Cartas - 23/02/2011

Matreira

Começa matreira a discussão da reforma política no Congresso. Seu principal inconveniente é estar nas mãos de políticos como os nossos. É como deixar as raposas cuidando das galinhas. Na primeira oportunidade, em votação unânime, as raposas decidem acabar com as cercas do galinheiro.

DÉCIO JOSÉ BALLES

São José dos Campos

A qualidade do voto

Cada vez que se fala em reforma política se renovam as esperanças de novos tempos, novos costumes para o País. Mas parece que o principal item que nela deveria ser introduzido não será considerado: o voto facultativo. Não se melhora a qualidade do político sem melhorar a qualidade do voto que o elege, e o voto obrigatório é por natureza um voto desinformado e desmotivado produzindo tiriricas.

GILBERTO DIB

São Paulo

Não ao "distritão"

A confraria dos tiriricas seria um retrocesso para o País. É um desserviço à Nação que figuras populares sejam usadas de modo tão oportunista.

LINO ANDRÉ VOTTA ALVES

Campinas

Crise

Nosso sistema eleitoral favorece a prática política de grupos que objetivam o poder para benefício próprio. Pode-se dizer que nossos parlamentares compram seus cargos e não têm compromisso com seus eleitores. São alvos fáceis de corromper, pois precisam valer o investimento. O Brasil sofre uma crise de representatividade que só será superada por uma reforma política genuína. Defendo o voto distrital como uma das medidas importantes que podem mudar o sistema para melhor. Entre outras vantagens, teremos eleições mais baratas e maior capacidade de controlar nossos representantes.

CARLOS AVILA

São Paulo

SALÁRIO MÍNIMO

No Senado

Será que o Senado também vai babar ovo para o governo e aprovar o salário mínimo de R$ 545? Cadê a independência? Queremos um mínimo maior do que esse, já aprovado na Câmara dos Deputados.

PEDRO NEPOMUCENO FILHO

São Paulo

Quem paga caro

Se o plano do governo federal para cortar gastos e tentar segurar a inflação tivesse sido elaborado de outra forma, cortando mais despesas de custeio, talvez o salário mínimo pudesse ter um aumento um pouco menos vergonhoso. Na hora de apertar o cinto, sempre quem paga mais caro é o trabalhador que ganha pouco.

CARLOS VICENTE BOCCIA

São Paulo

Critério arriscado

A fixação de parâmetros para aumentos futuros do salário mínimo é uma política muito arriscada, porque os agentes econômicos começarão a corrigir os seus preços antes que o novo mínimo entre em vigor. Se a moda pega, dentro de pouco tempo o País precisará criar um novo Plano Real. Arriscada também é a fórmula de cálculo para o aumento do mínimo aprovada pela Câmara, e que provavelmente será sancionada pela maioria do Senado. O cálculo manda acrescer aos futuros salários mínimos a elevação do PIB ocorrida dois anos antes. Só consegui entender as razões demagógicas disso, para a conquista de votos, mas ainda não entendo quais são as razões técnicas ou lógicas desse critério. Se a opção fosse pelo crescimento da produtividade nacional, eu entenderia, mesmo considerando que a produtividade varia de acordo com o setor.

HÉLIO MAZZOLLI

Criciúma (SC)

IMPOSTOS

Incentivo à produção

Como leitor assíduo deste jornal e empresário brasileiro, apreciei muito o editorial Impostos antecipados (14/2, A3). Com certeza, a questão dos prazos de recolhimento dos tributos precisa ser enfrentada pelas autoridades econômicas do País o mais rápido possível. Mas há um outro ponto, tão ou mais relevante, com elevado grau de distorção e desestímulo ao desenvolvimento: o recolhimento de impostos sobre investimentos produtivos antes que eles estejam operantes. As principais economias emergentes dispõem de vários mecanismos de incentivo. Precisamos crescer forte nos próximos anos e não podemos desperdiçar essa enorme janela de oportunidades. Desonerar investimentos produtivos, geradores de renda e emprego, é medida urgente para nos equiparamos aos países que concorrem diretamente conosco.

DANIEL FEFFER, vice-presidente da Suzano Holding, é presidente do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa)

São Paulo

PORTOS

Gestão profissional

As informações da reportagem do Estado sobre a falta de gestão profissional nos portos brasileiros (21/2, B11) estão absolutamente corretas. As eternas ingerências políticas no passado conduziram a enormes prejuízos e desvios de conduta, como ocorreu às escancaras no Porto de Paranaguá. Ministros de Estado da área portuária na gestão Lula foram por mim exaustivamente alertados sobre isso - do que o sr. Sérgio Teixeira Mendes, da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), é testemunha. A solução para os problemas operacionais dos portos é todos serem transformados em Companhias Docas, na direção das quais não cabe a tutela federal, que desconhece as particularidades regionais de cada porto. Para o controle legal, já existe a figura do Conselho da Administração Portuária (CAP), como consta na Lei n.º 8.630, de 1993. Os portos organizados (exceto os particulares) deveriam ser comandados por diretorias em que deveriam ter assento aqueles que os movimentam, ou seja, os operadores portuários, as entidades de portuários, os exportadores/importadores e, por fim, os municípios onde se localizam os portos. São essas as entidades que sabem onde lhes dói o calo.

