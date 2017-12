Cartas - 22/08/2011

Apoio a Dilma

Finalmente parece despertar a força da opinião pública contra a nociva e repugnante corrupção. Esse é o apoio com que Dilma deve contar para obter êxito em sua nobre missão de limpar o governo desse "germe" da corrupção. Este é o momento em que nos devemos manifestar de alguma forma em auxílio à presidente.

MARIO BORGONOVI

Rio de Janeiro

Até quando...

... os corruptos que infestam o governo vão roubar impune e acintosamente? Até quando a saúde, a segurança, os aposentados e, principalmente, a educação vão pagar essa conta? Para eles, um povo educado, culto e informado significa a derrocada (deles!). Dilma, livre-se dos grilhões que a atam ao seu mentor (protetor dessa corrupção nunca antes vista neste país). Definitivamente, você não é igual a ele. Já deu mostras disso. Livre-se de todos os ladrões e vendilhões do templo e não se preocupe com o falso apoio da "base". O povo estará ao seu lado e é só dele que você precisa e apenas a ele você deve satisfação.

CARLOS MARTINS

Cotia

Faxina maior

Sra. presidente, a faxina contra a miséria é uma obrigação. E para que isso fique mais fácil, obrigação maior é uma faxina nos corruptos que o "cara" espalhou pelo Brasil.

NELSON PEREIRA BIZERRA

São Paulo

Novo slogan do governo

Do jeito que estão metendo a mão no dinheiro público, é melhor mudar o slogan para "Brasil, país rico é país sem lulopetistas".

YOSHITOMO TSUJI

São Paulo

Árdua tarefa

Pelo andar da carruagem, a presidenta Dilma vai ficar os quatro anos do mandato correndo atrás de ladrões, fazenda a tal faxina.

ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO

Itapeva

Missão impossível

Faxina nos escalões do governo é como tentar esterilizar aterro sanitário. Sísifo para presidente!

FLAVIO MARCUS JULIANO

São Paulo

Cenário brasileiro

Os irrefutáveis artigos publicados pela mídia sobre a alarmante corrupção nos cargos públicos recordou-me primorosa definição da palavra corrupto, do escritor argentino Santiago Varela: "Funcionário, político e/ou legislador que, amparados em frases como "confio na justiça do meu país", "primeiro terão que provar", "é um novo ataque à minha pessoa" ou "é uma armação", continuam desfrutando o dinheiro, o cargo, a impunidade e as vantagens, sem a menor preocupação". Essa sutil ironia retrata o cenário do Brasil. Para agravar a desfaçatez, nos episódios recentes os altos escalões dos partidos políticos ficaram mais agastados com o fato de suspeitos de corrupção serem algemados do que terem desviado milhões de recursos públicos! É realmente uma inversão de valores...

JOSÉ M. KONDER COMPARATO

São Paulo

VIOLÊNCIA EM SP

Descaso

É impressionante o aumento da violência em nosso Estado: roubos de carros, arrastões em restaurantes, sequestros relâmpagos, assaltos a bancos e caixas eletrônicos. A meu ver, isso se deve à pouca importância que os últimos governos e o atual deram à segurança pública. Espero que os paulistas notem esse descaso e deem uma resposta firme nas próximas eleições. Não podemos conviver com isso por mais tempo, a paciência esgotou-se.

FRANCISCO MARTINS BORGES

Campinas

Solução

Se a sociedade não fizer nada contra essa nova "moda" dos arrastões em bares e restaurantes, não serão as autoridades que vão fazer. Deveríamos mobilizar-nos, via redes sociais, boca a boca, associações, etc., e combinar um boicote total a esses estabelecimentos numa determinada noite. Imagino que a repercussão seria enorme. Será que nem a imagem de ruas famosas pela vida noturna inteiramente desertas, divulgadas por órgãos de imprensa do mundo inteiro, faria os responsáveis pela nossa segurança finalmente se responsabilizarem por ela? Afinal, não estariam fazendo nada mais do que a sua obrigação. Sr. governador de São Paulo, por favor, não espere alguém ser assassinado para agir.

MARIO SILVIO NUSBAUM

São Paulo

OAB-SP

Eleições

Diante das notas publicadas pela coluna Direto da Fonte em 13/8, esclareço: recentemente circularam informações sobre suposta aliança política que resultaria no lançamento de uma chapa unindo situação e uma das vertentes da oposição nas próximas eleições da OAB-SP, como se houvesse tratativas concretas (com cogitação de nomes) a esse respeito. O que ocorreu é que temos sido insistentemente procurados por integrantes de chapas derrotadas nos três últimos pleitos na entidade, que buscam aproximação política, fato natural num processo democrático como o vivenciado na nossa seccional da OAB. Nada mais se deu do que essas tentativas. Tendo em vista notícias que não correspondem exatamente ao sucedido, até com improcedentes declarações de desapontamento e frustração, convém levar ao conhecimento da classe a correta versão dos fatos, lembrando que aliança política é como casamento: para ser válida e legítima pressupõe consentimento e aquiescência das duas partes. Não se sustentam, portanto, as afirmações que circularam nem lamúrias que falam de decepção e desconsideração, pois política de classe se faz com plena liberdade de escolha, dentro do mais puro sentimento democrático, focando os interesses maiores da advocacia.

LUIZ FLÁVIO BORGES D"URSO, presidente da OAB-SP

São Paulo

N. da R. - As notas publicadas pela coluna relatavam conversas em curso para o possível lançamento de chapa única. Quando o presidente da OAB-SP, Luiz Flávio Borges D"Urso, informou que lançaria seu próprio candidato, a coluna também publicou.

"Se em sete meses três ministros expiaram seus "pecados", em quatro anos quantos serão os "penitentes"?"

ALBERTO LEMOS / SÃO PAULO, SOBRE A CORRUPÇÃO NO GOVERNO

"Presidente, não seria mais prático demitir todo o Ministério de uma vez e recomeçar do zero?"

LUCIANO HARARY / SÃO PAULO, SOBRE A FAXINA ÉTICA

Segundo homem de Kadafi foi para a Itália

Ministro da Defesa italiana afirma que Abdel-Salam Jalloud passou primeiro pela Tunísia

"Fugir não é bem o termo para isso, já que há décadas os dois países são aliados."

