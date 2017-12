Cartas - 23/06/2011

Prevaricação

É impressionante o aparelhamento político-partidário dos órgãos públicos brasileiros. Veja-se o Conselho Nacional de Imigração: em tempo recorde concedeu ao terrorista Battisti autorização para permanência legal no País. Esse é um caso típico de prevaricação. Com a palavra o Ministério Público Federal, para as providências legais cabíveis. Afinal, o Brasil não pode ser visto lá fora como uma grande pizzaria.

CARLOS BENEDITO P. DA SILVA

Rio Claro

Sinecura

Agora só nos resta ver os srs. Lula, Tarso Genro, Luiz Fux e alguns membros do STF criarem algum cargo para o terrorista e assassino Cesare Battisti à custa do erário desta República de bananas, aqui implantada.

ANTONIO JORGE OMETTO

Piracicaba

Kenneth Craig

Conselho ao condenado americano preso no Brasil: faça como o seu colega italiano, declare-se comunista e pronto. Será negada a extradição, ganhará a cidadania e ficará definitivamente livre. Foi o que o italiano fez com Lula e Tarso. Valeu a pena...

PLÍNIO ZABEU

Americana

Boas-vindas

Temos de dar a Cesare Battisti as boas-vindas ao país dos mensaleiros, aloprados, sanguessugas, desvio de verba da merenda escolar e "sigilo" em obras da Copa do Mundo. Não havia melhor lugar para ele viver tranquilamente os seus dias, com sombra, água fresca e impunidade.

ROBERTO SARAIVA ROMERA

São Bernardo do Campo

ADMINISTRAÇÃO KASSAB

Renúncia fiscal

Parabéns aos vereadores paulistanos, em especial a Marco Aurélio Cunha e Aurélio Miguel, pela coragem de tentar barrar essa absurda doação do dinheiro dos contribuintes para um clube de futebol construir o seu estádio, com as esfarrapadas justificativas da probabilidade de São Paulo ficar sem a abertura da Copa e sem os ganhos para a região de Itaquera, anunciados por uma consultoria. Aliás, com relação a consultorias e institutos de pesquisa já estamos "vacinados". Ingenuamente, posso perguntar: não teriam tramado "na calada da noite" para que a Fifa rejeitasse o Morumbi para, ao final, construirmos todos um estádio particular, que não tiveram a competência para erguer num terreno doado pela Prefeitura - leia-se: por nós - há mais de 20 anos? Relembro que o Morumbi foi construído em etapas, durante 18 anos, com o suado dinheiro dos que contribuíram. Além do mais, eu e meus vizinhos fomos "agraciados" com aumento de 67% de IPTU em dois anos sem nenhuma melhoria que o justificasse, ao contrário, até enchentes já as temos e meu bairro, a Vila Nova Conceição, é o campeão da dengue. Posso concluir que estamos financiando esse despropósito enquanto convivemos com graves problemas, como as mazelas que temos na educação e na saúde, do meu conhecimento, pois sou médico, fui professor universitário, diretor de faculdade de Medicina e Superintendente do Hospital das Clínicas de São Paulo.

ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA

São Paulo

Aurélio Miguel

Já que o vereador Aurélio Miguel vota no que é melhor para a cidade e para os cidadãos, por que votou a favor do indecente aumento do IPTU? A renda dos cidadãos não subiu na mesma proporção. Na época da votação apoiava o prefeito e agora, não mais?

RICARDO GUERRINI

São Paulo

Peso na consciência

Quero pedir ao sr. Kassab a devolução do meu voto, pois não quero carregar o peso na consciência de ter votado num cidadão tão descomprometido com nossa cidade. Com o abandono em que se encontram nossas ruas, creches, os hospitais, postos de saúde, etc., ele tem urgência em emprestar dinheiro nosso para estádio de futebol... Francamente!

ARIEL RUBENS VASCONCELLOS

São Paulo

COPA EM SÃO PAULO

Humilhação

Realmente, a cada dia nossos políticos nos presenteiam com grandes surpresas. A última e lamentável foi ver o nosso governador se "ajoelhando" para o sr. Ricardo Teixeira e implorando que a abertura da Copa seja na cidade de São Paulo. Com todo o respeito, faltou dignidade ao sr. Alckmin.

MAURÍCIO LIMA

São Paulo

FÚRIA ARRECADATÓRIA

Taxa de mineração

Não bastasse o Brasil ter uma das mais altas cargas tributárias do mundo, o governo vem agora querer aumentar a taxa para o setor de mineração. De 2005 até 2010, o aumento dessa taxa foi de nada menos que 163%, e agora o governo quer elevá-la novamente. O triste é que aumento de arrecadação não significa mais gasto com saúde, educação e segurança, mas, fatalmente, despesas improdutivas, principalmente salários e aposentadorias monstruosas para o setor público.

MARCO ANTONIO MARTIGNONI

São Paulo

PODER JUDICIÁRIO

Injustiça da Justiça

Os juízes, aqui, do berço esplêndido, já gozam 60 dias de férias (ao contrário do restante dos trabalhadores), em razão de uma lei assinada pelo marechal Castelo Branco em 1966. A proposta agora anunciada de serem agregadas novas regalias (como a venda de 20 dias dessas férias, auxílios e licenças) configura inaceitável injustiça pretendida pela Justiça.

CLAUDIO JANOWITZER

Rio de Janeiro

AEROPORTO DE CUMBICA

Terminal nos galpões

Em Guarulhos vão fazer terminal nos galpões da Vasp/Transbrasil. O transporte será feito em carrinhos de bagagem, uma alegria para as crianças, por cerca de R$ 100 milhões. Isso depois de oito anos e meio de governo do PT!

