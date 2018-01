Cartas - 16/07/2011

Alucinado

Excelente e completo o artigo do ex-governador José Serra de quinta-feira (A2). Por ocasião da última campanha eleitoral, enviei e-mail ao comitê central da campanha de nossa atual presidente indagando se, nos propalados 28 mil quilômetros de ferrovias que ela afirmava pretender dobrar para 56 mil até o fim do seu mandato, estariam incluídos os abandonados sistemas ferroviários em grande parte do Estado de São Paulo. Nas regiões da Alta Sorocabana e Alta Paulista, ferrovia é peça de museu: existem as estações bem no centro das cidades, mas desocupadas e totalmente abandonas, somente os trilhos indicam que outrora o trem correu por ali. Quanto ao Trem de Alta Velocidade (TAV), com o devido respeito, comparo a sua realização à seguinte situação: apanhar um pobre mendigo maltrapilho, morador de rua há muitos anos, levá-lo à melhor loja de roupas masculinas da Rua Oscar Freire em São Paulo, vesti-lo com a melhor camisa de tricoline italiano, bela gravata francesa, e depois levá-lo de volta ao mesmo lugar onde sempre morou. É tão absurdo como levar a cabo esse megaprojeto, quando outros necessitam ser implementados com mais urgência, a fim de amenizarem os problemas da nossa precária infraestrutura de transportes.

RENATO JUNQUEIRA MEIRELLES

Presidente Prudente

O Maria-Fumaça de SP

Gostaria de perguntar a José Serra por que, quando governador, ele não construiu uma "moderna linha de trem expresso" para Campinas ou para o Vale do Paraíba, como sugere agora. Aliás, os tucanos estão indo para 20 anos de governo no Estado de São Paulo e até agora não foram capazes de construir um metro sequer de trilho de trem. A propósito, quantos quilômetros de estrada de ferro FHC construiu nos seus longuíssimos oito anos de reinado (Serra foi seu ministro do Planejamento)? Nem vou falar do metrô, porque o tucanato permitiu que ficássemos atrás da Cidade do México, que começou a construção do seu metropolitano na mesma época que nós e o de lá é muito maior que o nosso. Por sinal, uma das características da administração tucana é a gestão miúda, meia-boca, orientada apenas pelo fluxo de caixa, sem criatividade e insensível socialmente. Com pensamento tão pequeno, não é de estranhar que eles sejam contra tudo o que represente algum avanço ou agregue prestígio para o Brasil. O então governador Serra teve a oportunidade de fazer e não fez, por favor, poupe-nos de seu cinismo.

DENIS VEIGA JUNIOR

São Paulo

Elefante branco

Lendo o artigo do sr. José Serra, notei que ele está com razão ao considerar um verdadeiro elefante branco o projeto do trem-bala. Serra cita algumas verdades quando se refere a criar ferrovias em todo o território nacional, com muito menos custos para o País. Srs. leitores deste jornal, quem leu esse artigo e tem bom senso pode avaliar o que seria um projeto de longo prazo, gerando milhões de empregos não por um ano, mas cinco ou seis anos de trabalho para muitos brasileiros, desenvolvendo a nossa economia. Parabéns, governador Serra.

MIGUEL RIZZO

São Paulo

SUBMARINOS

Programa estratégico

Ufa! Finalmente a presidente Dilma Rousseff sai da Blablablasília para ver, no estaleiro dos submarinos em Itaguaí (RJ), o Brasil que cresce pelo trabalho, e não pela corrupção. O programa é estratégico para o poder regional do Brasil e é bem-sucedido. O País precisa disto: sucesso e fatos relevantes.

CIDA MARQUES

Campinas

O "CARA"

Incomodando

Será que aquele senhor que estava presidente do Brasil ainda não se deu conta de que é uma figura totalmente dispensável no cenário político, econômico e social brasileiro? Sua arrogância é tão acintosa que ao pronunciar suas frases de efeito (etílico, principalmente) fere os mais básicos princípios da racionalidade. Agora ele diz que vai voltar a incomodar. Ora, ele sempre nos incomodou com suas atitudes populistas, afagando corruptores e corrompidos, fomentando a discórdia entre os Estados brasileiros, alinhavando acordos com políticos cuja conduta tem sido nada recomendável, para garantir a governabilidade. Seus atos no apagar das luzes de 2010 (Battisti, passaportes especiais para a família e outros que ainda não foram divulgados) demonstraram que ele nunca vai largar a boquinha.

CLAUDIO D. SPILLA

São Caetano do Sul

As promessas

Elle não afirmou, entre outras coisas, que ao sair do Planalto iria assar coelhinhos em sua chácara? Elle não bravateou que iria ensinar ao Presidente anterior (este, sim, com maiúscula) como ser um ex, sugerindo que ex deve cuidar dos netinhos? Elle não havia prometido desencarnar?

APARECIDA DILEIDE GAZIOLLA

São Bernardo do Campo

Ajuda para desencarnar

Em vez de repercutir as sempre polêmicas declarações do ex-presidente Lula, a imprensa poderia destinar bem menos espaço às suas iniciativas geniais e, assim, ajudá-lo a pôr em prática o que ele, em sua vasta sabedoria, costumava prescrever como sendo o comportamento mais adequado para ex-presidentes. Todos ganhariam com isso.

ANTONIO C. DA MATTA RIBEIRO

Guarulhos

Os apelos do poder

Lula acena com mais um mandato para a Dilma. Por que ele não colabora para que a presidente se desembarace dos nós da corrupção deixados pelo seu governo? Será que só ele não percebe o caos no cenário político atual? Nem se dá conta de que nós, o povo, é que temos de sofrer com os desgastes por ele deixados como herança?

RUTH DE S. L. E HELLMEISTER

São Paulo

O beijo

Se os contos infantis são verdadeiros, a militante que deu um beijaço no Lula em evento sindical em São Paulo vai virar princesa.

RONALDO GOMES FERRAZ

Rio de Janeiro

"A insistência nesse TAV está mais para Trambiques de Alta Valorização"

TANIA TAVARES / SÃO PAULO, SOBRE O TREM-BALA

"Lula não está sugerindo que Dilma concorra na próxima eleição. Ele já está em campanha para

a candidatura dele..."

