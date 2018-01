Cartas - 22/09/2010

Impulso golpista?!

O PT está anunciando um ato absurdo para amanhã, em São Paulo, destinado a atacar a imprensa e denunciar o que classifica como impulso golpista para destruir a democracia. Nada sobre o episódio Erenice Guerra. Estão assinalados como promotores do estranho evento a CUT, a Força Sindical, a CGTB, o MST e a UNE. O ato está marcado para a sede do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Impulso golpista da imprensa? Como todos os dias os jornais e as emissoras de TV e rádio destacam as pesquisas de intenção de voto que apontam a vitória de Dilma, a candidata do presidente Lula, procurem outra desculpa. Em todas aquelas siglas, a presença de uma delas é extremamente triste: a da União Nacional dos Estudantes.

VENEZUELIZAÇÃO COMEÇANDO

Candidata Dilma, por que tanto nervosismo e raiva? Será que a fábula do sapo e do escorpião se concretizará? Se se sentiu incomodada com matéria da Folha, tem todo o direito de pedir retratação, se for o caso, direito de resposta e buscar a Justiça. O que é inadmissível, para a estabilidade da democracia, é o que pretende fazer sua tropa de choque de sindicalistas pelegos, da UNE e do MST, sustentados por verbas públicas, e tantos outros acostumados a mamar nas tetas oficiais (blogueiros progressistas?): movimento de intimidação da imprensa livre. E em pleno auditório do Sindicato dos Jornalistas?

NOME AOS BOIS

Centrais sindicais farão ato contra a "mídia golpista". O convite, divulgado pelo PT, é bem sintomático e diz que a imprensa quer "castrar o voto popular" e "deslegitimar as instituições". Que bom! Agora poderemos dar nome aos bois que querem calar a boca da imprensa caso a candidata Dillma ganhe as eleições. Os mesmos que torcem pelo PNDH-3, pelo MST, por todos os movimentos contra a real democracia, com intenção e método de nos levar ao chavismo. Espero que representantes da tal "mídia golpista" documentem o ódio que eles destilam por divulgar falcatruas e corrupção. Afinal de contas, a imprensa atrapalha a livre negociação da quadrilha organizada de assalto aos cofres públicos. Será assim também que pensa a candidata Dillma? Precisamos saber antes das eleições e a imprensa precisa estar lá para documentar e divulgar.

TÁ TUDO DOMINADO

Ato contra mídia, e não contra corrupção?! Meu Deus, tá tudo dominado. Salve-se quem puder.

UNIDOS JAMAIS SERÃO VENCIDOS

Se a CUT e o MST mandassem para Cuba meia dúzia dos seus melhores agitadores sociais, melariam a decisão do presidente Raúl Castro de demitir 500 mil funcionários públicos até 2011.

LULA X IMPRENSA

Não sei por que o presidente Lula está tão irritado com a imprensa. Mais de 50% dos eleitores que vão votar no PT não leem jornais nem assistem aos noticiários na TV. Então ele pode ficar tranquilo, que os votos estão garantidos para a candidata Dilma.

RECOMENDAÇÃO

Lula, nos seus arroubos contra a imprensa, deveria espelhar-se em Voltaire, que defendia: "Não concordo com as ideias que expressas, mas daria de bom grado a vida para defender o teu direito de expressá-las."

PANE NO METRÔ

O caos

Tarifa: R$ 2,65; esparadrapo para os pés: R$ 2,50; pomada para dores musculares: R$ 7,00; remédio para dor de cabeça: R$ 3,00; ligação de celular para avisar sobre os atrasos diários: R$ 1,00 o minuto; falta de consideração e de respeito pelos usuários 365 dias por ano: não tem preço!

MASSA DE MANOBRA

Mais um dia de dificuldades. Estamos sendo massa de manobra de sindicato para uso político e ninguém faz nada! Até quando seremos vítimas desses sindicalistas sem caráter? Por que o Ministério Público não faz nada? Existe lei neste país?