HILSON MERGULHÃO BRECKENFELD FILHO

"Vamos ver se eles vão fazer alarde para que ele seja julgado, quanto fizeram para que Battisti fosse extraditado do Brasil."

RONALDO PADOVANI

"Se vem para o Brasil ganha anistia, CPF, RG e pode até se candidatar a cargo político! Afinal o Brasil é o país do tudo pode!"

EDUARDO LEITE

INSTITUTO LULA

Lendo sobre a formação do Instituto Lula, em que ex-ministros e intelectuais se associam ao ex-presidente na criação deste instituto, vi o nome de diversos ex e de ministros, mas intelectual de renome não vi nenhum!

Carlos Tullio Schibuola schibuolact@ig.com.br

São Paulo

REPARTIÇÃO

Pela análise dos participantes do Instituto Lula, a dúvida surge: seria um conjunto de ex-participantes do governo Lula que estão a fundar mais uma "repartição sem fins lucrativos" ou para lucrar mesmo por baixo dos panos? Aí tem!

Leila E. Leitão

São Paulo

ABRIGADOS SAÍDOS DA LAMA

O grupelho que está preocupado com a possibilidade de ser o governo Lula, uma gestão corrupta, basta examinar o que diz Lula a cada pessoa que sai do governo. Além de passar a mão na cabeça de seus "protegidos'', o ex-presidente faz questão de recolher todos aqueles que saem da lama para fazer parte do seu plantel. O instituto Lula que o diga. Palocci está cotado para ser o manda-chuva da casa. Outros nomes virão. Quem quiser faça uma pesquisa no Google e verá os nomes dos 38 sócios fundadores. O dinheiro saiu de qual fundo? Perguntar não ofende.

Izabel Avallone izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

GENEALOGIA

Lulla, "filho do Brasil", tenta passar como "pai dos pobres". Dilma, "enteada do Lulla", passará como "enjeitada do PT".

A. Fernandes standyball@hotmail.com

São Paulo

TEMOR DOS PETISTAS

Os petistas fingem ignorar que uma "faxina" decorre sempre da existência de "sujeira". Por que os petistas temem que a faxina de Dilma venha a carimbar a gestão de Lula como corrupta? Essa faxina foi executada porque a "podridão" nos Ministérios já transbordava pelos ralos do esgoto, fato que todo o povo brasileiro já tinha pleno conhecimento, e tudo a sorrelfa do governo do "cara", um dos mais corruptos já existente neste imenso país, e que vinha sempre já carimbado e iluminado feéricamente demonstrando o lamaçal nele existente.

Antonio Carlos Delfim acdelfim@hotmail.com

Presidente Prudente

SURPRESA?

Petistas temem que "faxina" de Dilma carimbe gestão de Lula como "corrupta" (Estadão, 19/8). Será que só eles não sabiam da denúncia feita pelo ex ministro Mangabeira Unger quando afirmou, com provas suficientes, que nunca houve na história do Brasil um governo tão corrupto? Em troca do silêncio dele Lula criou um ministério especial, coisa incrível por se tratar de assuntos apenas em 2022. Então que eles fiquem sabendo que a corrupção continuou, principalmente porque a oposição se calou e não houve a reação necessária. Dilma está de parabéns. Esperemos que os "cumpanheiros" não a impeçam de continuar a tão importante limpeza. Estranho isso não?

Plínio Zabeu pzabeu@uol.com.br

Americana

PREOCUPADOS

O PT está preocupado que a faxina moral do governo federal atinja o Lula, e ainda resta alguma dúvida de que já está público e notório que foi o governo mais corrupto nunca antes visto neste país?

Vagner Ricciardi vbricci@estadao.com.br

São Paulo

GESTÃO CORRUPTA

Políticos do PT, dizem, temem que a faxina que a presidente Dilma está promovendo - já alcançou quatro ministérios - possa trazer a pecha de corrupto para o (des)governo de Lula. Ora, Santo Deus, até os tijolos da câmara encontrada no subsolo do Palácio sabiam disso que aí está. A gestão de Lula, diga-se de passagem não inventou a corrupção, mas, com certeza, a ampliou ao nível máximo. Que essa faxina se estenda por toda máquina governamental, pois só assim melhoraremos e clarearemos as águas da ética e da moralidade.

Heitor da Silva Sobrinho tiamuru@gmail.com

Cruzeiro

CARIMBAÇO

Dirigentes de um certo partido temem que o "expurgo" em andamento no governo, acabe carimbando o governo anterior de corrupto. Uma vez que o continuísmo não pode ser ocultado, é mais correto confessar que a corrupção ficou tão exacerbada que alguns ministros, simplesmente, perderam o controle. Alguma grande corporação colocaria em cargos-chaves um "aprendiz"? Ou o correto seria escolher um profissional talhado para o cargo?

Flavio Marcus Juliano opegapulhas@terra.com.br

São Paulo

PT CONSTRANGIDO

Informam os noticiários que o PT (Partido dos Trabalhadores) não está gostando da faxina de Dilma para desmontar esquemas de corrupção no governo.. Ocorre que não está havendo nenhuma faxina, pois, afinal, todos os quatro apanhados em contravenção foram nomeados pela

presidente Dilma, ou foi a mando do criador. Todos os defenestrados entregaram os cargos por pedido de demissão. Não foram faxinados como diz uma parte da imprensa\,e,o mais interessante é que todos, na saída, foram altamente elogiados pela presidente e seus substitutos. A reação dos petistas na ,verdade,é contra a imprensa, que para eles deveria estar amordaçada, o que iria escancarar o ''''abre-te sésamo'''' dessa colossal ratolândia em que o país se transformou.Bendito o Santo Guerreiro; E a nossa padroeira; Que seja também bendita; \A imprensa brasileira Afinal, o que vêm a ser pacto pluripartidário para transformar a realidade?.