LUCIANO HARARY / SÃO PAULO, SOBRE A SUCESSÃO PRESIDENCIAL

"Após ultrapassar o sinal vermelho, Dilma engata a ré e acelera"

ROBERTO TWIASCHOR / SÃO PAULO, SOBRE DECISÕES NO DNIT

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 1.164

TEMA DO DIA

Dilma tira diretor do Dnit de suas funções

"Estado" revelou que construtora da mulher de José Henrique Sadok de Sá ganhou R$ 18 mi em obras

"Esse governo está regado a só denúncias e roubos. Esse é o nosso Brasil."

PATRÍCIA MACHADO

"Está certíssima a presidente. Ou coloca no olho da rua ou os corruptos acabam com o governo dela. Parabéns!"

JOSÉ NEGRINI

"Enquanto isso, nas estradas brasileiras, buraco, falta de sinalização, insegurança e perigos de toda a sorte."

ITÁ CASTANON

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

CORRUPÇÃO NOS TRANSPORTES

Ministério dos Transportes, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e demais órgãos coligados estão a serviço dos cidadãos ou a serviço dos bolsos dos políticos e suas parentalhas? Eis a pergunta que não pode deixar de ser feita diante das bandalhices que são divulgadas todos os dias pela imprensa. O despudor invadiu o governo? Essa situação não pode permanecer!

Leila E.Leitão

São Paulo

O PRÍNCIPE FELIZ

No conto de Oscar Wilde 'O príncipe feliz', a alma do príncipe que animava a estátua se despoja, com ajuda de um passarinho, de todo seu rico material (ouro, pedras preciosas) para levar conforto aos pobres que o príncipe não via quando vivia. Ao ficar apenas com a estrutura de chumbo, a estátua foi para o lixo, mas aí o príncipe ficou efetivamente feliz. A 'presidenta' triste não comove. Tristeza não resolve. O que resolve é ação. Se a 'presidenta' não pode acabar com ou pelo menos aplacar a corrupção, deveria se dedicar a fazer algo de efetivo para justificar o lugar que ocupa no espaço (seus votos e sua cadeira), brecar as propostas ufanistas que são portas abertas para a corrupção como trem-bala, copa, Belo Monte, etc. e se dedicar a propor e exigir um povo instruído e saudável, tudo o que precisamos. Tendo isso, garanto que a corrupção será bem mais difícil, pois não será ela sozinha que irá minimizá-la, mas os brasileiros atentos que são surrupiados todos os dias. Frescura tem limites. Essa tristeza só mostra uma total falta de dignidade, é só para angariar simpatias via coitadismo.

Lucília Simões lulu.simoes@hotmail.com

São Paulo

PRESIDENTE DEPRIMIDA

Dona Dilma deve estar passando por uma grave crise de depressão...

Ricardo Marin s1estudio@ig.com.br

Osasco

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Quando será o dia em que acordaremos sem ler nos jornais novas denúncias envolvendo o Ministério dos Transportes e os órgãos sob seu comando? Esse afastamento do diretor-executivo do Dnit, José Henrique Sadok de Sá, por suspeita de favorecimento à construtora de sua mulher em contratos que renderam a ela R$ 18 milhões, é a denúncia do dia. O que mais me incomoda, mais ainda do que a corrupção explícita, que já faz parte do nosso cotidiano, é escutar esse senhor Sadok declarar que nunca interferiu nos negócios de sua mulher com o Dnit. É querer passar atestado de babaca a todos nós.

Ronaldo Gomes Ferraz ronferraz@globo.com

Rio de Janeiro

NOVO RICO 2

A foto do Sr. Sadok, que aparece hoje no Jornal, com todos aqueles ouros, bochecha rechonchuda, pança avantajada, são sinais evidentes do novo rico 2, o que agarrou uma das tetas da vaca governo e mama, mama, mama.....e nem capim da para a coitada. Aliás, o capim damos nós os burros.

Manoel Braga manoelbraga@mecpar.com

Matão

LULA EM CAMPO

Oito anos de uma atividade quadrilheira, dentro de um dos ministérios de maior orçamento do País. A quadrilha age enrustida e sorrateiramente, e, aos poucos vai comendo pelas beiradas, quando de repente é pega por todo seu colarinho branco, com a boca na botija. Começam, então, como qualquer bandido escolado a negar e se defender, dizendo, que não têm nada com isso que o assunto não é com ele mas, pode ser com a empresa de sua mulher. E, ainda usando como defesa a chantagem em cima de seu desfraudador, com o objetivo primordial, que todos conhecem sobejamente de tentar permanecer no cargo. Neste momento e, por fora , entra o chefão para embaralhar a situação, tenta contornar o assunto criminal metendo um assunto político-eleitoreiro no meio, que, em nosso entender, poderá ser um tiro que sairá pela culatra: "te dou mais quatro anos", como se estivesse proporcionando algo a alguém que só pudesse ser obtido por suas ordens. Aí é que a coisa pode emperrar: "o velho terrorista depois de obter seus objetivos políticos claros por sua atuação passada não é de locupletar-se dessa posição presente pois no passado sua luta era na oposição.

Luiz Carlos Cunha luiz.cunha@terra.com.br

São Paulo

DILMA E O BOY

Os escândalos de corrupção no Ministério dos Transportes,encobertado por Lula, durante oito anos, será o "mensalão da Dilma", o Zé Dirceu da vez, será o deputado Valdemar da Costa Neto, um expert em falcatruas , que abrange desde modelo sem calcinha ,Alencar de vice para Lula com mensalão, até desvio de propina vinda do Dnit para próprio partido.

José Francisco Peres França joefranciscof@uol.com.br

Espírito Santo do Pinhal

A REFERÊNCIA.

