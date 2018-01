Cartas - 16/08/2010

Vitória no primeiro turno

O PT prevê vitória de Dilma no primeiro turno. Eu não mereço isso... O último que sair apague a luz (caso ainda haja).

José Arnaldo Caruso ja.caruso@terra.com.br

Santos

PESQUISAS

A liderança nas pesquisas da candidata Dilma sobre seu principal opositor, Serra, no pleito presidencial que se aproxima, é emblemática. Embora eles tenham, de certa forma, perfis semelhantes, eis que ambos foram na juventude combatentes antirregime ditatorial, a candidata da situação, além de contar com o carisma de Lula, passa a imagem de que está mais próxima dos deserdados - a maioria dos eleitores -, enquanto seu adversário não consegue afastar a imagem de representante da minoria de privilegiados socioeconômicos. Este é o fato que até agora vem definindo a disputa.

José de Anchieta N. De Almeida josedalmeida@globo.com

Rio de Janeiro

BANDO DE INCOMPETENTES

A candidatura da ex-ministra Dilma é politicamente muito frágil. Seu passado na guerrilha é recheado de atos nebulosos e equivocados. Dilma não tem experiência política e nunca recebeu um voto sequer. Não tem carisma, pois sua postura é arrogante e prepotente. Está cercada de assessores aloprados e afoitos, que poriam qualquer candidatura mais séria a perder. Enfim, ela só tem a seu favor a indicação de Lula para lhe suceder. Apesar de toda essa fragilidade, Dilma cresce nas pesquisas e, portanto, só podemos concluir que os incompetentes são os seus adversários.

Victor Germano Pereira victorgermano@uol.com.br

São Paulo

PERIGO À VISTA

Parece que a eleição caminha para um desfecho determinado pelos votos do eleitorado de baixa renda, que é, lamentavelmente, muito grande e em cuja composição prevalecem pessoas que não sabem identificar os verdadeiros interesses nacionais e o valor de programas de longo prazo. Não me sinto à vontade para tachar essas pessoas de ignorantes, considerando que a falta de integração com o saber é uma das tantas lacunas da infraestrutura do País. Esta parte do eleitorado é sensível a pequenos avanços capazes de superar a fome e a miséria absoluta. Entretanto, mesmo numericamente majoritária, não enxerga o altíssimo muro que a separa da riqueza de poucos. Para estes a manutenção das condições econômicas atuais é favorável, as indústrias estão sendo ajudadas diretamente com incentivos e indiretamente com a expansão do crédito, os banqueiros nunca ganharam tanto. A oposição é tímida e contaminada por esdrúxulos interesses pessoais e alianças de conveniência. A possível clareza de visão da classe média é facilmente ofuscada pela girândola de previsões de iminentes riquezas vindas do fundo do mar e das grandes obras para a próxima Copa e a Olimpíada. Infelizmente, depois das eleições e da eventual vitória da candidata de Lula, continuaremos a ter muito do mesmo, com portos e aeroportos em crise, a saúde correndo perigo, as estradas esburacadas de sempre, carência de ferrovias, déficit comercial, manobras obscuras entre Tesouro, BNDES e Petrobrás, despesas públicas se expandindo e o povo, como sempre, pagando.

Franco Magrini framagr@ig.com.br

Cachoeira Paulista

DEMOCRACIA

Lula e FHC

Bem ou mal, Lula deu continuidade ao governo FHC na área da estabilidade monetária e dos programas de proteção social. Mas, desgraçadamente, destoou muito na área dos costumes democráticos e da decência administrativa, como mostra o editorial Mobilização geral por Dilma (14/8, A3). Fernando Henrique é um democrata e assim se comportou no final do seu governo. Lula (acompanhado de toda a sua turma) só é democrata quando lhe convém. É preciso continuar a luta pela verdadeira democracia.

Euclides Rossignoli euros@ig.com.br

Itatinga

MORALIDADE PÚBLICA

Bom exemplo

Trabalhei (servidor público sério trabalha!) quase dez anos na Secretaria da Fazenda do Estado e pude testemunhar que esse é um bom exemplo de órgão sério, desde a mais alta hierarquia, instalada na Avenida Rangel Pestana, no centro de São Paulo, até os mais humildes e dedicados servidores fazendários, passando pelos delegados regionais tributários do interior, agentes fiscais de renda e técnicos administrativos tributários. Diante de tantos maus exemplos de gestores públicos, talvez esse órgão, onde trabalhei (não conheço os demais, mas deles não se tem notícia de falcatruas), seja um exemplo da res publica levada a sério. Assim, os órgãos descentralizados dos Estados (São Paulo com destaque) podem dar exemplo, de sobra, para os gestores públicos federais, que andam ultimamente, conforme noticia a imprensa, solapando a moralidade pública.

Wander Cortezzi w.cortezzi@uol.com.br

São José do Rio Preto

PROMESSAS POLÍTICAS

Descentralização

Nas épocas de eleições há tantas promessas que até Deus duvida... Como já dizia o ex-prefeito Figueiredo Ferraz, São Paulo não pode crescer mais, pois tudo o que se faz não é suficiente. A cidade não consegue acompanhar o crescimento populacional, mas as demandas aumentam e sempre teremos de ter mais verba para dar conta. Como fazer? Aumentar impostos, que já são escorchantes? Descentralizar é o que deve ser feito, para que as pessoas de outras cidades ou outros Estados não tenham de migrar para os grandes centros. Prometer é fácil, o difícil é fazer.