Jair Gomes Coelho jairgcoelho@gmail.com

Vassouras (RJ)

ALIADOS

Assistindo a lambanças do tipo Pedro Simon e Arthur Vergílio apoiarem Dilma na faxina - ambos escolhidos por Lula -, faz-nos acreditar que, de fato, PT e PSDB nunca foram adversários, e nós eleitores não somos mais que massa de manobra dos dois aliados.

Conrado de Paulo conrado.paulo@uol.com.br

Bragança Paulista

FAXINA GERAL

O pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes pelo advogado Alberto Piovesan deixa claro que o Brasil necessita de uma faxina urgente nos três Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Para isso é necessário a união da mídia e do povo exigindo um governo mais ético, para podermos deixar para trás a verdadeira herança maldita deixada pelo ex-presidente barbudo. Basta de corrupção e de impunidades!

Maria Carmen Del Bel Tunes Goulart carmen_tunes@yahoo.com.br

Americana

BASE ALIADA

Desta vez, quantos milhões de reais será que o honestíssimo Sr. Valdemar Costa Neto e seu isento PR receberão para voltar a fazer parte da base do governo?

Zoroastro Gustavo zbisi@terra.com.br

São Paulo

A SOMBRA DE LULA

O momento político do País é mais grave do que aparenta - e olha que a aparência já é delicada o bastante! O fato é que Dilma não consegue pôr o governo pra funcionar. Sua gestão está paralisada. Parece que todos estão à espera da próxima denúncia bombástica a atingir outro ministro ou membro da alta cúpula governista. Como se esse clima de insegurança que viceja entre os representantes do primeiro escalão de Brasília já não bastasse, temos ainda um sr. Lula da Silva, que, a toda hora, opta por antecipar o cenário eleitoral de 2014, numa tentativa desesperada de manter o seu nome na mídia para que o povo não se esqueça de que tem um "pai" - ele mesmo. Ao se apresentar como candidato presidencial em 2014 negando cinicamente que tenha intenção de concorrer - a não ser, segundo ele, que "Dilma não queira" -, Lula da Silva põe mais lenha na fogueira, atiçando os corações de seus aliados corruptos insatisfeitos com a tal "faxina" e colaborando para a desestabilização de um governo frágil desde sua nascença. A sombra de Lula paralisa o governo, nostalgiza os partícipes da roubalheira de dinheiro público - saudosos da alta tolerância do mandatário anterior às bandalheiras - e obstaculiza as tomadas de decisão que auxiliariam o País a resolver seus mais urgentes problemas.

Henrique Brigatte hbrigatte@yahoo.com.br

Pindamonhangaba

AVISO-PRÉVIO DA PF

Bem, agora já estamos cientes e sabendo que a Polícia Federal é polícia de governo, visto que desde a época do ex-presidente Lula, sempre o presidente sabia antes, agia rápido, passando a mão, na cabeça - dos seus, que praticavam algum tipo de ilícito - no geral enfiando as mãos na grana alheira (nossa).Sempre era a mesma acusação ou seja:culpa da imprensa ou culpa da oposição! Estamos bem mal, pois, se a PF tiver que informar as operações, muito larápios sairão ilesos!

Edivelton Tadeu Mendes etm_mblm@ig.com.br

São Paulo

LIMPEZA

Está na hora de fazer uma limpeza no nosso Judiciário, em todos os níveis, não é possível esse prende e solta, algo está muito errado, o pobre vai direto para a cadeia, o corrupto, passeando em Miami, recebe habeas corpus antes mesmo de voltar ao Brasil. Então pergunto: para que Policia Federal? Manda todo mundo embora, acaba com essa palhaçada, quem manda mesmo são os corruptos dos vários ministérios e do famigerado Congresso Nacional. Viva a democracia de Brasília. Vergonha, vergonha... o povo brasileiro nao passa de um grande rebanho de cordeiros.

Marcos Oliveira mate3266@gmail.com

Sao Paulo

OUSADIA

Nos últimos anos e até os dias de hoje, são muitas ousadias que assistimos: a ousadia no desrespeito ao povo, a ousadia exacerbada das nossas chamadas "autoridades", ávidas em surrupiar o dinheiro público, cometendo todo tipo de crime de lesa a pátria. A ousadia da Procuradoria, Ministério Público e Judiciário de não tomarem nenhuma medida legal para punir os envolvidos e exigir a devolução ao erário dos valores apropriados. A ousadia do crime organizado de vingar com a morte uma juíza, no cumprimento do seu dever, além da ousadia da magistratura de não ter oferecido a devida proteção a essa juíza. A ousadia dos três poderes aprovarem leis que beneficiam os criminosos (e a si próprios), os desajustados, com abrandamento e progressão de penas, indultos em demasia, exagero de direitos humanos aos bandidos quando não respeitam os humanos direitos e aqueles que por dever de ofício devem nos oferecer a confiança, mantendo a ordem e a segurança. A ousadia, a prepotência, a arrogância e a covardia daqueles que se acham superiores a todos os cidadãos, agindo com maus exemplos. A ousadia da Presidente em vetar o aumento para os aposentados. A ousadia dos governantes em divulgar propagandas enganosas, com fins eleitoreiros, para ludibriar os eleitores mais humildes, como exemplo: "Brasil, país rico é país sem pobreza", quando quase 10% dos brasileiros vivem na miséria... E há quem acredite?

Luiz Dias lfd.silva@uol.com.br

São Paulo

FHC E A BURRICE CONTAGIOSA

Triste visão da oposição brasileira. Não são míopes e sim cegos. Erraram na dose em 2005 quando deixaram a cargo do povo julgar Lulla e o mensalão. Erraram em todas as campanhas publicitárias. Erraram em subestimar o governo de situação: que rouba mas não faz! Erraram quando ficaram de picuinha interna em vez de se unirem. Mas ter o ex-presidente FHC, o mais demonizado pelo PT, o mais execrado pelo ex-presidente Lulla, o mais injustiçado pelos petralhas, foi acintosamente roubado pela "criatura"! Mas hoje dar salvo conduto para que a oposição apóie a presidente Dillma na "faxina da corrupção", já é demais. Será que ele, FHC, não viu que ela fez parte desse governo durante 8 anos, portanto a podridão que aí está ela ajudou a construir? Se não foi conivente, foi omissa e não merece nossa salva de palmas! De toda admiração que sempre tive pelos feitos e inteligência de FHC, em apenas poucas palavras se igualou em burrice. Será que ele não colocou no papel o prejuízo que a corrupção proporciona ao país? Não existe baixa de mercado que detone mais nosso desenvolvimento. Uma bomba atômica faria menos mal, porque o atraso que o Brasil sofre com essa bandalheira, equivale ao país sofrer várias "bombas atômicas da ignorância" ao mesmo tempo e continuamente. Coitado do Brasil se não existisse a imprensa livre e nós: cidadãos conscientes! FHC deve estar sofrendo de burrice contagiosa. Só pode!

