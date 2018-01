Cartas - 15/09/2010

E a ficha caiu!

Ninguém de bom senso poderia ficar feliz com a notícia da perda de meio milhão de empregos, a surpresa é que vem de Cuba e, maior surpresa ainda, trata-se de empregos públicos. Isso vem de um dos últimos bastiões de ideologia fundamentada em princípios que vêm de um século e meio, quando as relações capital-trabalho eram extremamente desequilibradas, com jornadas de cerca de 14 horas, que beiravam a escravidão, com a única diferença de que eram remuneradas (mal, é verdade). Nesse século e meio o mundo mudou radicalmente e muitas dessas mudanças se deveram aos movimentos sindicais, que lograram melhoria significativa para os trabalhadores em praticamente todos os países do mundo, mesmo nos de regime muito forte (de direita ou de esquerda). Porém Cuba, apesar de decantada em prosa e verso, não poderia resistir com uma economia frágil, que perdeu sua grande fonte de recursos, a União Soviética, e mais recentemente a Venezuela, que enfrenta graves problemas econômicos. Assim, Fidel Castro na semana passada reconheceu a necessidade de mudanças, e estas, ao que parece, serão feitas em grande velocidade. Esperamos que com isso as demais nações possam derrubar as barreiras ainda existentes em relação a Cuba e auxiliar não com doações, mas com projetos que possam dar qualidade de vida aos cidadãos cubanos. Aliás, isso deveria ser feito também com outros países mais necessitados da América Latina, dentre eles o Haiti, que saiu das manchetes depois que os tremores secundários do terrível terremoto que o assolou se acalmaram. Assim, Cuba, que apaixonou milhões de jovens e idealistas com sua revolução, está dando mais uma guinada em seu destino, oxalá com mais liberdade de expressão e econômica, procurando preservar os avanços inegáveis em alguns setores, como na medicina, por exemplo. Que isso também sirva de lição a alguns de nossos políticos que ainda defendem um modelo econômico e social que já se mostrou falido. Que eles deixem de se inspirar no passado e possam olhar o futuro e colaborar para a construção de modelos econômicos e sociais mais justos, porém sem retrocessos.

NOVAS ORDENS

Oi, dona Dilma, se a senhora for para o Planalto, lembre-se da nova orientação do chefe e mentor: demitir meio milhão de funcionários públicos.

CAMPANHA ELEITORAL

Lulla e o DEM

Lulla propõe "extirpar" o Democratas da política brasileira. Engraçado. Um grupo de seus comandados (com sua aprovação) há muito tempo vem tentando extirpar a democracia do País! Só agora ele reconhece? Cuidado, meios de comunicação! Cuidado, brasileiros "não anestesiados"!

DECLARAÇÃO DE ÓDIO

Não tenho a menor simpatia pelo DEM e nunca votei nele, porém a afirmação do presidente de "extirpar o DEM" é preocupante. Trata-se de mais uma metáfora no discurso presidencial. Extirpam-se tumores, mas o DEM não é um tumor, mas um adversário político, e numa democracia todas as correntes de pensamento merecem representação. Se o clã Bornhausen merece extirpação, o que dizer do clã Sarney, do Collor, do Calheiros, do Barbalho? Basta apoiar Lula para se tornar digno de existir. Essa declaração cheia de ódio não me parece democrática.

DEMOCRACIA

Que democracia é essa que pretende o presidente com a exclusão da "turma do contra"? Talvez tenha ele aprendido no Irã ou na Venezuela que governar sem oposição evita escândalos...

"ERENICEGATE"

Pré-sal

Basta um novo escândalo, entre tantos neste governo, agora envolvendo a ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, e família, para a Petrobrás anunciar imediatamente a descoberta de um novo poço gigante no pré-sal. Não são fantásticas essas coincidências? Caso isso se repita a cada caso de propina, até o fim do mandato de Lula provavelmente nos tornaremos os maiores exportadores de petróleo do mundo. Para iludir e ludibriar uma vez mais a população, resolveram pegar um "laranja", o servidor Vinícius de Oliveira Castro, para demitir e, quiçá, fazer o assunto morrer por aí - aliás, como em todos os escândalos durante estes oito anos do "cara", nada foi esclarecido.

MINISTRA NO TCU

Cobrada por Lula, a ministra, mais do que rápida no gatilho, demite e manda para o meio do rio um pequeno "pato de piranha". É inacreditável a quantidade de escândalos e sujeiras que esse pessoal consegue produzir. Como a imprensa publicou, essa senhora pretende o cargo de ministra do Tribunal de Contas da União, apoiada pela candidata Dilma. Imaginem o que vem por aí.

