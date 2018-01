Cartas-23/07/2010

E o Brasil?

O motivo desse rebuliço - ou, como dizem, uma crise no quintal do Brasil - já era anunciado: a narcoguerrilha. A Colômbia apresentou à OEA indícios de que a Venezuela abriga 1,5 mil guerrilheiros das Farc. Resta saber quando é que o governo brasileiro vai apresentar à organização os nossos indícios, pois indícios de que as Farc atuam aqui não faltam.

José Carlos Cruz cruz.jc02@gmail.com

Osasco

__________

SILÊNCIO

O Brasil mete-se no Irã e palpita para todo lado na América Latina, como em Honduras e, agora, na crise entre Colômbia e Venezuela. Mas sobre as Farc, a guerrilha colombiana que sequestra, mata e faz tráfico de drogas, o presidente Lula e os petistas não abrem a boca. Só dizem que não se metem em país alheio. Ah, é...

Tiago Vinícius Matos matostv@hotmail.com

São Paule

__________

O PT E AS FARC

Afinidade

A relação PT-Farc assemelha-se muito a fatos recentes envolvendo futebolistas que mantiveram amizade com traficantes. Não significa necessariamente que tais jogadores sejam traficantes, nem sequer usuários. Mas que não cai bem, não cai. O mesmo acontece com o PT. Inegavelmente, existe uma afinidade entre este e as Farc, consequência da proximidade ideológica. Assim como as Farc matam, sequestram e praticam o terrorismo, no Brasil, por exemplo, o PT criou, apoia e sustenta o MST, um bando que invade e vandaliza propriedades, faz reféns, entre outros atos ilegais. Na política exterior, o governo petista nutre indisfarçável simpatia por governos totalitários de esquerda e fecha os olhos às atrocidades por eles cometidas. Por essa razão, não há motivo para o PT se considerar ofendido com as declarações de Índio da Costa ou José Serra. Eles simplesmente disseram o que todos aqueles razoavelmente esclarecidos sabem.

Paulo Braun paulobraun01@gmail.com

São Paulo

__________

QUESTÃO DE HONRA

Então, o PT processará judicialmente o PSDB, o DEM e Índio da Costa por "desonra". E eu achava que o PT tivesse a "honra" de ter as Farc como aliadas... Rá, rá, rá!

Ney José Pereira neyjosepereira@yahoo.com.br

São Paulo

__________

DIREITOS HUMANOS

Guantánamo e Cuba

À observação da candidata Dilma de que os direitos humanos também são desrespeitados em Guantánamo se impõem ressalvas: 1) Em Direito Penal não há compensação de culpas; 2) terroristas não podem ficar em liberdade; 3) os prisioneiros políticos de Cuba são acusados de delitos de opinião e nenhuma alegação ou prova de atos de terrorismo foi contra eles produzida; 4) de fato, os excessos de Guantánamo, no ponto em que não se dá aos acusados o direito de ampla defesa, dentro do devido processo legal, é inadmissível e Obama retarda o cumprimento de suas promessas de campanha a esse propósito; 5) a posição espanhola e da Igreja Católica de erradicar o bloqueio contra Cuba merece apoio, com exigência da correspondente reciprocidade de Havana quanto à plena democratização do país. Nas atuais circunstâncias, nada justifica o companheirismo isolado e aparentemente incondicional entre o governo brasileiro e os ditadores da suposta ilha do socialismo.

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

__________

SIGILO VIOLADO

Bode expiatório

Apenas alguns dias após a declaração de Otacílio Cartaxo de que várias pessoas tiveram acesso à Declaração de Renda do vice-presidente do PSDB, surge a versão de que uma funcionária (analista tributária) da Receita Federal em Santo André e São Bernardo do Campo é a única suspeita de violar os dados do Imposto de Renda de Eduardo Jorge Caldas Pereira. Mais um bode expiatório criado pelo Big Brother petista.

Cléa M. Corrêa cleacorrea@uol.com.br

São Paulo

__________

ESCOLHA DO BICHO

Nesse caso da violação do sigilo tributário dentro do órgão que o guarda (?), agora a questão se resume à escolha do bicho. Será a analista tributária um boi de piranha ou um bode expiatório?

Pedro L. De Campos VERGUEIRO pedrover@matrix.com.br

São Paulo

_________

MANDANTES

Vamos ver no que vai dar terem localizado de onde partiu a quebra do sigilo bancário de Eduardo Jorge, já anteriormente vítima dos petistas, na época de FHC. Já se sabe quem é o boi de piranha. Agora vamos ver se acabam apontando os mandantes do crime ou se vai acabar em pizza, como aconteceu no caso do caseiro Francenildo, até agora, lógico, sem solução. Vivemos numa democracia ou num país onde as leis só existem para os que não fazem parte do seleto grupo no poder e para os mais fracos?!

