Cartas - 21/07/2010

O PT e as Farc

O presidente do PT, irritado, desclassificou o candidato a vice na chapa do Serra, deputado Índio da Costa, que acusou o seu partido de ser ligado às Farc, contudo não negou a acusação imputada. Desclassificou o acusador, não a acusação. Não o fazendo, deixou em aberto que a acusação é verdadeira, embora levantada por alguém sem predicados para tal. Acredito que a população, principalmente os eleitores, merecem uma explicação taxativa do presidente do partido da candidata Dilma de que nunca houve ligação entre o PT e as Farc. Todos dormiriam mais tranquilos, se é que o ilustre presidente do PT pode dar tal declaração sem colidir frontalmente com os fatos.

RUBENS LEITE rureleite@uol.com.br

São Paulo

_______________

Direito de saber

Não sei por que tanta indignação de parte da imprensa com a divulgação pelo vice de Serra de que o PT e as Farc têm ligações. Tão ou mais indigno e baixo nível é a montagem de dossiês, com o uso da máquina do governo, para denegrir a imagem do candidato da oposição. O PT não primou pela ética e muito menos pelo bom nível em suas campanhas. Afinal, isso é fato e há muito material para comprovar. E a população tem o direito de saber com quem o PT e sua candidata têm contatos.

FRANCISCO DA COSTA OLIVEIRA fco.paco@uol.com.br

São Paulo

_______________

Índio da Costa mente?

O vice de Serra só falou o que já foi publicado na mídia e todos os jornalistas conhecem. Então, por que a grita? Por que deveria ele calar-se? O que faria o PT em seu lugar? Para comprovar as informações a que alude Índio da Costa é só ir ao Google, buscar algumas palavras-chave e logo surgem textos com documentos sobre essas ligações perigosas entre o PT e as Farc. Um partido deve assumir a responsabilidade pelas alianças que fez ou não? Ao que se saiba, as Farc são um movimento revolucionário de esquerda. Ora, também não é novidade que estão associadas ao narcotráfico. O PT sempre soube disso. Assim, já deveria esperar por esse tipo de alusão de seus oponentes. Parece que ao PT tudo é permitido e aos oponentes, não. Os petistas nunca se sentem na obrigação de cuidar dos dardos que lançam contra os inimigos, mas os partidos de oposição, sim. Estranha e perversa lógica essa.

ELIANA FRANÇA LEME efleme@terra.com.br

São Paulo

_______________

Generalização

Índio da Costa de fato generalizou. É só o sr. Marco Aurélio Garcia que mantém estreito relacionamento com as Farc e, "por acaso", é do PT. Quanta injustiça, deputado, é apenas o assessor de Relações Internacionais da Presidência, nada mais que isso!

FREDERICO D"ÁVILA fredericobdavila@hotmail.com

São Paulo

_______________

Narcotráfico

O PT, as Farc, o cocaleiro Evo Morales e Hugo Chávez frequentam o Foro de São Paulo, criado por Lula para ressuscitar na América Latina o socialismo fracassado da URSS. Confraternizar com entidades ligadas à produção e ao comércio de cocaína é conivência com o narcotráfico. Índio da Costa está sendo apedrejado por falar a verdade.

RODRIGO AMARAL rodrigoamaral@terra.com.br

São Paulo

_______________

Pavor e desespero

Estamos assistindo a um partido apavorado e desesperado para que não se revele quem realmente ele é. Mexer na ferida dói. Ora, se os petistas são amigos das Farc, que se mantêm pelas drogas, se são amigos do cocaleiro Evo, se não protegem as fronteiras dos amigos, se não combatem os grandes traficantes, então, não há dúvida de que estão envolvidos com as drogas...

MIGUEL PELLICCIARI emepe01@uol.com.br

Jundiaí

_______________

Decepcionante

Propostas sobre segurança do cidadão, saúde pública e educação, nada. O negócio é saber quem falou a respeito das Farc, quem violou o sigilo na Receita Federal, e assim por diante. Assuntos que não levam a nada. Um mais ruim que o outro. Decepcionante.

JOSÉ PIACSEK NETO bubapiacsek@yahoo.com.br

Avanhandava

_______________

Telhado de vidro

O comando do PT diz que a sra. Sandra Cureau está "exagerando e extrapolando as suas funções" quando ela faz o seu trabalho e a ameaça com representação no Conselho Nacional do Ministério Público. Diariamente o presidente Lula "exagera e extrapola as suas funções" quando transgride a Lei Eleitoral, em seguida pede desculpas e novamente faz campanha para a sua candidata. Nos discursos ele também "exagera e extrapola" nas suas palavras, que não ficam bem quando ditas pelo presidente do Brasil. Dirão que é a linguagem do povo, mas acho que, se o presidente elevar o nível das suas palavras, o povo entenderá da mesma forma. Afinal, o povo brasileiro merece respeito também. Espero que a vice-procuradora-geral eleitoral, sra. Sandra Cureau, tenha força suficiente para sustentar o seu trabalho.

MAURO ISSAO HANAKI mauro.hanaki@gmail.com

São José dos Campos

_______________

STF e Ficha Limpa

Como pode a Lei da Ficha Limpa ser considerada inconstitucional no Supremo Tribunal Federal? Ora, o que é a Constituição senão o poder que emana do povo? Existe lei mais constitucional?

