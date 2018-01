Cartas - 15/07/2011

Sentimentos tênues

Ficar triste diante de fatos indesejáveis que ocorrem na política brasileira é um estado emocional tênue da presidente Dilma Rousseff. Como suprema mandatária da Nação, o que ela deveria mesmo é se indignar diante de quaisquer fatos desabonadores, que contrariem os ditames da ética e da moral. Tomar medidas enérgicas e necessárias sem titubear, em ações condizentes com o alto cargo que ocupa. O compromisso com os seus eleitores e com a Nação é um dos postulados indeclináveis que, em absoluto, não se devem curvar a apetites insaciáveis de partidos que não pretendem outra coisa senão satisfazer seu desejo insaciável por cargos na administração.

FRANCISCO ZARDETTO

São Paulo

Não me deixem só...

Dilma, a triste, não está sozinha na tristeza. Somos mais uns 50 milhões bem tristes com seu medíocre governinho e com os escândalos diários que são noticiados, desnudando toda a impune podridão política deste país.

FLAVIO MARCUS JULIANO

São Paulo

De emoções

É, tristes estão os brasileiros que têm três dígitos de QI e veem toda essa roubalheira que ocorre desde que o PT assumiu e dominou o poder. Presidente, a senhora foi eleita para trabalhar e racionalizar. Emocional numa hora destas... Poupe-nos, por favor!

M. HELENA BORGES MARTINS

São Paulo

Durona e frágil

Temos uma presidente da República com fama de durona, mas que está "fragilizada pela vampiragem que a cerca e lhe suga as energias. Ou ela mostra que é, sim, enérgica e age para limpar a área, ou vai para a História de maneira melancólica, o que será ruim para o País e estragará até o fato de ser "a primeira mulher a chegar lá". Seria Dilma Rousseff mero "capacho" de Luiz Inácio?

ADEMAR MONTEIRO DE MORAES

São Paulo

Assumindo o poder

Parece, dona Dilma, que a única herança bendita deixada por Lula foi a mais profunda e progressiva despolitização do povo brasileiro, que facilitou não só sua chegada ao poder, como a permanência de enorme contingente de malfeitores públicos cujo objetivo claro, hoje, é domesticá-la, mantendo-a refém dentro de um "cerco" por meio de permanente ameaça; se rompido, custar-lhe-á a estabilidade de seu governo. Essa herança, portanto, se assemelha mais a uma (des)confortável prisão, de onde só sairá se conseguir acordar dentro de si o ideal libertário de sua juventude, tão cantado em verso e prosa como uma de suas virtudes. Seria interessante ver tal traço de sua personalidade em ação a favor do povo, se é que ele ainda habita a sua alma, não seria? Assuma, então, o poder que lhe foi conferido pelas urnas.

ELIANA FRANÇA LEME

São Paulo

Falta de carinho

Jamais nossa presidente terá condições de governar agradando a gregos e troianos. O PT, como base, não admite aconchego nem boa vizinhança, é ideologicamente contrário a qualquer aproximação ou reconhecimento dos homens e das ideias das oposições. A presidente Dilma necessita, sim, promover um direcionamento político-social na sua administração, mas que seja para a união e o bem-estar de toda a família brasileira. Afinal, é a presidente do Brasil, não só dos petistas.

ALOISIO ARRUDA DE LUCCA

Limeira

O "CARA"

Querendo reencarnar

Ó inventor, ninguém falou que a presidente é mole, fica pondo na boca dos outros o que pensa para arrumar assunto. É o seu PT que está perdido e fica comparando alhos com bugalhos para explicar a tremenda corrupção que vem lá de trás, mostrando, cada vez mais claramente, quem é e sempre foi o capo da "máfia".

LUIZ CARLOS CUNHA

São Paulo

Piada

O que o "seu" Lula entende de gestão para poder avaliar a capacidade de alguém? Ele avalizar a capacidade administrativa de dona Dilma só pode ser piada...

MANOEL BRAGA

Matão

Sempre a mesma ladainha

Deus me perdoe, mas Lula é o que se chama por aí de velho chato - aquele que tem discurso velho, sempre igual, nunca evolui. Seus assuntos são sempre os mesmos, suas opiniões não mudam. Agrava a situação a mania do "coitadismo", que nunca o abandona. O pior é ter de escutar a mesma ladainha, entra ano, sai ano. Lula poderia dar-nos um (longo) descanso. Nós merecemos!

M. CRISTINA ROCHA AZEVEDO

Florianópolis

ESCLARECIMENTO

Ensino superior

A respeito do editorial Retrocesso no ensino superior (12/7, A3), no qual se afirma que, "sob forte pressão de algumas instituições particulares sem tradição de qualidade no ensino superior, entrou na pauta de votação do Senado um projeto que autoriza faculdades e universidades privadas a contratar professores sem mestrado ou doutorado", o Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular - que tem como integrantes ABMES, Semesp, Anet, Abrafi, Anaceu, Anup, Fenep e Confenen - afirma peremptoriamente que não houve nenhum pedido, apoio ou influência das entidades que representa na propositura ou aprovação do referido projeto de lei, que permite que professores com apenas graduação lecionem temporariamente em cursos superiores. Trata-se de iniciativa de um parlamentar dentro de suas funções legislativas e nunca houve apoio ou contato com nenhum parlamentar a respeito da iniciativa de alteração da LDB sobre a contratação de professores graduados para lecionar em cursos superiores. O Fórum defende e defenderá sempre a qualidade de ensino e considera que a qualificação dos professores é de extrema importância no processo de ensino e aprendizagem.

JOSÉ ROBERTO COVAC, assessor jurídico

Brasília

"Presidenta Dilma, não fique triste, pois já está mais do que provado que o corrupto é o que resta do político após a eleição"

VIDAL DOS SANTOS / SÃO PAULO, SOBRE A CORRUPÇÃO NO GOVERNO

"Só mesmo o lullo-PT conseguiria, com um governo risível, ter uma "presidenta" triste"

A. FERNANDES / SÃO PAULO, IDEM

"A maior torcida do Brasil nesta Copa América está em Brasília, porque nosso povo alienado

por futebol esquece tudo, basta ganharmos uma Copinha qualquer"

LAÉRCIO ZANINI / GARÇA, SOBRE A VITÓRIA CONTRA O EQUADOR

TEMA DO DIA

Servidor ganha "manual de etiqueta"

Nova lei em SP determina que funcionário público seja cordial e faça bom atendimento ao cidadão

"E precisava de lei? O triste é que boa parte dos servidores públicos esquece o significado da função: "servir ao público.""