Eliana França Leme efleme@terra.com.br

São Paulo

__________

COPA 2014

Dinheiro público

Finalmente vai acontecer. Com a nova medida provisória de Lula, que deu um tiro mortal na Lei de Responsabilidade Fiscal, um clube de mais de cem anos vai conseguir um estádio, o Lulo-Timão, que sediará a próxima Copa. Viram como é fácil dar um golpe no dinheiro público "nece" governo?

Carlos E. B. Rodrigues ceb.rodrigues@hotmail.com

São Paulo

__________

ESTÁDIO

Governador Goldman e prefeito Kassab, estou com vocês e não abro. Nada de dinheiro para estádio de futebol. Se a Fifa, a CBF e os patrocinadores ganham bilhões com a Copa, eles que se virem. E o sr. Lulla deveria ter muito cuidado com esse assunto.

José C. De Melo Reis jcelid@uol.com.br

São Paulo

__________

AEROPORTOS

Sem projetos básicos (227, B1)? O projeto básico de Guarulhos está pronto há 30 anos. Só construíram os dois primeiros terminais dos quatro projetados. A embromação e a ignorância desse fato trouxeram o caos aéreo.

Sylvio Gama sngama@gmail.com

Rio de Janeiro

__________

"Cuidado, você poderá ser o próximo"

VAGNER RICCIARDI / SÃO PAULO, SOBRE A VIOLAÇÃO DE DADOS DO IMPOSTO DE RENDA

vbricci@estadao.com.br

"Parabéns, governantes de São Paulo, as verbas devem ser liberadas para saneamento básico. Nosso povo não mora em estádios"

SÔNIA MARIA SALZANO GENTIL / DESCALVADO, SOBRE A COPA 2014

soniasalzano@gmail.com

"Os estádios para a Copa não são para 2014, são para 2013, para a Copa das Confederações. Será?"

JACY LORI ÁRTICO MATTÉDI / SÃO PAULO, IDEM

jacymattedi@globo.com

__________

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL:2.003

TEMA DO DIA

Chávez rompe com a Colômbia e cria tensão

Brasil pode mediar crise e avalia que posse do novo presidente em Bogotá deve melhorar relações

"A Colômbia reorganiza a economia e logo terá posição destacada. Chávez torra petrodólares para a expansão bolivariana."

PAULO ANDRADE

"O Chapolin de Miraflores arranja mais pretexto para iniciar uma guerra contra a Colômbia. Ele tem ajudado as Farc."

FERNANDO AMOEDO

"O acordo entre EUA e Colômbia: "Eu limpo o País (da guerrilha e do narcotráfico) e você trata de enfraquecer Chávez.""

LUÍS ANTÔNIO NUNES

__________

Cartas enviadas ao Fórum dos Leitores, selecionadas para o estadão.com.br

Já vimos este filme

Lá vai Chávez de novo! À procura de gerar fatos que desviem a atenção dos gravíssimos problemas internos na Venezuela, vem novamente com essa conversa mole de cortar relações com a Colômbia e colocar o país em ''alerta máximo''. De quebra, oferece o papel de mediador a Lula, o que lhe daria uma ''mãozinha'' no seu pretenso protagonismo mundial, além de gerar ganhos eleitorais. Já vimos este filme.

M. Cristina da Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

__________

Falsas acusações

A Venezuela tem toda a razão por romper relações diplomáticas com a sua vizinha Colômbia, depois das falsas acusações e ofensas feitas contra o país. A Colômbia tem um governo de direita, que foi um dos principais aliados do funesto George W.Bush. Seu lamentável presidente, Álvaro Uribe, já vai tarde e não deixará saudades. O bravo povo colombiano não merece o governo que tem e que só envergonha a história da Colômbia.

Renato Khair renatokhair@uol.com.br

São Paulo

__________

Mediocridade chavista

Até que ponto chega a mediocridade de um governante tresloucado, narcisista e inconsequente em seus atos. Põe em xeque a segurança de uma nação já estropiada pelos seus atos levianos, leva consigo toda uma má-fé voltada para todos aqueles que não rezam por sua cartilha ditatorial e com isso arrasta decisões que sua vizinha Colômbia não tem e não teria necessidade de tomar. Bufão que só impressiona nossos governantes tupiniquins, agora se propondo a mediar um pretenso conflito entre nossos vizinhos... Só rindo!

Aloísio Arruda De Lucca aloisiodelucca@yahoo.com.br

Limeira

__________

Conflitos

Era o que faltava a essa nossa América do Sul...

Uma guerrinha diplomática que pode transformar-se numa guerra de verdade, já que Hugo Chávez está metido nela.