GEERT J. PRANGE, consultor portuário

Paranaguá (PR)

"Por que o "cara" não vai agora apaziguar o norte da África e o Oriente Médio?"

CARLOS RENATO NAPOLEONE / AGUDOS (SP), SOBRE LULA E O CAOS NOS PAÍSES DA REGIÃO

"A CBF não deveria dar palpite num campeonato que ela não organizou"

MARCELO STOPPA GOMIDE / UBERLÂNDIA (MG), SOBRE A POLÊMICA VITÓRIA DO FLAMENGO NO BRASILEIRO DE 1987

"Qual vai ser a próxima patacoada da CBF?"

LAERT PINTO BARBOSA / SANTOS, IDEM

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 1.882

TEMA DO DIA

"Morrerei como um mártir", diz Kadafi

Ditador culpa ''juventude drogada'' e promete recuperar controle de cidades rebeladas no país

"A Otan precisa intervir na Líbia imediatamente. Está havendo um genocídio contra a população civil."

JONATHAN PORTO

"Se fosse morrer como mártir, não se esconderia ou mandaria helicópteros contra a população."

RICARDO MINODA

"Kadafi vem de um processo de aculturação social em que a crença seguia de mãos dadas com a política."

GUALBERTO CESAR SANTOS

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

O "MANO" DE LULA

O ditador líbio Muammar Kadafi, que foi chamado de "amigo e irmão" pelo ex-presidente Lula, na reunião da Cúpula da União Africana, ocorrida em julho de 2009, na Líbia, mandou bombardear com aviões militares os manifestantes que pediam a sua renúncia, promovendo a matança covarde de centenas de seus concidadãos. A carnificina promovida pelo "mano" de Lula evidencia da forma mais pavorosa possível o tipo de escória humana (aliás, isso é gente ?) da qual o governo brasileiro se aproximou nos últimos oito anos, acarretando uma mancha indelével na história da diplomacia brasileira. É impossível não pensar no seguinte ditado: "diz-me com quem andas que te direi quem és."

Túllio Marco Soares Carvalho

Belo Horizonte

E OS BRASILEIRO?

E aí presidente Dillma. Está esperando o que para retirar os quase 200 brasileiros que correm risco de vida na Líbia? Menos burocracia e mais agilidade, porque os outros países já retiraram seus filhos daquele país! Está esperando que morram por uma causa que não é deles?

São Paulo

RETIRADA

Os governantes autoritários e ditatoriais que durante décadas desserviram as regiões dos países árabes sofrem agora merecida diáspora.E nem poderia ser diferente,a autocracia é transitória e os regimes dessa natureza sucumbem diante do grito das massas e do agito da população.A desenfreada reação e desgovernada reação dos governos somente podem ser fruto de totalitarismo e meios de comunicação sem liberdade,gerando essa corrente que pede reformas.De qualquer modo o primeiro mundo assiste os acontecimentos e a força de Paz da ONU não se pronunciou,uma reunião de emergência seria indispensável para se deliberar o mais rápido possível e com isso evitaríamos mortes de inocentes.O poder arbitrário chega ao seu fim,e felizmente.

São Paulo

SAÍDA DE CENA DE DITADORES

Se na Democracia as lideranças que envelhecendo custam a se dar conta da necessidade de se retirarem de cena, nas ditaduras tal realidade é constante. Todo ditadores até as vésperas de suas derrubadas se acham irremovíveis, como está agora acontecendo no Oriente Médio. Cabe a nós neste canto de mundo, tomarmos providências acautelatórias para as sérias consequências do efeito dominó da derrubada de regimes autoritários daquela região, maiores produtores de petróleo do mundo, no sentido de não venhamos a sofrer os efeitos deletérios desse tsunami político e macroeconômico que ameaça todo o planeta.

Rio de Janeiro

REFÚGIO PARA KADAFI

Mantendo a tradição tupiniquim de considerar criminosos como perseguidos políticos, não vejo como poderemos negar ao líder líbio refúgio em nossa terra, caso ele perca a batalha e decida deixar o país.

São Paulo

VIDEOTAPE

Kadafi, o amigo do Lulla, mostra nas ruas de Trípoli o espírito democrático já exibido nos céus de Lockerbie.