FRANCISCO JOSÉ SIDOTI

São Paulo

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 2.026

TEMA DO DIA

Hackers derrubam sites da Presidência

Autores do ataque defendem invasão a sites de governos e grandes corporações do planeta

"Se fosse um ataque ao bolso dos políticos, eles criariam, bem rapidinho, políticas e leis contra crimes cibernéticos."

FÁBIO HENRIQUE CANATA

"Posso até discordar dos métodos, porém, ao mesmo tempo, parabenizo pela coragem e inteligência."

FÁBIO MARTINS

"Até que não é má ideia, começar a dar trabalho para governos corruptos, já que o povo não consegue tirá-los do poder."

MARCIO TADEU BONDER

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

LUZ DE LED

Cumprimento esse grande jornal pela reportagem de ontem intitulada Ruas e túneis ganham luz de LED, principalmente por me convencer que me adiantei um pouco e, minha casa, vem ganhando, aos poucos, a substituição de lâmpadas incandescentes (não uso mais) por lâmpadas de concepção tecnológica mais avançada, como as ''compactas'' (a primeira PL, foi instalada há mais de 20 anos). Hoje tenho fluorescentes de potência mais baixa que as anteriores e compactas, de potência bem mais baixa que as incandescentes, resultando em melhor índice de iluminação). Na medida do possivel, serão substituidas por LED. Já tenho toda a entrada externa - jardim, terraço e garagem - iluminada com projetores (spots) de LED, uma sala, hall de escada; para outras dependências aguardo lâmpadas de LED mais econ?micas em custo e outras conveniências. Ao título do jornal acrescentei jocosamente: - e eu também! Não vou apresentar comentários tecno-econ?micos, que conheço pela vida profissional de Engenheiro Eletricista, ha décadas., para não estender esse assunto. O futuro está se tornando presente...

São Paulo

YESCOM É PÉSSIMA

Gostaria de expressar aqui minha indignação com a Yescom, organizadora da Maratona de São Pauo. Só piora a cada ano para nós, corredores amadores. Fiz a inscrição na prova a fim de correr 25 Km. Porém, como não havia aviso claro e nenhum tipo de informação, fui parar no final dos 10 km. Qdo tentei obter alguma informação, não consegui achar ninguém da organização. Voltei então e, fui auxiliada por um "marronzinho" q me informou do desvio pra os 25 km. Nessa altura, ja havia corrido 8 km a mais, e, sozinha e perdida pois não havia ninguém mais no percurso todo, não consegui completar a prova. Eles podem tentar se justificar dizendo q o percurso esta no site, porém o desvio não é claro e, de qquer forma, nos outros anos havia placares e pessoas avisando do desvio, o q não ocorreu este ano. E o próprio site avisa q as informações contidas ali podem não estar corretas!!!!!!Os senhores da Yescom são como alguns dos empresários do nosso Brasil varonil; se podem ganhar mais ( o preço das inscrições sobe em média 15% a cada ano e a corrida é toda patrocinada), o fazem na cara de pau. A piora na organização do evento é visivel a cada ano. A largada foi mudada para a Av. Roberto Marinho para q o pessoal da grande (eca!) Rede Globo pudesse dormir um pouco mais antes de transmitir a prova, cujo horário de largada, aliás, depende da boa vontade da programação da emissora. Acho q está na hora de haver mudanças, a Yescom poderia muito bem dar adeus a organização da maratona. Yescom, vcs estão péssimos! Uma vergonha!

São Paulo

INCRÍVEL

Só rindo mesmo das providências que esse "governo" tomou em relação aos planos de saúde particulares, pagos com o dinheiro dos que já pagam impostos para a Saúde. Rapidez no atendimento, prazos e outras regras, mas para o SUS não há previsões a tendência é primeiro morrer para depois ser chamado para os atendimentos. Não dá pra acreditar.

Leila E. Leitão

São Paulo

SAÚDE BRASIL

A Agencia Nacional de Saúde Suplementar (ANS) teve que publicar uma norma para tentar diminuir o tempo que clientes de planos de saúde particulares, aguardam por atendimento. Os planos de saúde particulares ou suplementares conseguem, apesar de cobrarem verdadeiras fortunas de seus associados, se igualar ao SUS (Sistema Único de Saúde) do governo, que faz seus pacientes esperarem até seis meses para serem atendidos.

São Paulo

RECORDE MUNDIAL

A Austin Rating acaba de divulgar que as empresas de cartões de crédito tiveram uma rentabilidade de 109,9% no primeiro trimestre, pudera cobrando juros de 594% ao ano, não é difícil. É uma rentabilidade de fazer inveja à máfia Siciliana!

São Paulo

RI, DE QUÊ?

Sinceramente, acho que esta última elevação do "rating" do Brasil pela agência de classificação de risco Moody"s mais atrapalha que ajuda o País. A nova "nota" (que subiu de Baa3 para Baa2) deverá atrair para cá ainda mais dólares especulativos, fortalecendo o real e dificultando exportações. O estoque de reservas brasileiras é, hoje, estimado em US$335 bilhões, sendo seu custo (chamado de "carregamento", que é quanto se "gasta" para manter essa pilha de dólares entesourados) da ordem de R$54 bilhões anuais, valor que, sozinho, supera o corte orçamentário anunciado no início da gestão Dilma Rousseff, ou, para quem preferir, excede o conjunto de dotações de vários programas sociais trombeteados aos quatro ventos pelo governo federal, aí incluído o carro-chefe do petismo, o programa "Bolsa-Família". Em suma, a nota favorável da Moody"s estimula a vinda de moeda especulativa, que valoriza o real, freando exportações, com óbvios reflexos na saúde de nossas contas externas, na geração de empregos e até causando desindustrialização ! Continuamos empilhando dólares além do que necessitamos, a um custo de dezenas de bilhões de reais, equivalente ao de vários programas sociais reunidos. Ainda assim, o governo festeja. Mas o que, exatamente?