A RAPOSA E O GALINHEIRO

O episódio em que a ministra Erenice pede para ser investigada pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República é uma piada. É como o crime organizado de São Paulo solicitar que as investigações nos processos em que é réu sejam feitas pelo PCC. Tudo o que acontece no governo Lula é e sempre será acobertado por pseudoinvestigações.

ESPERAR O QUÊ?

Após o escândalo mais recente de corrupção no governo federal (Casa Civil), já há pesquisas mostrando que Dilma Rousseff subiu de 50% para 54% na preferência dos eleitores. Pode-se bem notar no que tudo isso vai dar. E observem que até Fidel Castro já se arrependeu... Até quando?

"Governo demite assessor de Erenice e prova que, como na pescaria, lambari só serve como isca"

PAULO DE SOUZA CAVALCANTI / RIBEIRÃO PRETO, SOBRE O NOVO ESCÂNDALO NA CASA CIVIL

"A credibilidade da Receita Federal foi para o ralo. No mínimo, essas quebras de sigilo vão servir para que haja mais sonegação"

CONRADO DE PAULO / BRAGANÇA PAULISTA, SOBRE A SÉRIE DE CRIMES DE VIOLAÇÃO FISCAL

"Espancador de mulheres não merece ser ficha-suja?"

LEILA E. LEITÃO / SÃO PAULO, SOBRE CANDIDATO A SENADOR APOIADO POR LULA

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 3.575

TEMA DO DIA

Véu islâmico integral é proibido na França

Lei pela igualdade entre os sexos foi aprovada por 246 votos a 1 no Senado e deve ser sancionada

"Islamofobia? Nos países islâmicos pode-se tomar vinho ou cerveja no happy hour? Uma carioca poderia usar fio dental?"

TETSUO SHIMURA

"Qualquer país é livre para legislar. Mas, se as medidas afetam a liberdade individual, é discriminação, marginalização."

GIANPIERO ZULIANI

"Eles clamam o direito de seguir os ditos da religião deles. Um brasileiro foi preso no Egito por levar uma Bíblia..."

MOACIR LACERDA

ELEFANTE E RATINHO

Parodiando o presidente, no escândalo da Casa Civil perante a opinião pública, quem é o "elefante que se borra todo" e onde anda o ratinho?

TRISTE CONTRASTE

A cada dia, uma nova denúncia. E o Estadão é aquele que continua sob censura. Vai entender....

"REPUBLIQUERIZAÇÃO DO PAÍS"

Sou um cidadão envergonhado. Aonde chegamos? Em qualquer país minimamente sério, dona Erenice, culpada ou não, já teria pedido demissão ou sido demitida, devido ao envolvimento direto de seus familiares. O filho da hoje ministra, na propaganda da candidata Dilma, tornou-se o filho de uma ex-assessora. Como esse pessoal do PT sabe tirar o corpo fora, não? Que nojo. Quero sumir!

Darci Prado

TRABALHO DE HÉRCULES

Fantástico o editorial "Republiquetização do País" (14/9, A3). Devo entender, todavia, que o crédito ali dado a Lulla pelo desenvolvimento econômico do País nos últimos oito anos teve a intenção de fixar um ponto para desenvolver a linha argumentativa de que, se elle é o responsável pelo "bem", o é também pelo "mal" - a saber, os mensalões, dossiês, sigilos quebrados, trafico de influência e outras mazelas do gênero. Isto porque, no âmbito econômico, Lulla, de fato, não pode ser apontado como ''responsável'' por coisa alguma, porquanto nada fez senão viajar, discursar e tocar o bonde da economia que recebeu das mãos de seu predecessor, não tendo mexido em um só fio de cabelo da tal "herança maldita" que tanto vergastou em seus tempos de estilingue. De resto, se o País cresceu - o que é vero -, as demais nações também cresceram e muitas delas bem mais que nós, como resultante de altas taxas de poupança interna e de uma onda de prosperidade global sem precedentes, a ver pela expansão econômica dos chamados emergentes no período assinalado. Explicar isso, todavia, a semiletrados de um país com as tradições populistas do Brasil, chegado ao messianismo de um bom "pai dos pobres" e constituído, em sua imensa maioria, por "consumidores" - e não por "cidadãos", como sugere a opinião do jornal -, seria algo com a dimensão de um "trabalho de Hércules", tarefa para uma oposição de verdade, e não para uma oposicinha hesitante e envergonhada, que esconde FHC e não se peja em exibir Lulla em seu horário eleitoral.

BRASIL NA UTI

O editorial do Estadão relata a pura realidade do Brasil, republiqueta habitada por uma massa crescente de ignorantes, governada por um hipnotizador 171, com respaldo

do fisiologismo de oligarquias do Norte-Nordeste, do emudecimento do Poder Judiciário, do medo da oposição, do domínio do sindicalismo pelego, enfim, resultando numa corrupção avassaladora com impunidade consolidada.

