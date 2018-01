Cartas - 18/07/2011

De festim

Quando se fala em bala, temos em mente um projétil de alta velocidade, perfurante. Mas como o projeto do trem não saiu do papel, estamos é diante de uma bala de festim. Só faz barulho!

ALOISIO PEDRO NOVELLI



Marília

O tempo é o senhor da razão

No ano passado escrevi várias cartas, que o Estadão gentilmente publicou, criticando o projeto do trem de alta velocidade que deveria ligar Campinas ao Rio de Janeiro. Inicialmente falei do custo previsto, que julguei incrivelmente baixo, comparado com o de obras similares na Europa. Em particular daquela, em fase final, entre Turim e Lion, com características idênticas nos itens distância, extensão de túneis e viadutos, que apresentava um custo de quase o dobro do orçado no Brasil. Depois dessa primeira constatação, percebi que o número de passageiros necessários para tornar o projeto economicamente viável (90 mil) exigiria 120 viagens diárias (uma composição de sete vagões transporta 750 passageiros), ou seja, uma viagem a cada 12 minutos, façanha impossível de realizar. Constatei também que o preço estimado para a passagem era, pelo menos, anacrônico. Citei ainda um jornalista americano que escreveu que, se o Estado quisesse desenvolver esse tipo de projeto, deveria assumir diretamente a responsabilidade quanto à inviabilidade econômica, ficando ciente de que os prejuízos estariam subtraindo dinheiro dos planos de melhoria de outros setores, entre os quais a escola, a saúde e a pesquisa. E não deixei de lembrar os aspectos negativos relativos à ocupação do solo, aos impactos sobre a vegetação, aos sistemas hídricos e geológicos, à geração de poeiras tóxicas, às complicações no trânsito, à poluição ambiental e sonora dos canteiros de obras, à geração de grandes quantidades de resíduos sólidos, concluindo que a duplicação e eletrificação da velha linha existente e a adoção de um trem comum, mas moderno (do tipo dos intercity europeus), seriam bem mais úteis e ajudariam a desafogar também o transporte de carga da Via Dutra. O tempo acabou me dando razão. Agora vamos ver que desculpas vão ser inventadas para justificar o fim do sonho.

FRANCO MAGRINI



Cachoeira Paulista

Natimorto

Esse projeto já nasceu morto, só o governo não sabe. Dividir o defunto não adianta, ninguém vai se interessar em disputar uma parte do cadáver! Por que não fazer um projeto decente, economicamente viável, e depois licitar?

TOSHIO ICIZUCA



Piracicaba

Lesma

É muito divertido! No Brasil, país que pretende galgar importância econômica mundial, as coisas acontecem de maneira diferente dos países que ostentam grandeza econômica e social. Por exemplo, quando é para sumir com os recursos públicos, da noite para o dia, babau! Lá se foi o nosso suado dinheirinho, arrecadado nas várias bicas... Quando depende de artifícios pendentes de arranjos partidários, toda a burocracia entra em cena não para resolver, mas para procrastinar. É o caso do chamado trem-bala, que bem poderia ser apelidado de trem-lesma. Afinal, se os editais para discussão de preços e condições que serão impostas, para depois sofrerem os famosos reajustes, demoram tanto, é porque, no mínimo, não chegaram à conclusão de quem vai levar a melhor fatia do bolo. E isso já de longe. Benza-me Deus...

LÁZARO DUTRA



Avaré

Correios

Com essa lucratividade, 42,8% acima do mesmo período do ano anterior (15/7, B7), os Correios deveriam é diminuir os preços para seus usuários, e não embarcar na aventura do trem-bala, que só acarretará aumento de custos, onerando sua atividade-fim, que se resume à entrega de correspondências e encomendas com eficiência. Deixem o trem-bala para os que entendem de transportes, que, por sinal, não estão muito interessados nessa incrível e dispendiosa empreitada.

GUSTAVO GUIMARÃES DA VEIGA



São Paulo

Brinquedinho do PT

O trem-bala está para o governo do PT assim como o trenzinho elétrico está para o garoto de 5 ou 6 anos. Os dois não veem a hora de pegar no brinquedo. Custe o que custar. Mais desperdício do nosso dinheirinho.

ULYSSES F. NUNES JUNIOR



São Paulo

Alucinado

Muito lúcida a análise de José Serra (14/7, A2) sobre o TAV brasileiro. Na mesma linha de raciocínio, acrescento que este país só fará jus a um trem-bala no dia em que não houver milhares de caminhões formando gigantescos trens rodoviários transportando soja de Mato Grosso para Paranaguá; nem centenas de caminhões em plena Via Dutra transportando areia do Vale do Paraíba para São Paulo; nem milhares de ônibus atravancando o trânsito das nossas grandes cidades; nem quintilhões de coliformes fecais infestando os nossos rios!

FRANCISCO E. SOARES



Campinas

ATAQUE À MÍDIA

Cartilha

Lula da Silva continua firme na militância para destruir a mídia que não compactua com os desmandos políticos. Não fosse a imprensa, provavelmente o povo nem saberia de boa parte da "realidade dos governos". Então, para o bom andamento do projeto de poder, o negócio é ensinar a ler e escrever "eles pega os peixe", ajudando assim a evitar que se saiba interpretar corretamente os textos - taí o objetivo do português indecente que tentaram impor à escola brasileira, aliado à matemática bizarra do 10-4=7. Afinal, é preciso também não saber fazer as contas...

DOCA RAMOS MELLO



São Sebastião

Azia

Gostaria entender como o Lula pode afirmar que os grandes jornais não chegam ao ABC Paulista e à Baixada Fluminense, se ele nem sequer lê...

RICARDO A. ROCHA



São Paulo

"Mudou o dono dos cães, mas a matilha continua a mesma. A sra. presidente precisa dizer a seu padrinho que sapo de fora não chia"

SEBASTIÃO PEREIRA / SÃO PAULO, SOBRE A HERANÇA MALDITA RECEBIDA POR DILMA



"Afinal, a herança de Lula é maldita ou bendita? Depende: para a Nação, maldita, já para os seus..."

JOSÉ EDUARDO ZAMBON ELIAS / MARÍLIA, IDEM



"Lulla perde o amigo, mas não perde a piada"

A. FERNANDES / SÃO PAULO, SOBRE A TIRADA "HADDAD VAI ENTRAR PARA A HISTÓRIA"



Vítimas do voo da TAM terão praça em SP

Kassab assinou protocolo de intenções nesse domingo, data de quatro anos do acidente

"Quatro anos depois. É o mínimo pra quem perdeu amigos e familiares."

