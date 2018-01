Cartas - 19/07/2011

Mudança geral

"Todos os dias a gente abre o jornal e tem crise no Ministério", diz Dilma. É bom que nossa presidenta não se esqueça de que todos os ministros foram de sua escolha, ou indicados pelo sr. Lula da Silva. O mal já está feito, mas há uma alternativa: substituir todos os atuais ministros, pondo no lugar deles pessoas capacitadas para exercer os cargos. E com uma condição: não podem ser filiados a partido político. É a única maneira de sanear os Ministérios cujos componentes, em sua maioria, são corruptos de caderneta.

ADOLFO ZATZ

São Paulo

Mar de lama

Diante da escalada dos escândalos de corrupção que sacode o Ministério dos Transportes, bem que poderiam atualizar seu nome para Ministério do Transporte de Lama. Nunca antes neste país, como dizia o "cara", se viu tanta corrupção. E pior: nenhuma punição, ninguém vai preso nem devolve nada. Uma minoria de ladrões rouba descaradamente o dinheiro público na certeza da impunidade e ainda vem o Lula falar mal da mídia. Já pensou se não fosse a imprensa denunciar as falcatruas? Quem o faria: o PT, o antigo partido da pureza nacional? Poupe-nos, Lula, e recolha-se ao seu merecido ostracismo!

JOSÉ MILTON GALINDO

Eldorado

COPA AMÉRICA

Oportunidade rara

Passa-se pelo melhor preço uma seleção seminova, pouquíssimo uso. Pagamento só em guaranis.

PAULO BUSKO

São Paulo

Incompetência

O Brasil, em 120 minutos de jogo e mais quatro pênaltis, contra o Paraguai, não consegui marcar um único gol e foi desclassificado. Que boas lições advenham para a Copa de 2014, principalmente na convocação de jogadores.

LUIZ BIANCHI

São Paulo

Até no futebol...

Aonde vai parar a incompetência de dirigentes brasileiros? A derrota para o Paraguai nos pênaltis foi simplesmente vergonhosa. Quando fomos eliminados na Copa do Mundo de 2010, puseram a culpa apenas no Dunga, que não levou o Neymar e outros jovens. Mano levou e nós levamos um tapa na cara. Como poderemos esperar um título mundial em 2014, se os melhores jogadores erram quatro em quatro cobranças decisivas? Se na área política não passamos um dia sem conhecer mais e mais corrupção, e nada acontece com os bandidos, será que algo acontecerá na seleção? Duvido.

PLÍNIO ZABEU

Americana

O Dunga tinha razão

Depois desse fiasco contra o Paraguai, comprova-se que o Dunga estava totalmente certo em não ter convocado os "meninos da Vila" para a última Copa do Mundo, pois gol, que é bom... nada!

EMILIO ONISHI

São Paulo

Vexame histórico

Foi feito muito circo, muito estardalhaço, para futebol nenhum. Essa sequência desastrosa de pênaltis cobrados sem a mínima pontaria escancara a realidade: nossos gênios da bola têm de baixar a bola antes de fazer tanta pose de melhores do mundo. É fácil culpar o gramado, esquivar-se da imprensa, o difícil é errar tanto. O marketing, por melhor que seja, não faz milagres. Se o pé e a bola não se entendem, não tem jogo. Salto alto derruba qualquer um. A era Mano já era. Não vejo como manter essa comissão técnica depois desse vexame histórico.

JAIME LUIZ LEITÃO RODRIGUES

Rio Claro

Culpa do gramado?!

Será que Mano se referiu ao gramado alto como uma comparação com o gramado alto que impera na cabeça de alguns dos nossos craques? Desculpe, Mano, mas suas argumentações foram tão infelizes quanto as de certos "ministros" ao tentarem justificar o injustificável. Por que perdemos quatro cobranças e os paraguaios converteram três? O gramado estava alto só para nós? Enfim, as substituições foram infelizes e tardias. O São Paulo ficou sem Lucas por vários jogos do Brasileiro enquanto o jovem amargava o banco. Fred não é centroavante para seleção, acho que o Pato também não, sem contar o Ganso, que não funcionou. Júlio César tem cadeira cativa? Aliás, patos, gansos e marrecos somos nós, que acreditamos sempre no êxito da legião estrangeira. Para coroar, Robinho disse que ganharemos em 2014. Como perguntaria candidamente Vicente Feola, "os homi tão de acordo com isso"?!

RENATO CAMARGO

São Paulo

Críticas injustas

Pobres jogadores, vítimas de torcedores inescrupulosos que só pensam em saúde, educação, segurança e qualidade de vida para todos... Esses atletas, coitados, ganham pouco, não dispõem de oportunidades midiáticas, não têm, ao menos, um profissional de nutrição para orientá-los quanto à alimentação, nem dispõem de um psicólogo para que cuide de sua alma. Qualquer contusão e lá vão eles para a fila do SUS, depois de sofrerem as agruras do transporte coletivo. Gente, parte o coração! E no domingo, coitados, na hora dos pênaltis? Foi unânime a reclamação contra a grama... Alguns a acharam indigesta.

GILBERTO MARTINS COSTA FILHO

Santos

Brasil campeão

Gosto de futebol, porém não me faz a menor diferença se a seleção ganhou ou não. Aliás... Para que nos incomodarmos com a seleção brasileira de futebol, se somos campeões em cobrança de impostos? Ou em que clubes vão jogar os atletas da seleção, se somos campeões nas taxas de juros ao consumidor? Para que nos incomodarmos com a permanência ou não do técnico da seleção, se somos campeões em acidentes nas estradas? Ou ainda com os milhões de euros gastos com jogadores de futebol, se os nossos políticos são campeões em benesses e o nosso país tem milhões de cidadãos sem acesso a uma boa escola ou um bom hospital? E assim continua a história... Para o povo, pão e circo.

