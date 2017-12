Cartas - 23/05/2011

Fosfosol

O procurador-geral da República deve estar gozando da cara dos brasileiros: dar prazo de 15 dias para o ministro Palocci explicar como conseguiu em curto espaço de tempo multiplicar por 20 seu patrimônio? Só pode ser piada ou, então, a certeza de que o povo esquece rápido. Passados 15 dias ninguém se lembra mais. Não é assim que as coisas funcionam por aqui? Quem ainda se lembra do caseiro Francenildo, dos anões do Orçamento, dos aloprados, do churrasqueiro, da Erenice, do mensalão...?

M. HELENA BORGES MARTINS

m.helena.martins@uol.com.br

São Paulo

Muito simples

Para provar que teve receitas que justificam o aumento do seu patrimônio, Palocci só precisa mostrar os Darfs referentes ao pagamento dos impostos que incidem sobre o faturamento de sua empresa. Esses documentos não abrem nenhum sigilo. Simples, simples... É só querer.

MARCOS REINACH

marcos@grassar.com.br

São Paulo

Ministros "consultores"

Sintomático o fato de nossos ministros se dedicarem, invariavelmente, à "consultoria" (sabe-se lá de quê), em vez de estarem ligados à sua área de formação, como clínica de saúde, por exemplo, no caso do manjadíssimo ministro Palocci, ou empreendimentos imobiliários, escolas de idiomas ou qualquer outra atividade menos vaga e mais clara. Tal fato, obviamente, leva os eleitores esclarecidos - ou seja, os que não recebem Bolsa-Família e entendem os noticiários - a imaginar os objetivos escusos dessas empresas e que os seus clientes sejam, na grande maioria, prestadores de serviços ou dependentes das benesses do governo. Daí a razão para a preocupação de Palocci em abrir a sua carteira de clientes e pedir ao prefeito Kassab que impeça o vazamento do ISS recolhido por sua "consultoria". Mais uma vez, vai ficar como está. E os Francenildos "que se explodam", pois neste país a Justiça só funciona para pobre.

PAULO RUAS

pstreets@terra.com.br

São Paulo

Propinoduto

Consultoria é uma "frescura" dos anos 90 inventada para acobertar a corrupção de políticos e funcionários públicos de alto escalão. Como não convém receber pessoalmente a propina, cria-se uma empresa fantasma com a única finalidade de se tornar uma baita "laranja" da sujeira por debaixo dos panos. Claro que existem as devidas exceções.

HABIB SAGUIAH NETO

saguiah@mtznet.com.br

Marataízes (ES)

Provérbio

Quando vejo que com as maracutaias muitos políticos enriqueceram, lembro-me do provérbio castelhano: "Rico assim de repente não pode ser santamente".

VIDAL DOS SANTOS

vidal.santos@yahoo.com.br

São Paulo

Testemunhos insuspeitos

Mesmo considerando os parâmetros relativos ao tempo e ao espaço, sobre a evolução fantástica do patrimônio do ministro da Casa Civil acredito ser pertinente evocar dois testemunhos históricos insuspeitos. 1) Do escritor francês Honoré de Balzac: "Por trás de toda fortuna existe um crime". 2) Do gângster americano Al Capone: "Não entendo por que certas pessoas enveredam pelo crime, se existem mil maneiras legais de ser desonesto".

GILBERTO ARAÚJO

gilberto.araujo2077@yahoo.com.br

Belo Horizonte

Difamação?

Como pode o governo querer atribuir à oposição campanha de difamação contra Palocci? Esse ministro, alguns anos atrás, já demonstrou não ter princípios morais muito elevados, quando mexeu no sigilo bancário de um pobre trabalhador. Agora se descobre que o mesmo ministro em poucos anos amealhou enorme fortuna, enquanto seu partido estava no poder. O ministro tem a obrigação, sim, de dar esclarecimentos detalhados sobre sua suspeita fortuna ao povo brasileiro.

MARCO ANTONIO MARTIGNONI

mmartignoni@ig.com.br

São Paulo

Pingos nos is

Afinal, qual é a ala do PT que quer tornar inviável o governo da presidente Dilma Rousseff?

SONIA MARIA BENFATTI RESSTEL

sbresstel@gmail.com

São José do Rio Preto

Assombração

Todo palácio tem seus fantasmas para assombrar o ambiente. Os do Planalto estão na Casa Civil.

