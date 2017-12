Cartas - 17/05/2011

Pinóquio econômico

A má herança do governo Lula é responsável pela inflação que o País vive hoje e que o governo Dilma prometeu tratar com rigor, mas permite escapar pelas beiradas. Aqui a taxa de juros já é anormal, comparada à de outros países. Mas Guido Mantega diz que não estamos sós, que inflação em alta é problema de todos os países emergentes. Não é verdade. Nos últimos 12 meses a inflação na Colômbia somou 2,8%; no México, 3%; no Peru, 3,3%; e no Chile, 3,4%. Nenhum desses países precisou sacrificar o crescimento. No Brasil, a inflação está em 6,5% e o PIB não deve ultrapassar 4,5%. E se a inflação se descontrola, o sistema de crédito cai doente, contribuindo para o crescimento do calote e o maior endividamento das pessoas.

CARLOS IUNES

Bauru

Precisamos de mudanças

Enquanto o governo só pensar em sua popularidade e na manutenção do poder, jamais teremos um efetivo controle da inflação. E jamais teremos um governo de fato para o povo, conforme a definição de democracia. E não temos sequer a quem exigir mudanças para valer. Nosso sistema eleitoral é uma piada. Não existe o menor vínculo entre parlamentares e eleitores, a ponto de muitos manifestarem livremente sua indiferença pelo cidadão. A democracia de fato só será estabelecida com eleição para deputado e vereador em que o cidadão tenha o poder de controlar e exigir. Esse sistema tem nome: voto distrital.

NESTOR DEOLA JUNIOR

Mogi das Cruzes

PALOCCI

Milagre da multiplicação

Andam dizendo por aí que Deus deixou de ser brasileiro, mas Ele reapareceu reeditando o milagre da multiplicação no caso Palocci.

JOSÉ ROBERTO PALMA

São Paulo

Aumento de patrimônio

O inacreditável aumento do patrimônio do ministro Palocci enquanto deputado é uma vergonha para todo o povo brasileiro. Como pode ter ganho R$ 900 mil nesses quatro anos e comprado mais de R$ 7 milhões em imóveis? Isso não é especulação de oposição, são fatos reais. Infelizmente, vivemos num país onde as leis valem apenas para os pobres, senão o ministro estaria na cadeia pelo escândalo do lixo em Ribeirão Preto e pelo caso da quebra do sigilo bancário do caseiro.

ELIANA ODA

São Paulo

Corporativismo

Temer defende Palocci: o "PMDB confia na lisura" do ministro. Não poderia ser de outra forma, são todos políticos e existe a tal atitude corporativa que sempre funcionou muito bem entre eles. Eu confiaria mais no caseiro.

ALVARO SALVI

Santo André

Receita Federal

O aumento do patrimônio de Palocci em 20 vezes em quatro anos é até possível, pois é político influente, inteligente, detentor de altos cargos na cúpula do PT, amigo pessoal do Lulla, etc. Só precisa a Receita Federal apurar se o aumento patrimonial é compatível com os seus rendimentos e se o Imposto de Renda correspondente foi recolhido.

ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO

Itapeva

MEC

Livros "didáticos"

"Os menino pega o peixe" e, depois, "pega os livro e num consegue lê". É nisso que dá eleger um tipo de governo como o que temos tido ultimamente, que abarrota o serviço público de pessoas ideologicamente comprometidas e incompetentes, com altos salários, para que as taxas de retorno, a título de doação ao partido, sejam mais polpudas!

ADAIR PERES DE CARVALHO

São Paulo

Sem preconceito

Vou convidar Lula, Fernando Haddad, Ana de Hollanda e Ideli Salvatti para pescar na Billings. Nóis pega os peixe e depois divide.

HUMBERTO DE L. FREIRE FILHO

São Paulo

Retrocesso

Em vez de lutar pela melhora da qualidade de ensino, o MEC, com seu ministro há oito anos no poder, brinda-nos com um retrocesso ao aprovar livro onde o erro é considerado o certo, em nome de um "preconceito linguístico", criado por este governo. Justo seria acabar em esse "preconceito" cumprindo o dever de ensinar corretamente o idioma pátrio.