SEM FUTURO

Em editorial, o Estadão indaga sobre o futuro do Brasil em face de o ''povo de Lula'' eleger Dilma. Futuro? Só se for de um país marginal. Será o caos! O horror do horror, como diz Merten sobre filmes de terror de terceira categoria.

IDENTIFICAÇÃO

Pergunta o editorial do Estadão ''Pepubliquetização do País'': está o povo errado?

Não, o povo não está errado. Apenas quase 80% do povo brasileiro se identifica com o jeito petista de governar. Infelizmente, é simples assim.

QUEIMA DE ARQUIVO

Uma sardinha foi sacrificada, no escândalo Erenice Guerra, mas os tubarões continuarão postos em sossego. Neste governo, ou lá o que signifique isso, o mar está sempre tranquilo...

CORRUPTOS E CORRUPTOS

Meu filho é pescador profissional. É um exímio caçador de corruptos. Os corruptos que ele pega são minúsculos crustáceos que se ""escondem"" e abundam em nossas praias. São usados pelos pescadores como isca para a pesca lucrativa de peixes grandes. Corrupto é o nome popular desses bichinhos. Sugeri a ele que fosse para Brasília, onde há corruptos bem grandões. Eles são encontrados, ""trabalham"" e se escondem principalmente na sede do próprio governo federal e em alguns Ministérios. São encontrados, também em abundância, nas Casas Legislativas e, ultimamente, até no Poder Judiciário. Está na hora de extiparmos este mal para sempre do País. Pense nisso ao votar nas próximas eleições.

BURACO NEGRO

Li no Estadão de ontem que o presidente Lula mandou demitir

um técnico de baixo escalão para tentar abafar mais um escândalo do des-

governo do PT. O PT está evoluindo: poderia ter punido o caseiro ou a faxi-

neira! Punir a ministra, nem pensar. Vai que ela abre a boca! Jamais imaginaria que o partido em que militei por mais de 20 anos chegasse a esse nível de corrupção. O PT transformou-se num pântano de corrupção, num buraco negro que sugou para os confins do universo as ideologias e a ética. O que conta é o poder. PT, tenho nojo de você!

PODRIDÃO

Esse negócio todo está ficando é uma vergonha.

Já, já, a casa cai.

QUARTO ANDAR

Avisamos ao senhor morador do terceiro andar que o esgoto do quarto andar comecou a vazar, vamos reformar todo o prédio, pois o novo morador não vai suportar o mau cheiro.

DIA DO JUÍZO

O padre Antônio Vieira, no Sermão do Bom Ladrão, prega que os príncipes de Jerusalém são companheiros dos ladrões porque os dissimulam, os consentem, dão-lhes os postos e os poderes, e, quando virem que são tão réus dessas ladroíces que veem e consentem quanto os mesmos ladrões, conhecerão que tanto e mais justamente são condenados ao inferno porque as não impede quem tem a obrigação jurada de os impedir.

Assim sendo, sr. presidente, o inferno o espera de braços abertos, no dia do Juízo, pelas mamatas generalizadas.

O PAÍS É DE QUEM?!

O Brasil, nas mãos do Lula e do PT, está virando uma sociedade limitada. Ou seja, a Polícia Federal abre investigação sobre o escabroso caso da quebra de sigilo fiscal e, mesmo com claras evidências de que a orientação tenha vindo de sua direção, apenas os funcionários que tinham a senha serão alvo desse inquérito.

No caso mais recente de denúncias de um grave balcão de negócios na Casa Civil, comandado por ninguém menos do que a própria ministra Erenice Guerra, também a Polícia Federal está excluindo a principal suspeita na investigação.

É muito estranha e preocupante essa decisão, que mais uma vez demonstra grandes privilégios dos aliados e companheiros do Lula, num momento de extrema indignação da sociedade.

Coincidência ou não, um juiz da 1.ª Vara Criminal de Santo André também impede que a polícia de São Paulo prossiga suas investigações sobre o caso da quebra de sigilos fiscais, dada a inércia do governo federal. Que democracia é esta do petismo?! Há pouco mais de três décadas, essas ações eram práticas da ditadura militar.

Por que o silêncio da OAB, do Ministério Público, do TSE e do STF?!

Na realidade, estamos próximos da intolerância...

SÓ UM ?

Israel Guerra, filho de Erenice Guerra, ministra da Casa Civil, está sendo acusado de perpetrar negócios escusos envolvendo a máquina pública, com a conivência e o facilitamento da sua genitora.

