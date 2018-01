Cartas 21/10/2010

Turba estulta e ignara

Como era de esperar, finalmente aconteceu. Em caminhada pelo calçadão de Campo Grande, no Rio de Janeiro, o candidato da oposição, José Serra, foi atacado por uma turba de petistas, estulta e ignara, que o atingiu com uma pancada na cabeça. Esse ataque inusitado, numa democracia digna da palavra, é o resultado da ira que o presidente da República vem instilando em seus adeptos menos evoluídos, nos seus discursos destemperados, que são absolutamente incompatíveis com o cargo que ocupa. Aliás, não se entende como o TSE não intervém para acabar com as andanças ilegais do presidente, que largou o Palácio do Planalto às moscas para se tornar um palanqueiro inveterado, despejando veneno contra o candidato da oposição, muitas vezes com afirmações que não correspondem à verdade. E quanto mais se aproximar o dia das eleições, a tendência desses ataques é piorar. Como bem afirmou o jurista Hélio Bicudo, um dos fundadores do PT, o cargo de presidente da República é exercido 24 horas por dia. Caso contrário, ele deveria ter um cartão de ponto no palácio e, ao sair por volta das 18 horas, bateria o ponto, pegaria o seu veículo particular e sairia pelo Brasil afora panfletando para a sua candidata do coração. Já passamos da fase de destempero para a fase de esculhambação. O Brasil não merece isso.

GILBERTO PACINI

São Paulo

FASCISTAS DO PT

Essa agressão física a Serra cometida por militantes do PT é a mostra da verdadeira personalidade dos membros desse partido. Para assumirem o poder, eles se fizeram passar por pessoas da paz e do amor. Agora, confrontados, e ameaçados de ser destronados, partem para a intimidação física, no mais puro estilo fascista. O principal culpado por tal incidente é o presidente Lula, que, a cada dia mais destemperado e preocupado com uma eventual derrota nas urnas, fomenta esse clima de ódio, de "nós contra eles", de briga de torcidas de futebol, que ele próprio criou. Deveria ser responsabilizado por isso.

RONALDO GOMES FERRAZ

Rio de Janeiro

CENAS DANTESCAS

Nada de novo, isso ao que assistimos boquiabertos, a agressão sofrida por Serra no Rio, faz parte do modus operandi do PT. O medo de que Dilma, a boneca do ventríloquo Lula, não emplaque faz com que os espíritos se alterem e mostrem os seus verdadeiros propósitos. Nunca se viu uma campanha que os petistas disputassem que não tivesse cenas dantescas como essa.

LEILA E. LEITÃO

São Paulo

A TÁTICA DE SEMPRE

Quando disputou a Prefeitura de São Paulo com a ex-prefeita petista Marta, Serra também foi alvo da fúria daqueles que não têm compromisso com a democracia e a liberdade de expressão. Onde o tucano marcava compromisso de campanha, aparecia um grupo petista para gritar palavras de ordem e insuflar contra os tucanos. Pelo que ocorreu no Rio, os petistas não mudaram a tática.

TIAGO VINÍCIUS MATOS

São Paulo

NA CABEÇA!

Muito obrigado, amigos do Rio. A maior peça publicitária acaba de ser criada por esse povo ordeiro após a agressão sofrida por Serra, atingido na cabeça durante passeata pela Cidade Maravilhosa. Agora podemos dizer a todo o Brasil: na cabeça... agora é Serra!

ALBERTO CARUSO

São Paulo

MAIS VOTOS

Então é assim que na terra do governador Sérgio Cabral se trata alguém que pacificamente faz a sua campanha? Essa gente não sabe que com esse tipo de ato mais votos José Serra amealha? Quando não agridem com palavras, inverdades, dossiês e roubalheira, agridem fisicamente, como agora. Serra, deixe a cariocada petelha para lá. Que elles fiquem com os detraqués que estavam no palanque de Dilma anteontem, um ridículo episódio, pois a vitória, pelo desespero delles, não terão a satisfação de ver.

CARLOS E. BARROS RODRIGUES

São Paulo

SÓ FALTA...

Depois dessa agressão, só falta a eles voltarem a assaltar bancos. Exceção feita aos iranianos, venezuelanos, bolivianos, cubanos e norte-coreanos, srs. membros do corpo diplomático, protejam-se.

MOACYR CASTRO

Ribeirão Preto

ALTO NÍVEL?

A agressão sofrida pelo presidenciável José Serra é inaceitável. Essa violência deve ser punida com rigor. Será que foi essa a militância que o PT mobilizou para defender a sua candidata no segundo turno? Podemos chamar esta campanha de "alto nível"?

MIRIAN TERESA PEREIRA

São Caetano do Sul

HANNA ARENDT

Às vésperas da eleição, é pertinente a palavra iluminada de Hanna Arendt: "O poder só é efetivado enquanto a palavra e o ato não se divorciam, quando as palavras não são vazias e os atos não são brutais, quando as palavras não são empregadas para velar intenções, mas para revelar realidades e os atos não são usados para violar e destruir, mas para criar relações e novas realidades."

CARLOS JOSE BENATTI

São Paulo

IGREJA PRESBITERIANA

Pastor esclarece

Ainda quanto à matéria Dilma promete a igrejas vetar teses históricas do PT (14/10) e ao Esclarecimento publicado em 18/10, quero deixar bem claro que compareci à reunião de líderes evangélicos, em Brasília, a convite. Falei como procurador-geral da Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, como presidente da Academia Evangélica de Letras do Brasil (Aelb) e como pastor presidente do Conselho da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, e não como constou na matéria. O presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil é o reverendo Roberto Brasileiro Silva. Parabéns pela matéria e por sua repercussão.