Lula deveria seguir urgentemente para a região e disseminar por lá o tal vírus da paz que disse que carrega com ele.

Quem sabe, nesse embate, Lula finalmente marque o seu primeiro gol como mediador internacional, pois no impasse nuclear iraniano e no conflito entre Israel e Palestina ele saiu como bola murcha.

Ronaldo Gomes Ferraz ronferraz@globo.com

Rio de Janeiro

__________

Relações perigosas

Só faltaram o Lula e a Dilma ao lado do Hugo Chávez no momento em que este anunciou o rompimento de relações diplomáticas com a Colômbia. O velhaco venezuelano ficou possesso porque foi acusado pelo país vizinho de estar escondendo em seu país 1,5 mil terroristas ou traficantes das Farc.

Para essa solenidade diplomática vexatória o Chávez, sem outra opção, e para decepção do petismo, convidou como testemunha ocular dessa decisão Diego Maradona. Pode?!

É bom frisar que essa denúncia de esconderijo das Farc não partiu de nenhum Índio...

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

__________

Reencarnação de Stalin

O Aerolula já está pronto para levar excelentíssimo embaixador do universo, presidente Lula, a Caracas, onde se encontrará com seu amigo ditador Hugo Chávez para mediar o rompimento das relações diplomáticas entre a Venezuela e Colômbia. Segundo as últimas fotos postadas na mídia, Maradona encontra-se ao lado de Chávez, boquiaberto, escutando a declaração de mais uma medida extrema da reencarnação de Stalin. Será que Hugo rompeu relações com as Farc também? Só a dona Dilma saberá responder, nos próximos debates entre candidatos à sucessão presidencial.

Roberto Stavale bobstal@dglnet.com.br

São Paulo

__________

Factóides perigosos

O joropo é para a Venezuela o que o samba é para ao Brasil. Estamos, então, diante do "Joropo do bolivariano doido". Em mais uma de suas presepadas, o comandante Chávez, ao lado de Diego Maradona, anuncia o rompimento das relações diplomáticas com a Colômbia, por causa da acusação de manter 1.500 terroristas das Farc em treinamento na Venezuela, decretando alerta máximo na fronteira. Se Chávez considera Cuba, que inclusive treinou brasileiros para a luta armada contra a ditadura militar, como modelo de regime, não seria surpresa alguma que mantivesse, com seus petrodólares, que tanta falta fazem a seu povo, esses narcoterroristas. Terá sido uma notícia de júbilo para Lula, Garcia, Amorim e Dilma, a preferida de Chávez?

Luiz Nusbaum lnusbaum@uol.com.br

São Paulo

__________

Faz sentido

Maradona (Argentina 0 x 4 Alemanha) é amigo de Chávez, que é amigo do Lula, que é chefe do PT, que é ligado às Farc, que é um grupo guerrilheiro sequestrador da Colômbia, que nas horas vagas trafica cocaína.

Aliás, os amigos de Lula, como Chávez, que prega a revolução bolivariana para toda a América do Sul e comprovadamente tem ligações com as Farc, covardemente não se expõem, assim como alguns grupos políticos sul-americanos também ficam na moita...

Victor Germano Pereira victorgermano@uol.com.br

São Paulo

__________

Acorda, brasileiro!

O governo brasileiro, em vez de lastimar a ruptura entre Venezuela e Colômbia, deveria se lastimar por deixar seu povo - brasileiro - em condição de miséria e abandono. Se ainda não se satisfizeram os ilustres chanceleres da vergonha internacional imposta ao país com outras aventuras ridículas e descabidas, já é hora de a população exigir - como cliente pagante - que esses verdadeiros profissionais do embuste e do uso indevido de cargo e salário se recolham à sua comprovada ineficiência e mediocridade, ao menos poupando mais dinheiro público, mais asneiras aos ouvidos e menos vexames pelo mundo afora.

A miséria e a falta de educação dos brasileiros abandonados reclamam inversão de ordem de ações, a começar pela infraestrutura geral do País, que está à beira do colapso, enquanto os incautos ainda sonham - por força da propaganda petisto-lunática - com Pan, Copa e outros trejeitos de grandeza , tal brilhantes nos dedos do sem-teto morto de fome .

Ronaldo Parisi rparisi@uol.com.br

São Paulo

__________

Angu de caroço

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, decidiu romper relações diplomáticas com a Colômbia. Chávez disse que Álvaro Uribe é um doido e está louco, isso depois de se referir o país vizinho como "Hermano". Já imaginaram se fosse um pais inimigo? Provavelmente será mais um angu de caroço para o presidente Lula resolver.

