Cartas - 22/02/2011

"Amigo" Kadafi

Diante da sangrenta repressão às manifestações populares na Líbia, com mais de 200 mortes contabilizadas, vale lembrar a saudação de Lula a Muamar Kadafi na abertura da Cúpula da União Africana em 1.º de julho de 2009: "Meu amigo, meu irmão e líder". Algum comentário sobre os acontecimentos recentes na Líbia, sr. Lula?

EDUARDO M. SPINOLA E CASTRO

Rio de Janeiro

DEPÓSITOS NO EXTERIOR

Dinheiro brasileiro

A informação de que os depósitos de brasileiros no exterior podem chegar a US$ 50 bilhões (20/2, B3) sugere a adoção de medidas inteligentes para repatriar esse capital e usá-lo a serviço do desenvolvimento nacional e do bem-estar da população. Além de aprovar o projeto do senador Delcídio Amaral (PT-MS), que concede vantagens fiscais a rendas e bens repatriados, é preciso criar outros atrativos seguros e eficientes que incentivem a volta desse dinheiro ao País. E quando se fala em capital de brasileiros depositado no exterior não se deve confundi-lo só com a renda do tráfico de armas e drogas, da corrupção e de outros crimes, que constituem dinheiro sujo e cuja legalização representaria lavagem, atividade capitulada no Código Penal e na legislação que regula o sistema financeiro. Para essa parcela, o remédio é a repressão policial, o rigor na vigilância de fronteiras e medidas judiciais punitivas, inclusive o sequestro de bens auferidos na ilicitude.

DIRCEU CARDOSO GONÇALVES

São Paulo

Questão de segurança

A pergunta que se faz é a seguinte: por que brasileiros têm conta bancária na Suíça? Será por que lá a rede bancária oferece mais segurança do que os nossos bancos?Ou será por que o cliente, ao preencher a sua ficha cadastral, não precisa mencionar que é político? A resposta fica por conta do leitor.

ALOISIO PEDRO NOVELLI

Marília

Quem são?

Quais seriam os brasileiros que conseguiram amealhar tal fortuna? E, se o conseguiram honestamente, por que será que não confiam nas nossas instituições?

GLALCO ÍTALO PIERI

São Paulo

Admirável crescimento

Sem dúvida a ascensão econômica das classes mais baixas, sobretudo a classe C, é a principal responsável pelo crescimento de depósitos de dinheiro de brasileiros nos bancos da Suíça. Realmente, é de admirar!

VANDERLEI ZANETTI

São Paulo

PANAMERICANO

Em prol da Caixa

Logo vi que no salvamento do Banco Panamericano o buraco vinha de cima: não foi apenas para salvar o megaempresário Silvio Santos, mas para salvar também a péssima administração da Caixa Econômica Federal. Apertando um pouquinho mais se poderia chegar aos mandantes da destrambelhada compra dos quase 50% do Panamericano pela Caixa, como "nunca antes neste país"! Não acredito que a Caixa tenha tanta autonomia para entrar numa fria como comprar banco falido... Não mesmo. O buraco veio de cima.

BEATRIZ CAMPOS

São Paulo

E o mico?

Entendi que foram descobertas uma fraude de R$ 2,5 bilhões e outra de R$ 1,3 bilhão no Panamericano, que colocaram em risco o patrimônio de Silvio Santos e criaram sérios problemas para a Caixa Econômica Federal. Também entendi que, para evitar essa "tragédia", o Banco Central está "costurando" uma solução que livra todos de prejuízos, ainda permitindo que o BTG Pactual compre a parte de Silvio limpa de "esqueletos". Tudo será possível com a injeção maciça de dinheiro de um tal Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Entendi quase tudo. Só não entendi quem vai ficar com o mico. Parece que, como sempre, os que ganham em negócios de risco e fraudes vão sair numa boa, enquanto o abacaxi deles será descascado com recursos de correntistas e contribuintes. Triste sina a de nosso país.

SILVANO CORRÊA

São Paulo

CASO BANCOOP

Sede penhorada

A Cooperativa Habitacional dos Bancários (Bancoop), ligada ao PT e à CUT e suspeita de fraudes, lavagem de dinheiro e de dar calote em quem sonhava com a casa própria, está com a sede penhorada. Seu ex-presidente João Vaccari Neto continua tesoureiro do PT nacional, recebendo salário. Não tenho notícia de que suas contas foram bloqueadas. Quem será o padrinho?

HELLI DOS SANTOS OLIVEIRA

São Paulo

SEGUNDO TEMPO

ONGs maculadas

Políticos inescrupulosos que favorecem ONGs fajutas, além de saquearem o dinheiro público, denigrem a imagem de milhares de ONGs sérias e honestas espalhadas pelo País. Isso fica evidente na carta da leitora sra. Maristela V. C. Bernardo (21/2), que diz que a reportagem "confirma a desconfiança que temos de ONGs em geral". Essa imagem entristece e revolta quem dedica parte de sua vida àquelas ONGs sérias.