São Paulo

KADAFI, O SANGUINÁRIO

Em 21 de dezembro de 1988 a queda do Boing da Panam sobre Lockerbie, Escócia, vitimou 270 passageiros. Mandante mais do que sabido: Kadafi.Executante:o terrorista Abdel Basset Al-Megrahi, que fez boca de siri e nunca delatou o chefe...mas nem era preciso, pois ficou claro, durante as investigações, que Al-Megrahi foi a figura central do atentado. A bomba empregada no ataque fora elaborada em Malta. Numa maleta, foi transportada por Al-Megrahi e despachada em Heathrow, num voo que decolou às 18h25. A explosão consumou-se às 19h02, em Lockerbie. Hoje leio que Kadafi manda bombardear milhares de líbios, compatriotas opositores que marchavam em direção à Trípoli para se manifestar contra o ditador-terrorista.

E ainda tem gente que romantiza a figura dos terroristas como se alguma situação justificasse os métodos por eles empregados...

Terrorista é sempre sinônimo de sanguinário!

São Paulo

DERROCADA

Lula, óh Lula. onde estais que não respondes? Em que buraco tu te escondes, depois que saiu do céu? Por que não defendes agora, os ditadores sanguinários que sempre defendeu? Já sei: Tu não sabias de nada! O Irã não quer a bomba, isso é marolinha. O Kadafi é um amor de pessoa. Bombardear civis com aviões é um problema interno de cada país. Não é mesmo Lula? Sai dessa agora!

Eldorado

TRAGÉDIAS MODERNAS

Criar monstros não é difícil. Difícil é controlá-los, principalmente quando eles deixam de interessar. Enquanto governistas pedem morte de oposicionistas após manifestações no Irã, Gaddafi o terrorista assassino confesso opõem sua máquina de guerra às manifestações pacíficas de sua própria gente. Pensar que por trás de todas estas mortes estão interesses no petróleo, benesses do poder e crenças religiosas, torna mais sofrida a situação.

São Paulo

DISPUTA

Quem vai ganhar a disputa para levar o amigo Muamar Kadafi para casa? Hugo Chávez ou Luiz Inácio Lula da Silva.

São Paulo

E O LULA, HEIN?

O que será que Lula tem agora a dizer sobre seus amigos Mubarak, Kadhafi e logo, logo, Ahmadinejad? Vai convencer a Dilma a oferecer abrigo para eles no Brasil? Não, não. Ele vai tratá-los como ex-amigos, como Dirceu, Delúbio, Vaccari, Waldomiro, etc. Etc.

São Paulo

OS HERÓIS DA LÍBIA

O mundo assistiu anteontem na Líbia à atitude de dois coronéis aviadores heróis, que devem ser condecorados pela coragem e solidariedade. Instruídos pelos filhos de Kadafi a disparar contra os manifestantes que clamam por democracia e liberdade, eles se recusaram a atirar contra seu próprio povo e desviaram seus caças Mirage com o armamento pesado para a Ilha de Malta, onde pediram asilo político. No meio de tanta dor, o mundo conhece os heróis que, em defesa do seu povo, utilizam as armas do amor, da vida. O mundo lhes agradece pela coragem e determinação. Vamos em frente.

Curitiba

SAQUEADO

Enquanto metade dos brasileiros aceitam o sacrifício de mudar sua rotina diária em uma hora a menos de sono durante quatro meses do horário de verão, com reflexos negativos sobre suas saúde e produtividade profissional e educacional, para ajudar o país a economizar trinta milhões de reais em energia elétrica/ano, o ex presidente Lula revogou numa tacada só, o acordo que ainda vigorava com o Paraguay referente a Usina de Itaipu, nos dando um prejuízo de mais de cem milhões de reais/ano a favor dos paraguaios, estes que ao lado da China, são os principais beneficiários da pirataria que infesta o Brasil inteiro de bugigangas supérfluas e descartáveis, nos acarretando perdas gigantescas em arrecadação de impostos. Também vale lembrar que deputados e senadores concederam o aumento escandaloso de 63% para si mesmos e de 130% para os ministros de Estado vice e presidente da República, causando um estrago de quase dois bilhões de reais. Ou seja, o povo brasileiro está sendo saqueado e ainda diz muito obrigado.

Ponta Grossa (PR)

HORÁRIO DE VERÃO

Horário de verão brasileiro: por uma hora a mais de sol no fim do dia, acendem-se as luzes das casas uma hora antes, ao "amanhecer". Leva-se dias para o organismo acostumar-se com ele, e mais dias e dias para acostumar-se com a volta ao horário normal. Começa muito antes do verão começar e termina muito antes de verão terminar. É coisa de loucos!