RICARDO ALVES

São Paulo

"É com esse time perna de pau que vamos entrar na Copa do Mundo?"

LUIGI VERCESI / BOTUCATU, SOBRE A ELIMINAÇÃO DO BRASIL NA COPA AMÉRICA

"É isso aí, mano, sujou..."

SERGIO S. DE OLIVEIRA / MONTE SANTO DE MINAS (MG), IDEM

"A Argentina vingou-se do Brasil com um simples buraco"

LAERT PINTO BARBOSA / SÃO PAULO, IDEM

"Parabéns, meninos do Brasil, chega de circo para o povo!"

CLAIR PEIXOTO / CAMPINAS, IDEM

TEMA DO DIA

Mano continua na seleção, garante CBF

Após eliminação precoce na Copa América, técnico deve fazer mudanças na próxima convocação

"Não é fofo como Ricardo Teixeira se preocupa com o Mano?"

ELIANE APARECIDA ZOCCA PINHO

"O problema é que cada vez que o Brasil perde querem reinventar a roda e o primeiro culpado é o treinador."

GUSTAVO BRUNSON

"A eliminação do Brasil demonstra o estado de incompetência da CBF, do técnico e da equipe. Colocaram em campo um bando de artistas que só querem fazer firulas para a plateia."

JOSÉ VITAL SILVA LEITE

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

COPA AMÉRICA

Fomos eliminados pela medíocre seleção do Paraguai, mas conseguimos alcançar um recorde: perdemos os 4 pênaltis. Muita incompetência!

São Paulo

COMPARANDO

Após o término do jogo Brasil x Paraguai, pudemos constatar que o futebol brasileiro é um retrato do Brasil atual: está uma droga! Esse resultado faz parte da herança maldita deixada pelo ex-presidente (me recuso a dizer seu nome). A Copa do Mundo a ser disputada no Brasil não será diferente, pois, após muita corrupção para construir estádios desnecessários, o País vai estar na mesma situação que a Grécia, ou pior. E quem sabe o campeão não será a seleção italiana, para vingar o caso Battisti? Se Deus é realmente brasileiro, o barbudo vai pagar seus pecados, tenho fé.

Maria Carmen Del Bel Tunes Goulart carmen_tunes@yahoo.com.br

Americana

________

SELEÇÃO BRASILEIRA

Tivemos um técnico de seleção brasileira de futebol que induzia seus jogadores a consumir cerveja na sua constante propaganda diária, até mesmo ao meio dia dentro de casa. E já vigorava a lei do bafômetro. E o resultado da copa do mundo foi decepcionante para os brasileiros. E agora temos outro técnico dando o mesmo exemplo de consumo de bebida aos seus comandados. Tudo indica que vamos ter a mesma decepção na copa do mundo. Já tivemos um exemplo na copa América, 4 pênaltis nenhum convertido, uma vergonha. Principalmente por termos jogadores com salários milionários. Será que a CBF paga pouco ao seu técnico?

São Paulo

AMOR À PÁTRIA

Precisamos de uma seleção que jogue futebol com amor à Pátria, e não ao dinheiro e às poses para as manchetes de jornais. Enquanto não houver essa consciência, o futebol brasileiro estará retrocedendo na sua imagem. De agora em diante, é preciso nascer um novo Pelé.

Iguape

________

NO LLOREM POR NOSOTROS, HERMANOS!

Não é à toa que nosso técnico se chama Mano! Mas seria melhor entendido se chamasse Hermano! Em momento nenhum, desde que assumiu o cargo de técnico de nossa seleção de futebol senti-lhe a menor proximidade fraterna com nossos jogadores! Jogadores, por si mesmos, já investidos com o antecipado título de "melhores do mundo", indo para a Argentina apenas para confirmar o nosso famoso refrão do "já ganhou", ou, em linguagem aprovada pela moderna gramática que aprova erros populares, do fantástico "conosco, ninguém podemos!" E não faltou até a pedagógica partida de véspera, entre argentinos e uruguaios, um espetáculo futebolístico de alto nível, técnico, tático e esportivo, pois, ao término, o comportamento dos jogadores e das torcidas - especialmente a argentina! - saudando as duas equipes, com a alegria disciplinada dos uruguaios, e a tristeza sincera e patriótica dos argentinos, demonstrou que, ali, além do brilhante espetáculo, houve uma aula de civilidade, respeito mútuo, tudo caracterizando o tão desejado "fair-play", que a FIFA tenta tornar realidade! Mas...no dia seguinte...mostrando quer a Lei de Murphy se torna cada vez mais real, a "nossa" - nossa ou deles;comissão técnica e jogadores?! - fez o mais feio papel, mostrando que "de onde menos se espera, nada acontece!", ou, lamentavelmente, acontece o pior: péssimo espetáculo, futebol feio e covarde, espetaculoso e irresponsável, onde, apesar da mediocridade técnica do adversário, não impediu que a disposição de lutar com garra e objetividade - leia-se coragem!!!- fosse suficiente para superar a vaidade, o egoísmo, a irresponsabilidade - de Mano aos jogadores!!! -, com o vexame de entregarem a partida, com Neymar e Pato perdendo gols, Fred perdendo a cabeça ao entrar na briga, com outros brasileiros, mostrando todos o descontrole emocional - ao contrário dos que jogaram na véspera!!!- e - pasmem-se!!! - perdendo quatro pênaltis seguidos, só não perdendo o quinto porque Robinho nem chance teve de bater...Espero que a Presidente Dilma - sempre triste com os absurdos que acontecem em seu governo - coloque em segundo plano essa "preocupação" de preparar nosso país para a Copa do Mundo de 2014, e para as Ollimpíadas, com criminosos gastos faraônicos, enquanto a saúde, a educação, a segurança e as reformas política, econômica e tributária continuam postergadas para depois das "festas" de 2014 e 2016! Sei não...muita água pode ainda passar debaixo da ponte...