Virgílio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Praia Grande

__________

FARC AQUI, NÃO

Em menos de uma semana o grotesco Hugo Chávez intimidou o cardeal da Igreja Católica da Venezuela pelo fato de o religioso ter constatado a mais pura verdade sobre o regime marxista que o déspota está instalando em seu país, mandou exumar os restos mortais de Simon Bolívar à procura de vestígios de assassinato e ontem rompeu relações com a Colômbia. Não bastasse, ainda dá abrigo a 1.500 terroristas das Farc em seu país para desestabilizar a democracia da vizinha Colômbia. Como alguém em sã consciência pode chamar esse sociopata de "um grande democrata"? Até dá para entender as razoes de tão nobre afirmação quando se leva em consideração que a candidata do "noço guia" também empregou no Ministério da Pesca representantes desse grupo criminoso, provavelmente para ensinar como pescar militantes para transformar o Brasil numa república bolivariana. Para encerrar, me pergunto: pessoas que apoiam terroristas devem participar do processo eleitoral?

Peter Cazale pcazale@uol.com.br

São Paulo

__________

Pergunta ao eleitor

Duas coisas iguais a uma terceira são iguais entre si! Dilma Rousseff foi guerrilheira, é do PT, o PT é ligado às Farc e as Farc se constituem numa organização guerrilheira ligada ao narcotráfico! O Serra jamais foi um guerrilheiro, é do PSDB, o PSDB jamais foi ligado às Farc, então o Serra jamais teve qualquer vínculo com o narcotráfico! Pergunta ao eleitor: qual candidato, uma vez eleito, estará mais próximo das Farc e, por conseqüência, do narcotráfico?

Eugênio José Alati eugeniojosealati@yahoo.com.br

Campinas

__________

Tudo se encaixa

Agora, na hora das eleições, nada de o PT assumir que mantém relações com as Farc. Ora, os serviços de inteligência dos EUA e da Colômbia devem estar carecas de saber dessa relação. Por isso aquela grita contra as tais bases americanas na Colômbia. Tudo se encaixa: a candidata Dilma é de esquerda e também já foi guerrilheira, mas simpatizar com uma guerrilha que é contra um governo democrático? Ora, candidata, o que podemos pensar de um partido brasileiro no poder que apoia tal guerrilha, que é ligada ao narcotráfico? Que pensar de um partido que apoia tiranos mundo afora? É realmente o melhor para nos representar e proteger nossos filhos contra as drogas, fiscalizar as fronteiras e fortalecer a democracia aqui, na região e no mundo?

José Eduardo Zambon Elias zambonelias@estadao.com.br

Marília

__________

Ninguém nunca sabe de nada

Os petistas ficaram agitadíssimos porque o candidato a vice de Serra disse o que todo mundo sabe. Como lembrou a leitora sra. Eliana França Leme (21/7), é só ir ao Google e procurar que logo aparece toda a ligação PT-Farc.

O que irão eles fazer? Uma ação contra o Google, dizendo-se injustiçados?

Não há o que reclamar, afinal, se a candidata deles aceitou essa luta, que não fique pensando que o mundo todo vai esquecer o que já existe.

E o que existe é o que o PT é, fez e continua fazendo.

A conexão com as Farc há muito é pública.

O seu maior defensor é assessor especial da Presidência da República e até o chanceler brasileiro foi citado nos e-mails do terrorista morto no Equador.

Dilma apontou a mulher do representante desse grupo terrorista no Brasil como funcionária do Ministério da Pesca, o que foi contado pelo mesmo terrorista.

Dizer que é calúnia não dá, porque quem se liga a terroristas narcotraficantes não pode dizer que não sabia de nada.

O mundo inteiro sabe, só eles não sabiam?

Lá vem a mesma desculpa de sempre: não sabia, não li...

Maria Tereza Murray terezamurray@hotmail.com

São Paulo

__________

Por que renega?

Ao ver a petralhada indignada diante da denúncia da estreita ligação do PT com as Farc, um magote de ex-guerrilheiros que aparentemente fica cada vez mais distante das lutas políticas, ao ser seduzido pela ''dinheiro fácil'' ganho com o tráfico de cocaína, penso na cara de pau dos ''camaradas tupiniquins'', que são de esquerda quando a esquerda lhes convém, mas renegam seus pareceiros comunistas quando essa ligação pode trazer constrangimentos e/ou abalar a imagem de bonzinhos que tentam passar aos brasileiros. Pois bem, basta acessar o link

http://www.youtube.com/watch?v=chrxeZh5j04&feature=player_embedded para ver matéria sobre a XIV Reunião do Foro de São Paulo, ocorrida em Montevidéu, no Uruguai, para ver que os pontos de convergências entre o entre o PT e as Farc existem e são públicos. Afinal, ambos são fundadores daquele ''clube de comadres'' que reúne os ''donos'' dos partidos de esquerda da América do Sul, normalmente para fazer proselitismo barato sobre as mazelas do povo latino-americano, usando e abusando de seus discursos tão falsos quanto ultrapassados. Então, como as tais ligações não podem ser objeto de questionamento, cabe agora apurar o nível de comprometimento existentes entre os comandos das duas instituições, inclusive se nessa ''pauta'', que pelo lado brasileiro normalmente é conduzida pelo ''aspone'' Marco Aurélio top-top Garcia, não estariam incluídas práticas ilegais, a exemplo do repasse de ''dinheiro sujo'' para os caixas das campanhas eleitorais.