RICARDO REGO calibam2045@hotmail.com

São Paulo

_______________

TERCEIRO MANDATO

Memória curta

O sr. Paulo Vannuchi - que declarou que Lula só não tem o terceiro mandato porque não quis alterar a Constituição e que, se tivesse desejado fazê-lo, estaria eleito - deve ter a memória muito curta. Se um acidente muito menos grave na jovem democracia brasileira, como foi a tentativa de cancelar a Lei da Anistia, foi sumariamente jogado para escanteio pelos militares e pelos meios de comunicação, imaginem qual seria a reação a esse golpe do terceiro mandato. Não foi o "veio democrático" de Lula que abortou o golpe. É que o presidente tem plena consciência de que aqui o buraco é mais embaixo. Não somos a Venezuela nem um de seus satélites bolivarianos.

RONALDO GOMES FERRAZ ronferraz@globo.com

Rio de Janeiro

_______________

"Querer elle quer, poder é que são elas..."

A. FERNANDES / SÃO PAULO, SOBRE A DECLARAÇÃO DE PAULO VANNUCHI DE QUE LULA TERIA O TERCEIRO MANDATO SE QUISESSE

standyball@hotmil.com.br

"Serra diz que o PT tem ligações com as Farc, não com o narcotráfico. Mas

não é tudo a mesma coisa? Afinal, nesse meio todo mundo dá uns tiros"

JOSÉ EDUARDO VICTOR / JAÚ, SOBRE AS ACUSAÇÕES DO VICE

je.victor@estadao.com.br

"Palmadinhas no bumbum não pode, mas bomba atômica pode?!"

PAULO CELSO BIASIOLI / LIMEIRA, SOBRE O GOVERNO LULA

pcbiasioli@yahoo.com.br

_______________

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 2.914

TEMA DO DIA

Embraer fecha acordo de US$ 5 bi com Flybe

Empresa britânica vai comprar 35 aeronaves e pode chegar a 140; funcionários seguem apreensivos

"É só a ponta do iceberg! Aéreas domésticas dos EUA como a ExpressJet baseiam a frota inteira em aeronaves Embraer."

MARCELO RENAUD

"Muitos componentes ainda são importados. A Universidade precisa de mais dinheiro para pesquisar tecnologia de ponta."

PETER BIONDI

"A Embraer foi estatal. Criticavam. Hoje, tem produtos de alta tecnologia e dizem que tal sucesso não traz benefícios ao povo."

WELLINGTON MARTINS

_______________

Cartas enviadas ao Fórum dos Leitores, selecionadas para o estadão.com.br

A PERDA DE UM FILHO

Cissa Guimarães, não conheço você pessoalmente, mas sempre a admirei e quero externar meus profundos sentimentos de compaixão e respeito por sua dor. Uma mãe não pode perder seus filhos. Os filhos são nossos tesouros, nossas alegrias, nossas esperanças! Cissa, tenha força, pois sua dor sempre será muito forte e devastadora. Mas depois vira a saudade, com momentos misturados a belas lembranças que seu querido filho deixou nesta curta, porém enorme vida de alegrias, que sei que você teve com ele, pois, como figura pública tão querida e alegre que você é, sempre deixou transparecer o orgulho que tem de seus filhos. Cissa Guimarães, você e uma das pessoas mais alegres e positivas que já vi! E dificílimo este momento que você vive, mas, onde quer que seu filho esteja, ele só quer duas coisas de você: que continue forte como sempre foi e se lembre de que você tem seus outros filhos, suas grandes alegrias, que também estão sofrendo pois perderam um irmão, um amigo. Meu carinho e minhas energias estão com você!

CECILIA MIKLOS DALE ceciliamdale@hotmail.com

São Paulo

_______________

TAM, TRÊS ANOS

Faz três anos que ocorreu o acidente em Congonhas com o Airbus 320 da TAM. O inquérito ainda não terminou. Querem imputar a culpa do ocorrido aos pilotos, mas a conclusão ainda não se viu. Tive, há tempos, o oportunidade de manifestar a minha opinião neste Fórum e, depois de ler tudo o que consegui a respeito do acidente, minha conclusão, como leigo, mas conhecedor de coisas da aeronáutica, é que o principal fator que ocasionou esse acidente foi a desídia da Anac ao liberar aquela pista, ainda em reformas (faltava o grooving) para funcionar em dia de chuva. No dia anterior já havia acontecido uma derrapagem, já com chuva, mas como os que dirigiam a Anac não tinham a menor capacidade para exeercer aquele cargo (talvez porque fumar um charuto teriam), nem queriam tomar conhecimento do que estava ocorrendo, nada ainda se resolveu. Com a pista seca o acidente não teria acontecido, isso é ponto pacífico, assim os pilotos foram surpreendidos, como todos nós, pelo horroroso acidente. E a conclusão do inquérito não ocorre porque deve haver alguém, responsável pela nomeação daquelas figuras, que não quer. Estamos às vésperas de novas nomeações na Anac e o presidente colocará lá, novamente, gente sem gabarito para os cargos. Que Deus salve o Brasil, pois com Lula e Dilma, top-top Garcia, os 40 e mais os 300 picaretas, estamos perdidos.

CARLOS EDUARDO DE BARROS RODRIGUES ceb.rodrigues@hotmail.com

São Paulo

_______________

A morte no avião

O acidente da TAM em Congonhas completou três anos sem que até agora

fossem definidas responsabilidades. Ao que parece, os culpados pelo

acidente foram os próprios passageiros. Quem mandou confiarem na TAM,

Anac e Infraero? O atraso na decisão da Justiça consitui um escárnio à

memória daqueles infelizes.