TÁY SILVA

"Quer mostrar respeito pelas vítimas e familiares do acidente? Cuide para que esse tipo de coisa não aconteça mais."

GILVANI LIMA

"Protocolo de intenções? Será que vai sair do papel? Mais quatro anos para isso?"

THÉ GUIMARÃES

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

O MUNDO EM MUTAÇÃO

A crise do capitalismo mundial eclodiu no final de 2008 em razão da licenciosidade das instituições financeiras, de seus empréstimos irresponsáveis e de seus derivativos, por consequência, inseguros, espalhando, por todo o mundo, títulos podres e tornando o PIB mundial uma ficção de trilhões de dólares inexistentes. O epicentro do tsunami foram os EUA. Agora, a crise europeia, que parece estremecer toda a comunidade do euro, é uma crise do Estado; o "welfare state" faz água pelo ladrão. É o resultado de crer que o Estado é o grande promotor do bem-estar social, o Estado gigante, não o Estado mínimo destinado a garantir a criação e distribuição das riquezas pela atividade privada. A Itália entra na roda viva da crise, com uma dívida pública de 120% do PIB, somente inferior à da Grécia (150%). A Espanha sofre fortes arrepios. O mundo inteiro sente fundadas preocupações. O Estado-Providência ficou evidenciado como sendo o Estado-Imprevidente. Os EUA devem sair da crise, mas passar por uma recessão ainda mais séria. O socialismo chinês, paradoxalmente, que de socialismo não tem nada, a não ser o autoritarismo do Partido dominante, emerge como a força do próximo ou próximos séculos. Os fundamentos econômicos abalados em escala global determinarão uma completa revisão de valores, a introdução de políticas públicas e privadas de austeridade, a consciência de que nem o indivíduo nem o Estado podem gastar mais do que têm, a certeza de que, se assim for, um dias as contas terão de ser ajustadas. O mundo não terminará, não ficarão somente escombros da terra, sairemos todos mais fortalecidos e conscientes do terremoto global, porém a humanidade não será a mesma.

Amadeu R. Garrido de Paula
São Paulo

São Paulo

ENTENDA ESTE IMPASSE

A quebra (default) dos Estados Unidos não só parece improvável, como, na minha opinião, parece impossível. Antes de se entregar aos abutres o Império os liquidarão. O povo americano jamais será o coveiro da sua própria pátria. No final, republicanos e democratas se darão as mãos para manter a hegemonia do mundo. Podem apostar.

Sergio S. de Oliveira
Monte Santo de Minas (MG)

Monte Santo de Minas (MG)

_______

ATÉ EREMILDO SABE

Eremildo é conhecido pela sua excelente grau de idiotice. Mesmo assim ele sabe que a vulnerabilidade de nossas fronteiras, secas ou litorâneas, são a causa mater da alimentação da violência , urbana, suburbana e rural que transformou o país numa praça de guerra.Cartéis mexicanos do narcotráfico já chegaram em fronteiras do Brasil. Como se isso não tivesse uma conotação das mais preocupantes, surge a notícia de que o governo, pela ação do Vice-Presidente, do ministro da Defesa e do ministro da Justiça, preparam uma proposta a ser enviada ao Congresso sobre as drogas apreendidas, para que estas sejam de pronto destruídas. Com isso as drogas não teriam como voltar às ruas. A intenção é boa, mas segundo a vox populi, o Diabo reclama que a super lotação no Inferno é causada pelos bem intencionados. Bem aventurado aquele que crê. No Brasil ele será enganado.

Jair Gomes Coelho
Vassouras (RJ)

Vassouras (RJ)

PARCERIA COM O BNDES

Tem sido muito boa essa briga entre o Pão de Açúcar, Carrefour e Casino, pois descobrimos que o BNDES tem dinheiro sobrando para fazer parcerias. Por outro lado, é triste saber que o BNDES queria usar o dinheiro público para ajudar poderosos a fazerem mais negócios. Então aí vai uma sugestão para o BNDES: que tal vocês fazerem parcerias com escolas do setor privado para melhorarmos a educação deste país? Que tal vocês fazerem parcerias com hospitais particulares e farmacêuticas para melhorarem a saúde neste país? Que tal vocês fazerem parcerias com construtoras para acelerarmos a construção da infraestrutura deste país? Que tal vocês fazerem parcerias com estes mesmos supermercados para construir mercados populares para a população poder se alimentar melhor? Fico pensando na infinidade de coisas importantes, impactantes, críticas para melhorar a nossa sociedade que o BNDES poderia fazer. Está na hora de este governo acordar, antes que seja tarde. Não é possível tratar o dinheiro público desta maneira, e isso sem entrar na discussão da corrupção que está assolando o nosso país. Todos os dias há notícias no jornal de alguma falcatrua, ou golpe, ou roubalheira em algum setor público. Não dá mais para tolerar isso! Socorro!

Felipe Westin
São Paulo

São Paulo

DEBATE

O grande debate que está ocorrendo entre nós face as megafusões que estão ocorrendo no mercado brasileiro é emblemático. Na verdade o que quer evitar é nefasto monopólio de empresas, aquilo que nós advogados denominamos "onerosidade excessiva no contrato social", que pode ser mais ruinoso ainda se, contar com a participação de dinheiro público nessas obscuras transações.

José de Anchieta Nobre de Almeida
Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

APOSENTADORIA COMPULSÓRIA

Como cidadão sou obrigado a cumprir a Lei, mas não a concordar com ela, e muito menos a acreditar na honestidade de propósitos daqueles que as criam e/ou modificam. Vejam essa "empreitada" na qual diversos segmentos sociais estão empenhados, visando aumentar da idade limite para que um funcionário público seja pego pela tal aposentadoria compulsória, ao completar a idade de 70 anos. É fácil perceber que quando essa idade foi estipulada, o envelhecimento ocorria de forma precoce, ocasionando que um cidadão, ao completar 70 anos, no mais das vezes, não reunisse mais condições para continuar na ativa. Hoje os tempos são outros, e embora com 70 anos, muitos são aqueles que continuam aptos a continuar contribuindo com o bem social. No Recife, mais especificamente no PROCAPE (Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco), tivemos o recente exemplo da aposentadoria compulsória de um dos seus mais competentes e profícuos cirurgiões cardíacos, que apesar de estar em plenas condições de trabalho, e desejar continuar na ativa, foi sumariamente afastado das funções, privando os pernambucanos, já tão carentes de bom atendimento no setor público, do talento e da experiência de um grande cirurgião. A demora no aumento da idade limite para aposentaria compulsória, por parte do Congresso, decorre única e exclusivamente do fato de nossos parlamentares não estarem passíveis de serem atingidos por ela. Se os "marajás da Democracia" também tivessem de se afastar do mandato, tão logo completassem 70 anos, deixando de lado a "mamata", garanto que a Lei já teria sido modificada. Alguma dúvida?