Júlio Ferreira julioferreira.net@gmail.com

Recife

__________

CHÁVEZ E A IMPRENSA

Sabe Chávez que, para completar o enterro da democracia na Venezuela, precisa liquidar de vez com a imprensa, que ainda pode lá emitir fracos suspiros. O triste é que ele está eliminando a imprensa, em todas as suas modalidades, e sepultando o que resta de liberdade naquele país, infelizmente, com o apoio de Lula e de outros pseudodemocratas da América Latina.

Está levando o país ao caos e criando sérios problemas para a América Latina. Como admiti-lo, como o foi, no Mercosul? Deveria servir para Celso Amorim a observação de que negócio nem sempre é negócio, porque, para Chávez, é sempre ideologia e domínio socialista...

José Carlos de Carvalho Carneiro carneiro@claretianas.com.br

Rio Claro

__________

Diabruras do algoz

O efeito devastador que o socialismo do século 21 vem causando à economia da Venezuela está transformando Chávez no algoz de seu povo, de quem tirou a liberdade de expressão, substituindo-a por uma pobreza cada vez maior, seguida da falta de alimentos, aliada a uma criminalidade sem precedentes. Além dos eternos inimigos que a revolução bolivariana sempre cria para camuflar a incompetência do grande chefe, o déspota transformou agora seu palanque populista em picadeiro circense, de onde profere toda sorte de impropérios, que vão do excêntrico ao bizarro, do sagrado ao profano. Dessa insana fábrica de ilusões saiu o mais novo inimigo da revolução bolivariana, o cardeal da Igreja Católica venezuelana, que ousou tachar a democracia de Chávez de socilaismo-marxista, afirmação que, embora verdadeira, não agradou ao ditador, pela perseguição que promoveu contra mais um opositor político. Não satisfeito com essa blasfêmia que não esperava ouvir do representante do Vaticano, o grande democrata recorreu aos restos mortais de Simón Bolívar, talvez na tentativa de receber uma ajuda do além para convencer seu povo sem comida de que "pátria, socialismo ou morte" é mais importante do que estômagos vazios que vivem sobre as gigantescas jazidas de petróleo.

Paulo R. Kherlakian paulokherlakian@uol.com.br

São Paulo

__________

O sanguinário Kim Jong-il

É simplesmente estarrecedora a notícia de que um alto funcionário do governo norte-coreano foi executado por supostamente falhar e não lograr êxito em negociações travadas com a Coreia do Sul entre os anos de 2004 e 2007. Trata-se de mais uma demonstração do demoníaco regime de governo de Kim Jong-il, que nada ficar a dever aos piores momentos do nazi-fascismo e do stalinismo. Não é possível sequer comentar um fato dessa natureza à luz de princípios jurídicos primários e universais.

Amadeu Roberto Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

__________

Democracia

É incrível como o presidente Lula e a cúpula do Partido dos Trabalhadores (PT) têm coragem de dizer que que Cuba é governada com o regime democrático! Por que os petistas não têm coragem de dizer a verdade sobre o tipo de governo que Cuba impõe ao seu povo? Se Cuba fosse tão boa como esses demagogos dizem, não seria uma ilha-prisão. A blogueira Yoani Sánchez vem implorando autorização, sem sucesso, para vir ao Brasil. Nas democracias isso não acontece, os direitos humanos são respeitados normalmente.

Benone Augusto de Paiva benonepaiva@yahoo.com.br

São Paulo

__________

"No Caminho das Pedras"

No excelente artigo de Carolina Rossetti, no caderno Aliás de 18/7, ficamos mais uma vez pasmos com a situção dos direitos civis no Irã, país que quer continuar a aplicar leis medievais e não tolera vozes discordantes de nenhuma espécie.