A Polícia Federal está investigando esse criminoso imbróglio que envolve Erenice, uma figura pública artificiosamente moldada pela presidenciável Dilma Rousseff, que, por sua vez, foi artificialmente moldada pelo presidente Lula.

Diante do exposto, duas simples perguntas: Israel Guerra é o único filho de baluartes do governo federal envolvido em maquinações nebulosas? Não existe nenhum outro filho que mereça também ser investigado?

CULPA DO PRESIDENTE

Dilma Rousseff, para safar-se de qualquer envolvimento de sua campanha com a quebra dos sigilos na Receita Federal, afirma que em 2009, época do acontecido crime, nem ao menos era pré-candidata à Presidência da República. Entretanto, todos se lembram de o presidente, já em 2009 (ou foi em 2008?), nomeá-la sua candidata, levando-a em todas suas viagens pelo País, inclusive nas que nada tinham que ver com a Casa Civil, como aquela do início da transposição do Rio São Francisco, sempre descumprindo, sem a maior cerimônia, com sua arrogância de sempre, a lei eleitoral.

POR ÁGUA ABAIXO

Em comício para sua reeleição (pois é disso que se trata a eleição presidencial deste ano) em S anta Catarina, o presidente Lula teve a coragem de dizer que seu governo pega os ladrões, citando o exemplo da prisão de seus amigos e correligionários do Amapá, até outro dia seus aliados e recomendados, como se fosse o governo, e não a Polícia Federal, que tivesse mandado prender os facínoras amigos de Sarney e sua turma.

É muita ousadia e muito desprezo pelas pessoas que pensam e sabem o que está acontecendo no País.

No mais recente escândalo envolvendo a Casa Civil Lula se esquece de que há provas e até a anuência do filho da ministra, que depois desdisse tudo, claro.

E proclama que sua ministra nada fez e que é inocente.

Se tivéssemos uma oposição com maiúscula, poderíamos ter a esperança de que o povo fosse mais bem informado sobre todas as falcatruas havidas na era Lula.

Basta colocar no horário eleitoral a confissão de Duda Mendonça sobre o recebimento de dólares no exterior, os escândalios do mensalão, dólares na cueca, aloprados, violação do sigilo do caseiro Francenildo e todos os absurdos que fomos obrigados a engolir pela goela adentro ao longo destes anos.

Uma oposição eficiente mostraria as mentiras de Lula e Dilma, os ataques à democracia, os conchavos.

Mas essa oposição parece amortecida ou conivente.

E o futuro do Brasi vai por água abaixo.

FUTRICA E BAIXARIA

Escândalo sobre escândalo e nada atinge a popularidade do encantador de inocentes. Porque não passa disso, uma fantasia, uma alegoria, um atraso que já nos está custando muito e vai custar mais ainda quando o poste estiver fazendo figuração no poder. Lula brinca com a ilusão e a ignorância nacional, bebe nelas o néctar da sua megalomania, sem que ninguém, nem mesmo aqueles que deveriam portar-se como oposição ferrenha, tenha coragem de tomar alguma atitude drástica. Erenice Guerra é somente a pouca-vergonha mais recente e com cara de bonachona, paralela às prisões no Amapá e em Dourados. E daí? É tudo futrica, baixaria da "zelite"!

LÓGICA CARTESIANA

"O único jeito de a gente não pegá um bandido é ele num sê bandido." Quer dizer, então, que o monte de petistas que já foram pegos, em oito anos de mandato, era tudo bandido mesmo!

VOTAR PARA QUÊ?

Há 60 anos eleitor, sempre votei, exercendo meu direito de cidadão movido pelo desejo de ver um Brasil altaneiro, desenvolvido e palco do exercício dos mais caros valores humanos. Hoje, sinto que nosso Brasil está de cócoras, abatido por ações do governo, coadjuvado pelo partido que pregava a ética no trato da coisa pública. O espectro político atual me consterna e penso até em abster-me de votar (idoso - voto facultativo). Lástima!

TAPANDO O SOL COM A PENEIRA

O presidente Lulla cobra rápida apuração no caso do escândalo da Casa Civil, até há pouco tempo dirigida pela sargento Dilma... Por que o presidente não cobra o STF pela demora em esclarecer o mensalão? Já faz cinco anos que Roberto Jefferson detonou o PT (só que o "cara" não sabe de nada) e o processo está parado no STF. Não consigo entender o índice de satisfação do presidente nas pesquisas. Se as pesquisas forem verdadeiras, então o Brasil merece o presidente que tem.

DISCÍPULA SEGUE OS PASSOS DA MESTRA

Enquanto Dilma foi fichada no Dops e no DOI, Erenice agora é fichada na Polícia Federal. Isso que é demonstração de fidelidade aos passos da mestra!