Florianópolis

O SENHOR DOS PEDÁGIOS

Ufa! Que alívio, agora, sim. Não bastasse a inércia do governo anterior, o governador Alckmin achou a solução para o problema dos preços absurdos dos pedágios nas rodovias paulistas. O homem é um gênio! Vai renegociar com as concessionárias, os índices usados como parâmetro para reajustar os pedágios (matéria do Estado de 21/02/2011 "Índice que reajusta pedágio vai mudar"). Ah... e tem mais, agora as concessionárias vão ver com quem estão lidando: como "contrapartida" terão os contratos prorrogados e poderão usufruir por mais tempo das cobranças de pedágio. Quer dizer, vão ter que continuar nos extorquindo por mais tempo. Bem feito pra eles! Parece brincadeira, eles ironizam o cidadão que não tem mais de onde tirar dinheiro para pagar tantos e absurdos impostos e taxas. Solução de políticos, é assim. O povo? ora o povo! Efeito Egito neste país, já!

Botucatu

TRÂNSITO

Depois que Nova York expandiu o metrô, e investiu pesado no transporte público o nova-iorquino de classe média que tanto idolatrou o automóvel se rendeu ao sistema público, pois é rápido, ágil, funciona 24 horas e custa muito menos que o transporte individual. enquanto a classe média de nossas grandes cidades não exigirem um transporte público bom e eficiente, vamos ficar perdendo de 3 a 4 horas na privacidade estúpida de um automóvel, o que poderia demorar talvez apenas 30 minutos. É só exigir, afinal para um governo que quer fazer um trem bala, metrô num país tão "rico" como o Brasil deve ser fichinha.

São Paulo

ESTUDO DE INVIABILIDADE ECONÔMICA DA NOVA LUZ

A verba de desapropriação dos imóveis a serem demolidos em mais de 40 quadras do bairro Santa Ifigênia foi estipulada pelo Consórcio Nova Luz em R$ 1 bilhão aproximadamente - o que é um valor irrisório face ao valor real dos imóveis na região. Com as propriedades sub-avaliadas e sem considerar as inúmeras indenizações complementares devidas - dos lucros cessantes, dos fundos de comércio, dos inquilinos, dos empregados - o Consórcio Nova Luz formado pela Concremat/Cia City/FGV/Aecom já prevê a necessidade de uma contrapartida por parte da municipalidade no valor de R$ 340 milhões! Os terrenos baratos requeridos pelos agentes imobiliários, cujos preços de venda são estipulados no projeto, significarão graves prejuízos ao Concessionário Urbanístico que será judicialmente obrigado a pagar preços de mercado reais e atuais pelos terrenos e pelas variadas indenizações. Restará ao Concessionário Urbanístico cobrar judicialmente da Prefeitura as suas enormes perdas, o que é inaceitável para o contribuinte paulistano e o que também demonstra a inviabilidade do projeto. Com base nestas considerações, qualquer pessoa de bom senso percebe que o Projeto Nova Luz e a Concessão Urbanística da Nova Luz devem ser cancelados - a fim de evitar a falência do Concessionário Urbanístico, de evitar mais despesas desnecessárias para o contribuinte paulistano em proveito dos especuladores imobiliários e para evitar os perigos de mais uma área de terra arrasada nesta cidade. Afinal, pagar a conta de muito mais de R$ 10 bilhões, só para os especuladores imobiliários se locupletar, interessa ao contribuinte paulistano e à cidade?

São Paulo

GALOPANDO

A cidade de São Paulo está com o asfaltamento de suas ruas em um estado lamentável! Só há remendos, que a transformaram numa cidade "galopante", pois andamos de carro aos galopes, como bem observou um visitante de outra cidade. Proponho aos leitores deste Fórum que passemos a designar São Paulo como "a cidade que não pode parar...de galopar", até que um prefeito qualquer, com vergonha na cara, corrija esse absurdo, com o nosso gordo IPTU.