ROBERTO CABRAL

cabralhoje@bol.com.br

Maringá (PR)

ETIQUETAGEM

Campanha de prevenção

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara aprovou parecer da deputada Sandra Rosado (PSB-RN) ao Projeto de Lei 261/99, do ex-deputado Barbosa Neto, que obriga à inserção de etiquetas nas roupas íntimas para adultos alertando para a importância do exame preventivo de câncer. Segundo a relatora, a ideia é que em cuecas a etiqueta lembre ao homem com mais de 40 anos que é preciso fazer o exame de prevenção do câncer de próstata periodicamente. Nas calcinhas, a etiqueta advertirá as mulheres sobre o uso de preservativo e o exame periódico para detecção precoce do câncer de colo de útero. E nos sutiãs alertará para a necessidade do autoexame dos seios para detectar o câncer de mama em estágio inicial. O mérito da questão é pertinente, mas a eficácia do meio de divulgação é duvidosa, além de aumentar os custos de pequenos empresários do ramo. No entanto, se ficar provado que a campanha surtiu o efeito desejado, a medida deve ser estendida ao paletó dos políticos, em especial dos congressistas, cuja etiqueta teria a mensagem: "Seja honesto e ético. Represente o povo com dignidade".

GABRIEL FERNANDES

gabbrieel@uol.com.br

Recife

MEC

Distribuição de livro didático

Entendi os recados do ministro da Educação. Primeiro: Pra quem é, bacalhau basta. Segundo: "Quem é" deve permanecer como é. Pergunto: seus filhos, se os tem, estudam em escola pública?

EUNICE MARINO

marinoeu@hotmail.com

Guaxupé (MG)

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 1.202

TEMA DO DIA

Crise com Palocci e as leis contra corrupção

Congresso pouco fez para criar lei relacionada ao conflito de interesses públicos e privados

"Palocci ganhou mais dinheiro em 2010, com a sua consultoria, do que ganhara em todos os anos anteriores. Ainda assim, decidiu aceitar um cargo público. Qual será a razão?"

SILVIO SOZZA

"Basta publicar as datas dos pagamentos para Palocci, os clientes que pagaram e respectivos valores e tudo ficará claro."

UCCIO MARIETTA

"Um enriquecimento tão rápido só pode levantar suspeitas."

JOSÉ RICARDO REIS VASCONCELOS

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

EXEMPLOS

Uma taxista chamada Aparecida Gonçalves da Silva, uma professora chamada Amanda Gurgel e um empresário chamado Ricardo Semler possuem em comum qualidades ímpares, verdadeiros disseminadores de cidadania. São de primeira classe num país de governos de quinta. Para quem não sabe, a primeira personagem procurou, encontrou e entregou a um de seus passageiros mais de dois mil reais perdidos. A segunda, com muita propriedade, denunciou aos seus governantes, face a face, o descaso da educação apenas com o relato de seu dia a dia. Já o terceiro teve a bela iniciativa de fazer o que muitos governos não fazem:uma boa escola com boas ideias. Mesmo com os péssimos exemplos por parte dos nossos políticos, persistem no nosso meio pessoas que nos faz crer num Brasil melhor. A elas, os nossos parabéns!!!

José Eduardo Zambon Elias zambonelias@estadao.com.br

Marília

DOIS PAÍSES DENTRO DO MESMO BRASIL

O Brasil tem dados e números que poderiam deixar qualquer analista perdido em suas análises teóricas. Somos um país que produz minérios em quantidade que supera os demais países do mundo, temos riquezas infinitas em nosso solo, subsolo e nas águas profundas da nossa imensa extensão territorial.

Possuímos matas e a floresta amazônica rica em produtos e subprodutos que atraem a indústria farmacêutica, cosmética e de outros segmentos pelo mundo afora. São incontáveis nossas possibilidades de exploração de turismo ecológico.

Temos em São Paulo números comparáveis as maiores metrópoles do planeta,em gastronomia, comércio, produção de veículos, compra e utilização da frota de helicópteros, enfim, números que assombram o mundo.

Sem contar a força da agricultura, que mesmo sem o devido incentivo do governo é uma das mais produtivas do mundo. A indústria de agronegócios é uma realidade, já realiza grandes feiras e atrai milhares de investidores.

Do outro lado, nosso país, por não aproveitar o que tem de melhor e desviar,através de seus políticos, o fruto do que é arrecadado em impostos e outras receitaspara corrupção, desperdício e desvio de finalidade possibilita que tenhamos índices de IDH, educação e saúde abaixo de países muito pobres da África, por exemplo.

Temos milhares de pessoas vivendo em extrema miséria, temos criminalidade assustadora, nossa saúde pública é uma das piores do mundo, nossa educação carece de investimentos na estrutura e no seu pessoal. Somos gigantes vivendo apequenados e sem nenhuma esperança de melhora.

Nossa classe político legislou durante um século em causa própria, excluindo qualquer possibilidade de termos um país justo que faça jus à democracia que foi reinstaurada há 25 anos. Vivemos eternamente com o slogan "Brasil, o país do futuro". Tempo que não chega, pois estamos atrasados e vivendo das mazelas do passado e que infernizam nosso momento atual.