ESCLARECIMENTO

O Brasil e o Gafi

Em atenção ao editorial A lista negra do Gafi (20/9, A2), gostaria de esclarecer alguns aspectos. O Brasil não está em nenhuma lista negativa de países do Gafi. Existem atualmente três listas do Gafi: duas com alertas sobre jurisdições podem ser consultadas no site http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/17/5/45540828.pdf e uma identificando jurisdições com deficiências estratégicas, que pode ser vista no site http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/17/4/45540819.pdf. O sumário executivo do relatório aprovado sobre o Brasil está disponível no site do Gafi desde 29/6. A tradução em português do sumário está disponível no site https://www.coaf.fazenda.gov.br/destaques/downloads/Sumario%20Executivo%20Brasil%202010.pdf. O relatório de avaliação completo está disponível no site do Gafi desde 9/8. De fato, o sistema brasileiro de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, como o da maioria dos países, apresenta diversas limitações, mas não a ponto de ser incluído nas listas do Gafi. Pelo resultado da avaliação, o sistema brasileiro enquadrou-se no processo de acompanhamento normal do Gafi, devendo reportar os avanços em 2012. Quanto à legislação, o resultado da avaliação teria sido bem melhor, especialmente no que se refere ao financiamento do terrorismo, se o Projeto de Lei n.º 3.443, oriundo do Senado, que tramita na Câmara dos Deputados há mais de dois anos, tivesse sido aprovado.

Antonio Gustavo Rodrigues, presidente do Coaf

Brasília

Brasília

"Nunca antes na história deste país foi tão verdadeiro dizer que a corrupção

unida jamais será punida"

"O pavor do "ídolo 80%" é virar Geni caso o "poste" não seja eleito"

"Factoide: quem apertou o botão de emergência para que o trem parasse

e a baderna se instalasse?"

DESABAFO

Normalmente na época das eleições é um tal de elogiar tudo o que faz e fez... Só se fala em inauguração/construção/projetos... Talvez seja a hora de mostrar que na maioria das vezes tudo o que se criou e projetou, às vezes com tanta rapidez, não funciona! Não há estrutura para manter o que se criou!

E onde estão os trens novos? Estão circulando nos horários em que não há movimento? Infelizmente, o nosso meio de transporte metrô, apesar de ainda ser o menos pior de todos os outros, está cada vez pior. Todos os dias existem problemas de superlotação, até porque existe a demora do trem chegar e quando chega o povo tem pressa de entrar, porque todos já estão atrasados! Cada dia uma história: "Acúmulo de trens nessa região, Usuário na via, Problemas de porta, Falha Técnica" e assim vai... sem falar nas repetições das falas que acabam irritando cada vez mais, quem já está irritado, atrasado, apertado... Ontem, 21/9/2010, peguei o metrô na Estação Jardim São Paulo às 7h30, cheguei na Sé às 8h05 e só saí da Sé após uma hora de espera! Ao chegar na Estação Pedro II, ficamos parados mais uns 15 minutos, e quando chegamos no Brás, mandaram "evacuar" o vagão! Já era 9h40. Avisaram que não havia previsão de normalização. Simplesmente saí da estação, que estava entupida de gente, e tive de andar a pé até chegar no local próximo à Estação Bresser do metrô, por causa da falta de condução (ônibus) na Estação Brás! E o meu dinheiro? Aquele que paguei para embarcar e chegar até onde eu precisava? Ninguém devolve, não é? E os orientadores que ficam conversando nas plataformas? Não têm condições de observar usuários suicidas? Ou ao menos orientar as pessoas sobre procedimentos como: ficar à direita na escada rolante para dar passagem a quem tem pressa? Será que isso não é possível? Aí está um desabafo de quem já está descrente de melhoras.

Kelly Cristina Palermo

São Paulo

São Paulo

CAOS NO METRÔ DE SP

Mais uma vez, os paulistanos sofreram duramente com a pane, o caos e a superlotação do metrô. É inaceitável que a maior cidade do país e da América do Sul não tenha um transporte coletivo minimamente decente e que as pessoas sejam tratadas como gado pelo Poder Público e não sejam respeitadas no seu direito de ir e vir. A prioridade deveria ser o transporte coletivo (ônibus, trem, metrô, ciclovias, hidrovias), e não o transporte individual, no qual as pessoas perdem horas precisosas de suas vidas presas nos intermináveis engarrafamentos. Uma cidade rica, forte e pujante como São Paulo não pode ficar a mercê desse tipo de situação, mergulhada no caos, na irresponsabilidade e na incompetência de seus governantes ao longo das décadas.

SUICÍDIO OU EUTANÁSIA?

Depois de prometer o 13º para o Bolsa-Família, só resta o Bolsa-Traficante. Tá na hora de desligar os tubos de vez!