CHRISTIAN M. NIELSEN

São Paulo

RIO DE JANEIRO

Mudanças na Polícia

A nomeação de Martha Rocha como nova chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, como em nomeações anteriores, cria a expectativa de moralização das polícias do Rio. Infelizmente, todas as expectativas anteriores foram frustradas. No bairro de São Cristóvão, por exemplo, uma delegacia usa a faixa de pedestres em frente ao seu prédio como estacionamento de carros da polícia, de delegados, policiais e "amigos". E policiais ameaçam com o "desacato à autoridade" o pedestre que reclama do absurdo. É impossível confiar numa polícia que não respeita nem uma faixa de pedestres. A nova chefe da Polícia e seus superiores mudarão essa realidade de desrespeito ao cidadão?

JAIR ROSA DUARTE

Rio de Janeiro

"Ô Chávez, pode esperar, a sua hora vai chegar! Ô Castro, pode esperar, a sua hora vai chegar!"

TÚLLIO M. SOARES CARVALHO / BELO HORIZONTE, SOBRE OS PROTESTOS NO MUNDO ÁRABE

"Solução para as "brigas de torcida" no mundo árabe: Copa "Lulla" de Democracia"

A. FERNANDES / SÃO PAULO, IDEM

"Proeminentes tetas são alvos cobiçados"

ROBERTO TWIASCHOR / SÃO PAULO, SOBRE O SEGUNDO ESCALÃO DO GOVERNO DILMA

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL:1.604

TEMA DO DIA

Múltis do Brasil "invadem" a Argentina

Número de empresas brasileiras em território argentino saltou 170% nos últimos 10 anos

"É um processo normal. Países com economias fortes levam sua produção para os países com menores salários."

AZOR TOLEDO BARROS

"Importamos produtos acabados dos nossos hermanos enquanto eles impõem barreiras para os nossos."

DAVID RODRIGUES

"Enquanto a Argentina "atrai" empresas para investir em seu território, o Brasil atrai capitais especulativos."

MILDON LOPES DOS SANTOS

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

A CBF É UMA PIADA

Apesar das decisões contrárias ao Flamengo, inclusive na Justiça Comum, a CBF dá-lhe o titulo de campeão Brasileiro de 87, dias após em entregar o troféu ao São Paulo F.C legitimo hexacampeão no campo e não no tapetão. A petulância da presidenta do time carioca, beira ao ridículo, entrando na justiça comum, pleiteando a busca e apreensão da taça, que foi legalmente entregue ao vencedor e pelo qual, espero, que a agremiação paulista, tome todas as providências cabíveis para anulação dessa verdadeira "palhaçada". Essa medida tem como foco o patrocínio e campanha nas camisas do clube, que vai ostentar o titulo imerecido de hexacampeão, como o fez por ocasião da conquista do Brasileirão. Aguardo também as atitudes do clube pernambucano, que agora vai dividir o titulo, que na ocasião, os cariocas temeram decidir no campo.

João Ernesto Varallo
São Paulo

São Paulo

GOL DE PELÉ

No seu milésimo gol, o Rei Pelé pediu às autoridades que cuidassem das criancinhas abandonadas. Foi criticado, os governos não investiram em educação e olha hoje as famílias desestruturadas, o tráfico de drogas, a criminalidade e os zumbis perambulando pelas ruas. ´Há muitos anos atrás, Pelé falou que o povo brasileiro não sabia votar. Foi muito criticado, os políticos ficaram tristes e magoados, mas olha aí a bandalheira enlameada que encontramos no Congresso. Portanto acho bom as autoridades tomarem providências para que o Brasil não passe vergonha na Copa de 2014.

Emerson Luiz Cury
Itu

Itu

POR QUE NO BRASIL SE TERGIVERSA?

Lendo ontem a entrevista do sr. Edson Arantes do Nascimento - Pelé - fiquei desapontado com o tom político empregado para criticar a morosidade na execução dos projetos para a Copa do Mundo em 2014. Por quê não ser claro e atribuir äs pessoas envolvidas e com delegações do governo federal (PT) comandados pelos sr. Lula e agora pela sra. Roussef? Pessoas do seu quilate podem e devem ajudar a mudar este País e deixarem de generalizar assuntos que envolvem nosso dinheiro, responsabilizando desde a presidente Elegância x ostentação. A Daslu não vendia elegância, vendia ostentação. Essa marca está associada à fraude. Nos últimos suspiros não haverá choro nem vela.

Fausto Ferraz Filho
São Paulo

São Paulo

DASLU

A matéria publicada no caderno Negócios, edição de 21/02/2011, traz entrevista com a proprietária da DASLU, que será levada a leilão pelos credores. Na matéria, a proprietária da DASLU, que está em processo de recuperação judicial, com dívida de cerca de R$80.000.000,00, já anuncia um novo empreendimento para este ano. Não entendi:tem capital para tanto? E por que deve tanto? É só no Brasil que quebra é um bom negócio.