Juiz de Fora (MG)

________

SÓ ELE...

Só Mano Menezes acredita que não existe mais galinha morta no futebol. Existe, sim. A Seleção do Paraguai que o diga.

Santos

________

O OBSTÁCULO DE 7,32 X 2,44

A "nossa" seleção brasileira de futebol foi eliminada da Copa América pelos paraguaios. O vexame histórico aconteceu nas cobranças dos pênaltis, onde os batedores não conseguiram acertar o gol, mas tudo tem seus culpados, o técnico e jogadores falaram que a areia do gramado foi responsável pelos erros, porém a areia não atrapalhou os paraguaios! Talvez aleguem que a areia Argentina não tem boa qualidade! Mas creio que a incompetência dos cobradores se deve à "pequena" dimensão do gol, que é de 7,32 x 2,44. Enfim, "nossa" seleção sim que é de areia (um pó). Mas tá tudo certo, em 2014 vamos ter a Copa do Mundo no Brasil e não vamos disputar eliminatórias porque somos o país sede! Que "sorte" a nossa!

Sumaré

________

UM VEXAME DO BRASIL

Perde uma partida é normal mas perde 4 pênaltis é incompetência?

Nova Londrina (PR)

________

VOLTA, FELIPÃO!

Nunca em torneio internacional a seleção canarinho foi batida e eliminada de forma tão vergonhosa. Seus maiores craques, Neymar, Pato e Ganso, no banco; zero em gols e zero em pênaltis. Logo contra o Paraguai e um dia depois de "sorrirmos" quando a Argentina foi também eliminada nos pênaltis - mas de forma menos humilhante! Com a Copa do Mundo aqui, em 2014, as mudanças têm de ser radicais. Não tem mais jeito: tchau Mano, e tchau sr. Ricardo Teixeira e diretoria da CBF. E que os novos dirigentes levem nosso futebol mais a sério, começando por trazer de volta o Felipão.

São Paulo

________

SIR MANO MENESES

Sir Mano Meneses (MM), o lorde do Guaíba, disse que futebol não é só ganhar, é qualidade, fundamentos e trabalho.Só ele viu qualidade na seleção, que só ganhou do Equador.Vimos os afundamentos contra o Paraguai e Venezuela.Quanto ao trabalho, lembramos que ele foi contratado para isso e não para filosofar.Ele ainda afirmou, sobre a expulsão de dois jogadores na prorrogação : Houve ali uma troca de um jogador que estava bem, por outro que não fazia boa partida. Trocando em miúdos,o Brasil jogou mais de 90 minutos com um a mais, mesmo assim não conseguiu vencer. Ele já fala em copa do mundo. Na última realizada no Brasil, seu técnico prematuramente se considerou vencedor e muitos de nós ainda não esqueceram a catástrofe do Maracanã. Sir MM poderia nos poupar de suas filosofias e Ricardo Teixeira que se cuide.

São Paulo

________

INÉDITO

O meu amigo Mano Menezes, alegar que os pênaltis foram perdidos por irregularidades do gramado poderíamos até aceitar. Agora, não acertarem nem no gol já é demais, não?

São Paulo

________

FAUNA COMPLETA

Para a Copa do Mundo de 2014, a CBF deveria escalar, além de Neymar, com aquele topete de galo, também o Ganso e o Pato e, de quebra, Falcão como técnico.

Jandaia do Sul (PR)

________

VEXAME AINDA MAIOR

A grande seleção de Mano, Ganso e Neymar poderia bem ter evitado esse vexame inusitado. Era só já ter voltado ao Brasil, pois com o futebolzinho apresentado na fase classificatória, não mereceu ficar no lugar do Equador e o vexame teria sido menor. Nossos comentaristas da mídia falada e escrita sempre dão opiniões em cima do óbvio. Se joga bem é um esquadrão e se joga mal é uma zebra. Por isso, nunca escapamos das surpresas do futebol que só se ganha com a bola rolando. Parabéns aos craques do Uruguai, Peru, Paraguai e Venezuela. Nós brasileiros, sem nenhuma dúvida, fomos até onde merecemos.

São Paulo

________

BRASIL FRACASSA

Quantas vezes vi a tevê brasileira fazer gozações quando o atacante argentino Palermo conseguiu a proeza de perder três pênaltis durante um jogo. Domingo contra o Paraguai, os boleiros nacionais perderam quatro pênaltis contra os paraguaios e chegou ser ridículo ver após bater muito mal na bola, olharem para a marca da cal pondo a culpa nessa, quando ao adversário essa não atrapalhou visto acertarem três e errarem uma. Quanto a seleção no geral, essa foi muito mal começando pelo Robinho que a cada lance que participava, olhava para o telão do estádio para ver como estava sua imagem e também ridícula essa dele ao errar lances, benzer-se pedindo desculpas a Deus como se Ele que não está nem aí para os miseráveis de nossa Terra, fosse preocupar-se com botinudos chutando bola. O exibicionismo verde-amarelo teve seu representante máximo no Neymar, que pareceu sempre mais preocupado com seu topete cacatua que o jogo em si e dar piruetas acrobáticas em campo para impressionar juízes ganhando faltas mas frente ao gol falhou várias vezes. A maior culpa desse desempenho pífio da seleção começa muito cedo com a badalação de alguns bons jogadores, mas ainda nos cueiros e faltando crescer para comprovar ser realidade e não promessa, já a mídia "pacheca" os considera estrelas de primeira grandeza como o referido Neymar, que sentiu a diferença entre aparecer em campeonatinhos como a Copa Brasil e paulistinha e a dureza de um torneio internacional. Outro boleiro, Pato, sempre considerado como astro pela mídia, faltou qualidade e eficiência, pois mesmo tendo marcado dois gols contra o Equador mostrou ser um boleiro irregular como o é no Milan. Outra "estrela", o Ganso, já considerado por nossa mídia como o um dos maiores armadores do futebol mundial, como ouvi um dia desses em uma emissora paulista, esse pareceu mais tempo escondido da bola que aparecendo para provar tal fama. Quando vi o Elano inaugurar a serie de perda de pênaltis, lembrei-me de ter criticado o Mano por ter convocado esse boleiro que não passa de um refugo europeu. A mim, o fracasso da seleção nada muda, no país o dólar continua em queda, o real valorizado, nossa inflação mais alta que nos índices oficiais, a roubalheira continua no meio político, o "mensalão" vai resultar em nada, a presidente Criatura continua vacilando, o país fazendo graça com chapéu alheio convidando o Chávez para tratar-se aqui em um hospital dos mais caros do pais e com despesas pagas com nossa grana, nossas forças armadas continua no Haiti fazendo segurança alheia enquanto falta soldados em nossas fronteiras....enfim, o ramerrão não muda e para sorte da CBF, Ricardo Teixeira e os políticos, a próxima copa do mundo será aqui.

