Cartas - 17/09/2011

Acidentes acontecem e são, em sua grande maioria, imprevisíveis, mas alguns podem ser evitados. A Polícia Rodoviária não sabia da intensidade da neblina? Nessas ocasiões não tinha como prática formar comboios para evitar acidentes de tal magnitude? E se tivesse sido dentro de um túnel, não teria provocado um número muito mais elevado de vítimas? Insisto para que os guardas rodoviários voltem a marcar presença física nas rodovias paulistas. Pelo visto, a parafernália eletrônica recentemente instalada para monitorar o movimento nas estradas não reconhece o fenômeno cerração. Afinal, cerração e monitor fora de foco são muito parecidos. Muito pior foi a informação da Ecovias de que "não realiza operação comboio na Imigrantes no sentido capital porque a velocidade é menor nesse sentido". Caso a informação se confirme, trata-se de acinte à inteligência do cidadão e de puro deboche à vida dos motoristas que utilizam as rodovias paulistas.

FREDERICO FONTOURA LEINZ

São Paulo

Custos sem benefícios

O acidente que causou dezenas de vítimas e incalculáveis prejuízos na Imigrantes era absolutamente previsível e só aconteceu pelo descaso da Ecovias e da Polícia Rodoviária. Sem o menor pudor e medo de repreensão, a Ecovias não investe o valor que expropria com os pedágios cobrados. E a Polícia Rodoviária, outrora digna e elogiável, mas hoje transformada em mero agente arrecadador de multas, poderia ter usado da autoridade (já perdida...) e bloqueado a estrada. Ambas foram negligentes e irresponsáveis. Ecovias e Polícia Rodoviária, dois grandes custos sem benefícios.

J. CESAR RIBEIRO

São Paulo

De responsabilidades

Não há como não atribuir à concessionária Ecovias o acidente na Imigrantes. Antes de ser uma rodovia privada, quando essa e outras estradas estavam sob a responsabilidade do governo estadual, o Estado tinha responsabilidade direta e indireta. Hoje a rodovia é da iniciativa privada, que explora um serviço público. É preciso deixar claro que a responsabilidade direta é da empresa privada e a do Estado, apenas indireta. A Ecovias é a responsável por tudo. E faltou de tudo para que o acidente fosse evitado. Dos problemas de gestão e de responsabilidade com os usuários e a vida à falta de investimento em estrutura. Estrutura não é pirotecnia. Ela faz de conta que administra, mas está apenas cobrando um elevado pedágio, sem contrapartidas adequadas. O Ministério Público vai deixar como está para ver como é que fica? Mais vidas se perderão por incompetência? E a Justiça vai acreditar nas desculpas esfarrapadas da concessionária, de que foi uma fatalidade? Ou a Ecovias cobra pedágios, os mais elevados do mundo, para que a estrada seja utilizada somente durante o dia e sem chuva ou neblina?

SINÉSIO MÜZEL DE MOURA

Campinas

Esclarecimento

A Artesp esclarece que, ao contrário do que informa o leitor sr. Orivaldo Tenório de Vasconcelos (16/9), não há nenhum erro de projeto na construção da Rodovia dos Imigrantes que teria levado a agência a proibir a descida de caminhões pela via. A proibição de tráfego de veículos pesados na pista descendente tem por objetivo garantir unicamente a segurança viária, não havendo outra motivação para tanto. O projeto da rodovia foi elaborado para atender aos veículos de passeio. Veículos de carga já utilizavam e utilizam a Rodovia Anchieta para o trajeto entre o planalto e a Baixada Santista. Portanto, não se trata de a rodovia apresentar problemas de projeto. A Imigrantes tem características próprias, aliadas ao fato de que a frota nacional de veículos pesados não proporciona desempenho adequado para a pista descendente. Além disso, o acidente do dia 15 ocorreu na pista ascendente, não tendo nenhuma relação com o alegado na carta.

EDUARDO REINA, assessor de Imprensa da Artesp

São Paulo

MINISTÉRIO DO TURISMO

Genérico

O novo titular do Turismo, Gastão Vieira, disse que não é um "ministro genérico". De fato, genérica é a sua pasta, pois por ela já passaram engenheiro químico (Mares Guia), sexóloga (Marta Suplicy) e dois advogados (Pedro Novais e, agora, o próprio Gastão) do Maranhão, o que mostra a seriedade com que é tratado o turismo no País.

ROBERTO SARAIVA ROMERA

São Bernardo do Campo

APOSTA

Topa uma caçulinha?

Você teria coragem de apostar uma caçulinha num dos seguintes casos? O ministro do Turismo é sangue bom. Está tudo certo no Ministério dos Esportes. Não existe pagamento de comissão em obras do governo. A ministra da Casa Civil do governo Lula desconhecia a bandalheira que ocorria. O Lula nada sabia do mensalão. Algum membro da quadrilha dos mensaleiros será preso. Ex-guerrilheiros gostam das Forças Armadas. O governo do PT não rouba e não deixa roubar. O Lula não mandou expulsar Paulo de Tarso Venceslau do PT. A morte de Celso Daniel e a de Toninho do PT serão esclarecidas.

SÉRGIO BARBOSA

Batatais

TONINHO E CELSO DANIEL

Conexões

Por que a PF não busca quem matou Toninho? (José Nêumanne, 14/9, A2). Alguém poderia responder-me se há alguma relação entre estes três episódios: Toninho do PT, Celso Daniel e a defesa intransigente da não extradição do italiano Cesare Battisti?

JOSÉ CARLOS L. PEREIRA PINTO

Comissão da Verdade

Tenho uma sugestão para tentar resolver as dúvidas que pairam até hoje sobre a morte de Celso Daniel e Toninho do PT, acerca das quais, conforme lembrado por José Nêumanne, permanecem muitas dúvidas. As suspeitas são de que os crimes tenham sido políticos. As famílias dos prefeitos assassinados têm o direito a saber o que aconteceu. Sendo assim, sugiro que ambos os casos sejam entregues, para os devidos esclarecimentos, à Comissão da Verdade, proposta pelo governo federal justamente para esclarecer crimes desse tipo.