Ana Lúcia Amaral
São Paulo

São Paulo

MAPA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Muito oportuna a divulgação dos dados sobre a barbaridade da violência contra as mulheres no Brasil (C1 Estadão de 20/2/2011). E boa também a informação de que em vez de 8 agressões por cada dois minutos (uma a cada 15 segundos) temos agora "apenas" 5 agressões a cada dois minutos (uma a cada 24 segundos, 3600 por dia, quase 1 milhão e meio de agressões registradas por ano). Entretanto, a matéria seria mais feliz se, ao invés de apresentar as "razões da agressão" (aceitando o discurso do agressor), falasse em "alegações ou pretextos para a agressão". Ora, ciúmes, suspeitas de infidelidade e alcoolismo são apenas desculpas para os crimes cometidos. Os verdadeiros impulsos para a violência contra as mulheres são a existência de cultura machista - que atribui aos homens o poder sobre elas e seus corpos - e, é claro, uma forte crença na impunidade.

Carla Bassanezi Pinsky e Jaime Pinsky, historiadores
São Paulo

São Paulo

VIOLÊNCIA E CRIMES

Esse último bárbaro crime que vimos em São Paulo (caso Vanessa) me faz perguntar de novo porque esse marginal estava solto (já foi condenado anteriormente). Aliado ao caso do assassino do jornalista Tim Lopes , que também estava solto (foi preso na ocupação do Morro do Alemão), percebo que o poder Judiciário, ou está tomado pela corrupção (e vive do crime) ou falta juízo no cumprimento das leis, que também é maléfico. E tem coisa ainda pior: as famílias das vítimas ficam com o trauma, enquanto as famílias dos bandidos nada sofrem. Ainda por cima, o estado gasta mais com um detento do que com um estudante , e nós, ficamos com a conta. As atividades ilegais ou ilícitas deixaram de ser crime do Brasil e se transformaram em atividade econômica, envolvendo grande número de pessoas sejam dos poderes constituídos, , funcionários públicos etc. Estamos num tipo de guerra civil, meio que surda, mas que faz milhares de vítimas todos os dias. O Brasil vai pagar caro por isso e nosso desenvolvimento econômico e social dos últimos anos pode se transformar em pó, por falta de segurança jurídica, pública e institucional. Vivemos nas duas últimas décadas, a ilusão de que o enriquecimento resolveria por si , as graves deficiências sociais.

André Coutinho
Campinas

Campinas

TRÂNSITO EM SÃO PAULO

O problema crônico do trânsito da cidade de São Paulo não se resolveria mesmo que a Prefeitura duplicasse o número de ruas, avenidas, praças e afins. Tenho minhas dúvidas se a adoção de pedágio urbano nas vias públicas mais procuradas resolveria o problema. A única certeza é que o motorista brasileiro não compreende o que é e a importância de fluxo de trânsito; de educação no trânsito e da direção defensiva. Assim, resta à Administração aplicar medidas coercitivas e que doem no bolso do motorista como os pontos na carteira de habilitação e as multas.

Tiago Vinícius Matos
São Paulo

São Paulo

MÁRIO DE ANDRADE

Sou a favor da manutenção dos espaços públicos cercados no caso da Biblioteca Mario de Andrade, que foi recém-reformada. Só quem não conhece, não convive e não tem intimidade com a cidade pode comparar espaços urbanos que não são comparáveis. Como, por exemplo, a localização e realidade da região central com a da Praça do Ibirapuera. Ou ainda o acesso a uma e outra área. A olhos nus é perceptível que a água não mistura com o azeite.

Andrea C. Carvalho
São Paulo

São Paulo

HORÁRIO DE VERÃO

Será que haveria algum relatório sério que informasse sobre se vale ou não a pena o horário de verão? Pelo que consta, economiza-se muito pouco em energia e expõe o brasileiro que precisa sair bem cedo de casa para trabalhar a perigos que não seriam os mesmos num horário normal, e a problemas de adaptação tanto antes quanto depois. Além disso, e por incrível que parece, o último grande apagão brasileiro se deu na vigência do horário de verão.

Carlos Vicente Boccia
São Paulo

São Paulo

RELIGIÃO E CIÊNCIA

Tudo o que for exposto sobre religião e ciência (" A devota e o ateu no terreno da fé") pode ser resumido no conflito entre dogma religioso e dúvida filosófica que, via de regra, antecede o conhecimento. Em suma, a certeza na verdade do dogma não é, necessariamente, antagônica à ciência em si, mas à certeza absoluta a qual o homem voltado à ciência sabe que não irá atingir. Até hoje, não existe qualquer consenso sobre a definição de vida, apenas teorias de como ela surgiu, permeada por elos perdidos na sua evolução até os humanos. Se colocarmos ciência e religião nos dois pratos de uma balança, o ponteiro permanecerá estático. A prova científica de que Deus não existe guarda a mesma distancia (e peso) da prova científica de que Ele existe. Então o que de fato existe é um equilíbrio do mistério.

Roberto César de Castro Rios
São Paulo

São Paulo

ANENCÉFALOS

Após sete anos, STF retoma processo que autoriza aborto de anencéfalo. Agora vislumbro um futuro melhor. Se aprovado for o aborto meus bisnetos desfrutaram de uma gama melhor de políticos e postulantes a cargos eletivos e entenderão quando dizíamos que o Brasil era o País do futuro.