A referência em dignidade, honestidade e imortalidade (deve ser porque ainda está vivo), o tetrapresidente do senado, sem lhe perguntarem, deu a sua versão sobre as cobranças de propina, desvios do erário, improbidades, superfaturamento das obras, etc., do Ministério dos Transportes, DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), falando sobre o depoimento e declarações do Diretor do DNIT Luiz Antonio Pagot - que interrompeu as suas "merecidas" férias -, para prestar as suas explicações. Fica o "dito pelo não dito", foram esclarecidas "todas" e eventuais dúvidas, deixando claro e transparente que nada de irregular ou anormal ocorreu e que as acusações são infundadas, - será que foi perseguição política? Eu acreeediiiteeeiii...Então o assunto fica encerrado? Por que a Presidente nomeou o assessor Luiz Sérgio Passos para assumir o ministério? Não seria melhor reconduzir o também probo e digno ex-ministro e senador (agora licenciado) Alfredo Nascimento para voltar a ocupar "cadeira cativa do PR"? A que situação estamos chegando, o ilícito é lícito, o errado é certo, é isso que o PT e aliados chamam de sustentabilidade, só se for deles? Que contradição ou inversão de valores, a referência é a mediocridade e impunidade?

Luiz Dias lfd.silva@uol.com.br

São Paulo

TRAVESSURAS

Dona Dilma com a mesma desfaçatez do seu criador, diz estar triste com as coisas erradas que acontecem no seu governo. Age como se estivesse falando com crianças travessas, fazendo coisas erradas, e não com os membros das quadrilhas que roubam dia e noite os cofres públicos. Pelo amor de Deus! Não pense que somos um bando de debiloides.

Alberto Bastos Cardoso de Carvalho albcc@ig.com.br

São Paulo

MANDA QUEM PODE

Durante visita ao Rio de Janeiro esta semana, quando já estava na base aérea do Galeão para voltar à Brasília,Dilma avisou aos ministros de sua comitiva : "Me esperem aqui.Vou ali e já volto". Só que Dilma demorou 5 longas horas para voltar e ninguém se atreveu a perguntar-lhe onde estava, com quem...muito menos para quê. Segundo publicado pelo jornalista Jorge Bastos Moreno, no O Globo, Dilma foi encontrar-se com Lula em local desconhecido. Não façamos ilações desnecessárias ou ofensivas...a lógica explica que Dilma foi simplesmente se informar com Lula de seus próximos passos no governo, já que estamos cientes de que - desta vez - o cargo da presidência é compartilhado, mas só um é que decide: Lula. Fica valendo a máxima: Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Com certeza Dilma foi escolhida por Lula para sucedê-lo por ser muito ajuizada.

Mara Montezuma Assaf montezuma.fassa@gmail.com

São Paulo

CONCLUSÕES

Muito interessante a situação no Ministério dos Transportes. O ex-diretor geral do Dnit, o economista Luiz Antonio Pagot, em seu pronunciamento na Câmara, afirmou categoricamente não haver nesse órgão quaisquer problemas nas licitações e obras em andamento. E ainda mais, que a presidente conhecia de perto o seu funcionamento, estando portanto a par de tudo que lá acontecia, inclusive irregularidades. Diante dessas declarações conflitantes do diretor do Dnit, torna-se difícil concluir se aquelas existiam ou não, e em caso negativo, qual a razão da demissão sumária dos integrantes da cúpula desse Ministério?

Sergio Leme Romeiro slromeiro@hotmail.com

Campinas

TRISTE É A CORRUPÇÃO

Como se fôssemos todos os brasileiros grandes idiotas, o que certamente o ex presidente Lula achava quando fazia seus discursos, a presidente Dilma vem dizer que fica triste quando alguma coisa errada acontece em seu governo.

Quero lembrá-la que triste, desesperadas e desesperançadas ficam as pessoas e as famílias daqueles que por causa das falcatruas existentes que roubam o dinheiro público são sacrificados diariamente nas estradas horrorosas, nos hospitais públicos sem médicos, exames e até camas, nas escolas sem condições mínimas para as crianças, nas ruas sem segurança. Lembro-a que os que desviam o dinheiro que é arrecadado da população que paga os impostos com tanto sacrifício que estes são os grandes criminosos, os assassinos que flagelam os cidadãos do Brasil. A cada acidente motivado pelas péssimas condições das estradas federais, a cada assalto e crime que ocorre por causa de drogas, a cada família que tem um ente querido ceifado porque não há verba, os culpados são os que nos meandros de Brasília, convertem as necessidades do país em meios para o próprio enriquecimento. Os acordos espúrios, os conchavos que assistimos todo dia acontecer entre políticos e funcionários públicos desonestos são aviltantes. Se estivessem mesmo afim de fazer deste país um lugar onde sua população vivesse decentemente, com infra estrutura, serviços de saúde e de educação eficientes, segurança e democracia de verdade não haveria esta corrupção sem limites e se alguém fosse pego corrompendo ou sendo corrompido seria punido, quem quer que fosse.

Maria Tereza Murray terezamurray@hotmail.com

São Paulo

TRISTEZA NÃO TEM FIM

Senhora presidente Dilma, parafraseando o saudoso compositor e cantor Tom Jobim: "Tristeza não tem fim, Felicidade sim". O Brasil e seu povo também estão amargurados com a tristeza da corrupção que não tem fim desde o governo Lula e que continua a campear em importantes órgãos do seu governo e também com a não felicidade prometida á Nação em sua campanha política, que ficou só em promessas e dívidas e que se tivesse nascido,hoje esta felicidade já teria seu fim. Como diz o ditado popular: Tristezas não pagam dívidas!

Antonio Brandileone abrandileone@uol.com.br

Assis

FONTE DE TRISTEZA

Tristeza da presidente seria se ela lesse diariamente o Fórum de Leitores (e eleitores), em que se relata o muito de corrupção, corruptos e corruptores, além de ser uma fonte de informações que ela teria para governar com alegria.

José H.M. Pereira synt.haroldo@terra.com.br

Ribeirão Preto

ATÉ QUANDO?