FRANCISCO XAVIER FERNANDEZ

São Paulo

Anistia aos estudantes

Agora que o MEC aceita como corretos os erros de concordância, sugiro que seja concedida anistia aos milhões de estudantes que gastaram inúmeras horas estudando gramática, bem como aos que foram reprovados em Português. Um idioma vai se alterando gradativamente pelo uso e pelos neologismos, porém o que se propõe é praticamente rasgar algumas das regras gramaticais. Isso deve, além de tudo, criar um enorme impasse para os professores na correção das provas. Flexibilizar e modernizar o idioma, sim. Assassiná-lo, não!

EDISON ROBERTO MORAIS

São Paulo

"Menas" educação

Já que o MEC considera que corrigir quem comete erros de concordância é "preconceito linguístico", com tal raciocínio não poderemos fazer um país melhor. Isso tem nome: preguiça! Assim ficará difícil ter gente preparada para sermos a quinta economia global.

FRANCISCO DA COSTA OLIVEIRA

São Paulo

ESCOLA PARTICULAR

Certidão de incompetência

Emergentes, famílias das classes D e E investem em escola particular. O que poderia ser uma boa notícia para o Brasil se torna um certificado de incompetência de gestão pública: o governo não consegue nem cumprir a Constituição, que obriga o Estado a fornecer educação e saúde de qualidade a todos os brasileiros.

VAGNER RICCIARDI

São Paulo

"E agora, sairá um "aguenta firme" também para Palocci e um tapinha nas costas?"

ELIANA FRANÇA LEME / SÃO PAULO, SOBRE A MULTIPLICAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO MINISTRO

"Esse MEC é mesmo uma piada! Agora ninguém mais poderá gozar os paulistas quando pedirem

um chops e dois pastel"

LUIZ RAPIO / RIO DE JANEIRO, SOBRE O "PRECONCEITO LINGUÍSTICO"

"Viva, meninos da Vila!"

J. S. DECOL / SÃO PAULO, SOBRE O SFC (SANTOS FUTEBOL CAMPEÃO)

TEMA DO DIA

Diretor do FMI continuará preso

Advogado de Strauss-Kahn, que já defendeu Michael Jackson, disse que apelará da decisão

"Sua possível candidatura à presidência da França foi por água abaixo e com certeza vai perder seu cargo no FMI."

DAVI ARAGÃO

"O Brasil precisa possuir leis rígidas e fortes como as existentes no território americano."

JOÃO REIS DE OLIVEIRA

"Se fosse no Brasil, a camareira iria presa, virava capa de revista e participava de reality show."

RICARDO MARCOLI

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

ASPIRANTE DA FAB MORRE NA QUEDA DE TUCANO

Não consigo entender! O governo brasileiro não dispõe de recursos para a compra de novos aviões para a Força Aérea, que presta serviço comunitário diariamente e ainda tem de defender nosso espaço aéreo dia e noite. Quando compram 12 helicópteros, todos os jornais divulgam com se fosse algo astronômico.

No entanto, empresas aéreas como TAM, Gol, Azul e outras compram quase todos os anos 10, 20,30 Airbus, Boeing, Embraer 195, etc., tendo como recursos apenas seus lucros, que comparados à arrecadação de impostos no Brasil são ínfimos. Empresários compram jatos para negociar em pleno ar, cantores têm jatos e até mesmo 1, 2 ou 3 helicópteros, e o governo insiste em afirmar que não tem recursos para comprar aeronaves e reaparelhar as Forças Armadas.

No entanto já estamos começando a nos habituar a ler que nossos filhos estão morrendo, pois o contingenciamento de despesas das Forças Armadas foi de 50% e não tem manutenção em aeronaves, navios e até mesmo lançadores de foguetes e outros equipamentos bélicos.

Todas as três Forças estão sucateadas, não existe previsão para que sejam atualizadas, e nossos filhos continuam morrendo.

Nossos governantes querem ter cadeira na ONU, mas nem sequer temos força de pais subdesenvolvido.

Quantos filhos ainda teremos de perder, dando sua vida em defesa deste país, voando em aparelhos sucateados, para que nossos governantes e até mesmo nosso povo se sensibilizem e renovem os equipamentos, façam a manutenção devida e não haja contenção de despesas, não apenas para segurança desses garotos, mas de toda uma nação?