Angelo Antonio Maglio
Cotia

Cotia

DEMOCRACIA DE REFÉNS

O povo brasileiro, paradoxalmente, por sua própria vontade eleitoral é refém dos políticos corruptos - salvo raras e honrosas exceções - que comandam nossa "sui generis" democracia onde governantes sem escrúpulos encastelados no poder Executivo e Legislativo aproveitam-se da permissiva e anacrônica legislação brasileira (que eles obviamente não estão interessados em mudar) para, sem o menor pudor, transformar suas legendas partidárias e os poderes da República em verdadeiras bancas de negócios escusos. Os congressistas, por exemplo, que têm o poder de legislar em causa própria, outorgam para si remuneração e benesses imorais, indicam parlamentares eticamente desqualificados para importantes comissões controladoras do Congresso, além de conceder polpudos salários aos funcionários das duas casas legislativas. Para que se possa avaliar o critério de valores dos nossos irresponsáveis legisladores bastam as recentes nomeações no Congresso e saber que um motorista da Câmara Federal ganha mais que um oficial da Marinha que comanda uma fragata, um ascensorista da Câmara Federal que "pilota" elevador ganha mais que um oficial da Aeronáutica que pilota avião a jato, um diretor de garagem do Senado ganha mais que um oficial-general do Exército que comanda uma Região Militar, um diretor das famosas diretorias fajutas do Senado ganha o dobro que um professor universitário reconhecido internacionalmente e um assessor de 3º nível de deputado, mero estafeta de correspondências, ganha mais que um cientista-pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz que se dedica a salvar vidas. Os brasileiros que repudiam a falta de caráter e a irresponsabilidade institucionalizadas no país precisam combater o estado letárgico moral em que se encontra parte da população. O Brasil já está precisando de um movimento popular - lembrar do "Diretas Já"- como ora se vê alhures.

Arnaldo Amado Ferreira Filho
São Paulo

São Paulo

AUTOCRACIA OU DITADURA

Governo com poderes ilimitados e absolutos, isso se chama Autocracia e governo de exceção em que os poderes do Estado se concentram em mãos de uma só pessoa, se chama Ditadura. As seções da Câmara nos dias 15 e 16, durante a discussão do novo salário mínimo, não deixou duvidas que existe um grupo de políticos tentando implantar um desses sistemas no Brasil. Começou com o ex-presidente Lula e está tendo prosseguimento depois da eleição da presidente Dilma Rousseff. Só não ver quem não quer ou usa antolhos. Nesses dias o que se viu foi o Partido dos Trabalhadores de um lado, a Força Sindical do outro e um bando políticos pilantras, malandros e bandidos (muitos deles envolvidos até o pescoço com a Justiça), dizendo que aquela era uma noite histórica para o engrandecimento do Parlamento. Um Parlamento que os deputados transformaram numa Casa Homologatória, que só serve para dizer SIM quando o negocio é atender a presidente da Republica Dilma Rousseff, mesmo sabendo isso vai levar o Brasil para o fundo do poço. Agora só falta o aval do Senado para marginalizar ainda mais o povo brasileiro. Acorda Brasil

Leônidas Marques
Volta Redonda (RJ)

Volta Redonda (RJ)

DÚVIDA

Quem transformou a Itália num bordel foi Berlusconi ou foram as agências internacionais de"acompanhantes"?

Hermínio Silva Júnior
São Paulo

São Paulo

DEFESA DA HONRA

Curiosamente, entre outras coisas que não se noticiam no Brasil sobre o caso Berlusconi, rigorosamente todas as testemunhas arroladas pelo ministério publico de Milão que acusa Berlusconi de fazer sexo com uma menor ou com outras mulheres por dinheiro, a isto terem negado inclusive a marroquina prostituta de pseudônimo 'Ruby' que admitiu a tentativa de extorsão no valor de cinco milhões de euros contra o primeiro ministro, e fazendo-o diante do juiz de instrução ao jurarem que a relação sexual jamais aconteceu! Outro fato nunca noticiado aqui no Brasil é que foi a pedido do próprio Berlusconi aos seus advogados para que nenhum procedimento legal da defesa fosse absolutamente impetrado para se atrasar o julgamento ao qual Berlusconi publicamente já disse por várias vezes não ver a hora de chegar para poder limpar sua honra. Por último, repercutir informações da mídia italiana, quase toda ela de esquerda e publicamente de oposição ao governo de direta italiano é fazer uso da meia informação como o melhor caminho para uma mentira inteira...

Paulo Boccato
São Carlos

São Carlos

IMPOSSÍVEL COMPARAR

"QUE NINGUÉM SE SURPREENDA SE BERLUSCONI EVOCAR EM SUA DEFESA A PRÁTICA DA DEPRAVAÇÃO DOS CESARES", artigo assinado por SERGIO AUGUSTO (Aliás, 20/2/2011 pág. J5), faz menção a AUGUSTO, acusando-o de também " adorar menores...." É de bom alvitre frisar que o Augusto da matéria teria sido Tibério (42 a. C a 37 AD) e não Octaviano Augusto, que passou para a posteridade como o "legítimo" AUGUSTO, um dos maiores governantes da Roma antiga, senão o maior mesmo. O autor deixou, portanto, de especificar que o Augusto (codinome dado a outros Casares romanos) era Tibério que, segundo Suetônio, era pedófilo, e recrutava crianças para lhe servirem de lacaios em suas cerimônias pervertias e lascivas. Gostava de banhar-se com tais crianças em piscinas particulares, e fantasiar que elas eram peixes lhe satisfazendo. Um dos lacaios de Tibério foi, ironicamente, seu sobrinho-neto que iria suceder-lhe o trono, Calígula. De qualquer forma, Tibério não deixou de ser um grande administrador de Roma e manteve a PAX ROMANA, o mesmo não se pode dizer de Berlusconi. Mesmo assim, tais depravações, naquela época, chocaram o povo romano, assim como hoje chocam o povo italiano. Aliás, impossível comparar o Cavaliere italiano com os governantes do grande império romano.