SERGIO LOPES

São Paulo

"Não demora para termos o MSM - Movimento dos Sem-Ministério"

A. FERNANDES / SÃO PAULO, SOBRE A QUEDA DE MINISTROS NO GOVERNO DILMA ROUSSEFF

"O inquérito do caso Erenice Guerra completa um ano, sem solução. E aí, Polícia Federal?"

MARIA CRISTINA R. AZEVEDO / FLORIANÓPOLIS, SOBRE A EX-MINISTRA DA CASA CIVIL

MAIS UM PARTIDO

É incompreensível, deplorável e lamentável que na política brasileira tudo tenha de ser feito utilizando-se de meios ilícitos e procedimentos ilegais. O PSD, partido criado pelo nosso prefeito Gilberto Kassab, começou muito mal, mas mal mesmo. São tantas as denúncias de irregularidades que enojam qualquer cidadão e eleitor. Para a abertura do partido, utilizaram-se assinaturas de pessoas falecidas; outras assinaturas foram conseguidas em troca de "favores", até em troca de cestas básicas e muito mais. Com certeza o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deverá se manifestar a respeito, para até mesmo impedir a abertura de mais um partido, além de tantos outros que só servem para gerar despesas ao erário, totalmente dispensáveis. Que serventia terá esse partido, mais um para quê?

São Paulo

KASSAB E HOLLYWOOD

Após longa gestação nasce o PSD, o " Bebê de Rosemary".

Mogi Guaçu

PASSANDO DOS LIMITES

A corrupção contaminou o Brasil. O PSD de Gilberto Kassab, criado com assinatura até de morto, já conta em suas fileiras com bandidos. Quero ver se este prefeito de São Paulo chamará de vagabundos seus pares, tal como fez com um cidadão que reclamava de sua gestão tempos atrás. Isso me leva a pensar que é mais preferível a dúvida de ser devorado por um único leão, do que a certeza de ser devorado por centenas de ratos. Eles estão passando dos limites.

Curitiba

SIM, AS VOZES NÃO SE PODEM CALAR

Lendo o editorial do Estadão (E a faxina prossegue) e o artigo de Fernando Gabeira (As vozes que não se calam) de 16/8, dei-me conta de uma mudança que, aos poucos, vem se consolidando na sociedade brasileira: existe agora uma clara percepção de que as grandes mazelas nacionais estão intimamente ligadas à corrupção, como consequência, especialmente no plano simbólico, quando tudo se contamina, como uma bactéria destrutiva, que faz deteriorar todos os valores de uma sociedade. Fica cada vez mais claro que a pobreza é fruto da desonestidade, do descaso com o dinheiro do povo. Gabeira revela que só na Saúde, um terço da verba vai para a vala da corrupção, segundo o TCU. E pela tal ''governabilidade'' paga-se um preço alto demais. O editorial então a tudo nomeou, desvelando percepções sentidas, mas difíceis de serem discriminadas. Gostaria de colar aqui a frase do editorial que nos deve encorajar como sociedade nessa luta contra a corrupção: "Está na hora de os vigaristas instalados em altos postos da administração pública e nas cercanias do poder começarem a prestar atenção ao que gritaram as dezenas de milhares de pessoas que saíram à rua para protestar contra a corrupção, no 7 de setembro". Que gritemos nós pela faxina que deveria ser bem feita pelos que estão no poder, mas não querem enfrentar o desconforto de mexer onde a podridão se esconde, exalando o mal cheiro. Vamos às manifestações apartidárias que estão sendo conclamadas através da internet, pelas redes sociais. Graças a estas, as máfias no poder vão perdendo a força e as vozes de quem não aguenta mais tudo isso, poderão ser ouvidas. Obrigada, Estadão, por estar nos encorajando a dar esse passo importante no aperfeiçoamento da democracia em nosso país. Participemos todos por um Brasil mais justo, mais digno e por aqueles que não têm condições sequer de comprar um jornal para ler, os mais desprotegidos, os que mais sofrem, os que mais precisam de nossa grita.

São Paulo

ESCANCARAMOS AS PORTAS

Prezado jornalista Fernando Gabeira, as manifestações contra a corrupção se avolumando proporcionarão a eliminação do loteamento político das organizações do Estado (federais, estaduais e municipais) e a eliminação na Constituição (TÍTULO III, CAPITULO VII, SEÇÃO I, ART. 37, ITENS II E V) da permissão para indicação para cargos de confiança e em comissão nas organizações do Estado. Escancaramos as portas das organizações do Estado para incompetentes e corruptos e desejamos que a polícia e a justiça punam a corrupção! O loteamento político das organizações do Estado não permite que as organizações sejam eficazes e eficientes, causando desperdício colossal de recursos (pelo menos 20% do arrecadado: R$250 bilhões anuais), os quais com a mudança de cultura necessária no longuíssimo prazo, contribuiriam para distribuição de renda e combate à miséria. A ineficácia e ineficiência das organizações do Estado causa muito maior dano à iniciativa privada!

São Paulo

''AS VOZES QUE NÃO SE CALAM''

Na contramão da corrupção que nos assombra, o brasileiro é altruísta. Mesmo os que ganham salário baixo reservam um pouco de dinheiro para ajudar um pedinte, uma Apae ou mesmo um vizinho que passa fome. De vez em quando me indago o caos que ficaria o Brasil se todos resolvessem não auxiliar ninguém por apenas um mês. Não haveria necessidade de sonegar impostos para mostrarmos nossa força, bastaria fecharmos as mãos, além de não calarmos as vozes. Ainda bem que continuamos caridosos, apesar da corrupção.