GUILHERMINO CUNHA, pastor da Catedral Presbiteriana e presidente do Sínodo do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

"Tacar objeto em José Serra é coisa de militantes do PT mesmo?"

CÍCERO SONSIM / NOVA LONDRINA (PR), SOBRE A AGRESSÃO AO CANDIDATO TUCANO NO RIO

"Imaginem o que os "stalinistas" fariam se Serra estivesse liderando as pesquisas..."

CELSO VICENTE FIORINI / SÃO PAULO, IDEM

"Se na campanha eles já estão agredindo, o que não farão caso Serra vença as eleições?!"

CARLOS MONTAGNOLI / JUNDIAÍ, IDEM

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 4.603

TEMA DO DIA

"FT" sugere votar em José Serra, da "direita"

Em artigo, jornal britânico critica o governo Lula por alta de imposto sobre capital estrangeiro

"O Financial Times é sério e a análise, certa. Não importa o eleito, pagaremos a conta pela atual má gestão das finanças."

CÉLIO MELLO

"Quando algum país endurece a política sobre entrada de capital externo, esses jornais de fora criticam os governos."

MOISÉS FREITAS

"Não entendo tanto desespero. Antes da crise em 2008, o dólar chegou a valer R$ 1,55. Havia tanta preocupação?"

JOSÉ CARLOS DA SILVA

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

DIAS NEGROS

Foi com profunda tristeza que assisti às cenas de agressão do PT ao candidato José Serra, no Rio de Janeiro. Segundo o site da revista Veja, quando perguntaram aos agressores por que agiam assim, a auxiliar de enfermagem Marcelle Mattos, de 35 anos. respondeu: ''Estamos sendo pagos para isso, para dar porrada." É isso que Lula queria, instigando brancos contra negros, pobres contra ricos, nordestinos contra paulistas e sulistas, brasileiros contra brasileiros. Lula cultua e sobrevive do ódio e está, com seus discursos agressivos, querendo mostrar que ele e o PT não aceitarão a alternância de poder. O jogo democrático não serve a essa gente. Dias muito negros virão.

Florianópolis

PARA RELEMBRAR

PT: ontem bateram em Mário Covas, hoje em Serra. E quando você discordar, vão te dar um cacete!

http://www.youtube.com/watch?v=vUh3fMrYv_8

São Paulo

O "DIÁLOGO" PETISTA

Lula, Dilma, Dutra os demais petistas, até Leonardo Boff, acusam o PSDB de fomentar o ódio, no entanto, na passeata de ontem no Rio de Janeiro, os tucanos e Serra foram agredidos ostensivamente pelos baderneiros petralhas, que justificaram ter sido provocados pelos adeptos de Serra. Portanto, há que perguntar: o que estavam fazendo esses agressores numa passeata do PSDB senão para provocar confusão? A presidência do PT, como sempre, tirou o corpo fora e jogou a culpa no adversário. Assim, chega-se à conclusão de que só eles têm direito de vencer, só eles são os donos da dita "democracia" - e por isso não surpreende a preferência dos presidiários por Dilma, são os semelhantes que se afinam com os semelhantes. Mas por que estão os petistas tão agressivos, se Dilma já ganhou, pelas pesquisas (como no primeiro turno)? Insegurança ou desespero? Decididamente, esta é a única linguagem em que os petistas sabem "dialogar".

Petrópolis (RJ)

AGRESSÃO A JOSÉ SERRA

Lamentável a atitude do petralhas! Por que a agressão, se a candidata marionete desponta nas pesquisas? Será que elas são verdadeiras? Creio que não! Aos petralhas aconselho desde já iniciarem terapias para treinar a superação de perdas, pois a ONDA DO BEM vem vindo, gostem ou não!!!

São Paulo

OVOS, PEDRAS, TOMATES, GREENPEACE...

Não é nenhuma novidade o candidato Serra ter sido atacado por petistas no Rio de Janeiro, acertando inclusive uma bobina de papel em sua cabeça. Antigamente os atacados foram FHC, Covas e muitos outros, com ovos, pedras, tomates, etc. Mas se a militância do PSDB atirasse uma flor que fosse na candidata Dillma, correriam para a TV posando de vítimas, usando toda forma de intimidação e mentiras para tirar proveito do acontecido. Quem conhece a forma deles de fazer campanha não vota nunca no PT! O vale-tudo que sempre permeou o PT é que faz com que nós, paulistas e paulistanos, digamos NÃO a eles nas urnas. Nós estamos carecas de saber a forma nada ética que usam para conseguirem se eleger. Diga não nestas eleições à continuidade torpe dos petralhas.

Aliás, quem teve a oportunidade de assistir ao Jornal Nacional de ontem, quando foi mostrada Dillma em reunião com o pessoal do PV em Brasília, observou de repente chegarem pessoas do Greenpeace com cartazes, exigindo dela uma posição quanto ao desmatamento da Amazônia. Foi quando vimos dona Dillma furiosa, descontrolada, espumando de ódio, gritando que não prometeria nada que não pudesse cumprir. Aquela manifestação agressiva, grosseira e sem educação é a verdadeira Dillma. Testemunho de vários repórteres confirma ser o tratamento cotidiano dado aos seus funcionários e ministros. Não a Dillminha paz e amor, a mãeinha do emPACado, forjada pelos marqueteiros pagos a preço de ouro que a transformaram na "doce" Dilma. É essa presidente que o Brasil merece?

São Paulo

JEITO PT DE SER

As cenas se repetem mais uma vez.

Lembram-se da agressão sofrida por Mário Covas, em grve de professores promovida pela CUT/PT em São Paulo?

Pois é, agora a trupe de militantes comunistas e baderneiros capitaneados por Lulla e Dilma agrediu Serra no Rio de Janeiro, da mesma forma covarde que agrediu Covas em São Paulo.