Celia Taveira Di Nizo
São Paulo

São Paulo

DEVE SER DIFÍCIL...

Independentemente do resultado que tiver o julgamento do primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, marcado para 06/04/11, afirmo ter muita pena do povo italiano. Deve ser muito difícil viver num país onde a classe política, a começar pelo mais algo cargo, é corrupta, safada, compra juízes e, sempre que um escândalo vem a tona, os compadres juntam forças para livrar a cara do colega.

Luciano Nogueira Marmontel
Pouso Alegre (MG)

Pouso Alegre (MG)

PRINCIPIANTE

Sílvio Berlusconi tem muito que aprender com os políticos brasileiros. O Primeiro Ministro da Itália apenas engatinha quando comparado com um Paulo Maluf, que deu nó na lei da Ficha Limpa e se elegeu Deputado Federal em 2010, ou um José Sarney que tirou de letra os escabrosos atos secretos de 2009 e foi reeleito pela 4ª vez como presidente do Senado, ou um Renam Calheiros que sofreu uma série de denúncias de corrupção quando era presidente do Senado, renunciou à presidência e hoje é líder do PMDB, no mesmo Senado, ou um Fernando Collor que convenceu um país inteiro que era caçador de marajás, foi afastado da presidência da república acusado de corrupção e hoje, como senador, é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado e um dos membros responsáveis pela elaboração de um projeto de reforma política. Berlusconi que será julgado em abril, na cidade italiana de Milão, acusado de explorar prostitutas menores de idade, como primeiro Ministro da Itália, não tem nem um foro privilegiado, como qualquer deputadozinho tem, no nosso Brasil...

Victor Germano Pereira
São Paulo

São Paulo

AMIGOS E IRMÃOS

O pior ditador é Kadafi.Os massacres que ordena contra seu povo devem um dia ser julgados nos tribunais internacionais, como aconteceu com nazistas e outros genocidas da história mais recente. O pior é que tivemos um presidente que o chamou de meu amigo e meu irmão. Esperamos que ela não só coloque tais ditadores no seu devido lugar,mas também aqueles que os bajularam e que rasgaram a bandeira da defesa dos direitos humanos...

José Eduardo Zambon Elias
Marília

Marília

REPRESSÃO E MORTES NA LÍBIA

Os protestos contra a ditadura sanguinária de 42 anos de Muamar Ghadafi na Líbia já causaram a morte de mais de 200 pessoas, além de centenas de feridos e a prisão de milhares pelas forças de repressão do regime. Oxalá o povo líbio repita o exemplo de tunisianos e egípcios e consiga se livrar do tirano que os explora e esmaga há quatro longas décadas. Lembro que o ex presidente Lula manteve laços estreitos com o Irã e elogiou Mubarak e Ghadafi, para vergonha do povo brasileiro e de todos aqueles que lutam pela democracia, liberdade e pelos direitos humanos no mundo.

Renato Khair
São Paulo

São Paulo

ECONOMIA PARA QUEM?

Todos os anos, já na véspera do fim de mais uma temporada da hora de verão, o governo divulga a mesma cantilena, como neste 2011: "Horário de verão que termina hoje, gerou economia capaz de iluminar duas Brasílias." "A adoção do horário especial resultou em uma redução de 4,4% do consumo total, ou seja, de 2.376 megawatts (MW). Isso equivale a uma economia de R$ 30 milhões nos gastos com o uso das usinas térmicas que complementam o abastecimento da rede nacional." Sem discutir outros aspectos, cabe perguntar: "Economia para quem?" Seguramente não será para o consumidor que, com a operação ou não das térmicas, paga sua conta de luz para dispor deste conforto doméstico, mas enfrenta apagões e não vê qualquer redução na conta mensal.

Roldão Simas Filho
Brasília

Brasília

PIADA DE MAU GOSTO

A Caixa Econômica Federal, comemorando seu centenário, colocou no ar um comercial onde uma criança nascida em uma agência tem aberta uma "caderneta", supostamente para que no futuro pudesse ter um patrimônio. Meus pais tiveram essa ideia, e religiosamente colocavam um pouco do pouco que podiam economizar em "cadernetas" para mim e meus irmãos, eu me lembro, perdendo toda uma tarde no saguão da Caixa na Praça da Sé. Durante anos esse ritual se repetia, até que com seu falecimento, a caderneta deixou de ser "engordada". Anos depois, ao remexer velhos documentos, encontrei minha Caderneta, cheia de anotações de depósitos e fui até a Caixa verificar o que poderia resgatar. A resposta: NADA. Esses depósitos não recebiam correção, portanto se extinguiram. Agora, ao ver esse comercial, sinto como um soco vindo do escuro. Você sofre a pancada mas não pode reagir. É vergonhoso que a Caixa, sabendo que prejudicou milhares, talvez milhões de poupadores, tenha aprovado esse comercial, como se a "Caderneta" tivesse sido realmente um porto seguro para o dinheiro dos poupadores, e seguramente, ainda agora rindo da ingenuidade dos nossos pais.