Bauru

CRIAR LÍDERES EM BASES PODRES

Há grupos de pessoas interessadas no poder que criam lideres única e exclusivamente para enganarem eleitores desavisados. Como são oriundos de bases podres e especializados em todo tipo de ilicitudes se aproveitam em nome do falso líder para cometerem a "roubalheira" semelhante a que vem ocorrendo nos últimos anos. Nos idos de 1.970 escreveu o Gal. Mourão Filho, sem fazer alusão a ninguém especificamente, profetizava: "coloca-se na presidência de um país, qualquer medíocre, louco ou semi-analfabeto, em seguida uma "tropa" de bajuladores surge, fazendo do elogio uma forma de troca, convencendo-o que é um político genial, um grande homem e tudo que faz está certo". Logo transformam-no de beócio a sábio, de louco a gênio, de primário a estadista. Esse tipo de pessoa no poder, não tem limites e com o apoio de tantos no coro de adulação e bajulação, se transforma em um "monstro perigoso" (a previsão do general parece verdadeira). Daí para satisfazer o seu "ego" e daqueles que o conduziram onde chegou, se locupleta e permite a todos aqueles ao seu redor que façam o mesmo, facilitando todo tipo mazelas, maracutaias, falcatruas, fraudes, improbidades e desvios do dinheiro público. Se enriquecendo, dilapidando o erário e, para o povo distribui por igual as misérias...Quem está por trás de tudo isso? Sem movimentos populares incisivos e mais frequentes jamais conseguiremos acabar com a corrupção que conseguiram instalar em nosso país, temos por obrigação de colocar ordem na casa, na nossa casa que é o Brasil. Ao que parece não é "mera coincidência"!

São Paulo

ETERNA LUZIA

Tantos escândalos de corrupção desvendados, tanto dinheiro do povo roubado, e a única coisa que acontece diante dessas poucas vergonhas é o cidadão perder o cargo! José Dirceu, o chefe da Sofisticada Organização Criminosa, mantém um gabinete informal muito frequentado e dá palestras concorridas, nas quais é alardeado como uma espécie de primeiro ministro (!), Palocci já está instalado no novo apartamento e continua ''consultor'', blá, blá. blá... Agora, depois de nos fazer pagar os salários de seus empregados domésticos, Pedro Novais sai dizendo-se traído e vai gozar a boa vida de ex-ministro. Em seguida, o PMDB exibe seu farto exército de especialistas em turismo, sob as bênçãos da madre superiora que, debaixo de seus bigodes, escarnece do País que manobra tal como se comanda um boneco de polichinelo... E ao povo, o de sempre: o que Luzia ganhou atrás da horta.

São Sebastião

REFORMA POLÍTICA

Educação e Saúde públicas em crise, corrupção endêmica em setores de gestão estatal, são algumas das nossas atuais vulnerabilidades que ainda impedem o nosso processo de desenvolvimento sustentado, apesar de todas as potencialidades que a natureza e o trabalho de nossa gente nos dotou. Urge, agora mais do que nunca, fazermos um esforço no sentido de nós como opinião pública, corrigirmos os rumos dessa nossa abúlica postura contemplativa em relação a tais erros, e exigirmos de nossas verdadeiras lideranças as correções dessas citadas dificuldades. Para tanto uma urgente Reforma Política se impõe, para que se inicie tal processo depurativo, que nos levará ao destino que tanto necessitamos e sonhamos para a nação brasileira.

Rio de Janeiro

BRASIL NO ''GUINNESS''

Se Deus realmente é brasileiro, ele ancorou em Brasília. A hora é agora e chegou para detonar a corrupção desenfreada que assola o nosso país. Mais um strike no governo Dilma, e isso é para mostrar a ela que o toma lá dá cá precisa acabar ontem. O anão ex-ministro do Turismo gastou além do que era permitido, mesmo para um ministro. Está na hora de os outros ministros ficarem espertos, senão esse governo será um dos primeiros a ir para o Guinness por ter demitido tanta gente em tão pouco tempo. Quem viver verá.

São Paulo

POBRE BRASIL

O mais engraçado, mas que faz qualquer cidadão honesto chorar, é que o ministro deposto, demitido, expulso, por malfeitos, que para qualquer entendedor significam roubos, furtos ou assaltos, vai para casa, encara a família como se nada houvesse e no dia seguinte reassume seu cargo de deputado, senador ou seja lá o que for, com a maior cara lavada e não se fala mais nisso. As atitudes dos políticos brasileiros com a conivência do Congresso Nacional, das instituições e do governo, estão criando gerações de cidadãos, que não sabem mais julgar o que é certo e o que é errado.

São Paulo

ESTADISTA

A presidente Dilma cresceria como estadista se aproveitasse para suprimir o Ministério de Turismo.

Sao Carlos

TURISMO

Saiu quem nunca entrou, já vai tarde Sr. Pedro. Como dizia o Jobim: ele bem fraquinho mesmo.

Santa Fé do Sul

DOMINÓ DA FAXINA

Mais um caiu. E caiu amaldiçoado pela corrupção que grassa na coisa pública brasileira. Sem dúvida que outros cairão, porque este governo não é igual ao anterior e está demonstrando que a queda dos corruptos é inevitável e necessária. E é assim que funciona a bandeira da moralidade pública. O povo agradece e se sente prestigiado, porque a presidenta lançou, com sucesso, no país, a "Bolsa-Faxina", obviamente não aceita pelos "cumpanheiros" do anterior governante. As "zelites" do anterior governo não são elites, mas quadrilhas bem formadas e dispostas a tudo para abastecer seus cofres e os de seus comparsas, em detrimento da nação e de suas necessidades urgentes. Dá para falar em novo imposto?

Rio Claro

CAIU MAIS UM

Cai mais um ministro brasileiro suspeito de corrupção e mal uso do dinheiro público.Os sucessivos episódios de afastamentos e demissões nestes cargos,segundo que temos visto e lido,fazem parte da chama faxina pelo governo Federal.Mas analisando os fatos,um erro esta justificando o outro.Se esta ocorrendo esta avalanche de irregularidades em escalas ministeriais,é porque a escolha dos nomes que assumem as pastas não estão sendo condizentes com o esperado.Agindo desta forma, o governo apenas está "reparando" a sua própria falha e irresponsabilidade, haja visto que uma grande parcela de culpa nestes maleficentes e imorais casos de corrupção nos ministérios é de quem nomeia e delega poderes a pessoas que não possuem o mínimo de decência e respeito com o dinheiro público.A tal "faxina" pode até ser considerada um ato de intolerância a corrupção por parte deste governo atual,afinal,é tão absurda quanto inédita esta caça as bruxas.Mas se o cenário continuar o mesmo,esta forma de se fazer política se tornará num interminável,descabido e imoral ciclo. Nomeia-se, e depois, demite-se,como se nada tivesse acontecido.