A corrupção desenfreada que se instalou no governo da presidente Dilma Rousseff,herança de seu antecessor, Luiz Inácio Lula da Silva, mostra que a corrida aos cofres públicos continua a todo vapor. Em apenas seis meses de governo teve que afastar dois ministros. Não importa, infelizmente, para a maioria dos brasileiros, que os políticos do governo, do Congresso, nos estados e nos municípios sejam descarados amantes da rapinagem. A montagem de um governo de coalizão, propiciou, no Congresso, uma força esmagadora que torna a oposição um adversário na lona. Os jovens, trabalhadores ou estudantes, não esboçam a mínima reação, enquanto a UNE (aquela do ''caras pintadas''), está atrelada ao programa de aparelhamento instalado do Oiapoque ao Chuí. Dilma se diz indignada com os erros que ocorreram até agora.Prepare-se então, porque nessa batida, até a metade de seu mandato já terá defenestrado 8 ministros. Mas, como dizia o filósofo Panglos em ''Cândido'' (Voltaire): ''Tudo está da melhor maneira possível, no melhor dos mundos possíveis''.

Jair Gomes Coelho jairgcoelho@gmail.com

Vassouras (RJ)

ESCÓRIAS POLÍTICAS

O Supremo Tribunal Federal (STF) deveria privar José Dirceu de sua Cidadania, assim como a de seus vassalos, os mensaleiros, por tentarem comprometer o Estado de Direito e a Democracia que daí decorre! Tais pessoas sequer entendem as faculdades que aqueles valores políticos proporcionam, arrogantemente se julgam acima dos cidadãos e se presumem os donos da verdade! São escórias, que ao lado de Hitler ou de Stálin, fazem parte de um panteão que têm infelicitado historicamente a humanidade!

Eugênio José Alati eugeniojosealati@yahoo.com.br

Campinas

MENSALÃO

Com tanta gente envolvida, o presidente Lula não sabia e não desconfiava de nada! Ah! ah! ah! Conta outra!

Mayr da Cunha mayr.cunha@hotmail.com

São Paulo

PETROBRÁS E O SENADOR EUNÍCIO

Tem sido usual que os políticos e assessores, flagrados em reportagens abordando o mau uso do dinheiro público, através de sociedades a que se vinculam, por atos de concorrência fraudulenta, superfaturamento, ausência da prestação do serviço, etc., venham a si próprios se socorrerem afirmando que se afastaram de suas administrações, etc., como, aliás, noticiou a mídia, teria se dado com o Sr.Pallocci e, agora, com o senador Eunício Oliveira. A pergunta, que penso deveria ter sido a eles dirigida, seria, mas recebem dividendos, lucros ou qualquer outra vantagem dessas empresas de que se afastaram? Se recebem, a presunção do indevido continua. Ou não?

Horácio Roque Brandão hbrand@globo.com

São Paulo

PTB & PSD

O deputado estadual Campos Machado (presidente do PTB - SP) está absolutamente correto ao solicitar à Procuradoria Regional Eleitoral uma investigação que envolve a coleta de assinaturas para a criação do novo partido, o PSD. Se existem indícios de ilegalidades é preciso que estas sejam apuradas, pois, se o partido for construído com base em irregularidades, obviamente que o seu meio e fim terão como estruturas a falta de ética, de compromisso e de transparência, enfim, a ausência absoluta de legitimidade. Como já assistimos por muitas vezes este mesmo filme é preciso ficar alerta, caso contrário, no futuro, poderemos ter um partido sem qualquer tipo de ideologia e uma colcha de retalhos que somente se prestará aos acordos espúrios e aos interesses pessoais dos seus dirigentes. Além disso, não devemos nos esquecer que existem documentos demonstrando que o PSD foi legalmente incorporado pelo PTB em 2003.

David Neto drdavidneto@uol.com.br

São Paulo

O SUFICIENTE

Brilhante, como sempre, a crônica de 13/7) de Roberto da Matta. Ele termina falando em se ter "O suficiente". Não somente alguns políticos, mas pessoas comuns só se darão conta desta palavra no dia que sofrerem uma dor de cabeça mais forte, para não falar de doenças mais graves, onde, se pudessem pagariam o que tinham e o que não tinham por uma cura. Mas é assim mesmo: No mundo capitalista selvagem, o homem avarento, e não conhecedor deste suficiente passa uma vida toda gastando sua saúde correndo atrás do dinheiro sem fim, quando no final, acaba por gastar este mesmo dinheiro para obter sua saúde de volta. Mas aí, já poderá ser tarde demais.

Vitor Adissi vitor@clubsoda.com.br

São Paulo

MENSALÃO, PIZZA E O VINHO

Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, procurador-geral da República escolhido por Lula, foi

quem denunciou o mensalão ao STF. Seu sucessor, também escolhido por Lula, Roberto Gurgel, reencaminhou a denúncia ao STF. O relator do mensalão, o ministro Joaquim Barbosa, outro escolhido por Lula também sabe que existiu o mensalão. Não há como negar que o mensalão existiu. Lula nem precisará acionar seus 7 ministros, entre os 11 do quadro do STF. Vai ser uma pena ver o malfadado mensalão virar fumaça. Acredito que a manobra em vista deva ser a prescrição. Para alegria de Lula e dos mensaleiros, vai rolar muita pizza, regada a vinho Romanée Conti, o preferido de Lula, que custa a bagatela de R$15 mil a garrafa.