São Paulo

ÁREAS DE RISCO

O Estadão de 22/02 publica que o prefeito de São Paulo anunciou que a prefeitura terminou o mapeamento, através do IPT, das áreas de riscos da cidade e da população correspondente. A iniciativa obviamente merece aplausos e causa admiração que não tenha sido efetuada há muito mais tempo. É de se estranhar que a municipalidade tenha contratado um instituto estadual para realizar o levantamento e não tenha utilizado uma equipe própria dentre os seus milhares de funcionários. Para tanto conta com engenheiros, arquitetos, geólogos e todo o pessoal técnico e operacional de apoio que com certeza possuem todas as qualidades para realizar o mesmo serviço e pelos seus vencimentos, que recebem no fim de cada mês. Quem conhece de perto a administração municipal sabe que não é a primeira vez que seus funcionários são mal aproveitados enquanto o município gasta pequenas fortunas para contratar serviços técnicos de terceiros. Na década de 1970, por exemplo, o prefeito da época contratou uma empresa estatal de São Paulo para dividir a frota municipal que servia as diversas secretarias e era toda gerenciada por um único departamento municipal. Depois de três meses batendo a cabeça, a empresa em questão ainda não tinha conseguido realizar o serviço para a qual tinha sido contratada. Então o secretário dos transportes, já correndo o perigo de perder o cargo, intimou o departamento municipal e apenas um engenheiro e uma pequena equipe de apoio, realizou o projeto em apenas uma semana, pois a memória técnica estava com a equipe da casa e não com a equipe contratada. Se a empresa contratada recebeu o valor correspondente ao contrato é um mistério até hoje não revelado. Não é crível que uma prefeitura do porte da Prefeitura da Cidade de São Paulo, com uma equipe técnica avantajada e capaz, tenha a necessidade de contratar serviço de terceiros, para realizar um levantamento que na verdade faz parte do dia a dia dos seus funcionários.

São Paulo

CIDADE ABANDONADA

Após as chuvas, o trânsito de torna ainda mais caótico, os faróis não funcionam, árvores caem destruindo carros, ou matando pessoas, a energia acaba e ninguém é responsável pelos danos causados, ou seja, todo ano a chuva é quase a mesma, ela virá inevitavelmente, mas a cidade não esta preparada, não se prepara, São Paulo, é uma cidade abandonada, esta é a sensação que temos nestes momentos mais problemáticos.

São Paulo

CONTRATAÇÕES IRREGULARES

Quando abrimos os jornais e revistas e que constatamos tantas irregularidades nas contratações de serviços e pessoal, passamos a entender o por quê de tanta disputa pelos cargos de direção nos ministérios e empresas estatais. Os agentes públicos não pensam em fazer o melhor para o povo, querem apenas usufruir do melhor para si, parentes e amigos.As compras e serviços estão sempre superfaturadas e a contratação de pessoal terceirizada. A argumentação é há anos é a mesma: urgência na aquisição e especialização na admissão de trabalhadores, como se ministérios e empresas não tivessem em seus quadros gente competente para exercer as funções. Tudo isso, além de causar muita revolta entre servidores e trabalhadores, provoca um imensurável prejuízo aos contribuintes. Será que o eleitor tem consciência disso? E por falar em prejuízo, a presidente Dilma deve pensar muito bem antes de criar mais um ministério, afinal, estamos ou não em contenção de despesas?

São Paulo

INFLAÇÃO GALOPANTE

Não existem economistas no governo para pesquisar inflação, mas oportunistas e manipuladores como o Sr. Mantega e sua equipe. Comprei telhas plásticas leitosas, da mesma marca, na mesma loja em 09.06.10 por 25 reais a unidade; em 13.12.10, por 30,13 reais (aumento de 20%) e em 21.02.11 por 34,27 (mais 13), portanto, em 8 meses, um aumento 37%. Pode não ser gênero de primeira necessidade para alimentação, mas o é para a construção civil, portanto, inflação é aquilo que pesa no bolso do contribuinte e não o que o governo declara mentirosamente dentro de suas conveniências. E o salário mínimo aumenta 4.8% - só pode ser brincadeira ou piada sem graça do grupo Lula, Dilma, Mantega, Vacareza, Vicentinho e outros pretensos humoristas desse picadeiro chamado Brasil. Dentro de muito pouco tempo, em consequência da gastança do governo Lula, Dilma Rousseff terá que mudar nossa moeda para "irreal" diante da inflação que se avizinha sem que o povo, embevecido, tenha o menor discernimento e conhecimento.

Petrópolis

EM VEZ DE CPMF, ISO 9000

Todos os já muito sacrificados brasileiros devem se unir ao ex-senador Marco Maciel para rechaçar a volta da CPMF, com qualquer nome que inventem. O sr. Maciel tem toda razão quando diz que "já temos uma carga tributária muito pesada. Um novo imposto é mais uma forma de extrair [dinheiro] do cidadão". O governo que aperte o seu luxuoso e folgado cinto, trabalhando mais, com mais eficiência, produtividade, honestidade. Que acabe com tanta mordomia e corrupção, tantas fraudes e desvios de bens públicos. Está na hora de mostrarem serviço... e não de terça a quinta-feira, como tem sido o caso no Legislativo. O povo que trabalha duro quase cinco meses do ano para sustentar essa inchada e perdulária máquina pública, não aguenta mais. ISO 9000 nelles!