São Carlos

QUAL O PRONTUÁRIO?

Nomeado novo ministro para o governo petista. Fica a pergunta: qual seu prontuário?

Garça

QUEDA LIVRE

Qual será o próximo?

Jandaia do Sul (PR)

DAS ARÁBIAS

Mal comparando, esse governo tem ladrão demais e Ali Babá de menos.

São Paulo

SINA MALDITA

Esse lascia estare tão doce neste país desatento tem consequência certa e inevitável : a roubalheira petista é tal que a fome, a miséria e a falência generalizada dos serviços públicos é inevitável, definitiva e irretratável. Fome, miséria e dividas são o preço a pagar pelos cidadãos, chulamente eleitores desta cambada de delinqüentes mal intencionados. Houvesse Lei, houvesse dignidade, houvesse decência, estaríamos apenas a apurar quantos anos de penitencia teriam a cumprir estes energúmenos assaltantes , estaríamos a pelejar se a pena de morte lhes caberia, estaríamos a avaliar se mereceriam a condenação vitalícia e hereditária, posto que seus descendentes, afins e familiares são tão coniventes quanto usufrutuários desta roubalheira ciclópica. Fosse a realidade a normal, estaríamos a discutir apenas a penalidade, o tempo de cadeia, a pena de morte e outros detalhes próprios da delinquência, da criminalidade e da punição, coisas que a justiça petista brasileira arrancou fora das paginas das leis brasileiras. Fosse uma era digna, só interessaria saber quantos anos de cadeia cumpririam estes ridículos políticos pelos crimes cometidos, quanto recobraria o país de seus bolsos assaltantes, na defesa de seus cidadãos espoliados por tantas falcatruas cometidas pelas mãos do baixinho literal. O sapo analfabeto ficou biliardário, comprou todo mundo e pagou com o dinheiro nosso de cada dia, a manada de corruptos, corruptores e safados que transitam no planalto. Vergonha nacional e internacional, vexame que contamina que enegrece toda uma nação. A escoria da rale do baixo petismo e seus governistas envergonha a nação brasileira, são os ratos a dirigir a mesa brilhante de tantos, são a corja que assaca com voz de poder ilegítimo, são a marca do crime, da droga, do roubo miseravelmente chulo, são a vergonha exposta de um país. Chulos, analfabetos, toscos e indecentes, seguem estes parias eleitos enquanto a sociedade permite, tolera ou finge não perceber. Falta um bravo, um louco ou um determinado a assumir a lida contra esta bandalheira, parece até que este país está a provocar um surgimento de líder pela força, pela inquestionabilidade, pela legitimidade de uma revolta sem duvida, limite, inexorável. Parece até que se quer verificar qual o limite do petismo assacador, se é que exista! Parece, mesmo, que o destino do país é recobrar os sentidos quando não mais houver pedra sobre pedra, ou, melhor, dinheiro no caixa, ou, ainda, quando não houver mais vergonha, não na cara de pau, mas, no intimo de cada brasileiro, de verdade. E pensar que, por tanto menos, já fizemos tanto...

São Paulo

DE OLHO

Alerta aos políticos brasileiros: o Estado é do povo, como o céu é do avião e a cadeia, do ladrão. Estamos de olho. Cuidado!

São Paulo

CORRUPÇÃO ACABA

Sim, acaba quando a impunidade terminar porque a Justiça começara a funcionar.

São Paulo

FARÓIS ACESOS

As palavras já não bastam mais para traduzir os absurdos que acontecem na política deste País. Este jornal revela isso todos os dias em suas páginas. Como elas, as palavras, em si já não são suficientes para tocar as pessoas, precisamos deixá-las de lado e partir para o campo das atitudes. Participe do Movimento dos Faróis acesos contra a corrupção. Vamos acender os faróis dos carros em protesto contra a falta de decência na política. Imagine o Brasil todo de faróis acesos? Entre nesta campanha silenciosa e apócrifa que pretende provocar mudanças na política.

Belo Horizonte

VOTAR EM CORRUPTO?

O povo brasileiro lamenta o nível da política partidária. A corrupção tomou conta dos noticiários e o povo está indignado. Jesus foi trocado por Barrabás. Pilatos lavou as mãos e foi omisso diante da possibilidade de salvar o Salvador da humanidade. Nós não seremos omissos! Iremos responder aos verdadeiros culpados evitando votar em corruptos. Ou fazemos assim, ou seremos a herança impura para as futuras gerações. Quem vota em corrupto está sendo corrupto. Está elegendo um representante à altura de quem votou nele. Não faremos como Pilatos! Seremos justos e buscaremos a verdade mesmo que o preço seja alto. O Brasil necessita de mudanças! A mentalidade de tomar vantagem em tudo não pode prevalecer. Com a consciência tranquila de um bom voto, vamos fiscalizar as contas públicas e saber direitinho para onde vai o dinheiro dos nossos impostos. O preço da liberdade é a eterna vigilância!

Fortaleza

PROTESTOS CONTRA A CORRUPÇÃO

Os atos públicos contra a corrupção generalizada são pontuais e oportunos, porém, falta foco. Sugiro uma frente via sites de relacionamento por um corte significativo no número de deputados e senadores. Há circulando nas redes sociais um projeto do finado deputado paulista Clodovil nesse sentido. Seria um ótimo começo.

Tietê

MILITANTES DO FACEBOOK

Minha nota é um milhão para as moças do Facebook que promoveram a tão esperada manifestação contra a corrupção. Eu também como uma delas sou corretora, mas já estudei muito, fiz letras, mas é uma pena que neste país só ganha muito dinheiro; políticos, traficantes, jogadores de futebol, os médicos, professores, bombeiros e policiais ganham uma miséria. A próxima manifestação, se for em São Paulo, capital, estarei presente.