Conrado de Paulo conrado.paulo@uol.com.br

Bragança Paulista

RUI BARBOSA E O MENSALÃO

O processo conhecido como "mensalão", e após a recente manifestação do Procurador Geral da República em que solicita a condenação dos 36 réus implicados, chega a sua fase derradeira. O STF aguarda a última manifestação da Defesa, podendo, e devendo depois disso o Ministro Joaquim Barbosa, relator do processo, manifestar-se para que o plenário da Corte delibere. Em declarações à imprensa, o Procurador Roberto Gurgel vê todas as possibilidades e tem expectativa de que a decisão final possa ocorrer ainda neste ano. Isto seria auspicioso aos brasileiros com senso ético presente, que além da recente reabilitação de Delúbio Soares que confirma a continuidade do esquema, viram o ex-presidente da república despedir-se do cargo asseverando que tal julgamento apenas ocorreria em 2020: - arvorava-se dono país; senhor da verdade; tripudiou sobre o amanhã. Incumbiu-se em suas bravatas públicas e funestas, de provar que tal caso não passava de uma farsa. O "mensalão" é o registro histórico do falso legado de Luiz Inácio Lula da Silva, sendo como bem coloca o Procurador: - "um atentado sem iguais precedentes à democracia brasileira". O Governo Lula da Silva alienou os incautos em orquestradas campanhas de contrainformações; revendeu a uma classe social ascendente o consumismo desvairado através da oferta de crédito desatinado e que agora se afoga em dívidas; assim, de fato enriqueceu os rentistas e especuladores. Legou a quem o sucedesse uma herança espúria expressa numa horda de desregrados travestidos de políticos e seus bons "cumpanheiros", e que dia após dia enxovalham as manchetes pela revelação de atos lesivos ao erário público. Não há novidades, a estirpe de impudicos é mesma desde 2003, e o que se altera e consolida é a constatação do desastre que foi seu desgoverno ao Brasil. Foi líder de uma organização constituída com o objetivo da tomada do Poder a interesses próprios, influenciando todos os níveis dos poderes públicos a fim de que deles obtivessem decisões concernentes aos seus interesses. Os desígnios de tal organização não eram outros senão a auto preservação no poder a qualquer custo, e o explícito enriquecimento ilícito ora vislumbrado nas manchetes dos jornais. A facção política líder - o PT, tais quais as aliadas, ou mancomunadas formaram e ainda formam verdadeiras milícias de coação aos interesses institucionais do país. São verdadeiros lesas - pátria. Elegeram-se camuflando seus reais objetivos atrás de temas moralizadores para cooptar as massas, exibindo valores morais como a ética; a família; liberdade; proteção às minorias e uma vez no poder revelam seus objetivos antes inconfessáveis. Gananciosos, se movem livremente dentro do governo, e arruínam as raízes da sociedade e da democracia, contaminam todos os níveis dos poderes a tal ponto que estes sucumbem ao seu controle. - Eis a síntese do mensalão. Uma extraordinária e incontinente pilhagem dos recursos da educação, da merenda escolar, da cultura, da construção e preservação de estradas, da saúde, da previdência, e da segurança, e do saneamento. Quantas vidas foram perdidas, quantos lugares vazios existem hoje nos lares brasileiros por falta de verbas para leitos, na saúde, para com a segurança, nas estradas, e quão melhor poderia ser a qualidade de vida de milhões se não fossem esses descalabros. A contrainformação oficial continua, e já causa nojo pelos despautérios das estatísticas oficiais onde o contingente de miseráveis que ascenderam socialmente e que se somados ano a ano durante o império do lulopetismo-fisiológico, ultrapassam a população do país. Lula que se foi na mediocridade jamais deixará saudades, e que a justiça dos homens se apresente ao bem querer de um futuro legado evolutivo e moralizante desta nação. Brasil Dignidade! Rui Barbosa já advertia que "a justiça atrasada não é justiça, senão injustiça, qualificada e manifesta. Porque a dilação ilegal nas mãos do julgador contraria o direito escrito das partes, e assim, as lesa no patrimônio, honra e liberdade"

Oswaldo Colombo Filho colomboconsult@gmail.com

São Paulo

PERGUNTAR OFENDE?

Há várias pessoas que trabalham no Banco do Brasil e na Caixa Econômica e não entenderam por que Luiz Gushiken ficou de fora do inquérito do mensalão. Faltam provas? Será verdade? Alguém explica? Ele era dirigente do Sindicato dos Bancários e se envolveu com os Fundos de Pensão dos Bancários!

Maria de Mello nina.7mello@uol.com.br

São Paulo

A HORA DA VERDADE CHEGOU

Com o pedido de indiciamento de 36 dos 41 réus do Mensalão do PT feito pelo Procurador Geral da República agora a hora da verdade final chegou! " Nobres deputados e Senadores" envolvidos neste e em outros diversos escândalos perpetrados pelo PT de Lulla e seus asseclas durante os últimos nove anos de desgoverno petista agora vão ter que se justificar perante a lei. Temos que esperar também uma ação mais enérgica por parte do Supremo Tribunal Federal o qual tem tomado atitudes inquietantes e absurdas nos últimos tempos, mostrando total subserviência ao Executivo. A justiça tem que ser feita contra este bando que se apossou do poder de forma ilegal, iludindo toda uma população através de roubalhaira de dinheiro público durante anos a fio. Cito 41 réus pois não podemos de forma alguma nos esquecermos do mentor-mór do mensalão, o Sr. Lulla da Silva. Caso a justiça seja de fato posta em prática este bando deverá ser todo ele proc essado, cassado, ter seus direitos políticos suspensos ad eternun e presos, sem direito a habeas corpus, pois somente desta forma ficaremos loivres destas ervas daninhas que tanto depõe contra o povo brasileiro. O engraçado é que os escândalos continuam a ocorrer com os mesmos sujeitos que já estão sendo investigados por escândalos de uma passado não muito distante e mesmo assim continuam no poder fazendo suas falcatruas e roubando o dinheiro do povo e nada lhes acontece! Como um país deste tipo pode ser levado a sério? País este que dá asilo a terroristas e assassinos e elogia governos déspotas e terroristas. É o fim da picada termos que conviver com este tipo de pessoas se achando o máximo do máximo e dando palestras mundo afora! Não tem categoria para seuqer ler um artigo de jornal.

Boris Becker borisbecker@uol.com.br

São Paulo

FARSA PROGRAMADA

O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, colocado no cargo por Lula, pede ao STF a condenação de 37 dos 38 réus do processo do mensalão. Já no final de Agosto prescreverá o crime de formação de quadrilha, no qual estão incursos 22 dos acusados. Dos 11 ministros do STF, 8 são apadrinhados de Lula e 2 de Dilma. É óbvio, portanto, que se trata de uma jogada ensaiada, na qual a bola, já passada pela Procuradoria ao STF, da boca do gol e sem possibilidade de defesa será chutada para fora, como determinado pelo chefe da equipe.

Roberto Twiaschor rtwiaschor@uol.com.br

São Paulo

DEFESA DO PAÍS E DO PRESIDENTE

O gesto do deputado Roberto Jefferson denunciando o mensalão, com o recebimento do dinheiro de parte da quadrilha chefiada pelo então ministro da Casa Civil, José Dirceu, foi prova mais que cabal da ação do bando ligado ao ex-ministro. Foi caso semelhante ao do mafioso Buschetta pelo qual a justiça italiana pôs os mafiosos no cárcere. Sem querer fazer apreciação das qualidades do deputado Jefferson, devo admitir ter ele mostrado uma atitude corajosa e louvável, não só pela defesa do País, como pela intenção de defender o presidente Lula naquele momento fora do esquema, segundo o próprio Jefferson.