Praia Grande

PORTA-AVIÕES SÃO PAULO

Perguntar não custa. O que está acontecendo com o porta-aviões São Paulo, comprado da França, faz muitos anos, para substituir o Minas Gerais, que foi sucateado? Será que temos outro elefante branco ou, pela futura compra de 36 aviões, o governo poderá negociar também a compra de mais uma peça de museu?

São Paulo

REINCIDENTE

O ministro Palocci mais uma vez é protagonista de fatos nebulosos. Desde os tempos em que foi prefeito de Ribeirão Preto que acontecem fatos que até hoje ele não conseguiu explicar, muito menos convencer. E agora aconteceu um milagre: a multiplicação dos pãe$, opa!, dos seus bens.

Agora virou um Tio Patinhas, onde põe a mão, vira dinheiro. Que mão benta! Conseguir em quatro anos multiplicar por 20 vezes os seus bens, que gênio!

E como diz o ditado, cesteiro que faz um cesto faz um cento, eis o sr. Palocci de novo envolvido em outra acusação.

Porto Feliz

OPOSIÇÃO ANESTESIADA

José Serra diz que Palocci não pode ser crucificado porque seu patrimônio declarado em 2006 era de R$ 375 mil. E como num conto de fadas (mesmo porque não ganhou na loteria), o ministro de Dilma comprou dois imóveis em São Paulo por mais de R$ 7 milhões!

A surpresa não é assim tão grande quando se trata de um petista, porque nestes anos de poder do lulismo muitos membros do alto escalão do partido se enriqueceram à luz da impunidade... E com a complacente mediocridade da oposição!

Imaginem se esta denúncia fosse contra alguém do PSDB. O Lula seria o porta-estandarte de várias manifestações, arrotando o que jamais fez! Ou seja, a defesa implacável da ética e moralização nas nossas instituições...

E enquanto o Serra faz um gesto de boa vontade inoportuno, o PT segue dono do Brasil.

São Carlos

EMPRÉSTIMO

Que calúnia estão levantando contra o ministro Palocci, publicando que seus rendimentos quadruplicaram, ou seja, lá para mais. Com certeza o caseiro Francenildo emprestou-lhe o dinheiro para comprar o apartamento milionário nos Jardins.

Afinal, Francenildo deve-lhe favores, certo?!

São Paulo

CAMINHO DAS PEDRAS

Já que o governo e o Conselho de Ética da Câmara consideram a evolução patrimonial de Palocci absolutamente normal, o ministro deveria, ao menos, ensinar o caminho das pedras para os outros brasileiros também multiplicarem tanto o seu patrimônio, em tão pouco tempo.

Florianópolis

UM CIDADÃO ACIMA DE QUALQUER SUSPEITA

O governo não fiscalizará os bens de Palocci. Por outro lado, considera satisfatórias as explicações já prestadas (ao que parece, nenhuma).

Resta inútil a disposição legal que manda os homens públicos declararem seu patrimônio ao assumirem o cargo. E ficam sem justificativa as devassas feitas pela Receita Federal na vida privada dos brasileiros, inclusive com acesso a dados bancários sem autorização judicial. Pior: o oposicionista Serra concorda e apoia essa esdruxularia.

São Paulo

ELITES

Palocci compra apartamento de R$ 6,6milhões; Lula dá palestra de U$ 500mil; Zé Dirceu ganha milhares de reais em "consultorias". Afinal quem é a "zelite" dominante?

Amparo

O MAPA DA MINA

Quero ser político, trabalhar no governo federal, para depois dar "consultorias" e ficar muuuiiito rica.

São Paulo

FÁBRICA DE DINHEIRO

Com relação às denúncias de enriquecimento súbito do chefe da Casa Civil, Antônio Palocci, assessores da "presidenta" informaram que ele está "tranquila", pois sabia que o seu auxiliar tinha uma empresa. Só não informaram à dona Dilma que a empresa dele era uma fábrica dinheiro.