Everardo Miquelin everardo.miquelin@ig.com.br

São Paulo

BNDES X OMC

Algo muito errado

Quero saber como nosso governo explicará à OMC o que realmente acontece com o BNDES. O banco se capitaliza com a emissões de títulos da dívida pública (LTNs), pagando taxas de juros de 10,75% ao ano, e, ao mesmo tempo, empresta grande parte desses recursos aos seus amigos - obviamente, grandes empresas -, cobrando taxas (TJLP) de 6% ao ano. Entendo que isso envolve cálculos bem sofisticados, não se tratando de uma simples conta de diminuição, mas vejo que existe algo de muito errado.

Marcos Antonio Scucuglia sasocram@ig.com.br

Santo André

"Sem obstáculos pela frente, o rolo compressor vai pavimentando a estrada até o Planalto, para ficar pronta logo no primeiro turno"

FRANCISCO ZARDETTO / SÃO PAULO, SOBRE "OPOSIÇÃO ZERO"

fzardetto@uol.com.br

"Com os "muy amigos" em seu próprio partido, não se faz necessário ter inimigos"

VIRGÍLIO MELHADO PASSONI / PRAIA GRANDE, SOBRE A CAMPANHA DE JOSÉ SERRA

mmpassoni@gmail.com

"Os covardes morrem várias vezes antes da sua morte, mas o homem corajoso experimenta a morte apenas uma vez" (Shakespeare)

JORGE JOÃO BURUNZUZIAN / SÃO PAULO, IDEM, SUGESTÃO DE LEITURA PARA AÉCIO NEVES

urunlegal@uol.com.br

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 2.453

TEMA DO DIA

Petrobrás avança também na Amazônia

Na região do Solimões, empresa pode ter descoberto o maior campo terrestre de petróleo do País

"Todas essas descobertas serão o maior mico no futuro, pois a busca por energia alternativa só cresce."

RÔMULO SILVA

"Que o petróleo será superado como fonte de energia é fato. Até lá, muito dinheiro, empregos e impostos serão gerados."

MANOEL TEIXEIRA

"Já não bastava a agropecuária? A Amazônia deve ser deixada em paz! A ganância vai dar fim a nossas florestas."

DIEGO CÓSTOLA

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

AMEAÇAS

Dilma abriu uma boa dianteira sobre Serra. Mesmo assim, parece que os petistas não estão felizes. Os militantes do partido, na internet, estão especialmente agressivos, xingando e até ameaçando de morte blogueiros que eles consideram de oposição. Os relatos das ameaças postadas na noite de sexta feira se repetem em vários sites e blogs. Xingar e ameaçar as pessoas de morte é forma baste estranha de comemorar!

M. Cristina da Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

DILMA E O DIREITO À REVOLUÇÃO

Em 1964 a democracia brasileira foi espezinhada. Seus algozes foram militares tupiniquins e seus patrocinadores norte-americanos. Foi dito que a normalidade democrática seria prontamente restabelecida assim que o comunismo e a corrupção fossem erradicados. Quem fez a promessa explodiu nos ares, numa incrível colisão, da qual a outra aeronave saiu incrivelmente incólume. Figuras melancólicas se aproveitaram do Estado brasileiro e desferiram o golpe no golpe em 1968, com o AI-5. Os jovens perderam suas últimas esperanças. Todos os cidadãos que foram vítimas da violência política passaram a ter lídimo direito de resistência, sob as modalidades clássicas consagradas no direito constitucional culto: greve política, desobediência civil, autodeterminação dos povos e direito à revolução. Embora não concordemos com alguns procedimentos eleitorais de Dilma Roussef, sobretudo quando não se pautou pela sinceridade em determinados temas, cabe-nos registrar que a matéria deste fim de semana publicada pela revista Época só a enaltece e demonstra suas qualidades intelectuais e morais na quadra negra dos anos de chumbo. Nada esconda, candidata. Nesse tema, os sinos dobram por ti.

Amadeu Roberto Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

ELEIÇÃO FRAUDULENTA

A Justiça Eleitoral tem a obrigação de fazer chegar aos milhões de eleitores

que Lulla manipula com suas mentiras, o que verdadeiramente ocorre.

Caso contrário, esta eleição será a maior fraude da nossa História, com terríveis consequências para o País.

As multas ridículas não impedem, absolutamente, que o ''cara'' continue avacalhando nossas instituições.

Quero sugerir um amplo movimento, com abaixoassinados, para PROVOCAR a Justiça e fazê-la cumprir o seu dever.

Se a Justiça continuar permitindo este descalabro, será preciso apelar ao Tribunal de Justiça da ONU.

A propósito, FHC deveria exigir direito de resposta aos ataques difamatórios que vem sofrendo da candidata do Lulla, afinal, ele nem sequer é candidato.