Mario Borgonovi marionegrão.borgonovi@gmail.com

Rio de Janeiro

STF SUB JUDICE

As decisões na instância do STF não têm sido nada convincentes, parciais e dependentes como não deveriam ser. Quase todo o seu quadro foi nomeado recentemente e deve favores ou tem vínculo com o "cara". Daí a segurança de José Dirceu, tido como o chefe do mensalão, ao assegurar que será absolvido, está convicto que irá provar que é inocente. Parece até cena de teatro, pura ficção para oficializar a inocência e garantir os direitos de um grupo que, claramente, praticou irregularidades nocivas à democracia e aos cofres públicos.

Humberto Schuwartz Soares hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

PRESCRIÇÃO

Não confio em Gurgel. Não confio no STF. Tanto um quanto outro não nos deram, até hoje, qualquer motivo para crermos. O Mensalão vai dar em pizza prescrita.

Maria Cristina Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

MENSALÃO E LULA

Mensalão, para Lula, é obra da oposição... Não é possível os brasileiros condenarem o mensalão. O Congresso só funciona com troca de favores, e o mensalão é uma troca de favores. Isso ocorre em todos os órgãos públicos, em todas as prefeituras. Foi isso o que Lula quis dizer... Essa prática já existia e, portanto, não é crime? E tudo o que ele fez de ilegal não é ilegal? Esse é o pensamento do nosso ex-presidente da República. Só quero saber de uma coisa: Quando é que a arca vai passar de novo?

Tiago H. de Melo C.e Silva tihmcs@ig.com.br

Campinas

ANACRONISMOS

Uma frustração indignante poderá ocorrer no seio da sociedade brasileira se ocorrer a prescrição dos crimes cometidos por aqueles que faziam parte do esquema denominado " mensalão ". É inadmissível que o instituto da prescrição, uma aberração jurídica e seguramente anacrônica nos dias atuais, tenha ainda efeitos na legislação penal. É ponto pacífico que nossa legislação criminal cria expectativas de impunidade, em razão do envelhecimento de nossas leis penais. Os denominados crimes do indecoroso esquema do mensalão, se não foram julgados até agosto próximo, prescreverão. Os danos materiais e morais à sociedade brasileira serão irreparáveis. Espera-se que os doutos ministros do STF, em razão dos fatos, se sensibilizem aos reclamos de nossa sociedade por justiça e exerçam o nobre mister de julgar, a tempo de evitar a prescrição dos crimes.

Francisco Zardetto fzardetto@uol.com.br

São Paulo

GURGEL E O MENSALÃO

O que será que o ex-presidente Lula irá dizer, ou inventar ( seu forte ), sobre os trechos da denúncia que o procurador-chefe da República, Roberto Gurgel, entregou ao Supremo Tribunal Federal ( STF ).Destaco " No momento em que a consciência do representante eleito pelo povo é corrompida em razão do recebimento de dinheiro, a base do regime democrático é irremediavelmente ameaçada "Isto é crime, Sr.Luiz Inácio Lula da Silva e não ilações!

Edivelton Tadeu Mendes etm_mblm@ig.com.br

São Paulo

AFRONTA À DEMOCRACIA

Na denúncia entregue ao Supremo Tribunal Federal, o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, diz que o mensalão afrontou a democracia brasileira. Outro procurador anteriormente havia dito que existiu uma quadrilha composta por trinta e nove ladrões e o chefe era José Dirceu. Toda a sociedade brasileira que não faz parte da podridão que assola o país de norte a sul e de leste a oeste, também acredita nisso. Fato negado só por Luiz Inácio Lula da Silva e pelos demais membros da quadrilha. Caso o STF não condene os denunciados, e é provável que isso não aconteça, porque oito dos onze ministros da corte foram indicados pelo chefe dos chefes, está na hora de fechar as portas dessa instituição para uma limpeza ética e moral.

Humberto de Luna Freire Filho hlffilho@gmail.com

São Paulo

MENSALÃO DE NOVO

Em agosto de 2006 protocolei pedido de impeachment contra o presidente Lula (já eleito) por "crime de responsabilidade", acusando-o de mentir para o povo brasileiro ao afirmar que não sabia do mensalão. Entrei com o processo baseada no livro de Ricardo Kotcho (ex-assessor de imprensa da Pres. da República) denominado "Do Golpe ao Planalto", págs 222 e 223, onde relata em detalhes dia, hora e quem estava presente no apto. do Dep. Paulo Rocha (PT-BA) para decidirem como seria a distribuição de dinheiro entre eles. José Dirceu e Valdemar Costa Neto estavam presentes, dentre outros. Como Aldo Rebelo (pres. da Câmara à época) não cumpriu a Lei, que manda apresentar o pedido na próxima sessão ordinária da Casa e muito menos formou uma comissão com representantes de todos os partidos para analisar se o processo deveria seguir em frente ou não, eu o denunciei ao STF. A resposta que recebi do então ministro Sepúlveda Pertence, que deformou e mudou o foco do meu pedido de impeachment, retornou mais ou menos assim: "Quando o presidente Lula participou daquela reunião, ele ainda não estava eleito e portanto, não cabe ser acusado de "crime de responsabilidade". Ou seja, acusei o presidente de mentir e não de ter participado da reunião. Em outras palavras, o ministro do STF afirmou que o crime até existiu, mas não com este nome. Diante de posturas assim, tenho muita dificuldade de acreditar que desta vez, os quadrilheiros serão punidos.

Ana Prudente ana_prudente@uol.com.br

São Paulo

DEPOIS DO MENSALÃO...

Não é a toa que a dona Marisa solicitou o passaporte italiano para a sua família...