São Paulo

NÃO É PARA QUALQUER UM

O ministro-chefe da Casa Civil do atual governo, sr. Antônio Palocci, que nos últimos quatro anos (2006-2010), como deputado federal, teve o seu patrimônio aumentado em 20 vezes, deu a sua explicação. Na versão de S. Exa., é que a evolução patrimonial foi fruto de "consultorias econômico-financeiras" de sua empresa Projeto - e que projeto?! No presente caso só pode ser "tráfico de influência", que para ele deve ter mudado o nome, "consultoria". Será que é por isso que é o ministro-chefe da Casa Civil, de lembranças pouco alvissareiras? Por lá passaram Zé Dirceu, Dilma e Erenice, que tanto se valeram do "tráfico de influência", mas ninguém provou nada, como sempre. Como foi e é bom ser petista e aliado dos governos do PT, haja habilidade para o enriquecimento, não é para qualquer um! Oposição, nem pensar, daí não participa das "consultorias", e o povo... bem o povo "assistido" vota, mas nem fica sabendo.

São Paulo

O QUERIDO DA BANCA E DO PT

Palocci transita em céu de brigadeiro na banca nacional e internacional, é queridinho do PT, recordista de absolvições no Supremo e, descobre-se agora, também um gênio das finanças. Pois, como sonho de qualquer alquimista de antanho, transformou escândalo e a queda no governo anterior em poção que virou ouro, e vê-se no ministro da Casa Civil o domínio pleno do milagre da multiplicação dos pães, convertidos em mega-apartamento de "módicos" R$ 7 milhões. A banca e os petralhas nunca antes neste país estiveram tão promiscuamente unidos.

Cordeirópolis

BOI DE PIRANHA

Todo esse estardalhaço com Antônio Palocci e a multiplicação em 20 vezes de sua riqueza é só para desviar a atenção da incalculável fortuna do ex-presidente Lula e do mago do mensalão, José Dirceu. Como não existem mais oposição nem Judiciário no Brasil, não vai dar em nada.

Espírito Santo do Pinhal

O COMPETENTE PT

São de estarrecer a competência e a capacidade do PT e de seus membros, pois basta observarmos: Lula dá palestras (sic) com valores superiores a US$ 500 mil, Palocci, como médico, multiplica por 20 seu patrimônio com consultorias financeiras, Genoino, um terrorista inseguro, é condecorado pelo Ministério da Defesa (sic), João Paulo Cunha participa da Comissão de Ética (sic), Marta é senadora, Mercadante é ministro de Ciência e Tecnologia, e por aí vai...

Pergunto: seria o gênio Salvador Dalí um surrealista mais competente?

Rezemos.

Barueri

FRUTO DO TRABALHO...

Mr. Romero Jucá disse que Palocci comprou um apartamento de R$ 4 milhões por serviços prestados. Que tipo de consultoria é essa? Que tipo de informação ele passava para ganhar tão bem? Esta é a questão que ele tem de responder.

O governo acha isso tudo legal. Mas é legal ganhar bem. A ex-governadora do Rio Grande do Sul foi exterminada pelos petistas por causa de uma mansão comprada por ela. Mas quando acontece com eles, é fruto do trabalho.

O caseiro até hoje sabe o que é trabalhar para eles...

Campinas

É SÓ CORRUPÇÃO!

Cada dia temos uma novidade: ou são os corruptos, admitidos ou readmitidos em altos cargos, ou são os "novos " que aprendem depressa esse caminho. E nós, o povo, ficamos de plantão, assisindo, impotentes, à banda passar. Que destino!

São Paulo

PALOCCI E SUA FORTUNA

Não adianta, sempre tem de ter alguém do PT sob investigação!

São Paulo

FRANCENILDO II - A MISSÃO

Temo pelo sigilo bancário do caseiro.

São Paulo

PASSAGEM SECRETA

A suposta "malha fina" do Imposto de Renda deve ter uma passagem secreta, pior, deve estar mancomunada com o sr. Antônio Palocci, já que, por um lado, retém os lambaris, mas, por outro, deixa escapar tubarões! Tão ou mais importante quanto investigar contumazes suspeitos do PT por enriquecimento ilícito será a Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigarem a Receita Federal, o Banco Central e outras instituições num possível conluio altamente criminoso! O tal leão do Imposto de Renda pode não passar de um gato muito safado!