Júlio Ferreira
Recife

Recife

SORTEIOS DE LOTERIAS

Quem é que acredita que os sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal ofereça confiança nas suas realizações? Sorteios eletrônicos como os atuais, é praticamente impossível um auditor garantir sua lisura na realização. Com uma boa programação feita por um especialista em informática, dificilmente alguém provará deslize programado por interessados. Para provar minha suspeita, experimente fazer um sorteio manual, contendo em um só globo as 60 bolinhas numerada e retiradas manualmente por uma pessoa. Duvido que uma sequência com a deste dia 13/07/11 se repetiria. Experimente.

Benone Augusto de Paiva
São Paulo

São Paulo

MELHOR EMPRESÁRIO

Congratulações para a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Ela concedeu o prêmio de melhor empresário do ano ao responsável pela falta de etanol no momento atual. Depois de sofrermos nas mãos desse escravagista mercenário ligado aos investidores estrangeiros, nos explorando de uma maneira nunca vista, nos fazendo vítimas de truste, além de nos impor contratos leoninos, fomos obrigados a parar de investir em nossas lavouras por falta de recursos. Muitos de nós foram à falência em razão disso. O resultado está ái: falta cana de açúcar, matéria-prima para a fabricação de etanol. Parabéns à Fiesp e ao Estadão, que abre espaço em suas páginas para as falcatruas dos mais ricos do mundo. Já por diversas vezes observamos notícias dele até na coluna social deste distinto e grande jornal. Uma lástima, nós, o povo, não temos quem nos defenda. Observem que a agricultura e a pecuária são responsáveis por 33% do PIB, diretamente; e sem nós, o agronegócio não existe.

Oscar Sajovic
Bariri

Bariri

BRASIL E ARGENTINA

Quando afinal a relação entre Brasil e Argentina será madura e séria? Ora é a Argentina que barra alimento brasileiro, ora é o Brasil que barra carro argentino. Será que os dois governos não entendem que não se ganha competitividade com este tipo de barreira, ainda mais uma barreira dentro do próprio bloco econômico, devemos competir com sabedoria e não tratar as relações econômicas como se fossem disputas futebolísticas.

Roberto Saraiva Romera
São Bernardo do Campo

São Bernardo do Campo

'BICO' OFICIAL SUCATEIA A POLÍCIA

Em 2009, o convênio com a Prefeitura oficializou o "bico" na PM, hoje chamado "atividade delegada". Hoje - pasmem - o policial vai ganhar mais no bico do que na corporação, e o sistema é vendido para dezenas de municípios em todo o Estado. Quando oficializa o "bico policial", com farda e armamento, o Estado maldoso arrepia a legislação trabalhista sobre jornada máxima 4e esbarra no trabalho escravo, capitulado pelo Código Penal. O policial é um profissional diferenciado. Trabalha armado e em situações-limite, onde tem de decidir em segundos (se atira ou não). Não pode seu posto já cansado ou perturbado pelos problemas da outra atividade pois, nestas condições, pode transformar-se num "homem-bomba" e produzir resultados muito diferentes dos desejados. A tal "atividade delegada" é inconstitucional. Funcionários não podem receber, acumuladamente, de duas fontes públicas, e a atividade policial é de competência do Estado, podendo o Município apenas fazer a guarda de seu patrimônio (artigos 37 e 144 da Constituição Federal). As receitas do Estado destinam-se, entre outras coisas, a manter a segurança pública e as do Município, tem outras finalidades. O prefeito que contrata a "atividade delegada", além de incentivar a escravização da classe, desvia a finalidade dos impostos arrecadados e, certamente, terá problemas com o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Polícia é uma atividade de responsabilidade exclusiva do governo estadual e jamais poderá ser terceirizada...

Dirceu Cardoso Gonçalves
São Paulo

São Paulo

NAS MÃOS DE DEUS

Esse "bico oficial" dos PMs é realmente uma vergonha. Serve para reiterar o salário de fome que recebem do Estado. Se o Estado não pode pagar mais, consulte a população, que cada cidadão, com certeza, contribuirá do seu próprio bolso para completar um salário digno para esses homens e mulheres responsáveis por nossas seguranças e por nossas vidas. Não podemos continuar somente nas mãos de Deus! "O que mais preocupa é o silencio dos bons", (já disse M.L. King).

Arcangelo Sforcin Filho
São Paulo

São Paulo

VERGONHOSO

Para essa cambada de políticos corruptos e corrompiveis, que nada fazem em favor da população, só visando benefícios e vantagens próprias e de seus familiares, tanto é que chegaram a se dar aumentos de até 250%. Porém para Polícia Civil e Militar, que colocam às próprias vidas em risco para trabalharem. Que além de estarem recebendo um salário de fome e miserável, lhes estipulam um aumento ridículo de só 15%. Vergonhoso!

Angelo Tonelli
São Paulo

São Paulo

CADERNO NOVO

No ritmo que as coisas andam lá pelos lados de Brasília logo o nosso Estadão terá que criar um caderno novo : Policial/Crimes para noticiar os acontecimentos por lá. Conteúdo não irá faltar.

Laert Pinto Barbosa
São Paulo

São Paulo

SALÁRIO POLICIAL

O governador mente sistematicamente e a mídia divulga como verdade. O aumento para a polícia, informado pelo governo, não será de 27,7%, apenas 15%, o restante é para dentro de um ano, o que não pode ser considerado aumento já que não será recebido agora, apenas em futuro. Com esse ridículo aumento o Estado de São Paulo, o mais rico do país, continuará sendo o que paga o pior salário para o policial. Duas consequências, a primeira o êxodo dos melhores homens que migram para outras carreiras ou outros Estados, a segunda o aumento da corrupção, pois as ofertas são muitas e o policial mal pago acaba sucumbindo diante das necessidades familiares. O desmonte da polícia paulista começou e continua com os governos tucanos. Nem o PT conseguiria fazer tanto mal a esse

serviço essencial à população.