Milton Bulach mbulach@gmail.com

Campinas

O MENSALÃO E A TESE DO LULA

Um dos equívocos mais favoráveis à manutenção da falsa e perversa imagem de Lula e da sua popularidade indecente é cometido pela oposição e pela grande mídia. Ver alguma racionalidade, lógica, princípios ou ideias na sua mente doentiamente compulsiva, só o ajuda. Como no caso do "mensalão". A grande imprensa e a oposição sempre chamam a mais uma mentira do chefe do PT como "tese do Lula". Não é nem farsa nem tese. Apenas mais uma manifestação do caráter do ex-presidente, demonstrado ao longo de toda a sua trajetória sindical e política. Um mentiroso patológico que faz da mendacidade sua arma mais eficiente.Com a ajuda da mídia e da oposição.

Alexandre de Macedo Marques ammarques@uol.com.br

São Paulo

'O CARA'

Na época do estouro do mensalão, Lulla afirmou que nunca ouviu falar, que ele nunca existiu. Defendeu todos em público, tirou-os do governo para não arranharem seu nome, colocou-os de volta no partido. Agora, que a procuradoria geral da União responsabiliza todos, ele tira o corpo fora e diz que a coisa não é com ele e não tem nada com isso. Muy amigo heim, cumpanhero? Com um amigo assim, ninguém precisa de inimigo.

Tânia Pinotti tkita@uol.com.br

São Paulo

CBDA: A CBF DOS ESPORTES AQUÁTICOS!

A CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) cuja caixa preta é tão suja quanto a CBF, precisa ser imediatamente investigada já que existe financiamento público, tendo como um dos maiores patrocinadores os CORREIOS. Como no futebol a diretoria jurássica, manda e desmanda usando verba ao seu bel prazer, prejudicando atletas e empregando a parentada criando um dos maiores núcleos de nepotismo no esporte brasileiro. O que deveria ser prioritário que é formar e acompanhar atletas, eles usam e abusam do poder não dispondo transparência no uso de verbas, convocando atletas que muitas vezes ficam longe da competência, beneficiando filhos, amigos íntimos e desmotivando as equipes. Na recente viagem ao 14o Mundial de Esportes Aquáticos de Xangai, quando a equipe desembarcou em Doha alegaram falta de verba para alimentação dos atletas, o que provocou revolta nos mesmos. Como pode faltar verba para alimentação coisa fundamental para um atleta, com tanta verba que escorre não se sabe para onde? Fora que faz parte da Diretoria Roberto Pagura, o mesmo que por onde passa deixa rastro de dubiedades no trato com dinheiro público. Se o Brasil não quer fazer feio nas Olimpíadas 2016, precisa estar atento a essas maracutaias que permeiam os esportes nacionais, trocando, fortalecendo e tornando transparentes verbas públicas para que sejam empregadas no esporte e não no bolso da camarilha que os dirige. Ou colocam transparência nas contas ou corta-se ajuda pública. O que não pode é seguir com a mesma política nebulosa que permeiam todas as Confederações Esportivas do País, que usam financiamento público. Está na hora do Brasil deixar de ser província em todos os segmentos da sociedade brasileira, principalmente a esportiva.

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

FUTEBOL, RISCO EM INVESTIR

Difícil entender o mercado do futebol, principalmente quando é o da Espanha, um país que está a beira de uma bancarrota e com taxa de desemprego quase nos 20% mas ainda assim há boatos de Real Madri e Barcelona gastarem milhões de euros contratando novos boleiros. Para ajudar, as duas equipes tem dividas imensas. A pergunta: com tamanho desastre em sua economia, como haverá amanhã torcedores pagando esses investimentos se a cada dia aumenta a taxa de desemprego ? Na Itália também ocorre o mesmo, apesar de uma taxa de desemprego menor, por enquanto. Aqui então, chega ser ridícula a pose do presidente corintiano anunciando ter grana para gastar 40 milhões de euros para trazer o Tevez.

Laércio Zanini arsene@uol.com.br

Garça

A METÁFORA INSUFICIENTE

É preciso inventar outra metáfora, porque a da raposa e do galinheiro parece insuficiente para exprimir o insólito: O PR ganhará a compensação de fiscalizar as obras da Copa e das Olimpíadas. Já deve estar a contatar o Sr. Joseph Blater.

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

NOVO PREFEITO

O ministro da Educação Fernando Haddad, que desde 2009, vem cometendo erros grotescos de gestão, agora admitiu que seu nome está sendo cogitado, como candidato à Prefeitura de São Paulo, cujo padrinho, é lógico , é o Sr Luiz Inácio. Depois de tantos tropeços, se quiser se redimir, dizem as más línguas, ele deve ter como bandeira de campanha, a despoluição completa dos rios Tietê e Pinheiros. " Aí, os pescador pode pescar peixe, e nóis também"

Eduardo Augusto de Campos Pires eacpires@terra.com.br

São Paulo

ATENCIÓN A LÓS POLLOS!

Enquanto o time de futebol do Brasil, com Pato, Ganso e outros bichos, parecia uma galinha morta, estava tudo normal. Bastou que os meninos do Mano jogassem 15 minutos de futebol no jogo contra o Equador, que imediatamente lós Hermanos se lembraram da bem sucedida maracutaia peruana de 1978 e providenciaram um juiz argentino para apitar o nosso próximo jogo...

Victor Germano Pereira victorgermano@uol.com.br

São Paulo

DE NOVO, O PARAGUAI

Os paraguaios estão de novo no caminho brasileiro. E para vencê-lo o time de Mano Menezes terá de jogar com o brilho da técnica e a força do conjunto. E mais inspiração do técnico. Sempre disse que Deus é brasileiro. Agora, mais do que nunca essa seleção está precisando dele. Poderia ser qualquer adversário se o torcedor tivesse confiança nesse time. Infelizmente, a seleção mesmo com a vitória sobre os equatorianos não está mostrando a bola que todo mundo esperava de um elenco com tantos craques. Tomara que a confiança de um triunfo possa aumentar a autoestima dos jogadores. O Brasil precisa reconquistar seu futebol que encantou o mundo por décadas, essa nova safra de talentos pode começar trazendo a taça para o Brasil da Copa América que está sendo disputada na casa do nosso principal rival, os "Hermanos" argentinos. É compreensível o cansaço daqueles que atuam na Europa. O que não se aceita é um grupo tão competente individualmente apresentar-se abaixo da critica e dar o vexame que vem dando nos últimos jogos, principalmente nos amistosos. Esperávamos mas empenho desse novo selecionado.