SIMONE FERRAZ

"Isto se aprende de berço! É questão de educação básica que se aprende em casa, não precisaria de lei."

GALILEU SANTOS

"A lei deveria determinar que o Estado treinasse e capacitasse o servidor para melhor atender o cidadão."

DAHYAN WAGNER

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

OS PETISTAS E A PRESIDENTE

Petistas começam a corroer a imagem da presidente Dilma Rousseff, ao dizer que ela não tem marca de governo, é dizer, "PT". Lula é que era "bom no gogó", método pelo qual "resolvia as coisas". De modo leviano e demagógico, como todos sabemos. O PT perdeu a autenticidade de sua marca, patenteada pelo socialismo e pela ética na política, ambos negados quando se fez governo. O socialismo se transformou em ordinário populismo assistencialista. E a roubalheira generalizada desmontou o farsesco compromisso com a moralidade pública. A presidente reluta, justificadamente, em colar na lapela um logotipo que sofre significativa rejeição, pelo menos por parte dos cidadãos que podem desfrutar de um mínimo de informação e de capacidade crítica.

São Paulo

COQUETEL INDIGESTO

Não há dúvida. No coquetel oferecido por Dilma aos líderes da base aliada estavam presentes os principais responsáveis pelos problemas brasileiros. Lastimável.

São Paulo

DÚVIDA

Afinal, quem Pagot?

Santos

PONTILHÃO

Se Pagot voltar, Dilma criará a "Secretaria dos Retornos".

São Paulo

ALFREDO NASCIMENTO

Em 10/11/2010, Alfredo Nascimento simplesmente exigia o Ministério dos Transportes. Escoltado pelo deputado federal Waldemar Costa Neto, um dos cabeças do escândalo do mensalão, o senador Alfredo Nascimento - (PR), deu cheque-mate no presidente do PT, José Eduardo Dutra, coordenador da equipe de transição da presidente eleita Dilma Roussef. Na conversa com Dutra, Alfredo disse que não aceitaria perder espaço no futuro governo e que queria o Ministério dos Transportes, pasta também cobiçada pelo PMDB. Segundo foi apurado, Waldemar Costa Neto, quem de fato manda no PR, o partido pretendia fazer um blocão com o PP e o PTB para ampliar sua força e pressão perante o governo federal.

Bragança Paulista

GOVERNABILIDADE

O "mensalão" é o primordial registro histórico do legado de Luiz Inácio Lula da Silva, e como bem coloca o procurador Roberto Gurgel: "um atentado sem iguais precedentes à democracia brasileira". O governo Lula da Silva alienou os incautos em orquestradas campanhas de contrainformações; revendeu a uma classe social ascendente o consumismo desvairado através da oferta de crédito desatinado e que agora se afoga em dívidas; assim, de fato enriqueceu os rentistas e especuladores. Legou a quem o sucedesse uma herança espúria expressa numa horda de desregrados travestidos de políticos - seus bons "cumpanheiros", ou de facções aliadas e que dia após dia enxovalham as manchetes pela revelação de atos lesivos ao erário público. Não há novidades, a estirpe de impudicos é mesma desde 2003, e o que se altera e consolida é a constatação do desastre que foi seu desgoverno ao Brasil. Foi líder de uma organização constituída com o objetivo da tomada do Poder a interesses próprios, influenciando todos os níveis dos poderes públicos a fim de que deles obtivessem decisões concernentes aos seus interesses. Os designíos de tal organização não eram outros senão a auto preservação no poder a qualquer custo, e o explícito enriquecimento ilícito ora vislumbrado nas manchetes dos jornais. A facção política líder - o PT, tais quais as aliadas, ou mancomunadas formaram e ainda formam verdadeiras milícias de coação aos interesses institucionais do país. São verdadeiros lesas - pátria. Elegeram-se camuflando seus reais objetivos atrás de temas moralizadores para cooptar as massas, exibindo valores morais como a ética; a família; liberdade; proteção às minorias; ou até mesmo valendo-se de figurantes como palhaços e jogadores de futebol. Uma vez no poder revelam seus objetivos antes inconfessáveis. Gananciosos, se movem livremente dentro do governo, e arruínam as raízes da sociedade e da democracia, contaminam todos os níveis dos poderes a tal ponto que estes sucumbem ao seu controle. - Eis a síntese do mensalão, tal qual contínua sendo a sina do atual governo. O modelo se esgota em suas práticas demagógicas e pelo esvaecimento das propagandas governamentais enganosas. A atual presidente bem sabe disso. O ator principal da bandalheira passada já não está no palco, e a continuidade tal qual o caminho a seguir depende de Dilma Rousseff. Ao seu livre arbítrio está em cooptar com o passado funesto, ou mudar o rumo fatalmente orientado pelo seu antecessor ao descalabro moral e ético? Em síntese poderá fazer a escolha tal qual todos os seus antecessores fizeram para qualificar seus governos Pessoas de primeira classe se cercam de pessoas de primeira classe; porém pessoas de segunda classe estão sempre cercadas por sujeitos de terceira; ou seja a escória.

São Paulo

CIRCO DE HORRORES

Afinal, quem manda no Ministério dos Transportes, Dilma, Luiz Pagot/Blairo Maggi ou o PR? No meio dessa brincadeira de "Mamãe mandou dizer", os cidadãos que assistem só podem achar que ainda não viu tudo o que pode acontecer quando ninguém manda e ninguém obedece num governo de conchavos .O Brasil se transformou num verdadeiro circo de horrores.