REBAIXAMENTO

Nos últimos dias a candidata Dilma Rousseff muito tem falado sobre o seu relacionamento com sua Erenice Guerra, tendo sido contraditória em suas afirmações, pois deu provas de que muito confia nela, a ponto de colocá-la como sua substituta na Casa Civil, onde desde Dirceu muita coisa estranha se viu. Já em outras ocasiões simplesmente a joga no covil das feras. Dilma afirma que não tem nada que ver com os milhões que o filho de sua ex-assessora andou ganhando. Notável, foi rebaixada a ex-assessora, parece que agora não é mais da estrita confiança de Dilma. Aí discordamos totalmente da presidenciável, pois em qualquer organização que prime por sua imagem, não se admitem nódoas de fundo moral, pois podem ser altamente danosas ao seu negócio. A candidata esqueceu que os fatos veiculados na imprensa são do tempo em que ela era ministra da Casa Civil e certamente Erenice, conhecendo o temperamento explosivo de sua chefe, não iria favorecer seus filhos e irmãos, além de um monte de familiares, sem o conhecimento de sua superiora, mesmo porque tais fatos geraram intensos murmúrios nos corredores do Ministério, que ecoaram na imprensa, através de gente da casa. Assim a candidata, a exemplo de seu chefe, faz de conta que não sabia de nada e nós faremos de conta que acreditamos.

APRENDIZ

Erenice Guerra pede para ser investigada sobre a questão do lobby familiar.

Alguem tem alguma dúvida sobre o resultado dessa investigação?

Al Capone era aprendiz perto dessa ''famiglia''

JULGAR A PESSOA OU A CANDIDATA?

A candidata e ex-ministra Dilma diz que não se pode julgar a sua pessoa pelos atos de outra, no caso, a sua auxiliar e atual substituta. De fato, não se podem julgar os atos pessoais da Dilma pelos da assessora. Mas ela é candidata do atual governo, portanto, há de se julgar a candidata Dilma pelos atos no governo de todos aqueles que dele fazem parte. Não é com ares de indignação, com a fala contundente que desvia o foco do problema, que a candidata se safa: são os atos do governo e seus participantes que estão na pauta da campanha das eleições.

BICHOS E FRUTAS

Caso Erenice: boi de piranha, bode expiatório, laranja, banana e do que mais se queira

denominar aquele que é usado para levar toda a culpa por ilícitos, pressionado ou comprado

sob promessa de dias melhores no futuro. Enquanto isso, nosso país não é levado a sério por

outras nações. Outra coisa, abrir sigilo bancário, fiscal, telefônico dessa gentalha é piada, o

dinheiro de propinas não é pago em cheque, e sim em espécie, muitas vezes em dólares que

são transferidos imediatamente para contas numeradas no exterior ou guardados em cofres de bancos ou de residências, não mais na parede, e sim sob o piso. É dinheiro que não aparece em lugar algum, ou os ''aloprados'' seriam idiotas o suficiente

para dar recibo e depositar em conta bancária em seus próprios nomes?

Isso é abusar da nossa inteligência!

BLINDAGEM

Conforme prevê nossa Carta Maior, todos indistintamente têm direitos e deveres, sendo que um deles é a tão famosa IGUALDADE.

Igualdade é uma palavra que nos remete a uma só definição, porém essa não tem sido praticada ultimamente em nosso país.

O que está acontecendo para que os culpados por esse escândalo de quebra do sigilo fiscal não sejam devidamente punidos?

Que blindagem é essa que impede que os braços da Justiça alcancem esses culpados?

Até quando a Ordem dos Advogados do Brasil ficará calada sem realmente se manifestar da maneira que se espera quanto ao ocorrido?

Não estou aqui defendendo partidos e/ou candidatos, estou, sim, CLAMANDO por nossa democracia, estou aqui em nome de todos aqueles que se sentem tão indignados quanto eu, pelo uso desenfreado da máquina pública em prol do bem de alguns, e não para com o de todos.

ATÉ QUANDO?

O "CARA"

Exonerar funcionários de quinta categoria é o forte desse nosso ético governo do PT (Partido dos Trapalhões) quando a coisa fica preta.

A Erenice está, claro, enterrada até o pescoço e o filho dela, totalmente.

Mas como nesse governo o forte é enganation,e a Erenice é siamesa da Dilma, com ela não se mexe.É imexível?

Por essas e por outras, se a Dilma entrar, a coisa vai ficar a lesma lerda, ou seja, ética só fora da política?

E o Mercadante, grande paladino da justiça, ainda critica os outros?

Por favor, vão tapar o sol com a peneira, pois não dá mais.