É desta maneira que o Partido dos Trambiqueiros deseja governar o País, na pancada e na afronta aos direitos humanos e individuais, invadindo dados sigilosos dos cidadãos, imiscuindo-se na vida de todos, ingerindo em todos os assuntos, batendo em todos que se opõem às suas diretrizes comunistas extremistas, calando os meios de comunicação que se opõem às suas diretrizes marxistas, e por aí vai?

Nós, brasileiros, de fato temos a obrigação de estirpar todo este mal que quer continuar se apoderando do poder única e exclusivamente para roubar o País, gerar escândalos do tipo mensalões, sanguessugas, cartões corporativos, Petrobrás, etc. E ainda por cima gerarem milhares de empregos de cabide para os apaniguados do PT.

Repito, dia 31 de outubro o povo brasileiro tem a obrigação de estirpar esse câncer que é o desgoverno do PT e seus aliados corruptos.

São Paulo

GANGUES PETISTAS

A cúpula responsável pela campanha da Dilma, mesmo com números de pesquisas favoráveis a ela, deve estar desesperada. E como prova desse estado de espírito, em caminhada no Rio de Janeiro, filados ao PT agrediram o candidato do PSDB. Contando inclusive um derrotado postulante a deputado estadual pelo partido da Dilma, Sandro Alex de Oliveira, que incitava essa violência deplorável, muito comum nas hostes do lulismo!

Se até aqui a baixaria da campanha da Dilma ficava reservada às mentiras sobre privatizações, aborto, e alegações de que os casos da quebra de sigilo fiscal da Receita Federal contra tucanos e a corrupção na Casa Civil eram factoides do concorrente, agora a arma dos alojados no Planalto passa a ser a violência. Não a dos morros, dos traficantes, das balas perdidas! Mas do petismo contra a democracia e do livre direito de se fazer uma límpida corrida eleitoral.

Fica claro que o problema do PT não é de religião, mas de autêntica falta de educação cívica!

São Carlos

NERVOS À FLOR DA PELE

A esta altura, faltando pouco menos de dez dias para saber quem vai ocupar a cadeira deixada por Lula no Palácio do Planalto, o eleitor já deve ter notado que o restante da campanha do segundo turno da eleição presidencial vai ser o mais acalorado desde aquela em que se defrontaram Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Isso não quer dizer que vai ser aceita violência praticada por quem quer que seja. Nessa quarta-feira, ao fazer uma caminhada em Campo Grande, no Rio de Janeiro, o tucano José Serra foi atingido na cabeça por um rolo de adesivo supostamente atirado por militantes petistas que acompanhavam o trajeto do candidato. Não é plausível que se deixem as coisas chegar ao ponto de um dos candidatos ser agredido, em pleno cumprimento democrático de sua campanha. Violência gera violência, e não é isso que o eleitor espera de quem quer governar o País, mesmo que algumas pessoas estejam com os nervos à flor da pele, a sociedade brasileira repudia esse tipo de coisa. Queremos paz, e não guerra entre os militantes de ambos os candidatos.

São Caetano do Sul

''SIG HEIL, HERR LULA!''

Perguntar não ofende... É ao lado "disso" que a CNBB da Igreja Católica e intelectuais de universidades, além de artistas como Chico Buarque, estão a apoiar e cujo silêncio envergonhado pertence a uma OAB que se cala?!

Pelo jeitão da "serpente no ovinho" (a Historia se repete, pobre democracia), mesmo não sendo de origem judaica, ainda assim já começo a pensar em ir embora do país enquanto há tempo...

A agressão sofrida por Serra não deixa mais dúvidas de que a prática adotada pelos petistas é a mesma dos nazi-fascistas! Essa gente não quer democracia pelas urnas, quer uma ditadura e, se preciso for, em sua loucura, eles não se negam a apelar para a violência física e os mais radicais, até mesmo o extermínio de pessoas.

Para esses psicopatas ideológicos do PT, militantes fanatizados por Zé Dirceu, Dilma e Lula, entre tantos outros, a derrota nas urnas ainda é a melhor pedrada que esses nazi-petistas podem receber de volta...

NA-ZIS-TAS!

São Calos

COMO SERÁ NOSSO AMANHÃ?

Nesta quarta-feira assistimos talvez à cena mais deprimente das eleições de 2010, quando vimos o candidato José Serra ser atacado de forma violenta , grosseira e absolutamente antidemocrática por militantes do PT, enquanto fazia campanha de rua na cidade do Rio de Janeiro. E a única manifestação do Partido dos Trabalhadores foi de que repudiava a conduta dos seus militantes. Então, como não ficar com medo? O que vai ser caso o Serra vença as eleições? Será que vai conseguir tomar posse? Ou teremos bandalheira geral, lembrando que quando o Lula assumiu recebeu a faixa de um verdadeiro estadista, o presidente Fernando Henrique Cardoso? O que vai garantir que não tenhamos uma explosão de violência? E se caso a eleita for a Dilma, como o Brasil ficará? O Brasil e os brasileiros de bem serão reféns dos manhosos ensandecidos e gananciosos petistas, que se acham donos do Brasil, que se apoderaram de todos cargos públicos para pôr o País a serviço deles mesmos e de seus compadres. Como será o nosso amanhã? Só Deus é que sabe...

São Paulo

LIBERARE NOSTRUM

Me livre de presidente:

Delinquente,

Incompetente,

Leviano,

Malandro e

Arrogante.

Lins - SP

CONTAGEM REGRESSIVA

10, 9, 8... Começou a contagem regressiva dos dias para o momento histórico. Se Dilma vencer, o País retornará a 1970, quando foi presa, e o PT tentará reescrever a História dos últimos 40 anos... A agressão a Serra ocorrida nesta quarta-feira é um indício dos novos tempos.