Leila E. Leitão

São Paulo

_______

GESTÃO BRASIL

FHC, em artigo no "Estadão" de 01/05/11, intitulado "um novo Brasil", foi muito feliz ao fazer um retrospecto da evolução brasileira nas últimas décadas, colocando muitos "pingos nos is", o que vai servir a muitos que procuram se esquecer do passado por conveniência ou pura esperteza. FCH, em uma das suas conclusões, chama atenção ao fato de que: ..."por trás desse novo Brasil está o espírito de empresa. A aceitação do risco, da competitividade, do mérito, da avaliação de resultados". Ao chegar a leitura desse ponto do artigo de FHC e sendo graduado em administração de empresas, me venho a pergunta: Estamos preparados para administrar, enquanto estado (governo) brasileiro, este "novo Brasil"? Em recente programa de rádio, de 16/05/11, a presidente Dilma, fez o lançamento das câmaras de gestão, voltadas a ouvir gestores empresariais da iniciativa privada, o que viria a contribuir para maior desempenho e competitividade do setor público, no que tange a administração do mesmo. Essa ação merece elogios pois indica a preocupação da presidente com maior eficácia e eficiência da "máquina pública", e portanto contribuiria para responde à pergunta acima, mas será que os resultados serão os desejados, e estaríamos portanto encontrando a "fórmula" de administração do estado brasileiro? Para responder a mais essa pergunta temos que fazer um breve retrospecto da administração de empresas, que ainda é muito incipiente para se denominar de uma ciência, o que inspirou Peter Drucker, considerado o pai da administração a escrever um artigo nos anos 80 intitulado: "Administração, essa desconhecida", chamando a atenção naquela época quanto ao desconhecimento dos administradores americanos quanto a princípios básicos de administração na condução das empresas. A história da administração nos traz muitos desses princípios, dado aos ensinamentos teóricos, fruto das várias experiências na condução administrativa de organizações públicas, privadas, militares e religiosas ao longo do tempo. Nessa experiência, os administradores ou gestores, como são modernamente chamados na atualidade, tem como finalidade atingir os objetivos do empreendimento, o qual administram, utilizando para isso os recursos sob sua responsabilidade: materiais, humanos, e tecnológicos, frente ao meio ambiente externo(mercado, político e social) no qual o empreendimento está inserido, o que retrata o conceito de administração de empresas. No espectro desse conceito, a iniciativa da presidente fica prejudicada, pois os gestores da iniciativa privada, diferentemente do seu "dia-a-dia" não estão frente das instituições do estado brasileiro e não são afligidos pelos fatores do meio ambiente externo da esfera pública, notadamente o político, o qual é o mais complexo, dada a percepção que as forças de sustentação do governo, parecer estarem voltadas aos próprios interesses do que para um projeto(empreendimento) nacional. E ai cabe um dito popular: "É fácil meter a colher na sopa dos outros, o difícil e comer a sopa". Se for para contar com a opinião de fora, o ideal é recorrer a instituições que são voltadas a análise do estado brasileiro, a exemplo do Fórum Nacional, presidido por Reis Veloso, que já integra nomes cogitados para as câmeras, a exemplo do empresário Jorge Gerdau. Creio que ao invés das câmaras, seria mais oportuno, a presidente resgatar a sua promessa de campanha, os tais núcleos de gestão, que poderiam gerir as nossas maiores mazelas e que por sinal constituem as funções primárias do estado: educação, saúde e segurança. Esses núcleos atenderiam a aspiração da presidente de descentralizar a administração e poderiam estar localizados fisicamente onde parece haver maior carência dessas funções, respectivamente: regiões: nordeste, norte e sudeste, incluindo a transferência física das áreas responsáveis em atender a essas funções, talvez isso viesse a contribuir para redução da aparente indolência que parece vicejar em algumas áreas plantadas na capital federal. A administração e/ou gestão desses núcleos seria delegada a administradores profissionais, os quais contamos no mercado de trabalho, a exemplo do que ocorreu com Henrique Meirelles, ungido a autoridade olímpica. Qualquer postulante ao cargo de gestor de um desses núcleos teria muitos desafios pela frente, como por exemplo lidar com o "fator político", ou seja os interesses conflitantes, os quais foram mencionados acima; e gerir os recursos humanos à disposição na esfera federal, os funcionários públicos, que deveriam serem submetidos a avaliações voltadas a estabelecer se cumprem com os princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, os quais seriam exigidos para separar o "joio do trigo", estabelecendo critérios de recompensa (meritocracia) para aqueles que se destacarem na avaliação realizada. Os fatores internos acima presentes na máquina pública constituem desafios enormes a gestão de um profissional de administração de empresas, mas acredito que temos profissionais bem qualificados e que se dariam ao trabalho de gestão dos núcleos de "corpo e alma", desde que contassem com apoio da "chefa", que já se manifestou a enfrentar qualquer desafio. Além dos fatores internos, esse administrador sofreria as influências que já se fazem presentes no meio ambiente externo, incluindo a questão do não reconhecimento pela sociedade brasileira dos préstimos desses profissionais, como ocorre também em outros países, pois a situação retratada por Peter Drucker acima não mudou muito desde a publicação do artigo acima referido, no cenário americano. No caso brasileiro ainda não é perceptível o trabalho da instituição representativa dos mesmos em comparação a outras classes, o que fica bem nítido num exemplo clássico: tente um administrador com profundos conhecimentos em construção civil, erguer uma construção, para ver o que acontece, ao passo que um engenheiro, sem o mínimo de conhecimento em administração não encontrará maiores problemas em administrar uma organização, apesar dos danos que pode causar a mesma. À luz dos desafios citados é muito difícil determinar se estamos preparados para administrar este "novo Brasil". Acredito que só o tempo dirá, e como ele está passando muito rapidamente, temos que tentar, pois o custo poderá ser muito alto para as gerações futuras, haja vista que o momento de "pujança" atual não deverá ser repetir tão cedo, como demonstram outros ciclos virtuosos pelos quais o Brasil passou e não teve competência de aproveitar.

São Paulo

ORÇAMENTO INEXEQUÍVEL

Será que teremos um dia obras públicas com custos abaixo do previsto nos orçamentos? Por que a Petrobrás disse que a cotação mais barata era inexequível? Como ela sabe que o preço é inexequível? Ela por acaso tem bola de cristal? Acho que todo fornecedor com um mínimo de bom senso sabe o que faz e sem lucro ninguém sobrevive, portanto, se a empresa "X" fez o orçamento para participar de uma concorrência desse gabarito o problema é dela e melhor seria para a Petrobrás que gastaria menos e sobraria mais dinheiro para outras obras. Além do mais existem cláusulas de multas contratuais sobre prazos não atendidos. Parece, em princípio que fazer preço baixo não é o caminho correto. Uma pena, pois quem faz preço baixo será penalizado com a palavra: inexequível.