Arsonval Mazzucco Muniz arsonval.muniz@superig.com.br

São Paulo

_______________

"O gargalo dos aeroportos"

Lendo o editorial ''O gargalo dos aeroportos'' (17/7, A3), é fácil verificar que o problema maior - agora não podemos mais voltar atrás com o compromisso assumido - está na falta de planejamento, a que estamos acostumados por uma questão cultural. Na verdade, o Brasil candidatou-se à realização da Copa do Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016 sem nenhum planejamento, mas tão somente para atender ao ego do presidente Lulla de aparecer na mídia internacional. É lógico que o drama não está nos aeroportos. Basta ver que cada uma das cidades que recepcionarão a Copa do Mundo não têm infraestrutura de transportes, estradas, hotelaria... e aeroportos. Tudo isso é prova da falta de competência de nossos governantes, sempre no aguardo de que as coisas, ao final, se resolvem com o jeitinho brasileiro.

Antonio Gomes de Souza agsouza_adv@terra.com.br

São Paulo

_______________

Caso de polícia

É o fim da picada construir um quarto estádio na cidade de São Paulo.

Além do evidente desperdício de dinheiro (público ou privado), acredito que chega a ser um crime ambiental!

Numa cidade como São Paulo, onde nada foi projetado ou pensado, muito menos seu crescimento, fazer um quarto estádio, seja lá onde for (Pirituba, Campo de Marte, Guarulhos, etc.) e para quem for (incluindo o meu Corinthians) será um desserviço à cidade. Já temos Morumbi, Pacaembu e Palestra Itália. E não nos esqueçamos do Canindé.

A meu ver, é inacreditável e inaceitável surgir outro estádio em outra região da cidade, que já tem um dos piores trânsitos do mundo (com chuva deve ser a campeã), problemas de alagamento, de transporte coletivo minimamente razoável e eficaz, avenidas da década de 70, faltam vagas para estacionamentos, etc., etc., etc.

Enterrar dinheiro público nisso é caso de polícia... "Alô, Ministério Público e Judiciário, vamos acordar e defender a res publica com efetividade", pois, se não existem recursos para "melhor" educação, saúde e saneamento básico, como pode o poder público (federal, estadual, municipal) comprometer essa verba em Copa do Mundo? E ainda tem a tal Olimpíada 2016...

Não culpo mais os políticos, culpo o povo que passa fome, sofre de segunda a segunda, paga imposto, não tem retorno de nada e continua assistindo passivamente a tudo isso aí.

Por essas e outras é que seremos eternamente um paisinho de quinta categoria!

Desabafei...

Carlos Antunes antunesantunes@terra.com.br

São Paulo

_______________

Falta de seriedade

Pelo menos no meu entendimento, se tivéssemos um presidente com o mínimo de seriedade no que tange às necessidades do País, decretaria a não-realização da Copa 2014 aqui. O pior é que nem Dilma nem Serra têm essa seriedade. Penso assim considerando a falta de saúde, educação e segurança que assola o País e a roubalheira que se estabelecerá em função de sua realização. Tenho dito!

Orivaldo Tenorio de Vasconcelos prof.tenorio@uol.com.br

Monte Alto

_______________

Bons negócios...

Ao assinar medida provisória autorizando municípios envolvidos com a Copa 2014 a contrair novos empréstimos e aumentar o limite de endividamento orçamentário, Lula dá razão ao escritor Cristóvão Tezza, que definiu o logotipo da Copa: ''Criaram a estética do realismo socialista brasileiro, a pátria amada cheia de mãos no jarro, tudo em verde e amarelo'' (Gazeta do Povo, 20/7). Bons negócios a todos!

Rubens Tarcisio da Luz Stelmachuk rtls@bol.com.br

Curitiba

_______________

Piritubão

Como cidadã paulistana que paga altos impostos e em troca mora numa rua onde o asfalto parece uma colcha de retalhos, de tanto remendo, as calçadas são um perigo para a saúde, principalmente dos idosos, onde escolas estão em situação precária e mostrar esta cidade a amigos estrangeiros dá vergonha, dadas a sujeira e a má conservação do centro histórico, e tantos problemas mais que gastaria o Fórum dos Leitores inteiro para enumerá-los, não aceito que se gastem milhões para construir um estádio de futebol para a Copa, que durará no máximo um mês. E essa conta altíssima terá de ser paga pelos munícipes, já que a Fifa não pagará um real sequer dos impostos ou taxas que são cobrados sobre qualquer evento que acontece nesta cidade. Copa do Mundo? Não paga meus impostos. Prefiro ver pela TV!

Vera Oguma vera.oguma@uol.com.br

São Paulo

_______________

''A marca de uma Nação''

Muito esclarecedor o artigo publicado no caderno de Negócios sobre a escolha da marca para a Copa de 2014 (19/7).

Se ainda havia dúvida, agora ficou claro que a Copa do Mundo será um evento regado com dinheiro público para atender aos interesses de grupos fechados.

É no mínimo estranho que os profissionais de design tenham sido inteiramente alijados do processo de elaboração e escolha da marca. Do júri de ''notáveis'' faziam parte Gisele Bündchen e Ivete Sangalo, recentemente contratadas para participar de campanhas criadas pela Africa, a agência que venceu o concurso. É no mínimo um grande conflito de interesses. Será que foi por isso que o presidente da Africa soube do resultado um mês antes da divulgação oficial?