Antonio Claudio Soares Bonsegno
Santos

Santos

PROMESSAS...

Sr. governador Geraldo Alckmin, continuo acertando em ter anulado o meu voto por não acreditar em políticos. O senhor, em campanha eleitoral, prometeu pagar os precatórios e também não o fez. Pelo menos continuo não me decepcionando.

Angelo Antonio Maglio
Cotia

Cotia

SALÁRIOS EM SP

Gostaria de fazer um adendo: o salário dos professores da rede municipal de ensino é aproximadamente o dobro do dos professores do Estado. O governo do Estado ignora isso.

Jose ferreira da Cruz
São Paulo

São Paulo

INSEGURANÇA

Milhares de roubos e furtos são cometidos hoje na cidade de São Paulo,o cidadão indefeso que paga um sem número de impostos nem ao menos encontrará orientação ou segurança no policiamento,mas apenas agentes querendo multar e multiplicar a arrecadação dos governos.Enquanto na Europa e nos EUA são comuns os policiais orientando e disciplinando o acesso e facilitando o trânsito,nesta indigesta São Paulo,de 7 milhões de automóveis,não enxergamos um policial ou viatura nos cruzamentos e nas principais artérias,notadamente durante a noite para assegurar a incolumidade e integridade do cidadão.A sociedade está cansada de ser refém do Estado por meio dos impostos e da criminalidade organizada.

Yvette Kfouri Abrao
São Paulo

São Paulo

POLICIAIS IRRITADOS

Parabéns aos Policiais que se irritaram com diálogo da TV Globo,(carderno Metropole 6c) realmente as novelas transmitida por essa TV prega realmente um desserviço,quanto incentiva a lavagem de dinheiro, criação dos chamados laranjas, ódio, vingança e desrespeito a família…

Alvarez Aguilar
São Paulo

São Paulo

NOVA LEGISLAÇÃO PENAL

A nova lei entrou em vigor e a prisão em flagrante e prisão preventiva somente ocorrerão em casos raríssimos, aumentando a impunidade no país. Em tese somente vai ficar preso quem cometer homicídio qualificado, estupro, tráfico de entorpecentes, latrocínio, etc. A nova lei trouxe a exigência de manter a prisão em flagrante ou decretar a prisão preventiva somente em situações excepcionais, prevendo a conversão da prisão em flagrante ou substituição da prisão preventiva em 09 tipos de medidas cautelares praticamente inócuas e sem meios de fiscalização (comparecimento periódico no fórum para justificar suas atividades, proibição de frequentar determinados lugares, afastamento de pessoas, proibição de se ausentar da comarca onde reside, recolhimento domiciliar durante a noite, suspensão de exercício de função pública, arbitramento de fiança, internamento em clinica de tratamento e monitoramento eletrônico). Isso significa que crimes como homicídio simples, roubo a mão armada, lesão corporal gravíssima, uso de armas restritas (fuzil, pistola 9 mm, etc.), desvio de dinheiro público, corrupção passiva, peculato, extorsão, etc., dificilmente admitirão a prisão preventiva ou a manutenção da prisão em flagrante, pois em todos esses casos será cabível a conversão da prisão em uma das 9 medidas cautelares acima previstas. Portanto, nos próximos meses não se assuste se você encontrar na rua o assaltante que entrou armado em sua casa, o ladrão que roubou seu carro, o criminoso que desviou milhões de reais dos cofres públicos, o bandido que estava circulando com uma pistola 9 mm em via pública, etc.

Antônio Dias Neme
São Paulo

São Paulo

NOVA LEI INDECENTE

São Paulo não deve aceitar esta nova lei que foi inventada por este governo federal que nada tem haver com o estado de São Paulo, e aqui só trás prejuízo, e seu atual Stf, ao aceitar que o crime não seja punido com cadeia, iniciou-se o que parecia um pesadelo, São Paulo que era um pouco mais segura que outros estados, por pertencer a federação e ficar subjugado a leis absurdas da federação inteira que está sem lei, se tornou um lugar muito violento, a quantidade de assaltos em 2 semanas é absurda, ao comemorar os 79 anos da revolução constitucionalista em 09 de julho passado, sonhei com aqueles corajosos homens e dirigentes de verdade que tínhamos no passado, e desejo muito que o mesmo aconteça e possamos comemorar os 80 anos da revolução constitucionalista de São Paulo como um recomeço em 2012. Que São Paulo se livre e inspire os outros estados a se livrar da opressão demagoga que está destruindo nosso país, e se não conseguir fazer outros e estados se conscientizar, que consigamos nós leis compatíveis com nosso Estado.

Roberto Moreira da Silva
Cotia

Cotia

INVERSÃO DE VALORES

Lamento profundamente que ainda se encontre pessoas que condenam o cidadão que armou a ratoeira para proteger sua casa. Infelizmente o Estado não cumpre com suas obrigações de fornecer proteção a comunidade. O cidadão já tinha sido prejudicado pelo ladrão que invadiu sua casa mais de uma vez. Qual a providência que o Estado tomou? Nenhum! Aqui na minha cidade eu mesmo já passei pelo constrangimento de passar uma noite toda acordado para proteger minha residência de traficantes de droga. Os caras ficaram consumindo Crack em minha porta e quando solicitei pelo 190 providências o atendente informou que nada podia fazer pois não tinha viatura para mandar ao local. Coloquei cerca elétrica em minha casa e também me preparei para o pior. Ainda port cima assistimo a imprensa criticar o cidadão que defendia seu patrimônio e lamentar a morte do bandido que se fosse preso estaria nas ruas ameaçando os cidadãos de bem já que a prisão preventiva foi para o

ralo. No Brasil e assim mesmo todo mundo fica reclamando ao estado de abandono que vive o povo pela falta de segurança e quando um bandido morre ele se transforma em pobre coitado e começam a pedir punição para o herói que aliviou a população de mais um marginal.