São Paulo

HÁ CINCO ANOS...

Vasculhando gavetas onde havia várias revistas antigas, por acaso me deparei com uma revista Veja datada de 22 de março de 2006 e qual não foi minha surpresa ao ler na página 73 estampada a foto de Alfredo Nascimento, e embaixo da foto os seguintes dizeres (Nascimento: as negociações do seu ministério cheiram mal) agora eu pergunto: se cinco anos atrás Alfredo Nascimento já aparecia nas paginas da revista Veja envolvido em falcatruas, por que o manteram na pasta até hoje? Afinal, a quem isso interessou ? Se nos brasileiros que pagamos impostos deixar que as coisas continua como estão, em menos de uma década nosso país irá se transformar em uma nova Venezuela. Lendo os noticiários atuais a Presidente Dilma Rousseff parece que está decidida a fazer uma faxina na casa,eu sugiro que além de água e sabão, ela utilize também álcool e creolina.

Jandaia do Sul (PR)

DINHEIRO PÚBLICO

Todo dinheiro arrecadado via impostos ou taxas é administrado pelos gestores públicos, no caso, os prefeitos, governadores e presidente. E, claro, passa pelos poderes legislativos: Câmaras Municipais, Assembleias Estaduais e Congresso Nacional. Todos sabem que as arrecadações ano após anos são crescentes. Se as arrecadações "dinheiro público" existe, porque a educação, saúde, segurança, transportes, e toda infraestrutura estão à mercê do abandono? Ou é a falta de aptidão dos "gerenciadores públicos". São tantos escândalos envolvendo propinas e multiplicações mirabolantes que da ânsia! O que podemos fazer para mudar? Nas próximas eleições mais uma vez vamos votar e (...). O sistema é corrupto (vicioso) e doente ("quase" todos são contaminados pelos vírus do "poder"). Na base da "democracia" vamos ser perpetuados nesta escravidão. Somente movimentos populares ou uma revolução é que vamos acabar ou minimizar a corrupção, caso contrário, amém eterno.

Sumaré

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Depois da denúncia do Estadão, o TCU resolveu agir. Vai investigar os contratos superfaturados assinados entre a empresa do senador Eunício Oliveira, A Manchester Serviço Ltda e a Petrobrás. O Tribunal de Contas da União poderia ser extinto. Apesar de a corrupção correr solta pela administração pública, o TCU não têm força para acabar com a praga dos superfaturamentos existentes em todas as obras públicas do país. É público e notório, que a roubalheira não se limita ao Ministério dos Transportes. Ela acontece há muito tempo em toda a administração pública federal, estadual ou municipal. Quando o TCU se manifesta e denuncia uma irregularidade, como aconteceu no caso das obras do PAC, é imediatamente desacreditado e humilhado até pelo ex presidente Lula e nada acontece. Com sua extinção, a União economizaria pelo menos os altos salários pagos a 2.670 funcionários entre ministros, chefes, assessores e assessores de assessores.

São Paulo

O QUE DESEJAM?

Temos Forças Armadas para defender o País contra invasores, mas não temos forças para impedir a violação da Constituição e a violação e o roubo nos cofres públicos. A fraude no Ministério dos Transportes, o mensalão do PT e o Mensalinho do DEM: ninguém foi punido; o jornal O Estado proibido de falar sobre a Operação Boi Barrica, dentre outras falcatruas que favorecem governos de outros países, vem a sinalizar nosso avanço por caminhos perigosos ao destino do País, cujas consequências afetará sobremaneira as futuras gerações. As importações absurdas de produtos competitivos com a nossa indústria desmantela o emprego interno, desfaz a produção e ataca a nossa economia. Afinal, o que desejam? Isto é governar o País ou destruí-lo?

Itapevi

SOLDADOS E CORRUPTOS

No Dia do Veterano, Barack Obama disse: "É graças aos soldados e não aos sacerdotes, que podemos ter a religião que desejamos. É graças aos soldados e não aos jornalistas, que temos liberdade de imprensa. É graças aos soldados e não aos professores, que existe liberdade de ensino. É graças aos soldados e não aos advogados, que existe o direito a um julgamento justo. É graças aos soldados e não aos políticos, que podemos votar". Com certeza, plagiando Obama, milhões e mais milhões de brasileiros gostaria de, num grito uníssono, dizer: " Que venham os soldados para combater a corrupção e os corruptos que tomaram conta do Brasil".

Volta Redonda (RJ)

CARNAVAL EM BRASÍLIA 2012

Você pensa que imposto é água?

Imposto não é água não

Imposto é prá benefício

Não é prá corrupção

Taí, eu fiz tudo prá você trabalhar prá mim

Ai, senador, não faz assim comigo não

Você tem, você tem

Que me dar satisfação

Yes, nós temos sacanas

Sacanas prá dar e vender

Sacanas, menina, tem no Senado

Sacana rouba e sabe enriquecer

São Paulo

PARA QUE OPOSIÇÃO?

Após a leitura das notícias fica-se com a impressão de que Dilma está "cavando" o próprio "impeachment", confrontando-se, permanentemente, com seus aliados que disputam a governança. Não é possível viver todo o tempo em clima de disputa com a ajuda da Ministra Ideli que "não tem medo". Medo? Da crise ou de confrontar os aliados? Terrível cenário ! À propósito, aparentemente não há a necessidade de oposição com um clima desses.