Carlos Cypas
São Carlos

São Carlos

CARIDADE DA CAIXA

A Caixa Econômica Federal resolveu fazer caridade com o bolso alheio (dos apostadores). A partir de agora, aquele que jogar na Mega Sena, poderá, em vez de pagar R$ 2,00 desembolsar R$ 4:00 e ajudará a Santa casa de São Paulo. A Caixa arrecada milhões e milhões de reais semanalmente, através das mais de dez loterias que explora (todos jogos de azar legalizados pelo Governo). Seus lucros são astronômicos. Por que então, não destinar uma pequena parcela deles. Para ajudar a Santa Casa, em vez de sangrar ainda mais o bolso do pobre apostador? É apenas uma questão de bom senso.

Adolfo Zatz
São Paulo

São Paulo

AUMENTOS

Após assistir a dura batalha do governo em aumentar o salário mínimo em 6,86%, no jornal de hoje há a matéria sobre aumentos das indústrias que querem até 20% de aumento nos seus produtos que usam commodities. E como será que o povo vai sobreviver com isso? Será que antevendo essa situação nossos políticos se aumentaram em 62% seus salários? Pobre Brasil, acabou o sonho do País perfeito?

Mohamed Abdalla Kilsan
São Paulo

São Paulo

COLHEM O QUE PLANTARAM

Os que ganham salário mínimo - a maioria de 84% dos eleitores que aprovaram o cara e a sucessora - estão colhendo que plantaram ao votar - e eleger - nos políticos do executivo e legislativo de Brasília, que agradeceram com o miserável salário de $545,00, que só dá para morar em favela, vestir-se mal e comer 1 vez por dia. Será que algum dia aprendem a não acreditar em políticos auto marqueteiros ? Veremos em 2014. Mas com esse ensino público, futebol e novelas, duvido.

Mário A. Dente
São Paulo

São Paulo

MUDANÇA DE LADO

A foto que circula na internet mostrando a turma do PT reclamando do aumento de 19,2% para o mínimo, dado por FHC em 2.000, fez-me lembrar da célebre obra de George Orwell, "Animal Farm". Os animais que aí andavam sobre quatro patas, como todos os outros, quando conseguiram conquistar o poder, passaram a andar sobre duas patas, numa evidente mudança de "espírito". Pois bem! Quando o PT era oposição, 19,2% significavam um aumento ínfimo. Hoje, no poder, comemoram com extrema euforia a vitória dos 6,9% para o trabalhador, este que colocou LuLa e depois Dilma na presidência para defenderem seus interesses. Este mesmo que vai pagar a conta pela irresponsabilidade da gastança do governo anterior. Nenhum lamento pelo brasileiro que dá duro e que não vai ter ganho real em seu salário, enquanto eles vivem bem melhor sobre seu aviltante aumento de 61,8%. O PT de Lula, como os animais da obra de Orwell, passou a andar sobre duas patas. Só não vê quem não quer.

Myrian Macedo
São Paulo

São Paulo

NADA DE NOVO

A presidente Dilma anunciou corte de 50 bilhões no orçamento sem especificar de onde se tirará tanto dinheiro mesmo tendo dito durante a campanha que não se precisaria cortar nada, que o país estava crescendo e que Lula fez isso em 2003 porque recebeu uma "herança maldita". Mas agora é preciso, ela também recebeu a sua herança maldita. Imagino que se ela e seus assessores quiserem mesmo fazer tais cortes não será nada difícil. É só começar a procurar nos ministérios o destino das verbas distribuídas e logo verá que tem até muito mais para economizar. Só as notícias com relação ao destino das verbas do Ministério do Esporte já são um bom exemplo. O dinheiro público está indo pelo ralo ou melhor indo para outros fins que não são exatamente para os que foram destinados. E se analisarmos a situação da educação, da saúde, do saneamento enfim da infra estrutura no Brasil vê-se que apesar de haver muito dinheiro ( a arrecadação confirma isso ) tudo no Brasil ainda está por fazer.

Se a presidente quiser mesmo ser austera e competente faça uma devassa em todos os setores como a imprensa tem feito, sem medo de achar amigos e colaboradores enrascados nas mais inexplicáveis situações. Mas ela deve saber, afinal ela era o braço direito do presidente anterior e se elegeu como a continuação do seu governo. Essa situação não é nova para ela, já que ela fez parte da administração anterior.

