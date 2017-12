Cartas - 22/06/2011

Pedágios

Chega o mês de julho e, com ele, as férias escolares. E chega também o aumento de pedágios nas estradas paulistas, justamente quando as famílias aproveitam as férias dos filhos para viajar. Ouvimos falar de revisões para baixo, mas são só promessas não cumpridas. A gasolina também vai aumentar em julho? Infelizmente, a população só paga e não recebe os serviços que deveria receber.

ALVARO SALVI

alvarosalvi@hotmail.com

Santo André

_______

Homem de palavra

O governador Geraldo Alckmin é mesmo um homem de palavra: prometeu que iria revisar o valor dos pedágios e cumpriu. Só esqueceu de dizer que iria revisar os preços... para cima!

RENATO REA GOLDSCHMIDT

reagold@gmail.com

São Paulo

_______

Reajustes

Entra governo, sai governo, e a farra dos reajustes continua à solta. Agora é a vez dos pedágios, acenando com um aumento de 9,77%. E o povo que se lasque.

ANGELO TONELLI

angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

_______

Projeto de poder

A cada dia estou mais convencido de que Geraldo Alckmin silencia, é leniente com irregularidades ao seu redor para ter sustentação em seus projetos políticos de poder. Eu, que acompanhei bem de perto, nestes dez anos, a concessão de rodovias no Estado de São Paulo, denunciando a ele diuturnamente irregularidades, nunca obtive nenhuma manifestação de sua parte que demonstrasse qualquer preocupação com a probidade ao seu redor. Ou ele também não sabia nada sobre as recentes denúncias de irregularidades nos hospitais?

ORIVALDO T. DE VASCONCELOS

prof.tenorio@uol.com.br

Monte Alto

_______

ADMINISTRAÇÃO KASSAB

Nota zero

É melhor rir do que chorar: o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, na maior cara de pau, deu nota 10 para a sua gestão. Ele deveria ter um mínimo de autocrítica e de humildade e não falar tantas bobagens. Como um dos piores prefeitos da história recente da cidade, Kassab deveria ter dado nota 10 para a sua incompetência, o seu despreparo e para o abandono a que São Paulo está submetida na sua administração. Para a maioria dos paulistanos, Kassab merece é nota zero!

RENATO KHAIR

renatokhair@uol.com.br

São Paulo

_______

Decepção - mais uma

Nunca um político me decepcionou tanto quanto Gilberto Kassab. Votei nele por achar que era melhor do que os outros. No fim das contas, está se revelando pior ou, no mínimo, igual à maioria, com honrosas exceções. Sua preocupação se resume, exclusivamente, a obter mais poder a qualquer custo. Está pouco ligando para a cidade que o elegeu, usa o cargo para fins eleitoreiros e gasta o nosso dinheiro em empreendimentos que não nos interessam. Menospreza os eleitores que lhe deram o seu voto e, o que é pior, apunhala os que nele confiaram, bandeando-se para o outro lado, que representa tudo o que não queremos em São Paulo.

MARIA JOSEFINA V. PINHEIRO

mjo_2009@terra.com.br

São Paulo

_______

Tá sobrando?

Uma cidade esburacada, suja, mal conservada, com transporte público deficiente, só para citar algumas das mazelas que a população enfrenta no seu dia a dia, vai "doar" a um clube de futebol, particular - nada contra o Corinthians -, R$ 420 milhões. Isso é que é prioridade? Pois é, Kassab nunca mais!

GUSTAVO GUIMARÃES DA VEIGA

gjgveiga@hotmail.com

São Paulo

_______

Obscenidade

Torna-se até obscena a liberação de R$ 450 milhões pelo sr. Kassab como incentivo fiscal a um clube de futebol para construir um estádio (particular), enquanto a população sofre com enchentes (nada foi feito até agora), falta de creches, escolas e hospitais (a saúde está um caos). Foi perguntado à população de São Paulo se autoriza tal disparate? Na próxima eleição nos lembraremos disso e daremos o troco - espero!

RICARTE SANDOVAL

ran.sandoval@yahoo.com.br

São Paulo

_______

GOVERNABILIDADE

Dilma x PMDB

A situação do governo faz-me lembrar o homem que vendeu a alma ao diabo para obter poder. Após obtido esse poder, o demônio aparece para levar sua alma...

FÁBIO DUARTE DE ARAÚJO

fabionyube@visualbyte.com.br

São Paulo

_______

Fim de feira

Então, 48 cargos para o PMDB? Dá até a impressão de que o Brasil entrou em liquidação.

M. DO CARMO Z. LEME CARDOSO

mdokrmo@hotmail.com

Bauru

_______

Apadrinhados

Trabalho no Congresso Nacional é tabu. A preocupação de Suas Excelências se limita à procura de vantagens e benefícios, diretos ou indiretos. Na edição de ontem do Estadão (A6) se lê: Câmara quer aumentar cargos de apadrinhados! Afinal, o Congresso está aí para legislar para o bem do País ou virou uma colônia de férias, onde só se pensa em brincar em serviço?

JOÃO U. STEINBERG

justeinberg@terra.com.br

São Paulo

_______

A verdade dos salários

Bope: R$ 2.260 para arriscar a vida. Bombeiro: R$ 960 para salvar vidas. Professor: R$ 728 para preparar para a vida. Médico: R$ 1.260 para manter a vida. E o deputado federal? Ganha R$ 26.700 para arrumar a vida dele.

IRACEMA PALOMBELLO

cepalombello@yahoo.com.br

Bragança Paulista

_______

Favorecimentos

A patota de Brasília segue se divertindo com nosso dinheiro, o caso Alcântara Cyclone Space é mais um dos inúmeros exemplos de favorecimento. É a filha de fulano, cunhada de sicrano, sogra, primo(a), ex-isso ou aquilo, todos mamam até babar. Até quando?

ANDRÉ C. FROHNKNECHT

anchar.fro@hotmail.com

São Paulo

_______

"Fantástico este país: você faz uma licitação sigilosa e depois os documentos ficam sob sigilo eterno"

MAURO WJUNISKI / SÃO PAULO, SOBRE AS OBRAS DA COPA DO MUNDO E DA OLIMPÍADA

maurow@lynxar.com

"Não foi só a grama que sumiu, não. Podem ter a certeza de que nossa grana vai sumir também"

RICARDO MARIN / OSASCO, SOBRE OS CONTRATOS PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIOS

s1estudio@ig.com.br

"Kassab não é nota 10 nem na escala de 1:10.000"

ROBERTO TWIASCHOR / SÃO PAULO, SOBRE A AUTOAVALIAÇÃO DO PREFEITO PAULISTANO

rtwiaschor@uol.com.br

_______

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 1.400

TEMA DO DIA

Justiça paulista solta 61 presos por dia

Entre 3 de maio e 15 de junho, 1.972 presidiários do regime semiaberto foram colocados nas ruas

"Depois reclamam da polícia. Ela age e muito bem. Se são soltos, não culpem quem os prende."