São Paulo

QUE PAÍS É ESTE? É BOM SABER

A maioria das Assembleias Legislativas estaduais do Brasil custa mais para o cidadão do que custam todas as Assembleias nacionais européias. Entre as Câmaras Municipais, as de São Paulo e Rio de Janeiro são as campeãs mundiais de gastos. Cerca de 35% do total de deputados e 38% de senadores respondem em segunda ou terceira instância a processos judiciais por delitos graves ou já foram punidos por Tribunais de Contas. Em Goiás esse índice é de 73% e Rondônia, 58%. O peso para cada brasileiro manter a Câmara e o Senado é 10 vezes superior ao peso correspondente para um cidadão britânico ou alemão, 8,8 vezes para um espanhol, 5 vezes para um norte-americano. O custo nominal de um deputado federal brasileiro é mais de 150% superior ao de um parlamentar britânico. O quadro é mais repugnante pelas diferenças de renda e custo de vida entre os países. Este é nosso país, traçado em 2008 pelo presidente da Transparência Brasil, Cláudio Weber Abramo.

São Paulo

POLÍTICO LADRÃO

Roubar? Tirar? Abaixar cinco, levantar seis? Afanar? Subtrair o que não lhe pertence? Aliviar? Cleptomenizar? Esta ultima palavra nem existe, tudo isso não ao povo! O povo não merece, este mesmo povo, que os elegeram! Estes termos citados não devem fazer parte da política nacional; mas os políticos insistem em tirar aquilo que não é deles! Político, você político ladrão! É com você que eu me dirijo. O ladrão é com você que estou falando! Não roube mais. O ex-presidente, disse certa vez, numa frase bem dita: Aí o país quebra. E lá, vocês tão ligando se quebra. Se quebrar melhor, vai sobrar mais pra mim? Mas o político ladrão! Não existem outras pessoas, vivendo no mundo? Ou é se vocês! Cambada de ladrão essa tal, classe política!

Santo André

LEI DA INFORMAÇÃO

Fernando Collor e José Sarney unidos por uma "boa causa"... atrasaram por tempo indeterminado a votação da Lei de Acesso à Informação que libera à sociedade, em diferentes prazos, todos os tipos de informações. Isso coloca Dilma Rousseff numa saia justa porque o seu governo tem, segundo o senador Humberto Costa (PT/PE) "compromisso internacional com a temática da transparência". Este atraso vai impedir que Dilma, que está entre os nove chefes de Estado a comparecer na ONU para discursar sobre Governos Abertos, possa falar no painel da ONU sobre a existência deste instrumento legal no País. Nem Collor nem Sarney desejam que documentos sobre atos desabonadores de suas vidas venham a ser acessados pela população... mas de certa forma eles também impediram que uma deslavada mentira fosse tornada" verdade" pela fala oficial de Dilma, pois na temática da transparência, o Brasil vai muito mal...obrigada! Transparência vai haver quando a faxina iniciada e já interrompida contra os corruptos instalados dentro do governo seja retomada por Dilma!

São Paulo

SIGILO

Os nobríssimos Collor, aquele que não sabe por que voltou ficou amigo do Lula, e o Sarney, o morto-vivo que não quer largar o osso, que só fez mal ao Maranhão e ao Brasil e que depois de velho virou censor (o Estadão que o diga), juntos? Quando liberarem isso vai voltar até morto do caixão de tanta bandalheira e falcatrua, claro e uso do poder que e o seu forte. O que os nobres ministros estão aguardando para liberar já esse sigilo? A hora é agora.

Rio de Janeiro

ETERNO?

Os senadores Fernando Collor e José Sarney, ex-presidentes da República, usaram de estratagema parlamentar e com isso conseguiram adiar a aprovação do projeto de lei do governo para terminar com o sigilo dos documentos oficiais reservados. Eles defendem o sigilo eterno, o que não existiu nem quanto ao nazismo de Hitler, tampouco quanto ao comunismo de Stalin e Mao. Em 73, a Suprema Corte dos EUA determinou ao presidente Richard Nixon que liberasse aos órgãos de comunicação o processo de Watergate. Dilma Rousseff desejava anunciar a liberação na próxima terça-feira na abertura da sessão da ONU. Não há tempo para aprovar a lei. Mas ela pode fazê-lo por Medida Provisória ou por Decreto. Isso porque a segurança dos bens históricos e artísticos -vejam só - foi estabelecida pelo decreto 25 de 11 de novembro de 37, um dos primeiros depois da implantação do Estado Novo. A ditadura Varguista começou na véspera, dia 10 e acabou em 29 de outubro de 45.

Rio de Janeiro

NACIONALISMO INÚTIL

O governo ao elevar em até 30 pontos porcentuais o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), para importação de automóveis e caminhões, consagra um retrocesso nas boas relações comerciais com nossos parceiro internacionais. Graças ao governo Collor, que corajosamente abriu os portos, diminuiu a alta carga tributária, permitindo assim a modernização do parque industrial do País e de serviços, e com esta ação deixamos de fabricar carroças, como assim denominava o ex-presidente. Agora a Dilma num nacionalismo barato, e mesmo com superávit da balança comercial altamente favorável ao País, toma uma atitude mesquinha como se voltássemos a ser uma republiqueta.

Se a presidente estiver verdadeiramente preocupada com o emprego e o mercado interno, deveria diminuir impostos, melhorar a infraestrutura, e reduzir drasticamente os inúteis 38 ministérios e milhares de cargos de confiança. O que propiciaria a queda acentuada da Selic, e juro para as empresas e consumidores, e a confiança dos investidores. O resto é retórica bem à moda do PT...