São Paulo

AGRESSÃO A SERRA

O desespero chegou à turma do "já ganhou no primeiro turno" de Dilma Rousseff. Os "cumpanheiros" não se conformam que a sua candidata não vai conseguir enganar todo mundo, todo o tempo...

São Paulo

RUMO PERIGOSO

É profundamente deplorável a instauração de conflitos físicos num processo eleitoral, característica que tem assinalado as disputas pelo poder sindical, em que as partes precisam da cobertura de seguranças e, não raro, servem-se de brutamontes conhecidos como ''bate-paus'', clima de guerra que põe em risco a vida de pessoas e acaba por influenciar de modo prejudicial o resultado de disputas que deveriam ser pacíficas e legítimas. A agressão ao candidato Serra deve ser apurada rigorosamente pelas autoridades policiais, para que o insólito agressor seja devidamente processado e punido, na forma da lei. Imaginem o ''day after'' - no caso, cada vez mais provável - de uma derrota do PT. Ainda não vi a resposta do PT, mas sou capaz de prever: não aconteceu nada e o tucano está posando de vítima.

Este é o momento em que o presidente Lula deveria mostrar-se como magistrado e pacificador, se não tivesse adotado posição parcial e até mesmo instigante da beligerância.

São Paulo

RIDÍCULO!

A falta de escolaridade, de cultura, de educação, de respeito, de urbanidade com os seus semelhantes ou adversários mostra claramente a ignorância daqueles que não sabem perder, mais parecendo os tão criticados vândalos das ''torcidas''. Estão partindo para um ''vale-tudo'', antevendo uma derrota. Afinal, é apenas uma disputa eleitoral, um perde e outro ganha, não é questão de vida ou morte, ou é? Querem ganhar na ''marra''? Os que tanto falam em ''baixarias'' são os principais protagonistas, agindo sempre de maneiras extremamente deselegantes. No jogo político, nem sempre a melhor defesa é o ''ataque'', mas é o que mais sabem fazer. Considerando as agressões e ofensas verbais que passaram a ser uma rotina contra o oponente, agora partem para as agressões físicas aos eleitores do adversário. Se confirmada a derrota, pelo visto vão transformar o país numa praça de guerra. Querem mostrar ao mundo o nosso verdadeiro subdesenvolvimento humano, contrariando e comprovando o que apregoam em seus discursos, falácias e conversas que não passam realmente de mentiras? Isso é ridículo!

São Paulo

VIOLÊNCIA PETISTA

Como se não bastasse a destruição do Congresso Nacional em 2006, promovida pelo MLST com recursos do governo gederal e até hoje não apurada pelas autoridades, a violência volta a ferir a democracia. Como da última vez, os pseudomilitantes atacaram usando pedaços de pau e arremessando pedras contra os adversários. A maior vítima foi o presidenciável tucano José Serra, que levou uma paulada na cabeça, no Rio de Janeiro. A violência petista é fruto da demonização da oposição feita pelo presidente Luiz Inácio, que não poupa adversários e os trata como inimigos. Na política é assim, PT: alguns de um lado e outros do outro. Assim funciona a democracia, por mais que vocês queiram vê-la morrer.

Recife

UM GALO PELA VITÓRIA

Numa cerimônia de investidura, com pompa e circunstância, um cavaleiro recebe seu título através de um toque de espada em seu ombro ou na cabeça. Nos dias de hoje é diferente, objetos são lançados contra o candidato ao título: recordei quando Covas e FHC foram alvos de pedradas, ovos e tomates de petistas e depois acabaram por assumir cargos de maior relevância. Por isso, considero que Serra, agredido na cabeça por um objeto numa passeata no Rio de Janeiro pela chusma, foi, à maneira nada civilizada dos militantes desse partido, investido pelo PT no cargo de presidente do Brasil.

Obrigada! Como eleitora de Serra, penhoradamente agradeço. E se o preço da'' investidura'' foi um galo, valeu toda a pena!

São Paulo

UMA VERGONHA

Um dos dois será o presidente do Brasil e nós, brasileiros, vamos no próximo dia 31 decidir qual será. Mas que o nível desta campanha está ficando cada dia pior, mais baixo em termos éticos e extremamente vergonhoso para nós, isso também está acontecendo. Não é isso que se espera de gente dita preparada para governar esta nação. E também não adianta nada dizer que é culpa de um ou outro militante mais exaltado. Se há desequilíbrio, isso se dá em razão de uma má liderança. E uma má liderança resulta em mau desempenho sob todos os aspectos. Os brasileiros com certeza estão indignados com essas pancadarias e bate-bocas que não levam a nada. Uma vergonha.

Avanhandava - SP

APOIO DE ARTISTAS NO RIO

Impressiona o apoio de eminentes membros da classe cultural brasileira à candidatura da situação à Presidência da República. E justamente aquela que representa não a alternância de poder tão necessária ao aperfeiçoamento da democracia, mas o continuísmo de tudo aquilo que todos nós estamos cansados de saber a respeito das duas gestões de Lula à frente da chefia do governo federal. Tivemos avanços? Pode até ser que sim, mas o resultado e o êxito anunciados aos quatro cantos ainda são uma verdadeira incógnita, mesmo porque no aspecto econômico, é preciso sempre relembrar, foi suficiente seguir a cartilha de FHC, sem contar o sucesso do projeto de privatizações das inúteis e perdulárias estatais. De qualquer modo, os sucessivos escândalos de corrupção e mau uso do dinheiro público, patrocinados, em grande parte, por partidários, subalternos e amigos íntimos do poder, estão aí e não é preciso comentar. E tem mais. Esse é o governo que já tentou, várias vezes, introduzir a censura e o controle da mídia. Por isso, repito, impressiona muitíssimo o apoio dado por aqueles que, por muito pouco, não fosse a insistência da imprensa e da opinião pública, não perderam o direito de livre expressão. Vai entender...