Carlos Eduardo Stamato dadostamato@mdbrasil.com.br

Bebedouro

O VERDADEIRO CANDIDATO

Faltando poucos dias para as eleições, as pesquisas indicam o crescimento das intenções de voto na candidata de Lula, podendo até não haver segundo turno. O que as pesquisas indicam realmente é o tamanho do lulismo, pois a candidata do PT poderia ser qualquer pessoa, até a cozinheira do Palácio do Planalto, pois é apenas uma figura simbólica que sobe no palanque, debate e sai às ruas à caça de votos, o que é pura perda de tempo, porque os votos lulistas não miram a candidata, miram o continuísmo do lulismo, um fenômeno por pura covardia e até mesmo conivência de setores que deveriam pedir e apoiar seu afastamento, mas cruzaram os braços nos episódios de caixa 2, mensalão, quebra de sigilo do caseiro, entre outros. A estratégia da oposição é o silêncio. Que perca a eleição, mas grite bem alto quem realmente é o verdadeiro candidato e o que realmente ele representa. É tudo ou nada, para o bem da democracia e do Brasil!

Luiz Ress Erdei gzero@zipmail.com.br

Osasco

NÃO ADIANTA CHORAR

Enquanto o Serra insistir em enfrentar a Dilma, vai ser assim mesmo. Ela vai continuar se esquivando, para deixar o povão na onda do Lula. Também, pudera. Tudo o que ele fala vira verdade. Não há ninguém da oposição para contestar. Vejam como o PT faz: contesta tudo, procedendo ou não. Por isso está deitando e rolando nessa campanha. E, assim, o projeto de poder do PT vai se consumando. Daqui a quatro anos teremos o Lula de volta e o governo vira de vez um imenso sindicato, já com poderes suficientes para controlar tudo. Aí eu quero ver como os banqueiros, a Rede Globo e as elites que hoje dão uma mãozinha, não por nada, vão ficar. Ora, Serra! Você quer fazer um governo melhor que o Lula? Não seja ingênuo, melhor que ele nessa bandalheira toda só mesmo a Dilma.

Miguel Pellicciari emepe01@uol.com.br

Jundiaí

"MOBILIZAÇÃO GERAL POR DILMA"

Quando Dilma abrir mais de dez pontos de vantagem sobre Serra, restará a ele, como derradeiro recurso, mobilizar a "cachorrada" e soltá-la. Chega de entretantos e vamos logo aos finalmentes: a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade.

Sergio S. de Oliveira marisanatali@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

Barriga cheia, cabeça vazia

Por que a oposição não levanta a bandeira contra a corrupção no governo Lula? Por acaso tem medo de ir contra um presidente que, segundo consta, tem 77% de aprovação? Aprovação de quê? Da corrupção, dos mensalões, dos gastos com dinheiro público, favorecendo os países vizinhos e até a Faixa de Gaza, dos juros e impostos mais altos do mundo, das estradas que matam cada dia mais, das obras não concluídas, do loteamento de cargos nas estatais, o grande guarda-chuva que abriga os companheiros picaretas? Pelo visto, o eleitor não está nem aí para a forma desarvorada como o presidente Lula gasta o dinheiro público. Apesar de os serviços essenciais não terem melhorado, o discurso do presidente é que o povo está comendo mais e por isso está feliz. Chegamos ao fundo do poco. O cidadão brasileiro vendeu-se por pão e circo. De tanto assistir aos roubos no Palácio do Planalto, o cidadão optou por aceitar migalhas do governo em vez de se levantar para a construção de um Brasil melhor. O que importa é que o povo está feliz. Que tristeza! Barriga cheia e cabeça vazia! Brasil, um país de tolos!

Izabel Avallone izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

SERRA X ( PSDB + ÍNDIO ) = DILMA

Antes da presença do Serra no Jornal Nacional, da TV Globo, praticamente não existia vantagem de Dilma sobre o tucano. Depois da pergunta de Willian Bonner a respeito do que ele achava da indicação do deputado Índio para ser seu vice, a explicação dada não convenceu ninguém, ficou claro e evidente que tal escolha não foi do seu agrado, e isso só serviu de ajuda para o PT e seus aquadrilhados.

Jorge T. de Rezende tomaz.rezende@uol.com.br

Taubaté

NÃO VAI RIR AGORA?

Quando, no passado recente, eu disse a um grupo de seletos, e arrogantes, emplumados tucanos que aqueles tapas dados na cara da Polícia Civil paulista às portas do Palácio dos Bandeirantes iriam lhes custar muito, mas muito caro mesmo, e em especial ao sr. José Serra, deram risada! Riam agora, passarinhos, riam...

Paulo Boccato pofboccato@yaoo.com.br

São Carlos

PESQUISAS

Jamais fui consultado por pesquisadores durante a refrega eleitoral.

Tento acreditar naquelas que vêm a público com reservas de credibilidade. E vejam que votei no marechal Eurico Gaspar Dutra. Mas tiro minhas próprias conclusões. Para a atual campanha, vejo para o governo de São Paulo, maior plantel de eleitores, o candidato dos aculturados politicamente à frente do outro escancaradamente. Por outra banda, a "guerrilheira" candidata "mais ao Norte e Nordeste" um pouco à frente na totalização. Resultado da minha pesquisa particular: Serra está naturalmente à frente das pesquisas...