São Carlos

ESTILINGUE E VIDRAÇA

Nada como um dia após o outro, dizem. Antes, onde havia uma greve, um piquete, uma turma qualquer fazendo reivindicação salarial "neschtepaíz", lá estava o PT a emprestar o seu mais irrestrito apoio à galera. Ontem, a ''presidenta'' Dilma, do PT, em visita às obras do novo estádio Mineirão, tendo sido adrede informada da manifestação dos operários por melhorias de piso salarial, tíquete-refeição e outras vantagens, procurou, estrategicamente, entrar no estádio pelo lado oposto ao que os manifestantes agitavam suas bandeiras! Emblemático fato que bem distingue o que era o PT "antes", nos tempos de estilingue, em que fazia oposição a tudo e a todos, e o que é "hoje", vivendo seus dias de vidraça, às voltas com as vicissitudes do "pudê".

São Paulo

GREVES

Bastou acabar a era Lula no País para se dar início aos preparativos para greve de paralisação dos metalúrgicos no "ABC", seu reduto. Não estranhem se um dia desses o vermos nas portas das fábricas estimulando-os e apoiando-os.

São Paulo

GREVE NA ECT

A Empresa de Correios e Telégrafo do Brasil já deu o que tinha que dar. Está passando a hora dessa empresa ser privatizada. Vamos lá Paulo; coragem, homi. Manda essa gente que ganha bem e trabalha no maior conforto fazer greve na fila do auxílio-desemprego.

Curitiba

DE NOVO...

Afinal, parece que teremos de "novo" caras-pintadas nas ruas, apenas não mais aqueles da "fajuta UNE", que agora está de malas prontas para "prestar serviços" no Chile, pagos evidentemente pela República Socialista do "Pudê" da Constituição de 88.

São Bernardo do Campo

MUITO ALÉM DOS SUPERSÁLARIOS

Os supersalários garantidos pela Justiça aos "super servidores" do Senado, nos custarão nos próximos cinco anos perto de R$ 75 milhões. Quase 500 milionários à custa do erário público entre os quais não poderia faltar Sarney. Sem contar que isso reflete e refletirá no mais escandaloso sistema previdenciário do planeta que abarca estes cidadãos de primeiríssima classe. Mas isto é pouco para a classe dominante que conclama os despreparados a elegê-los, em especial nas "capitanias hereditárias" a norte e a nordeste do país, insuflando-os com palavras de ordem contra a presumível elite que somos nós que pagamos impostos, estudamos, educamos nossos filhos e contribuímos à previdência social. Uma rede de TV, em abril último apresentou uma matéria sobre o hospital do Senado. Atende exclusivamente aos Senadores, servidores e ex-servidores da Casa. Trata-se de um anexo com mais de 2.500 metros de área construída, distando cerca de um quilometro do Congresso. Possui um veículo exclusivo que circula continuamente para facilitar a ida e vinda dos "necessitados". Amplamente equipado, conta com 90 profissionais da área de saúde; 48 médicos das mais diversas especialidades e que recebiam perto de R$ 20 mil/mês. Aos 23 profissionais de ensino médio-enfermagem, radiologia, fisioterapeutas, a remuneração variava de R$ 14 mil a R$ 16,5 mil/mês. A grande maioria com apenas 20 horas de carga de trabalho/semanal (1/2 expediente). No ano de 2010, o gasto total dessa unidade hospitalar, de fazer inveja ao precaríssimo sistema de saúde público de Brasília, foi de R$ 3,5 milhões e pelo número de consultas realizadas, cada uma saiu ao custo médio de R$ 20 mil. Os servidores, únicos usuários são os beneficiários a custa dos miseráveis sem saúde - os contribuintes, e raramente um Senador aparece por lá. Os servidores são descontados simbolicamente em seus contracheques pelo uso dos serviços e que se completam com excelente rede conveniada. Os senadores nada pagam, e gozam do benefício de restituição de qualquer gasto que eles ou seus dependentes efetivarem - saúde médica ou odontológica, dentro e fora do Brasil. De acordo com o próprio site do Senado, no primeiro semestre deste ano, foram gastos R$ 48.225.950,56 com despesas de reembolso e convênios de toda a ordem em serviços médicos e odontológicos, sendo a imensa maioria em Brasília. Isso corresponde a R$ 267.921,95 por dia. Ou ainda quase R$ 2.000,00/por cidadão de primeira classe do Senado (ativos e inativos) durante o 1º semestre de 2011, enquanto isso no mesmo período, o Mistério da Saúde dispendeu ao resto da nação - os "cidadãos de segunda"- R$ 141,90 (per capita). Será por isso que há excessos discursivos pela emenda 29 no Congresso? O blog do Movimento Cívico Brasil Dignidade (www.movimentobrasildignidade.blogspot.com) detalha as despesas médicas das Excelências e seus vassalos. Ainda no primeiro semestre de 2011, o Senado, um dos buracos negro do Tesouro Nacional, reembolsou a seus membros R$ 875.259,32 A título de auxílio funeral. A folha do Congresso mais caro do mundo nos primeiros seis meses desse ano, foi de R$ 2,2 bilhões aos servidores ativos e mais R$ 1,3 bilhão aos inativos. Sem contar ao que advirá pelos atrasados à generosa concessão da Justiça Federal em que se relacione aos supersalários dos ativos, assim como pela decorrente equiparação e/ou correlação aos inativos. Vale ainda considerar o déficit ao Tesouro (os contribuintes-cidadãos de segunda classe) em suportar as soberbas aposentadorias dos cidadãos de primeira classe. Diante disso, e pela máxima que foi colocada à nação na sessão de submissão à moral de Jackeline Roriz: "a legalidade e o direito de alguns superam os padrões de moralidade da nação" - o que podemos esperar dos putrefatos defensores dos Poderes Republicanos instalado no governo lulopetista?

São Paulo

APOSENTADORIA

A última ''boa-nova'' para quem vai se aposentar é a criação da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal (Funpresp), que limitará a aposentadoria em R$ 3.689, igualando aos aposentados do INSS. A desculpa de Dilma é de que a Previdência está quebrada, mas, segundo o Ministério da Previdência e a Receita Federal, a Seguridade Social tem superávit todos os anos - em 2010, teve saldo positivo de R$ 58 bilhões! A verdade é que desviam dinheiro pela DRU (Desvinculação das Receitas da União) para pagar a dívida pública. Lula conseguiu que ela atingisse R$ 1,7 trilhão, a partir dos R$ 700 bilhões quando tomou posse.

