUCESSO DE DILMA" É O SUCESSO DELE

"Está na hora de a mídia nacional "desencarnar" do filho do Brasil. Em breve nem para seus ciúmes haverá quem dê confiança"

DOCA RAMOS MELLO/ SÃO SEBASTIÃO, IDEM

"Postergar a aposentadoria ofuscaria o brilho do grande atleta"

PAULO DE SOUZA CAVALCANTI / SÃO PAULO, SOBRE O "FENÔMENO"

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 1.849

TEMA DO DIA

Ronaldo anuncia fim da carreira e emociona

Hipotireoidismo, descoberto em 2007, impedia jogador de perder peso e explicaria as várias lesões

"Sai do Corinthians para entrar para a história! Um dos maiores jogadores de todos os tempos."

EDUARDO FERREIRA

"Hipotireoidismo? Meses atrás, vi o pai comprando macarrão aos 4 queijos para o filho. Ele me pediu que não o expusesse."

SALVADOR DA CUNHA FILHO

"O Ronaldo foi o último grande craque brasileiro, na tradição dos grandes, como Didi, Garrincha, Pelé, Zico..."

MOACIR DE OLIVEIRA

_____________

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

PRÍNCIPE DO FUTEBOL

Ronaldo se despede do futebol deixando um legado extraordinário! Três vezes melhor jogador do mundo, quatro copas e artilheiro como ninguém. Mesmo sofrendo várias e complexas fraturas, com dignidade lutou para voltar a fazer o que mais gosta; jogar futebol. E como ápice de sua carreira, dando a volta por cima, fez aquela copa memorável na Ásia, ajudando e muito o Brasil a trazer o penta. E como um filho querido e responsável desta Nação, mesmo já realizado financeiramente, em retribuição ao carinho da torcida brasileira decidiu encerrar a sua carreira por aqui. Escolheu o Corinthians para esta tarefa! Nos encantou nos gramados enquanto seu corpo razoavelmente suportou. Mas, num primeiro desencanto da desclassificação do timão na libertadores, vândalos desta grande torcida tentaram macular a imagem do Fenômeno! Esqueceram estes que Ronaldo não nasceu somente para ser um craque diferenciado, mas como cidadão de alto quilate demonstrou em sua entrevista de despedida, a humildade de um ser sábio e generoso até com aqueles que não o respeitaram por despeito e frustração. Assim como os grandes tenores, atores, músicos, etc, Ronaldo será lembrado no palco da vida e no eco dos estádios de futebol!

São Carlos

RONALDO

Ronaldo o fenômeno deixou definitivamente o futebol. Será difícil aparecer outro atleta igual. Deu alegria para muita gente. É um ídolo universal. Aproveite a sua aposentadoria para se dedicar mais à sua família, Ronaldo.

São Paulo

GILMAR, RIVELINO, ROBERTO CARLOS E RONALDO......