São Paulo

DÚVIDA

Quanta decepção ver nossos ídolos dando apoio a uma ex-terrorista. Que futuro essas pessoas esperam para o Brasil?

São Paulo

O ''bloco dos intelectuais''

É incrível como os integrantes do bloco''Dilma'' se parecem: Frei Beto, há algum tempo se declarava decepcionado com Lula e seu governo; Leonardo Boff, ex-frade, não surpreende: seguirá sempre corrente contrária à Igreja; padre Lancellotti só não explica por que o governo que ele apoia não lhe libera verbas para suas ''obras'', sempre em necessidade; quanto ao grande arquiteto Niemeyer e ao músico Chico Buarque, a irreverência religiosa lhes é famosa e peculiar, infelizmente para quem admira a arte de um e as composições de outro. Os demais se declararam favoráveis para, provavelmente, não perderem as benesses com que sonham para o próximo mandato.

Realmente, eis um bloco homogêneo, que em nada representa os anseios do povo, esse povo que crê, que espera por moralidade e que é fiel aos princípios de justiça e liberdade!

São Paulo

ON THE ROCKS

Nenhuma novidade os intelectuais assinarem um manifesto de apoio a Dilma. Aliás, o que fazem os intelectuais? Um ou outro faz algo de útil, como o arquiteto Niemeyer, o cantor/compositor Chico Buarque, os demais só para assinar manifesto. Não vejo surpresa nesse ato. Há anos que eles apoiam o PT. Dizem-se socialistas, alguns dizem ser comunistas, mas tomam seu whisky on the rocks. Comunista tomando whisky e morando em cobertua de frente para o mar? Para com isso, não condiz com a condição. Fica parecendo capitalista e democrata. Comunismo para os outros, para eles, não. Eta, povo cego.

Rio de Janeiro

APOIO AO POSTE

Os chamados intelectuais, assim como vários artistas, deste nosso sofrido Brasil divulgaram um manifesto de apoio à candidata do PT, aliás, o poste que foi empurrado goela abaixo dos brasileiros. O que chama a nossa atenção não é o manifesto, mas sim uma série de perguntas que somente eles podem responder à população brasileira, se for conveniente para eles, é óbvio. Por que eles não assinaram manifestos, não escreveram canções de protesto, para mobilizar o povo brasileiro quando: 1) o PT votou contra a nova Constituição, que mudou o rumo do Brasil? 2) o PT votou contra o Plano Real, dizendo que a medida era eleitoreira? 3) o PT votou contra a reeleição e hoje a defende? 4) o PT votou contra a privatização da telefonia, medida que hoje nos permite ter acesso à internet e a mais de 150 milhões de linhas telefônicas? 5) o PT votou contra a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal? 6) foi descoberto o esquema do mensalão, dólares na cueca, escândalo dos Correios, CPIs abafadas e outras mazelas sobre as quais o apedeuta que está presidente sempre diz que não sabia? 7) o PT se aliou a políticos como Sarney, Collor, Barbalho, Calheiros, entre outros, institucionalizando a corrupção? É realmente intrigante o silêncio dessa elite quando seus escolhidos enveredam por caminhos opostos à decência e honestidade. A verdade é uma só: defendem Havana, mas passam suas férias em Paris. O povo? Ah! O povo é um detalhe, é a fonte de renda.

São Caetano do Sul

ATÉ TU, CHICO?

Meu compositor/cantor maior, desta vez você destoou completamente! Não é mais aquele "SABIÁ" que gostávamos de ouvir. Dirás: "LOGO EU?" Sim! Até parece que "VOCÊ NÃO OUVIU", "MEU CARO AMIGO" Chico Buarque de Holanda. "MIL PERDÕES", mas sua atitude foi tão inesperada que me causou espécie e não me exija silêncio nem "ME DEIXE MUDO" diante da sua atitude. "TROCANDO EM MIÚDOS": você foi desatento na sua escolha entre os presidenciáveis! "QUERIDO AMIGO", "ONDE É QUE VOCÊ ESTAVA" quando assim decidiu? Deve ter tido "UM DIA DE CÃO", talvez entre "UMAS E OUTRAS", numa "CONVERSA DE BOTEQUIM" e enquanto "A BANDA" passava, para assim agir. "A TELEVISÃO" talvez o tenha iludido e decorra daí o seu "ALUMBRAMENTO" sobre o que na realidade não é verdadeiro. A "CIDADE IDEAL" que lhe vendem não existe! "A MÃO DA LIMPEZA" não passou por esse caminho e esse seu gesto foi a "GOTA D''ÁGUA" para o fim da nossa antiga amizade. Desculpe-me a franqueza, mas "AMIGO É PARA ESSAS COISAS". "DESALENTO" e "DESENCANTO" foi o que senti. Optou entre a "BELA E A FERA"; a bela que pintam e que na realidade não se tem certeza e até pode ser pior do que a fera que já conhecemos. Dizem-na até a "MOÇA DO SONHO" para suceder ao atual presidente. Creio que se dará apenas "A PERMUTA DOS SONHOS", a troca de mãos de um mesmo lado, e o continuísmo é temeroso, sabemos disso. É também sonho do partido "A VOLTA DO MALANDRO" (no bom sentido) em 2014, mas a lei o impede.

"AGORA FALANDO SÉRIO": o fato é que se encontram em completo "ABANDONO" a saúde, a segurança e a educação, públicas. Esses desleixos que fazem parte do nosso "COTIDIANO" são legados deste atual governo, que se diz voltado para o povo. "ALÔ, LIBERDADE", que não nos retirem o direito de nos indignarmos e jamais deixem amordaçar a imprensa, que também querem calar.