Campinas

MÁGICA

Palocci já no Ministério da Fazenda! Multiplicar por 20 o seu patrimônio em quatro anos é superior a qualquer Mister M. O PT tem um gênio da economia nos seus quadros. Aliás, gênios é o que não falta no PT em matéria de dinheiro, na cueca, nos dossiês, nos aloprados, nos mensalistas, diaristas, etc. Mas o Palocci superou tudo e todos. Delúbio que se cuide.

Rio de Janeiro

PATRIMÔNIO

O patrimônio do petista Palocci aumentou 20 vezes. E o do caseiro? Gostaria de saber em quanto aumentou o do Lulinha, aquele que trabalhava no Zoo com salário de R$ 600 ou R$ 700 reais. Deve ser bom ser petista assim.

Ourinhos

PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

Presidente Dilma, implante a política milagrosa da "multiplicação de bens" de alguns de seus assessores e antecessores que o País será a nação mais rica do mundo.

São Paulo

TERCEIRO MUNDO

Do ponto de vista econômico, o Brasil está próximo do Primeiro Mundo. Já politicamente, estamos firmes no Terceiro! Não há ninguém, mas ninguém mesmo que esteja direta ou indiretamente envolvido com a política que não procure tirar vantagem pessoal. Patriotismo é letra morta. O exemplo vem de cima: o presidente do Senado mostra a toda a Nação como manobrar tudo a seu bel-

prazer, inclusive "morando" onde não reside. e seguidores não faltam!

Política, no Brasil, é coisa suja, que não atrai gente de real valor, mesmo por que eles não conseguiriam fazer frente ao "sistema". Mesmo uma Ana de Hollanda, de família reputada e abastada, não resistiu à oportunidade. De quantas gerações mais vamos precisar para "limpar a barra"?

São Paulo

PROCURA-SE!

Tenho um vício, confesso: gosto de ler, principalmente os jornais. Mas ultimamente tenho tido engulhos, felizmente, não pela leitura em si, como dizem certas pessoas, mas pelo conteúdo deles: as falcatruas, crimes tão bárbaros quanto os assassinatos, pois lesam o povo, não só os pagadores diretos de impostos, mas principalmente os mais humildes, que também pagam, e são os mais prejudicados. As notícias deste começo de semana, em todos os jornais nos dão conta de que o crime se infiltra para fraudar licitações (Estadão, 16/5, A1), quase sempre envolvendo servidores públicos, e na mesma página lemos sobre a multiplicação - por 20 - do patrimônio de certo ministro (ou sinistro?), defendido ferrenhamente pelo vice-presidente: "PMDB confia na lisura" (do ministro).

Procura-se, urgentemente, no Congresso Nacional de apenas dez homens probos, dispostos a lutar pela dignidade do povo brasileiro e ajudar a desmontar todas as quadrilhas que tomaram de assalto o País! Será que existem, pelo menos, esses dez homens probos?

São Bernardo do Campo

O POVO PODE MAIS

Consultorias, palestras, assessorias... Por que somente os caras e filhos do PT (afastados ou não) pooooooodem, e dão certo? Um cidadão comum, mesmo especialista, não consegue em oito anos. Por quê? Quem pode pode! Quem não pode obedece! Estão mudando a língua portuguesa para que ninguém - ninguém - fale errado. "Agora eu vou pá uma runião e nóis fala do jeito que nóis qué", certo, MEC? Povo brasileiro, quem realmente pode somos nós, juntos.

São Paulo

A NOVILÍNGUA DO MEC

Já que o MEC não vai recolher seu "best-seller" "Por uma Vida Melhor", em que a sra. Heloísa Ramos divulga a "linguagem popular" a ser ministrada doravante nas escolas brasileiras, ocorreu-me, como filho de professora formada em 1940 pelo Instituto de Educação, contribuir para essa surrealista iniciativa, sugerindo que o livro seja aberto com a letra de afamada marcha carnavalesca de Cristóvão de Alencar e Nássara, bastante pertinente ao tema. Chama-se Jardim de Infância e, em respeito aos autores, remeto as duas versões: a original, de1939, e a de 2011, vazada na novilíngua do MEC.