O Corinthians possui a maior torcida do nosso Estado e a segunda do país, mas sofre de uma maldição insuperável, de ser vítima de uma turba estulta e ignara e isso em toda a sua história. A alcunha de "fiel torcida", não é devido a todos os boçais, que se autodenominaram e se autodenominam corintianos, na atualidade e através de todos estes anos, e que se acham e se acharam no direito de aproveitar a sua ociosidade para promover badernas no Parque São Jorge e nos estádios de futebol. Mas sim aqueles que permaneceram fiéis ao clube durante os 23 anos sem que este conquistasse um único título significativo. Uma torcida que sofre em silêncio aguentando a todas as gozações, sempre comparecendo aos estádios para apoiar seus jogadores, sem jamais ir ao clube fazer baderna, mesmo porque é formada de trabalhadores, estudantes e mesmo após sentados, que não podem desperdiçar o seu tempo para transgredir a lei e atacar jogadores e mesmo outros cidadãos de clubes adversários. Esses não são torcedores, mas sim baderneiros cuja existência se deve às leis lenientes deste país, às diretorias do clube que teimam em dar atenção a eles, no lugar de chamar a policia e pô-los para correr. Até a imprensa peca ao dar atenção e ceder espaço em seus microfones para declarações ridículas que fazem os ouvintes duvidarem das suas insanidades mentais. Os boçais que atacaram o CT do clube não têm massa cefálica suficiente para perceberem a importância que Ronaldo teve e terá para o clube em termos de projetar de vez seu nome para o mundo, assim como não conseguem discernir a importância de um craque internacional na sua lateral esquerda como é Roberto Carlos. Deram-se o direito de emporcalhar a fachada do clube e depredar os veículos ali estacionados, sempre usufruindo das suas indolências. E é uma praga que persegue o clube há anos. Desde a década de 1950 os ascendentes desses cretinos provocaram a saída de craques como Gylmar dos Santos Neves, Roberto Rivelino, além de outros tantos. E nesses dias eles continuaram a saga da turba, provocando a saída de Roberto Carlos e hoje contribuindo com a de Ronaldo, todos campeões mundiais de futebol, e dentre os melhores em suas posições em todos os tempos, mas não enquanto jogaram pelo Corinthians. Aliás, são esses "torcedores" que afugentaram a grande maioria daqueles que iam aos estádios com as suas esposas e seus filhos. Está mais do que na hora da diretoria do clube e as autoridades competentes aplicarem a eles a punição legal que merecem há muito tempo.

São Paulo

PERDA

Quem saiu mal nesse episódio foram essas malditas "torcidas organizadas", que perderam não Ronaldo, mas também Roberto Carlos, grandes jogadores.Mas esses vândalos ainda vão ter o que merecem! É um absurdo a dona Fifa impedir o uso de medicamento para hipotireoidismo. Nossa cachorra não sobreviveria sem o remédio. E se nem a promotoria consegue conter esses assassinos,o tempo vai dizer, pois hoje é impossível frequentar estádios principalmente com filhos e familiares.

São Paulo

RONALDO E ROBERTO

A aposentadoria do Ronaldo Fenômeno e a saída do Roberto Carlos do Corinthians podem ter vários motivos, mas o desencadeante foi a torcida do parque São Jorge. Indiscutivelmente.

São Paulo

DIA DE LUTO

Hoje é um dia triste e muito especial, um dia de luto, pois com o anúncio da despedida de Ronaldo, o futebol fica órfão de um craque sem igual, um ídolo incomparável, um astro com extrema visão de jogo, talentoso e humilde. Muito obrigado, Ronaldo, por tudo o que você fez pela Seleção Brasileira, pelos clubes estrangeiros pelos quais passou e sagrou-se campeão, e principalmente, pelos expressivos 2 (dois) títulos conquistados recentemente pelo meu clube de coração, ou seja, os campeonatos Paulista e Brasileiro pelo Corinthians. Nunca nos esqueceremos, pois você estará eternamente em nossas mentes e em nossos corações ! Fenomenal!

São Paulo

AD ETERNUM

Essa culpa "esse bando de loucos" vai carregar para sempre. Não há penitência prevista para aqueles que contribuíram, direta ou indiretamente, para a decisão do Fenômeno, de pendurar as chuteiras.

Monte Santo de Minas (MG)

HAJA CORAÇÃO

Ronaldo que não conseguiu emagrecer, daqui pra frente tem que ficar atento à sua glicemia, pressão e coração.

São Paulo

TORCEDORES

Existem dois grupos de torcedores do Corinthians. O grupos dos que "morro por ti Corinthians" e o "mato por ti Corinthians". Depois da não entrada do time na Libertadores o segundo grupo se manifestou desastradamente hostil. Depois dessa "mostra do que são capaz", será difícil um grande astro querer vestir a camisa do timão. P.S.: Eu não sou torcedor do Corinthians.

São Paulo

CHORO

O Ronaldo vai parar. Sinceramente, deu vontade de chorar!

São Paulo

ALTO RISCO

Ser jogador do Coringão é atividade de alto risco. É só relembrar a quantidade de bons jogadores que não deram certo no time. Que eu me lembre, desde os anos 70 já era assim.