São Paulo

BRASIL, SEGUNDO A MOODY''S

O Brasil, agora um país Baa2, sem plano econômico decenal, nem quadrienal, muito menos anual, cujo governo se vale de improvisos para correr atrás de denúncias recorrentes, cada vez mais alarmantes.

Monte Santo de Minas (MG)

INTEMPÉRIES FUTURAS

Apesar da elevação de patamar dos títulos da dívida brasileira anunciada pela agência Moody''s, é bom que os condutores da economia brasileira coloquem as barbas de molho. O tempo passa e as expectativas inflacionárias não melhoram, o agigantamento das reservas internacionais contribui para manter o real sobrevalorizado e a situação fiscal do governo recebe atenção meramente retórica - num momento em que os aportes ao BNDES por parte do Tesouro consomem bilhões e mais bilhões de reais, as obras da Copa e das Olimpíadas precisam ser tocadas pelo governo e o custoso reajuste do salário mínimo de 2012 vai ficando cada vez mais próximo. Pergunta: o governo deve comemorar a decisão da Moody''s ou arregaçar as mangas para enfrentar as intempéries vindouras? Fico com a segunda opção...

Pindamonhangaba

ACIDENTE COM ARMA DE FOGO

É inadmissível a recorrente notícia que com alguma assiduidade, permeia os noticiários. Mais um acidente fatal envolvendo um protagonista, no caso, um soldado e o coadjuvante sempre presente, uma arma de fogo. Parece que alguns militares não estão em condições psicológicas de empunhar uma arma ou, pouco provável, que a sua preparação não esteja atingindo seus objetivos. Esses soldados, sem a devida noção do potencial destrutivo que empunha, numa guerra faria mais mal aos companheiros do que ao inimigo. Não é admissível que o simples procedimento de limpar ou empunhar uma arma de fogo possa causar danos irreparáveis ao amigo.Que possamos continuar com a nossa tradição pacifista, porque, com soldados desse tipo não precisamos de inimigo.

Vassouras (RJ)

MULTA, UMA PIADA

Se dirigir em alta velocidade no acostamento, praticamente uma tentativa de homicídio, proporciona nada mais que uma multa de R$ 500,00 menos 17% de desconto, podemos supor que as estatísticas do feriado não trarão surpresas, serão sempre ruins mesmo. Excesso de velocidade no pedágio custa cerca de R$ 65,00 ao infrator, por ser área de reduzida velocidade. Provavelmente o Brasil continuará um dos campeões em acidentes de trânsito, não quer abrir mão desse "troféu" dados os valores ridiculamente baixos das penalidades por aqui. Viajantes ao exterior geralmente se surpreendem com a observação de regras de trânsito em países estrangeiros e a atribuem à mais elevada cultura nesses países. Não lembram ou não sabem, que os valores de multas nos principais países europeus e norte americanos dentre os mais visitados por brasileiros, são significativamente maiores do que os nossos. A administração "tupiniquim" acha, provavelmente, que as penas devem ser reajustadas pela inflação (como manda a lei, talvez!) e não percebem que penalidades não podem ser tratados como despesas, mas como punição e assim calculadas sobre renda e periculosidade, que no Brasil aumentou mais do que a inflação nos últimos anos.

São Paulo

"HORIZONTES URBANOS"

Parabéns ao Estadão e à Sra. Ermínia Maricato, por usarem a palavra no plural: cracolândias (19/6 J4). (SIC) "A questão das drogas é de saúde". Defender o projeto de concessões urbanísticas como solução para acabar com a cracolândia (no singular), é má fé ou ignorância. Ela vai dentro da cabeça dos viciados, para onde eles forem. O projeto refere-se exclusivamente ao bairro da Luz.

São Paulo

DIA DO ORGULHO HETERO

Temos que "parabenizar" a Câmara da cidade de São Paulo, pois tem proposto coisas muito relevantes como mudança de nome de viaduto e a criação do dia do orgulho hetero. A Câmara de uma cidade como Estocolmo até poderia se dar ao luxo de preocupar com estes assuntos, agora numa cidade onde chove mais forte e alaga, onde há uma fila enorme para vaga em creche e que tem um trânsito caótico não pode se preocupar com estes assuntos.

São Bernardo do Campo

SEGURANÇA E SAÚDE

Com que roupa ir à Parada Gay? A Prefeitura de São Paulo produziu um material com recomendações de discrição a quem vai assistir ou participar da 15.ª Parada do Orgulho LGBT neste domingo na Avenida Paulista. Claro que para isto foi usado o dinheiro do contribuinte. Assim como o dinheiro do contribuinte vai financiar o estádio do Corinthians e também o terreno público que foi doado. Enquanto isso um idoso que precisa de urologista com urgência tem sua consulta marcada para daqui há três meses. E a população permanece inerte, tendo à frente juízes que só se manifestam quando o assunto é homofobia, maconha e outros de interesse correlatos.