EMÍDIO ABREU

"O problema é que o sistema carcerário não suporta mais presos e o Estado não tem grana para construir presídios."

SEBASTIÃO CARLOS FERREIRA

"Todo o sistema penal está falido. E acham que irão resolver o problema colocando bandido na rua."

MARCUS CUNHA

_______

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

SEGREDOS & PASSEATAS NO PAÍS DO FUTEBOL

Eu nunca vi tanta explicação para justificar algum segredo. Tem segredo para todos os tipos e todas as épocas, desde a guerra com o Paraguai até a Copa do Mundo de 2014. Alguns segredos são tão cabeludos que os seus detentores querem transformá-los em eternos. Quando o Brasil foi escolhido para sediar a Copa de 2014, no dia seguinte o governo deveria ter começado a trabalhar para que as coisas não chegassem ao ponto em que estão. Aliás, isso é exatamente o que os empreiteiros e oportunistas interessados no assunto queriam. Naquela época não iria ter motivo nem justificativa para fazer segredo nos termos das licitações. Agora eles arrumaram grandes motivos. O maior deles está sendo tirado bem devagar da cartola, por todos os que vão lucrar com a Copa: o povo brasileiro. Tudo o que está sendo feito é para que os brasileiros não fiquem sem o evento. Tudo vai ser feito em nome dos otários de sempre, aqueles que entram com a grana para encher a conta bancária dos eternos ladrões dos cofres públicos. Já que estamos em época de liberdade para não contar os nossos segredos e para caminhar à vontade nas nossas passeatas, chegou a hora de o povo brasileiro sair às ruas para protestar contra a impunidade da roubalheira geral que tomou conta do país do futebol.

Wilson Gordon Parker wgparker@oi.com.br

Nova Friburgo (RJ)

_________

TEMOS PRESSA

Sabemos desde 2007 que o Brasil sediará, em 2014, o magno evento ludopédico. O que foi feito até agora? Quase nada. Na undécima hora, para evitar entraves burocráticos, surgiu a Medida Provisória 527, na qual brilha um dispositivo singular - o tão comentado regime diferenciado de contratação, RDC. Diante da reação suscitada, surgiu uma versão oficial, o famoso: "Não era bem isso". Mais ainda, no calor do debate " para lamentar", um senador petista indicou uma solução original. Bastaria negociar com o Executivo para que determinados itens indigestos fossem vetados. Ou seja, a MP 527 poderia vir com uma parte destacável, como um cupom - que daria direito a concorrer a uma entrada livre a esse show de nonsense. O veto antecederia a discussão "para lamentar". A ordem dos tenores não altera o 'conserto'. Exagerando um pouco, seria uma espécie de anacoluto - a tal mudança repentina da construção da frase, conforme se ensinava na era a.H (addad).

Alexandru Solomon alex101243@gmail.com

São Paulo

_________

QUEM PAGA A CONTA NÃO RECLAMA

A permissão para a roubalheira na Copa do Mundo e nas Olimpíadas não assusta os brasileiros que nem se lembram mais dos Jogos Pan-Americanos de 2007 que teve o orçamento superfaturado em 1.000%. Orçado em R$ 386 milhões, sabe-se que custou R$ 4 bilhões. Nem o presidente da época (adivinhem quem?) nem o ministro responsável pelo absurdo foram molestados. Em qualquer país decente esse ministro teria sido demitido e processado. Aqui, no Brasil da Era Lula, ele foi revalidado no cargo. No país da gastança, nada se faz, ou melhor, se admite haverem gastos sem transparência. Apesar de há muito tempo se saber que precisávamos de estádios, aeroportos, estradas e transporte decente para que os turistas se movam com decência nada foi feito, esperando que na última hora o vale-tudo aconteça. Pois está acontecendo o que todos previam: o superfaturamento vem aí e será enorme. E quem paga tudo somos nós, contribuintes idiotas que nada fazemos para mudar isso. E os mais pobres que ficarão mais tempo sem os serviços mínimos que merecem. Se houvesse brio todos nós já teríamos posto fora quem merece. E em vez de marcha para defender o uso da maconha estaríamos marchando para desinfetar Brasília.

Maria Tereza Murray terezamurray@hotmail.com

São Paulo

_________

NATUREZA CORRUPTA

Só mesmo num país como o Brasil, corrupto por natureza, é que se defende o sigilo nas obras para a Copa do Mundo. Se está claro e iminente um fiasco por falta de planejamento em infraestrutura básica para o maior torneio de futebol do mundo, que nos locupletemos com a nossa incompetência, pelo menos.

Marcos Barbosa micabarbosa@gmail.com

São Paulo

_________

O BRASIL DOS GLADIADORES

Os brasileiros devem receber com lamentos as últimas decisões envolvendo as obras para a Copa do Mundo de 2014. Sigilo para quê? As justificativas dadas são apenas tapeações para um povo desacostumado a contestar, que ainda não soube se aproveitar da recente e frágil democracia instaurada em 1985. Alguns políticos citam que o sigilo das obras se faz necessário para que empresas não combinem preços e que a melhor, a mais apta - de mão de obra e custos -, vença licitações e convença, sobretudo. É preciso lembrar que esse termo sigilo foi muito bem empregado durante a Ditadura. Quantos "subversivos" foram mortos nos moldes do silêncio? Pouco se sabe. A Linha-dura de hoje segue uma abordagem diferente, mas igualmente tenebrosa, pois mordisca o brasileiro pelo psicológico - não deixa de ser massacrante, claro! Citando-se grandes obras, o Coliseu de Roma, em sua época mais aura, era palco para embates entre leões e guerreiros, com um público sedento por sangue nas arquibancadas. Não seriam os contestadores os guerreiros, a cabeça do país (governo) os leões e os espectadores a grande parcela pacífica da população? O momento de contestar é este, pois a Copa do Mundo, das obras à sua realização, será apenas a extensão do que ocorria há vários séculos na capital italiana. Agora uma pergunta: quem quer se juntar aos guerreiros?