Já é bem próximo do "ANO NOVO" e, "APESAR DE VOCÊ", "AMANHÃ NINGUÉM SABE", mas tudo "VAI PASSAR". Se "AQUELA MULHER" cumprirá o que promete e se irá "ATÉ O FIM" do mandato são dúvidas, embora até torçamos para que SIM! Mas "CUIDADO COM A OUTRA" que pode estar escondida. Note que "ESSA MOÇA TÁ DIFERENTE" do que era, e de "FANTASIA" estamos fartos. Atente, pois este é um "BOM CONSELHO"! O tal "MILAGRE BRASILEIRO" não passa de mais uma das "LENDAS BRASILEIRAS". É muito dinheiro, é "DINHEIRO EM PENCA", "DE TODAS AS MANEIRAS" e fontes, em especial de impostos escorchantes que batem recordes de arrecadação diariamente. Eu diria uma "FEIJOADA COMPLETA" e, se não bem administrado e direcionado para aquilo que realmente é prioridade, de forma não transparente, "FEITO MISTÉRIO" ou dando "MURRO EM PONTA DE FACA", eu lhe asseguro: "BYE, BYE, BRASIL!"

Podemos gritar: chega de "TRAPAÇAS"! Queremos uma "MARCHA PARA UM DIA DE SOL". Confesso que já "NÃO SONHO MAIS" ou tenho "OUTROS SONHOS", um sonho de um Brasil "PARA TODOS", igualitário e transparente. "O QUE SERÁ" então de nós, brasileiros? "CUIDADO COM A OUTRA" face do poder e do que vê e lhe vendem. Recorde-se de que o governo atual ficou muito aquém quanto ao "ASSENTAMENTO" de famílias sem terra e sem teto. Os números que disseram realizados não passaram de "NOTÍCIA DE JORNAL" do PIG (Partido da Imprensa Governamental), não mais que propaganda enganos e "MALANDRO QUANDO MORRE" uma vez, fica escaldado. Político é um povo "SEM COMPROMISSO" com o que prega em campanha, sabemos disso. Em muitos casos, quando alcançam o poder, cabe até um "QUEM TE VIU, QUEM TE VÊ", de tanto que se transformam. Eles e só eles é o que importa!

No caso de distribuição de renda, no fundo a vontade deles é dizer "VEM LOGO" e "VAI TRABALHAR, VAGABUNDO", não fiquem esperando bolsas e mais bolsas, mas dizem: vamos acabar com a miséria, propiciar mudanças de classes sociais a milhões e outras inverdades. Eu apenas lhes diria: saibam que só "VENCE NA VIDA QUEM DIZ SIM" ao trabalho. Está na hora de não mais nos acomodarmos com migalhas, que não passam de meros paliativos. "OLHOS NOS OLHOS", diria mais: encarem a vida mesmo na dureza, que ela é, porém, menos humilhante. "SINAL FECHADO", pois, para você também, que já está mal acostumado e tantos outros que parasitam. Acordem, não é um "SONHO IMPOSSÍVEL", embora "SONHOS, SONHOS SÃO", mas possíveis. Eles acham, e disso abusam, que "VOCÊ NÃO ENTENDE NADA", por não ter tido a oportunidade de frequentar um banco escolar. E isso a eles convém! Mantê-lo infantilizado, alienado. Por isso, vamos "TODOS JUNTOS" tentar mudar este país com algo concreto e sustentável: educação e geração de empregos. O resto é consequência!

E você, "VELHO" Chico, volte a compor e a cantar, pois suas músicas "ACALANTOS SÃO". Eu "VOLTEI A CANTAR" e "VOCÊ VAI ME SEGUIR". "ACORDA, AMOR'', enquanto é tempo, diriam as fãs mais afoitas. Eu digo, "CARA A CARA", para você, amigo, e "PARA TODOS" os Chicos desatentos: acordem, já passou do tempo!

Russas (CE)

FOTO

O Estadão publicou foto de Chico Buarque atirando beijinhos para Dilma. Te cuida, Dilma, amanhã o excelente artista pode atirar-te outra coisa...

Ribeirão Preto

''JOVIALIDADE''

A vida do Chico Buarque será marcada pela jovialidade. Primeiro, a jovialidade artística. Extremamente precoce. Agora demonstra precocidade no envelhecimento do pensamento político. Ele deve ainda estar sonhando, como o Hugo Chávez, o Fidel Castro, o Evo Morales, o José Dirceu, com aquele velho socialismo que ruiu no mundo inteiro. Cai na real, Chico, o mundo mudou. Você já está ficando gagá?

São Paulo

ESQUERDA FESTIVA

A foto publicada na mídia do encontro entre Dilma e estrelas como Chico, Niemeyer, Alcione, Elba e tantos outros, assemelha-se a casa dos horrores.

Os ilustres apoiam Cuba, Bolívia e tudo o mais decadente, arbitrário e obsoleto. Todos são bem-sucedidos, ganharam muito dinheiro trabalhando no Brasil, possuem boas residências e casas em praias superbadaladas, valorizadas, e tantos outros luxos que tanto criticam e condenam como sendo ''das elites''.

O mais interessante é que nenhum deles nunca se dispôs a emigrar para Cuba, onde certamente, com todo o talento que têm, cortariam cana e se prostituiriam para sobreviver. Ou, então, mascar coca para o refino.

Foi-se o tempo em que era chique ser da esquerda festiva.

Eventos como esse não se aplaudem, lamentam-se.

São Paulo

ESPELHO

Não mirar-se no exemplo das mulheres de Atenas foi a gota d"água. Pois é, Chico, quem te viu e quem te vê...