Antonio Ranauro Soares
Sete Lagoas (MG)

Sete Lagoas (MG)

ADENSAMENTO URBANO CURINGA

O fato publicado de que 1 em cada 10 brasileiros já mora em prédios significa que a especulação imobiliária também atingiu o norte do país e as cidades pequenas. O conceito de adensamento urbano é discutível nas cidades grandes brasileiras e só serve de pretexto para os projetos mais mirabolantes; em cidades pequenas, este conceito não faz sentido algum e só serve para eximir as prefeituras de cumprir a sua obrigação de investimentos em infraestrutura ainda tão necessários no país e para propiciar a especulação imobiliária.

Suely Mandelbaum, arquiteta urbanista
São Paulo

São Paulo

A RIDÍCULA ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE

A matéria assinada pelo jornalista Fabiano Nunes, publicado em C6, sob o título "Só 10% do que vereador propõe vira lei", deveria ser lido na tribuna da Câmara Municipal por algum vereador mais consciente, para constar dos anais da Casa e quem sabe, os nossos edis se tocarem um pouco do papel ridículo que vêm fazendo com suas leis folclóricas e oportunistas com as datas comemorativas, e denominações de equipamentos e logradouros públicos. A denominação de simples cruzamentos em praças então deveria ser enquadrada como falta de decoro parlamentar. Segundo estimativa da reportagem, o custo de uma lei de autoria de "Suas Exas." pode ser de R$ 514.000,00 aos nossos bolsos. De acordo com o Diário Oficial da Cidade, neste exercício at 12/07, foram aprovadas 48 leis, sendo que destas, 15 foram para as denominações e eventos comemorativos. Destas, quatro foram sancionadas pelo Presidente da Câmara, a instituindo a Semana do Teatro Escolar, a instituindo a Semana da Cultura da Paz, a para instituir o semana dos festejos do Carnaval: o Carnajulha e aquela citada na reportagem, nas quais o prefeito não quis colocar sua assinatura. Em termos de "serventia" para a população, foram aprovadas a saber: 7 para denominações de logradouros, sendo 4 para praças, como a da Lei N°15.384 /2011 que denominou de Praça Joaquim Janota Filho a confluência das Avenidas Dos Direitos Humanos e Engenheiro Caetano Alvares, salientando-se que a primeira começa naquela confluência, sobre o pontilhão da primeira sobre o Córrego do Mandaqui, e convenhamos, só é uma praça sob o olhar criativo do vereador que a propôs. Tivemos ainda 3 para denominações de equipamentos públicos. E cabe mais uma vez repisar que na Secretaria Municipal da Habitação existe uma Divisão, a Case 4, do Departamento de Cadastro, com a função específica de efetuar tais denominações, inclusive a pedido de munícipes e, pasmem, para onde são encaminhados todos os projetos de leis dos vereadores quando se trata de denominações de logradouros e equipamentos públicos. Então nesses casos, o custo dessas leis passaria dos R$ 514.000,00 estimados pela reportagem. Resta por fim citar que neste exercício foram propostos 330 PLs, sendo que os edis apresentaram 300 e o Executivo 30. Dos apresentados pelos vereadores, 71 se referem a datas especiais e denominações de edifícios e logradouros públicos, como o PL 220/2011, que propõe: "Fica denominado Largo da Batata, o logradouro público, inominado, que faz a ligação viária entre a Avenida Brigadeiro Faria Lima e as Ruas dos Pinheiros, Teodoro Sampaio, Cardeal Arcoverde, Baltazar Carrasco, Martin Carrasco e Chopin Tavares de Lima, no bairro de Pinheiros, neste Município", ou seja, um dos largos mais conhecido da cidade e que foi ampliado devido às obras do Metrô no local. Está mais do que na hora da população de São Paulo se manifestar inclusive através de passeatas, para parar com os abusos que vêm sendo cometidos pelos vereadores e pelo prefeito, desperdiçando verbas com abobrinhas, para depois aprovarem leis dilapidando o patrimônio público, através da alienação de áreas municipais que farão falta não só no presente como também para o futuro, sob a falsa alegação que é imprescindível para a construção de creches.

Gilberto Pacini
São Paulo

São Paulo

NOVA OU NOVO?

A atual realidade brasileira é de grandes porcentagens e cifras mirabolantes. Ex- ministro que enriquece 20 vezes em quatro anos, filho de ex-ministro que aumenta seu patrimônio 86.500% em 6 anos, outros filhos que, do nada, constroem um império. O custo da ampliação da Nova Marginal do Tietê sofreu uma modestíssima alteração: apenas 75% a mais! Será que estamos frente a uma Nova Marginal ou a um Novo Marginal?

Flavio Marcus Juliano
São Paulo

São Paulo

DESRESPEITO

Enquanto o Japão se recupera rapidamente da tragédia que assolou o país, o que vemos na região serrana do Rio é a população sofrendo terrivelmente pela estagnação das obras de recuperação da região. Para completar o absurdo, foram detectados´sérios indícios de superfaturamento nas precárias obras de reconstrução da área. Uma pouca vergonha , uma total falta de escrúpulos e um desrespeito aos sofridos cidadãos vitimados pela catástrofe.

Francisco Zardetto
São Paulo

São Paulo

SIRENE CONTRA CORRUPTOS

A Região Serrana do Rio de Janeiro vai ter sirenes de alerta contra chuva forte. Está precisando é mais de sirene contra prefeitos corruptos, isto sim.

Panayotis Poulis
Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

DE FANTOCHES, BONIFRATES E PRESIDENTES

Por sua própria autoentrega de corpo e alma à causa do PT e do (graças a Deus) ex-presidente Lula, ela mesmo, a senhora Dilma Roussef, é culpada pela tristeza que a tem acometido. Por tal razão, o ótimo e lídimo editorial "A tristeza da presidente"(A3, 14/7) poderia muito bem ser simplificado e substituído pela definição do Dicionário Caldas Aulete Digital para o vocábulo "Fantoche". Ei-la: "1- Qualquer boneco manipulado por meio de fios etc., em representações teatrais num palco, atrás do qual ficam os manipuladores, ocultos do público. 2- Pessoa que é controlada por outra. Do francês "fantoche". Sinonímia: bonifrate, marionete, títere". Se S.Exia., a "presidenta", quiser voltar à alegria dos tempos em que, também por total entrega de si, procurava "salvar" o país da ditadura militar na clandestinidade dos comunistas, basta que, sem dó e piedade, corte de vez os fios e as amarras que a prendem ao atual estado de coisas - para o qual, na verdade, ela também colaborou - que infelicitam e denigrem a imagem de nossa pátria. Mesmo porque ela não deve nada a ninguém. Nem mesmo a Lula, que só a tem prejudicado. O equívoco de Dona. Dilma tem sido, desde muito tempo, entregar-se a movimentos, causas, pessoas e princípios filosóficos também equivocados. E, por tais equívocos, o Brasil não pode pagar. Liberte-se, presidente, das amarras que a prendem a essa malta que a envolve, e V.Exia. poderá vir a ser a melhor presidente que este país já teve. Já passa da hora!