Batatais

ROBERTO CARLOS E O CORINTHIANS

Parabéns. Você mostrou que honra vale mais que dinheiro.

São Paulo

VITÓRIA BRASILEIRA

Parabéns á Seleção Brasileira Sub 20 pelos 6x0 no Uruguai e brilhante conquista do Pré Olímpico, no Peru.

Neymar foi o artilheiro e melhor jogador da competição e o Brasil mostrou ser favorito á conquista do inédito e sonhado ouro olímpico nos Jogos de Londres-2012. Ao que tudo indica, estamos vemos surgir uma nova geração que trará grandes alegrias e títulos ao Brasil".

São Paulo

HIPOCRISIA

Vejam só a que ponto chega a hipocrisia de certos países do primeiro mundo, que escandalosamente acobertam os corruptos que vivem de dinheiro sujo, ou desviado. Só agora, depois do tremendo auê midiático internacional, Suíça e Inglaterra resolveram bloquear os fundos do Mubarak. Será que só depois de 30 anos descobriram que podia se tratar de dinheiro ilegal?

Bragança Paulista

EFEITO DOMINÓ

Os acontecimentos no Egito e Tunísia, com o povo nas ruas protestando contra o regime e derrubando presidentes, provocou o chamado efeito dominó. Argelinos, Marroquinos, e outros já mostram insatisfação com seus governos. O barril está fervendo e este, excepcionalmente, é perigoso em razão do petróleo. O povo está cansado de ficar excluído das riquezas da exploração do petróleo, viver na miséria, com dificuldades, desemprego, enquanto os sheiks nem sabem o que fazer com tanto dinheiro. Há pouquíssimas exceções nesta situação. A maioria vive muito mal.

Rio de Janeiro

NAÇÃO FORTE

Com certeza, se os políticos egípcios se auto aumentarem os salários em 61%, o povo se manifestará, mostrando quem manda realmente no país. Realmente é uma nação determinada, corajosa e com muita força.

São Paulo

INVEJA

Parabéns, irmãos egípcios, pela coragem, pela perseverança, pela ousadia, pela demonstração dada ao mundo sobre quem é que deve mandar, verdadeiramente, num país. E quanta inveja de vocês... Como eu gostaria de aqui, no nosso Brasil, o povo tivesse a mesma postura, a mesma coragem, o mesmo espírito de fraternidade. Pena que por aqui, cada um está mais preocupado com si próprio do que com a coletividade. Se o meu problema for resolvido, que se danem os outros... E aí continuam a resistir os sarneys, os malufs, os tiriricas, os mensaleiros, os dólares nas cuecas, a corrupção, a impunidade, a sensação de que nada nem ninguém vai mudar... Estou chegando ao trecho final da minha vida e fico me perguntando se valeu a pena o sacrifício para estudar, para desenvolver uma carreira profissional, para constituir (e manter) uma família, para ter honra, para ser honesto, se hoje nada disso importa, o que vale é o que você tem, não importa a forma que usou para obter os bens materiais tão importantes hoje. Espero ainda viver para ver no Brasil a mesma reforma que estamos acompanhando no Egito. Parabéns mais uma vez, irmão egípcios, e não desistam nunca!

São Paulo

AMEAÇA

É preciso ficar claro: a principal ameaça a uma proposta de democratização no Egito vem dos Estados Unidos. Mubarack era testa de ferro dos interesses americanos e israelenses. Quem mantém o exército do Egito é EUA e é quem vai comandar a transição. Mas, resta a esperança de novos tempos.

Rio de Janeiro

VITÓRIA POPULAR

Atenção, ditadores,capitães-donatários,cabeças coroadas,sanguessugas,donos do poder hereditário: novos tempos e ventos sopram com a força da vontade popular sobre seus pedestais de barro. A democracia toma seu lugar no comando das nações.Viva a liberdade!

São Paulo

HAVERÁ PAZ?