São Paulo

UM RETRATO DO BRASIL BEM ATUAL

1- Palocci multiplicou seu patrimônio pessoal em vinte vezes em apenas quatro anos 2- Itamaraty decide manter passaportes diplomáticos dos filhos do Lula 3- Senado aprova com incrível rapidez o valor triplicado da energia paga ao Paraguai causando um aumento de 240 milhões anuais aos cofres da nação 4 - assim como Ronald Biggs, " Benvenuto in Brasile, signore Battisti " e parabéns para os senhores Tarso genro e Lula 5 - Médico Roger Abdelmassih condenado a 278 anos de prisão por estuprar 37 pacientes, " fugiu " de forma misteriosa em Janeiro 6 - Ministro da defesa Nelson Jobim, bajula a cúpula do PT condecorando o mensaleiro José Genuíno. 7 - Brasil, apesar de ser a oitava economia, perde seis posições entre os 57 países mais desenvolvidos. agora somos o número 44 8 - Mec, alem do livro com português errado, queria a cartilha para crianças ensinando homossexualismo. 9 - PMDB coloca o governo de joelhos e Dilma cria o disk Lula. 10 - Antonio Pimenta da Veiga, réo confesso, somente e condenado após onze anos. 11 - Jogador Edmundo condenado por três mortes, continua solto. 12 - BNDES empresta 637 milhões de dólares a Venezuela que deve 1,4 bilhões a Petrobrás. 13 - Marcha pela maconha 14 - No Brasil se cria dois sindicatos por dia. 15 - Orçamento da Copa será mantido em sigilo para evitar confrontações com o gasto final e aparecer a roubalheira como se viu nos jogos panamericanos. 16 - Por força da lei, haverá soltura em massa de presos. 17 - BNDES se manifesta com disposição Olímpica a colocar quase cinco bilhões de reais nas mãos do Sr. Abílio Diniz que é amigo assumido do PT. 18 - Ministro dos transporte cai, mas seu filho aparece como novo milionário.

Curitiba

CONTRA A CORRUPÇÃO

Não me desfazendo dos editorialistas do grande jornal o Estadão, acho que só José Nêumanne Pinto poderia escrever os editoriais, chamando à vergonha a nossa presidente Dilma. Acabei de ler o Estadão e a carta do Sr. Thomás de Arruda não me sai da cabeça. Só esse editorialista é capaz com suas palavras escritas de uma maneira que faz a gente arrepiar, fazer essa mulher que uma hora faz e na outra desfaz, ter brios e virar a mesa!!! Eu não sei escrever, mas me sinto indignada ao ler e saber o quanto os brasileiros estão sofrendo, sendo roubados, sem remédios, saúde, transporte e moradia por causa desses políticos indecentes que cada vez vão com mais voracidade ao pouco que poderia lhes dar um pouco de alívio. Graças a vocês e a revista Veja é que nós finalmente podemos fazer alguma coisa, lutar juntos, e quem sabe botar esse Sarney para fora do Congresso Nacional, pois, enquanto esse ladrão maior, estiver manipulando e dando as cartas, nós brasileiros estamos ferrados. Cada vez que leio os artigos do José Nêumanne, tenho vontade de com meus 64 anos, ir à rua, e juntar multidão em ato contra a corrupção dos políticos do Brasil.

São Paulo

COMO É POSSÍVEL?

Algum tempo atrás o jornal OESP publicou uma matéria de Fernando Gabeira (PV - RJ) que dizia em destaque na primeira pagina o seguinte: "Os políticos brasileiros tem dois objetivos para entrar na política, um é o enriquecimento ilícito e outro é imunidade parlamentar". Não sei o quanto isso percentualmente representa do total dos nossos representantes, como vereadores, deputados estaduais e federais, senadores, prefeito, governador e presidente da republica, mais sei e tenho a nítida compreensão que o pronunciado pelo Excelentíssimo Fernando Gabeira é a absoluta verdade, visto que, as matérias noticiadas neste conceituado jornal esbanja evidencias sobre o que foi dito e infelizmente temos que conviver com essa realidade política.

Até quando nós eleitores iremos permitir estes absurdos? Pense e responda nas próximas eleições.

São Paulo

PIADA

De péssimo gosto. No mesmo dia, (domingo 10-07) os principais jornais de São Paulo, revelam em manchete de primeira página: Estadão: "fraude em licitação (de empresa de senador do PMDB) de R$300 mi da Petrobrás. Folha de São Paulo: "BC vai monitorar empréstimos de apenas R$1.000". Em duas manchetes, nossos governantes resumem e dão exemplos reais do que entendem por corrupção, desigualdade e democracia republicana.

São Paulo

BRIOCHES DO BNDES

Após o fracassado apoio do BNDES,a tentativa de golpe de Abílio Diniz em seu sócio Casino, o Congresso Nacional deveria abrir uma CPI para investigar a tutela do banco público dada ao megabrega empresário Eike Batista,ou, na pior das hipóteses reivindicar a revista Forbes o título de oitavo bilionário do mundo, para o erário brasileiro .

Espírito Santo do Pinhal

CARREFOUR-PÃO DE AÇÚCAR

Interrogação que circula na internet a respeito da fracassada fusão PãodeAçúcarrefour: "Você compraria um carro usado de Abílio Diniz?"

São Paulo

PDVSA QUESTIONA PREÇO DE REFINARIA DA PETROBRÁS

Ela não tem direito a questionar nada, como o valor da obra revisado para US$ 14,4 bilhões. Eles querem ser sócios com o nosso dinheiro do BNDES, emprestando R$ 10 bilhões, apresentando garantias podres, ou seja: a fundo perdido! Toda a Venezuela está em processo falimentar e é um risco econômico, político e social, bem como prestes a uma guerra civil. A Petrobrás concluiu 35% da obra com recursos próprios. Espero que os equipamentos sejam para o refino do óleo brasileiro e eliminar, urgentemente, a adequação para o refino do óleo venezuelano com teor diferenciado de enxofre. Num momento em que estamos adequando as nossas refinarias para produzir Diesel S50ppm, não é indicado óleos de outras procedências que exigem adequações. Como este óleo venezuelano chegará ao Brasil? Por navio ou oleodutos, atravessando e destruindo as nossas florestas? Quais serão os custos desta aventura? Quem é Abreu e Lima? Algum herói bolivariano? Porque não rebatizar para Castro Alves, poeta brasileiro queridíssimo do nosso povo.

Campinas

AQUI NÃO!