João Guilherme Ortolan
Bauru

Bauru

DILMA, A TRISTE

A presidente disse há dias em que fica triste quando há alguma coisa errada no governo federal. Será alcunhada de Dilma, a triste, porque todos os dias há coisas erradas no governo federal, por que ela não toma as previdências punitivas, em nome da "governabilidade". Vamos pedir a um pai de santo que lhe faça um consolo espiritual para evitar a tristeza.

Mário A. Dente
São Paulo

São Paulo

A TRISTEZA DA PRESIDENTE

Imaginemos a rainha da Inglaterra num traje de gala tendo que atravessar a lama de um grande xiqueiro. Fica triste por sujar o traje, ou simplesmente limpa o xiqueiro?

Ariovaldo Batista
São Bernardo do Campo

São Bernardo do Campo

NOVO MITO

Gostaria que a mídia em geral ficasse atenta, pois é a única a nos denunciar as falcatruas, e não entrasse, como entrou, quando do (des) governo do sr. Lula passou a endeusá-lo e acreditou que "ele " nunca sabia de nada. Vejo que agora passam, como muitos missivistas, a acreditar que as "demissões" de ministros da presidente Dilma são de fato, como se ela fosse contra tudo isto que está aí. Oras ela fez parte do (des) governo Lula e tudo acatou e nunca colocou ninguém de escanteio, então não venha agora criar a imagem de falsa moral em demitir ministros (só depois de acusados) e depois ter que voltar atrás, jogando para a mídia e povão como relatam pesquisas do planalto que quanto mais ela bate de frente com os políticos corruptos do seu governo mais sobre nas pesquisas. Cabe à imprensa lembrar ao povo que ela fez parte desta corriola que agora é desmoralizada. Não queremos mais mitos criados na ingenuidade do povo que não lê.

Tania Tavares
São Paulo

São Paulo

ESCÂNDALOS DIÁRIOS

Diante de tanta roubalheira disseminada em todos os escalões deste (des)governo, não seria o caso do Estado, de forma pioneira, passasse a publicar um suplemento semanal chamado "Maracutaias" ?

Fernando de Mattos Barretto
São Paulo

São Paulo

UMA MULHER NA PRESIDÊNCIA

Por que será que, como mulher, não fiquei nem envaidecida tampouco orgulhosa, por nós, brasileiros, termos levado à presidência uma mulher? Não porque não acredite na capacidade da mulher de executar tarefas as mais diversas, somadas à administração doméstica, com afinco, determinação e competência. Ocorre que desde o nascedouro da candidatura até a eleição, o produto Dilma foi vendido ao público - especialmente ao mais ingênuo - como a continuação da salvação da pátria. Salvação da pátria, não de aloprados, sanguessugas e outros que vampirizam o erário público na maior desfaçatez, às claras, sem pejo nem disfarce, executando uma dança macabra com chantagens de todo o tipo e exigências em todas as esferas do poder, apenas pela ganância do poder, como nunca antes na história deste país. Como gostaria de ter o orgulho por representante do sexo dito frágil se mostrar realmente forte, capaz de administrar o governo de forma competente, mas o que temos presenciado, nestes primeiros 6 meses de governo, é a continuidade - e aperfeiçoamento - de todas as falcatruas praticadas, desde os primeiros dias do governo PT, com a corrupção correndo solta com o mensalão, patrocinado e dirigido por aqueles que se vendiam como defensores da ética, quando oposição; chamado de farsa, que seria provada como erros praticados apenas por alguns 'inocentes' , inflados quando não fabricados pela oposição e mídia golpista. Hoje o parecer do procurador geral da república, não só endossa o parecer do anterior, como exige a prisão dos malfeitores, desmoralizando totalmente a defesa feita pelo ex-presidente (ou presiMente), como muito bem expôs o editorial do Estadão de 9/7. E agora, sra. presidente, a senhora vai ou não vai caminhar com as próprias pernas, se desligando de seu malévolo criador, provando que a senhora não é apenas uma criatura, um clone, um tampão a guardar lugar para aquele que se considera o enviado? Quando a senhora vai provar a sua competência?

Aparecida Dileide Gaziolla
São Bernardo do Campo

São Bernardo do Campo

LOGÍSTICA

Transportes, Dnit, trem-bala, prioridades se inserem nos 1.141 comentários declarados na edição de 13 de Julho de 2011 e mostram a presença de leitores engajados e participativos com o conteúdo do Estadão. Há, porém, um elo entre os reclamos que, no meu parecer, merece ser colocado como foco convergente da atenção cidadã. A logística entendida como conjunto das carências e/ou deformações de recursos para a movimentação de produtos e serviços em nosso país. Este grave e momentoso assunto está sendo abordado esparsamente pelo jornal, porém merece muito mais, pois é o gargalo sufocador n°1 do nosso progresso de nossa competitividade. As soluções estão desenhadas, há consciência das carências e mesmo dos erros cometidos (ferroviário abandonado, portuário atrasado, fluvial relegado, rodoviário incompleto, etc., etc.). O apelo a ser feito: "vamos enfrentar o desafio com todos os meios ao nosso alcance" - e formar, antes de mais nada, os profissionais necessários em todos os níveis. Agora e já!

Gunter Wolfgang Pollack
São Paulo

São Paulo

MUDOU OU SEMPRE FOI ASSIM?

O PT começou como um partido de presos políticos e terminará como um partido de políticos presos! Quanta decepção, não ? Quem te viu, quem te vê.

Marcelo de Moura
São Paulo

São Paulo

CIROSSAURO

Inventei essa palavra que ao meu ver representa bem a atitude política do Sr. Ciro Gomes. Ele é um homem que troca de partido e de ideologia como quem troca de camisa, sempre está nas entranhas do poder como uma sanguessuga, sempre que tem um cachorro morto, ele vem pra chupá-lo e aparecer na mídia e apesar disso tudo, sempre cospe no prato que comeu. Enfim, é um político que as pessoas modernas e democratas querem esquecer e deixar bem longe no passado.