HALL DOS IMEXÍVEIS

Dona Marisa Letícia, Gilberto Carvalho, Dilma Rousseff, Erenice Guerra, Otacílio Cartaxo, José Sergio Gabrielli, juízes do STF, Ricardo Teixeira e José Alencar, sendo que neste último nem Deus se atreve mexer.

FUNDO DO POÇO

Definitivamente, este governo já lançou o País ao fundo do poço em matéria de comportamento. Dignidade, ética, respeito às leis, tudo é desprezado. Atingimos limites inimagináveis no relacionamento entre os Poderes, de tal maneira que o Executivo domina como quer tanto o Judiciário como o Legislativo, que não ousam contrariá-lo. Graças a um grau de corrupção jamais visto, praticamente eliminaram a oposição no Legislativo e mantêm o Judiciário omisso ante tanto descalabro. São incontáveis escândalos que se sucederam nesses oito anos e se, por acaso, alguém foi punido, foi certamente um bode expiatório de pouca expressão, enquanto o principal culpado ganha cada vez maior popularidade.

LEI DA COMPENSAÇÃO

A regra é clara e recorrente, como nunca antes... Quando o time federal é pessionado por um ataque, envolvendo seu plantel em escândalos, crimes, etc., anuncia-se, de imediato, uma grande descoberta no ''pré-sal'', colocando para escanteio o ''perigo de gol'' do time da oposição.

NA CONTRAMÃO, 2

A cada novo escândalo que se soma à página policial petista, sobem os índices de aprovação do presidente e da candidata inventada, assim como a Petrobrás "descobre" novo imenso campo de petróleo. A mola publicitária responde de pronto, porque é o assento que acomoda a patota, enquanto ela distribui o soldo aos amigos. A nova versão de golpe totalitário não derrama sangue, mas gasta todo o dinheiro dos cidadãos para calar a Justiça e comprar todos os que estejam à venda.

O que sobra vai para o partido e os mais íntimos.

BOM PARA O BRASIL

É mais do que certa a vitória de Dilma Roussef (PT), que será a primeira mulher eleita presidente do Brasil, algo bom e louvável. Sua vitória confirma a maciça aprovação do governo Lula, o mais popular presidente da República. Na História recente do País, tivemos 21 anos de ditadura militar, seguidos pelos lamentáveis governos de Sarney e Collor. Porém, de Itamar Franco e FHC para cá, o Brasil melhorou muito, amadureceu, consolidou-se como democracia e deslanchou na economia. Dezenas de milhões de brasileiros saíram da linha da pobreza e entraram na classe média, com mais acesso a educação, cultura, consumo e ampliação do mercado interno. Com Dilma o Brasil seguirá neste bom caminho do crescimento, com justiça social e melhor distribuição de renda.

DIFÍCIL ENTENDER

O presidente Lula disse que a situação econômica dos brasileiros está melhorando. Então, por que a inadimplência cresce e já chega a 11,05%? A meu ver, algo está errado.

DESAFIOS

O economista Amir Khair destaca no Estadão (12/9, B10) o momento

econômico brasileiro e suas conquistas, só no período de 2003 a 2010,

e perspectivas para economia mundial e brasileira, bem como alertas

para os presidenciáveis.

No tópico ''Crescimento'', o articulista destaca a política de crescer de

baixo para cima, que caracteriza este governo, com expansão das

classes D e E rumo à classe C e esta para a classe B, sendo que a

classe A cresce na esteira do processo.

Entretanto, o estudo do colega do sr. Amir na FGV Marcelo Neri

intitulado ''Nova classe C'' foi destaque em artigo no Estadão (11/9, B2). O estudo indica que no mesmo período a classe A cresceu 40,9%,

a B 38,5%, a C 34,3% e as classes D e E encolheram respectivamente 11,6% e

45,5%.

Louve-se o crescimento das classes A, B e C, porém acho que considerar

uma família que tem rendimento de R$ 1.126 por mês integrante da

classe C é forçar uma amizade. Quanto às classes D e E, apesar de

todo o esforço do governo, elas continuam a ver navios, mesmo com o

brutal crescimento das despesas governamentais com fins nem sempre

meritórios - e, por sinal, o sr. Amir não tece nenhum comentário em seu

artigo a esse respeito.

Perguntaria ao articulista se não acha que uma melhor gestão do

governo e redução das despesas, tal qual Cuba está anunciando

(pasmem!), não seria de bom alvitre para o próximo governo.

BEATA, OU SANTA?