Jose Eduardo Bandeira de Mello josedumello@terra.com.br

São Paulo

OPOSIÇÃO DESPREPARADA

Propor o pagamento de 13º salário àqueles que recebem o Bolsa-Família, além de aumentar o ''promessômetro'', demonstra infelizmente o despreparo total que há tantos anos caracteriza a oposição, cada vez mais distante dos anseios nacionais e que ainda não conseguiu um meio de neutralizar o Presidente Lula que, juntamente com o Chacrinha, formam a dupla de maiores comunicadores populares do Brasil.

A SERVIÇO DO PODER

Semana passada fui a um evento comercial promovido pelo Banco do Brasil sobre o lançamento de ações da Petrobrás - Road Show da Petrobrás - aqui em Campinas. Na abertura da sessão fomos convidados a ficar em pé para ouvir o Hino Nacional. Estranhei, pois, afinal de contas, tratava-se de um evento puramente comercial. Na sequência, com o fundo musical do Hino - que foi tocado por inteiro - o telão ficou rodando um vídeo comercial do BB. Este tipo de atitude - por parte de um banco oficial - me fez lembrar os tempos do "Ame-o ou deixe-o", ou seja uma verdadeira usurpação dos símbolos nacionais a serviço dos interesses de um poder central que tudo quer e tudo pode perante uma sociedade que cala....por conveniência, tolerância ou, simplesmente....ignorância!

Francisco E. Soares f.e.soares@terra.com.br

Campinas

Campinas

POPULISMO JAMAIS

Estava conversando com um colega hoje sobre um nome para definir a fraude populista do governo Lula e seu partido. Poderia ser uma ditadura democrática, que significa que o povo elege o PT para ''tomar'' o poder (e não exercê-lo em nome do povo). Outro nome seria cleptocracia, que significa o assalto do governo atual em tirar todo e qualquer capacidade de visão e de crítica do povo brasileiro. Por fim também chegamos ao nome monopsoniocracia, que seria a compra do poder que o povo tem mas não sabe que tem através do assistencialismo. Na verdade, todos os bolsas ''alguma coisa'' como uma política permanente de combate à pobreza (e não o primeiro passo para tirar o povo da pobreza) são política de populismo que não tem o objetivo de melhorar o país, e sim de corromper e dominar o país para se perpetuar no poder. Todos, e sem exceção, os países que tiveram prática de populismo com um líder carismático tiveram um fim catastrófico para a evolução da qualidade de vida do povo: Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, Salazar em Portugal, Perón na Argentina, Chávez na Venezuela..... Não é este o pais que quero para os brasileiros.

BANHO-MARIA

O governo é o maior interessado na completa apuração dos fatos. Já ouvi isso em outras ocasiões, como no adventos do mensalão, no caso dos dossiês, da Planan, dos "aloprados", dos assassinatos do ex-prefeitos Toninho, em Campinas, e Celso Daniel, em Santo André, mas até o presente momento nada foi apurado como se devia e as verdades estão na latrina da democracia petista. Faltam 11 dias para as eleições e até o dia 3 de outubro o governo de Lula levará essa questão da companheira e comadre de Dilma Erenice Guerra e sua família em banho-maria da política nacional. Esse é o governo mais escandaloso de toda a República, na essência da palavra. E estão usando o Tiririca como boi de piranha para esconder as mazelas numa esfera superior.

Walter Francisco Barros walterfbarros@yahoo.com.br

Araçatuba

Araçatuba

SEM CULPA

Em entrevista ao Bom dia Brasil da Globo, a candidata Dilma disse: "não posso ser responsabilizada pela que faz o filho ou parente de alguém", com relação ao derrame de propinas na Casa Civil.

Oras! Todos são filhos de alguém, inclusive no Executivo Federal. A Dilma com esta declaração, como aluna aplicadíssima do Lula, também tira o seu da reta quando o assunto é corrupção, ou dossiês.

"Estes filhos de alguém" dentro do Palácio do Planalto, ou em qualquer órgão federal, que praticam atos vis, são de responsabilidade dos que dirigem o País! Que malandragem é esta Dilma!

Sinceramente confio numa virada! Mas se esta petista vencer este pleito, o esgoto político ficará insuportável...