As propagandas a preço de ouro tentam transformar o Brasil em potencia mundial, mas a realidade das ruas e do povo é bem diferente. Temos combustíveis caros, apesar de sermos autossuficientes em exploração de petróleo. Pagamos a maior carga tributária do planeta e não temos nada em troca.

Enfim, o Brasil é uma grande incógnita, poderia ser a salvação do planeta, mas nem sua própria floresta, pulmão do mundo, é tratada com respeito por seus governantes. Suas riquezas se esvaem por tratados que prejudicam o povo e enriquecem empresários gananciosos.

O país do futuro jamais se livrará do seu passado se no presente não mudar sua forma de encarar o mundo globalizado ao seu redor. É preciso dar valor à sua gente, recuperar o tempo perdido, missão quase impossível diante da falta de qualidade dos nossos políticos.

Rafael Moia Filho http://falandoummonte.blogspot.com/ Twitter @rafamfilho

Bauru

REFERÊNCIA NACIONAL

A família necessita de um responsável que organize a vida dos filhos. Uma escola precisa de um professor para orientar a vida dos alunos no aprendizado diário. As Forças Armadas necessitam de um comandante para orientar a tropa. Funcionários públicos precisam de um chefe para coordenar as ações na direção do bem-estar social. Uma nação necessita de um presidente que estabeleça respeito e cumprimento as leis do país. No Brasil, a desordem passa ser uma referência e justificativa para os atos cometidos. Como se pode ter uma referência se um presidente afirmaque “Todos os partidos políticos têm caixa 2”; se um ministro esbraveja que a maioria dos ministros de outros governos enriqueceu também; se um presidente do Senado cinicamente diz que todos agem da mesma forma; se um ministro da Justiça afirma que não há nada a investigar...?Como esperar que não aconteçam assassinatos de cidadãos, roubos do patrimônio, descrença na vida, se o exemplo que vem das "autoridades" é “todo mundo faz igual”?

Gilson Niceas de Almeida gilsonniceasalmeida@gmail.com

São Paulo

PALOCCIGATE

A “esquerda caviar” refestela-se em suntuosos e nababescos apartamentos-palácios de R$ 6,6 milhões (!),enquanto prega o discurso de inclusão social e fim da miséria dos brasileiros. O poder é realmente afrodisíaco!

J. S. Decol decoljs@globo.com

São Paulo

O BRASIL DO PT

Não há polícia, tramelamos as portas, colocamos grades, blindamos os carros, jogamos tinta no dinheiro e lamentamos a morte de nossos filhos. Não há escolas e não aprendemos, não conseguimos progredir na vida. Não temos famílias, não conseguimos ter ética, moral e bons costumes. Não saímos da miséria porque não sabemos ganhar dinheiro... Chama o Palocci!

Cartilha do Haddad: A escola existe para formar bons e éticos profissionais para serem bem-sucedidos e progredirem na vida. Formação moral se leva de casa, se aprende com os pais e a escola só complementa. Quando será que os políticos do governo farão algo de importante para o nosso país?

José Alberto de Paiva alpai12@yahoo.com.br

São Paulo

CASO PALOCCI

Depois que Lula, em palestra, disse: "Quando assumi o Brasil só tinha miseráveis",

podemos concluir, diante do caso Palocci, que enquanto nós, cães miseráveis que

restaram, latimos a caravana da impunidade passa.

Francisco José Sidoti fransidoti@gmail.com

São Paulo

A COISA PÚBLICA E AS VANTAGENS PESSOAIS

Palocci não é o primeiro, não é o único e com certeza não será o último a tirar grandes vantagens de estar trabalhando no serviço público. A questão vai além do que jornais e seus jornalistas e comentaristas estão levantando e expondo. Estar perto ou dentro da coisa pública por si só traz um conhecimento sobre como de fato funciona este país, que é mais que precioso, é fundamental para conseguir qualquer resultado, pessoal ou para o bem doPaís. O que faltou a todos os que estão cobrindo mais este caso é lembrar que o serviço público brasileiro está inserido na nossa “suposta” democracia. Democracia “se baseia na ideia da soberania popular e na distribuição equilibrada do poder” (Dicionário Aulete), portanto, deveria passar pela facilidade de qualquer cidadão comum de compreender e conseguir usar a coisa pública. Ter contato com a coisa pública de fato, além do balcão de atendimento, é para poucos. A máquina pública, através e ao gosto de seus indivíduos servidores, se dá o direito de abrir ou não as portas às informações corretas. Maquiavelismo puro. Quem tem habilidade ou força consegue ter acesso, geralmente paulatino e dosado, ao Brasil de verdade. O resto preenche formulários. Não é muito democrático e nem sempre de moral honesta. Os Paloccis da vida são só a ponta do iceberg.