Turíbio Liberatto turibioliberatto@hotmail.com

São Caetano do Sul

TEVEZ NO CORINTHIANS?

Em entrevista recente, o "papudo" presidente corintiano informou ser verdade o interesse pelo Tevez e o clube já teria os 40 milhões de euros para pagar a multa ao Manchester City. O cara fala como se quase cem milhões de reais fosse uma mixaria achada na rua. O mais certo: o Tevez já não anda com essa bola toda no City e seus empresários estão oferecendo a mercadoria no varejo a quem possa interessar. Papos que Real Madri e Barcelona tem interesse nele é "jogada" para valorizar o produto. Como meu time não tem tamanha grana e uma divida enorme, só se essa vier de algum empresário ganancioso para investir em projeto tão incerto. Se o Timão quer ganhar o

Campeonato Brasileiro, alguma Libertadores no futuro e disputar outro mundial da FIFA, melhor reforçar o elenco atual que tem falhas gerais, na zaga, gol e meio campo.

Laércio Zanini arsene@uol.com.br

Garça

TITE EXALTA CORINTHIANS

O cerebral treinador acabou achando o jeito de jogar perfeito para o "timão". Nada de formações 1-4-4-2, 1-4-3-3 ou 1-4-5-1, mas o esquema 11/1/3, onze jogando, para marcar apenas um gol e somar três pontos.

Sergio S. de Oliveira ssoliveira@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

COPA DO MUNDO

Fiz uma nova letra daquela música da Copa de 70, que poderia ser tocada na inauguração do Itaquerão, na abertura da Copa 2014:

450 milhões em ação

Pra frente Brasil

que dor no coração !

de repente é aquela roubalheira de sempre

todos ligados na mesma emoção

todos juntos vamos

Roubemos o brasil brasil

Salve a corrupção !

Luiz Henrique Penchiari luiz_penchiari@hotmail.com

Vinhedo

CIDADÃO EXEMPLAR

Carlos Alberto Torres, campeão mundial de Futebol pela Seleção Brasileira, no México em 1970.

Carlos Albero, você foi um doutor no domínio da bola. Mas, você sabe que isto inda e pouco para um cidadão conquistar o respeito da sociedade? A dignidade, honra e a honestidade é indispensável a qualquer ser humano para que possa andar de cabeça erguida... Veja o exemplo do Tostão, ele também foi campeão junto com você, la no México, lembra-se? Pois é, ele diz que todos os atletas foram muito bem pagos e gratificados pela extraordinária conquista. Nada ficaram lhes devendo. Ele soube muito bem aplicar seu dinheiro honestamente conquistado, esforçou-se muito na vida, e se formou medico. Por isto, hoje ele goza de uma vida economicamente estável e como um exemplar cidadão brasileiro, honesto e respeitador dos direitos dos outros. por isto recusou a oferta feita pelo então presidente Lula em lhe conceder possíveis novos prêmios e até aposentadoria que certamente sairia do lombo dos trabalhadores brasileiros. Se o Brasil tivesse alguns milhões de brasileiros como o Tostão, sem dúvida alguma seria um país de primeiro mundo.

Benone Augusto de Paiva benonepaiva@yahoo.com.br

São Paulo

KASSAB CRITICADO PELO TCM

O Tribunal de Contas do Município (TCM) de São Paulo afirma que a gestão Kassab é mal gerenciada e dá vários exemplos de aumento de gastos: na Educação - desde 2007 o gasto por aluno subiu de R$ 4.200 para R$ 6.300, mas o ensino piorou - saúde, infraestrutura, etc., nada melhorou. Mas, seguindo sua tradição, o TCM não reprovou as contas do Kassab.

Mário A. Dente dente28@gmail.com

São Paulo

ETIQUETA

O prefeito Gilberto Kassab deveria criar o Manual de Etiqueta do Político instruindo sobre a locupletação, mal uso do dinheiro público, como administrar uma cidade, etc...é claro que ele precisaria de ajuda para escrever o manual.

Angelo Antonio Maglio angelo@rancholarimoveis.com.br

Cotia

SERVIDOR MUNICIPAL TERÁ MANUAL DE ETIQUETA

Reportagem publicada em 14/7/11 nesse jornal, informa que Lei do vereador Marco Aurélio Cunha (DEM), sancionada nesta semana pelo prefeito Gilberto Kassab, institui boas práticas no atendimento dos munícipes. Todos sabemos que a excelência no atendimento ao consumidor ou aos munícipes no caso em questão, se consegue com apenas duas medidas simples: capacitação e valorização do funcionário, é assim em qualquer empresa conceituada do mundo. Não será uma Lei que, num passe de "mágica" irá resolver todos os problemas. Ela me parece ter como objetivo o de apenas criar um factoide político para melhorar a imagem do governo municipal.

Luis Lira da Silva liraluiz@ig.com.br

São Paulo

CARTILHA DO KASSAB

A capa do Jornal da Tarde (14/7/2011) destaca que a prefeitura de São Paulo lançou a cartilha para os servidores públicos, com objetivos de tentar ajustar questões pertinentes ao bom atendimento, assim como cumprimentos de prazos. Independente das não poucas e justas insatisfações dos munícipes quanto aos serviços prestados, cabe salientar que é muito duro crer que o prefeito Gilberto Kassab seja uma referência ponderada para sancionar uma lei que institui boas práticas no atendimento aos moradores da capital, uma vez que o mesmo não tem bons exemplos neste contexto, o que pode ser devidamente comprovado não somente quando se descontrolou e chamou um munícipe de vagabundo numa Unidade de Saúde da Zona Norte, em 2007, assim como também adentrou um gabinete de outra esfera pública, com o tom alterado citando "Vocês querem acabar comigo, mas sou eu que vou acabar com vocês" (Folha de São Paulo, Capa de 17/06/2011). Certamente está em tempo para que todo o eleitorado não ignore que o "gestor nota 10" mais se caracteriza com o perfil de quem precisa fazer a lição de casa, do que quem inexemplarmente tenta lecionar.

Pierre Magalhães pierre.magalhaes@ibest.com.br

São Bernardo do Campo