Lazaro Dutra l.dutradvogado@uol.com.br

Avaré

SERRA EM MINAS GERAIS

Em 14/8, o jornal Folha de S.Paulo publicou a matéria "Dilma passa Serra em Minas; tucano só lidera no Sul. Acho normal que em Minas Gerais José Serra não triunfe. Por aqui é mais fácil achar uma mosca branca pousada num trevo de quatro folhas do que ver alguém apoiando José Serra.

Em 13/8 o ex-governador Aécio Neves veio a Pouso Alegre, onde resido, fazer sua campanha para senador, junto com Itamar Franco e o candidato a governador Antonio Anastasia. Naturalmente, a cidade ficou abarrotada de cartazes pelas ruas, mas nenhum tinha a foto e o nome de Serra. Além disso, Aécio Neves está fazendo campanha por telefone, por meio de uma mensagem gravada por ele, na qual pede votos para si e para Anastasia (difícil achar algum telefone que não tenha recebido essa ligação). Tenho a mensagem gravada em minha secretária eletrônica e Serra nem é citado. Idem para a página na internet do PSDB-MG (http://www.psdb-mg.org.br).

Luciano Nogueira Marmonte automat_br@ig.com.br

Pouso Alegre (MG)

PREVISÃO

Os oito pontos que faltam a Serra estão no colo da petista Marina. Ainda, resta mais 1% na testa do Plínio, outro petista vintage. Serra combate três petistas subvencionados pelo Planalto, precisa não só combater o poste, como mais dois arremedos armados para diluir a atenção já fraca dos eleitores. Os discursos divertidos, chulos e absurdos do trio caem no ridículo que permite nossa vã tolerância e cordialidade, que aceita tudo e todos. Houvesse mais sangue a correr nas veias brasileiras, de há muito, muitos já teriam seu caminho alterado. A farsa da democracia comandada, paga e dirigida só pode ter um nome. Não basta mais denunciar isto e aquilo, a corrupção por aqui afrontou as veias, a alma, assolou cérebros, bolsos e cuecas, todas bem recheadas. O jogo de cena nunca foi tamanho e tão parco, tão reles. Todos aceitam e desempenham como se todos os que assistem a tal fossem perfeitos idiotas. E são. De modo que não resta muito a fazer senão engolir as pesquisas, engolir a ignorância da princesa de ferro, acreditar que a oposição fez o possível, rir do descalabro insano do petista ancião e acreditar na rima ensaiada da fada da princesa das queimadas. Ficam todos assim, fica tudo como querem, o sangue deste povinho congelou por ter de pagar tantos impostos e prestações mensais, não sobrou dignidade, não restou crença. Pior, nem perceberam. A festa que enriquece e conforta poucos será a sentença de muitos por mais um mandato acalorado pela virada chavista, que pode pôr, já no próximo desfile na avenida, Bolívar, ao menos em ossos, ou seu rebento tardio. E que venham mais drogas pela estrada da cocaína, financiada pelo Brasil, que venham mais apoios aos ditadores ainda vivos, velhos e ricos, que venham mais aparelhamentos e sindicalistas a dirigir esta imensa repartição pública, em greve, em regime padrão, em férias e regalias a não acabar, já que o erário é deles e a Nação se ajoelha a dizer amém. E dona Marisa até começou a falar, tão conveniente ficou o repasto da tropa de ataque, de achaque e de saque. Pelo andar das coisas, teremos poucos aeroportos para a despedida de tanta gente, logo mais.

Ronaldo Parisi rparisi@uol.com.br

São Paulo

''ZELITES''

As elites se dão bem tanto com governos de direita quanto de esquerda, e principalmente em neoditaduras, digo, neoesquerdas!

Tania Tavares taniatma@hotmail.com

São Paulo

PELO BEM DO BRASIL

Decepcionante o resultado divulgado da última pesquisa Datafolha.

Se os números estão corretos, ela mostra a candidatura Dilma ganhando força, ao passo que a de Serra vai sendo esvaziada.

É uma pena para o Brasil, que mais uma vez está deixando de eleger o candidato mais preparado para governar este país tão complexo e tão desigual.

São aquelas oportunidades na vida que a gente deixa passar e cujas consequências temos de carregar para sempre.

Continuarei torcendo por uma virada de Serra e por algum fato novo que desperte os eleitores brasileiros para o fato de que votar para presidente da República é um ato de extrema responsabilidade, que deve ser cumprido sem fanatismo, sem paixão e pensando apenas no bem do Brasil.

Ronaldo Gomes Ferraz ronferraz@globo.com

Rio de Janeiro

MINAS E RIO DERRUBAM SERRA

A nova pesquisa Datafolha revela apenas o que nós, paulistas, já esperávamos de mineiros e cariocas, porque só inocentes acreditavam que eles votariam em alguém daqui. Quanto ao Aécio Neves, não há terceira alternativa: ele não domina o mercado eleitoral mineiro como pensa ou, então, como de hábito em 2002 e 2006, só faz de conta que apoia candidatos tucanos. Também no Rio se sabia que não gostam de paulistas, mas precisavam exagerar? Que o candidato Serra não é nada simpático, isso não é novidade, mas perder feio, como está, para uma Dilma "cubana" é de doer na alma. Conclusão: erramos todos nós, paulistas, quando estimulamos o Serra a sair para presidente, algo impossível com o presidente Burla gastando milhões para promover sua candidata avatar sob as vistas de um TSE acovardado e melhor teria sido deixar para o Traírécio a tarefa. Serra ganharia fácil saindo para senador, evitando que nossa representante seja a tia Martaxa, uma surpresa num eleitorado que se diz esclarecido, porque, se não serviu para prefeita, serve para ser senadora? Era só que faltava, porque já temos o pai Burla e teremos a arrogante mãe Dilma, que já se acha.