Arturo Alcorta arturoalcorta@uol.com.br

São Paulo

AMEDRONTADOS

A apreensão de Palocci é tão visível quanto a da tropa de choque do governo. A postura amedrontada do ministro e de todos os membros governamentais, pela suas atitudes de preocupante defesa, faz acreditar que o chefe da Casa Civil tenha culpa e esteja numa grande enroscada pela segunda vez no governo petista. Se o Poder Judiciário tivesse atuado seriamente no caso da quebra de sigilo bancário do caseiro Francenildo, punindo o culpado, certamente hoje não estaríamos presenciando mais um escândalo envolvendo integrantes do corrupto governo petista. Afinal, se não tem culpa, por que tanta movimentação para dfendê-lo? Quem não deve não precisa temer.

Benone Augusto de Paiva benonepaiva@yahoo.com.br

São Paulo

VÁCUO

Lula tinha por costume absolver acusados. Assim foi com os mensaleiros, com os aloprados, com os Waldomiros, com os Lulinhas, Dirceus, Paloccis e tantos outros. A moda pegou e agora Jobim absolve e nomeia réu, a " presidenta" absolve e entrega cargos, bloqueia investigações e blinda suspeitos. Governadores se arvoram em juízes, emitem opiniões a respeito de réus e os contratam. Ministros nomeiam para altos cargos suspeitos de corrupção, deputados elegem para comissão de ética parlamentares conhecidos por malfeitos e o povo elege desonestos e ignorantes que partidos políticos usam para caçar votos.

Há, evidentemente, um vazio no sistema, invadido por vedadeiros sem... vergonha! Com a leniência das chamadas autoridades, principalmente na área triste do Judiciário, que, tal qual monstro adormecido, só age anos depois dos fatos ocorridos, esquecendo a indignação e permitindo a sequência de atuação de mafeitores impunes que debocham dos princípios básicos da nacionalidade. País sem Justiça passa a ser tão somente um aglomerado regido pela esperteza que premia o cinismo e a má-fé. E quando os não togados se arvoram em juízes, certamente é porque o espaço foi deixado vazio e descuidado por alguém que teria a obrigação de honrá-lo.

Gustavo A. Souza Murgel gustavomurgel@hotmail.com

Campinas

GOVERNO

Quando se aventa a hipótese de que o governo do PT tende a se tornar uma ditadura, não parece estarmos muito longe disso. As medidas provisórias ditadas pelo presidente têm força de lei; o Supremo Tribunal Federal já teve ocasiões de atuar como legislador (e os ministros do STF são escolhidos pelo presidente e aprovados ou não pelo Senado, sendo que atualmente 7, de um total de 11, foram nomeados por Lula). Já que o Congresso tem maioria governista, então a pergunta que se faz é: onde foi parar a divisão de Poderes e o que estaria faltando para considerarmos que já somos uma ditadura?

Conrado de Paulo conrado.paulo@uol.com.br

Bragança Paulista

DITADURA

O impedimento normal do Legislativo por parte doExecutivo representa nada mais, nada menos do que ditadura do Executivo. Se Palocci nada tem a esconder, por que não se pronuncia?

Carlos Yoshikazu Takaoka cy.takaoka@hotmail.com

São Paulo

HONESTIDADE

Apreciei muito artigo “Palocci e a mulher de César”, de João Mellão Neto (20/5, A2), em mais este epísódio envolvendo o agora ministro da Casa Civil, lembrando personagens daHistória durante o Império Romano, muito bem ressaltando que “não basta ser honesto, é preciso demonstrar”. Assim, às altas esferas do nosso governo que se levantam em defesa, visível blindagem, do ministro Palocci, só podemos aplicar mais um ditado popular que diz: “Quem usa cuida!”

João M. Jodas joao.jodas@terra.com.br

Santo André

FRAUDES EM CAMPINAS

Depois de ver 12 pessoas do alto escalão da prefeitura de Campinas sendo presas por fraudes em contratos, agora a população revoltada entende por que os órgãos públicos não têm dinheiro para pagar o aumento aos servidores.Ultimamente a gente tem visto na cidade de Campinas manifestações de greve dos funcionários municipais e da Unicamp. As reivindicações podem até não ser legítimas, mas as falta de verbas também pode não ser legítima. Seria importante que o Ministério Público não parasse agora, verificasse que o patrimônio dos vereadores, do prefeito ede funcionários do alto escalão da prefeitura, como tambémdos pró-reitores, do reitor e funcionários do alto escalão da universidade, talvez não são compatível com o ganho deles. Quem sabe encontra outros como o ministro Palocci, que conseguiu aumentar seu patrimônio em pouquíssimo tempo.