São Paulo

A HERDEIRA E OS CORTES

No nordeste, a presidente Dilma acentuou aos governadores da região que "investimentos e programas estratégicos", não especificados, "serão poupados do corte orçamentário de R$50 bilhões" (Estado, 27/2, A7). Deveria ter explicitado,então, que deverá começar sua poda ou rígida atuação pelo que ninguém acredita, ou seja, eliminando da gastança os cargos comissionados, sem criar outros, ou suprimindo subsídios que sem severa revisão não poderão ser mantidos ou renovados, mas corresponderam no governo anterior a 3% do PIB, vale dizer: R$110 bilhões. Também está registrado que os restos a pagar do governo Lula se elevam só neste ano a R$129 bilhões e não disse a governante se, para auditoria de sua finalidade, será adiado o seu cumprimento, se mantidos. É o que a transparência exige e não se crê possa ocorrer. Decorrem, pois, desses fatos inegáveis duas conclusões lógicas. A primeira é que, incontornavelmente, incidirão nos cortes obras prometidas em campanha e significativas à condução da candidata ao Planalto.Teremos, então, a volta do estelionato eleitoral, termo tão de agrado de seu partido. A segunda será o feitiço contra o feiticeiro: de nenhuma forma terá sido bendita para a sucessora a herança recebida.

São Paulo

MÍNIMO NO SENADO

Sancionar o mínimo vai ser fácil? Um aumento é que está difícil...

Nova Londrina (PR)

‘DISTRITÃO’ EM CHEQUE

Se bem entendi o editorial do Estadão de 22/02 - A3 - "O disparate do distritão", sinto uma preocupação do jornal em não recomendar, o sistema defendido por Michel Temer que torna vencedor na eleição o deputado que mais votos obtiver nas urnas, assim como acontece para os senadores. Não concordo com a tese do Estadão, porque teme esta respeitável empresa jornalística que figuras populares como esportistas e principalmente dos meios de comunicação como atores, cantores, apresentadores, etc, infestem com suas candidaturas os próximos pleitos, como ocorreu com o Tiririca, Agnaldo Timóteo, Romário, Popó, Clodovil, etc.! Oras! Isso é prática da democracia! E com o modelo sugerido pelo vice-presidente, evitaria que um Tiririca da vida, eleja um companheiro de partido com números de votos insignificantes, a prejuízo daqueles de melhor performance. O que é tremenda injustiça. Se o PSDB, PMDB, PT, etc, optarem por candidaturas de muitos ditos figuras populares é um problema da cada partido. Quem seria melhor do que estes?! Um Sarney, Renan, João Paulo Cunha, Valdemar Costa Neto, Maluf, etc.?! O nosso parlamento nestes últimos tempos tem abrigado entre seus quase seiscentos representantes grande parte de Tiriricas! Às vezes letrados sem vocação de servir a Nação, ainda muito propensos a ilicitudes contra o erário e de legislar em causa própria. Neste caso melhor seria que o mais votado fosse consagrado o eleito, assim como no futebol vence o título a equipe que acumular mais pontos...

São Carlos

REFORMA POLÍTICA E O ‘DISTRITÃO’

Dado que a estrutura político-partidária que hoje regula a participação dos cidadãos no processo político não se mostra capaz de eleger representantes identificados com os interesses daqueles que os elegem [que nem sabem quem são], mesmo porque os eleitos dificilmente são conhecidos [quando o são] por seus eleitores senão pouco tempo antes do pleito e através de propaganda - no mínimo enganosa - que não os levam a mostrar seus princípios e não exige respeito aos dos partidos aos quais se filiaram, torna-se forçoso ser feita uma reforma na legislação pertinente se retende um sistema legitimo [democrático] de representação popular. Desconsiderando o absurdo da ideia de que os eleitores não podem analisar temas complexos - a forma de se sentirem representados - o que por principio os tornaria incapazes de tomar decisões e como tais obrigados a se submeterem à tutela de políticos eleitos por eles [o que em si já é contraditório], torna-se imprescindível que tal reforma seja feita por entidades representativas dos diversos grupos sociais e referendada diretamente pela população, e não, como pretendem as "velhas raposas velhas", exclusivamente por aqueles que foram eleitos dentro das regras atuais, uma vez que estes tendem, como temos visto nas ultimas décadas, a legislar em causa própria, desconsiderando qualquer mudança que altere o "status quo".