Laércio Zanini arsene@uol.com.br

Garça

MENTIRAS & VERDADES

Desde as primeiras campanhas o PT sempre se apoiou em promessas mentirosas e agora, há quase oito anos no poder, continua se apoiando em dados errôneos por conveniência, como os divulgados pela candidata no dia do debate. Do propagado projeto Minha Casa, Minha Vida, de 240 mil moradias, até agora conseguiu entregar 565 unidades, enquanto o governo de São Paulo, em muito menos tempo, acaba de completar 600 unidades - assim, contra os fatos não há argumentos, principalmente quando são chutados para engambelar o povo.

João Roberto Gullino jrgullino@oi.com.br

Petrópolis (RJ)

Lamentável

É lamentável ver que Geraldo Alckmin será novamente governador do Estado. É certo que o povo paulista não é lá essas coisas em termos de inteligência e perspicácia política, mas também é difícil crer que será eleito aquele que dará continuidade a uma ditadura fascistoide que há anos assola São Paulo. Infelizmente, esses eleitores não têm noção dos salários dos professores, dos policiais e dos profissionais da saúde, setores fundamentais que o PSDB nem sequer sabe que existem. Lembremos as greves desses segmentos, o confronto entre as duas polícias, civil e militar, em 2008, e como isso foi provocado por um destempero de José Serra. Acorda, São Paulo!

Anselmo Fernando Grecco grecco4@hotmail.com

Votorantim

"PARTIDOS E CANDIDATOS: QUAL É A SUA POSIÇÃO?"

Excelente o artigo de dom Odilo P. Scherer (14/8, A2)! Infelizmente, a nossa Constituição permite a indicação política de cargos de confiança e em comissão para as organizações do Estado (federais, estaduais e municipais), resultando em falta de transparência e de competência, o que é natural na ausência de estrutura e profissionalismo. Diariamente a imprensa denuncia os problemas em educação, segurança, saúde, transportes, controle ambiental, etc.. Infelizmente, nós, da sociedade civil (sindicatos, associações de profissionais e empresariais, organizações religiosas, ONGs, etc.), por não pressionarmos para as mudanças necessárias, somos cúmplices. O exemplo da pressão com respeito aos fichas-sujas mostra que a pressão da sociedade pode conseguir mudanças.

Candidatos que investem na candidatura (com parceiros, naturalmente) muito acima da receita oficial, contando com retorno substancial pela captura (cargos, contratos, tráfico de influência, etc.) das organizações do Estado, "parecem" contar com maior apoio dos partidos políticos (quadrilhas?), o que desestimula os candidatos bem-intencionados. Qual é o compromisso com a democracia, se os partidos não selecionam os candidatos? Por que não aprendemos com o exemplo dos países desenvolvidos, onde o Estado é independente das mudanças de governo, o que resulta em serviços públicos de melhor qualidade?

Darcy Andrade de Almeida dalmeida1@uol.com.br

São Paulo

ORIENTAÇÃO AOS CATÓLICOS

Como católico e consciente de minhas obrigações político-sociais, parabenizo dom Odilo P. Scherer pelo excelente artigo de sábado no Estadão (A2). Diante da imensa responsabilidade da Igreja perante o seu rebanho, é recomendável que haja ampla orientação e alerta sobre os perigos imenentes que corremos. É imperativo evitarmos que todo o esforço de nossa democratização vá por água abaixo, caindo nas mãos de alguém que não respeita as leis, a liberdade de imprensa, o direito à propriedade privada, a inviolabilidade dos direitos da pessoa humana. Que a Igreja fique alerta e evite cair nos erros do passado, acreditando em lobos travestidos em pele de cordeiros.

João Magro Ventura joaomv@terra.com.br

São Paulo

BLAKE TO BLAKE

A operação de faz de conta de Roseana Sarney para resgatar o dinheiro suspeito na Suíça tem tecnicamente esse nome. E com tudo isso a Justiça do Maranhão acha ainda que a governadora, derrotada nas eleições, mas vitoriosa no tapetão, é ficha-limpa.

Como em toda dinastia, a dos Sarneys, que após 50 anos de poder ainda não conseguiu melhorar a vida dos maranhenses em nada, só agora começa a aparecer a lama no seu porão.

A única coisa que a família consegue é, em pleno regime democrático e ajudada por um juiz amigo e ainda com apoio do presidente Lula para continuar impune, é implantar a censura prévia à imprensa.

Márcio M. Carvalho

Bauru

GENTE DE SORTE!