Não entendo toda essa euforia e empolgação em relação às revoluções que vão acontecendo nos países do norte da África e que acompanho pelos meios de comunicação. Da Tunísia recém "libertada" já começaram a partir aos milhares, de barco, em fuga para a Itália. Bem ou mal o ex-ditador do Egito Hosni Mubarak garantiu 30 anos de paz naquela região. Será que os próximos 30 serão também de paz? Quem viver verá.

Curitiba

COBERTURA JORNALÍSTICA

Gostaria de parabenizar a brilhante cobertura do Estadão, tanto do jornal impresso quanto da versão digital, nestes 18 dias de manifestações populares pelo fim da ditadura no Egito.As reportagens continham textos muito abrangentes e esclarecedores,assim como as ilustrativas fotos, que nos retratavam fielmente,estampado no rosto de cada cidadão egípcio,o verdadeiro sentimento de coragem e principalmente o espírito de mudança.

Agora,depois do fim da ditadura,aguardemos os próximos dias pela transição política e a democratização daquele pais.Nós seus leitores,continuaremos a acompanhar o seu importante e incomparável trabalho profissional e informativo.

São Carlos

EGITO

Ufa! A voz do povo é a voz de Deus nenhuma tirania é eterna. A do Hosni durou 30 anos até que o povo do Egito estomagado com tantos desregramentos e abusos, resolveu expurgar o tirano do poder. Que sirva de exemplo para OAB parar de usurpar atribuições do Estado (MEC), ao impor goela abaixo o seu pernicioso, abusivo, nefasto, cruel, caça-níqueis e inconstitucional Exame de Ordem. Uma afronta à CF art. 5º-XIII, 205 CF e art. 43 da LDB. Abocanha cerca de R$ 66 milhões tosquiando com altas taxas, milhares de Bacharéis em Direito, (Advogados) de acordo dicionário Aurélio, gerando fome desemprego e doenças psicossociais, sem prestar contas ao TCU. Os abusos que destroem as boas instituições, têm o privilégio fatal de fazer subsistir as más." (Pierre-Édouard Lémontey. Que os Ministros do Egrégio STF mirem-se na celeridade, no exemplo humanitário e moralizador do Tribunal Constitucional de Portugal, que acaba de declarar inconstitucional o Exame de Ordem. O STF tem que dar um basta nesse leviatã, extirpando urgentemente esse câncer (Exame da OAB) do nosso ordenamento jurídico, em respeito à Constituição ao Estado de Direito e aos Direito Humanos.

Brasília

ESTADO OCUPADO

A maior evidência da ocupação do Estado brasileiro pelo petismo é o aumento estratosférico, de 700%, do dízimo pago pelos filiados do partido desde a chegada do PT à Presidência da República como mostrou a repórter Marta Salomon. Caso os tucanos ou os democratas se valessem de tal expediente já teriam sido alvo não apenas de crítica, também da Justiça porque a arrecadação equivale a contribuição não apenas dos parlamentares mas sobretudo ao dízimo pago pelos ocupantes de cargo de confiança. José Serra estava coberto de razão quando denunciou o fato.

Santos

SERRA E O SALÁRIO MÍNIMO

"Serra insiste em R$600,00". O Gov. Alckmin apoia este salário mínimo. Votei neles e pergunto:- Porque eles não aumentaram o salário base do funcionalismo estadual? O meu que sou Dentista aposentado é de R$529,18. Insistem que se pague R$600,00 e pagam muito menos. Onde está a sinceridade nisto? Não é para menos que desperdiçamos nosso voto.

São Paulo

TUMULTO

Qual é, Serra? Opinar e agitar, sem o menor compromisso, tumultua. Se não quer ajudar, também não atrapalhe. Veja se aprende um pouco de coerência e bom senso. Faz falta.

São Paulo

FUNCIONALISMO PAULISTA

Indivíduo desprovido de bom senso este José Serra. Pensei que já estivesse recolhido, aposentado. E é para falar de aposentados, pensionistas que venho aqui, bem como do funcionalismo de São Paulo. Serra, seu partido e seus amigos estão há mais de dez anos sem reconhecer o efeito da inflação nos proventos desses paulistas. E fica aí com salário mínimo paulista e andando pelo País para aumentar o salário mínimo no Congresso. Belo enganador!