Guarulhos

PEDÁGIOS PAULISTAS

A tarifa do pedágio paulista vai ficar mais cara ainda a partir de 1/7 e eu poderia dizer que não estou nem ai. Afinal eu uso tão pouco, só quando viajo a passeio ou para algum outro compromisso fora de Ribeirão Preto. E neste caso seria muito cômodo pensar: afinal quem usa com freqüência para trabalhar é que se vire para custear as estradas em boas condições, para eu possa usar em minhas ocasiões especiais. Com esta transferência de responsabilidade do governo estadual paulista para o usuário cativo sobra mais dinheiro especialmente para o governo federal mandar pelo ralo da corrupção e também para investir em outros estados que têm muito mais estradas federais do que o Estado de São Paulo. O estado que mais contribui é o que usa menos, principalmente por ser orgulhoso. E ainda existe a questão das estradas estaduais paulistas má conservadas, por serem equivocadamente consideradas como "fuga" de pedágio. E o direito de ir e vir, como fica?

Ribeirão Preto

PEDÁGIO

Peço desculpas ao Sr. Álvaro Salvi, por não concordar,em parte, com sua carta de ontem. Transcrita no Fórum dos Leitores do Estadão sobre o tema pedágios. Sou usuário há muito tempo das vias Castelo Branco, Comandante João de Barros e Raposo Tavares, desde antes dos seus asfaltamentos, cujas conservações (para não dizer abandonos), estavam a cargo do extinto Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER). Morava na capital e tinha interesses profissionais numa cidade do interior paulista, distante da capital 420 quilômetros. Também aproveitava as férias para viajar com a família para a referida cidade. Apesar de asfaltadas, essas estradas não tinham a menor conservação, o asfalto era esburacado, trechos não recapeados, acostamentos e margens das estradas cobertos de matos, impedindo a visualização das placas orientadoras. Era uma temeridade e as minhas viagens que, antigamente, duravam de 7 a 8 horas, passaram a ser da metade do tempo. Os veículos (automóveis,caminhões), etc. neste sistema, não sofrerão quebras que sofriam. Tudo isso sem falar na economia de combustíveis pela diminuição do tempo das viagens. Essas considerações, Sr. Álvaro Salvi, são "serviços" que o pedágio presta para os usuários das rodovias e são plenamente justificáveis. Também os contratos que privatizaram essas vias têm cláusulas que permitem os aumentos dos valores, anualmente, das tarifas, afim de permitir investimentos permanentes em qualidade e segurança. Quem criou o pagamento do pedágio merece os nossos encômios! A ironia de que o governador Geraldo Alckmin cumpriu sua palavra de campanha de revisar o valor do pedágio... para cima,em outra carta, é de uma injustiça inqualificável!

Assis

EXEMPLO DE GESTÃO

O Santos F.C. elevou novamente o nome do Brasil no cenário do futebol mundial não somente graças aos "Meninos da Vila", mas também graças a uma nova liderança comandada por Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro. Uma gestão de gente do bem, com mentalidade arejada, distante da cartolagem arcaica que ainda impera nos times e na mãe de todas as tretas - CBF. Não é a toa que o lema da campanha eleitoral desse grupo foi "O Santos Pode Mais". Provou-se.

São Paulo

QUEIXAS AO BISPO

São Paulo está pior que Paraguai. Os torcedores brasileiros que barbarizaram em Assunção só voltaram para casa depois de uns dias de cana. Torcedores uruguaios que fizeram a maior baderna na madrugada de quarta-feira no flat da Alameda Lorena, 360, continuaram pela manhã de ontem com berros e brigas pela rua. Se a Polícia não comparece, a quem recorrer? Será o caso de queixar para o Bispo (Lugo) que funcionou tão bem para encanar os santistas entusiasmados?

São Paulo

PAÍS DO FUTEBOL

Depois dessa de esconder os custos da Copa do Mundo e mais a frente os da Olimpíada, meios que serão usados para encher os bolsos da vagabundália política que mexe com a grana governamental, é tamanha a falta de caráter que permeia nossa política que sinto muito, mas muito mesmo, mas creio que para frear toda essa podridão só há um caminho: uma nova intervenção de nossas Forças Armadas fechando o Cambalacho Nacional e governos dos municípios à presidência. Todos esses anos serviram para mostrar que não somos capazes de escolher os honestos mas sim premiar os hipócritas, os vagabundos, os ladrões do erário enfim, mostramos uma incapacidade total em desfrutar da liberdade de escolha. A perda de uma intervenção será mínima, porque mínimo é o numero de políticos que merecem ocupar cargos públicos. Em uma nova intervenção , melhor seria que na ocupação de cargos públicos no futuro, apenas poderia concorrer quem nunca tivesse ocupado algum, nem mesmo uma simples secretária municipal ou vereança. A propósito, concordo com o leitor Toshio Icizuca (22/6), que, com o título Estádio do Corinthians, sugeriu mudar o apelido de "Itaquerão" (apelido mais feio, sô) para "Corrupção" , mas melhor seria "Lulão", que significará o mesmo. E sinto contrariar o leitor Marco Antonio Fernandes (22/6), que, discorrendo sobre a Final da Libertadores, disse ser corintiano, mas que torceria para o Santos ser campeão, porque era o futebol brasileiro que estava em jogo. Conversa! Afora os santistas, o torcedor de verdade nunca foi mais Peñarol que nunca...