Antonio Augusto Barella aabarella@hotmail.com

Ourinhos

__________

BRASIL DOADOR

Mais uma ajuda ou doação com o dinheiro público, R$ 25 milhões para reconstrução de Gaza. A maioria do povo brasileiro não tem conhecimento e, se perguntado, estaria de acordo? A revista britânica ''The Economist'' publicou reportagem afirmando que o Brasil se tornou um dos maiores doadores internacionais para áreas de risco ou financiamentos de projetos externos. Deve estar sobrando muito dinheiro ou é muito desCARAmento, enquanto internamente o sofrido pobre brasileiro seria tirado da ''mer..'', como afirmou o nosso ''generoso'' mandatário, mas continua nela. Quer fazer caridade? Faça com os seus próprios recursos, jamais com os recursos dos outros, isso qualquer um é capaz de fazer. Se informado ao cidadão brasileiro, será que votaria em quem o está traindo? Ainda haveria a popularidade tão divulgada a favor de um ''FALSO DEMOCRATA''?

Luiz Dias lfd.silva@uol.com.br

São Paulo

__________

Fraternidade e Caridade

Sr. presidente, todos nós desejamos ser fraternos e caridosos com os povos que sofrem.

Mas a caridade e a fraternidade começam em nosso lar.

Veja bem, Santa Catarina até hoje não recebeu o prometido nas enchentes passadas.

Temos as inundações do Nordeste, onde o sofrimento dos nossos irmãos não é pouco.

Vamos minorar o sofrimento dele e deixar a caridade externa para outra oportunidade.

Não é certo fazer caridade com o chapéu alheio.

José G. Oliveira mandarino-oliveira@uol.com.br

Praia Grande

__________

Demagogia internacional

Espanta-me o grau de demagogias do ''governo'' Lulla. Para os brasileiros fragelados pelas cheias em Santa Catarina, Niterói e agora no Nordeste (Alagoas e Pernambuco), para os hospitais, rodovias, etc., não há recursos. Mas para aparecer internacionalmente, o caudilho-mor do PT manda R$ 25 milhões para os flagelados da Palestina.

Até concordaria em mandar ajuda àquele povo, se internamente não houvesse carências, mas, ao contrário, nosso povo está passando o maior sufoco, muitos não têm nem água potável para beber, enquanto o demagogo desperdiça recursos que poderiam minimizar o sofrimento de nosso povo. E ainda manda dinheiro para a Grécia, o Haiti e outros países. Tudo por uma eventual vaga na ONU.

É o que pleiteia o Lulla, além de eleger a maldição chamada Dilma.

Raimundo Félix da Silva rfelixdasilva@yahoo.com

Niterói (RJ)

__________

Falso Midas

Até parece que de repente, como num passe de mágica nós, brasileiros, pulamos do Terceiro Mundo para o primeiríssimo lugar entre as nações ricas e poderosas do cobiçado Primeiro Mundo. Pelo menos é o que demonstra, de forma até irresponsável, o nosso presidente Viajando Lulla da Silva, que com o apoio do Congresso Nacional acaba de liberar cerca de 25 milhões de dólares para serem destinados ao povo (sic) palestino! Lulla, fascinado e com o ego massageado por alguns países, passou a jogar dinheiro suado do povo brasileiro a torto e a direito, como se aqui nós, de fato, estivéssemos levando uma vida semelhante à dos finlandeses, dinamarqueses, americanos, etc. Mas o presidente que nunca ouve nada nem vê nada fecha os olhos literalmente para os gravíssimos problemas que afligem este país e tal qual um falso Midas voa por aí no Aerolulla jogando dinheiro pela janela.

Os nordestinos de Pernambuco e Alagoas estão lá há um mês esperando ajuda federal depois do verdadeiro tsunami que se abateu sobre inúmeras cidades, que simplesmente foram varridas do mapa. Escolas, prefeituras, igrejas, hospitais, correios, casas, comércio, enfim, tudo foi levado pela enxurrada. Os alunos que já recebem o pior ensino do País agora pagam mais este pesado tributo, visto estarem sem aulas, pois a maioria das escolas foi destruída e as que sobraram servem de abrigo. E onde está a ajuda do governo? Lulla viaja pelo mundo distribuindo aleatoriamente o nosso sofrido dinheiro. Temos os piores salários da América Latina. Ganhamos menos que os paraguaios. Aliás, milhares de brasiguaios estão sendo expulsos do país vizinho. E onde está a proteção devida pelo Estado? Os nordestinos, de uma maneira geral, são os maiores responsáveis pelo (des)governo que aí está, são notórios eleitores do PT e devem cobrar dos políticos petistas e daqueles ligados ao governo esse dinheiro enviado para o Haiti, o Chile, a Bolívia, países pobres da África e agora à Palestina. Se duvidarmos vão votar em Collor de Mello, o novo irmão siamês de Lulla. Tem sido sempre assim. Cada povo tem o governo que merece e os eleitores nordestinos do PT estão recebendo aquilo que merecem, o desprezo de Lulla.