Maria Tereza Murray
São Paulo

São Paulo

SEM DEIXAR RASTRO

Os brasileiros endinheirados aprenderam rapidamente como proteger seu patrimônio, levam o dinheiro para a Suíça e assim sonegam impostos. O caminho usado pelos bancos suíços é não dar transparência as operações. Assim, quando uma fortuna e transferida do Brasil para as Ilhas Cayman e só depois para a Suíça, ela não é contabilizada como fluxo que veio do Brasil, e sim da ilha caribenha. Não é por acaso que bancos suíços mantêm filiais nesses outros paraísos fiscais. Bancos idôneos não aceitam depósitos em nomes de políticos, mas os políticos brasileiros tem uma forma de burlar a lei, eles preenchem um formulário fornecido pelo banco onde declaram que exercem cargos em empresas fantasmas. Desviar dinheiro nesse pais e coisa antiga. Está lá, no Arquivo do Banco Central, na estante 05, prateleira 01, caixa 1876, o processo número 9200047419, que tem 2.509 páginas em nove volumes. Lá Jader Barbalho (PMDB,) é acusado de ter desviado 10 milhões do Banpará e em contrapartida deu 7 fazendas que não possuía como garantia. Sabem o que aconteceu com ele? O mesmo acontecera com quem tem dinheiro la fora. Nada!!!

Izabel Avallone
São Paulo

São Paulo

DÍZIMO

US$ 6 bilhões na Suíça são de brasileiros. Esse é o dízimo de nossos impostos?

Luigi Vercesi
Botucatu

Botucatu

MEXERAM NO MEU QUEIJO!

O banco central Suíço revela que brasileiros mantêm no país US$6 bi, ou US$ 60bi, ou... continua crescendo! (B1-20/02). Olhando para o efeito dominó do Loredano, não está na hora de acontecer , também,alguma coisa por aqui, antes que o dinheiro do brasileiro vire um doble branca?

Flavio Marcus Juliano
São Paulo

São Paulo

ENRIQUECIMENTO

Na reportagem do Estadão, onde diz que brasileiros tem mais dinheiro na Suíça do que chineses, indianos e até árabes, estes últimos por sua vez tem menos, com toda a força de exploração e comercial que possuem na área do petróleo. Este comparativo deve se referir à brasileiros "políticos", que nos exploram, roubam e sugam, com a finalidade exclusiva de enriquecimento ilícito. Até quando ?

Angelo Tonelli
São Paulo

São Paulo

ASSINATURA DE PADILHA

João de Almeida Neto escreveu: "Me chamem de boca brava; essa gente tá enganada; eu tenho é boca de homem; e tenho opinião formada; sei qual é a boca que explora; sei qual é a boca explorada; e é melhor ser boca brava; que não ter boca prá nada!" Enfim, a assinatura do ex-ministro de Lula, Alexandre Padilha, [Secretaria de Relações Institucionais-SRI] envolvido num dos inúmeros escândalos da era Lula, escandalozinho diga-se..., noticiado em 14/12/2010 na página A7, afinal em que pé está? Não deu ou não vai dar e nada? Ficará a ex-assessora de Padilha, Crisley Lins como o infelicitado jardineiro do escândalo Palocci, carregando a pecha de mentiroso, no caso aqui, mentirosa? Talvez 60 dias seja um prazo muito pequeno para que se averigue a verdade. O que não pode, é o governo tentar jogar para debaixo do carpete eventual sujeira. O atual ministro da Dilma, só que agora na Saúde, tem o dever como homem público não procrastinar a elucidação do ocorrido. Sempre haverá um João de Almeida Neto na vida de cada homem ou mulher pública, com a ratoeira armada para a captura de algum responsável pelo malfeito de ordem pública e na defesa do erário.

Nicanor Amaro Silva Neto
Bauru

Bauru

VEM AÍ A COPA

No Brasil é raro o dia que não se descobre uma nova quadrilha. A última tem um nome bastante sugestivo, "Bola Pra Frente", pertence a uma vereadora, ex-jogadora de basquete e está a serviço de Orlando Silva, Ministro do Esporte, filiado ao PC do B. Dá para imaginar o que vai acontecer com as verbas destinado à Copa de 2014? E eu acreditava que comunistas não gostam de dinheiro.

Humberto de Luna Freire Filho
São Paulo

São Paulo

METAS

Primeira meta: tirar doce da boca de crianças humildes, (programa Segundo Tempo). Segunda meta: tirar alguns reais da boca dos trabalhadores humildes (aumento do mínimo pequenininho). Terceira meta: tirar reais do bolso do povo humilde brasileiro em geral (não corrigindo a tabela do imposto de renda). Quarta meta: fazer um ajuntamento de pessoas suspeitas que cometeram algum tipo de delito (negar e modificar o passado que não interessa,atribuir aos outros as mazelas,fazer propaganda de intenções de obras,festejar e distribuir dinheiro público como se fosse dividendos). Quinta meta: fazer com que o Brasil inteiro trabalhe para sustentar tudo isso (menos os sindicalistas e comunistas). Sexta meta: instalar uma tirania (preenchendo todos os espaços nos órgãos públicos).