São Paulo

________

HORA DA APOSENTADORIA

Praga do Castiglioni, pode colocar pato, ganso, marreco (tem de monte) etc. O Brasil só será campeão de alguma coisa depois que Gavião Bueno (observem que é outra ave) se aposentar e, junto com ele, as vaquinha de presépio.

Santo André

________

PROFESSORAS

Provavelmente, os jogadores já foram com o espírito de "já ganhamos". Ninguém ganha por antecedência, o futebol está muito competitivo, até os de menores índices técnicos estão conseguindo impedir os melhores de jogar seu futebol. Porém, o Mano Menezes, pensando bem, poderia requisitar às meninas japonesas, campeãs mundiais, para ensinar nossos grandes craques da Seleção Brasileira chutar pênaltis.

São Paulo

________

BRASIL NA MARCA DO PÊNALTI

Década de 40 do século passado. Campo de terra. Bola de capotão (aquela bola que tinha câmara de ar para encher e uma tira de couro --- o tento --- para fechar o capotão depois de cheia). E a história foi assim: Zé Trincheira, que de nome certo era José Monteiro Terra, center-alf do Esporte Clube São Miguel e um dos mais valentes do time, prepara-se para cobrar um penal que o juiz Abdalinha inventou contra Pilar do Sul. E Pilar do Sul vencia por 1 a 0. Tempo de jogo na prorrogação. Zé Trincheira ajeita a bola na marca de penal, respira fundo, recua um pouco, avança e dá de bico, um chute tão forte que o tento (aquela tira de couro) se solta no meio do caminho e a câmara de ar sai pela boca do capotão, que fica vazio e murcho no ar. Ao lado, na mesma altura, a câmara de ar, os dois feito bólidos na direção do gol de Pilar do Sul. Meio bocó, o goleiro não sabia se agarrava a câmara de ar ou o capotão e nessa indecisão a câmara de ar entrou no canto direito e o capotão no canto esquerdo e o juiz Abdalinha deu dois gols para São Miguel, que virou o jogo: 2 a 1. Bons tempos.

São Paulo

________

O MICO DA SELEÇÃO

A seleção brasileira deixou de queixo caído os brasileiros. Exibiu ao mundo o maior ranking de pênaltis perdidos da história mais recente. Já vai bem longe a época em que os atletas entravam em campo com raça e determinação a fim de suar a camisa pelo seu país. Hoje eles entram de salto alto, não jogam nada e querem ser as estrelas da fama e da farra. Ricardo Teixeira, presidente ad eternum da seleção tem contribuído para o fracasso do futebol brasileiro, pois a corrupção na CBF evidencia que não há mais atletas com talento, o que vale é o dinheiro que se ganha vendendo jogadores aos times internacionais. Ou seja o que interessa é o lucro. O mico fica para o Brasil! Que decepção...

São Paulo

________

HOMBRIDADE

A questão moral anda capengando mesmo neste Brasil. O papelão que os jogadores da seleção brasileira fizeram na copa América, são muito parecidos com o que os políticos praticam todos os dias em Brasília. E ainda estão culpando a areia. Falta mesmo é hombridade e raça, o resto é conversa pra boi dormir.

São Paulo

________

COPINHA AMÉRICA

Neymar tem razão: Não há explicação objetiva para a derrota do Brasil na Copa América. Mas, toda verdade objetiva traz, como sombra, uma realidade subjetiva. Por exemplo, quase um milhão de brasileiros sofrem, direta e indiretamente os estragos pesarosos de tanto homicídio nos últimos 10 anos no Brasil. Isso, embora pareça irrisório, gera uma coisa denominada má sorte para todo o País. E não é coincidência; no mesmo período, durante o avanço da animalidade e degradação da vida humana, o Brasil não ganhou nenhuma Copa do Mundo e até foi eliminado pelo Paraguai, em 2003, nas eliminatórias para as Olimpíadas da Grécia - pela primeira vez em sua história - onde Argentina foi campeã. Para os incrédulos, a tristeza de milhões de pessoas diante da corrupção política e pública, as máfias da Justiça e a matança impune de tantos seres humanos inocentes imperante no país inteiro, influencia fortemente no ambiente em geral de toda a nação brasileira, como já aconteceu em países com histórico semelhante. Vamos a atender o povo, valorizar a vida e pacificar o País para, daqui até a Copa de 1014, o Brasil mereça comemorar uma nova vitória, ligada à verdadeira felicidade para todos.