São Paulo

TENEBROSAS TRANSAÇÕES

Nosso grande compositor Chico Buarque deve viver tão distraído na Île de Saint-Louis que não percebe que a Pátria-Mãe continua a ser subtraída em tenebrosas transações. Qualquer dúvida, informar-se sobre Erenice Guerra, escândalos nos Correios, etc., etc., etc. (já perdi a conta).

São Paulo

IDADE E SABEDORIA

A idade ou deixa as pessoas mais sábias ou queima de vez os neurônios delas. Aqui, no Brasil, por exemplo, temos exemplos proverbiais. De um lado, Fernando Henrique Cardoso, Roberto Romano, Lya Luft, Hélio Bicudo e tantos outros. De outro lado, Chico Buarque e Oscar Niemeyer...

Agudos

Alerta

Os comunistas estão apoiando a Dilma. Eleitores, fiquem atentos: caso eleita, poderemos ter um regime de exceção, infelizmente o Brasil pode estar indo para um caminho sem volta

São Paulo

NO LIXO

Tinha toda a discografia de Chico. Depois dessa, restou-me jogar tudo fora. Mais precisamente numa caçamba de entulhos com restos de construção. Aproxime-se do cálice e beba suas cachaças com Lula, Chico! Vocês se merecem.

Monte Alto

COMUNISTA DE ELITE

É muito bom ser comunista de elite e dar apoio a esse pessoal qualificado do PT.

Qualquer problema que houver, é só pegar um avião e assistir Ao circo pegar fogo lá de Paris. Valeu, senhor Francisco Buarque.

São Paulo

DERRAMADO

Olhos nos olhos, meu caro Chico Buarque, por que tanto elogio assim à sua candidata?

São Paulo

BOQUINHA NA TETA

Chico Buarque, assim como Gilberto Gil, burgueses disfarçados de revolucionários, deve estar de olho, caso seu apoio dê certo, numa boquinha nessa imensa teta chamada Brasil, de preferência com muito poder e, se possível, como ministro da Cultura.

Santo André

COMPARAÇÕES

Alguém no passado comentou que o Pelé era melhor jogando do que falando, hoje dá para comparar e dizer: o Chico é melhor cantando do que apoiando!

Limeira

O REI E ELEIÇÃO

Sobre a fala de sábado: por que te calavas, Pelé?

São Paulo

CANCIONEIRO

As últimas pesquisas dão a vitória a Lula, quer dizer, Dilma.

O povo é maioria. E pra ele está bom do jeito que está.

Se até Chico Buarque confia nela, então vamos cantar as seguintes músicas dele, em homenagem à possível vitória dela ou deles nesta eleição:

''Palpite Infeliz''

''Essa moça está diferente''

''Apesar de você''

''Homenagem ao Malandro''

''Quem te viu quem te vê''

''Tororó''

''Choro Bandido''

''João e Maria''

''Fado Tropical''

''Vai Passar''

''Mil Perdões''

''Bye Bye Brasil''.

Campinas

INSTITUTOS DE PESQUISA

Logo após o término do primeiro turno, quando os institutos de pesquisa saíram desmoralizados, surgiu na imprensa livre que o ardil tendencioso se repetiria no segundo.

Batata! O Vox Popululla publicou sua pesquisa com milagrosa margem pró-Dilma, numa semana em que grandes líderes políticos entraram pra valer na campanha do Serra, como o Aécio Neves, por exemplo. E lá vem o Ibope seguindo ''ovinamente'' a mesma lucrativa tendência.

Não é só vergonhoso, é criminoso!

O Brasil é muito maior do que isso.

Maringá (PR)

BYE, BYE...

Por coerência, a rever o passado recentíssimo dos institutos de pesquisa, Serra já deve ter mais de 52% e a outra, menos de 44%. A confiar na rotina das agências pesquisadoras, é claro. Embora a vontade e a manifestação popular revelem vitória ainda maior e massacrante. Haja aborto, Erenice, Dirceu, Cardeal, Tupamara, mensaleiros, Paloccis, Delúbios e por aí afora, já que o número ficou cansativo e repetitivo...

Adeus, PT.

São Paulo

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

O Ministério Público precisa investigar e denunciar a fraude

contumaz dos institutos de pesquisa.

Os matemáticos precisam reagir contra esse procedimento

sórdido que renega a estatística.

Os jornais não podem somente publicar dados falsos como

se fossem verdadeiros. É preciso conferir.

Pesquisa manipulada é propaganda enganosa - induz ao

erro e propaga a mentira, e esta tipificada no Código de

Defesa do Consumidor. É CRIME!

A nossa liberdade está em jogo, mas ainda há tempo para

salvá-la.

Basta que cada um cumpra o seu dever.

São Paulo

SUSPENSÃO

Na minha opinião, se após a apuração dos votos o resultado da eleição presidencial for bem diferente do que os institutos de pesquisa de opinião estão publicando, e ficar muito aquém da margem de erro de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, como ocorreu no primeiro turno, esses institutos deveriam ser punidos: suspensão por oito anos sem poderem fazer e divulgar pesquisas fajutas.

Americana

VERGONHA NA CARA

Segunda-feira foram publicadas pesquisas eleitorais pela Vox Populi. Tais pesquisas indicam uma diferença enorme entre Dilma e Serra, de aproximadamente 12 pontos porcentuais.

Sabemos que tal instituto é contratado exclusivamente pelo PT e que no primeiro turmo cometou o mesmo engano. E aí? Como ficamos. Até quando devemos confiar nestes institutos?

O TSE não diz nada? Até quando vamos tolerar tudo isso? Falta mesmo vergonha na cara.