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

OPOSIÇÃO CONIVENTE

Além da inacreditável baixeza da classe política atual neste país, ainda há que se assistir ao inconcebível comportamento da oposição em evitar CPI da corrupção e pedir apoio à Dilma, na chamada "faxina" nos ministérios, como não fosse ela a "gerentona" da gestão que culminou com a maior roubalheira oficial que jamais se viu e, como não fosse a pratica incentivada pelo petismo a causa do atual mar de lama que jorra por todos os ministérios sob comando da turma que apóia o governo. Confundir "faxina" com proteção dos "cabeças" do crime organizado na política brasileira é no mínimo tripudiar mais ainda sobre a indignação da sociedade brasileira. Qualquer investigação, em qualquer ministério, ou a qualquer manobra rotineira praticada por este governo é flagrante certo de mais desvios, roubos e ilícitos de toda a ordem e acreditar que esta senhora "produzida" para esquentar o banco do apedeuta está lá para limpar a corrupção é escarnecer da inteligência de qualquer um. Sua função é administrar os prejuízos, evitar que a casa caia de vez ante a podridão que campeia nesta gestão. Fazer assim como fizeram com o mensalão. Se a oposição só tem isso a oferecer ao seu eleitorado de 40% do país, melhor que se afaste de vez, ou permaneça na coxia, como vem fazendo há tantos anos. Calada.

Ronaldo Parisi rparisi@uol.com.br

São Paulo

FRENTE

Parabéns a alguns senadores, dentre eles o ilustre e sempre idôneo Pedro Simon, que vêm criando, mesmo com muito sacrifício, uma frente de apoio e proteção à presidente Dilma em sua árdua batalha contra a corrupção; uma vez que até líderes de seu próprio governo vem impondo dificuldade ao trabalho da presidente, por considerar que ela está pegando pesado. Mas não está. Apenas cumpre o seu papel de política séria e decidida que o país tanto precisa.

Habib Saguiah Neto saguiah@mtznet.com.br

Marataízes (ES)

CORRUPÇÃO GENERALIZADA

A que ponto chegamos. Dilma, ex integrante do governo passado chefiado pelo Capo Lula, resolveu fazer uma faxina em seu Ministério, como se nada soubesse sobre as pessoas que deletou. Será mesmo que de nada sabia? Afinal, a maioria dos que lá estão, foram seus colegas de trabalho, como diria Silvio Santos, e, grande parte, indicada por seu antecessor, ou seja, da cumpanherada. Assim seria bastante louvável que, se for para realmente completar toda essa limpeza, que Dilma fosse a fundo, eliminasse todos os que sabe estar envolvidos em todo tipo de maracutaia. Quem será posto para fora da pasta do Turismo? As provas apresentadas pela mídia são cabais, ali tem que fazer uma varredura completa. E nas pastas da Saúde e da Educação, quando a faxina vai começar? Há indícios sérios, ou será que Dilma vai aguardar a publicação de alguma revista na próxima semana para continuar esse saneamento ? Vamos em frente, sra. presidente, já que começou esse trabalho, vá até o fim. Fora com todas essas ratazanas. O povo brasileiro agradecerá.

Carlos E. Barros Rodrigues ceb.rodrigues@hotmail.com

São Paulo

O MINISTÉRIO DE DILMA

Mister Jobim, seus erros foram "genoinos", qualquer cidadão de bom senso sabe que um ministro da defesa deve ser militar, com plenos conhecimentos nas áreas de: Estratégias, Materiais Bélicos, Tropas, Fronteiras, Amazonas, Suprimentos (rancho), fardas etc etc. Porém, se for apenas para ser "Lambe Botas", dizer Amém, assinar papéis e falar asneiras, qualquer "fraquinho" serve. (Até o Top-Top). Lembram-se do bolo com casalsinho de noivo? Quanta infantilidade, coisa de 3º série C. Já imaginaram uma CPI no "ministério" da pesca. "Nóis pega os peixe", pequenos, grandes, polvos "Lullas", Tubações, Baleias etc etc. Após pegamos uma rodovia construída pelo "DNIT" e vamos fazer um "turismo" na "Agricultura". Alguém falou em lixo? Temos ministérios ou aterros sanitários?! Ah! Não se podem algemar bandidos? Vem ai, licitação para compra da farda, vermelha, da polícia secreta. Parabéns à Polícia Federal.

Francisco Costa Pitombeira cscarelli@hotmail.com

Praia Grande

A CONQUISTA DO RESPEITO POPULAR

A substituição dos ocupantes dos cargos e o imediato acionamento dos mecanismos de investigação, não representam necessariamente, culpa ou dolo. Mas geram a confiança da população descrente em razão da contumaz impunidade que tem desafiado sucessivos governos em nosso país. Só por esta celeridade de providências que, por razões diversas, já substituiu quatro ministros e dezenas de auxiliares, o atual governo ganha crédito junto à sociedade. A velha e esdrúxula tática de empurrar os crimes para a zona de prescrição e do esquecimento, muito praticada em favor dos errantes das últimas décadas, é que leva ao descrédito nas instituições e nas autoridades. Tanto que a simples celeridade da presidente Dilma ao substituir auxiliares e mandar investigar, já lhe dá crédito junto ao povo descrente. É preciso que as diferentes instâncias atuem com todo o rigor, interesse e rapidez para esclarecer as dúvidas. Quem deve tem de pagar, mas se não deve, há de se esclarecer que não deve e, se for o caso, poderá até obter as devidas reparações. A isso pode-se dar o nome de respeito ao povo. Desde Roma Antiga diz-se que a mulher do imperador, além de honesta, tem de parecer honesta. Modernamente, adaptar-se esse princípio à necessidade do governo e seus integrantes desfrutarem do respeito da população. E isso só pode ser conseguido através da justa apuração das irregularidades e punição dos responsáveis ou - quando for o caso - dos seus denunciadores. O povo tem de encontrar razões concretas para confiar no governo. Não pode continuar acreditando que a luz do fim do túnel é o trem que vem para lhe fazer mal...