Eliana Oda
São Paulo

São Paulo

SOMBRA E ÁGUA FRESCA

O deputado federal Tiririca, chega em seu local de trabalho não fala com ninguém,espera cumprir seu horário e vai embora. Eu acreditava que pelo menos ele cantaria Clementina de Jesus ,assim ele animaria um pouco o ambiente, principalmente quando Eduardo Suplicy estiver presente, Afinall,Suplicy também é amante de uma boa música.

Virgílio Melhado Passoni
Jandaia do Sul (PR)

Jandaia do Sul (PR)

ERUNDINA E DILMA

Dilma deveria convidar para uma conversa particular a sra. Luiza Erundina. Ela poderá explicar com detalhes como foi que os companheiros" demoliram a sua administração a frente da prefeitura de São Paulo. Estou vendo o mesmo filme, só que agora em Brasília. Deixe a tristeza de lado e passe a agir com "dureza" total contra os aproveitadores que sugam o sangue e o suor do povo brasileiro. O Brasil estará a seu lado, se suas ações forem para proteger o tesouro nacional e trabalhar pelas nossas necessidades.

Ademar Monteiro de Moraes
São Paulo

São Paulo

CORRUPÇÃO EM ITARARÉ

Entre as tantas belezas naturais de Itararé, cidade histórica no sudoeste do Estado de São Paulo, divisa com o Paraná; entres os famosos nomes artísticos e as típicas belezas urbanas, os maravilhosos paralelepípedos de quase cem anos que solidificam o solo da área central da cidade, cantados como cacau quebrado, pelo literato Silas Correa Leite tachado pelo site Capitu de O Rei da Web. Paradoxalmente, no entanto, por quase 15 anos, a cidade vive sendo expropriada de suas qualidades por administradores corruptos e ladrões. Um atrás do outro. Um pior do que outro. Enquanto em outras cidades, o GAECO age com o MP e os problemas acabam, em Itararé parece que tudo é de uma mesmice sem igual, para não dizer da sem-vergonhice das incompetentes autoridades. Para piorar, os tais para lelepípedos, lindos, históricos, de uma cidade que vivenciou tantas revoluções, podem ser, pasmem, "asfaltados" de araque. Com a SBESP no rolo, mais corruptos locais, alguns até apoiados por marionetes do legislativo municipal, numa relação promíscua com o executivo sob investigação (e os bens disponíveis), pois agora querem cobrar caro para jogarem uma reles manta asfáltica nos paralelepípedos, sem obra estrutural pertinente, dividindo os altos lucros da maracutaia entre os membros da quadrilha. Até quando isso? Jornais da região publicam fatos notórios, fotos incontestáveis, notas fiscais frias, vendas superfaturadas, casadas, asseclas impunes, e tudo isso fica por isso mesmo, com até o PMDB, o PSDSB e o PDT fazendo parte dos desmandos locais. Até quando isso? Triste Itararé! Que vergonha. Meus protestos. Quem mais vai comprar essa briga, ou tudo vai continuar por isso mesmo?

Delmiro T. Latz
São Paulo

São Paulo

VERGONHA NA SAÚDE NO ESTADO DE SÃO PAULO

Absolutamente inacreditável a atitude do secretario de saúde do Estado de São Paulo, dr. Cerri, de atender em hospital publico os pacientes de planos particulares, sem que precisem se submeter a passar pelo encaminhamento dos postos de saúde. Para os pacientes do SUS (os que não tem planos nem alternativas, mas que são, ateh ordem em contrario, cidadãos pela Constituição) todos sabem como eh duro conseguir um encaminhamento, que demora meses. Estah dando vergonha de ser paulista. Serah que ninguem vai fazer nada em favor do SUS? Existe lei em nosso Estado que não afronte o direito dos mais pobres?

Ademir Valezi
São Paulo

São Paulo

MÉDICOS CRIMINOSOS

Queria parabenizar o Ministério Público, por ter descoberto as fraudes na saúde pública, o que a gente mais houve comentar em todos os lugares principalmente nos prontos socorros e HC, é a indignação da população. Ninguém imaginaria que as classe dos "Médicos" pudesse ter alguns doutores com esta falta de moral. Quantos pacientes devem ter morrido por falta deles, deveriam ser descredenciados e processados e presos, agora é só verificar os atestados médicos e as agendas de consultas nos consultórios particulares, que vão encontrar muitos deles que abandonavam os atendimentos públicos e ficavam em suas clinicas particulares. Quantas pessoas devem ter morrido nos prontos socorros, enquanto eles ficavam em seus luxuosos consultórios particulares etc..! Será que eles vão devolver o dinheiro que roubaram dos cofres públicos? Esperamos que as investigações continuem em todos o Estado de SP.

Anderson Aparecido
Hortolândia

Hortolândia

CRECHES NAS FÉRIAS

A decisão do Conselho Nacional de Educação de aprovar que as Creches de todo Brasil não devem funcionar nas férias escolares só se justifica se as mães ou responsáveis pelas crianças também tiverem a prerrogativa de tirar férias junto com seus filhos. Como essa possibilidade é praticamente impossível as crianças em férias ficarão a mercê de quem? O Ministro da Educação deve atuar nessa decisão fora de qualquer propósito.

Leila E. Leitão

São Paulo

CRECHES E PRÉ-ESCOLA

Tendo lido e ouvido várias reportagens sobre este assunto, fiquei pensando, será que estão querendo transferir para o estado todas as responsabilidades sobre os cuidados , desde ao nascer até a adolescência? Ao meu ver é responsabilidade dos pais cuidar dos filhos. Dizem que para cada grupo de 6 crianças seria necessário um (a) funcionário. Em 600.000 seriam 100.000 funcionários.É possível? Mas, na hora de gerar os filhos não deixam esta responsabilidade ao Estado. Caso contrário teremos um regime como a China , que limita o número de filhos para cada casal. A continuar deixando para o Estado toda as responsabilidades, teremos um regime que controlará tudo, desde as transas dos casais e, até os pensamentos. Não quero dizer que o estado não possa ajudar, como assistência, não como obrigação ,a qual é dos pais. Nós temos direitos mas, também obrigações. Obs. sou pai de 3 filhos, sei das necessidades dos filhos.