Anderson Aparecido, servidordandersonaparecido@yahoo.com

Hortolândia

PALOCCI E SUA FORTUNA INUSITADA

Com Senado e Câmara cooptados, um Ministério Público Federal tolhido; com a “companheirada” instalada nos postos-chave, uma oposição inexistente, um povo passivo, uma Constituição federal em frangalhos... Como esperar a aplicação de justiça?

Paulo Barros dr.paulobarros25000@gmail.com

São Paulo

ENRIQUECIMENTO NA VIDA PÚBLICA

O ministro Antônio Palocci dizia-se um “homem de poucas posses” e declarou patrimônio de R$350 mil em 2006. Agora, sua empresa faturou R$ 20 milhões em 2010. Uma coisa é certa: é bom ter sido ministro no Brasil. Com acesso a informações privilegiadas avidamente desejadas pelas empresas privadas e dentro dos círculos do poder, seu“passe” se torna altamente valioso e lucrativo. Como quem não deve não teme, Palocci e 90% dos políticos brasileiros deveriam ser investigados sobre o seu enriquecimento meteórico na vida pública.

Renato Khair renatokhair@uol.com.br

São Paulo

A PROVA DA DISTORÇÃO

Tudo poderia ser válido, não fosse pelo histórico. Palocci envolvido com empreiteiras do lixo quando na prefeitura de Ribeirão Preto, o caso Francenildo e sua eleição por voto proporcional a deputado federal pela lista oferecida aos eleitores pelo PT, logo após o escândalo do mensalão. Como tudo isso é possível se não pelo distorcido sistema eleitoral de voto proporcional em lista, com possibilidade de coligação?! Um verdadeiro absurdo que não permite que nenhum parlamentar seja cobrado por seus eleitores, pois não existe como estabelecer uma correlação direta. Só uma reforma política que dê mais poder aos eleitores e abra oportunidade para novas lideranças pode mudar este estado de coisas.

Filipe Ribeiro de Carvalho filipe_rcarvalho@hotmail.com

São Paulo

MILAGREIRO

É preciso lembrar que Palocci é medico e, como tal, algumas vezes consegue milagres. O difícil é acreditar nas explicações.

David Neto drdavidneto@uol.com.br

São Paulo

MILAGRE DA MULTIPLICAÇÃO

Com base nas informações do editorial "A ética Jaqueline dogoverno" (18/5, A3), fiz umas singelas contas sobre o aumento patrimonial do ministro e cheguei à seguinte conclusão: o iluminado Palocci teria de receber rendimentos mensais de sua empresa de consultoria equivalentes a R$ 127 mil durante os 48 meses de 2007 a 2010, para realizar as duas aquisições de imóveis, sem que sobrasse nada para sobrevivência familiar. Um verdadeiro fenômeno que ensejaria a publicação de um livro com dicas aos leitores sobre o milagre da multiplicação.

Clodomir De Jesus Redondo clodoredondo@bol.com.br

Araçoiaba da Serra

IMÓVEL

É impressão minha ou cortaram três zeros de meu dinheiro e eu não sabia? Pois se dois imóveis custou a bagatela de R$ 7,5 milhões, quanto o sr. Palocci ainda tem pra queimar (gastar)? Se continuar nesse ritmo, dentro de quatro anos ele compra o Brasil.

Orelio Andreazzi orelio@andreazzi.com.br

Suzano

CANONIZAÇÃO

Pessoal, avisa o Vaticano... Nem vai precisar de beatificação seguida de pesquisas (a blindagem será desfeita, certamente. Ninguém ousará o ofício de advogado do diabo). Palocci deve ser canonizado imediatamente em facedo "milagre da multiplicação" tanto de empresas quanto do seu capital. Eu sempre desconfiei daquele seu jeito despretensioso e bonachão, amigo de gente humilde como o Francenildo. Enfim, um autêntico "santarrão" brasileiro, de causar inveja ao Lulla.

José Jorge Ribeiro da Silva jjribeiros@yahoo.com.br

Campinas

O ILIBADO

O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, do PT, faz doutrina: o ministro da Casa Civil, Palocci do PT, é ilabado porque não há processo nenhum rodando na Justiça contra o "santo".

Falta encaminhar a canonização ao papa e o pedido de Prêmio Nobel da Economia à Academia Sueca. Dois coelhos com uma só cajadada!

Ariovaldo Batista arioba06@hotmail.com

São Bernardo do Campo

ACIMA DE QUALQUER SUSPEITA

Para o governo, a questão do enriquecimento de Palocci está encerrada. Para o povo, está enterrada na... lama de um governo corporativistamente corrupto.

Roberto Twiaschor rtwiaschor@uol.com.br

São Paulo

PÔR FIM AO ‘AFFAIR’

Uma sugestão para Palocci. Ele divulga as empresas para as quais prestou assessoria. Verifica-se o histórico dessas empresas, a.P. e d.P. (antes e depois de Palocci) e observa-se a evolução dos negócios com o governo e/ou empresas estatais e/ou fundos de pensões. Caso não haja nenhuma mudança relevante no histórico financeiro, ponto para Palocci e caso encerrado. Caso contrário, evidencia-se lobby irregular e processa-se Palocci. E não se fala mais nisso.