São Paulo

________

'BURRO A PANDELÓ'

No interior temos uma expressão que explica muito bem a relação do brasileiro com o futebol - trata-se de "criar burro com pandeló", isto é gastar rios de dinheiro com bobagens. Não adianta falar que o dinheiro público não bancará este ou aquele estádio, porque no final todo o dinheiro gerado dentro do país foi gerado com o trabalho do povo. Enquanto se fala de trem-bala e outros projetos mirabolantes, a saúde e a educação ficam às traças. O pior, é, que pelo que vimos nessa Copa América, o maior interessado na Copa de 2014, o povão, pode ficar tremendamente decepcionado - como é que esses caras, que não fazem outra coisa na vida a não ser correr atrás da bola, não sabem chutar pênaltis, um dos fundamentos do tal "esporte bretão" - parece que estamos mesmo criando burros com pandeló.

São Paulo

________

CAIU DO CAVALO

O treinador da seleção brasileira, Mano Menezes, para agradar aos corinthianos, não convocou o centroavante Kleber do Palmeiras, sem dúvida o maior centroavante do Brasil na atualidade, e por isso caiu do cavalo. O técnico deveria, sim, querer agradar a torcida brasileira e não nos decepcionar com tamanho vexame. Perder quatro pênaltis foi demais. Foi desuMano para o apaixonado treinador brasileiro.

Sorocaba

________

CONSOLO

Como consolo só nos restou a Larissa Riquelme!

São Paulo

________

50% OFF!

O Corinthians é mesmo um clube de sorte. Louco para comprar Tevez por 90 mi, a partir de sábado ele passou a valer metade disso. Já a nossa seleção é a cara da CBF: nas penalidades, nunca acontece nada, só bola fora.

São Paulo

________

MUNDIAL FEMININO DE FUTEBOL

Parabéns ao Japão. Com meninas franzinas, mas cheias de garra e força de vontade, venceram a até então imbatível e soberba seleção dos Estados Unidos. Que o exemplo japonês sirva de lição as nossas seleções, tanto feminina como masculina. Firula e individualismo não ganham campeonato.

Quando muito pode ganhar alguns jogos.

Jundiaí

________

MENINAS DO BRASIL

Queria dizer que nós brasileiros estamos orgulhosos com nossa seleção, pois o que falta é incentivo, patrocínio, afinal como poderemos esperar que uma seleção não faça vergonha para o nosso país. Parabéns seleção. Ah, só um detalhe, este comentário é para a seleção das meninas do Brasil, nossas heroínas que honram as calças que vestem, parabéns a todas vocês mulheres esquecidas do futebol, no caso da seleção brasileira masculina, por favor, voltem para casa e deixem de lado este negócio de futebol, vocês queimam a cara da gente de vergonha.

Alvorada do Sul

________

INSTITUTO CIDADANIA

Ora,ora! Vejam só a quem está recorrendo o cidadão e ex-presidente Lula da Silva para organizar o seu acervo: justamente àquele que lhe deixou uma herança "maldita". Como o Instituto FHC tem know-how e experiência no assunto, nada mais justo Lula se espelhar em algo de sucesso para o seu próprio memorial,assim como o fez no seu governo com o Plano Real.Mas o nome "Memorial da Democracia" é belo e grandioso demais para uma instituição de qualquer político,já que nenhum foi o único responsável pela redemocratização deste país.Além disso para um ex-presidente cujo governo patrocinou o mensalão,ameaçou a imprensa e apoiou ditadores , tal denominação soa,no mínimo, um tanto que pitoresca.Como fez FHC,sugiro o nome "Memorial Lula da Silva".Assim,jamais confundiríamos alhos com bugalhos...

Marília

________

MEMORIAL

Senhor FHC, presidente, desde sua despedida do Planalto, o presidente Lula te tirou a luz! Até os seus óculos na passagem da faixa foram arrancados! Seu governo de controle da inflação! Seus programas sociais! Seu reconhecimento! Salvou-o do mensalão! Não apoiou o candidato de seu partido na campanha para presidente em 2010! Quer discriminar o uso de tóxicos! Agora o instituto do LULA, Instituto da Cidadania? Deles! Vá namorar em Nova York, que, com 80 anos já é um bom acervo, ou ensinar o Lula a ler!

São Paulo

________

O DILEMA DA PRESIDENTE

Nenhum país, submetido a um poderoso regime presidencialista, merece ser governado por alguém que se assemelha à lua, uma pedra sólida, cheia de crateras, iluminada pela luz refletida do sol. O preposto e vigilante do ex-Presidente se chama Gilberto Carvalho, que, com sua habilidade, está conduzindo a Presidente Dilma a reverter a decisão de demitir Pagot, que saiu de férias no momento em que vislumbrou sua exoneração. A bem do serviço público, diga-se de passagem. Se a Presidente recuar, ficará claro que nossos dias estão permanentemente eclipsados.

São Paulo

________

INIMIGOS INTERNOS

O editorial de 18/7 diz que "o Brasil não tem inimigos". Nós brasileiros dizemos: Já chega os internos, principalmente os políticos e os bandidos nacionais e internacionais que abrigamos!. Se alinhar demais com os Estados Unidos, vamos herdar o ranço internacional e vamos ser alvos de terrorismo. As forças policiais aqui não dão conta nem dos inimigos internos!

São Paulo

________

OH SAUDADES!

Saudades temos dos velhos tempos, quando a qualquer sinal de trambicagem, havia 'aquele' procurador, 'daquele' partido a denunciar falcatruas. Vocês se lembram como o indivíduo aparecia na mídia vociferando contra o (s) trambiqueiro (s)? Era um tempo de esperança. Bons tempos! Na atualidade o tal procurador parece ter tomado 'doril', pois sumiu.... E as falcatruas, trambicagens, malfeitos, estão correndo soltas, em todas as esferas do poder: são filhos que da noite para o dia se tornam empresários de sucesso; casais de 'empresários' (com mais de uma empresa, às vezes) ganhando licitações com o governo (ou desgoverno?) do qual um dos dois faz parte, justificadas candidamente; isso quando não são ministros os envolvidos diretos em maracutaias, além de empresários de todos os ramos, querendo abocanhar a sua parte, a título de serem amigos e companheiros. Hoje, só temos a imprensa livre (ou quase, haja vista o Estadão a completar, neste mês, o segundo aniversário da censura imposta por uma das famílias unidas na maracutaia!) a denunciar o assalto aos cofres públicos e aos nossos bolsos. Não é á toa que o Vociferante, continua sua campanha de retratação à imprensa!