É incrível, agora é a governadora do Maranhão, sra. Roseana Sarney (PMDB) - e seu marido, sr. Jorge Murad -, que, conforme apurado através de documentos, ''lavou dinheiro''. Trata-se da filha do probo, digno, imortal e ilibado presidente do Senado, cuja família não perde a oportunidade de ser protagonista no envolvimento em ocorrências nada recomendáveis a qualquer cidadão, muito menos quando investidos e ocupando cargos eleitos pelo povo. O Estadão completa hoje 381 dias de censura, por processo movido pelo seu irmão, sr. Fernando Sarney, que já desistiu da ação, mas em razão da morosidade do nosso Judiciário o mérito ainda não foi julgado. O outro irmão, sr. Zequinha Sarney, teve a sua candidatura impugnada, recorreu e conseguiu reverter a impugnação, e todos conseguem manter suas fichas limpas. Gente de sorte!

Luiz Dias lfd.silva@uol.com.br

São Paulo

INDENIZAÇÃO AOS PERSEGUIDOS

Ainda bem que o TSU resolveu analisar os pedidos de indenizações a perseguidos da ditadura. Pena que não o tenha feito antes, quando os "cumpanheiros" do governo Lulla pediram indenização. Esses foram para lá de indenizados, perfazendo um total de R$ 4 bilhões, que devem ter engrossado os cofres do PT com dízimos. Só restam agora os processos fajutos e dos camponeses do Araguaia. Como dizem por aí, "brasileiro muito bonzinho". Nós somos o único país do mundo que agraciou guerrilheiro com indenização e ainda corremos o risco de ter uma deles como presidente. É brincadeira!

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

TCU

A notícia de que o TCU decidiu suspender o pagamento das indenizações a ex-guerrilheiros, para fazer uma revisão dos altos valores que vêm sendo pagos, merece os nossos elogios, já que estanca essa farra com o dinheiro público que já atingiu os R$ 4 bilhões. Alguns que nunca trabalharam e só faziam arruaças no ABC declararam que ficaram impedidos de trabalhar nos idos da revolução de março de 64.

José Ávila Rocha peseguranca@yahoo.com.br

São Paulo

BOLSA-DITADURA

Como vamos explicar aos mais jovens a promoção de um DESERTOR a coronel do glorioso Exército nacional?

Além disso, ''doar'' uma polpuda indenização com os recursos de brasileiros que trabalham, estes, sim, que quando têm seu direito de receber indenizações transitadas em julgado e não recebem...

Duque de Caxias deve estar se revirando em seu túmulo...

Antonio Claudio Pereira da Silva pacmad@uol.com.br

São Paulo

NÍVEL DE RESERVAS

O comentário do Estadão (14/8, B2) quanto à possibilidade der ser exagerado o nível de nossas reservas cambiais (US$ 260 bilhões) é um alerta que não pode ser negligenciado, mesmo porque não se trata de palpite solitário. É preciso ter consciência de que essas reservas não são o resultado de uma balança comercial exuberante. Na verdade, esse volume se deve majoritariamente ao que poderia ser chamado - com todo o respeito - de carry trade lusitano. O carry trade consiste em se endividar em praças nas quais as taxas de juros são baixas e aplicar naquelas onde são praticadas taxas altas. Isso explica - em parte - o afluxo de dólares que entram no País. O Banco Central, movido pela louvável intenção de blindar nossa economia, age no sentido inverso. Endivida-se, pagando Selic, e aplica nas T-bills ianques, em euros, libras, etc. Em 2009 a rentabilidade dessas aplicações caiu para 0,53%. Façam as contas. O Brasil tem um grave problema potencial causado pelo déficit em conta corrente e, na expressão do professor Delfim Netto, está levando esse déficit ''na flauta''.

Alexandru Solomon asolo@alexandru.com.br

São Paulo

SEMPRE A SAÚDE

O Índice de Valores Humanos (IVH), divulgado pela ONU, mostra que o nosso pior desempenho e ainda em nível muito baixo é na saúde. Nenhuma novidade. Só não enxergam os que não querem ver. A educação também tem o índice baixo, seguido do trabalho. Como se percebe, já se passaram mais oito anos e a saúde e a educação continuam piores do que antes. Quando conseguiremos reverter essa situação e fazer o governo cumprir o que é um direito de todo cidadão? Será que a esperança de um novo governo decente, honesto e realmente voltado para a sociedade poderá trazer melhores frutos para o povo brasileiro?

M. Teresa Amaral mteresa0409@estadao.com.br

São Paulo

SEM BENESSES

A chilena LAN e a TAM se unem, criam a maior empresa aérea da América do Sul, sem utilizar recursos vergonhosamente subsidiados pelo BNDES, só para fusão de empresas dos amigos do Lula. E também sem criar um único emprego...

Paulo Panossian Paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

APOLOGIA À ILEGALIDADE

É com tristeza que leio a reportagem sobre os chamados ''livings expandidos'', onde colega arquiteto faz a apologia da contravenção às regras edilícias, sugerindo aos compradores o fechamento ilegal da área, tornando o imóvel desconforme de sua aprovação. O comprador que não se iluda, pois não é permitida a vedação proposta. O imóvel poderá ser atuado por excesso de área e sofrer aumento de seu IPTU, criando embaraços numa futura venda.