Como diz um refrão cantado pelos funkeiros, ''tá tudo dominado''

Victor Meyerfreund meyerfreund@uol.com.br

São Paulo

_______________

Eleições e Gasto Público

Soam muito estranhos os eventos Copa do Mundo e Olimpíada em datas eleitorais ou próximas. Penso na vontade do PT de se perpetuar no poder. Isso exigirá muito dinheiro. Como sugere a imprensa, muitas obras deverão ser construídas, agora, com a nova medida provisória, sem algumas exigências! CGU, vocês estão "fora".

Fabio Figueiredo fafig3@terra.com.br

São Paulo

_______________

Ou vai ou racha

O presidente Lula deu o tiro de partida para a corrida ao ouro. Só espero que seja o ouro da Taça da Copa do Mundo Fifa e das medalhas olímpicas.

Luiz Nusbaum lnusbaum@uol.com.br

São Paulo

_______________

Abertura

Incrível o desespero de "noço" guia para que São Paulo tenha um estádio que se enquadre nas exigências da Fifa para a abertura da Copa! Sr. governador Goldman, a ideia do Pacaembu é boa, mas, se não for possível, que nos candidatemos a receber jogos de etapas posteriores. Está me parecendo que, se optarmos por essa saída, ou terão de se iniciar e terminar no Rio ou queimaremos o filme de quem hoje nos insulta.

Adilson J. Mencarini adilsonmencarini@uol.com.br

Guarulhos

_______________

Goela abaixo

Como na Cidade do Cabo, a Fifa e a CBF querem impor um novo estádio goela abaixo do povo paulista, com a conivência do Kassab e do Goldman, uma vergonha para São Paulo.

São Paulo não precisa da Copa, a Copa é que precisa de São Paulo.

GUSTAVO GUIMARÃES DA VEIGA gjgveiga@hotmail.com

São Paulo

_______________

CPI

Perguntar não ofende... ao menos aos que são honestos!

E aí, "pesidenti", a MP assinada por sua pessoa que facilitará sobremaneira a vida das empreiteiras com a desculpa de agilizar obras para a Copa 2014 já vem ou não com a CPI do desvio de verbas e de superfaturamento nas obras?!

Paulo Boccato pofboccato@yahoo.com.br

São Paulo

_______________

Roubando o céu do Brasil

Precisamos ficar mais atentos! Existem muitas coisas que passam despercebidas.

O logotipo da Copa do Mundo de 2014, apresentado na África do Sul, criado pelo governo federal (PT), além de ser feio, significa a Bandeira do nosso Brasil sem o azul. O que estamos vendo é um total desrespeito ao maior símbolo da nossa Pátria, a Bandeira Nacional.

Sr. presidente Lulla, não esqueça que as cores do Brasil são verde, amarelo, azul e branca, e não o vermelho do PT.

Não vou entrar no mérito de se a realização de dois grandes eventos esportivos tão próximos (2014 e 2016) é ou não benéfica para nosso país, pois os interesses financeiros são numerosos e de muitos setores, e necessitariam ser mais bem avaliados, e por especialistas. Mas tenho certeza que esse filme com obras superfaturadas, lobby, comissões, entre outros a que iremos assistir, estamos cansados de ter em exibição. Na África do Sul tivemos os Bafana Bafana, aqui teremos os Afana Afana!

De acordo com o noticiado pela imprensa, o dinheiro envolvido, mais de R$ 40 bilhões, pode e deve ser mais bem aproveitado!

Essa vultosa quantia a ser gasta, não sei quanto representa de nosso PIB, deveria ser utilizada para dar mais saúde à nossa população, em programas eficazes e na construção de algumas centenas de hospitais de ponta.

Poderia ser investida, por exemplo, na educação do povo brasileiro, capacitando e remunerando melhores os professores, e na construção e instalação de alguns milhares de escolas, creches e universidades. Poderíamos utilizar esses recursos inclusive para outros programas, como habitação, erradicação da fome e doenças, meio ambiente, segurança, etc.

Por favor, sr. Lulla, leia a matéria publicada no Estadão de 18/7 no caderno Internacional (A15), e observe que, após passada a euforia da Copa, para os sul-africanos sobrou apenas o "pagar a conta" dos gastos excessivos com a organização daquele evento, pois para a população nada mudou, continuam com desemprego, aids, pobreza e violência.

Por falar em Estadão, o senhor não acha que um jornal tão importante para nosso país, com um acervo jornalístico de 135 anos, que nos próximos dois anos vai investir mais de R$ 50 milhões em projetos para beneficiar o atendimento aos seus leitores, proporcionando melhores informações e gerando indiretamente mais empregos para o povo, não merece estar sob censura há quase um ano? Não é um atentado contra a liberdade de expressão, outrora tão combatida pelo senhor?

Toda esta gastança para esses eventos poderia ser amenizada, e de certa forma justificada, se fosse para mostrar a todo o planeta a força, a pujança, a determinação, a beleza e o patriotismo de um país.

Mas o governo federal conseguiu tingir o nosso azul com a cor do PT, a exemplo de todos os logotipos federais.

Devolvam já a nossa Bandeira e nossas cores! Ela pertence ao povo brasileiro, e não a um partido.

Fabio Cardoso safetyland@uol.com.br

São Paulo

_______________

"DEMOCRATIZAÇÃO DO FUTEBOL"

É curiosa a visão do brasileiro sobre o que seja ''propriedade'' da sociedade.

A arte, o espetáculo são fundamentalmente práticas privadas e geridas pelos seus proprietários. O futebol é uma arte e, nessa linha, é um negócio essencialmente privado, não sendo um ''bem público'' sobre o qual a sociedade tenha direito jurídico. A sociedade torce, vibra, acompanha, mas não é dona dele.