Luiz Felipe T. Erdei luizferdei@gmail.com

São Paulo

_________

VERGONHA MUNDIAL

Por melhor que tenha sido a intenção de realizar a Copa do Mundo de Futebol em 2014, o que duvidamos, é melhor desistir a tempo para evitar inúmeras despesas e ainda corrermos o risco de não conseguirmos executar todas as obras e cumprirmos todas as exigências da Fifa. O custo será muito elevado para um país carente de tudo em educação, saúde, segurança, saneamento e toda infraestrutura que está muito aquém do mínimo necessário. Nem forças divinas nos salvarão de tanta incompetência e corrupção, exemplos não nos faltam, Teixeira - Sarney - Dirceu - Erenice - Palocci - Arruda - Roriz - Renan - Jader - Zeca - Hélio - Lula e um número incalculável de políticos, que faltaria espaço para relacioná-los, basta ler jornais, revistas, assistir TV e ouvir rádio. Com a Copa muitos enriquecerão ilicitamente, serão inúmeros escândalos, e ficarão impunes. É extremamente importante fazermos um abaixo assinado, uma petição pública e um movimento anti-copa, antes que seja tarde. O nosso país e o cidadão brasileiro são mais importantes do que do futebol, temos que preservar os nossos direitos, a nossa honra e dignidade, evitando desfalques do erário sem precedentes, além de passar por mais uma vergonha mundial, não acham?

Luiz Dias lfd.silva@uol.com.br

São Paulo

_________

A COPA DE 2014

Este comentário foi escrito por mim em 13/7/2010, mas não foi publicado. Confesso publicamente que não sou nenhum profeta!

Alguém já escreveu: Não faturamos a Copa de 2010, então vamos superfaturar a de 2014. O secretário-geral da Fifa, sr. Jerome Valcke, disse que os preparativos para a Copa do Brasil estão 3 anos atrasados e o Tribunal de Contas da União mostra que estamos atrasadíssimos. O sr. Ricardo Teixeira, o dono da CBF, diz que temos 3 problemas: 1- Aeroportos; 2- Aeroportos e 3- Aeroportos. Como se não tivéssemos nenhum outro problema com estádios, estradas, transporte de massa, etc. E vem o nosso vendedor de ilusões, o famigerado Lullalánãosei e declara que todos os que estão dizendo estas coisas estão nos tratando como idiotas e não conhecem a capacidade do Brasil para empreender. Acredito que o sr. Jerome não conheça as nossas qualidades mas nós, o povo que paga as contas feitas pelas nossas "otoridades" eleitas ou não, sabemos essa tabuada de 1 a milhão e vice-versa há muito tempo e já sabemos como vai terminar esse filme.

Para um projeto inicial de aproximadamente R$ 33 bilhões pagaremos mais ou menos algo em torno de 66 a 99 bilhões por causa dos atrasos, chuvas, terremotos, politicagem, comissões, mensalões e outros "fenômenos naturais" do mesmo naipe. Quanto à capacidade do Brasil empreender, ela é incontestável. Nada há a discutir! Só fiquei com duas dúvidas quanto ao logotipo da Copa 2014: - De onde surgiu a cor vermelha (do 2014) na nossa bandeira? - Fiquei com a impressão de que uma das mãos que tentam abraçar a Copa tem um dedo a menos. É um ato falho meu ou seria alguma indireta quanto a colocar as mãos na "grana"?

Ricardo Melhem Abdo ricabdo@gmail.com

São Paulo

_________

O POVO DESCONFIA

O povo é sábio para questões óbvias, realmente não temos como acreditar em ações de empresas com relação a sustentabilidade e ao que chamam de meio ambiente. Que o digam nossos rios mais 'famosos' Tiete, Tamanduateí, Pinheiros, são esgotos a céu aberto e o que dizer de nossas represas e praias, sempre impróprias? Dá para acreditar em alguém, em governos ou em alguma empresa? Difícil! As empresas em sua maioria com seu ISO's... suspeitos não tem fiscalização suficiente e nunca trarão resultados eficientes. Outra são as pesquisas que dizem 74% não acreditam, suspeita também. Tenho por mim que são ineficaz também essa porcentagem deve ser de 99%. Pena que governa não está nem ai! Estão preocupados em construir estádios e dar isenção de impostos de 10 anos a times de futebol. Mas isenção de 10 anos para o 'Zé povinho' não tem não é? Vamos pagar essa conta enorme também! E tome Copa do Mundo e Olimpíada, paga meu amigo. Tome passeata para coisas erradas tem! Para as ditas certas ninguém liga! Parem o planeta, tem gente querendo descer!

J. Eduardo Zago jeduardozago@superig.com.br

São Paulo

_________

LEI DE LICITAÇÕES

Ao escolher o Brasil para sediar a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016,diante da total e absurda falta de infraestrutura básica (e complementar também),o que deve ter sido vislumbrado como ponto decisivo pelos respectivos órgãos gestores foi a total e absurda falta de transparência nos contratos governamentais para a realização das grandes competições.O que poderia ser melhor em termos de lucros do que um país com grave déficit em aeroportos,estádios,hotéis,sistemas de transporte viário,entre tantos outros? E,assim,la nave Brasil va...

J.S. Decol decoljs@globo.com

São Paulo

_________

TUDO ERRADO!

Não aceito, não quero que meu suado $ vá para construção de estádio de futebol! Seja lá qual for!! Por favor, dê este incentivo para melhorar, equipar e construir escolas, creches, hospitais e moradias.... não dá para aceitar este absurdo. Passeatas e marchas na Paulista, prejudicando milhares de paulistanos... pra que serve o sambódromo? Manda essa turma pra lá! E ao invés de tanta passeata e marcha sem sentido, nós brasileiros deveríamos é ter vergonha na cara e protestar sobre assuntos realmente sérios: mudança da lei de licitação, isenção para construção de estádio, corrupção, censura ao Estadão, liberdade ao terrorista italiano, passaporte especial para familiares do EX... basta, chega, é demais... até quando Brasileiros e Brasileiras!!