Dilma Rousseff ofereceu ao sociopata Chávez atendimento médico para seu câncer aqui em nosso país, ou então que os médicos que cuidaram dela, irem até a Venezuela para examiná-lo. Se aceitar o "generoso convite", seu atendimento não será pelo SUS, como nossa população se submete, e acaba morrendo nas filas por falta de atendimento, ou espera "trocentos" meses para uma consulta ou exames, e sim o troglodita deverá ter um atendimento "vip" num Einstein ou Sírio Libanês. Mais um para vir para cá? É muita desfaçatez da sra presidente fazer esse convite. Não é ele que berra : "pátria libre ou muerte"! Então que morra, mas em terras venezuelanas,. ou então que vá para os quintos dos infernos de Cuba. Aqui não mesmo! Chega! virou moda dar abrigo para a "cumpanherada", assim foi com o "pai de quase todos paraguaios - Fernando Lugo - que vem aqui em avião fretado da FAB, para tratar de seu câncer, e certamente a conta é nossa também. D.Dilma existe um ditado velhinho que diz: "a caridade começa em casa ". Portanto os brasileiros primeiro , depois ajudaremos os outros, leia-se pessoas de bem e não ex-padrecos e sociopatas.

Porto Feliz

HUGO CHÁVEZ

Seria ótimo se a presidente Dilma oferecesse e disponibilizasse a atenção médica brasileira aos brasileiros, tal qual o fez para Hugo Chávez, com agilidade, presteza, rapidez e profunda gentileza. Só para lembrar, quem trabalha duro e paga impostos escorchantes são os brasileiros e quem recebe muito pouco em troca, são os mesmos brasileiros. Para nós Hugo Chávez não significa nada...

São Paulo

CHÁVEZ NO PS

Em vez de convidar Hugo Chávez para tratamento do câncer no Brasil, a presidente Dilma poderia convidá-lo para ver as filas num pronto-socorro público, ligar para "agendar" uma consulta urgente só para daqui a seis meses ou aguardar o atendimento numa maca em pleno corredor de um hospital público.

São Bernardo do Campo

TAV

Nenhum consócio ou empreiteira nacional ou internacional apresentou proposta para o famigerado trem-bala. Neste país onde não faltam balas perdidas e vergonha na cara dos governistas, pois zelam pela corrupção e malandragens, o melhor é deixar a escandalosa Petrobrás deitar e rolar. Tenho certeza absoluta que, se esse tal de trem vier funcionar, depois de cinco anos o "petróleo é nosso", manda o trem e toda a sua infraestrutura virar sucata para continuar falcatruando do jeito que os bandidos de colarinho branco gostam. Este Brasil é uma lastima!

São Paulo

TREM-BALA (DE FESTIM)

Se o governo não recebeu propostas para o leilão do trem-bala é porque os empresários, mesmo sendo financeiramente os mais interessados, não acreditam nesse megalomaníaco programa do PAC que é embalado por nebulosas estrepolias do pessoal do Ministério dos Transportes, ultimamente saindo mal na foto. O trem-bala ou TAV, Trem de Alta Velocidade tem um custo estimado em R$33 bi mas que poderá atingir R$50 bi. O que a oposição e o povo em conjunto precisam questionar é se a cremação de todo esse ervanário tem como contrapartida boas condições dos nossos hospitais, das nossas escolas, das nossa estradas, da segurança pública.Estima o governo que no primeiro ano serão transportados 33 milhões de passageiros, ou 90.000/dia. Como é possível esse cálculo ? Pelos gastos previstos nesse programa e pela sua real necessidade, ele corresponde a instalar persiana em palafita.Vamos governar sério.

Vassouras (RJ)

O CONCEITO DE LICITAÇÃO DO PT

O PT acha que para uma nova modalidade como o trem bala é a iniciativa privada que tem a responsabilidade de construir porque se der errado elles vão dar um jeito de se apropriar do patrimônio e assim, quem sabe, arrumar até cargos para uns companheiros numa futura estatal. Já no caso do Ministério dos Transportes, que só tem gente da casa e o negócio está fechado a tempos o negócio corre à revelia.

Jales

UMA COPA PARA INGLÊS VER

Chegamos em 2014, novos estádios, novos aeroportos, ambiente de livre concorrência e regulação das agências competentes. Numa manhã ensolarada, após uma acirrada partida no Estádio de Natal em que se despacha a Alemanha de volta para o outro lado do Atlântico, a seleção da Inglaterra embarca num jato da Embraer para disputar seu próximo jogo no Itaqueirão com o time que vencer o duelo da noite que ocorrerá no Maracanã, entre Brasil e Argentina. O piloto decola do Novo Aeroporto de São Gonçalo dos Amarantes e tem plano de voo flexível com destino ao Aeroporto de Marte. Mas, em céu de brigadeiro e sobre o Estado da Bahia, o copiloto verifica a carta com diversas possibilidades de aproximação e sintoniza um canal no qual os controladores de voo bem pagos divulgam as vantagens de seus aeroportos. O controlador de Marte ensaia um caloroso bem-vindo em inglês; o controlador de Viracopos ampliado informa que tem índice que qualidade maior entre os aeroportos paulistas; já o controlador de Congonhas informa que há "slot" no aeroporto central administrado pela Infraero; uma controladora de Cumbica fala do novo terceiro terminal administrado em regime de PPP; uma outra controladora com voz de sereia sugere as irresistíveis estruturas do Novo Aeroporto Privado, em Caieiras. Já sobrevoando o Espírito Santo, em acordo com a Comissão do Reino Unido, o piloto decide por uma proposta que é autorizada pelo CINDACTA e pousa num aeroporto concedido a um empresário apoiado pelo governador. A noite, em ritmo de carnaval, o programa é assistir ao duelo das seleções mercosulinas. Amanhã, sem problemas, independentemente das condições do tempo, é possível prosseguir para São Paulo, confortavelmente, através do trem-bala estabelecido por uma empresa asiática, em tempo record. Ahh! Um controlador de Minas Gerais disse que o Aeroporto de Confins era uma alternativa próxima e boa, pois o "trem-bão" conecta por lá também.

Londrina (PR)

O GOVERNO VAI FATIAR O TAV

Como não houve interessados em jogar dinheiro fora, o governo federal irá "fatiar" como um bolo, o lulesco projeto do Trem de Alta Velocidade-TAV onde dessa "iguaria" sobrará ao contribuinte brasileiro a fatia pior, bancar obras como seus caríssimos túneis e a cereja de enfeite com as empresas que trarão os trens e operarão o trajeto, com garantia do governo de cobrir déficits operacionais. A promessa que tais custos a operadora pagará quando estiver funcionando o trem não passa de conversa para enganar trouxas. Tudo isso acontecendo e não há no Cambalacho Nacional político algum brigando para impedir mais essa facada no bolso do contribuinte brasileiro, porque cada um espera amanhã também levar sua fatia desse bolo safado.