Como arquiteto que dedicou sua vida ao serviço público deste Município de São Paulo, considero um insulto aos profissionais que aprovam, à população e aos que acompanham a legislação o uso de tal subterfúgio, com a desculpa, que cito: ''"A Prefeitura não tem condição de ir de apartamento em apartamento para verificar se as medidas conferem. Nunca soube de um caso", diz o assessor jurídico do Secovi", João Paulo Rossi."

Lamento que bacharéis em profissões que deveriam dignificar e defender a cidadania se portem favoráveis à Lei de Gérson, querendo ''levar vantagem, certo?'' É no mínimo amoral tal atitude por parte de profissionais que deveriam primar pelo atendimento aos seus clientes com a elucidação e o cumprimento das posturas municipais, sejam elas fiscalizadas ou não. Não é porque ninguém vê que se torna legal um assassinato. Sem contar a (não)ética lassez-faire de um capitalismo selvagem, sugando das cidades a possibilidade de legislar sobre as edificações.

E, salvo alteração da lei, é um direito inerente a qualquer proprietário de imóvel a conservação do seu bem com as características com que o adquiriu, portanto, para a modificação da fachada é necessária a aprovação unânime, e não apenas consensual.

Corinto Luis Ribeiro corinto@corinto.arq.br

São Paulo

ATRASO NA ENTREGA DE APARTAMENTOS COMPRADOS NA PLANTA.

Muito conveniente essa reportagem do Estadão. Só para ilustrar, moro em São Caetano do Sul (SP), cidade com 15 quilômetros quadrados de área. O que se vê de prédios sendo construídos é verdadeiramente um assombro. Só para se ter uma ideia, existe em um só empreendimento, chamado de Pateo Catalunya, onde estão construindo sete torres, num total de 700 apartamentos. Logo acima existe outro chamado Felicita que gira em torno de 300 apartamentos. Outros mais em toda a cidade, dizem que em torno de 4 mil novos apartamentos. O atraso na entrega dessas torres todas nada mais é do que a ganância em VENDER. Construir é para depois ver como fica.

Ary Cesar ary@contabilmachado.com.br

São Paulo

METRÔ EM HIGIENÓPOLIS

Lamentável o conservadorismo, o preconceito e o elitismo explícito da Associação Defenda Higienópolis, contrária à construção da Estação Angélica do metrô, nesse bairro. A ampliação do metrô é essencial e mais do que necessária, assim como o transporte público e coletivo de qualidade. São Paulo - e o Bairro de Higienópolis - precisa urgentemente de mais estações de metrô, corredores de ônibus, ciclovias e hidrovias. É triste ver uma associação de pessoas que não defendem o espaço público e coletivo ou o bem comum e só pensam em seus privilégios pessoais.

Renato Khair renatokhair@uol.com.br

São Paulo

APARTHEID

Em Paris, Londres e muitas outras cidades que moradores de Higienópolis costumam frequentar, o metrô e o transporte público são usados pela maioria das pessoas. Se não nos habituarmos a conviver com nossa população, esta nunca irá melhorar. Discriminar é incentivar um ''apartheid''. Parece que está faltando mais civilidade aos moradores pretensiosos desse bairro paulistano, não basta ter dinheiro, é preciso ter bom senso e nível para poder pretender aparentar ser cosmopolita.

Francisco da Costa Oliveira fco.paco@uol.com.br

São Paulo

ÁRVORES INCOMODAM

Segundo balanço apresentado pela Ouvidoria da cidade de Santo André, o que mais incomoda o morador são as árvores em frente a suas casas.

Fica à frente de queixas sobre buracos nas ruas ou da falta de medicamentos.

Acho que não há o que comentar...

Tanay Jim Bacellar tanay.jim@gmail.com

São Caetano do Sul

3.400 ÁRVORES DERRUBADAS EM OSASCO

Embora tenha a dizer que o atual secretário do Meio Ambiente é a pessoa que mais plantou árvores nesta cidade, considero este crime ambiental da maior gravidade. Somente após a derrubada de 3.400 árvores de uma reserva da mata atlântica que havia aqui é que a prefeitura tomou conhecimento.

Uma área cobiçada como essa deveria ter sido fiscalizada por funcionários da Guarda Municipal 24 horas por dia. Esta notícia é apenas mais uma que marca a destruição que a natureza sofre nesta cidade.

Nos anos 70 as paineiras que ladeavam o Rio Tietê foram dinamitadas (!!!) pelo governo estadual e a cidade silenciou, a imprensa silenciou. Junto com uma amiga ligamos para todos os jornais e canais de tevê na época, mas nenhum noticiou.

Nos anos 90 uma pequena área com árvores nobres no quintal de uma professora (Helena Pignatari) que aqui residiu foi totalmente dizimada. Na época a casa da professora foi leiloada, a Lei de Zoneamento foi alterada e no local construíram um prédio de uns 15 andares. Corre pela cidade que o prédio pertence a vários políticos, mas não posso afirmar isso porque não tenho como comprovar.

Tentei de todas as maneiras, junto com a mesma pessoa que lutara pela salvação das paineiras, salvar principalmente o pau-brasil. Mas foi em vão. E quase fomos presas. O máximo que consegui foi fotografar aquela destruição.