Marina Letícia Sgaviolli Leticia.pacini@uol.com.br

São Paulo

_________

A CORRUPÇÃO ATÉ 2016

Todo esse rebuliço com os gastos da Copa, infelizmente, não vai dar em nada. Queiramos ou não, nossos governantes vão nos empurrar essa despesa bilionária goela abaixo. Afinal, a economia do País está em crescimento. Por que a corrupção não há de crescer também? Mas depois do sigilo virá a transparência e aí veremos quão transparente e bilionária ficará a conta no lombo de cada brasileiro. Alguns torcedores vão chorar (os eleitores esclarecidos e os da nova classe média do FHC). Mas a maioria, torcedores-eleitores do PT, sustentados à Bolsa Isso, Bolsa Aquilo, não estarão nem aí. Felizes, discutirão acaloradamente os nomes da seleção do Mano até a Copa. E, se chegarmos ao hexa, estarão todos anestesiados ad-eternum, achando que somos os "maiores do mundo". Em tudo! Aí a corrupção da Copa até a Olimpíada vai crescer muito mais...

Djalma de Melo ddmelo@terra.com.br

Rio de Janeiro

_________

KASSAB VENDIDO

O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, não tinha dito que não ia empregar dinheiro público (nosso) na construção de um estádio particular? Mudou de ideia em troca de apoio do PT para o seu partido. Vergonha! Não tem plano B também? Quero ver o Morumbi reformado em 2014 desmoralizando toda essa escória da CBF e, principalmente o Lula que é o maior responsável por tudo isso.

Ricardo Nobrega cnc.eng@terra.com.br

São Paulo

_________

ESTÁDIO DO CORINTHIANS

O nome mais adequado para o estádio do Corinthians não é Itaquerão. Tá certo que está na moda colocar o nome no aumentativo, mas um nome que atende esta linha de pensamento e pela maracutaia que está se fazendo para viabilizar a obra, poderia se chamar de "Estádio da Corrupção".

Toshio Icizuca toshioicizuca@terra.com.br

Piracicaba

_________

AJUDINHA

Boa ideia do leitor Milton Paranhos (Copa do Mundo). Como membro da nação corinthiana, terei o maior prazer de contribuir para a construção do nosso estádio. Assim mostraremos aos políticos de plantão que temos total capacidade para isso, sem ônus para o resto da população paulistana.

Adriano J. B. V. Azevedo adrianojbv@uol.com.br

São Paulo

_________

CUSTOS E OPORTUNIDADES

Já que o ex-presidente Lula via de regra dá palpites, os mais variados, sobre diversos assuntos nacionais, é extremamente necessário que neste momento o ex-presidente emita sua opinião a respeito da transparência de quanto custarão as obras para a Copa do Mundo. Ao optar pela divulgação à sociedade, dará um tapa com luvas de pelica nos seus eternos adversários. Se não, continuará considerando que a maioria do seu eleitorado é absolutamente ignorante em relação à esse assunto. Aí, então, estará afirmando mais uma vez que continua o mesmo, dando pouca importância aos que se interessam por esse tipo de assunto.

José Piacsek Neto bubapiacsek@yahoo.com.br

Avanhandava

_________

HEXACAMPEÃO

Muita atenção: para o Brasil ser hexacampeão, só com Muricy ou Felipão.

Vadinho Doreto vadinhodoreto@hotmail.com

São Paulo

_________

PREMIADO

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi nomeado na terça-feira vencedor do prêmio Word Food Prize, concedido a personalidades que deram contribuição relevante no combate à fome no mundo, informou a fundação que concede o prêmio, sediada no Iowa, Estados Unidos. Muito interessante um presidente que não conseguiu acabar com a fome e os miseráveis de seu próprio país depois de longos 8 anos ganhar uma honraria com essa. Isso só pode ser piada de mau gosto. Tem gente que é cega...

Leila E. Leitão

São Paulo

_________

GOVERNO ESQUISITO

Será que a presidente da República não percebe que seu governo transmite sinais inequívocos de letargia quase absoluta? Promessas foram abandonadas ou postergadas. Para a população tem sido difícil compreender, só para citar um exemplo, que ela se mostre contrariada quando o presidente da Câmara diz que vai colocar em votação a regulamentação da Emenda 29, que define os gastos com a saúde publica. Mas se isso foi uma bandeira dela durante a campanha, como pode ficar contrariada?

Ademir Valezi Valezi@hol.com.Br

São Paulo

_________

PICADEIRO

Dilma solicitou diretamente a Lula, que enquadrasse o PT. Agora ficamos e estamos em dúvida e confusos. Afinal quem manda em quem nesse "picadeiro".

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

_________

LULA SEJA LOUVADO

De tempos em tempos a imprensa nos brinda com artigos de "intelectuais" petistas, que não se cansam de louvar Lula , quase o beatificam. Em "Erradicação da miséria, bons auspícios", a professora Lena Lavinas exagera um pouco na sua análise, a começar pelo título, pois a erradicação não tem nada de auspiciosa, a menos que ela considere insignificante, 15 milhões de brasileiros sobreviverem com menos de 70 reais mensais. Essa quantidade é superior que a população do Chile, Bélgica ou Suécia.

Se não bastasse, temos quase 6 milhões com renda de até 39 reais e pasmem quase 5 milhões de Sem Renda, numero este que 85% dos estados brasileiros não têm como população, somente sendo ultrapassado por São Paulo, Rio, Minas, Bahia e por somente 9 países da Europa.Tem uma outra incoerência no artigo, sabe-se que a maioria dos Com Bolsa, não quer emprego, para não perder a Bolsa , o que significa que nunca será alcançada, a propalada erradicação da professora. Como vemos, no o estágio atual não temos nada para ser comemorado, a não ser que se pretenda festejar a tragédia da miséria.

João Henrique Rieder rieder@uol.com.br

São Paulo

_________

MÁGICOS R$ 39

Minha grande frustração foi tentar decifrar os R$39 definidos como limite da extrema pobreza no Brasil. Sem qualquer referência à definição de salário mínimo na Constituição Brasileira, que levaria a um valor em torno de R$2.500,00, tentei equacionar os gastos mínimos para uma pessoa se alimentar durante um mês. Uma colher de arroz, uma colher de feijão, uma folha de alface, uma fatia de tomate e um ovo frito daria em valor aproximado R$2,30, fazendo uma refeição por dia, se é que se pode denominar refeição está ração mínima, teríamos R$ 69 em meses de 30 dias, nos meses de 31 dias deixaria de se alimentar por um dia inteiro, em compensação em fevereiro seria um verdadeiro banquete por um dia apenas. Isto sem mencionar que teria de comer com a mão, sem prato nem talheres, não poderia utilizar papel higiênico, também comendo apenas isto não teria qualquer necessidade fisiológica. Também não poderia tomar banho, escovar os dentes, lavar roupa, teria que se alimentar embaixo da ponte e no escuro. Beber água só quando chover. Roupas e calçados? só se fossem doadas e com toda certeza sujas pois não haveria como ter qualquer preocupação com higiene pessoal. Considerando tudo isso, cheguei a uma sugestão para eliminar a pobreza extrema no Brasil para o atual governo: Definir que quem recebe R$1 por mês está enquadrado na NOVA CLASSE MÉDIA BRASILEIRA", pois não há qualquer diferença entre receber R$1, ou os R$ 39 mágicos, ou R$69 sem qualquer conotação pejorativa com o número.