Luiz Nusbaum lnusbaum@uol.com.br

São Paulo

MERCADO

Se o Palocci tem valor no mercado, então que saia do governo e vá faturar no mercado! Mesmo porque no governo ele não tem mais valor. Não esculachem: governo é governo e mercado é mercado.

Ney José Pereira neyjosepereira@yahoo.com.br

São Paulo

TÁ NA HORA

Por que não derrubar o Palocci? Ele criou problemas no governo anterior e vai continuar criando ainda mais problemas com os seus problemas. Isso vem perturbar e incomodar o ambiente político nacional. Cai fora, sr.ministro!

Antonio Rochael Jr. antoniorochael@gmail.com

Iguape

PALOCCI X STRAUSS-KAHN

Sempre fui acusado por amigos e parentes de ser um americanófilo assumido. E sou mesmo, principalmente pela admiração que tenho pela instituição Justiça daquele país.

Vejam o caso Strauss-Kahn: pegou cadeia, e rapidinho, e se aparece alguém querendo dar uma "carteirada", vai junto!

Enquanto isso, aqui, no sereno país tropical, ministro enriquece ilicitamente e nossa Justiça nem se manifesta. E o que é pior, nossa presidenta é a primeira a dar a "carteirada"...

Paulo Sérgio Pecchio Gonçalves ppecchio@terra.com.br

São Paulo

É PIADA

Hilariante a explicação de que o faturamento da empresa de consultoria do ministro teve seus rendimentos aumentados no ano de 2010, dada a necessidade de terminar os contratos antecipadamente em consequência da mudança de status do contratado. É a primeira vez que se tem notícia de que a parte que motiva a suspensão ou o término de um contrato recebe por isso, ao invés de ser obrigado a ressarcir o contratante.

Alexandre Martini Neto biacarvalho@uol.com.br

Rio Claro

O SIGILO DAS EMPRESAS

Conhecemos, à luz da Constituição federal, o sigilo fiscal, o sigilo bancário, o sigilo das correspondências, o sigilo da intimidade, o sigilo dos processos de criatividade industrial, mas ignoramos (talvez por culpa nossa) o sigilo empresarial amplo. Se os elementos das empresas não pudessem ser expostos ao público, não haveria as reportagens investigativas. Se a divulgação visa à tutela do interesse público, não há que clamar pelo segredo, pelo qual clamam as empresas que se serviram da consultoria de Palocci e cuja ocultação somente legitima todas as presunçõoes da ocorrência de irrregularidades em seus negócios.

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

AS MALEÁVEIS LEIS PETISTAS

Se Antônio Palocci amealhou uma verba paradisíaca para indicar o caminho das pedras a seus clientes, imaginem quanto ganhou cada um desses felizardos ao ultrapassar todas as bandeiras da decência e as limitações impostas pelas leis vigentes no País, leis e decência sistematicamente ignoradas solenemente pelos pupilos de Lula. E pior, com o aval do mestre.

Geraldo de Paula e Silva geraldodepaula@ibest.com.br

Rio de Janeiro

O FEITIÇO CONTRA OS FEITICEIROS

O ministro Palocci, aquele que violou o sigilo da conta do caseiro, agora tenta cuidar do sigilo fiscal de sua empresa Projeto e, convenhamos, de quebra de sigilo o ministro entende, dá aula e até consultoria.

Outra coisa interessante é ver os petistas, que também entendem bastante de sigilo fiscal (não é, Serra?), pedindo para Kassab do PEM (partido ‘encima’ do muro) não deixar vazar o sigilo do ISS da empresa de Palocci.

Nada como um dia depois do outro, não é mesmo? E nada melhor do que feiticeiros correndo de feitiço.

Márcio M. Carvalho mmcoak@hotmail.com

Bauru

CONSULTORIA

Sou engenheiro, 40 de profissão e tenho um escritório de consultoria há 28 anos. Gostaria imensamente de receber recomendações, conselhos, enfim, consultoria para multiplicar o meu patrimônio por 20 nos próximos 4, 5 anos, pois não consegui fazê-lo ao longo de 28 anos trabalhados, por pura incompetência, devo admitir.

Alguém se habilita?

O consultor que tiver sucesso será regiamente pago.

Luiz Carlos Durante lcdurante@yahoo.com.br

São Paulo

SOBRE O PT

É um partido político ou uma “quadrilha altamente sofisticada”?