VERSÃO ORIGINAL - 1939: Nós somos todos do "Jardim da Infância" / Crianças lindas da cabeça aos pés, / Somos alegres, temos elegância, / Voltamos sempre só depois das dez / Nosso estandarte, é um "Buquê" de flores / Pois este bloco tem um ideal... / Quem vem na frente são os professores, / Anunciando o nosso Carnaval. / Nós já sabemos soletrar o B, A, BÁ, / Um B com A, faz B, A, BÁ... / Nós já sabemos fazer conta de somar. / De dividir e de multiplicar / Agora só nos falta aprender, /A conjugar, o verbo amar...

VERSÃO NOVILÍNGUA MEC - 2011: Nóis sêmo tudo du Jardim da Infança / Crianças linda das cabeça aos pé / Nóis sumu alegri, temu zelegança / Vortamo sempri só dispois das déis/ Nossu istandarti é um buquê di frô / Apois o broco tem um idear... / Quem vem na frente são us professô / Anunciando nossu Carnavá / Nóis já sabemu soletrá u Bê -A - Bá / Um Bê cum A faiz Bê -A - Bá / Nóis já sabemu fazê conta di somá / Di dividi i di murtipricá / Agora só nos farta aprendê / A conjugá u verbu amá...

E lá vai o Brasil descendo a ladeira!

Rio de Janeiro

LÍNGUA PTGUESA

Em breve os alunos do ensino fundamental das escolas públicas brasileiras vão aprender a Nova Língua Ptguesa, com "os livro", "os ministro", "nóis come nóis, catanha e avela", "migau de veia", "tomemo café e fumo".

São Paulo

BRASILÊS DO LULA

O nocivo exemplo do nosso (ou seu) ex-presidente Lula, de forçar uma linguagem equivocada, começa a surtir seus maléficos efeitos. Temos agora, como nunca antes neste planeta, livros didáticos oficiais,para ensinar a linguagem pátria de maneira errada.

São Paulo

OS CORRETOS

E o MEC descobriu mais um punível preconceito: contra os que não escrevem ou falam adequadamente nosso idioma. Hoje, para ser politicamente correto, só falta censurar quem tem o "preconceito" de não ter preconceitos.

São Paulo

DIDÁTICA POPULISTA

Depois de os livros de História do MEC fazerem críticas às privatizações de FHC e atribuírem a estabilização econômica ao descobridor do Brasil contemporâneo, Lula "nunca antes" da Silva, agora a concordância verbal é considerada pelos livros de Português (MEC) linguagem da "zelite" erudita, pois sem conhecimento histórico e sem se expressar bem em português pode-se chegar no Brasil ao cargo de presidente ou de presidenta. Então...

Bauru

ACORDO ORTO...

Acho qui nois devemo bate palma pros professor do MEC qui adotaro o livro "Por uma Vida Melhor". O MEC abriga altos especialista qui sabe defini como certa a linguage falada i escrita. Eles ainda vai mais longe, eles já ensina qui quem num gosta dos escritu do livru tá mesmo é querendo fazer um tar de "preconceito linguístico". Num sei bem o qui é isto, mais parece qui é mais um golpe das classe dominante... Só num sei por qui é que nosso ex-presidenti foi inté Portugal prá assiná u acordo orto... sei lá. Vai vê qui ele queria memo é ganha aquela capa preta nas coimbra. Bom, a vantage é qui logo vamo pode joga nu lixo os Houaiss, os Aurelios, os Monteiro Lobato e otros livro mais, qui só serve pra da nó na nossa cabeça.

Belo Horizonte

APRENDIZADO

"Aprendê - Por uma vida mió": cum eçe livru nóis fica sabenu que MEC é o tar Movimentu du Empobrecimentu da Curtura.

São Paulo

PRECONCEITO LINGUÍSTICO

Se você for preterido por uma empresa porque você adota o estilo do ex-presidente e não abre mão do "os livro", apele para o STF alegando ser vítima de intolerância à variedade linguística popular. O MEC rubrica.