A maioria ruidosa, a maioria que se emociona e se identifica com as paixões das novelas, a maioria que se arrepia, mas gosta de acompanhar os episódios de violência e crueldade da crônica policial, esta maioria pouco entende e pouco se deixa impressionar com as palavras superfaturamento, caixa 2, desvio de verbas, compra de votos, abuso de poder, ética. Esta maioria continua se mantendo fiel ao homem que fez aquilo que nunca antes no Brasil... Afinal, se todo mundo rouba, por que mudar? Afinal, por que mudar enquanto se pode aproveitar uma cervejinha e apagar a televisão no horário eleitoral? Mesmo que o orçamento familiar tenha ficado apertado, mesmo que o preço da tevê e da geladeira tenha dobrado com os juros, mesmo que ainda sobrem os problemas de sempre, com os quais está acostumada, como a saúde, a escola dos filhos, a violência, o trânsito, as ruas esburacadas, o negócio é levar adiante do jeito que está. Afinal, a futura mãe de todos os brasileiros está prometendo milagres que virão com a velocidade do trem-bala. Resta só esperar e ter fé na beata ou santa Ignorância.

PELO JEITO O PT VAI CAIR É DE PODRE

A candidata Dilma, entrevistada pelo Jornal Nacional, disse que o PT agora está maduro, em resposta à pergunta do âncora William Booner sobre as alianças feitas com políticos que outrora repudiava (Sarney, Collor, Jader, Renam Calheiros). Pelo andar da carruagem, de denúncia em denúncia de envolvimento de seus filiados, ligados ao governo, em corrupção, o PT de tão maduro pode cair de podre.

ALIANÇAS DO PT

O PT "amadureceu"? Não seria mais apropriado dizer que o PT "apodreceu"?

A TESE DO GOLPISMO

Quem matou Celso Daniel? Desculpem-me pela pergunta golpista. E o José Dirceu, chefe da quadrilha do mensalão, segundo denúncia do Ministério Público, foi condenado? Desculpem-me pela pergunta golpista. O Lula sabia do mensalão? Desculpem-me pela pergunta golpista. De onde veio o dinheiro dos aloprados? Desculpem-me pela pergunta golpista. O PT e campanha de Dilma estão envolvidos com as quebras de sigilo na Receita e com o tráfico de influência na Casa Civil de Erenice Guerra? Desculpem-me pela pergunta golpista.

Acusar o outro de golpista virou tese de defesa. Logo, logo, estupradores, pistoleiros e ladrões de banco chegarão com essa conversa nos tribunais. É só estarem filiados ao partido.

QUADRILHA PETISTA

Os petistas nada têm que ver com os escândalos que assolam o País há oito anos - são muito puros e inocentes, não usam de recursos espúrios. Naturalmente, José Eduardo Dutra (o guarda-costas da candidata), Lula e Dilma Rousseff nada sabem sobre a morte do prefeito Celso Daniel. Também não devem saber nada sobre as diversas mortes subsequentes. E mais ainda, não devem saber nada sobre o novo fato ocorrido com a promotora Eliana Vendramini, que cuida do processo e que teve seu carro fechado por dois outros, numa via pública de São Paulo, capotando, e atingido por vários tiros. Mas, para tristeza dos agressores, a promotora não morreu. Assim, não conseguiram tirar a pedra do caminho - e agora, José?

MATA A COBRA

O presidente falou que a oposição mata a cobra e mostra o pau e seu partido mata a cobra e mostra a cobra morta. Que o ''digam'' Toninho do PT e Celso Daniel. Acorda, Brasil!!!

SIEG HEILL!

Como é, presidente Lula, ''extirpar o DEM''?!

Ainda que Vossa Excelência seja um desafeto declarado dos livros, dos estudos e do dicionário, lá vai: ''extirpar'' tambem significa eliminar.

Para quem já tem uma escândalo não elucidado nas costas (caso Celso Daniel) com mais buracos que um queijo suíço em todo o processo de investigação, com direito a uma estranha colisão de veículos envolvendo a sra. promotora que investigava o caso e ao autoexílio da família da vítima, que sem papas na língua imputa ao PT participação no crime, tal declaração me parece semelhante a um certo prócer teutônico que um dia botou fogo no mundo e cobriu de horrores a Europa com campos de concentração onde ''extirpou'' milhões e milhões de pessoas, a começar, por seus opositores!

''Sieg Heill, Herr Lula!Sieg Heill..."

Regina Duarte? Um oráculo!

LULA, O DITADOR

O presidente Lula está esticando demais a corda do seu camuflado autoritarismo, agora deseja extirpar da política partidos e adversários da oposição, como afirmou em relação ao DEM. Mas se esquece de que, se o DEM for comparado ao PMDB, que apoia a sua candidata, Dilma Rousseff, e inclusive indicou o seu vice, Michel Temer, o Democratas fica parecendo um convento de madres beneditinas.