Garça

CORRUPÇÃO X FISCALIZAÇÃO

Por que as pessoas tem medo do Leão do IR? A resposta eh simples, porque o Leão fiscaliza com rigor e aplica multas pesadas . Assim eh melhor Declarar todas as receitas e despesas direitinho e evitar "cair na malha-fina" e ter que pagar multa , juros e correção monetária e ficar com o Leão soprando no pescoço por anos a fio. Nosso ultimo Presidente tinha "OJERIZA" ( aversão) a qualquer tipo de fiscalização sobre os atos dele e do pessoal indicado por ele. Tanto que por varias vezes tentou acabar com o TCU. Esta semana os políticos em Brasília em conluio ( conspiração )com os governantes de plantão encontraram uma forma de passar por cima da Lei de Licitação e já estão pensando em acabar com ela pois eh muito restritiva "as maquinações deles . Eles querem que a corrupção reine absoluta sem quaisquer restrições ou limitações.

São Paulo

A FARRA VAI COMEÇAR

O que muitos temiam e tinham quase certeza vai acontecer mesmo, liberou geral a farra da Copa do mundo. Avisem a todos aqueles cidadãos e setores que passam por necessidades e carências esperar a Copa do Mundo pois sem ela nada pode ser feito ou planejado em saúde, educação, saneamento básico, habitação, transporte etc etc., sem ela (a Copa) não justifica ter tudo isto. R$ 1 bilhão por estádio, financiado boa parte pelo BNDES, que é dinheiro do governo que poderia muito bem ir para outros setores mas vai enriquecer poucos. Gente a FIFA (bem suspeita inclusive), exige (e conseguiu) isenção fiscal.

São Paulo

SIGILO DA COPA

Já não chegam nossos ladrões, querem mandar para cá os da Fifa... Que quadrilha...

São Paulo

AINDA O RDC...

Não entendi nada. O "governo" alega que o sigilo do RDC é pra evitar que as empresas combinem o preço. Ora, a livre concorrência não pressupõe que uma empresa saiba o preço cobrado pela concorrente? Não é assim que se baixam os preços?

Osasco

MILAGRE

José Sarney defendendo a quebra de sigilo nas funestas obras para reformas de estádios para a copa do mundo?

Mas que milagre é esse? Já que Sarney sempre foi conivente com todas as atitudes governamentais, sobretudo as piores! Nada justifica sigilo numa aventura dessa envergadura, principalmente por ter sido um erro o Brasil sediar a copa com as exigências impostas pela FIFA. O retorno, se houver, será irrisório. Essa imensa fortuna rasgada faz muita falta em setores mais carentes que o esporte.

Marataízes (ES)

MEDIDA PRÉ-MISSÓRIA 527

A nossa presidenta assinou, por nós brasileiros, uma promissória em branco a favor da FIFA e de sua cambada. Agora podem gastar e roubar à vontade que nós pagamos, não importa quanto. Êsse é o Brasil do PT e dos "cumpanheiros" e da cênica e cínica intervenção do Sarney que já mijou prá trás. Me engana que eu gosto !

São Paulo

MAIS TRANSPARÊNCIA

Não entendo qual o problema em avaliar orçamentos para obras da Copa e das Olimpíadas (assim como os de qualquer obra pública). Também não entendo a questão do sigilo em licitações de tais obras, proposto pelo governo, conforme o polêmico Regime Diferenciado de Contratações (RDC). Não existe o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), produzido pelo IBGE, que fornece os custos da maioria das obras? Por que não usar esse índice como referência dem todas as licitações? Será que não querem tanta transparência? O dinheiro público deve ser totalmente público e transparente em sua aplicação. Mas assim acabariam as mutretas, maracutais e outro métodos de encher cuecas, meias e meios menos dignos de transporte de nossa suada grana.

São Paulo

DOAÇÃO AO CORINTHIANS

Srs Vereadores de São Paulo podem dar R$ 420.000.000,00 para o Corinthians desde que: opção 1 - Todos os que votarem a favor da "doação" terão esse dinheiro descontados de seus salários ém quantas prestações quiserem até o limite do último dia de seus mandatos; opção 2 - Se resolverem fazer cortesia com o dinheiro do povo, todos que votarem favoravelmente à doação, não podem concorrer a cargos eletivos nos próximos oito anos. Esta condição estende-se ao Sr José Serra, Geraldo Alckimin e Gilberto Kassab.

Cotia

ABERTURA DA COPA

O Estadão noticiou ontem que Kassab disse em 2008 que não colocaria dinheiro público para construir Estádio para a abertura da Copa de 2014. Não é o que estamos vendo. Liberou 420 milhões em incentivos fiscais, que não deixam de ser dinheiro público, para um clube. Por outro lado o terreno onde a ob ra será construída é da municipalidade e estava cedido ao

Clube para lá, em contrapartida, construir um Estádio, o que não o fez. Assim, um próprio municipal mais um dinheiro que poderia ser utilizado em saúde ou transportes, foi cedido com esta finalidade, o que, para mim, é um absurdo. Além disso fez uma outra declaração que não se sustenta, o fato de que, em dez anos, essa "abertura" poderá trazer para os cofres municipais mais de 30 bilhões. Eu pergunto, como um simples estádio poderá trazer todo esse dinheiro ao município ? Sem explicações. Kassab, que decepção a sua gestão.