Jaú

CCJ DA CÂMARA

A carta do ilustre médico Dr.,Arnaldo Amado Ferreira Filho publicada na terça-feira (22/11) no Portal do Fórum dos Leitores do Estadão, sob o Título "Democracia dos Reféns",traduz com uma verdade incontestável,o pensamento dos brasileiros que amam seu País e que são "reféns" da atual democracia, cujos governantes dos Poderes Executivo e Legislativo, como se fossem senhores feudais e nós seus vassalos,agem , sem o menor pudor,fazendo e desfazendo aquilo que querem em suas gestões desonestas e imorais. Esta carta é uma síntese muito bem elaborada do que se passe no Congresso Nacional de vergonhoso e enlameado na concenciência dos seus parlamentares, com exceções honrosas.Dela (carta), destaco a crítica de uma resolução da Câmara dos Deputados, que é uma aberração jurídica e um tapa na cara dos homens de bem, que é a indicação do deputado que está sendo processado por falcatruas, corrupção, mensalão, etc,.para presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado João Cunha. Esta é a cunha que os irresponsáveis deputados estão rachando os corações dos brasileiros em suas dignidades e no respeito às coisas republicanas. Até quando, meu Deus?

Assis

CASO SEAN

Decisão da Justiça americana impediu que a avó do menino Sean possa visitar o seu neto, nos EUA. Após longa batalha judicial que envolveu os governos de Brasil e EUA, Sean acabou ficando com o seu pai, em New Jersey. Não há dúvidas de que, para o bem de Sean, seu pai e sua avó deveriam ter uma relação de respeito, generosidade e boa vontade recíprocos, o que está longe de acontecer nesse caso. Lembro que enquanto Sean morava com a avó, no Rio, ela também impediu que o pai do garoto mantivesse contato com ele e dificultou ao máximo as coisas. Já ensinam os ditados populares que 'nada como um dia depois do outro', que 'a vida dá voltas' e lições, que 'quem semeia ventos, colhe tempestades' e que 'colhemos aquilo que plantamos'. A avó foi intransigente e insensível e agora o pai está pagando na mesma moeda. Pobre menino Sean!

São Paulo

MORRA!

O Sr. prefeito de Manaus/AM, com uma infeliz expressão (Morra!! Morra!!...) à uma pobre moradora em área de risco na referida cidade, criou em verdade uma grande confusão que chega à beira do seu nome (Amazonino) e inclusive de seu Estado, o Amazonas, tão grande foi essa repercussão.

Avanhandava

AERODILMA

"Um avião digno de um príncipe árabe ´à disposição de Dilma". Essa é a manchete do Estadão de sábado, 19/02/2011, pg A6. Vale a pena ler. É o melhor avião construído pela Embraer. Só luxo. A era do PT inaugurou essa moda. Nunca antes...Imediatamente nos ocorre a pergunta: e o aerolula ? Não serviria para a presidente ? Onde está ? Teria ido para S. Bernardo também ?Quer dizer que se o PT continuar no poder, cada presidente terá seu avião ? Mas o ministro da Fazenda não disse que terá de cortar gastos públicos ? Ou a Embraer voltou a ser empresa estatal, agora que foi salva pela privatização tão amaldiçoada pelo PT?

Campinas

HERANÇA

A entrevista da Sonia Racy com o ex-presidente FHC nos deixa a certeza da enorme diferença existente entre o próprio e o recém apeado da presidência. A herança que FHC deixou ao País e aos seus cidadãos-a história vai contar honra e enobrece todos aqueles que tiveram a felicidade de sufragá-lo nas urnas. A estoria do governo que se findou, fica para as calendas, como um sonho mau que se acabou. O resto é balela e conversa fiada.

Limeira

ENTREVISTA FHC

Li a entrevista do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no caderno 2 de 21/2 do Estadão - Direto da Fonte.O presidente Obama se enganou porque FHC é o cara.

Guarujá

BASTA

Primeiro foi flagrado usando indevidamente cartão corporativo para pagar simples tapiocas em 2008. Teve até que depôr em CPI, livrando a cara, acabou recebendo apoio do seu poderoso chefão, que adora transgressores, e o manteve como ministro, já que também participou da farra dos mesmos cartões, proibindo até que seus gastos fossem publicados, alegando segurança nacional. Agora, surge esta notícia envolvendo de novo este mesmo ministro Orlando Silva - do PC do B - cujo Ministério dos Esportes abastece ONGS fantasmas, que faz-de-conta que constroem campos de futebol para meninos pobres de várias regiões de vários Estados do país, programa este chamado Segundo Tempo. Estarrecida, li no Estadão de 19 e 20/02 as maracutaias que estas ONGS fizeram com o dinheiro que foi destinado para alegrar e ocupar estas crianças, após o horário escolar na pratica de esporte. Isto é crime!!!!! destruir o sonho de milhares de meninos, além de apoderar-se desta dinheirama. Ainda, o site do Ministério dos Esportes, tem o descaramento de estampar em sua página, que, o Segundo Tempo, é um programa de" inclusão social e desenvolvimento integral do homem". Este senhor ainda espera ser o dirigente das obras para a Copa de 2014. Espero que a presidente Dilma o demita a bem do serviço público, e que ele e sua quadrilha respondam civil e criminalmente por estes crimes.