NÃO É DESESPERO, POR ENQUANTO É PREOCUPAÇÃO

Engraçado! Estão dando Dilma como barbada. A ponta vai pagar 1,00 para cada 1,00 apostado. Mas quem é Dilma? O que ela pensa? Já falou que ajuste fiscal é desnecessário. ''O papo de ajuste fiscal é a coisa mais atrasada que tem. Não se faz ajuste fiscal porque se acha bonito. Faz porque precisa. E eu quero saber : com a inflação sob controle, com a dívida caindo e com a economia crescendo, vou fazer ajuste fiscal para contentar a quem ? Quem ganha com isso ? O povo não ganha.'' Será que ela entende do riscado?Será que se dispoe a ouvir as vozes de quem porventura entenda? (já qualificou de ''rudimentar'' a preocupação de P. Bernardo e Palocci, uns anos atrás). Será que vamos brincar com os dados da dívida como os Kirchners brincam com os dados da inflação argentina? Esse Fundo soberano em vez de quitar dívidas vai receber mais recursos (ilimitados). De onde? Como? Depois dirão que o efeito sobre a dívida líquida e nulo. Mas a dívida BRUTA aumenta! Sobre a corrupção vigente melhor não falar. Simplesmente, não existe, é uma fantasia da imprensa golpista, que convem silenciar. Do alto de sua popularidade, o pai da matéria, Lula, brada: ''Se mantenham tranquilos, porque outra vez, Dilma, nós não vamos derrotar apenas os nossos adversários tucanos. Nós vamos derrotar alguns jornais e revistas que se comportam como se fossem partido político e não tem coragem de dizer que são partido político, que têm candidato, que não são democratas e pensam que são''. Vamos extirpar o DEM, Presidente? Vamos ''orientar, disciplinar e fiscalizar'' a imprensa? A História ensina para onde levam esses caminhos.

Alexandru Solomon asolo@alexandru.com.br

São Paulo

São Paulo

UM PAÍS DE TOLOS

O "cara" se julga o novo messias, só quer elogios, enquanto em seu governo só vemos corrupção, desde valdomiro diniz (minúscula) até o mensalão, correios, dólar na cueca, dossiês... E o curioso é que a gloriosa Polícia Federal não consegue desvendar esses crimes. Aí vem o "cara" (sem caráter) e fala mal da imprensa. Se trabalhasse um pouco, pois foi eleito para isso, saberia que seu governo é o mais corrupto de todos os tempos, como "nunca antes neste país"...

MORDAÇA

Para as pessoas probas, que não cometem ilícitos, a imprensa é um bem e um instrumento imprescindível para a sobrevivência de uma democracia, que fiscaliza e torna publica as vilanias cometidas pelos poderes públicos. O cidadão comum não se sente incomodado com ela, e jamais moveria uma campanha para defenestra-la, como fazem em seus palanques itinerantes e fora-da-lei, o presidente Lula e sua pupila Dilma. As denuncias, normalmente graves e bem fundamentadas, contra esse governo petista, que são veiculadas por uma imprensa que ainda respira, em um ambiente sufocantemente autoritário, poderão ser judicialmente contestadas pelos meliantes que se sentirem prejudicados. Mas eles não tem coragem de moverem essas ações, e se limitam a desqualificar a fonte e confundir a opinião pública, ajudados pela imprensa chapa-branca, como a revista Carta Capital, comensal do Palácio do Planalto. Uma imprensa amordaçada ou cooptada pelas verbas publicitárias federais representará uma procuração para que os aloprados, que tomaram de assalto as rédeas da Nação em 2002, multipliquem impunemente essas ações criminosas, como a que ocorreu e ocorre na Casa Civil.

Sergio Villaça svillaca@terra.com.br

Recife

Recife

NUNCA ANTES...

Nunca na história deste país, parodiando o presidente Lula, precisamos tanto de uma imprensa livre.As denúncias envolvendo candidatos à próxima eleição é dever da mídia responsável. Cabe a nós opinião pública, eleitores fazer distinção entre o joio e o trigo, avaliando serenamente a cobertura eleitoral atual e, votar conscientemente no pleito que se aproxima. Só assim construiremos uma democracia estável que tanto necessitamos.

DEMOCRACIA E IMPRENSA

O povo ainda não percebeu que limitar a liberdade da imprensa representa perder parte de nossa democracia, tão duramente conquistada.

Maria do Carmo Zaffalon Leme Cardoso mdokrmo@hotmail.com

Bauru

Bauru

APERITIVO

Esperamos que o ato programado para dia 23/9, em São Paulo, contra a proclamada ''mídia midiática golpista", cujo convite vem das Centrais Sindicais, do PT e partidos congêneres venha dar mais uma amostra do que realmente Dilma e seus parceiros estão planejando para o Brasil se lá chegarem; um País sem críticas, sem contestações por parte dos cidadãos,sem direito a liberdade de expressão. Querem se apossar do Brasil através de maracutáias às escondidas.Será que é isso que o povo realmente deseja?