São Paulo

CPI DO KASSAB

O vereador Antonio Donato, (PT), está tentando conseguir o número suficiente de assinaturas dos demais vereadores da Capital de São Paulo para instalar uma CPI que apure possíveis usos ilegais do prefeito Gilberto Kassab nas nas dependências municípais para organização do seu partido, o PSD. Toda irregularidade deve sim, ser apurada... Mas, e as superlotações de compnheiros nos epregos públicos feito pelos petistas nestes últimos 8 anos, fica sem apuração de responsabilidade? Talvez o vereador esteja pensando que todos brasileiros são otários e que somente o PT é anjo para não usar a máquina pública.

São Paulo

KASSAB NOTA 10

Instado a se autoavaliar como prefeito de são Paulo, Gilberto Kassab deu nota 10 à sua performance. Das duas uma: ou esse senhor é um completo sem-noção ou a sua escala de medição vai de 0 a 1000.

São Paulo

MARIPOSA QUERENDO LUZ

Senhor Kassab, mariposa querendo luz, vá trabalhar pela sua cidade,justifique seus enganados votos.Sua cidade está largada,suja,escura,violenta,travada,uma administração tão ruim quanto Jô Soares tocando bongô,tão incrédula quanto Lulla negando o Mensalão,tão estapafurdia quanto os cargos arrumados para Mercadante,Ministério da Pesca,Ideli Salvatti,desculpas de Palocci ! Vá trabalhar para o que pleiteou,a prefeitura desta largada cidade ou assuma sua megalomania de vez,não nos faça acreditar em vão,seu Político que ainda não saiu do armário,não sabe se é prefeito ou aspirante a líder!

São Paulo

CARA DE PAU NÃO TEM LIMITE

Cara de pau não tem limite. O prefeito Kassab teve coragem de atribuir nota 10 à sua gestão. Esse dez refere-se à nota de zero a 100? Só se for, pois basta andar pela cidade de SP para ver o abandono e a sujeira. A gestão Kassab será lembrada como a mais incompetente para lidar com o trânsito. Como o prefeito não consegue melhorá-lo, está parando a cidade reduzindo a velocidade em avenidas movimentadas a 60 km por hora enquanto a caixinha de multas só cresce.

São Paulo

RECADO NEGATIVO

O PT paulista considera "ruim mandar um recado negativo ao novo partido do prefeito de São Paulo". Com certeza, com essas novas alianças e apoios declarados, o recado negativo será dado pela rejeição dos eleitores paulistas.

São Paulo

CONVITE IRRECUSÁVEL

Vale tudo para o PT tentar levar São Paulo nas próximas eleições.O recado está dado (Nacional, A4, 20/6), mas o prefeito Gilberto Kassab alega ter dificuldade em se aliar ao partido - entranhas políticas rastaqueras, de que sabemos o final da novela. Fazem qualquer negócio para se apoderar do poder ou mantê-lo, no caso o PSD do Kassab. Quem viver verá!

Limeira

QUE PAÍS É ESTE?

O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima manteve a cassação do governador José de Anchieta Júnior (PSDB), acusado de usar uma rádio do governo para fins eleitorais. Em outubro de 2010, com total desfaçatez, o presidente da República, no Palácio da Alvorada, em pleno horário do expediente, mantinha reuniões com seus correligionários para definir e direcionar a campanha de Dilma Rousseff, "sem perceber" que estava violando o artigo 73 da Lei Eleitoral Nº 9.504/2007 - que veda o uso de imóveis públicos em benefício de candidatos. Os encontros eram públicos, notórios e documentados. E daí e daí?

Rio de Janeiro

FESTA JUNINA

Em Vinhedo (SP) terá uma grande Festa Junina: A quadrilha já está reorganizada.

Bragança Paulista

DENÚNCIA

Aproveito este espaço para denunciar a Prefeitura do município de Itapecirica da Serra que, talvez para disfarçar sua incompetência na gestão de políticas públicas, resolveu perseguir a ONG Cão Sem Dono, que protege e adota animais abandonados. Instituição séria e comprometida, para a qual colaboro mensalmente. É absolutamente inaceitável que uma Administração Pública trabalhe voltada para a destruição de um grupo de pessoas que querem ajudar os animais!

Porto Feliz

MASSACRADOS

Dia destes eu ouvia uma emissora de rádio em um horário de notícias na qual o ex Presidente Lulla dizia"Estou com o saco cheio de ver companheiros serem massacrados e ninguem nunca prova nada". Referindo-se ao rumoroso e sujo caso da prefeitura de Campinas. Pois é Sr. Lulla pois nós tambem estamos com o saco cheio de ver nossa grande imprensa levantar sujeira e mais sujeira e a justiça nao leva a lugar nem um.

Indaiatuba

MINISTÉRIO PÚBLICO

Finalmente as corrupções nas prefeituras estão sendo descoberto, o Ministério Público esta de parabéns, mesmo sofrendo assédio moral, intimidações e preções, pelo ótimo trabalho que estão fazendo, agora foi duas prefeituras, Campinas, Taubaté e Sorocaba neste ultimo ficamos sabendo que não é só colarinho branco, temos agora aventais branco, parecia que só em outros estados que acontecia este tipo de quadrilha, esperamos que continuem assim, que deve ter muitas denuncias anônimas, agora só faltam as universidade, educação segurança, nas " Obras do Governo de SP".

Anderson Aparecido

Hortolândia

_________________________________

PADRINHOS

A Polícia Federal prende o prefeito e sua esposa em Taubaté... e em Campinas o lamaçal da corrupção vinda do Pantanal ( reportagem da revista Época, em todos os brasileiros deveriam ler ...) com Dirceu & CIA envolvidos não acontece nada ... acredito que seje por falta de padrinho: o cara.