Bragança Paulista

ROMBO NA PREVIDÊNCIA

O rombo na Previdência de sevidores em São Paulo atinge R$7,7 bilhões no ano passado, o que representa crescimento de 7,16% em relação ao ano de 2009, segundo informação do Ministério da Previdência. É muito interessante! O governo que administra mal a Previdência, e por intermédio do seu ministro, está sempre afiado para publicar rombo que alegam ser da Previdência. Porém, nunca publicam a receita para conhecimento público, muito menos as retiradas bilionárias que o governo faz para cobrir outros setores do seu interesse, inclusive para cobrir gastos da própria presidência, Petrobras, ministérios, etc. - também, nunca informou o valor que a Previdência deixou de pagar aos segurados com direito acima do salário mínimo, desde dezembro de 1998 - o balanço anual seria uma informação confiável, porque não?

São Paulo

ACIDENTE NA IMIGRANTES

Com relação ao acidente da Imigrantes só ouço falar sobre neblina. E da parte da concessionária está tudo certinho? O local tem acostamento? A refletância da faixas de sinalização apresenta o índice mínimo de 80 milicandelas em todo o trecho? Apresenta sinalização especifica para neblina? A refletância dos chamados olhos de gato está dentro do padrão? Pelo menos quando desço para o Guarujá detecto inúmeras irregularidades nas pistas desde o início das concessões. Em estradas com esse nível de VDM, deverá ter, em trechos longos sujeitos a neblina, os chamados comboios independentemente do sentido norte ou sul. Mas, com certeza aparecerá alguma autoridade pra isentar a concessionária de qualquer culpa. Só uma palavrinha de um comandante da policia rodoviária, na mídia, já conduz nesse sentido: a neblina naquele trecho "foi atípica". O representante da Ecovias disse que a neblina "caiu muito rápido" e que tinha um "mini comboio". Já uma meteorologista disse que essa neblina é comum, naquele local, nessa época do ano. Devo lembrar que a dez anos, desde a publicação da portaria nº 11, proibindo a descida de caminhões pela Nova Imigrantes, venho alertando a Artesp, sobre uma situação levantada por um engenheiro, especialista em segurança da estradas, de que haveria um grave erro de projeto nos túneis da Nova Imigrantes, colocando em alto risco seus usuários, sem qualquer resposta até hoje. Fica o alerta para providências também do Ministério Público do Estado de São Paulo a quem posso dar o nome do mencionado engenheiro para que este esclareça o referido erro de projeto eliminando-se assim riscos de acidentes como ocorrido, na Europa onde morreram centenas de usuários dentro de um túnel. Pelo menos aqui na minha região a "fiscalização" da Artesp continua só pra inglês ver. Exemplo disso é a qualidade das obras cujas fotos seguem em anexo.

Monte Alto

ALTA VELOCIDADE

Para haver uma explosão no acidente da Imigrantes, algum dos caminhões devia estar em velocidade muito acima do razoável, dentro do nevoeiro. Que tal começar a investigação por aí? Quem fazia do seu veículo uma arma pronta para causar um desastre naquela situação?

São Paulo

A ESTRADA TEMERÁRIA

O mega-acidente da Imigrantes, cujas consequências foram até brandas diante das possibilidades de uma tragédia imensa, não pode permanecer ao largo de uma investigação criteriosa sobre suas causas. Há que se buscar eventual culpa dos responsáveis pela administração da rodovia. Um comboio foi envolvido no acidente, de modo que é pertinente indagar-se se sua organização não foi tardia e, inclusive, se não era a hipótese de interdição das pistas, o que gera dissabores, porém certamente menores que os acarretados por uma colisão envolvente de trezentos veículos.

São Paulo

O STF DO PT

A decisão da impunidade ao motorista que bebe, anda em altíssima velocidade e mata qualquer pessoa nas ruas do Brasil, é o retrato da "baderna" promovida pela Executivo, Legislativo e pelo Judiciário totalmente dominado e obediente. Bêbados, traficantes e bandidos dominam o Brasil pós era PT com as nojentas e absurdas colaborações da maioria do Supremo Tribunal Federal (STF). Apenas dirigir acima das velocidades permitidas e matar alguém, já seriam motivos para severas punições. Eleitores Acordem!

São Paulo

MORTE EM SÃO CARLOS

Pelo segundo ano consecutivo a Universidade de São Carlos -USP e Prefeitura de São Carlos promovem Jogos e Festas , onde as condições de segurança não são adequadas. O ano passado ocorreu a morte de um estudante e ontem a segunda. Quantos estudantes vão ter que morrer, para que Prefeitura e Universidade tomem uma ação preventiva e educativa para evitar o episódio trágico? Meus protestos! Sou cidadã que pago meus impostos e exijo mais cuidados na promoção de Jogos e Festas. E à imprensa e indústrias de bebidas também os meus protestos, pois alimentam estes jovens com a fórmula de felicidade "Beba, que a alegria estará presente".