Porto Feliz

BILHÕES A ZERO

Milhões de dinheiro público desviado sem qualquer resultado efetivo e já está no segundo tempo sem que o Ministério Público Federal tome qualquer atitude. Até o final do "programa social" o povo brasileiro estará perdendo de BILHÕES a ZERO.

São Paulo

DEMISSÃO SUMÁRIA

O que será que a presidente Dilma está esperando para botar no olho da rua o ministro Orlando Silva? Será que ela, tão exigente e responsável (como vêm a rotulando boa parte da imprensa), vai deixar em seu Ministério um político cujo partido está envolvido até o pescoço nesse emaranhado de falcatruas chamado Programa Segundo Tempo? Mais escandaloso do que deixá-lo no cargo foi a reação do PC do B às reportagens do Estadão, em tom furioso, condenando o suposto "conservadorismo reacionário" de tentar impedir que a esquerda "progressista" se fortaleça. Então tá: roubar dinheiro de nós, pobres pagadores de impostos, é sinal de progressismo. Acusar legitimamente o roubo, como fez o Estadão, é ser reacionário. Com a palavra, Dilma Rousseff.

Pindamonhangaba

VÍTIMAS

O PCdoB, assim como seus parceiros do PT, se fazem de vítimas quando são descobertos em mazelas. Agora diz que é perseguição da imprensa para atingir a presidente Dilma. Até quando vamos tolerar esse amadorismo estúpido no plano federal?

São Paulo

A VELHA DEFESA

A defesa do PCdoB veio no mais puro estilo das ditaduras comunistas, que jamais foram do proletariado. Os acusadores são falsos e uma minoria orquestrada para desestabilizar o regime em favor dos contrarrevolucionários, burgueses e conservadores. O Estadão quer desestabilizar o governo Dilma, o que não é verdade. E os fatos concretos? Ora, feito o discurso, não é necessário enveredar pelos ilícitos e pelo aparelhamento do Ministério dos Esportes, assim como foi, há décadas, aparelhada a UNE em favor do Partido.

São Paulo

SEGUNDO TEMPO

A nota do PC do B tentando defender as lambanças descobertas e constatadas pelo Jornal O Estado de S. Paulo é escandalosamente sem vergonha. O jornal denunciou e constatou os desvios de verba pública evidentes. Dilma engoliu o maranhense ministro do Turismo que pagou motel com dinheiro público, efetivou Ideli Salvatti que recebeu dinheiro que não devia ter recebido, vai ver que achou que os desvios eram pequenos. Mas agora vai engolir os desvios e sumiços das verbas do ministério presidido por Orlando Silva ? Se assim for, com a qualidade dos ministérios que temos, nosso futuro é negro.

São Paulo

VALE NADA

A pergunta que fica: se o reclamante pelo titulo de campeão brasileiro de 87 fosse o Esporte Clube Recife, a CBF reconhecia os pernambucanos como campeões ? Duvido. Não sou são-paulino, mas se fosse pegaria aquela coisa feia chamada taça de bolinhas e jogaria no Tamanduateí. Vale nada!

São Paulo

RECONHECIMENTO

Se a CBF acaba de reconhecer também o Flamengo como campeão de 1987, logo é o 1º clube a se sagrar 5 vezes campeão brasileiro. E agora? Como ficará aquela taça das bolinhas que foi dada ao São Paulo, que não é mais o 1º clube a sagrar 5 vezes campeão brasileiro? Por mim eu deixava com o São Paulo. Aquela taça é horrível. O importante foi o reconhecimento que, acima de tudo, restabelece o respeito aos jogadores que conquistaram o título em campo.

Rio de Janeiro

GRANDE CBF

O Flamengo de maneira errada, ganhou um título em 1987, descumprindo normas futebolísticas existentes e vigentes na época, agora, sem saber porquê dá mais um título ao dono da maior torcida do país, seria por isso? seria melhor presidente Teixeira, dar o título de 1980 ao Clube Atlético Mineiro, conseguido no serra Dourada de maneira fraudulenta pelo mesmo beneficiário de agora, o Mengão,aos 30 minutos do primeiro tempo, Mozer, um zagueiro viril do Mengão fez 4 faltas desclassificantes em Reinaldo, sequer foi admoestado pelo árbitro Wright, e numa falta simples, de Reinaldo expulsou o ídolo do galo mineiro, e logo a seguir mais 4 atletas do galo provocaram suas expulsões tamanho fora o roubo, ali sim teve conivência da CBF que nada fez, não seria oportuna a hora também de dar aquele título ao glorioso Clube Atlético Mineiro?

Sete Lagoas (MG)