Dirceu Cardoso Gonçalves aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

PROFESSOR E ALUNO

O novo ministro da Agricultura, Sr. Mendes Ribeiro (PMDB), é autor de um projeto de lei que pretende regulamentar as atividades de lobistas, com livre acesso dos mesmos, às dependências da Câmara. Acha legítimo e em sua primeira entrevista, disse que pretende "aprender muito" com o Sr. Wagner Rossi, ex-titular da pasta, que está sendo acusado de promover e chefiar os "grandes negócios"no Ministério. Perplexo, pergunto: quem vai aprender com quem?!

Eduardo Augusto de Campos Pires eacpires@terra.com.br

São Paulo

COMPLÔ POLÍTICO?

O quarto herói da república de Macunaíma comandada pela dona Dilma, ao cair, declara ter sido vítima de complô político. Nem ele e seus asseclas acreditam realmente nisso. O pessoal do bolsa família é provável que acredite. Eu, cidadão comum, que preza os princípios morais, diante de toda essa podridão que assola o país, só consigo ver mau-caratismo, corrupção e roubo do erário. Cada povo tem os ladrões que merece.

Humberto de Luna Freire Filho hlffilho@gmail.com

São Paulo

REPÚBLICA

Tudo acaba indo para o lixo quando a sociedade abre mão de seus direitos. Nossa república está sendo privatizada e nada fazemos, a exemplo do nosso dinheiro, de obras, serviços e compras, quando a enorme quadrilha encastelada nos 3 poderes metem a mão a vontade ou ainda, quando ficamos desprotegidos e sequer adianta gritar. Dos grandes casos aos pequenos, os valores republicanos estão ficando de lado, como é a atuação dos flanelinhas que estão agindo até mesmos em "zona azul" e na cara da polícia.

Sérgio Barbosa sergiobarbosa@megasinal.com.br

Batatais

ONG TEM DONO?

A Lei 9790/99 - Leis das OSCIP, antigas ONGs, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina o Termo de Parceria e dá outras providências, é muito clara quando diz: Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos por esta Lei. Diz mais: considera-se sem fins lucrativos a pessoa jurídica de direito privado que não distribui, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social. No Brasil, infelizmente, transformaram quase a totalidade das "ONGs" em instrumentos de corrupção. Da mesma forma que sindicatos e centrais sindicais, as "ONGs" não precisam prestar contas do dinheiro, público ou privado, que entram nos seus caixas. Neste país, diretores da maioria das "ONGs" e da totalidade dos sindicatos e centrais sindicais ficam ricos da noite para o dia. Por isso, não é de espantar quando notícia da primeira página do Estadão de 15 de agosto informa que "Wladimir Furtado, dono da Conectur - ONG investigada por fraudes com verba do Ministério do Turismo no Amapá...". Desde quando ONG tem dono? No Brasil, desde sempre, pois realmente os presidentes e diretores de ONGs agem como seus verdadeiros donos, principalmente para desviar o dinheiro que passa pelos seus caixas.

José Luiz de Andrade Figueira jlafigueira@hotmail.com

São Paulo

ROUBALHEIRA

O presidente do PT disse que não viu roubo nenhum. Para o PT, roubo é quando se apropriam de bilhões de reais e, por enquanto, estão roubando só nas cifras de milhões...

Delcio da Silva delcio796@terra.com.br

Taubaté

ENQUANTO ISSO

No mundo todo só se fala em recessão, quebra de bancos, desemprego, bolsas em queda livre, manifestações públicas e anúncio de eminentes crises econômicas em diferentes matizes. Aqui, no paraíso tupiniquim, sem tsunamis nem marolinhas, as velhas e novas oposições vão se unindo em torno do governo Dilma, acreditando no status proporcionado pelo apoio à propalada faxina ética e moral, que até agora não fez nada além do que remanejar corruptos de lá para cá.

Victor Germano Pereira victorgermano@uol.com.br

São Paulo

MISÉRIA E CORRUPÇÃO

A Agência Globo de 18/8 nos informou sobre o pensamento e compromisso da presidente Dilma Rousseff, conosco, cidadãos, através da imprensa. Ela disse: "É o Brasil inteiro fazendo de fato, como diz a imprensa, a verdadeira faxina que esse país tem que fazer, a faxina contra a miséria." E eu concordo plenamente: contra a miséria de ética, probidade, compromisso com o povo e com a nação, da saúde, da educação, da segurança e da honradez. Parabéns, Sra. presidente. Assim é que se fala. Só falta continuar agindo contra os mantenedores de toda miséria neste país, gigante!

José Jorge Ribeiro da Silva jjribeiros@yahoo.com.br

Campinas

TAREFA INGLÓRIA

A revista inglesa The Economist diz que Dilma tenta secar pântano em Brasília. Na verdade, não estaria ela tentando enxugar gelo?

Odilon Otávio dos Santos os.snts@ig.com.br

Marília

CARNE QUEIMADA

Tem mesmo razão o único filósofo de verdade do Brasil que estando auto-exilado vê e escreve sobre o que poucos por aqui percebem ou seja, que a revolução cultural (calculada e construída com uma precisão germânica por um grupo amoral e antinacional) agora está na fase posterior de uma irreversível "revolução social". A pouca democracia que aqui existe concedida por este mesmo grupo e cuja qualidade á liberdade dos indivíduos é pífia, já tem os seus dias contados. Em breve, em nome da ''necessidade de se combater a corrupção'', quase com certeza através do apoio manipulado de "ilustres juristas" (apaniguados do poder e do grupo de comando) na forma de malabarismos e contorcionismos de interpretação das leis e sem óbices de uma legiferância prostituída, virão mais estatutos, decretos e medidas provisórias e novamente o aumento da carga de proibições e regulamentos que mais que cercear a liberdade do individuo, tem como objetivo real moldar o comportamento social! Como sempre, quem sendo consciente do processo em curso e que deveria se manifestar para defender as liberdades individuais, o Brasil e a democracia, se cala trocando o dever por uns trocados a mais no fim do mês. O Brasil atual, enquanto noção de povo e pátria, e onde ousar pensar fora dos trilhos e das determinações de quem realmente manda aqui já está perigoso para o "abusado elemento", em minha opinião, já é ''carne queimada''.