São Carlos

E AS TRAGÉDIAS CONTINUAM

Nada mudou. Tragédias como a de Santa Catarina só tendem a piorar ano após ano. E na origem de todas elas está a grande causadora de tudo: a corrupção. Estas tragédias naturais sempre tem origem na ganância material dos corruptos na construção de obras grandiosas com superfaturamentos milionários. Nas tragédias que aconteceram nas regiões serranas do Rio de Janeiro e em todos os outros lugares do Brasil, o dinheiro da reconstrução de casas, estradas e ajuda aos sobreviventes, foi roubado. Nada foi feito. O povo está a mercê dos ladrões, sem saída. De um lado, os traficantes, do outro, os ladrões oficiais. Este é o retrato real do Brasil. Mas por todo o planeta a natureza se rebela. A ganância dos homens está recebendo uma resposta trágica e violenta. A tragédia no Japão nada mais foi do que a prova insofismável de que a natureza está muito acima de toda a tecnologia da humanidade. Aqui no Brasil as tragédias naturais passaram a ser diárias. As grandes chuvas que acontecem seguidamente no sul e sudeste, e todos os outros fenômenos climáticos que estão surgindo, não deveriam ser surpresa. De forma genérica, só se fala no aquecimento global que afeta todo o planeta. Jamais mencionam o fato concreto que é o reservatório de Itaipu, criado artificialmente em 1982, com uma área total de 1.300 km2. No fundo do mesmo ficaram toda a fauna e flora local. O grandioso Salto de Sete Quedas ficou submerso. A formação deste lago não modificou apenas a geografia daquela área. Modificou todo o eco-sistema da região. Não é preciso ter nenhum mestrado em ecologia para perceber que tamanha agressão a natureza não poderia ficar impune. Em 1980, quando estava em Foz do Iguaçu, um engenheiro ambiental alemão disse uma frase que nunca esqueci: "daqui uns 30 anos vocês vão começar a pagar por este crime ecológico que é o Lago Artificial de Itaipú". Outros lagos iguais ao de Itaipú vem sendo criados por todo o Brasil ao longo do tempo. Os assassinos da natureza desmatam a região amazônica, para ganhar dinheiro com a venda da madeira, criando pastagens para a engorda do gado ou para a plantação de soja. As florestas das nossas regiões serranas são devastadas para darem lugar as favelas ou residências e hotéis de alto luxo. As praias que foram aterradas para a construção de casas, hotéis e grande comércio, começam a ser devastadas pela revolta dos oceanos. Todas essas ações criminosas são embaladas impunenemente pela pior tragédia do Brasil: a corrupção.

Nova Friburgo (RJ)

ISRAEL-PALESTINA

Lamentável e indigna a conduta de Israel ao fazer de tudo para impedir a criação do Estado Palestino na ONU. Israel foi reconhecido pela ONU em 1948 e os palestinos têm o mesmo direito legítimo e justo. O sol nasceu para todos e os povos tem o direito á sua autodeterminação e independência. Apesar dos EUA vetarem a criação do novo Estado, a comunidade internacional deverá reconhecer a criação do Estado Palestino, na ONU. Israel deveria ser condenado pela comunidade internacional por descumprir as resoluções da ONU e violar os direitos humanos. É vergonhoso Israel agir de forma a impedir a paz, o entendimento e a harmonia com seus vizinhos, que tem os mesmos direitos e aspirações de viver em paz e liberdade, com autonomia e independência.

São Paulo

VÍDEO ANTIPALESTINO

A Reuters chama de provocação Israelense mostrar em um vídeo a foto de um dos mais conhecidos lideres nacionalista palestinos Haj Amim Al-Husseini reunido com Hitler em 1941, ora o vídeo é intitulado a "Verdade Sobre o processo de Paz", por acaso esta "provocação" ou seja a foto não é real ? Infelizmente um dos mais conhecidos lideres nacionalista palestino, mais conhecido como o Mufti de Jerusalém sim encontrou-se inúmeras vezes com Hitler e todo seu Staff, pois pretendia ser a "filial" Nazista no oriente médio, fato ! Se falar a verdade é provocação...

São Paulo

''PALESTINA MUTILADA''

É um privilégio para os leitores do Estadão poder contar com a cristalina análise da situação israelense-palestina, como a de Demétrio Magnoli (15/9, A2). Por outro lado, é uma pena, que o mundo não lusófono não seja privilegiado com suas visões e idéias, assim, no sentido de promover a paz entre os dois povos, este entendimento deve ser versado e publicado em hebraico, árabe e todas outros idiomas, mostrando como a uma grande série de erros (de todos os lados) mais um será adicionado, desta vez nem tão inócuo como nos ensina Magnoli.

São Paulo

SOLUÇÃO DO CONFLITO

Tenho duas objeções ao artigo de Demétrio Magnoli Palestina Mutilada, publicado no Estadão de quinta-feira: uma factual e uma de opinião. É falso que a decisão de levar a questão palestina à ONU seja uma iniciativa conjunta do Fatah e do Hamas. Basta googlar "UN bid Hamas" para se achar inúmeras notícias que contradizem a afirmação do articulista, como esta, por exemplo:

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4122045,00.html. A verdade é que o Hamas é contra a iniciativa da Autoridade Palestina. Magnoli é contra a existência de uma "Palestina Mutilada" na Cisjordânia e em Gaza, mas o que ele oferece como alternativa, o retorno dos descendentes dos refugiados de 1948 para dentro das fronteiras israelenses de 1967? Isto só seria possível com a expulsão dos descendentes dos imigrantes judeus que chegaram a Israel depois de 1948. É isto mesmo o que ele propõe? Só há uma maneira de se resolver este conflito pacificamente: os palestinos desistem do direito de retornar às terras de onde seus antepassados foram expulsos em 1948 e os judeus desistem de usar as sagradas escrituras para reivindicar mais terras do que as que já ocupam (que é o que fazem os colonos, muitos deles fanáticos religiosos norte-americanos).

São Paulo

IRAQUE E LÍBIA

Sarkozy e Cameron são recebidos como heróis em Trípoli e Benghazi. O demoníaco vice-presidente de Bush, Dick Cheney, como bem o qualificou Arnaldo Jabor na crônica de terça desta semana, dizia que os americanos seriam recebidos como libertadores em Bagdá, mas bombas e atentados foram o que os esperava e mais de três mil soldados deixaram lá suas vidas. Este simples fato evidencia a diferença total do ataque e invasão de um país e outro.

São Paulo

ÁFRICA ABANDONADA

O grande continente africano cheio de oportunidades para todos os países, e com participação e manchetes de desgraças e mortes sem terem o que comer,agora pelo menos com a eleição da miss Angola,uma boa noticia para um continente esquecido e abandonado pelas grandes potencias. Espero que essa pagina virada da desgraça seja substituída por um crescimento constante e dando uma condição de vida digna a tanta gente que só e menosprezada. Que Deus seja africano pelo menos por umas duas décadas e os ajude. Parabéns, Angola, por tão bela e simpática representante.

Rio de Janeiro