São Bernardo do Campo

________

DE MAL A PIOR

A boneca do ventríloquo já não sabe para onde ir. Cai um aqui, cai outro ali e cairão dezenas dos aloprados ministros e suas intermináveis assessorias que se ramificam até aonde a mídia conseguir investigar . Não há governo, há socorro paramédico para estancar a sangria que vaza para todos os lados pelo roubo alucinado e patrocinado pela gestão anterior . A ordem é segurar os vazamentos, manter a corriola rica e encher os caixas 2, 3 e tantos outros quantos possíveis, até o retorno do capo, se possível , sem mensalão, sem STF ou qualquer outra pedrinha no caminho. A campanha para a próxima fatura já recomeçou, paga com a verba desta cambada toda tão fiel, a mídia, que insiste em vasculhar e achar as mutretas já começa a ser xingada de novo, afinal é o inimigo mor desta canalha, como dizem , entre rótulos e palavras de ordem, a direita raivosa , que não quer o bem estar dos pobres, etc e tal., como se roubo e corrupção fosse descrito como ideologia, meros casos de polícia. Urge dissecar todo o esgoto que fede sob as saias desta gestão mantenedora da falcatrua arrulhista, na falta de responsáveis públicos, todos entretidos com as benesses gordas da farra que as tetas do governo derramam sem receio nas bocas ávidas dos intermináveis partidários e governistas. Haja grana para lambuzar toda esta camarilha e entretê-la em repasto até que a sociedade brasileira se rearme e retome as rédeas das mãos sujas destes seus empregados amotinados.

São Paulo

________

A BANALIZAÇÃO DA IMPUNIDADE

Torna-se cada vez mais difícil educar nossos filhos, pequenos e adolescentes, diante da corrupção, irresponsabilidade e falta de vergonha na cara daqueles que deveriam dar exemplo de retidão e correção neste país. Como esperar que os jovens de hoje se tornem adultos dignos e honestos com a falta de ética e de moral grassando por todos os lados, começando pelos detentores do poder, as autoridades que comandam os destinos e o futuro de nossa gente e de nossa terra. Não é à toa que grandes jornais de outros países estão publicando reportagens a respeito, tão visível são os absurdos. Foi o caso, na semana passada, de um jornal espanhol, dando conta da corrupção em nosso país, com o título: "Por que os brasileiros não reagem à corrupção de seus políticos?". A matéria é superficial, mas a pergunta faz muito sentido para nós, brasileiros, que aceitamos, calados, a tudo. Quando vamos nos levantar contra esse estado de coisas insustentável? É um escândalo atrás do outro. Só para citar exemplos mais recentes, pois são tantos, temos o caso do Palocci, que saiu do governo e não se falou mais a respeito, o enriquecimento relâmpago ficou por isso mesmo e tudo bem; em seguidinha outro ministro, o dos transportes, teve que sair, pelos mesmos motivos e mais alguns, só que este perdeu o cargo mas voltou para a "política". E ninguém nunca devolve nada, não vai preso, ninguém é penalizado, não é uma beleza? A lei da Ficha Limpa virou piada, pois a justiça - grande justiça, a nossa - determinou que ela não valeu para as últimas eleições e os fichas sujas que estavam impedidos, voltaram lépidos e fagueiros, tomando posse nos seus cargos, para continuarem a saga de corrupção e impunidade. Tudo está falido neste nosso Brasil: educação, saúde, segurança, até a justiça. E ninguém faz nada. Os nossos "representantes" no poder, aqueles que deveriam nos defender, legislam em causa própria, gastando o dinheiro público em próprio benefício e aumentando a escalada da corrupção. Aliás, eles enveredam pela "política", a grande maioria deles, para ficarem ricos. Faz tempo que a credibilidade que o Congresso poderia ter junto ao povo, os eleitores, seus representados, foi pro espaço. Esse é o Brasil que queremos, onde a corrupção e a impunidade são lugar comum? Precisamos começar a fazer alguma coisa, precisamos protestar, exigir que usem o dinheiro público que é composto da quantidade enorme de impostos que pagamos, em benefício do cidadão brasileiro e não contra ele. Há muito mais, infelizmente, mas só isso já seria demais para manter o equilíbrio entre o bem o mal, entre o certo e o errado. E a corrupção e a impunidade ainda trazem, atreladas a elas, a violência. Violência que se dissemina dia a dia, em todas as áreas, banalizando-a cada vez mais. É esse o futuro que queremos para nossas crianças?

São Paulo

________

ILUSÃO X REALIDADE

O prestidigitador Lula e sua fiel assistente Dilma estão sempre a procura de novos números para poderem permanecer no palco. Assim, surgiram o fome zero, transposição do São Francisco, copa 2012, olimpíadas 2016, erros de companheiros e o último, o TAV. O Brasil real, precisa de saúde, educação, estradas, portos, aeroportos, saneamento básico, moradia e emprego. O palco já não diverte mais.

Batatais

________

BANHO DE LOJA

Submarinos, trem-bala, estádios monumentais. O Brasil do PT é como aquele pobretão, tosco, semi analfabeto, sem nenhuma educação e formação, que imagina que um banho de loja e um bom ortodontista o tornarão "gente fina".