Garça

COPA DO MUNDO E INFRAESTRUTURA

Talvez a Imprensa não tenha abordado mais amplamente quais problemas poderemos enfrentar durante a Copa no Brasil. A questão não se resume só aos estádios prontos a tempo, mas sim, à telefonia móvel suportar o novo fluxo de pessoas que aqui circularão bem como nos transportes públicos e energia elétrica que consumirão. Além disso, teremos um incremento dos crimes digitais pelo número de novos cartões de crédito que estarão no mercado e junto com eles, a possibilidade de clonagem. Não podemos esquecer também das doenças virais, principalmente respiratórias, já que o avião é um dos maiores vetores de disseminação de doenças que temos hoje em dia e as viroses no hemisfério norte serão diferentes das do hemisfério sul naquele momento. Tratamento de incidentes durante a Copa é assunto sério e amplo, vai além dos estádios estarem prontos ou não.

Porto Alegre

TREM-BALA

Gostaria de parabenizá-los pelo editorial "Novo fracasso do trem-bala", dividir este projeto megalomaníaco de Lula em dois mostra que errar é humano, já permanecer nele é burrice, neste caso burrice em duas etapas.

São Bernardo do Campo

FALTA TUDO

O que falta para a Copa de 2014? Aeroportos, hotéis, ruas e avenidas interligando tudo aos estádios, faltam os próprios estádios, falta responsabilidade com o dinheiro dos nossos impostos gastos com uma Copa que ninguém pediu, só uma turminha que sabia que iria "lavar a égua" se ela fosse no Brasil. Falta técnico para a seleção, falta uma seleção de patriotas em campo e outra no Congresso Nacional. Também faltam técnicos nos ministérios, a maioria ocupados por indicados políticos que foram indicados por alguém com certeza com menos caráter e conhecimentos que o próprio, pois até para roubar é preciso ser um pouco inteligente. Falta força na Presidência, a voz autoritária sai da sua boca mas o conteúdo é previamente censurado. Falta esperança de que um dia tudo isso mude, falta uma multidão em cada praça, em cada avenida para que nunca mais façam com este país o que foi feito nos últimos oito anos.

Osasco

PERPLEXOS

Sem a menor sombra de dúvidas, ficamos estupefatos com a notícia publicada ontem, onde o "PR" vai comandar a fiscalização de obras da "copa" e "olimpíada" no país. Podemos considerar como tendo sido uma opção "genial", pois eles possuem no seu quadro um profissional de altíssimo gabarito para as funções Sr. Alfredo Nascimento.

São Paulo

PODRE

A Fifa faz esforços que beiram a histeria para que a abertura da Copa ocorra em um estádio que não existe, mas que foi promessa de Lula. A Odebrecht promete entregar a obra, custe o que custar, e vai custar muito! O estádio é do Corinthians, time com a maior torcida do Brasil. O Corinthians homenageia Lula, então, tornando-o tema de sua escola de samba, em 2012. Em 2014, quando ocorrer a Copa, é ano eleitoral. Alguém sentiu o cheiro de podre aí?

Florianópolis

É DEFINITIVO?

Sobre a confirmação, pela Fifa, da abertura da Copa do Mundo em Itaquera: De verdade? Não mudarão de ideia de novo? Prometem...?

São Paulo

ITAQUERÃO (OUTRO FRACASSO)

O Estadão noticiou que o Itaquerão (estádio do Corinthians) foi o escolhido pela Fifa e pelo comitê organizador da Copa de 2014, como palco de abertura para o evento. Será que isso se concretizará? Será que construirão um Estádio como o que pretendem a tempo? Pela foto apresentada (em 13/7), uns poucos caminhões estão fazendo terraplenagem. A Odebrecht ainda não firmou o contrato. E as verbas? Só vislumbramos hipóteses, nada definitivo. Sabemos que os 420 milhões inicialmente previstos para a obra, que nem se iniciou, já está chegando aos 800. E se fizerem rapidamente, aos trancos e barrancos, facilmente ultrapassará um bilhão de reais e será mais uma farra com o dinheiro público. E a infraestrutura para se ter acesso a esse estádio, quem fará? Existem projetos? Seria melhor que desistissem de abertura em São Paulo, ou melhor, que São Paulo ficasse fora da Copa, e esse dinheiro fosse empregado de outra forma, realmente em benefício da população.

São Paulo

PPP

Mais uma Parceria Público Privada: BNDES + Incentivos Fiscais = Itaquerão + Tévez.

São Paulo

TÉVEZ DE VOLTA

O Corinthians, através do seu presidente Andrés Sanches, não tem dinheiro pra construir o seu próprio estádio e precisa de incentivos fiscais da ordem de 420 milhões de reais para "viabilizar" o projeto sob ameaça de não se ter copa do mundo em São Paulo , porém tem recursos para ofertar por Tevez 90 milhões de reais. Triste, muito triste.

Carapicuíba

CORINTHIANS

Se o Corinthians tem R$ 90 milhões para comprar o Tévez, por que precisa de R$ 400 milhões de

dinheiro público do BNDES para o seu estádio? Pela minha conta, faltam somente R$ 310 milhões.

Rio de Janeiro

SELEÇÃO BRASILEIRA

Em tempos de fusão Sadia/Perdigão, a seleção Brasileira resolveu homenagear o setor de aves da empresa com P.H. Ganso, Alexandre Pato e Júlio César Frango. Acho que perdemos a confiança em nosso goleiro.

São Paulo

BRASIL X EQUADOR

Mesmo não jogando o seu verdadeiro futebol arte, a Seleção Brasileira venceu o Equador que lhe deu um suador inesperado e se classificou para as quartas de finais. De agora em diante, se o Brasil continuar jogando o mesmo futebol da fase classificatória, dificilmente conseguirá se sagrar campeão. Nossos atletas estão abaixo da média nesta Copa América, apesar que o mesmo acontece com a Argentina e Uruguai, principais candidatos ao título.

São Paulo

VAMOS TORCER!