José Eduardo Victor je.victor@estadao.com.br

Jaú

IMUNDÍCIE NO CENTRO DO PODER

Será que a presidente da República quer se destruir,empregando e se apoiando em pessoas inqualificáveis para as funções ministeriais? Isto após 5 meses. Será que a sra. Dilma não conhece pessoas decentes, verdadeiros brasileiros?

Pare com esse mutirão de interesses particulares e partidários.

Tenha um olhar duro sobre os PACs e as empresas semipúbicas, como a Petrobrás.

A esperança que tínhamos na sra. Dilma, principalmente na honradez e no caráter inatingível, está sendo corroída rapidamente por erros inadmissíveis.

Jürgen Detlev Vageler vatra_ind@yahoo.com.br

Campinas

CASA CIVIL

A formação de consultores na Casa Civil, pela sua comprovada eficiência, é a garantia de um currículo que, por si só, assegura a clientela do mais elevado nível financeiro do Brasil, disposta a pagar qualquer preço pela eficaz consultoria.

Humberto Schuwartz Soares hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

KASSAB

Em reportagem de Leandro Colon (“Ministro pede a Kassab que preserve sigilo fiscal da Projeto”, 20/5, A7), o Estadão diz que, “ao recorrer a Kassab, o Palácio do Planalto mostra que conta com seu apoio na crise vivida pelo ministro da Casa Civil”. Mas será que se os dados de Palocci forem vazados não se terá cometido um crime tão grande quanto o foi contra o caseiro Francenildo? Será que Kassab estaria errado ao garantir o sigilo fiscal de alguém?

Fernando Racy Markunas frmarkunas@yahoo.com.br

São Paulo

MANEIRAS

"Aumento patrimonial não é crime". Faltou ao ministro Cardozo dizer de que maneira.

A. Fernandes standyball@hotmail.com

São Paulo

TUCANOS MANSOS

Com algumas poucas excessões, a tucanada reagiu palidamente ao escândalo Palocci. Sem fatos bizarros como os que petistas vêm produzindo desde a chegada ao poder, eles passaram anos gritando: "Fora, FHC". Por isso é inadimissível que diante de tantos escândalos descarados, atos de improbidade e até agressão à Constituição os políticos do PSDB fiquem se comportando com mesuras e esse papo de não querem desestablizar o governo. Ninguém quer anarquia no País, mas não é aceitável permitir que a impunidade continue como está.

Parabéns a ACM Neto, um dospoucos que estão indignados com essa sujeira toda.

Ademar Monteiro de Moraes ammoraes57@hotmail.com

São Paulo

COMPANHEIRISMO

Nossa, como mudou o sr. José Eduardo Cardozo, ministro da Justiça. Quando em São Paulo, era outro e agora está até protegendo companheiros que se ferram por agiremilegalmente. Por acaso, sr. ministro, aquele petista que ganhou um automóvel que 99% da população brasileira não tem condições de ter, isso não é, criminosamente, agir para assim aumentar o seu patrimônio? O senhor vai entrar nessa do companheirismo do PT?

Alcyr Cascardo alcyrcascardo1@hotmail.com

São Paulo

FIANÇAS

Dominique Strauss-Kahn, francês, fiança de US$ 1 milhão por estupro comprovado.

Ricardo Costa, brasileiro, US$ 75 milhões, por abuso de menor, sem provas. Está há dois anos e meio aguardando julgamento.

É patente o preconceito, racismo e discriminação contrabrasileiro.

Rosa Cristina Azevedo Souza Costa titaazevedo@hotmail.com

São Paulo

DESRESPEITO

Na sexta-feira, por volta das 9h30, ao passar pela UBS Nair Spina Benedicts, localizada no Bairro Oswaldo Cruz, deparei-me com uma situação de desrespeito que espero não volte mais a ocorrer após este alerta.

A ambulância de prefixo 09, placas DZX 2172, foi à unidade para transferir uma senhora, mas teve de parar sobre a calçada, uma vez que o local destinado ao estacionamento exclusivo das ambulâncias se encontrava ocupado por dois veículos cujas placas e anotei: ENS 2690 e EVG 4909.

A senhora em questão teve de ser amparada pela enfermagem e caminhar com dificuldade até a ambulância, mas minha pergunta é: e se fosse um caso mais grave, que necessitasse de maca?

Compreendo a dificuldade de estacionar nas proximidades da unidade, apesar de contar com estacionamento, mas que não atende a toda a demanda.

Contudo é preciso conscientizar os nossos motoristas de que as leis devem ser cumpridas e se faz necessário um esforço concentrado da Secretaria de Saúde, da gerência da unidade, dos funcionários, guarda municipal, usuários, enfim, de todos os atores que possam contribuir para coibir esses abusos, afinal o interesse individual não é maior que o coletivo. Finalmente sugiro às autoridades de trânsito a instalação da zona azul nas proximidades da unidade.