Paulo Boccato pofboccato@yahoo.com.br

São Carlos

A GOTA D''ÁGUA

Sonegação fiscal (All Capone), Fiat Elba (Fernando Collor), o caseiro Francenildo (Antonio Palloci), uma carona de jatinho a Ribeiro Preto (Wagner Rossi). Em geral, uma gota d''água é o epílogo de histórias escabrosas que jorram como grandes cachoeiras.

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

O PÚBLICO E O PROVADO

Mais uma vez, vemos o uso da máquina pública para promover candidatos do PT. Agora, o esforço é para empurrar o Ministro da Educação Haddad ladeira acima, na preferência do eleitorado paulistano. Dilma, como Presidente da República e, portanto, de todos os brasileiros, de todas as colorações partidárias, deveria se abster de servir de cabo eleitoral do PT. Mas qual! Como áulica de Lula, ela também não diferencia o público do privado.

Maria Cristina Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

SÃO PAULO NA MIRA

Espero que esta faxina de Dilma não seja somente para angariar votos na classe média, particularmente a paulistana,para que se eleja um prefeito petista...

José Eduardo Zambon Elias zambonelias@estadao.com.br

Marília

''PRESIDENTA OBEDIENTA''

Uma vez mais Dona Dilma demonstra ser uma "presidente obedienta", procuradora em exercício do famigerado Lula da Silva. Foi só o capo-mandante decidir ungir o multi-imcompetente ministro da Educação Haddad como canditado-a-candidato à Prefeitura de São Paulo para que Dona Dilma o promovesse a lulu de madame, exibindo-o onde quer que a "presidenta obedienta" apareça. É isso aí! Resta aos paulistanos darem a resposta ao mestre mandante e à sua assistente de palco.

Alexandre de Macedo Marques ammarques@uol.com.br

São Paulo

OS SEM POPULARIDADE

O Sr. José Serra, filiado ao PSDB, precisa saber que o Senador Aluysio Nunes Ferreira (PSDB/SP) nem de São Paulo/Capital é, e sim da cidade de São José do Rio Preto/SP.Lá pelas bandas de Rio Preto o nobre Senador também não é dos mais queridos.Certa feita, quando a prefeitura de Rio Preto fez justa homenagem ao grande filho da cidade, o inesquecível Paulo Moura talvez o maior clarinetista que o Brasil já teve, e já falecido, o nobre Senador tentou pegar carona na homenagem e ensaiou um discurso que foi inclusive impossível de inicia lo tal as vaias dos riopretanos por cima do Senador. Sei disso pois eu estava lá. Portanto deixemos o Senador em Brasília, pois foi para isso que foi eleito.O Sr. José Serra quer começar novamente a fazer o que já fez, ou seja, um não término de mandato para o Senador Aluysio.Dizem por aqui, que macaco que pula de galho em galho leva chumbo.Ou será que o Sr. Serra não conhece êste dito popular,ou melhor ainda, o Sr. Serra não é nada popular.

José Piacsek Neto bubapiacsek@yahoo.com.br

Avanhandava

MÃOS DADAS CONTRA A CORRUPÇÃO

Louvável a iniciativa de nossos políticos, principalmente em São Paulo, para melhorar as condições do trânsito. Mas, sugiro e boto fé, que o povo, alvo desta campanha, rebata com outra, pois chega do povo pagar para promover nossos governantes. Vamos melhorar o trânsito nos Palácios de Brasília, com multas altíssimas e muitos pontos perdidos em eleições futuras: O alvo? Trânsito de Influências, Trânsito de Corrupção e Apadrinhamento, Trânsito de Caras-de- Pau , Trânsito de Má-Fé com o dinheiro público, etc., etc... Dêem as mãos contra a corrupção.

Valdir Pricoli cambuci@yahoo.com

São Paulo

OAB

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Ophir Cavalcanti, e mais quatro juristas defendem também a divulgação dos nomes dos funcionários do Senado que ganham mais que ministros do STF. Para eles, gestores devem ser responsabilizados, sem dúvida alguma; isto numa administração séria e responsável. Porém, antes de tudo, a Ordem dos Advogados precisa fazer um minucioso levantamento funcional dos envolvidos e checar se nenhum deles são parentes ou apaniguados do príncipe hereditário da capitania do Maranhão. Mas, desde já, merece os cumprimentos dos brasileiros honestos.

Benone Augusto de Paiva benonepaiva@yahoo.com.br

São Paulo

IMPOSTOS

Realmente é um "absurdo", "inexplicável" e "inaceitável" às atitudes que provém desse governo "corrupto", "ladrão" e "manipulador e enganador da população". A não nós oferecer o mínimo necessário e obrigatório no que tange a: "saúde", "educação", "segurança" e "transportes". Se considerarmos a receita arrecadada em impostos, somente neste ano até agora de R$ 900 bilhões. Concluímos de fato que a corrupção na política deflagrada no país atingiu níveis inimagináveis e incalculáveis.