A seleção brasileira não é autarquia pública, um órgão público. É um negócio explorado comercialmente com base em paixões e, por isso mesmo, lucrativo.

Nessa linha, a gestão do futebol é questão privada e sua democracia não é a democracia popular, mas a democracia dos interessados diretos e limitada em sua extensão. Poder e exercício do poder, no caso, se fazem de acordo com as regras da atividade.

O dr. Antonio Cláudio Mariz de Oliveira (17/7, A2) me assusta com suas palavras: ''Que ninguém duvide constituir o futebol uma instituição nacional. Basta uma consulta aos dicionários. O Houaiss, e basta ele, ensina que instituição é "cada um dos costumes ou estruturas sociais, estabelecidas por lei ou consuetudinariamente, que vigoram num determinado Estado ou povo". Ou ainda, "estrutura material e humana que serve à realização de ações de interesse social ou coletivo" (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, página 1.627). Poucas coisas na vida nacional despertam mais o interesse social do que ele. Trata-se não de um costume ou hábito, mas de uma atividade que despertou uma paixão sedimentada no curso de aproximadamente um século e está incorporada ao Estado brasileiro e ao seu povo.Qualquer instituição pública ou particular, com finalidades as mais diversas, alterna os seus dirigentes, que são escolhidos por meio de eleições das quais participam os seus integrantes.''

Se assim for, o samba é semelhante ao futebol, a telenovela é como o futebol, são parte da cultura. E se assim for, vamos democratizar a TV brasileira, de modo a podermos votar sobre quem deve dirigir esta ou aquela emissora, como deve ser ou não um programa. Vamos democratizar o carnaval do Rio de modo a que todos votem nos temas e que haja rodízio na direção das escolas de samba. Será que a baiana também não se insere nesse contexto?

Por favor, dr. Mariz de Oliveira: se V.Sa. tem opiniões sobre o futebol e sua gestão, torne-se dirigente (no mundo do Direito há inúmeros profissionais que atuam(aram) na área do futebol (veja o nome dos colegas Cipullo e Rubens Approbato, dentre outros), mas não socialize o futebol, a paixão. O presidente Hugo Chávez gostou tanto da ideia que estatizou a seleção de futebol da Venezuela.

Sei que o futebol não tem, no mundo, uma gestão das mais puritanas, mas isso não coloca a sua reforma na mão do povo. Afinal, o que seria do Luxemburgo se todos só quisessem o Felipão?

José André Beretta Filho aberettafilho@gmail.com

São Paulo

_______________

Mariz está certo

Concordo totalmente com o texto do dr. Antonio Claudio Mariz de Oliveira. Tento colaborar: os países ditos ''subdesenvolvidos'' tendem ao melhor futebol; afinal, os jovens, quase sempre das camadas pobres, tentam subir na vida social e financeira via futebol. Bom número de jogadores é hoje assim viabilizado, então, é má política chamar para a seleção os "figurões" com a vida resolvida, com seus empresários e outros interesses (de imagem, patrocínios, etc.). Sabemos que o futebol se transformou num grande negócio; o Sócrates diz que ''o Brasil, em vez de vender o espetáculo, vende os atores". Uma boa política seria a realização econômica dos nossos jovens, criando regras para as transações, e montar três ou quatro seleções permanentes, sem ''figurões'', participando em Copas, verdadeiras vitrines para nossos jovens jogadores. Nosso país não tem outra perspectiva esportiva; inexiste na formação dos jovens o esporte como matéria, tal como em países mais avançados, onde existem escolas em grandes estruturas esportivas e saúde física é matéria obrigatória da educação, treinando as pessoas para competições. Vem aí nossa Olimpíada e seremos empolgados por meia dúzia de medalhas enaltecidas pela nossa imprensa "patriótica"; teremos, em verdade, um fiasco à vista, mas teremos êxito em fabulosas obras com dinheiro público gerando "grana" para corruptos e espertas empresas no colo do governo. Reparemos por enquanto que o governo empurra com a barriga nos prazos e cria situação para avançar nos recursos públicos, pretextando cumprir cronogramas de obras.

Raymundo De Paschoal depaschoal@uol.com.br

São Paulo

_______________

CBF

Essa CBF não tem jeito mesmo. Ainda não temos técnico, porém o ''escolhido'' vai ter de engolir o glorioso Parreira, chamado de ''estudioso'' do futebol, como coordenador técnico.

Depois dessa, só falta darem um cargo pro Zagallo e chamar o Niemeyer pra projetar os estádios. Pergunta: estamos em plena de ditadura, como em 70? Ah, sim, teoricamente somos um país democrático, cujo presidente quer se perpetuar no poder, dá a mão a ditadores de Irã, Venezuela, Cuba, etc. Realmente, o exemplo vem de cima. Xô, Ricardo Teixeira! Alternância no poder é algo extremamente benéfico. Até o ''cara'' falou isso...

Renato Camargo natuscamargo@yahoo.com.br

São Paulo

_______________

Renovação...

No mesmo dia em que o Brasil foi eliminado da Copa 2010, o sr. Ricardo Teixeira

declarou que promoveria uma completa renovação na CBF para 2014.

Para minha surpresa, incredulidade mesmo, ao abrir o Estadão de sábado vi a notícia da nomeação do sr. Carlos Alberto Parreira para coordenar o processo. Nada contra o cidadão, tudo contra quem o nomeou. Resta agora aguardar a nomeação de Zagallo como técnico para completar a renovação. Que técnico com um mínimo de autoestima aceitaria trabalhar com o ''grande'' Parreira, à sua sombra?Preparemo-nos desde já para a Copa de 2018 - espero que sem a presença desses senhores -, a de 2014 já era.