Roberto Canavezzi robertocanavezzi@yahoo.com.br

São Caetano do Sul

CONOSCO NINGUÉM PODEMOS!

O ministro da Educação do governo Lula, mantido no cargo pela atual presidente, tem-se esmerado pela boa administração da educação no País. Exemplo: os dois últimos exames do Enem (ou será o contrário?). A presidente, por sua vez, mantendo a tradição iniciada por seu antecessor, e aí parafraseando-a, se empenha num combate diuturnamente e noturnamente contra a língua portuguesa. Daí, não há o que estranhar quando a rede oficial distribui livros didáticos preconizando a adoção de linguagem “inadequada” (eufemismo utilizado pelos autores da notável obra didática para explicar a razão de ensinar a forma inculta) em estabelecimentos de ensino. Ora, qual a razão para se gastar dinheiro ensinando a falar errado? Pelo menos, aos estudantes que vão prestar o malfadado Enem, parabéns. Desta vez, todos, sem exceção, terão a pontuação máxima atribuída à dissertação na prova de Português.

Sergio Ridel sergiosridel@ig.com.br

São Paulo

PRIORIDADE ZERO

“Em nenhum governo, em nenhum momento, na nossa cidade, no nosso estado ou no nosso país, a educação foi prioridade”. Essa frase, dita pela professora Amanda Gurgel,cujo salário é de R$ 930 por mês, numa audiência pública sobre educação em Natal (RN), onde os professores e servidores do sistema de ensino estão em greve desde o dia 2 de maio, por motivos óbvios, deveria ser afixada em todas as Câmaras municipais, estaduais e federais, em letras garrafais, até que os nossos pseudopolíticos entendessem que a única solução para que o Brasil saia do atraso crônico em que se encontra em relação aos outros países emergentes é tornar o ensino público de qualidade a grande prioridade do País, criando programas com metas e prazos, antes que a maioria da juventude, e consequentemente o povo brasileiro, entre num estágio de ignorância irrecuperável.

Victor Germano Pereira victorgermano@uol.com.br

São Paulo

MÉRITO DESPREZADO

Os erros gramaticais contidos nos livros "didáticos" distribuídos pelo Ministério da Educação (?), sob pretexto de que, "com o acesso da classe popular, a formação tem de ser mais ampla.", no dizer da autora do livro da professora Heloísa Ramos, expressam, na verdade, aversão ao mérito, porquanto o governo da presidente Dilma está, ainda, sob influência de seu antecessor, que, sabidamente, não nutre afeição pelo estudo, muito menos respeito ao vernáculo escorreito.

Caros representantes do MEC, o fato de pertencer ao povo (como eu, que estudei em escola pública) não significa desprezo pela norma culta, respeitem a "última flor do Lácio"...

Roque Dias Prestes Filho roqdpf@hotmail.com

Votorantim

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Sobre os resultados colhidos pelo Enem e os que se esperam pelo "Por uma Vida Melhor", parece que o tal Ministério está fazendo o máximo empenho para se tornar absolutamente dispensável ou inútil. Viva o “Brasiu"!

Régis D. C. Fusaro rxfusaro@hotmail.com

São Paulo

UM HERÓI NACIONAL

Assisti em vídeo a um depoimento dado ao folhetim do SBT “Amor e Revolução” por um grande herói nacional chamado Carlos Eugênio da Paz - vulgo Clemente. Corajoso, como nunca vi igual, ele contou com grande orgulho como assassinou o empresário Henning Albert Boilesen em 1971. Do interior de um carro atirou na nuca do empresário e quando este, mesmo já baleado e desarmado tentou, fugir ele o alvejou com mais três tiros pelas costas. Na sua retaguarda, dando-lhe proteção, um comparsa, não menos corajoso, que abria fogo com uma metralhadora, para encerrar esse ato de bravura, por amor à Pátria, usou a última bala na cabeça da vítima como tiro de misericórdia. Fiquei extremamente curioso para saber mais sobre esse bravo. Não é por nada, vocês sabem, pessoas assim, tão valentes e corajosas, sempre despertam a curiosidade, admiração e até a inveja de muitos cidadãos de bem. Não é verdade? Portanto, gostaria que, se alguém tiver mais informações sobre esse grande e honrado brasileiro, como,por exemplo, atividade atual, local de trabalho (se é que trabalha, acredito que seja mais um gigolô do governo através de bolsa-ditadura), endereço residencial, lugares que frequenta, etc., e pudesse me repassar, eu ficaria muito agradecido . Afinal, quem não gostaria da aproximação e de uma troca de ideias com esse grande herói nacional? Ele tem muito a nos ensinar. Estou repassando meu email para uma possível resposta ao meu pedido. Antecipadamente agradeço.

Humberto de Luna Freire Filho hlffilho@gmail.com

São Paulo