Everardo Miquelin
São Paulo

São Paulo

PARQUE LINEAR

Saiu uma matéria dizendo que imóvel tombado muda plano do parque linear, essa casa é mais velha que José de Anchieta, e o Estado/Prefeitura não conheciam? Deus ressuscite os bandeirantes, pede para o DAEE consultar o Google. Estamos perdidos.

Euclides Mendes do Nascimento
São Paulo

São Paulo

AUDIÊNCIA DA RÁDIO CULTURA FM

A notícia de que a audiência da Rádio Cultura FM tem diminuído, não constitui novidade. O público brasileiro para música de concerto e programas culturais em geral, nunca foi comparável em número com o público que se entretém com o lixo musical e cultural transmitido pela maioria das estações de rádio e dos canais de TV nacionais. A queda de audiência da Cultura FM tem causas que vão muito além das possíveis brigas políticas internas e dos eventuais erros de programação. A queda reflete a deterioração dos padrões culturais do nosso povo , fruto em boa parte da insensibilidade de governantes que acham coisa "da elite" qualquer manifestação musical ou cultural acima do rock e do pagode ou de programa de auditório. Somos realmente um povo culturalmente subdesenvolvido . Em se tratando de estações de rádio, a constatação é fácil. Basta verificar na internet. Por exemplo, entrando no Google com "radio swiss classic online", tem-se acesso a uma lista de dezenas de estações de rádio, de várias partes do mundo, que transmitem música clássica. Além das esperadas inúmeras estações europeias, há surpresas, como a rádio EBN da Coreia do Sul , que transmite música clássica ocidental. E rádios de nosso hermanos de Argentina, Colômbia , Costa Rica, Guatemala, Mexico, Uruguai etc. também aparecem na lista. Até no pobre e devastado Haiti transmitem música clássica.

É triste. Costumo dizer que tudo se deve ao fato de o Brasil ser um pais nacional. Se fosse um pais estrangeiro...

José Thomaz Senise
São Paulo

São Paulo

VIA DUTRA

Muito mais urgente e importante do que o trem-bala é a construção de nova estrada de rodagem ligando S. Paulo a cidade do Rio de Janeiro. Não existem no mundo duas metrópoles tão importantes, e relativamente próximas como essas, interligadas por rodovia tão precária e obsoleta como a Dutra. Construída na metade do século passado está em desacordo com todas as normas de segurança rodoviária atuais e não mais comporta seu volume de tráfico. O trecho da serra das Araras é motivo de vergonha nacional. Para percorrer seus 428 km os ônibus de passageiros levam no mínimo 6 horas! Por automóvel leva-se em média 5 horas!

As autoridade governamentais precisam levar em conta que a construção de moderna rodovia entre SP e Rio, além de beneficiar paulistanos e cariocas, beneficiará moradores das cidades do vale do Paraíba, da região de Campinas, do sul de Minas Gerais, sem que esquecer de que a espinha dorsal da ligação entre o sul e o nordeste do país é a rodovia entre SP e Rio

Flávio José Rodrigues de Aguiar
Resende (RJ)

Resende (RJ)

RELATIVIDADE

A demagogia da corrupção é tão rápida que faz o tal trem-bala parecer parado.

A. Fernandes
São Paulo

São Paulo

QUEM É INTERESSADO?

Sendo que nem as empreiteira tiveram interesse no "trem bala" a situação é muito pior do que se imaginava. Há algo de muito errado nos planos do governo. O investimento seria, segundo especialistas, maior do que R$ 60 BI, ao invés dos R$ 30 BI afirmados pelo Ministério do Planejamento. Em todo o mundo essa é uma atividade não lucrativa. Dado o custo da passagem e ao reduzido número de passageiros transportados, só funcionou em países como "propaganda". Tudo indica que seria mais barato e rápido ir de taxi de casa até Guarulhos do que usar esse trem bala. Mais barato ainda seria ir assim também para o Galeão. Bernardo Figueiredo da ANTT apresentou novas, estranhas e duvidosas alternativas. Afinal, a quem interessa tanto o "trem bala"?

Fabio Figueiredo
São Paulo

São Paulo

ANTT E O TREM BALA

Realmente nosso país não é levado a sério.Cada vez mais nós nos conscientizamos que nossos governantes estão agindo com uma irresponsabilidade tamanha, que chega ás raias do absurdo, esta aventura da construção do trem bala. Quem quer esse trem? Quais os interesses envolvidos nesta trama? Em matéria de passageiros usuários, qual será a vantagem em contrapartida aos trens comuns, aviões e ônibus? Quais as classes-se fala muito em classe social hoje em dia-que se beneficiarão do elefantão? Mas de uma coisa podemos ter certeza absoluta: essa ideia inconsequente, é fruto de uma pobreza "camuflada" nos ideários tupiniquins.

Aloisio Arruda De Lucca
Limeira

Limeira

BAIRRISMO GAÚCHO

Na noite de quinta feira (14/7), ouvi o jogo do Corinthians x Internacional por uma rádio gaúcha e fiquei impressionado com o bairrismo dos narradores, eles não narraram o jogo, simplesmente torceram pelo time gaúcho e criticaram o arbitro o tempo todo, usando a expressão: arbitro localista, o que presume-se apitar apenas para o time mandante. O Galvão Bueno em matéria de torcida perde longe para os narradores gaúchos, aliás o Galvão deveria fazer um estágio com tais narradores. A diferença de classe dos narradores sulistas com os paulistas, é simplesmente absurda, vide a narração quando o Inter derrotou o São Paulo pela Copa Libertadores, por essas e outras que São Paulo é São Paulo a locomotiva do Brasil.

Donizete Aparecido Beraldi Neves
Araçatuba

Araçatuba

OLIMPÍADA E COPA DO MUNDO

Para relembrarmos: Cielo e mais três são pegos no doping, Fabiana acerta só um salto, futebol masculino empata com Paraguai aos 45 do segundo tempo, futebol feminino é eliminado pelo EUA, vôlei perde para a Rússia, jogadores de basquete pedem dispensa da seleção e vamos ser os patrocinadores da Olimpíada e da Copa do Mundo. Dos estádios nem se fala, só roubalheira... Legal, né?

José Roberto Palma
São Paulo

São Paulo