Geraldo Veloso email-velosogc@hotmail.com

São Paulo

_______________

Vexame

Com Parreira, que renovação é essa, CBF? Melhor desistir de tudo logo de uma vez e economizar bilhões em elefantes brancos, que depois não vão servir para nada. Além disso, o vexame em casa é muito pior.

Fernando M. Barretto fmbar@terra.com.br

São Paulo

_______________

Dillma, a impostora?

Rebatendo as declarações do vice de José Serra, que cravou a figura do PT nas Farc, Dilma disse: "Da minha parte eu quero dizer que eu não descerei a esse nível e não haverá ninguém capaz de me fazer descer a esse nível." Ela não respondeu porque sabe que é verdade. As Farc estão infiltradas no Brasil, trocando droga por armas. Sobre isso existe um arsenal de reportagens na internet. A própria Dillma, quando ministra da Casa Civil, deu emprego à a esposa do guerrilheiro Medina, das Farc, no Ministério da Pesca, o que mostra que quem desceu o nível do tolerável a uma democracia foi ela! Portanto, quem é a verdadeira Dillma Rousseff? Uma impostora? O povo precisa saber antes de dar seu voto de confiança a uma guerrilheira repaginada de democrata!

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

_______________

Semântica

Claro que o PT não faz narcotráfico. Faz tráfego de drogas.

Minas Kuyumjian Neto minaskian@uol.com.br

Cotia

_______________

ESTÁ CAINDO O NÍVEL

Quem reclama que está caindo o nível da campanha eleitoral não tem mais como cair, vai se afundar. Quando o candidato da oposição divulga as ''safadezas'' do atual (des)governo, aí entram as desculpas dos continuístas em DESMENTIR, é claro, mentindo ou ameaçando de acionar judicialmente os oposicionistas. Seria o mesmo de uma ilação irresponsável e muito conhecida: ''Matar os pais para ir ao baile dos orfãos''. As vítimas são as culpadas? ''Pau que nasce torto não tem jeito, morre torto''. Temos pouco mais de dois meses para a campanha eleitoral, que poderá sair dos limites se o TRE ou o TSE não fizerem a sua parte. Quando então poderemos confirmar a frase que circula na internet sobre o horário político: ''É o único horário que os políticos estarão em CADEIA nacional, ao mesmo tempo'', independentemente da sua ''ficha''. Daí o cidadão brasileiro vai constatar que realmente está caindo o nível.

Luiz Dias lfd.silva@uol.com.br

São Paulo

_______________

Franquia

O candidato José Serra ratificou o que disse o seu vice sobre a ligação do PT com as Farc. Porém foi mais cauteloso que o candidato Índio, quando relacionou o PT ao narcotráfico. Eu não entendo por que tanta discussão em torno de uma coisa que todos já sabemos. As Farc já estão no Brasil desde 1.º de janeiro de 2003, com a ascensão do PT ao poder. A mancebia dessas duas forças (PT e Farc) não é nenhuma surpresa.

Se o PT não quisesse que ninguém falasse dessa ligação, não nomearia terroristas para ocupar cargos no seu governo; teria combatido o tráfico de drogas nas cidades; teria impedido o contrabando de armas nas fronteiras do País. Mas nada disso fez. Também, como podem esconder essa ligação, se aqui temos políticos que legislam em causa própria, ministro que prega a legalidade da maconha, invasores de terras mantidos pelo governo e até um presidente que tira foto com colar de coca no pescoço? O candidato à Presidência José Serra e o vice dele, Índio da Costa, estão certos quando dizem que o PT tem ligação com as Farc. Se formos verificar, o PT é o principal franquia das Farc na América do Sul. Será que PT quer dizer, mesmo, Partido dos Trabalhadores ou tem outro sentido?

Francisco Ribeiro Mendes mendes.brasilia@gmail.com

Brasília

_______________

Enquanto a imprensa vai...

Reportagem diz que ''aliados tentam minimizar acusações de vice de Serra sobre o PT e as Farc''. Não é o que se lê, pois simplesmente não há o que ''minimizar''. Índio da Costa disse o que já foi noticiado em vários veículos nacionais e estrangeiros. A relação do PT com as Farc é de conhecimento público e até outro dia não envergonhava os membros do partido. Todavia há que concordar que a declaração serviu para desviar a atenção dos graves fatos ocorridos na Receita Federal, no episódio do vazamento de dados de Eduardo Jorge Caldas Pereira. Toda a celeuma provocada pelo PT sobre um assunto que até outro dia não os incomodava parece ter essa finalidade. Enquanto a imprensa está indo com o milho, o PT sempre está voltando com o bolo pronto.

M. Cristina da Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

_______________

Mais do mesmo

Engraçado como certas verdades doem mais que uma flechada indígena ou uma cabeçada no poste.

A suposta ligação, ou simpatia, do PT com as Farc não significa elo com o narcotráfico. Mas que o atual governo petista é uma droga pesada, isso é! Ainda bem que não causa dependência, mesmo depois de quase oito anos de muito fumacê, muita ''farinha'' do mesmo saco e boa parte do povo entorpecida.