Ourinhos

REPUBLIQUETA

Em nota a imprensa, o foragido da prisão perpétua na Itália, mas gozando da liberdade tropical em nossa Republiqueta de Bananas, Battisti, em nota a imprensa declarou que vai restaurar a normalidade de sua vida no Brasil. Só espero que, essa tal normalidade, não seja matar inocentes, causa da sentença promulgada em seu país de origem! O agora santo prestes a ser canonizado e receber da Republiqueta indenizações valiosas, (o dr. Greenhalgh que o diga), o ex-ativista é mais um ícone da impunidade e da devassidão que varre a nação.

São Paulo

PREFEITOS, ALOPRADOS, TERRORISTAS

Prefeitos são presos, aloprados são ministros, terroristas estrangeiros estão livres... "De tanto ver triunfar as nulidades...", escreveu Rui Barbosa, mais atual que nunca. Nos últimos anos a corrupção e a criminalidade deram um salto e nada parece conter a enxurrada de agressões que o cidadão de bem recebe de todos os lados. As leis já não resolvem, e a Justiça parece estar perdida no seu emaranhado. Talvez seja chegada a hora do cidadão agredido se articular e reagir, impondo seu "todo poder" constitucional que "emana do povo"...

São Paulo

NOSSAS BOAS VINDAS

Agora que tem visto de residencia e permissão de trabalho (ô Battisti, o PCC tá sempre recutrando ''cúnpanheiros'' novos com este teu perfil e experiencia profissional!) o assassino e terrorista Cesare Battisti bem que poderia conseguir uma boquinha milhonária (lógico!) lá no Suprêmio Tribunal Filial em Quadrilha, digo, Brasília, talvez como assessor ideologico tipo "amicus petismus curie" para assuntos envolvendo direitos humanos da "cunpanheirada". Não seria assim tão difícil uma vez que ali, só por indicação, desde que, óbvio, pelas mãos dalgum amiguinho petista que no seu caso poderiam ser tanto o sr. Luis Eduardo Grennhalgh (o advogado-estrela de 10 entre 10 criminosos ideologicos do que se homiziam no Brasil ) ou talvez pelas mãos do senhor Eduardo ''Suplício'', o senador que mais envergonhou São Paulo nos ultimos tempos...um "Márcio Thomaz Bastos'' básico tambem conta na hora do almejado holerith a ser pago sempre pelo chapéu alheio aqui. Battisti, não se preocupe com seu futuro que no Brasil de hoje da era lulo-dilmismista-petista que acoita com prazer assassinos do teu naipe (para o desprazer e suma vergonha dos brasileiros honestos) nunca havera de lhe faltar uma sinecura estatal pública como "justa recompensa" pelos serviços á esquerda política mais atrasada que aqui temos prestados na forma dos mais bárbaros e execráveis homicídios que você engendrou e cometeu! Mas fique mesmo tranquilo pois teu padrinho maior, um amoral militante, pode lá não ter um dedo, inclusive de caracter, mas ainda manda como ninguém. ''Bem vindo'' assassino, a casa é, infelizmente, tua!

São Carlos

REFÚGIO DE CRIMINOSOS

Ontem voltamos a ouvir falar de um grande criminoso, pedófilo, preso no Rio de Janeiro, amplamente procurado pelos serviços de buscas americanos. Não é que o maldito pedófilo estava numa boa justamente no Brasil? Será que já não chega os nossos, ainda vêm os americanos, italianos, africanos, etc.? Claro que isso demonstra o quão frouxa é a nossa fiscalização. E bota frouxa nisso. Será que esse novo pedófilo, Kenneth Craig, vai levar um longo tempo para ser extraditado? É brincadeira! Será que esse também terá refúgio, como teve o Battisti? E cabe outra pergunta: Quando será julgado o processo de censura do Estadão?

São Paulo

A CHAVE

A porta do inferno foi aberta. Lula tinha a chave.