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

O PRIMEIRO A SER LEMBRADO

Nas últimas eleições foi o primeiro a ser lembrado. Unanimemente, candidatos defenderam-no, prometeram "mundos e fundos", tomaram suas dores. Agora, mais uma vez é o primeiro a ser lembrado em uma lista de 30 opções. De quem estou falando? Dele, o aposentado. Aquele que trabalhou neste País, na iniciativa privada, pagou a vida inteira o ônus de uma carga tributária aviltante, amargou na fila do SUS ou se desesperou diante dos custos exorbitantes dos planos de saúde; foi achatado pra baixo com o inapelável teto previdenciário, e vem assistindo à aposentadorias milionárias da rede pública, cujo teto é à céu aberto. Sim, é dele que estou falando, aquele cujo maior crime neste paraíso da corrupção e da impunidade, é ter aposentado com mais de um salário mínimo. Sim, é dele que estou falando, o primeiro a ser lembrado para pedir votos nas campanhas eleitorais, assim como o primeiro ser lembrado quando é preciso fazer cortes orçamentários.

Nei Silveira de Almeida neizao1@yahoo.com.br

Belo Horizonte

PARA OS POUCOS

Aumento real da aposentadoria apenas para os senhores políticos!

Luigi Vercesi luver44@terra.com.br

Botucatu

SIM, SOU IRRACIONAL

Percebi que sou leigo ou no mínimo não ajo com racionalidade em certos assuntos. Diante da discussão sobre a economia brasileira e a politicagem vinculada a ela, um amigo tentou me convencer de que o Governo tem sido racional com os gastos públicos. Os exemplos estão aí estampados nos jornais: veto ao aumento real para os aposentados, análise pontual sobre a necessidade de contratação e abertura de concursos públicos, congelamento dos salários dos servidores públicos federais, reforma previdenciária com possível aumento no tempo de contribuição para aposentadoria, enfim uma série de medidas que foram adotadas ou que serão pelo Governo para colocar as contas em ordem. A crise econômica que atinge com maior violência os EUA e a Europa é um sinal amarelo para o Brasil. Não estamos perdidos, mas também não vamos relaxar. Poupar é preciso, porém para acalmar os mercados e a população como pretende o Governo nem sempre falar resolve, é preciso fazer e fazer com coerência. Com essa explicação rebati a ideia de racionalidade do meu amigo. Se ser racional é cortar gastos em momentos de crise, o Governo não está sendo racional e eu jamais vou concordar com essa ideia. Argumentei que não entendo essa racionalidade do Governo e dos especialistas no assunto. O dinheiro falta à Previdência Social, mas sobra no Ministério do Turismo. Antes que me critiquem, sobra dinheiro sim! Se não sobrasse, não haveria emendas parlamentares milionárias destinadas para empresas de fachada. Dinheiro esse que acaba no bolso de políticos que já estão no topo da pirâmide social brasileira. A contenção de gastos é pregada, mas sempre vemos aumentos estratosféricos nos salários de deputados, ministros, vereadores, assessores, sem falar no dinheiro que vaza pelos ralos de Brasília. Quando se fala em aumentos para aposentados, professores, policiais, não! O momento é de cortes, discriminatórios, mas de cortes! Que corte é esse que o Governo faz? Tento ser racional, mas não consigo. Não posso concordar com a reforma na Previdência, com aumentos para servidores baseados apenas na reposição inflacionária, com menos dinheiro para programas sociais ao mesmo tempo em que vejo os gastos no Congresso apenas aumentarem, a corrupção se espalhar por todos os lados e a presença de emendas que não justificam tantos recursos. Desculpem-me os economistas, mas a gastança é tanta que não consigo ser racional. O meu amigo disse que não ajo com a razão, se assim é me chamem de irracional.

Aelton Aquino aeltonsjc@yahoo.com.br

São Paulo

OS NOVOS DESAFIOS DO PRÉ-SAL

Comentários críticos a resumidas citações no debate, do qual participei em 16/8. A competitividade tem várias facetas que não podem ser centradas na carga tributária, ao câmbio e ao custo de capital pois também dependem de decisões políticas e à evolução da economia de mercado (mercadologia). Antes disto, precisamos de "cabeças especializadas" para o desenvolvimento dos produtos (equipamentos) e a produção ser apoiada por facilidades de produção (máquinas) de precisão e de eficiente produtividade. Isto é um desafio muito difícil! Investir nas novas plantas (refinarias) não é pressa e já está atrasado. Não podemos priorizar E&P. são tecnologias e cronogramas diferenciados e uma planta, por exemplo, trabalha, dentre outros parâmetros, em elevadas temperaturas e exige atualização tecnológica permanente. Não adianta ter petróleo e não poder processá-lo! Continuemos a importar, até etanol? A Política Industrial é necessária porém de maturação longa. A agilidade (perseguida) pode ser alcançada mediante indústrias existentes direcionando-as exclusivamente ou prioritariamente aos equipamentos do pré-sal. Deste modo, também o conteúdo nacional terá estudo de tecnologias que podemos produzir de imediato, maximizando-as com o tempo. Evidentemente não comprar o equipamento, com argumentos subjetivos, é "quebrar" as fábricas! Enquanto as decisões de importação não tiverem rigoroso controle nas UOs e demais projetos, os gargalos aumentarão e teremos incentivo para a desindustrialização e, evidentemente, não trabalhar pelo conteúdo nacional pulverizando a lapidação de "cabeças pensantes especializadas". O que adianta realizar nacionalizações programadas (parciais) e então os desmandos das decisões comerciais (importando inclusive a preço maior) importam? Existem equipamentos que permitem produção brasileira programada, desenvolvendo os conhecimentos e as facilidades de produção. Ainda não falemos de pós-venda, pois a manutenção será o próximo gargalo, que exige muito tempo, peças e mão de obra. O que escrevo, eu sofri em duas UOs da Petrobrás!

Jürgen Detlev Vageler vatra_ind@yahoo.com.br

Campinas

O VALOR DA PETROBRÁS

Infeliz a declaração do presidente da Petrobras, Sr. Gabrieli. Como administrador da empresa ele deve se preocupar é com a melhoria do valor da empresa, para pagar dividendos aos seus acionistas e não confundir negócios com política. Será que ele se equivocou ou fez mesmo de propósito sem entender nada do que está fazendo lá.

Marcos Antonio Scucuglia sasocram@ig.com.br

Santo André

ACIONISTAS ATENTOS

Os acionistas da Petrobrás, empresa estatal por excelência, detentora do monopólio da exploração e comércio dos hidrocarburantes, devem questionar qual o motivo e os custos da presente campanha promocional, além da desvairada presença como patrocinadora de eventos organizados por políticos.