Florianópolis

________

A UNE DE HOJE

A União Nacional dos Estudantes (UNE), no seu 52º Congresso, realizado em Goiânia entre os dias 13 e 17 de julho pp, financiado pela Caixa, pela Petrobrás e pela Eletrobrás, só fez chover duvidas para os demais movimentos sociais. A presença de Lula e mais uma meia dúzia de ministros da Dilma no palanque com Augusto Chaves, presidente da UNE, deixou claro que, está tudo acordado entre o governo e a União Nacional dos Estudantes para não deixar eclodir os movimentos populares que possam cobrar algumas coisas do governo. O que se viu foi uma UNE dominada e aparelhada pela União da Juventude Socialista (UJS) recebendo descaradamente um patrocínio de milhões de reais de Empresas Estatais para sustentar as inverdades que Lula apregoou e Dilma continua apregoando em seu governo. Essa UNE é outra. Acorda Brasil.

Volta Redonda (RJ)

________

ESSA FOI DEMAIS!

Por essa os "governamentais " não esperavam. Os rackers ensinando o governo a abrir os dados na internet dizendo que a segurança do governo tá "furada".E fazem muito bem eles .Espero que divulguem tudo sobre as falcatruas , sobre o fechar de olhos para os que são mortos em defesa da nossa floresta para que não acabe,sobre o nosso povo que está praticamente se alienando ao governo por falta de opção.Vão em frente.

Descalvado

________

NEM DE FESTIM

Ao ler comentário no Fórum dos Leitores, achei interessante o texto "Trem Bala" de Festim. Mas devo admitir que, mesmo de festim, haverá bala, com mais festas do que festins. A minha esperança, é que nem de festim, se ouça o espoucar de tal trem, que antes de começarem seus planos, já deu o "chabu" que deu. Trilhões que virarão sucata em pouco tempo. Não há viabilidade alguma. José Serra já explicou muito bem, em seu artigo, prós e contras, aliás, só contras. E com razão! Em país planejado rodoviário, com cidades sem planejamento para expansão a curto,a médio e longo prazos, Um trem alucinado (14/7), e com maquinistas aloprados alocados em Ministério dos Transportes sob as bênçãos do Lulla, sempre "lá", repito: nem de festim!

Campinas

________

IGNORÂNCIA TÉCNICA

Enquanto a população de Congonhas (MG) é contra à expansão da mineração na região por não entender os termos técnicos apresentados (Ameaça a obras históricas, Opinião, 18/7), os representantes da população de Canas, no Vale do Paraíba, se posicionam favoravelmente à instalação de uma termoelétrica a gás natural na cidade, acreditando nos pretensos benefícios financeiros, ignorando os altos impactos ambientais e sociais do empreendimento. De um lado está uma população atuante, mas que desconhece a parte técnica de uma provável compensação ambiental. De outro, temos a sanha arrecadatória de um grupo político que não quer ver que os estudos de impactos ambientais são falhos, desde o mapa de ventos que é de São José dos Campos a 100 km de distância até a "remoção" da Serra da Mantiqueira para forçar um vento inexistente na região para justificar a dispersão dos poluentes altamente nocivos que serão gerados.

Lorena

________

BURACO NEGRO

A decisão do ministro Garibaldi Alves em deixar de fora da correção pelo teto as aposentadorias do buraco negro (88/89/90) é mais uma afronta contra os aposentados. O Supremo Tribunal Federal (STF) não se pode deixar enganar e tem que exigir do INSS o cumprimento integral de suas decisões. O Governo tem que acatar e corrigir suas próprias falhas.

São Paulo

________

MIGRAÇÃO

Os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, historicamente, sempre contaram com elevado número de migrantes nordestinos. Em outros tempos eles vieram "de mala e cuia", usando um dito popular, em busca de empregos e posteriormente trouxeram suas famílias. Mas o Brasil hoje é outro. E pesquisas comprovam que há um retorno de muitos nordestinos para suas áreas de origem. E o índice de migração é muito pequeno . E isto se dá como reflexo da mudança da estrutura econômica dos seus Estados de origem, como reflexo da evolução econômica pela qual o nosso país está passando. A noticia é por dermais alvissareira e merece o efetivo destaque.E deve ser interpretada como um fator muito positivo, diminuindo o pessimismo de muita gente que ainda não entendeu que o Brasil hoje é outro país.

Santos

________

ASSALTO NO RJ

Será que o assalto ocorrido em um hotel de luxo no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, na madrugada dessa segunda-feira - em que cerca de 30 turistas brasileiros e estrangeiros foram roubados por bandidos armados até os dentes - é um prenúncio do que está por vir na Copa de 2014 e nas Olimpíadas de 2016? Se sim, estamos perdidos. Além de termos que ficar ainda mais vigilantes nas nossas já perigosíssimas cidades, teremos também que passar vergonha diante do mundo inteiro ao testemunharmos visitantes do exterior engrossarem nossas estatísticas de violência urbana. É triste constatar, mas fica claro que o Brasil não está pronto para sediar eventos desse porte. E pelo andar da carruagem, não estará nem no futuro próximo.

Pindamonhangaba

________

PREPARATIVOS PARA A COPA

O Rio de Janeiro saiu na frente para os ensaios da Copa do Mundo de Futebol.Assaltaram enviados da Nike em seu próprio e seguro hotel,antecipando o que de melhor será feito na época da Copa!