Rio de Janeiro

‘NÓIS PEGA O PEIXE’

Excelente o artigo de Carlos Alberto Sardenberg na edição de ontem (B2), considerando um absurdo, para não dizer um crime, a proposta do Ministério da Educação que adotou, comprou e autorizou a divulgação do livro "Por uma Vida Melhor" (Coleção Viver, Editora Global), que defende a tese, segundo professores e linguistas, de que não há certo e errado no uso da língua. Portanto, a expressão "nóis pega o peixe" não é errada, e ainda ironizam a "zelite", que fala empolado! Se o Estadão seguisse essa linha a manchete de ontem, deveria ter sido "Os peixe pego os gavião" Salve o Santos F.C., campeão paulista...

São Paulo

SANTOS, CAMPEÃO PAULISTA

Viva o Muricy!

Conselho a adversários: santistas só torcem a favor do seu próprio time, nunca contra os times dos outros. Nossa energia está invariavelmente canalizada a favor do nosso time. Nunca perdemos tempo desviando-a, contra adversários. Façam como nós, concentrem-se nos seus próprios times e divirtam-se.

SÃO PAULO F. C.: Carpegiani e Rivaldo devem permanecer no clube, um no Morumbi e o outro no Centro de Treinamento da Barra Funda...

Monte Santo de Minas (MG)

CAMPEÕES ESTADUAIS

Parabéns, Santos (SP), Cruzeiro (MG), Inter (RS), Santa Cruz (PE) e Atlético (GO) pela conquista do Campeonato Estadual de 2011. Nestes tempos globalizados, é nos estaduais que estão as grandes rivalidades. Parabéns, campeões!

São Paulo

PAULISTA DE FUTEBOL

O Campeonato Paulista de Futebol é sui generis: você lamenta quando perde, mas não comemora quando ganha.

São Paulo

DERROTA MERECIDA

A culpa da derrota do Corinthians "toliminado" no Paulistão foi da Federação Paulista de Futebol, que escalou o "irmão errado" para apitar o jogo final. A ausência de Paulo Cesar de Oliveira foi fator fundamental para a merecidíssima derrota. O Santos, campeão, restaurou o que ainda resta de dignidade no futebol paulista.

São Paulo

MURICY CAMPEÃO

Oi, Juvenal, Muricy campeão. Ele é muito mais são-paulino do que você. Mas um excelente profissional. Mande o Carpegiani embora e pague a multa de seu bolso. Carpegiani, com tudo o que jogou de bola, como técnico deixou a desejar. Mas o Muricy, que você dispensou, continua

sua belíssima carreira. Espero que sua eleição, Juvenal, sub judice, seja anulada.

São Paulo

SANTOS E CORINTHIANS

Depois de sair da Libertadores e perder esse campeonato, espera-se da diretoria corintiana uma reformulação total do elenco. Mas começar prometendo Ganso e Seedorff para trazer Alex e Fábio Simplício... É brincadeira.

São Paulo

MARECHAL DA DERROTA

Nas Copas de 1958 e 1962, vencidas pelo Brasil, nossa delegação foi comandada pelo dr. Paulo Machado de Carvalho, que, devido às suas vitórias e liderança firme e desinteressada, recebeu a alcunha de "Marechal da Vitória". Será que agora, devido às suas seguidas derrotas, o sr. Andrés Sánchez poderia ser chamado de "Marechal da Derrota"?

São Paulo

O PIOR PRESIDENTE

Gostaria de agradecer ao pior presidente que o Corinthians já teve, o sr. Andrés Sánchez, o famoso "cem anos sem nada", por continuarmos na mesma situação. Presidente, não se esqueça que no Campeonato Brasileiro de Futebol descem quatro times. E o técnico Mano Menezes não estará mais à disposição para nos tirar do buraco.

São Paulo

ARES LITORÂNEOS

Seria natural que o time de futebol que viesse a "enferrujar" o trio de ferro da capital viesse do ar salobro do litoral. Natural, mas não lógico, pois deveria ter vindo de regiões metropolitanas maiores e mais ricas, como Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, Sorocaba ou mesmo da Grande São Paulo. Caberá aos historiadores do futebol explicar esse fenômeno chamado Santos F. C., que conseguiu todos os títulos possíveis que um clube pode almejar, inclusive torneios internacionais, como os de Paris e a Taça Tereza Herrera, que, à época, correspondiam a títulos mundiais. Fico imaginando como a crítica esportiva e a torcida cariocas ficariam pasmos se um clube de Niterói fizesse no Rio o que o Santos fez em São Paulo.