Nos anos 90 um pequeno grupo de pessoas tentou mostrar à prefeitura a importância daquela reserva (que fica próxima à casa onde morou o cartunista Glauco). Íamos frequentemente àquela área. Levamos o cacique e mais alguns índios do Morro do Jaraguá até lá e, em outra ocasião, o líder indigenista Aílton Krenak. Todos reconheceram a importância daquela mata.

Em 95 o então secretário de Cultura apresentou um projeto de uma arquiteta para aquela área, que visava a levar crianças e jovens a conhecerem a mata, mas por razões que desconheço o projeto não foi implantado.

É lamentável que a prefeitura não tenha chegado no início do desmatamento. A mim, multa não satisfaz. Ninguém nos trará essas árvores nativas de volta.

Forte e fraterno abraço desolado,

Risomar Fassanaro risofasanaro@gmail.com

Osasco

90 ANOS DA LUSA

Sou membro do conselho deliberativo do santos futebol clube e fiquei triste ao notar a ausência, na citação dos principais ídolos da lusa , do Enéas, pois conquistou o título paulista de 73 (dividido com o peixe ), foi convocado algumas vezes para a seleção brasileira , foi vendido a peso de ouro para o Bologna, da Itália, e marcou muito mais do que os citados pela jornalista Ana Paula Garrido no caderno de esportes de sábado dia 14/8, Edu Marangon e Rodrigo Fabri!

Luiz Carlos Rodrigues Morgado luiz.morgado@nextel.com.br

São Paulo

KAKÁ

Não foi uma atitude decente e profissional do Kaká nesse episódio da sua cirurgia no joelho. Ficou parecendo que foi infiltrado sem o conhecimento dele, como que querendo culpar ou transferir responsabilidades para a equipe médica da seleção e em particular ao dr. Runco. No fundo, no fundo, não foi atitude de homem.

Panayotis Poulis ppoulis@yahoo.com.br

Rio de Janeiro

INFRAESTRUTURA E A COPA 2014

Qualquer pessoa que passa pelos Aeroportos de Congonhas e de Guarulhos pode afirmar que ambos estão saturados, embora o governo Lula insista em tapar o sol com a peneira. O governador de São Paulo, Alberto Goldman, fez as contas e serão necessários seis anos para pôr um novo aeroporto de pé e funcionando. Conclusão: enquanto a África, tecnicamente mais pobre que o Brasil, fez bonito na Copa do Mundo, o nosso país vai entrar na lista mundial de péssima infraestrutura e um grande desmazelo não apenas com aeroportos, mas também com as estradas.

Arthur Soares arthur09br@yahoo.com

São Paulo

AINDA A COPA EM SÃO PAULO

De onde o prefeito Kassab conseguiu a confirmação que o povo de São Paulo quer a Copa aqui? O que o paulistano quer é melhorar a segurança, sanar de uma vez por

todas as batalhas campais realizadas pelas torcidas ao redor do Estádio do

Pacaembu, acabar com as novas ''cracolândias'' instaladas na Barra Funda, em Santa

Cecilia e parte de Higienópolis, locais que eu conheço. Imagine, então, a periferia.

Dar abrigo e afastar os moradores de rua que agora estão coniventes com os bandidos. Juntamente com o governador, afirmaram que não vai ser colocado

dinheiro público na construção de novo estádio, porém tem condições técnicas e

financeiras para realizar todas as obras de infraestrutura necessárias para

viabilizar o projeto. Ora, será necessário ser realizada uma Copa para iniciar esses

serviços? Mãos à obra já! E a saúde? E as creches? E a prevenção das enchentes?

O IPTU subiu 30% ou mais e os resultados não estão aparecendo. Só estamos

vendo é a instalação de novos ''radares eletrônicos'' para aumentar a arrecadação. A merenda escolar está à beira do colapso. E o prefeito ainda vem dizer

que queremos a Copa aqui?!

João Ernesto Varallo jevarallo@hotmail.com

São Paulo

CONSULTA AOS MUNÍCIPES

O sr. prefeito, antes de afirmar que os paulistanos querem que a abertura da Copa de 2014 (se for realizada) seja aqui, em São Paulo, deveria fazer uma enquete para corroborar essa afirmação. Com certeza, como eu, milhões de paulistanos preferem justamente o contrário.

Adriano J.Barros V. Azevedo adrianojbv@uol.com.br

São Paulo

PLANO DIRETOR

Um juiz invalidou o projeto de revisão do Plano Diretor da cidade de São Paulo, com o argumento de que a população deve ser incluída na sua discussão. Tenho duas perguntas: o que eu fui fazer na audiência pública que discutiu o projeto? O Judiciário quer manter a população refém da equipe da ex-prefeita petista, que elaborou o Plano anterior, já que apenas eles o compreendem e sabem como funciona?

Tiago Vinícius Matos matostv@hotmail.com

São Paulo

SINALIZAÇÃO NAS MARGINAIS

A imposição do Ministério Público aos governos municipal e estadual de colocar sinalização na Marginal do Tietê é extremamente importante, tendo em vista os acidentes que a falta de estrutura pode causar.

As reformas na Marginal são importantes, mas a sinalização é fundamental para a segurança no trânsito, estava na hora mesmo de ser tomada uma providência.

André Aparecido Martins da Silva andremartins09@ig.com.br

São Paulo