Vagner Ricciardi vbricci@estadao.com.br

São Paulo

_________

MAIS UMA CANTILENA

O programa Minha Casa minha Vida deve contar com os auspícios dos geniais matemáticos do ministério da educação que ensinam a milhares de jovens que 11- 7 = 5, ou outra ululante fórmula qualquer que nem mesmo Malba Tahan ousaria empenhar-se. Na primeira fase, a promessa do então midiático mandatário populista era de um milhão de moradias e deram por concluída com 350 mil construídas. Incrível, mas na aritmética populista "menos vale mais". Preconiza a "pesudopresidente da república" que, em sua 2ª fase tal programa irá construir mais dois milhões de casas. Trata-se de promessa de campanha. Poderia o ministro da Educação e seus gênios em aritmética calcular que a partir da reafirmação da promessa de campanha, encerrada em outubro do ano passado, e que até então nada foi feito, será necessária a construção de 50 mil casas mês para que se atinja tal objetivo; e isto sem nenhuma ocorrência extraordinária; sequer folgas nos fins de semana. Se levarmos a fundo o resultado, evidentemente não corroborado pelo professor Haddad, seria de uma casa por minuto. Esse programa será um sucesso para o Guinisses ou será mais uma das muitas cantilenas da demagogia populista que assolam nosso país e da qual se vangloriaram políticos de terem realizado.

Oswaldo Colombo Filho colomboconsult@gmail.com

São Paulo

_________

O POVO NÃO É IDIOTA?

Sinto discordar do leitor Hélcio Silveira, que, com o título O povo não é idiota (21/06), citou uma série de absurdos que o governo brasileiro pratica com a colaboração do Cambalacho Nacional e quando não esse, é ajudado pelo Supremo Tribunal Federal como no caso Battisti, Palocci e outros. Não é que o povo brasileiro é idiota mas sim ignorante e desinformado na sua maioria, vivendo lampeiro comprado com pão das esmolas federais e circo como o que e virá no futuro via Copa e Olimpíada, enquanto outra parcela é de vagabundos que lucram com essa situação. Quanto ao restante, aquele que o referido leitor, eu e alguns outros pensam formar um porcentual consciente, talvez de uns 20% da população, julga-se culto, preparado e informado, mas no fundo somos comodistas de protestos via mídia mas sem tirar a bunda da cadeira. Eu me sinto assim, brigo, reclamo, mas apenas via note book, uma ferramenta confortável, melhor que sair às ruas protestar e talvez apanhar da policia. Enquanto perdurar essa situação, isso aqui continuará terceiro mundo, uma republica sarneyana ou luliana, tanto faz, a porcaria é igual.

Laércio Zanini arsene@uol.com.br

São Paulo

_________

ALOPRADOS NA BERLINDA

Segundo a revista Veja, o bancário Expedito Veloso, atual secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, sem saber que as suas palavras estavam sendo gravadas, disse a interlocutores petistas que o ex-senador e hoje ministro de Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante, não só teve conhecimento, como participou do esquema da compra de documentos destinados a compor um dossiê que incriminaria o tucano José Serra, seu adversário na disputa pelo governo paulista em 2006 (OESP 21/6, Notas e Informações). No endereço eletrônico a seguir, pode-se ler o artigo completo: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110621/not_imp734998,0.php. Resta-nos a pergunta: e agora, a Polícia Federal vai se negar a reabrir o inquérito dos aloprados? Parabéns ao Veloso, mesmo que tivesse aberto o bico sem saber que estava sendo gravado. Diante do chororô do Zé Dirceu em seu blog, deveria ele também, ser solidário com o Mercadante. Afinal, coesão e interesses ainda inexplicáveis, mantém o "grupo" unido: Delúbio, Palocci, Dr. Hélio e agora o ex-candidato ao governo do Estado de São Paulo, Aloísio Mercadante.

José Jorge Ribeiro da Silva jjribeiros@yahoo.com.br

Campinas

_________

ILEGALIDADE COMO MÉTODO

As novas denúncias divulgadas na edição dessa semana da revista Veja sobre o escândalo dos aloprados não deveriam surpreender ninguém. Evidentemente, os fatos apurados são graves o bastante para que Mercadante seja demitido sumariamente pela presidente, mas desde que o caso veio à tona ficava a impressão de que o então candidato ao governo paulista estava envolvido até o pescoço na tramoia. Aliás, parece haver uma espécie de atração fatal entre petistas e tramoias, não é? Que o digam Dirceu, Palocci, Erenice, mensaleiros, o próprio Mercadante...Êta partidinho enrolado esse PT, hein! A ilegalidade, para eles, é um método! Pobre Brasil...

Henrique Brigatte hbrigatte@yahoo.com.br

Pindamonhangaba

_________

ÁRVORE DA CORRUPÇÃO

O câncer da corrupção está se alastrando em uma velocidade de fazer inveja qualquer piloto de Fórmula 1... E o pior, o estado de São Paulo parece que se transformou na árvore das depravações de larápios do colarinho branco... Depois de Palocci e Sanasa Campinas, dos galhos desta espinheira despencaram mais dois frutos podres: Em Sorocaba, no Hospital Regional médicos ganhavam sem trabalhar, ocasionando um rombo daqueles nos cofres do estado. Em Taubaté, o prefeito e a primeira dama da cidade, foram enjaulados envolvidos em falcatruas... Nos preparemos pra observar a queda de mais e mais frutas indigestivas dessa maldita árvore da corrupção...

Edinei Mello edinei.melo@hotmail.com

Campinas

_________

FESTA CAIPIRA

Infelizmente este ano a Festa Caipira promovida todos os anos pelo Grande Presidente Orador Lula,não vai acontecer.Vamos ter que nos contentar,com os cumpanheiros,ao vivo e a cores sem maquiagem. Aliás ao vivo e a cores é mais verdadeiro apesar de tanta enganação dos nosso políticos? O Dr. Hélio de Campinas que o diga.