São Paulo

________

LIBERDADE X LIBERTINAGEM

Eu vivi minha adolescência e juventude entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro. Curti todas as baladas

a que tive direito, transitando de bairro a bairro pelas madrugadas adentro, na maioria das vezes a pé. Raramente, aos finais de semana, sobretudo às sextas-feiras e sábados, cheguei em minha casa antes de três horas da madrugada. Muitas vezes meu pai ironizava perguntando se eu tinha pego uma carona com o leiteiro, que naquela época entregava o leite em carroças às portas residenciais. Isso, flutuou entre 1962 a 1971, quando então peguei rumo mundo afora. Nunca fui assaltado, ameaçado ou agredido. Assistimos de lá pra cá um acréscimo assustador da violência, as drogas tomando conta das ruas. As ondas de assaltos tornaram-se comuns obrigando as pessoas a se esconderem em locais fechados como shoppings, bares e restaurantes. E aos mais cuidadosos evitarem sair de casa depois de determinados horários. Mas, agora chegamos ao fundo do poço. Os traficantes ordenam fechamento do comércio, mandam e desmandam. Comandam o crime de dentro das penitenciárias. Os assaltantes estão invadindo prédios, condomínios, fazendo arrastões em shoppings, restaurantes e bares. Esse crescimento exacerbado da violência, essa ousadia indiscriminada se deve à falta de repressão que se instalou como afrouxamento da malha judiciária e policial em nome de enorme confusão estabelecida por uma equivocada retomada democrática orquestrada por indivíduos que não sabem distinguir liberdade de libertinagem.

Belo Horizonte

________

EM DEFESA DAS ÁREAS MUNICIPAIS

Mais uma vez o Estadão abriu espaço neste domingo para a luta dos paulistanos mais conscientes em defesa das áreas municipais e que o prefeito Kassab colocou à venda, com a desculpa de precisar do numerário para construir creches, uma balela que não se sustenta, pois o problema é de escolha de prioridades, em um verdadeiro crime de lesa município. São moradores do Itaim-bibi, da Mooca, da Granja Julieta, além dos moradores da Zona Norte contra a derrubada de árvores da Serra da Cantareira. Eu ainda acrescentaria o imóvel da Rua Afonso Pena no Bom Retiro, que abriga a Defesa Civil da cidade e o da Rua Bresser com a Rua Itajaí, que abriga um importante depósito municipal. As verbas utilizadas na ampliação das marginais do Tietê, ou na isenção de impostos ao Corinthians pra o seu estádio, a verba para a propaganda oficial entre outras tantas. Como bem disse o Sr. Pedro Felice Perduca, da associação de moradores da Mooca: "O sistema de captação de chuva é o mesmo, o de esgoto é o mesmo, as vias são as mesmas. Só diminui o que precisamos, que são áreas que tragam qualidade de vida" A verdade é que o prefeito vem priorizando o transporte terrestre, principalmente o individual e o adensamento dos bairros, notadamente no entorno das estações do Metrô, que já anda trafegando com excesso de passageiros, perdendo muito da qualidade que lhe era peculiar. O adensamento da população seria justificável se acompanhada de transportes públicos decentes, o que infelizmente não vem ocorrendo. Então faz-se necessário que essas associações de bairros se unam em uma cruzada única, inclusive com a participação de todos os paulistanos esclarecidos, saindo em passeata pelas avenidas, contra essas vendas prejudiciais à cidade. As áreas que estão à venda são importantes não só no presente com o no futuro, pois se são desnecessárias para as unidades municipais, o que bastante discutível, deveriam ser transformadas em parques e não em mais espigões para aumentar os lucros das construtoras e diminuir nossa qualidade de vida.

São Paulo

________

ENSINO DA LETRA CURSIVA

A letra cursiva foi uma invenção dos monges encarregados de realizar cópias repetitivas de livros. Até então, escrevia-se em letras de forma. Concomitante, sem que se dessem conta criaram um instrumento que possibilitava escrever tão rapidamente quanto se pensava, ou seja, possibilitava raciocinar escrevendo e escrever raciocinando, tão rápido se tornou escrever. É preciso ter em conta a eficiência desse instrumento de pensamento e não deixá-lo de lado. Se os norte-americano querem dispensá-lo que o façam, mas não devemos cometer tal asneira.

São Paulo

________

HUGO CHÁVEZ EM CUBA

Hugo Chávez diz que agora vai entrar na luta pela vida, e preferiu ir se tratar em Cuba. Ainda bem, pois por aqui sua imagem não é lá das melhores (só Lula mesmo para gostar de tal figura). Agora o tirano vai aprender uma lição, ele não é o todo poderoso que sempre imaginou ser, pode sucumbir a uma doença mais forte do que ele imaginava. Gostaria de lembrar uma antiga letra de música - Maior é Deus no Céu e nada mais, a falsidade neste mundo é muito grande, por isso Ele na Terra não volta mais. Talvez o bolivariano estivesse pensando que fosse Deus, mas, felizmente para a América Latina, êle é outro boquirroto mortal.

São Paulo

________

DE PAI PARA FILHO

Se a fé de Hugo Chávez na medicina comunista for tão grande quanto sua admiração pelo seu ídolo Fidel Castro, seu câncer estará curado. O ditador bolivariano que dispensou os melhores centros de oncologia do mundo para se tratar em Cuba, sabe que mais importante do que bons hospitais, nos momentos difíceis, é importante estar próximo de seu mestre recebendo todo calor humano e apoio, que milhões de cubanos não tiveram a sorte de conhecer.

São Paulo

________

SUCATEADOS

Se os equipamentos médicos disponíveis em Cuba estiverem nas mesmas condições da sucateada frota automotiva local, o coronel venezuelano vai ver o seu câncer ser tratado com aparelho de raio - X da década de 50.

Monte Santo de Minas (MG)

________

ESQUERDA DÁ CÂNCER?

Hugo Chávez -câncer-governo de esquerda; Fernando Lugo- câncer- governo de esquerda; Dilma Rousseff- câncer-governo de esquerda; Fidel Castro-câncer-governo de esquerda; Itamar Franco-câncer-Político de esquerda-"rest in peace", deixou saudades e bom exemplo. Coincidência ou destino?

São Paulo