Todos nós sabemos que esse dinheiro a ser enviado aos palestinos, da mesma forma que acontece aqui, no Brasil, dificilmente atenderá a seus fins. Será usado por esses movimentos terroristas para comprarem armas e atacar Israel. Tem sido assim ao longo da História e não será diferente com Lulla. Essa gente, os palestinos e israelenses, nunca se entendeu e não vão se entender nunca.

Esses 25 milhões que Lulla joga no lixo certamente resolveriam os problemas de muitas de nossas comunidades, nossas cidades. Para dar um mísero aumento aos aposentados o governo brada sempre não ter. Para o trabalhador em geral é sempre uma vergonha o reajuste salarial. Os hospitais, escolas, sistema penitenciário, falidos. O resultado do Enem saiu, para a vergonha nacional, e o presidente insiste em jogar dinheiro sofrido e suado do povo brasileiro no lixo.

IRANILSON ALVES DA SILVA iranilson.iranilson@bol.com.br

Araçatuba

__________

POLÍTICOS SURDOS

Em dias de campanha eleitoral ninguém fala em seca verde.

Mas nos anos de seca o nordestino sofre mais.

A dependência do governo é maior e nem sempre o que é prometido em campanha é

o que acontece na vida real.

Os açudes secam e os carros-pipas trazem água imprópria para o consumo humano.

A falta de água é um aperreio! Doenças decorrentes da água de má qualidade são

frequentes.

Uma parte da população migra para a cidade grande e vai passar dificuldades de moradia e sustento.

O governo deve preparar-se para um ano de seca verde.

Depois de outubro não adianta pedir aos políticos. Já terá passado a eleição e eles estarão surdos.

Que Deus proteja o povo nordestino, que sofre periodicamente com as secas.

Paulo Roberto Girão Lessa paulinhogirao@uol.com.br

Fortaleza

__________

Apesar de você...

Apesar de saber que os comandantes do País vão me acusar de antipatriota, de subversivo e de pertencer às elites; apesar de saber que corro o risco de ter meu sigilo bancário quebrado ou de a Receita bisbilhotar minha vida, ou de ser emparedado por algum "top-top" de plantão; apesar de tudo, tomei coragem e vou tornar públicas minhas preferências e convicções: gosto de ler jornais e revistas, procuro falar o Português corretamente, não sou sindicalista, não torço pro Corinthians e, decididamente, não voto na Dilma.

E que Deus me acuda.

José Roberto de Jesus zerobertodejesus@gmail.com

Capão Bonito

__________

Debates com a candidata

A candidata do PT, Dilma Rpusseff, disse que está disponível para entrevistas em Brasília e desde que previamente agendadas. Certamente exigirá que as perguntas sejam enviadas com antecedência para decorar as respostas. Também informou que só participará de quatro debates. Como pode uma pessoa que quer presidir o Brasil fugir às perguntas do povo? Se sem ganhar a eleição a candidata não está disposta a dar satisfação e mostrar como vai resolver os problemas do País, imaginem se ganhar. O brasileiro não é nem um pouco exigente, depois não reclame. Lembram-se do Pitta?

Izabel Avallone izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

__________

NOVA JURISPRUDÊNCIA

A intransigência ditatorial do Tribunal de Justiça (???) do Estado de São Paulo supera as expectativas até mesmo dos mais pessimistas.

Uma das mais importantes instituições da democracia, o Poder Judiciário, está sendo manchada de maneira irreversível pela presidência do TJ paulista, que rasgou e "esquartejou" a Constituição brasileira.

É simplesmente inaceitável a conduta do presidente do tribunal durante os quase 90 (é, eu escrevi noventa mesmo!) dias de greve, cuja principal reivindicação é o cumprimento do artigo 37, X, da Carta Magna, que garante a reposição de perdas inflacionárias anualmente. Creiam, senhoras e senhores, não há um único servidor do Judiciário que tenha gosto pela greve, porém, ano após ano, o referido dispositivo constitucional não é cumprido, destruindo o poder aquisitivo e deixando os servidores sem condições de honrar seus compromissos mais básicos.

A alegação do TJ? Não há verba. Bom, se essa é uma justificativa plausível, podemos crer, então, que o Egrégio Tribunal de São Paulo criou uma nova jurisprudência: "A simples alegação de não ter dinheiro desobriga o devedor de seus compromissos com o credor, independente do que possa estar previsto em qualquer lei, inclusive na Constituição da República."

É o exemplo dado por um órgão que tem a finalidade exclusiva de fazer que se cumpram as leis vigentes, a fim de garantir a democracia no País, nos termos do artigo 5.º da Constituição, o qual afirma que "todos são iguais perante a lei...". Pode ser. Mas parece que, para o TJ paulista, uns são mais iguais que outros.