São Paulo

CRISE NO SÃO PAULO

Entre mortos e feridos, salvaram-se todos, ou melhor, as multas rescisórias do Carpegiani e do Rivaldo devem ser impagáveis, como a do Felipão...

São Paulo

HINO NACIONAL

Cantar nosso hino antes de cerimoniais e eventos esportivos é interessante, mas não da maneira como estão fazendo, desfigurando-o como se fosse uma musiquinha de boteco.

Batatais

COPA 2014

O patético Orlando Silva, incomodado com a possibilidade de o Itaquerão não sair, culpa o governo de São Paulo e pressiona o governador a liberar mais de R$ 300 milhões para a conclusão do estádio. Em primeiro lugar, o seu Orlando, ministro de Estado, deveria saber que o governo, por lei, está proibido de investir em próprios particulares, quanto mais 300 e tantos milhões, e que fica claro que a culpa de São Paulo estar nesta situação é exclusiva da dupla Teixeira-Valcke, que inventaram um sonho impossível. Ah, se a cidade de São Paulo não tiver jogos da Copa, que pena,

não?

São Paulo

INVERSÃO DE VALORES

BNDES destina 1.9 bi para a Copa (Esportes, 15/5). E para a saúde, nada?

Hoje, saúde, educação e segurança encontram-se em situação caótica e ninguém no governo tem

olhos para esses setores.

Que Deus nos ajude!

Santo André

COMO ENTENDER?

O que se pode esperar de um governo que libera verbas absurdas para a construção de estádios (certeza de desvio de verbas) e para nós, aposentados, que contribuímos e temos direitos (já confirmados), nada cumprem.

São Paulo

EVENTOS ESPORTIVOS

O que sempre mais temíamos que acontecesse, infelizmente, aconteceu. Em função dos grandiosos eventos a serem realizados no Brasil, como a Olimpíada e a Copa do Mundo de Futebol, teremos grandes liberações de verbas, o que já ocorreu com praticamente a metade delas. Porém, como não se viu nenhum progresso de obras até o momento, é bem provável que essas liberações tenham sido desviadas e utilizadas para outras finalidades.

São Paulo

A RAZÃO DO PORQUE...

A realização da Copa 2014 no Brasil tornou-se uma realidade quando o País passou a ser o único candidato. Até aí, normal, pois a Fifa instituiu o rodízio de continentes e era a vez da América dos Sul. E cá ficou. Para os políticos e as empreiteiras, uma chance de ouro que aparece a cada 60, 70 anos, e justamente agora, que costuraram a boca da imprensa, o brasileiro, mesmo na pindaíba, devendo tudo o que tem, está feliz. E o governo deve manter essa felicidade, nem que para isso tenha de parar todas as obras que não sejam para a Copa e fazer a economia voltar a andar como em 2010. "O pessoal" envolvido no projeto está eufórico, pois a chance de desvio de pelo menos R$ 50 bilhões é uma realidade e a qualidade dos trabalhos nos estádios, aeroportos, portos, entorno dos estádios terá qualidade suficiente para durar até o fim de 2014, se muito. Fiscalização da oposição o governo não terá. Primeiro, porque parar a obra de um estádio significa perder os votos de toda a população e ainda serão denunciados em cadeia de rádio e TV como a elite conspiradora que quer ver o povo infeliz. Está tudo dominado! Nunca um evento de tamanha importância caiu no colo das pessoas certas, na hora certa, para fazerem todo o tipo de maracutaia sem que ninguém tenha a coragem ou credibilidade para fazer as justas acusações. Uma vez desviada parte da verba, vira fumaça, não deixa rastros. E a Olimpíada de 2016, como ficam os preparativos? Aí já é outra história, a "turma" estava preparada e ainda está para ficar até 2014 e depois cair na estrada: Paris, Roma, Berlim, Viena. Isso é problema de quem vai entrar. Como dizem, é outro esquema...

Osasco