São Bernardo do Campo

CARTA A LULA

Caro ex-presidente Lula, sou cidadão italiano e residente no Brasil desde 1998. Honrado de ter recebido, durante a minha longa estadia no Brasil,o título de "Oficial de Rio Branco"(por diversas iniciativas de cooperação) e tenho apreciado frequentemente o empenho desenvolvido pelo governo durante a vossa presidência. Venho, através desta, expressar a minha indignação perante a recente liberação de Cesare Battisti, cujas motivações deixaram uma ferida dilacerante em todos os cidadãos brasileiros tanto quanto italianos que respeitam as regras do Estado de Direito. Não vou questionar o mérito das questões judiciais, nem os aspectos técnicos do Direito Internacional, e não quero repetir as maravilhosas palavras do presidente Napolitano quando chamou a atenção sobre a importância dos princípios substantivos da justiça que nunca podem ser subordinados à considerações de oportunidade política. Em sua longa carreira pública, V. Sª tem desempenhado diversas funções tanto como militante de esquerda durante as duas décadas da ditadura militar, quanto como líder sindicalista e secretário do PT, e enfim como Presidente da República Federativa do Brasil, conquistando sempre reconhecimento também em âmbito internacional. Na minha humilde opinião, no que diz respeito aos crimes cometidos por Battisti na Itália, durante os chamados "anni di piombo", V.Sª, como primeira autoridade da nação, não poderia ter concedido nenhuma atenuante referente à condenação de Battisti, pois os atos de terrorismo cometidos na Itália nunca podem ter como justificativa a falta dos direitos humanos, sobretudo no território da liberdade e da justiça. A imprensa internacional sempre deixou transparecer um tipo de espírito irreprimível de solidariedade, que inevitavelmente envolve os movimentos da esquerda. Neste contexto não pode escapar a ninguém o significado diferente da motivação da luta armada organizada no Brasil, durante as trágicas décadas da ditadura militar, quando o país viveu uma era de completa ausência dos direitos humanos num contexto de irreparável conflito social, situação incomparável com os atos de terrorismo cometidos na Itália. Pode-se afirmar que as motivações detrás destes atos têm valores morais e históricos absolutamente distintos e seria totalmente um grande equívoco traçar uma paralela entre estas duas realidades. V.Sª conhece o nosso país, conhece a tarefa insubstituível do Presidente Napolitano em defender o quadro institucional, V.Sª compartilha o valor histórico da Resistência Italiana contra o Fachismo, portanto deve estar ciente do abismo que existe entre a ação heróica dos "partigiani" em Via Rosella e a tragédia subseqüente das "fosse Ardeatine", e os gestos vergonhosos de um terrorismo "straccione" sem idéias durante os anos chamados "di piombo". Um terrorismo, que utilizando fantoches patéticos como o "pulcinella" Battisti, longe anos luz do pensamento de um Gramsci ou de Berlinguer, pretendia realizar um ataque armado final "no coração do estado Borghese", e que ao contrário, enfraqueceu irremediavelmente a esquerda histórica e germinou dor e morte por muito tempo (seria interessante aprofundar nesse sentido, o caso Moro). Eu, como protótipo de cidadão filho do mundo, e portanto animado em promover a compreensão entre pessoas que realmente se esforçam para entender... sou bastante ciente das limitações da minha iniciativa, questão onde já fracassaram os avanços diplomáticos oficiais e a lógica da reciprocidade no relacionamento em jogo entre os dois países. Mas às vezes na vida você sente a necessidade de ouvir o fundo de sua consciência e por esta razão eu gostaria de expor uma "mensagem na garrafa", com a esperança de que algo no andamento do caso Battisti poderia tomar outro rumo. Nosso presidente Napolitano está hoje "em primeira linha" para defender os direitos institucionais previstos na Carta da Constituição, que foi elaborada pelos pais protagonistas da "Resistência Italiana". Assim pergunto, porque V.Sª , uma vez liberado do peso de tantas interferências da "real politic", também não tenta enviar um sinal ao povo italiano de legitimidade, num momento em que as pessoas parecem despertar de uma longa e incompreensível hibernação.

Paraty

POLÍTICO BATTISTI

Autorizar Cesare Battisti a viver e trabalhar aqui? Só falta um cargo na política...

Nova Londrina (PR)

DIA DE GLÓRIA DO PT

O mafioso Cesare Battisti, praticamente passa ser um cidadão brasileiro. A presidente Dilma realiza um sonho de Lula, e irresponsavelmente concede ao criminoso italiano visto de permanência definitiva no País. Ou seja, o queridinho do petismo, terá todas as regalias de um cidadão brasileiro. Inclusive podendo trabalhar, ou até receber do partido um Bolsa-Família especial, reforçado por aquele tal de caixa dois, que o Lula, convenientemente não acha que é crime... Este é o mais um excrescente legado que o PT envolve a nossa Nação. Desmoralizou o nosso Itamarati, aproximando de nossas instituições, amigos déspotas do petismo, com o Fidel, Chaves, Morales, Ahmadinejad, Kadafi. E agora como ápice da esculhambação, além de criar um contencioso indigesto com um dos países mais amigos do Brasil, como a Itália, aconchega, contra a vontade do povo brasileiro, o criminoso italiano, o Battisti, no nosso País. Em qualquer outro País democrático do mundo, este protegido do PT estaria apodrecendo em prisão de segurança máxima... Da mesma forma que os assassinatos de Celso Daniel e do ex-prefeito de Campinas, Toninho da Pamonha, jamais foram investigados com seriedade, e assim como o Cesare, até hoje estão soltos. Por que hein?! E olha. que estes prefeitos mortos eram filiados ao PT.

São Carlos

PARA QUEM SERVE A LEI

Falta pouco para o Cesare Battisti pedir a naturalização brasileira ou falta alguma formalidade? Já foi comtemplado com o visto de permanência. É só falar com o dr. L. E. Greenhalgh do PT, também especialista em bolsa terrorismo, que ele consegue. Mais um foragido, o americano Kenneth Craig já sabe a quem contratar e terá todos os beneplácidos do Judiciário, só damos asilo a "bandidos" internacionais, devidamente legalizados...Para não confundirmos com a "escória" dos nossos, que são muitos. Ao Battisti foi pago o auxílio reclusão? Foragidos têm direito a alguma pensão que é paga pelo "lucrativo" INSS? Para os amigos, tudo; para os outros, a lei!

São Paulo

FICOU

O ex-ativista Cesare Battisti conseguiu visto de permanência no Brasil. Será que na próxima eleição ele será mais um "companhero". Da forma que as coisas anda, não dá para duvidar.

Jandaia do Sul (PR)

CESARE BATTISTI

Mais um tapa na cara dos trouxas (nós): o tal Conselho Nacional de Imigração, desconsiderando a Lei n.º 6.815 de 19/08/80 em seu art 7.º ("não se concederá visto a estrangeiro condenado ou processado em outro país por crime doloso passível de extradição segundo a lei brasileira"), concede em tempo recorde visto de permanência ao assassino. Agora, pergunto como explicar às minhas filhas que lei é para ser respeitada? Mais uma vez, desculpe, Itália.

São Paulo