Antonio Jose G.Marques anjogoma@yahoo.com.br

Rio de Janeiro

_________

PT SE APROXIMA DE KASSAB

Qual é o sentido destes 3 figurões do PT em Sumaré ao levantarem um dos braços com a mão cerrada? Esperam a aclamação de 10,5 milhões que vivem até com R$ 39 por mês, dos detentores do bolsa-família e do escondido MST? Na verdade, também é uma gravíssima e infame apologia nazista, à luta pelo poder.

Jürgen Detlev Vageler vatra_ind@yahoo.com.br

Campinas

_________

INCOR

Leio na revista "Veja SP" que o Instituto do Coração luta contra problemas financeiros. E nosso prefeito Kassab doa meio bilhão de reais ao clube Corinthians. Não dá para entender!

João U. Steinberg justeinberg@terra.com.br

São Paulo

_________

INCRÍVEL

Enquanto o prefeito Gilberto Kassab libera verbas para construir estádios de futebol, o serviço funeral da cidade de São Paulo está em greve.Familiares estão tendo dificuldade para transportar seus mortos para que sejam sepultados. É o fim da picada...

Virgilio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

_________

TRANSTORNOS E GREVE

Em decorrência do falecimento de meu pai tive que me dirigir ao Cartório do Serviço Funerário de São Paulo, órgão municipal, no caso aquele instalado no Cemitério do Araçá, bem em frente do Hospital Emílio Ribas. Senti vergonha de ser paulistano. Concluí que se eu fosse prefeito por alguns dias de nosso município iria providenciar a destruição total daquele prédio e mandar construir outro simples, porém, condizente com o povo que vive nesta metrópole. Existem outros Cartórios e dos outros dois ou três nada sei. O que sei é que os funcionários desses órgãos estão super-insatisfeitos com o salário e as condições de trabalho segundo me disseram. Por sinal, o setor entrou ontem em greve. E greve nesse setor traz transtornos sérios às famílias pessoas falecidas durante o movimento.

Osnir Geraldo Santa Rosa osnirsantarosa@bol.com.br

São Paulo

_________

ESCÂNDALO E FRAUDES NA SAÚDE PAULISTA

Ainda bem que existe a imprensa livre e independente para denunciar absurdos como o escândalo na Saúde paulista, em que médicos fraudavam plantões e recebiam como se tivessem trabalhado e atendido a população. Pior ainda é ver o então Secretário do Governo Alckmin (PSDB), Jorge Pagura, envolvido diretamente no esquema de fraudes. Um médico que age dessa forma, deixando a população carente desatendida nos Postos de Saúde, deveria ter o seu registro no CRM imediatamente cassado, além de responder a processo criminal. Choca a insensibilidade e desumanidade desses profissionais que não tem a menor vocação e que achincalham a Medicina. Lamentável que o governador Alckmin tenha escolhido para fazer parte de seu secretariado de governo alguém como Pagura, capaz de fazer esse tipo de coisa contra a população e os cofres públicos.

Renato Khair renatokhair@uol.com.br

São Paulo

_________

MAIS IGUAIS

Diz a Constituição federal, no seu artigo 5. Item I, que ''homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações...''. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, internou-se no Hospital Sírio-Libanêz, para uma cirurgia de hemorroidas, parece que avaliada de médio risco. Seria pura demagogia, e até mesmo uma temeridade se o ministro procurasse o tratamento num dos hospitais da rede pública do SUS, na maioria,ineficientes açougues humanos, tendo em vista ser o ministro de uma casta política que pretende habitar no Olimpo.O que se quer não é chegar a excelência do atendimento como o do Sírio-Libanêz, mas que o ministério da Saúde, fizesse jus a esse nome e não ao que lhe parece: uma instituição cuja infecção hospitalar se tornou uma das maiores calamidades da calamitosa gestão da saúde nesse país nos setores municipais, estaduais e federais.Resta aos párias dessa casta rezar para que não adoeçam.

Jair Gomes Coelho jairgcoelho@gmail.com

Vassouras (RJ)

_________

NOTA 10?

Ao participar da sabatina promovida pela Folha e pelo UOL (em 20/6/2011) quando avaliou à sua própria gestão com a nota dez, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab demonstra que talvez tenha aprendido bem economia e engenharia, mas que indiscutivelmente desaprendeu o senso de humildade. Já não é de hoje que o seu comportamento desclassificado congestiona a paciência do eleitor, bastando recordar quando o "gestor nota 10" chamou um aposentado de vagabundo numa Unidade de Saúde da Zona Norte, em 2007. Além disto, adentrar um gabinete de outra esfera pública, com o tom alterado citando "Vocês querem acabar comigo, mas sou eu que vou acabar com vocês" (Folha de São Paulo, Capa de 17/06/2011) e depois, durante a sabatina, dizer que "apenas fui fazer uma visita a ele alertando de situações inadequadas; não houve nenhum stress", além de tentar subestimar o eleitor, traça o perfil de um sujeito que tenta inutilmente se passar como "bondoso". A verdade é que Kassab além de desconhecer a humildade, também já se encontra nitidamente frágil perante às próximas eleições, o que o faz tentar "driblar" a atenção de todos sobre os seus primários e desnecessários excessos, mesmo que todos saibam que às desculpas devidas ao aposentado estão um pouco além dos 4 anos (Jornal Nacional de 05/02/2007). Por fim, sua péssima característica de dispensáveis excessos e de político agressivo, além de descombinar com a identidade do eleitorado paulistano, também assinala a sua insegurança e até o desespero em perder nas urnas - o que o qualifica como um indivíduo puramente intranquilo e cego pela cobiça.

Pierre Magalhães pierre.magalhaes@ibest.com.br

São Bernardo do Campo

_________

DESABAFO

Gostaria muito que o nosso prefeito, Gilberto Kassab, parasse de ficar fazendo política e retornasse a administração de nossa Cidade que, aliás, está de novo num estado de quase abandono mesmo que contando com arrecadações bilionárias como os CEPAC'S, IPVA'S, CONTROLAR entre outras. É preciso que o nosso Prefeito entenda que ele ficou conhecido como administrador e não político, devido as suas ações administrativas polêmicas que acabaram surtindo efeito e depois aceitas pela sociedade. Como morador desta metrópole espero que a mesma receba um tratamento correto condizente ao seu tamanho e as suas dificuldades, digo como tratamento uma administração competente e eficiente, fazendo jus ao porte mundial desta grande e bela Cidade, porém ultimamente esquecida pelo nosso prefeito.