O DEM, que atrapalhou José Serra de maneira infantil nesta eleição e não se engaja como deveria na campanha, agora sentiu na pele o veneno dos petistas. Espero que o DEM acorde enquanto ainda há tempo, se não a praga que o Lula lançou merece se concretizar.

A VERDADE

Temos ouvido a candidata Dilma dizer que lutou contra a ditadura. Ela o fez, sim. Mas o que buscava? Buscava a ditadura nos moldes de Cuba. Quais os métodos que ela usava? Na verdade, ela nunca pensou na democracia. Gostaria que ela exibisse uma foto sua participando do movimento pelas Diretas-já, quando multidões saíam às ruas, quando, em comícios memoráveis, víamos FHC, Serra, Covas, Tancredo, Ulysses, Montoro e tantos outros, lutando com armas democráticas, sem assassinatos, sem roubos a bancos! E ela, onde estava? Deve-nos, como disputante a cargo político, a verdade, dona Dilma!!! Antes, roubaram bancos, armas do Exército, assassinaram pessoas inocentes para trocar a ditadura de direita brasileira pela ditadura de esquerda cubana. Hoje, no poder, roubam dados sigilosos, roubam nossa dignidade, roubam nossa esperança. Até quando veremos tanta impunidade, tanta omissão dos bons?

RESPEITO É BOM E TODO MUNDO GOSTA

Presidente Lula, lembre-se de que o senhor já teve crise de pressão alta. Lembre-se de sua fase "Lulinha paz e amor". Não condiz com seu desejo de tornar-se um estadista ficar esbravejando nos palanques eleitorais, destilando ódio, especialmente entre cidadãos brasileiros. Assuma a postura que o senhor tanto elogiou no seu antecessor FHC quando das eleições de 2002. A Nação agradece, em nome da democracia.

LULA, O EGÓLATRA

Lula está nervoso com o DEM de Santa Catarina, que faz oposição ao seu governo sem se esconder. Naquele Estado, sua candidata ao Senado Ideli Salvatti está em terceiro lugar nas pesquisas. Ao contrário do que diz Lula, não são os Democratas que alimentam o ódio, é Lula que semeia o preconceito e prega o ódio entre os eleitores. Não me lembro de ter ouvido nenhum presidente propor extirpar um partido. Depois são os Democratas que alimentam o ódio? A felicidade de Lula seria deixar o País vermelho de norte a sul. Como não consegue por bem, vai por mal. Lula senta-se sobre o rabo e fala dos outros. Espelho, espelho meu, haverá um presidente mais cínico do que eu? Acorda, Brasil!

COSA NOSTRA

Pelos últimos acontecimentos no Planalto e os pronunciamentos oficiais do presidente da República, propondo ''extirpar'' um partido político que o incomoda, Brasília, após exatos 50 anos, virou a sede da Cosa Nostra, uma máfia onde ''il capo ha sempre ragione''...

OS PALEONTÓLOGOS ESQUECERAM-SE

O noticiário nos dá conta de que o Brasil conhece só 17 espécies de dinossauros. Esquecem os cientistas que temos algumas espécies andando soltas por aí, com o aspecto de um sapo barbudo e características próprias. Segundo os cientistas, de repente desaparece e, daí em diante, quem prolifera e assume o comando da cadeia alimentar, são os mamíferos ($ $ $), grupo que eventualmente daria origem a (eventuais ) seres humanos.

TAPUIASSAURO

Muito interessante a reportagem especial sobre a descoberta do Tapuiassauro. Ela expõe, no entanto, as chagas das nossas universidades. Quanta dificuldade para encontrar um curioso! Dessa forma, vamos formar burocratas, e não pesquisadores e cientistas.

DOM PAULO

Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, homem que deu um novo sentido à convivência e à vida. A justiça e a paz devem estar felizes e mais fortalecidas. Ele completou 89 anos ontem.

BELAS ARTES

Sensibilizou-nos profundamente a publicação "Há um Século - 12 de setembro de 1910", cujas linhas, de valor histórico, evocaram-nos as figuras de Pedro Augusto Gomes Cardim, Menotti Del Picchia, Mário de Andrade e outras personalidades ilustres que naquela memorável data lançaram a ideia de criação de uma Escola de Belas Artes, que se solidificaria anos depois com a fundação por Pedro Augusto da Academia de Bellas Artes de São Paulo, depois Faculdade Belas Artes de São Paulo e atualmente Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. A data oficial de fundação ocorreu no dia 23 de setembro de 1925 ensejando-nos a oportunidade de comemorarmos neste mês 85 anos de existência e atividades ininterruptas na área do ensino superior.

Paulo Antônio Gomes Cardim, diretor-presidente e reitor, respectivamente, da

Febasp Associação Civil e do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo paulo.cardim@belasartes.br

São Paulo