HIPNOTIZADOS

A ''cunpânheirada'' das centrais sindicais e ''movimentos sociais'', movidos na base do holerith gordo e da injeção de dinheiro, e que pretendem desfilar contra a mídia (leia-se a imprensa livre e democrática que ainda não se deixou cooptar pelo governo Lula ou que a ele não se vendeu sendo independente) nesta quinta-feira ocupando o centro de São Paulo, bem que poderiam usar neste dia umas botinhas pretas de cano alto portando umas tochinhas flamejantes nas mãos, colocarem uns estranhos pinicos na cabeça, estandartes com a estrelinha vermelha combinando com as camisas e calças em perfeita uniformização e tendo á frente da tropa, digo, da manifestação, o sr. Herr Joseph Dirceu, enquanto todos entoam alguma canção marcial bem compassada com a marcação firme dos coturnos no piso duro das ruas! A festa terminará com todos berrando em volta de alguma fogueira, entre excitados e hipnotizados, ''Sig Heill Lula, sig Heill !''... De minha parte, meu pijaminha listrado com o ''D'' de democrata já está prontinho.

Paulo Boccato pofboccato@yahoo.com.br

São Carlos

São Carlos

UM BOM REMÉDIO

Parece que Chávez e Lula ensaiaram juntos seus discursos antidemocráticos, as vésperas das eleições nos dois países. Na Venezuela o sociopata em campanha vociferou contra as multidões conclamando-as a expulsar a burguesia a demoli-la. Mal sabem os venezuelanos que o ditador diz a verdade, os investidores quando não expulsos, fogem da Venezuela com receio de terem seus negócios tomados pelo ditador. Mesmo assim Chávez adverte os venezuelanos de que, se oposição chegar ao poder ela tirará tudo que a revolução bolivariana deu ao povo, inflação desemprego, fome e violência... Já no Brasil Lula advertiu "indiretamente" a revista Veja e o jornal O Estado de S. Paulo sob censura ha mais de um ano dizendo: ''Nós vamos derrotar alguns jornais e revistas, nós somos a opinião pública, além de convocar as centrais sindicais para um ato contra a liberdade de imprensa e a democracia Ao fim de oito anos de mandato Lula parece não ter entendido a função da imprensa, quando denuncia com provas, toda corrupção que se instalou nos Três Poderes. Essa é uma característica comum entre ditadores que, ao se olharem no espelho, começam a xingá-lo por não transmitirem aquilo que gostariam. Para esse mal um bom remédio: a alternância de poder.

Peter Cazale pcazale@uol.com.br

São Paulo

São Paulo

21 DE SETEMBRO, DIA DA ÁRVORE

Comemoramos o dia da árvore, todo ano: as escolas se mobilizam, as prefeituras distribuem folhetos, muitas autoridades plantam árvores, todos com o sentimento ecológico a flor da pele, procurando tirar o máximo de proveito da data, tentando apagar os outros 364 dias em que maltrataram e pouco se importaram com as árvores. Mas o que vemos na realidade são prefeituras sem a mínima responsabilidade ambiental. Na grande maioria delas não há um Plano de Arborização para seus municípios, derrubam árvores indiscriminadamente, e o setor de poda dos municípios são meros cabides de empregos chefiados por incompetentes sem nenhum conhecimento. A educação ambiental é um fracasso, políticas públicas não existem, colocam ¨responsáveis¨ pela secretaria de Meio Ambiente simplesmente para cumprir compromisso de campanha política. Ora, se tudo isso existe num município e as autoridades competentes são incompetentes para resolver, então pergunto: comemorar o quê? A não ser acreditar na formação de novos cidadãos que possam vir a formar crianças com uma nova consciência ecológica, capazes de transformar a cultura do desenvolvimentismo.

Jânio Alberto Lima janiolimapv@yahoo.com.br

Alegrete (RS)

Alegrete (RS)

IPÊS REMOVIDOS

Xico Graziano nos brinda a quase entrada da primavera com o florido artigo ''Árvores e pessoas'' (21/9, A2). Li o texto pensando na entrada da cidade de Lorena, marcadamente florida com os ipês amarelos, mas que aos poucos vão sendo removidos com os mais diferentes argumentos, sendo os mais comuns: raízes inadequadas, atrapalha a fiação e ''sujeira'' que as flores e folhas causam. A cidade vai ficando mais quente e menos colorida.

Adilson Roberto Gonçalves priadi@uol.com.br

Lorena

Lorena