Flavio Marcus Juliano opegapulhas@terra.com.br

São Paulo

_______________

Cria que ainda mama

Um aspirante à presidência da República não se faz da noite para o dia, trata-se de um processo paulatino que acaba por capacitá-lo para o cargo pretendido! Dilma Rousseff é uma burocrata improvisada pelo Lula sem experiências de campanhas eleitorais e com um ambíguo histórico de guerrilheira, vide as Farc! Na verdade, é uma candidata sem causa que se presta de tampão, ela se parece a uma cria que ainda mama no seu criador!

Eugênio José Alati eugeniojosealati@yahoo.com.br

Campinas

_______________

Dilma negará?

O leitor sr. Sergio Villaça, em sua carta Índio crucificado (20/7), aponta várias provas de que o PT mantém ligações com as Farc. Quem sabe, no debate entre presidenciáveis, José Serra faça as seguintes perguntas a Dilma Rousseff. É verdade que as Farc foram um dos fundadores do Foro de São Paulo? No computador do terrorista Raúl Reyes constava que José Dirceu, Gilberto Carvalho, Celso Amorim, Marco Aurélio Garcia e Paulo Vannuchi eram os amigos brasileiros das Farc, e verdade? É verdade que a senhora (Dilma) contratou a esposa de Olivério Medina, representante das Farc no Brasil, para trabalhar no Ministério de Pesca? Pesquisas mostram que o consumo de drogas tem aumentado no Brasil nos últimos anos, será mera coincidência? Muitos petistas estão chocados com as declarações do candidato a vice, sr. Índio da Costa. Creio que todos eles, assim como nós, estariam interessados nas respostas da candidata lulista (ops, petista).

Silvano Corrêa scorrea@uol.com.br

São Paulo

_______________

No centro da estrela

Se eu, como pai, vejo meu filho junto a traficantes e nada faço para impedir, é claro que não posso, depois, surpreender-me ao ver a polícia batendo à minha porta e até me inquirindo para saber se eu próprio não estou envolvido com malfeitorias. No caso da reação do PT às acusações imputadas ao candidato Índio da Costa, mais parece que o referido partido está "sangrando em saúde" pela flechada certeira que viu atingir o centro de sua estrela vermelha, já que a ligação das Farc com o tráfico de drogas é notória, e não apenas isso: aquela facção - que esteve de mãos dadas com o PT na fundação do Foro de São Paulo - rouba, sequestra, assassina e promove atos terroristas e outras vilanias, procurando, a todo custo, desestabilizar a democracia colombiana, para o que conta com a simpatia do partido de Lulla e a "neutralidade" da política externa de nosso presidente, mais preocupada em apaziguar judeus e palestinos e dar pitaco na questão nuclear iraniana do que em convencer aqueles insurretos a deporem as armas e se integrarem, pacificamente, ao processo político e institucional de um país democrático, amigo e limítrofe, como é a Colômbia. As ligações do PT com as Farc são, sim, para lá de nebulosas. Dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és!

Silvio Natal silvionatal49@yahoo.com.br

São Paulo

_______________

O PT e o Crime Organizado

Cumprimentos ao destemido Índio da Costa por denunciar o envolvimento do PT com o crime organizado. No desgoverno do PT, o narcotráfico só cresceu. Petista gosta de contar mentira, de dizer ''não sei de nada'' e odeia ouvir as verdades. Quem e por que mandaram assassinar o prefeito Celso Daniel? Quem mandou assassinar o Toninho do PT? Qual a origem ilícita dos dólares na cueca? Quem continua mandando no PT é o deputado cassado do mensalão, terrorista com treinamento em Cuba, de codinome Daniel!

Francisco Anéas francisco.aneas@uol.com.br

São Paulo

_______________

Falta de compostura

As eleições em muitos países ocupam o espaço da imprensa com as propostas, projetos e indicações dos candidatos. É o momento de aumentar o nível de politização, que é fundamental para o desenvolvimento de uma ampla comunidade. No entanto o que se vê atualmente no Brasil é o desvirtuamento dos objetivos de uma campanha por parte de candidatos que ou não estão preparados ou efetivamente não acreditam que serão levados em conta pelos eleitores. É a dedução a ser tirada em relação aos integrantes da chamada oposição ao governo federal. A recente manifestação do candidato a vice do presidenciável José Serra em relação à candidata da situação e seu partido é uma demonstração de falta de compostura. Ele foi contestado até por seus correligionários. Isso aumenta o descrédito da classe política e coloca todos no mesmo patamar. E nem todos têm esse baixo nível de comportamento.

Uriel Villas Boas urielvillasboas@yahoo.com.br

Santos

_______________

Processo contra Índio

Não bastasse a horda do PT ser a melhor amiga da mentira, agora quer processar quem diz a verdade. E no STF de Gilmar Mendes e Toffoli o sucesso é garantido!

Dorival Munhoz Junior junhaomunhoz@terra.com.br

Curitiba

_______________

Baixaria por baixaria...

Para o PT só serve quem apoia o governo Lula. Quem faz críticas é execrado. A militância deveria saber que seu papel de convencimento vai até certo ponto e determinadas pessoas não se deixam levar por discursos vazios e mentirosos. Dizer que a oposição baixou o nível por acusar o PT de envolvimento com as Farc é estar cego para a baixaria que foi a declaração de Paulo Bernardo, ministro do Planejamento, em relação a Índio da Costa: ''Eu acho que esse comportamento desse rapaz mostra que ele não está preparado. É uma pessoa despreparada e é ruim inclusive para a oposição colocar uma pessoa que se comporta como um idiota''. Idiotas à parte, é bom o eleitor perceber como é difícil para quem está no poder largar o osso. Pior de tudo é pensar que nos bastidores eles riem da cara do cidadão. Baixaria por baixaria...