Lamentavelmente, o Estado Democrático de Direito está sendo atingido de uma maneira tão vergonhosa que faria até ditador norte-coreano corar. Talvez algum resquício dos anos de chumbo, período em que muitas pessoas que lutavam pela democracia pereceram em defesa dos direitos das gerações futuras, direitos que são ultrajados sistematicamente pelo egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.

Triste!

Clóvis R. M. Duarte gauxito@bol.com.br

Carapicuíba

__________

Demétrio Magnoli

As opiniões do sr. Magnoli acerca do Estatuto da Igualdade Racial beiram o preconceito. É muito cômodo para quem não é afrodescendente (logo, nunca sofreu esse tipo de preconceito) se opor às políticas afirmativas. Só quem é negro sabe o significado da discriminação racial existente na sociedade brasileira. A divisão entre negros e brancos sempre existiu no Brasil e os departamentos de recursos humanos das empresas sabem muito bem identificar quem é quem na hora da contratação.

Jefferson Mariano marianojefferson@uol.com.br

São Paulo

__________

A EBS e o IRB

Lendo o artigo com título acima, de autoria da jornalista e professora da PUC-RIO, Suely Caldas, e, sendo funcionário do IRB, gostaria de comentar alguns pontos. Claro que não falo pela empresa, que certamente tem pessoa indicada pela diretoria para contatos oficiais, mas como funcionário. Como acontece com as mães, a quem não agrada que falem (mal) de seus filhos. No meu caso, não me agrada que sejam divulgados fatos não reais.

Em primeiro lugar, o IRB não é uma seguradora, e sim uma resseguradora. Uma diferença fundamental. Não vou ficar desfiando as diferenças entre uma e outra, que são muitas. São atividades complementares, mas muito distintas.

Em segundo lugar, o IRB, criado em 1939, visou principalmente à evasão de divisas via prêmios de seguros, em função de muitos seguros no Brasil serem contratados com seguradoras estrangeiras. O IRB, pelos seus estatutos, também teve, quando da sua fundação, a função de fortalecer o mercado interno de seguros, o que nenhuma seguradora pode negar, sob risco de negar a sua própria evolução.

Em terceiro lugar, em 70 anos de vida, o IRB não apresentou resultados "medíocres", como mencionado, já que é a maior resseguradora da América do Sul. Quando se menciona o fato de o IRB ter sido monopólio, lembremos que o brasileiro não é de consumir seguros, como o americano, por exemplo, e o seguro, salvo exceções, não é obrigatório. Mesmo assim, o resseguro só é necessário quando as verbas seguradas ultrapassam certo patamar, conforme regras da Susep. Não é todo seguro que necessita de cobertura de resseguro. Além do que as multinacionais se valem do que se chama de "programa mundial" para, de certa forma, restringir a compra de seguros localmente. Este aspecto se nota nitidamente agora, com a abertura do mercado de resseguros.

Em quarto lugar, o IRB não teve mais agências no exterior além daquelas em Nova York e Londres. Não abriu filiais diversas, como mencionado no artigo.

Em quinto, quando se deixa de ser monopolista, é liquida e certa a perda de parte do mercado. Até porque não teria sentido aportarem no Brasil mais de 60 resseguradoras se elas não vislumbrassem abocanhar parte do mercado. É natural uma acomodação do mercado, uma partilha da torta.

Em resumo, é isso.

Na Funenseg, Escola Nacional de Seguros, há bons livros sobre resseguro que podem dar uma ideia melhor das atividades de uma resseguradora, inclusive sobre a história do IRB, que se confunde com a própria história do seguro no País.

Osvaldo Haruo Nakiri, analista do IRB-Brasil Re, Serviço de Responsabilidade Civil de SP (SEREC-SP/COSUB-SP/GEREG-SP) osvaldo@irb-brasilre.com.br

São Paulo

__________

Muitos se importam, sim

O leitor sr. Fábio Cardoso, em seu e-mail publicado ontem no Fórum dos Leitores, reclama de uma série de problemas nossos, aos quais dá o titulo ''E ninguém mais se importa...'', enquanto ele se importa. O sr. Fábio se engana, porque mais brasileiros também se importam, sim, basta consultar sites como este do Estadão, que abre seu espaço para nosso desabafo, e sentir que não está sózinho. O problema é sermos poucos contra uma massa de analfabetos, outra que lê, mas não entende o assunto e ainda outra composta de esclarecidos, mas é aquela formada por aproveitadores desta situação de descalabro em que vivemos. Quando ele cita os tempos do regime militar, basta lembrar que em 64, por muito menos, os militares fecharam o bordel.

Laércio Zanini arsene@uol.com.br

São Paulo

__________