O entrosamento do Pato e Ganso, assim como o de canários como Neymar e Maicon, fez voar quatro formosas penas no jogo dessa quarta-feira. Infelizmente, também apareceram duas inesperadas penas de frango para preocupar a torcida. Apesar de um resultado satisfatório, creio que o Mano tem muito a fazer para arrumar melhor a plumagem desse talentoso bando de canarinhos para a fase decisiva. Vamos torcer!

São Paulo

CEDO OU TARDE

Temi pela desclassificação do Brasil diante do Equador. Enquanto eles tinham o centroavante "Caicedo", nós tinhamos um goleiro "Caitarde".

São Paulo

JÚLIO CÉSAR NÃO TEVE O INFERNO DE BARBOSA!

Sempre estivemos com o eterno "já ganhou", do fanático "conosco ninguém podemos" e da estúpida expectativa da vitória antecipada, quando, de fato, o pedagógico "fair-play" do uso educativo e formador de caráter do futebol poderia ser a maior arma para formarmos a nação brasileira e ordeira que os verdadeiros cidadãos anseiam conquistar! E a sombra desse óbvio ululante, usando a tradicional expressão do Nelson Rodrigues, nos persegue desde a Copa do Mundo de 1950, onde o velho e saudoso Barbosa, ainda hoje, foi - e é!!! - o "culpado" da vitória uruguaia! E seu carrasco foi o baixinho e esquálido Gighia, que fez o gol que deu a Copa do Mundo aos nossos vizinhos do sul! E, no momento, a coisa quase esteve pior, com os dois frangos que o excelente goleiro Júlio César engoliu, quase se transformando em novo Barbosa, caso o Equador nos vencesse...Aliás, dizem que a história se repete, porque os homens, teimosos e vaidosos,custam a aprender com ela! E, em nosso Brasil, haja repetição, até que a história se canse e nos abandone ao desconhecido! No futebol, motivo de meu artigo, vejo o endeusamento antecipado - Pelé colheu, mas plantou!!! - de jogadores imberbes, sem estrutura etária e psicológica, quando não familiar e de caráter, serem jogados na arena dos coliseus de donos dos interesses econômicos e argentários orientados pelos petrodólares de empresários, que nem cogitam se a bola é redonda ou quadrada, pois de fato só lhes interessa o soar do vil metal! E todos, de roupeiros, comissões técnicas a jogadores, dançam a mesma música! Só é que tal música já está sendo dançada por todos, e em todo o mundo, vai daí que - na luta pelo vil metal! - todos os times estão se apurando - e como estão se igualando! -, na habilidade, na técnica, no conjunto, nos esquemas e na certeza do negócio magnífico que é o futebol! A vitória, mais do que a glória, é a conta bancária sólida e crescente! Fora os "corruptos" do meio, alguns até brasileiros, especialmente nas elites federativas...OK! Posso concluir?! Ontem, no entanto, no jogo com o Equador, vimos o novo perfil profissional do jogador brasileiro, quando a infelicidade de Júlio César só serviu para mexer com os brios de toda a seleção, e o ímpeto técnico, tático e artístico ferveu nos corações e nos pés de nossos jogadores, que, em pleno frio dos pampas, virou o jogo, com olé!, goleando de 4 a 2 a também excelente seleção equatoriana! Foi um combate de profissionais, onde a derrota de um valorizou a vitória do outro! Então Mano, seja mais Feola em suas preleções, mesmo sem ser sonolento, dialogando e dividindo com seus craques...E você, Neymar, possível Pelé do futuro, hoje vítima da própria e insegura adolescência, manipulada pelos "executivos" de sua arte, siga o exemplo de Garrincha, quando Feola o "orientava" como receber a bola, correr pela ponta direita, driblar - entortando! - os adversários, até dar o chute fatal no perplexo goleiro! E o humilde - mas sensato! - garoto lá de Pau Grande, na serra, depois de ouvir atentamente, rir e responder: "Tá bem, "seo" Feola.... mas avisa os "gringu" pra deixá eu fazê issu!!" E Feola não falou mais nada e Garrincha - como Neymar hoje!-, sem falar, fez o resto maravilhoso que todos sabemos e aplaudimos! Caso contrário...lá na Argentina, nesse "mano a mano", todos já sabemos de quem seria a culpa: não seria do saudoso Barbosa, também pudera, culpado até lá no céu?!

Juiz de Fora (MG)

A SORTE SEM VERGONHA

Mais uma vez, o melhor futebol do mundo foi salvo pelo gongo com um gol casual do Pato, para não ter que voltar antes da final. Volta a ilusão de super craques, tipo Neymar e Ganso, êste último, estrêla totalmente apagada e sem brilho algum. Sorte termos também um Pato, pois o Ganso não compareceu. Ao lado de Venezuela, Paraguai e Equador, quase ficamos de fora ou iríamos disputar a vaga na moedinha. Afinal, goleamos de 4 x 2 e esquecemos que os 4 poderiam ter sido a favor do Equador. Difícil saber como será em 2014 se esse é nosso melhor time.

São Paulo

RESULTADOS

Só deu Brasil: 2 Neymares, 2 Patos e 2 Frangos.

São Paulo

SELEÇÃO FEMININA

Depois de os EUA mais uma vez despachar o Brasil, a excelente jogadora marta com lágrimas nos olhos pergunta ao reporte que a entrevistou: "O que fizemos de errado?" E ela mesma responde: "Nada, não fizemos nada de errado e mesmo assim não conseguimos!". Pois é, querida Marta, vocês não fizeram nada de errado, mas infelizmente são erradas por natureza. São muito emotivas e deixam com facilidade que os sentimentos tomem conta do seu comportamento. Há algum tempo o grande filósofo Platão já dizia mais ou menos isto: "Quem se deixa dominar pelas paixões jamais consegue ser feliz". As principais potências do homem são a inteligência e a vontade. As demais, os sentimentos externos, a memória e a imaginação devem prestar-lhes obediência. Infelizmente não é isto que ensinam particularmente as novelas brasileiras!

Ribeirão Preto

FUTEBOL FEMININO

Dito por uma dirigente da seleção dos EUA: "Se as brasileiras dispusessem de apoio estrutural seriam invencíveis".

Monte Santo de Minas (MG)