Izabel Avallone izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

_______________

Cutucada no vespeiro

O que mais irritou os petistas com a declaração de Índio de Costa fazendo a ligação do PT com as Farc e o narcotráfico foi o fato de este grupo guerrilheiro sabidamente ser um dos grandes responsáveis pela distribuição e comercialização de cocaína no mundo e de ter utilizado o território brasileiro como rota de passagem das drogas para serem distribuidas depois para a Europa e Estados Unidos. Ora, na medida em que o governo Lula nestes oito anos nada fez no sentido de melhorar a vigilância em nossas fronteiras, então pode-se, sim, dizer que, sob este ponto de vista, ele acabou até facilitando o rentável negócio das Farc. E o problema não termina aí, pois o presidente da Bolívia, Evo Morales, grande amigo e já muito favorecido pela bondade de Lula, admitiu que a produção de folhas de coca é imprescindível para a economia do seu país. E, como se sabe que os bolovianos não colhem folhas de coca para servir como salada... O projeto da rodovia interoceânica, incensado recentemente por Lula e Evo e conhecido como Corredor Brasil-Bolívia-Chile - que vai ligar o porto de Santos aos portos de Arica e Iquique, no Chile - pode servir como uma luva não só para a economia dos países sul-americanos, mas especialmente para os empreendores cocaleiros, que poderão agilizar a distribuição de sua safra.

E assim estaria explicado por que Índio cutucou o vespeiro e as vespas se irritaram tanto!

Lula, ao se omitir na segurança das fronteiras, admitiu e colaborou com a sobrevivência das Farc.

Mara Montezuma Assaf montezuma.fassa@gmail.com

São Paulo

_______________

Bom lance

Serra e Índio mantêm a iniciativa, obrigando o PT a se defender. Se o partido processar Índio por acusá-lo de ligações com as Farc, o assunto permanecerá em pauta e o povão saberá melhor quem está por trás dos seus tão populares candidatos...

Gilberto Dib gilberto@dib.com.br

São Paulo

_______________

Cara limpa

Depois que o deputado federal Índio da Costa liderou, apoiado pela sociedade, com sucesso, a promulgação da Lei da Ficha Limpa, e esta já é uma realidade no processo eleitoral, volta o ilustre parlamentar, agora na condição de candidato a vice-presidente, a lançar um novo estilo de falar sobre políticos e partidos. É o estilo ''cara limpa''. Fala a verdade que todo mundo sabe, principalmente os políticos, mas, escondidos na zona cinzenta da hipocrisia, fazem de conta que não sabem, não leram e não ouviram. Mestre nessa posição pusilâmine é o PSDB. Sempre em cima do muro. Quanto ao PT estar envolvido com as Farc e estas com os traficantes, o nobre deputado não terá dificuldades em provar nos tribunais, simplesmente disse o que todo o mundo sabe. Esse fato é público e notório, portanto, não mais precisa de qualquer prova. Parabéns, deputado, esperamos que o seu novo estilo de falar sobre politicos e partidos seja imitado pelo PSDB e por todos os que se dizem oposição a esse (des)governo petista/sindicalista/ditatorial, que, se Deus quiser, a partir de 2011, não estará mais sugando o povo brasileiro.

Acorda, Brasil!

Carlos Benedito Pereira da Silva advcpereira@hotmail.com

Rio Claro

_______________

Mais baixaria

Dilma Rousseff deve estar preparada, pois toda vez que se entrar no submundo petista a campanha baixará de nível.

Geraldo de Paula e Silva geraldodepaula@ibest.com.br

Rio de Janeiro

_______________

Aberração

Só não vê que é verdade o envolvimento do PT com as Farc, comentado pelo vice de Serra, quem realmente não quer. Aliás, não é apenas com as Farc, o PT está envolvido com tudo o que não presta pelo mundo afora: Fidel Castro e o irmão Raúl, ditadores de Cuba, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Irã, Coreia do Norte, ditadores africanos, etc. Tanto é verdade que a candidata petista, Dilma Rousseff, conhecida ex-terrorista, que já declarou várias vezes que nunca mudou sua ideologia, mas apenas os métodos, em momento algum se disse contra o grupo terrorista e narcotraficante das Farc, apenas declarou que não descerá ao nível da polêmica sobre o assunto. O pior de tudo isso é que essa senhora com esse péssimo restropecto de vida, tanto profissional como pessoal, moral, etc., apresenta 45% da preferência do eleitorado, conforme a última pesquisa, para se tornar presidente da República. Classificar isso como absurdo é pouco, prefiro chamar de aberração, sem dúvida por culpa da ignorância e desinformação dessa metade do eleitorado nacional, simplesmente deslumbrada pelos apelos populistas de um presidente falastrão, ilegalista e irresponsável, como seus pares acima mencionados, que tenta a qualquer custo viabilizar, enfiar pela goela abaixo da Nação, essa candidatura...

Antonio Henrique de Miranda Junior henriqmj@yahoo.com.br

São Paulo

_______________

Perigo

Muito mais importante do que votar em Serra ou Marina é não votar em Dilma. Dilma é bolivariana. Basta isso.

J. Treffis jotatreffis@hotmail.com

Rio de Janeiro

_______________

Afagos

Muito provavelmente Lula e o seu partido nada têm que ver com o narcotráfico. Mas quanto a afagar cocaleiros, isso é outra conversa...

José Eduardo Zambon Elias zambonelias@estadao.com.br

Marília

_______________