Santo André

VOX PTopuli

As maiores provas de que a pesquisa do Vox PTopuli não merece credibilidade alguma são os números fornecidos pelo próprio instituto na véspera do primeiro turno, quando a eleição de Dilma estava assegurada com 53%, contra 24% de Serra e 9% de Marina, além da eleição para o Senado em São Paulo, quando nem sequer considerava a vitória de Aloysio Nunes e garantia a eleição do cantor Netinho, que já havia até encomendado a festa. Ainda cravou 40% para Geraldo Alckmin e disputa de segundo turno no Estado: o governador eleito saiu com 10,5% a mais de votos e venceu já no primeiro turno, algo em torno de 3 milhões de votos de diferença em relação à pesquisa do famigerado ''instituto'', que coincidentemente trabalha para o Partido dos Trabalhadores nesta eleição.

Não é preciso nem dizer quais foram os números das urnas, pois todos sabem que ficaram absurdamente fora das margens de erro, que agora afirmam ser de inacreditáveis 16%. Tanto é que até os petistas não acreditaram nesses números vendidos, pois ficaram constrangidos em explorar uma pesquisa extremamente favorável a eles, colocando-a apenas nos últimos segundos do seu programa eleitoral. Imaginem se fossem números do Ibope ou do Datafolha: evidentemente, iriam abrir dando destaque total à pesquisa.

E por falar no programa do PT, então era esse o gênio da propaganda petista? João Santana, considerado o aprendiz do mago Duda Mendonça e que superara o mestre. Não consegue fazer nada melhor do que usar esse discurso bolivariano que visa a dividir o País entre pobres e ricos, nordestinos e sulistas, privatizações e manipulações? 100% apelativo e cretino, como faziam os nazistas.

Faz bem o González em responder com inteligência às mentiras produzidas pelo Joseph de Lula.

Ponta Grossa (PR)

BARRACO

Meu avô sempre repetia o dito popular: ''Se você quer ser amado, seja amável.'' Mas ele completava: ''Nunca leve ofensa para casa. Deixe-a sempre com quem te ofende.'' O presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra, classificou o instituto Vox Populi de ''cabo eleitoral'' da Dilma e disse que a última pesquisa feita foi uma safadeza. Acho que chegou a hora de o Serra adotar o palavreado do Lula. Afinal de contas, com o linguajar que ele às vezes usa, já chegou a 80% de popularidade. Podemos deduzir que fora algumas coisa boas feitas pelo Lula, como ter continuado com a politica do Fernando Henrique durante a maior parte do primeiro mandato, o pessoal que deu essa popularidade ao Lula adora um barraco. Serra deveria acompanhar as críticas abertas do Sérgio Guerra e disparar a metralhadora em cima do Vox Populi e do presidente do instituto, Marcos Coimbra. Esse Marcos Coimbra é da mesma linha do candidato a vice da Dilma, Michel Temer (PMDB), que após ser chamado de ''chefe de um ajuntamento de assaltantes'' pelo atual membro da campanha da Dilma Ciro Gomes, disse que este estava passando por um momento dificil na vida... Marcos Coimbra também disse que compreende a atitude do Sérgio Guerra. Aqui, no Brasil, para se chegar ao poder, alguns levam qualquer tipo de desaforo para casa. Acho que chegou a hora de Serra começar a gritar. Seria bom ele aproveitar a ocasião e dizer em alto e bom som, na televisão, que a pesquisa do Vox Populi é uma grande falta de vergonha e uma safadeza contra a democracia.

Nova Friburgo (RJ)

APETITE VORAZ PELO PODER

O PT, protagonizado por Lula e Zé Dirceu no primeiro escalão e Dilma Rousseff como ponta de lança, usando toda a sua larga experiência anterior na gerência de grupos de extrema esquerda, está revelando neste segundo turno da eleição presidencial todo a sua voracidade e apetite pelo poder e sua manutenção, custe o que custar, não querem de forma alguma a alternância do poder. Com isso vão mostrando também seu lado mais sombrio: a maestria no uso de táticas comunistas em que o fim justifica os meios, como a publicidade enganosa por meio da repetição de mentiras, desmoralização dos líderes da oposição, aparelhamento das instituições de Estado, de Justiça e de policiamento, onde os camaradas ocupam cargos de comando, manipulação de meios de comunicação como a recente pesquisa do instituto Vox Populi, etc. etc. Obviamente, o ''povão'' não tem capacidade para enxergar tais evidências. Dessa forma vamos caminhando firmes para o autoritarismo, parece não ter mais volta, é o futuro que se reserva para nossos filhos e netos, caso a petista vença as eleições.

São Paulo

ELEIÇÕES

Eta, povinho besta, sem conhecimento! Sou professor do Estado de São Paulo, quero ver se vocês publicam que na última greve dos professores quase recebi uma bala da tropa do sr. governador José Serra (um amigo meu que estava perto recebeu ela por mim). Se é assim que ele vai tratar o País, acho melhor nem votar na Dilma nem no Serra. É convocar novas eleições e pôr o Chávez ou a presidenta Cristina Kirschner na cédula (urna). Quem quer que ganhe fará um melhor governo no Brasil. Porque melhor que FHC ou Lula não tem, não. Sem Serra ou Dilma pra jogar tanta coisa ruim no ventilador um do outro e espirrar em nossas caras. A propósito, já liberaram o Estadão? Ainda não? Só pra saber.

Lorena

VALORES MORAIS

Durante toda a campanha eleitoral, Lula e sua afilhada política Dilma deveriam ter se

preocupado com o que estão deixando de fazer, em vez de procurarem fantasmas em grampos,

desfilarem ufanismo pessoal sobre realizações duvidosas, esconderem números que são de domínio público, etc.

Isso é que faz o País pobre de ideias, iniciativas e, principalmente, de valores morais.

São Paulo

SERVENTIA

Com relação à campanha de José Serra citando que, se eleita Dilma,

teríamos a volta do Zé Dirceu, ora, ele não é de todo ruim, pelo menos

serve de mau exemplo.

São Paulo