Caio Augusto Bastos Lucchesi

São Paulo

ÁLCOOL COMBUSTÍVEL

A Petrobras noticiou que vai construir a maior refinaria de etanol do País. Certo. E isto acaba com o problema do álcool combustível no País? Não. Só a refinaria não basta. Não vai precisar da cana de açúcar? Vai. E quem a tem? Os usineiros. Resumo da ópera: vão continuar comendo na mão deles. Eles ditarão, conforme seus interesses comerciais, se a venderão para a Petrobras produzir o etanol ou vão usá-la para produzir açúcar. De que adianta a refinaria se não tem a matéria prima? Se tivessem alguns milhares de hectares plantados com cana de açúcar, ainda vá lá. Mas não tem. Devem estar brincando.

Panayotis Poulis ppoulis@yahoo.com.br

Rio de Janeiro

CRISE E JUROS

O Brasil tem um enorme potencial que é continuamente desperdiçado. Enquanto EUA, Europa e Japão estão estagnados e decadentes, nós temos tudo para crescer e nos desenvolver cada vez mais. Por isso, é inconcebível que o governo federal insista em manter a taxa Selic e os juros mais altos do planeta, fazendo do Brasil o paraíso dos rentistas e especuladores, que tem lucros fáceis, garantidos e exorbitantes aqui, ás custas da sangria de centenas de bilhões de dólares dos cofres públicos. Não podemos permanecer como reféns do Banco Central, que faz o jogo do mercado financeiro. Um país com o nosso mercado interno, produção, tamanho e riquezas como o nosso deve ter mais ousadia, autonomia e assumir as rédeas do seu próprio destino.

Renato Khair renatokhair@uol.com.br

São Paulo

SAÚDE PÚBLICA

Nem parece que o Rio Grande do Norte é governado por uma médica (Rosalba Ciarlini). O Hospital Walfredo Gurgel, maior do Estado, até o final da tarde de quinta-feira (18), estava com 37 pacientes aguardando por uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No final da noite, o número reduziu para 36, já que a senhora Maria Salete de Araújo, 64, que estava internada desde sexta-feira (12) com Câncer de Pulmão, veio a óbito. Acreditem se quiser, mas Dona Salete com o problema de pulmão chegou a ficar agonizando no setor de traumatologia, como mostrou a matéria que foi ao ar na última quarta-feira (17), pelo RNTV da InterTV Cabugi. Quantas pessoas terão que morrer para que seja tomada alguma providência? É lastimável a situação da nossa saúde pública.

Heitor Gregório heitor.gregorio@hotmail.com

São Paulo

PRÓXIMA ATRAÇÃO

No país das Bolsas e Cotas, temos mais uma cota. No caso, as TVs a cabo. Apesar de os inúmeros canais de produções nacionais já disponíveis, nossos ilustres congressistas agora inventaram essa idiotice de cota de produção nacional - em horário nobre, nas TVs a cabo. Isso me faz lembrar os anos 70, quando os cinemas eram obrigados a exibir aquelas chatices de curtas metragens sem pré nem cabeça, antes do início do filme. E compreensivelmente, grande parte dos espectadores adentravam ao cinema com algum atraso de modo a escapara daquelas baboseiras. Qual será a próxima atração depois disso? Tornar também obrigatória a exibição de horário político? Com os políticos que temos, eu não duvido.

Paulo Ribeiro de Carvalho Jr. paulorcc@uol.com.br

São Paulo

ATENÇÃO COM O MASTERCARD

Nesse tempo em que os brasileiros viajam mais e têm mais despesas em moeda estrangeira, vale a pena prestar atenção nas taxas de conversão de moedas praticadas pelos diferentes cartões de crédito. Tenho um Credicard/Mastercard City e dois Visa (B Brasil e Itaú). A conversão dos dólares do Mastercard resulta em 2,5% a mais em média do que o Visa para faturas com o mesmo vencimento (exemplo de julho 2011: 1,63 x 1,59). O atendimento do cartão informa que o Citibank, ou uma sua subsidiária, define a taxa de câmbio a ser usada e que eles não podem fazer nada. Bem, não há uma norma legal que regule o assunto, mas o usuário deve estar ciente de que há boas diferenças nas taxas de conversão entre os cartões.

Ernando Antoniolli eantoniolli@osite.com.br

São Paulo

AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL

Falam sobre tornar o Aviso Prévio proporcional ao tempo de serviço, para favorecer aos demitidos com mais algum, à custa do empregador. Alguém precisa lembrar ao STF que tal dispositivo já existe e se chama "Multa Rescisória". Na demissão imotivada é cobrada multa de 50% sobre o saldo de FGTS. Como o saldo equivale a um salário por ano de serviço, a multa é de 15 dias por ano, o que já excede em muito o que está sendo cogitado.

Alberto Futuro carlos_futuro@viscondeitaborai.com.br

São Paulo

FISCALIZAÇÃO

Excelente notícia esta de que a importação de têxteis será amplamente fiscalizada e dificultada para os importadores inescrupulosos que trazem os produtos da cadeia têxtil de forma ilegal, subfaturada, com codificação adulterada, com preços muito abaixo dos de referência, enfim, quem sabe agora o produto nacional terá isonomia para competir, pois qualidade, diversidade, estilo, quantidade já tem. Parabéns à Receita Federal.

Pedro Fortes pec.fortes@uol.com.br

São Paulo

MOTORISTA DO PORSCHE

No Brasil podemos usar e abusar da frase criada por alguém muito inteligente e astuto. Não se preocupem nada vai dar certo? O matador ou assassino a denominação fica a critério de quem quiser,como é praxe de todos os canalhas, já tinha pelo menos mais 4 multas por excesso de velocidade,e quando detonou a advogada jogando o veiculo dela ao ar, realmente devia estar muito mas muito devagar,quem sendo normal compra um Porsche para andar devagar? O cara tem que ir em cana sem mais assim como todos os outros riquinhos que zombam das pessoas e da nossa combalida lei.

Benedito Darigoto libanum@hotmail.com

São Paulo