Nelson Pereira Bizerra
São Paulo

São Paulo

10 X 0

Todos os bem informados sabem que as ONGs foram formadas para trabalhar em projetos sérios, com governos sérios e também com os corruptos. No caso brasileiro, os casos das ONGs envolvidas com o Projeto Segundo Tempo não nos deixam mentir que a corrupção é generalizada e escancarada. Aposto que quando esse lamentável jogo acabar, se acabar, os jovens e crianças carentes perderão a peleja por 10x0! Percebem por que brasileiros têm mais dinheiro na Suíça do que chineses, indianos ou árabes?

Eduardo Augusto de Campos Pires
São Paulo

São Paulo

PRAÇA DA LIBERDADE

Parece não ter fim o desenrolar de escândalos e do mau uso do dinheiro dos contribuintes, não escapando do domínio da corrupção nem mesmo o mais ideológico dos partidos, o PC do B. Se algum dia os brasileiros se revoltarem, como os egípcios, já têm um local para lançar seu movimento: a Praça da Liberdade...

Gilberto Dib
São Paulo

São Paulo

PREVISÍVEL

Sobre as notícias de desvios de dinheiro pelo PC do B, a questão é alguém já viu comunista/socialista pobre? Por trás de todo o glacê ideológico, há só um objetivo nos membros de partidos de esquerda: enriquecer a qualquer custo, ter apartamento em Paris, voar em jatinho particular, ter casas na praia e carro importado. Era assim com Stalin, com Mao. É assim com Fidel. É assim com os grandes nomes da esquerda. Lideres de partidos de esquerda e seus apaniguados jamais viveram e jamais viverão sem o fausto. O que os torna asquerosos é que não medem esforços e usam de todos os meios, dos mais vis, para chegar onde outros chegam com o trabalho. A História mostra que a ideologia secreta do esquerdismo é "se dar bem", sempre às custas dos outros, sem fazer força. Portanto, não há de se estranhar que tais desvios tenham ocorrido. Em se tratando de quem são, era previsível.

Maria Cristina Rocha Azevedo
Florianópolis

Florianópolis

CULPA DAS ONGS, ORA!

Que indignação ao ler que o Ministro dos Esportes de Lula e agora de Dilma tem usado um programa que deveria beneficiar 60 mil crianças pobres para obter dividendos eleitorais e financeiros ao seu partido, o PC do B! O ato de usurpar tantos milhões usando ONGs, seria por si um absurdo, porém mais terrível se torna por terem sido retirados de crianças e adolescentes paupérrimos, como no Piauí, onde, em lugar de uma quadra poliesportiva, como prometido, os meninos usam um matagal para jogar futebol, só para citar um único exemplo. Isto é de cortar o coração, por favor! Parece que os escândalos se multiplicam na proporção do aumento da indignação que nos provocam. Quando, nesse espaço de jornal, apontam-se esses desvarios, sentimos que estamos a brandir no deserto e nossas vozes não levam brios aos corruptos e farsantes. A banalização dos mal feitos é tanta que este senhor Orlando Silva tem o cinismo de retirar de si a culpa ao tentar justificar que as ONGs é que não entregam o prometido, como se não fosse ele o responsável pela pasta, tão certo está da costumeira impunidade. Estamos cansados de tomar conhecimento dos milhões que vão para fins suspeitos e não para aqueles que mais precisam. E agora este governo atual tem um slogan que diz ser rico um país sem pobreza. Jamais seremos um país rico então se for desse jeito que tratam os pobres e a coisa pública. Desenvolvimento requer justiça e requer ética, cidadania, responsabilidade, senso de dever e sobretudo, respeito ao próximo.

Eliana França Leme
São Paulo

São Paulo

ORLANDO SILVA

Depois do que vimos com o tal programa "Segundo Tempo" do Ministério do Esporte, com Orlando Silva à frente, ainda, o melhor que a Sra. Presidente poderia fazer é colocá-lo para fora, abrir sindicâncias, e pedir a essas ONGS ligadas ao Partidão que restituam o dinheiro recebido. Mais uma desse antigo governo Lula que pediu para esse ministro permanecer no governo. Malversação do dinheiro público, especialidade do governo Lula, mas que pode não continuar no atual. Da. Dilma, tome providências, e rápidas, esse cara não merece estar no seu ministério.

Carlos E. Barros Rodrigues
São Paulo

São Paulo

ALVÍSSARAS!

Se nem a série minuciosa de reportagens de Leandro Colon neste jornal a respeito de irregularidades gritantes na implantação do Programa Segundo Tempo - do Ministério dos Esportes - provocarem atitudes drásticas da presidente Rousseff, no sentido de que se ponha o ministro Orlando Silva (PC do B tinha que ser) para correr, ficará evidente que continua... "tudo como dantes no quartel de abrantes"! Mais que evidências, ficarão certezas de que, também no atual governo, todos são farinha do mesmo e idêntico saco do governo anterior. Mas, alvíssaras, eis aí uma bela oportunidade para a presidente mostrar a que realmente veio! Mesmo porque alguma coisa tem que ser feita. Se ainda agora o pagamento de pedágios está nesse nível, imagine-se, então, quando da alocação de verbas para as obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Nem Henrique Meirelles com toda sua Autoridade Pública Olímpica há de suportar...

João Guilherme Ortolan
Bauru

Bauru