Rodrigo Pereira rodrigozpereira@hotmail.com

São Paulo

_________

TEMPO DA ESCRAVIDÃO

Traslados de corpos de poderosos são tratados de modo diferenciado pela FAB, como o que ocorreu com o recente acidente ocorrido na Bahia envolvendo pessoas do relacionamento do governador do Rio, Sérgio Cabral, e diferentemente dos casos em que as vítimas são apenas desconhecidos contribuintes, quando são feitos apenas resgates e não traslados. Cada vez mais me convenço que estamos voltando ao tempo da escravidão, onde os poderosos senhores tudo podem, e os escravos, a massa de excluídos, trabalha exaustivamente para proporcionar a eles essa vida de vantagens, riquezas e mordomias sem limites.

Ronaldo Gomes Ferraz ronferraz@globo.com

Rio de Janeiro

_________

BRASIL JÁ VAI À GUERRA

O artigo publicado na edição de ontem (21/6, A2), de autoria do general Luiz Eduardo Rocha Paiva, traz informações preocupantes. Ficamos sabendo que, nos próximos anos, nossa segurança territorial e as atividades de exploração de nossas riquezas estarão sob ameaça de intervenção militar por parte dos Estados Unidos, isolados ou em coligação com outras potências. Para evitar uma derrota no confronto, o General recomenda que o Brasil disponha, além de forças armadas aptas a defender o território nacional, também de força expedicionária de pronto emprego, ambas dispondo do mais moderno armamento bélico, de modo a que venhamos a nos tornar uma das cinco maiores potências militares do planeta. Para quem, como eu, que acreditava não mais existirem ameaças de guerra externa, devendo nossos investimentos militares se concentrar na defesa das nossas fronteiras, terrestres e marítimas, apenas contra o contrabando de bens e armas para o crime organizado, além do auxílio às autoridades civis na reconquista do território nacional em poder de bandidos, como nas favelas do Rio, a situação muda completamente. Como, para atender às novas ameaças, a nação vai precisar de muito dinheiro, não mais para os Tucanos nacionais e nossas lanchas de patrulha costeira e fluvial, mas para armamento moderno e caro, não fabricado por aqui, seguramente teremos que abrir mão de verbas destinadas à melhoria de vida da população, cuja parcela carente é respeitável. Mas, pelo menos, estaremos seguros e poderemos enfrentar galhardamente os Estados Unidos, quando aqui desembarcarem. Oremos.

Nelson Carvalho nscarv@gmail.com

São Paulo

_________

'PACÍFICO, MAS NÃO DESARMADO'

Muito se haveria de escrever em resposta a artigo do general de reserva Luiz Eduardo Rocha Paiva (Pacífico, mas não desarmado, A2, 21/6), mostrando, primeiro, nosso desconforto, depois, nossa indignação, nossas inseguranças. Mas fiquemos só com uma indagação: não haveria incoerência em se fazer o pleito ao se considerar que, sim - e só por decorrência da participação das grandes economias (incluindo a China) -, país é 5ª potência econômica, mas... e quanto a estarmos em 73.º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)? Não seria o caso, general, de se trabalhar primeiro tamanha excrescência? Porém, se tratou só de alfinetar o governo pelas condecorações indecorosas dadas pelas Forças Armadas (leia-se Ministério da Defesa) a integrantes do mesmo - medalha a José Genuíno -, duvido que não houvesse modos outros de fazê-lo, e só o digo em razão do corpo técnico das nossas Armas. Já quanto ao corpo político que estão a integrá-las neste momento... Faço este registro só para que nosso general (omitido reserva, só para que se possa observar: general é pessoa a quem sempre possamos recorrer, como lastro extra do lado da ética) se disponha a refletir. Sugiro, porém, que antes se disponha a ler cartas enviadas ao 'Fórum' no dia de ontem, como, também, de ler artigo de Roberto Romano (A chantagem santa, A2, 21/6) para saber se é ambiente acertado para se fazer tal reivindicação?

Roberto de Freitas rbtfreitas@ig.com.br

São Caetano do Sul

_________

BRASIL DESARMADO

Governos petistas acham que o Brasil pode tudo lastreado apenas nos exageros do letrista do nosso Hino Nacional, Joaquim Osório Duque Estrada.

Sergio S. de Oliveira ssoliveira@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

_________

SEM FUTURO

O general Rocha Paiva em seu artigo diz: "Um Brasil potência mundial deveria ter Forças Armadas de fato aptas a defender a Pátria" mas para chegar a isto é necessário ter principalmente escola de potência mundial, ter Institutos de Pesquisas de potência mundial etc e tal, ninguém chega à potência mundial comprando armas das ditas potências que só nos vende armas obsoletas. A propósito não vejo futuro nas potências armadas.

Armando Gurgel armandogurgel@yahoo.com.br

São Paulo

_________

BOICOTE DA ITÁLIA

Acostumados que estão em sua alegre cumplicidade amoral com governantes caricatos como Hugo Chávez ou de um Evo "Sem Morales", bem feito para Lulla da Sillva e Dillma Roussef que agora terão de engolir e explicar perante o nosso próprio povo e ao mundo todo o porque do boicote oficialmente já anunciado pelo governo italiano de seus atletas nas Olimpíadas Militares que serão realizadas no Rio de Janeiro ainda este ano e que todos nós sabemos, é por conta do indecente e desonroso (para nós brasileiros) asilo ideológico dado a um assassino (inclusive de dois militares italianos) como o que foi conferido ao terrorista e canalha Cesare Battisti dado graciosamente por um Lulla da Sillva que aliás, é infelizmente também cidadão italiano, pois ao contrário de nós honestos 'oriundi' que honramos tanto o Brasil como a Itália, este senhor cuspiu e escarneceu na cara da justiça e da nação italiana envergonhado a nós, brasileiros de bem ao conceder tal infame asilo! Sendo o começo de algo que só fará por crescer (com a adesão de outros países europeus) com o quase certo boicote da Itália que ainda será anunciado quanto as Olimpíadas e na Copa do Mundo, é inegável que tais festas perderão muito de seu brilho. O Brasil merece isto seu Lulla ?!Battisti vale isto dona Dillma?! Aí então o mundo saberá em definitivo o motivo do boicote por conta de governantes toscos como estes além dos juízes de um certo "Suprêmio Tribunal Filial" por darem guarida a um bandido sanguinário, matador de inocentes, cuja presença ao arrepio das vontade e da opinião dos brasileiros honestos já transformaram a boa imagem deste nosso povo querido e amado por todos lá fora em uma espécie de nação de párias 'jurídico-esportivo', um paraíso ensolarado para terroristas amiguinhos do PT... 'Obrigado', Lulla da Sillva! "Obrigado", Dillma Rousseff! 'Obrigado', advogados-juízes do STF!