São Paulo

SURREALISMO

Fatos surreais repetem-se anualmente na tragicômica política nacional. Um deles é o acalorado debate sobre o salário mínimo, posto que 1 real significa 300 milhões na Previdência. Claro está que o sistema previdenciário brasileiro é que precisaria ser profundamente analisado, e começando-se com a erradicação de privilégios inomináveis de agentes públicos em comparação com o tratamento dispensado à maioria da população.

São Paulo

APOSENTADOS E BOLSISTAS

Acho que o governo brasileiro deve estar atendo a reparação salarial dos aposentados que recebem acima do salário mínimo e também a questão da importância de um aumento aos cidadãos e cidadãs que estão inclusos no programa bolsa família, pois estes brasileiros precisam ser respaldados socialmente pela estrutura economica para que seus direitos sociais sejam amplamente resgatados e tenham eles direito de consumo e melhoria de suas rendas.

Curitiba

MAIS QUE O MÍNIMO

O leitor de Brasília, sr. Rodrigo Borges, por sua carta (12/02) de uma só linha, quis mais mostrar aspectos que São Paulo possui, cobrança dos eleitores sobre promessas feitas por seus gestores e, de sobra, robustez econômica do estado, não querendo, assim, dizer que não se importará com aposentados que ganhem dois ou mais salários mínimos, tendo em vista a política do governo federal de só dar aumento a quem ganhe um salário mínimo!

São Paulo

IRRELEVANTE

É irrelevante a preocupação do Governo e das lideranças sindicais em discutir migalhas sobre o atual salário mínimo e seu reajuste.Bem melhor seria que a inflação estivesse sob controle e os juros mais moderados,garantindo com isso um efetivo poder aquisitivo das classes menos privilegiadas.Discussão de percentuais a respeito do aumento do mínimo apenas facilita o desentendimento e demonstra que o capital e trabalho necessitam se unir para construir um País com poupança interna,desenvolvimento sustentável e mínima exclusão social.

São Paulo

REALIDADE

Números reais, quem vêm da realidade, e não de versões oficiais: em 1994, uma aposentadoria média de R$ 404,09, comprava 5,27 cestas básicas. Em 2002, este aposentado recebeu a média de R$ 936,72 e a Cesta Básica custou, em média R$ 126,48 ou 7,41 Cestas Básicas, o que representou um aumento de 2,14 CB no seu poder de compra. Este mesmo aposentado teve um aumento na sua aposentadoria de 131,24% e a inflação do IPC-Fipe no período foi de 86,36% ou, em números percentuais, um ganho de 44,88%. No final de 2010, ele recebeu em média R$ 1.691,26 e a CB custava R$ 225,73 ou 7,49 Cestas Básicas, o que representou um aumento de apenas 0,08 Cestas Básicas no seu poder de compra. O aposentado, no (des)governo Lula teve um aumento em sua aposentadoria de 80,55% e o IPC-Fipe apontou uma inflação de 51%, proporcionando a ele, em números percentuais um ganho de apenas 29,55%. Como se vê, os números oficiais sobre os ganhos reais do salário mínimo ou de qualquer salário, não encontram respaldo na realidade.

Florianópolis

EXEMPLO

Depois de ser flagrado na praia em pleno dia de sessão, agora Romário diz, sobre o salário mínimo, que "nem sempre mais é melhor". Começou mal...

Ele poderia dar o exemplo rejeitando muitos dos benefícios que vai receber pra ficar apenas três dias em Brasília (quando for).