Paulo Boccato pofboccato@yahoo.com.br

São Carlos

_________

BRASIL, O PAÍS DOS FORAGIDOS

O americano Kenneth Craig está foragido dos EUA e aquele país oferece uma recompensa de R$15.000,00. Alguém tem ideia qual o país que ele escolheu para se esconder? Lógico, o Brasil! Aqui é o abrigo dos forasteiros, guerrilheiros e bandidos de todos os tipos. E se o americano conhecer algum advogado petista, sua vida ficará muito mais fácil. Battisti que o diga.

Izabel Avallone izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

_________

LIBERAÇÃO DE PRESOS

O desafogamento de nosso sistema prisional é bastante salutar e a tarefa tem sido realizada satisfatoriamente pelo Poder Judiciário. Entretanto, cabe, agora, ao Poder Executivo dar a segurança necessária aos cidadãos que vão ficar à mercê dos presos liberados e libertados e, por certo, em cujo meio haverá muitos desejosos de cometer delitos na fase liberal em que se encontram. Daí que as Polícias Civil e Militar precisam estar no acompanhamento diuturno dos acontecimentos, cumprindo suas missões de proteger os cidadãos das investidas dos muitos meliantes em trânsito. Caso contrário, a solução de um problema trará a ocorrência de centenas de outros e teremos um volume acentuado de queixas e de protestos de cidadãos, que foram objeto de ações criminosas.

José Carlos de Carvalho Carneiro carneirojc@ig.com.br

Rio Claro

_________

JORNALISMO E HEROÍSMO

Ser jornalista, consciente de suas funções, que passam a ser verdadeiras missões heróicas para levar ao povo a verdade, em países tirânicos ou dominados pelo narcotráfico, como Irã, Paquistão ou nosso mais próximo México, a cada dia passa a ser um desafio que poucos ousam enfrentar. Não só Miguel Angel Lopes Velasco, mas sua mulher, Augustina Solana, e o filho do casal Misael Lópes Solana, foram barbaramente fuzilados em Veracruz, leste do México, em sua casa, às seis da manhã. O segundo em menos de um mês, na mesma cidada dominada pela torpe bandidagem. Desde 2000, 68 jornalistas assassinados e treze desaparecidos no país mais perigoso à imprensa. E o Brasil, rota desses facínoras no sudeste americano, não está isento de idêntico destino, se não combater, já, com competência e firmeza, o crime organizado.

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

_________

LIVRE E INDENIZADO

"STF nega recurso de José Rainha" (Estado, 21/6/2011). Um alívio, pois no Brasil em que estamos "enfiados" corríamos o risco não só de vê-lo livre, como também de vê-lo indenizado pelo "grave constrangimento" por que passou.

Geraldo Alaécio Galo ggalo10@terra.com.br

Guarulhos

_________

CENSURAS

Sarney censurou o Estadão. Mas não censurou os pífios dados do desenvolvimento de seu Maranhão e não quer censurar os tais documentos ultrassecretos. Ou o homem não está regulando bem ou,o mais provável,vem aí mais uma maracutaia...

José Eduardo Zambon Elias zambonelias@estadao.com.br

Marília

_________

PRAZER EM CONTRARIAR

A abertura dos arquivos secretos que tanto Sarney quer guardar a sete chaves, certamente, não terá qualquer relevância para a tão pobre história do Brasil. Não tivemos guerras,a independência foi uma farsa, a escravidão continua, golpe de Estado de todo tipo, políticos corruptos, democracia fajuta e governo populista/ditatorial/mensaleiro. O único prazer deste imbróglio é contrariar Sarney, Collor, Itamaraty e militares.

José Francisco Peres França josefranciscof@uol.com.br

Espírito Santo do Pinhal

_________

BIBLIOTECÁRIOS

Escrevo em nome de minha mãe, bibliotecária aposentada depois de 30 anos de trabalho: "Fui bibliotecária da Biblioteca Mário de Andrade e da Biblioteca Infantil Monteiro Lobato e foi com emoção que li sexta-feira passada, o artigo de Ignácio de Loyola Brandão ('Olhem nos olhos das bibliotecárias') tecendo elogios à profissão de bibliotecária. Como contemporânea de Laura Russo, aprovo o prêmio que leva o nome dela.

Realmente a função de uma bibliotecária, espera-se que até hoje, seja auxiliar o leitor, apesar de toda a evolução tecnológica. Parabéns Ignácio de Loyola, por lembrar de uma profissão pouco elogiada e prestigiada pelos políticos em geral, pois biblioteca, infelizmente, "nao dá voto!"

Sonia Villaça Machado de Oliveira v_de_o@hotmail.com

São Paulo

_________

TRAGÉDIA NA BAHIA

Uma tragédia a queda do helicóptero que matou 7 pessoas na Bahia. Passado o impacto da notícia algumas questões devem ser levantadas tais como o piloto pode levantar v?o se não tinha licença para pilotar este tipo de helicóptero, como não houve um controle de papeis antes da decolagem? Será sempre fácil assim uma pessoa não habilitada voar? Ao mesmo tempo fiquei aliviada em ver o empenho nas buscas e acima de tudo descobrir que qualquer brasileiro que morrer em um acidente será levado pela FAB de volta ao seu estado natal.

Deborah Marques Zoppi dmzoppi@uol.com.br

São Paulo

_________

FINAL DA LIBERTADORES

Sou corintiano e torço para que o Ganso jogue ao lado do Neymar e seja campeão. Nesse momento devemos torcer para o futebol brasileiro, a rivalidade deve ser sadia e legal para ambos os lados, porém em uma disputa internacional devemos agir como verdadeiros amantes do futebol, sendo brasileiros acima de tudo.

Marco Antonio Fernandes maf.radar@terra.com.br

General Salgado