São Paulo

Deputados, vereadores e o erário

Os 55 vereadores de São Paulo de 1993 a 1997 - entre eles o prefeito Gilberto Kassab, cinco vereadores atuais, dois conselheiros do Tribunal de Contas e deputados - terão de devolver R$ 95 mil cada. A medida, mais do que profilática quanto aos supersalários, pode ser encarada como alerta aos atuais vereadores, tanto de São Paulo quanto das demais praças brasileiras. A remuneração dos parlamentares estaduais e municipais é estabelecida pela Constituição Federal em percentuais derivados do que ganham os deputados federais. Tudo o que exceder, é indevido. Aos olhos do povo, todo político ganha muito e faz pouco. A imagem resulta dos numerosos escândalos envolvendo a classe e da própria luta entre seus integrantes. Em busca dos votos, uns denigrem a imagem dos outros e todos perdem a credibilidade. O recente reajuste que o Congresso Nacional se auto-atribuiu - elevando o salário do deputado de R$ 14 mil para R$ 24 mil - abre um grande trem da alegria. A população deve ficar atenta para impedir que o seu dinheiro saia pelo ralo dos subsídios indevidos. A devolução de São Paulo é a concretização de uma aspiração popular. Espera-se que a sua repercussão impeça o cometimento de outros exageros na própria Câmara paulistana e nas de todo o país. O dinheiro do povo merece respeito...

São Paulo

FICHA LIMPA NELES!

Até quando estes políticos safados vão abusar do poder para se auto concederem aumentos salariais ? O caso de SP deve ser tratado pelo TRE como apropriação indébita de recursos públicos, portanto, os que exercem mandatos devem ser cassados para o bem da moralidade e os demais impedidos de se candidatarem a cargos públicos. Confundir salário líquido com bruto é querer brincar com a inteligência do povo. Ficha Limpa neles com urgência!

São Paulo

IRREGULARIDADES

Gilberto Kassab diz que devolverá o aumento salarial recebido indevidamente como vereador. Mas havia outra alternativa, parece que ele está nós favorecendo, não ? Aproveito para perguntar o que farão os outros 54 ex-vereadores beneficiados da mesma forma irregularmente, pagos com nosso dinheiro?

São Paulo

ABARROTADOS

"Ex-vereadores de São Paulo terão de devolver 5,3 milhões aos cofres públicos. Se isso ocorresse em âmbito nacional, os cofres da União ficariam abarrotados."

Praia Grande

DILMA E KASSAB?

Dilma aconselha Kassab - através de um emissário do PT de São Paulo com trânsito no Palácio do Planalto - a filiar-se no PSB e não mais no PMDB...para não engordar e fortalecer ainda mais o partidão. O PSB já aplainou o caminho de Dilma quando impediu a candidatura do Ciro Gomes...e também conseguiu tirar do PSDB uma liderança importante como Gabriel Chalita.O PSB conseguiu tirar alguns votos de Alckmin ao lançar Paulo Skaf como candidato a governador ...o mesmo Paulo Skaf que durante a campanha defendeu enfaticamente o voto em Tiririca para deputado, um candidato sem preparo algum para exercer o cargo, mas que implodiu a campanha de muitos bons candidatos que poderiam dar uma contribuição importante para o país - mas nada interessante à situação... O PSD , portanto, é a motoniveladora de Lula! Tudo isso nos mostra que Kassab estaria sob a orientação e à serviço dos planos do "dois em um" Lula/Dilma ? Pode significar também que , desta maneira, o PT tenta desestabilizar politicamente o único reduto em que o PT não leva vantagem sobre a oposição? Pior: já pensaram na possibilidade de Lula se lançar candidato ao governo aqui em São Paulo... com a oposição já fragilizada? Se Kassab entrar nessa... passará a ser conhecido como Joaquim Silvério dos Reis...

São Paulo

KASSAB, O PARTIDÃO NO PÁREO

Não sei por que os partidos políticos estariam disputando a filiação do Prefeito Gilberto Kassab, já que especulação imobiliária não rende votos. Ora, o Prefeito foi reeleito graças à sua continuidade da boa administração de José Serra, contando com a mesma equipe; também foi re-eleito, junto com inúmeros Vereadores como o Police Neto, graças à campanha milionária patrocinada pela AIB que rendeu aos agraciados cassações - infelizmente ainda adiadas por recursos judiciais em segredo de justiça. De fato, em sua segunda gestão, o Prefeito Gilberto Kassab modificou a política para a administração dos coronéis e para a especulação imobiliária pura iniciada com a Nova Luz e que parará sabe Deus quando; caso houver continuidade da opção pelo especulador, teremos a AIB - Associação Imobiliária Brasileira, ou quem sabe a nova BIA - Brasileira Imobiliária Associação - patrocinando as campanhas de seu sucessor na Prefeitura e dele mesmo para Governador; mas agora, sem nada de bom para contar de sua administração atual nas campanhas, ou seja, com muito menor chance de sucesso em níveis municipal e estadual. Tal "cacife" político poderia não interessar aos demais partidos, incluindo ao PMDB, o que poderia explicar a opção do Prefeito pela criação de um novo partido. O nome deste novo partido poderá ser Partido Autocrático (não Democrático) que demonstrará aos eleitores a política da administração municipal atual. Ou, teremos o novo PMCB (Partido dos Maiores Corruptos do Brasil)?

São Paulo

MAURO CHAVES

Inconformado pela morte prematura do grande jornalista Mauro Chaves, venho aqui render-lhe minhas homenagens. Leitor assíduo de suas colunas no Estadão aos Sábados, aprendi a admirá-lo e respeitá-lo. Dominava a arte da escrita de uma crônica como poucos, e em muitas ocasiões seus textos, sempre agudos e críticos, beiraram a genialidade, um dom reservado a poucos. Num tempo em que sofremos com uma mídia engajada aos poderosos do momento, Mauro Chaves mostrava grande coragem em se posicionar politicamente e nunca perder sua coerência. A perda para a mídia impressa e para o mundo da cr?nica é irreparável.

São Paulo

APAGÃO ETERNO..

Sofremos um apagão eterno com a partida de Mauro Chaves. Que coisa mais triste.

São Paulo

SAUDADES

Já sinto saudade de Mauro Chaves. Quantas vezes sentia, que ali estava tudo o que gostaria de dizer, de externar meus sentimentos sobre os fatos do momento.

Sua sutil ironia, suas criticas ácidas as implicâncias, enfim seu jeito de expor sua opinião suaves, ou não,fará muita falta com certeza. Muitas vezes em minhas argumentação dizia : 2º Mauro Chaves...........Meus sinceros sentimentos ao jornal O Estado de São Paulo, pela perda do brilhante articulista .que durante anos entrou em minha casa , tornando-se membro da família.

São Paulo

TRISTEZA

Quero juntar-me ao milhares de leitores do jornalista Mauro Chaves e com muita tristeza ler a notícia de seu falecimento. O Estadão ficou sem uma das suas mais brilhantes mentes, e nós órfãos da um jornalista atuante, que lutava contra estes políticos corruptos e vendedores de ilusões.

Até um dia querido Mauro Chaves, saiba que você fez escola e deixou discípulos.

São Paulo

ADMIRAÇÃO

Grande perda com a partida de Mauro Chaves. Todos os admiradores da inteligência, intelecto e cultura superiores dessa grande personalidade sentirão a grande lacuna que permanecerá com sua partida. Mauro Chaves, você cumpriu brilhantemente sua parte-siga em paz, com muita luz.

São Paulo

ADEUS A MAURO CHAVES

"Não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas o admirava muito pela sua postura ética, conhecimento vasto em vários assuntos e grande defensor das liberdades democráticas. Tenho um livro autografado por ele, que a livraria cultura teve a grande gentileza de providenciar,devido a minha ausência no evento. Trocamos alguns e-mails com comentários sobre seus artigos e recebi alguns convites para a exposição de seus quadros. Adeus, querido Mauro Chaves! Que falta você vai fazer, nestes tempos tão difíceis que passa o nosso País. Que sua lição de homem integro, inteligente e de vasta cultura, possa incorporar na mente dos que ficaram."

São Paulo