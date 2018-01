Cartas - 23/07/2011

Faxina pra valer

Não basta jogar para debaixo do tapete toda a sujeira encontrada na faxina feita no Ministério dos Transportes. É preciso incinerá-la, para não contaminar ambientes governamentais ainda sadios, se é que existem pós-lulismo.

YOSHITOMO TSUJI

São Paulo

Tramas e maracutaias

Ante tanta corrupção no governo do PT, tenho a sensação que em cada sala, antessala e gabinete do poder público federal em Brasília alguma trama ou maracutaia está sendo arquitetada para roubar ou desviar dinheiro público. E o pior é que, quando flagrados com a boca na botija, ninguém responde por nada. A única punição, quando há, limita-se ao afastamento do companheiro malandro, que se ainda não estiver milionário e rindo de todos já terá assegurada alguma outra boca ou um cargo nos muitos órgãos do governo ou na base aliada, até com direito a promoção. E com um pouquinho mais de sorte, até condecoração com medalha de honra ao mérito.

GILBERTO MOTTA DA SILVA

Curitiba

Ministério dos trambiques

A "farra" nos Transportes deveria, antes de tudo, ser objeto de investigação policial, séria e competente, e não apenas administrativa. No caso, o crime é mais que organizado e causa inveja à Máfia italiana e aos partidos do crime, legalizados ou não.

JOSÉ G. OLIVEIRA

Praia Grande

Falta de cana

A produção de etanol despencou porque está faltando cana. Também para políticos e seus parentes, que privatizam descaradamente o dinheiro da viúva, está faltando cana. Esperamos a ação dos usineiros e do Judiciário...

MÁRIO A. DENTE

São Paulo

Incongruências

Eta, paisinho sui generis! De um lado, Zé Elias na cadeia; de outro, Valdemar Costa Neto, leve e solto, no comando da quadrilha do PR. Para pais de família em dificuldades financeiras, os rigores da lei. Para mentores e beneficiários do mensalão, trânsito livre para a prática continuada do tráfico de influência, sob a forma de "palestras" para empresas.

JOSÉ B. NAPOLEONE SILVEIRA

Campinas

PORTOS

Reequipamento

A Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Abremar) expressa os seus aplausos ao oportuno editorial Entraves à expansão dos portos (21/7, A3), que retrata o esgotamento do sistema portuário no País. E observa que a última década registrou um forte desenvolvimento dos cruzeiros marítimos, que passaram a reforçar o turismo brasileiro, atraindo visitantes estrangeiros, contribuindo para a balança comercial, gerando empregos, renda e tributos, movimentando a economia das cidades-destino e divulgando o Brasil no exterior. Situação que sugere reequipamento da estrutura portuária, com vista ao reforço do sistema de cargas e ao atendimento da crescente demanda do setor turístico.

RICARDO AMARAL, presidente

São Paulo

ITAQUERÃO

Mausoléu do Ibirapuera

Como paulista e filho de um herói da Revolução Constitucionalista de 1932, cujos restos mortais se encontram em urna empilhada num depósito do Mausoléu do Ibirapuera com muitos outros heróis porque o governo do Estado há mais de 15 anos não se dispõe a liberar "alguns tostões" para concluir a reforma, foi com imensa tristeza, profunda indignação e revolta que vi a foto das duas maiores autoridades políticas do nosso Estado, o governador Alckmin e o prefeito Kassab, ao lado do presidente do Corinthians consolidando a doação dos recursos públicos necessários para tornar viável a construção do estádio, depois de se terem cansado de afirmar à população que nunca poriam dinheiro público nessa obra. Só faltou terem se deixado fotografar usando camisa e boné do clube, aperfeiçoando a imitação do ex-presidente. Não bastasse, o governador tentou mais uma vez enganar, dizendo que o dinheiro não é para construir o estádio, menosprezando nossa inteligência. Há alguns dias (9 de julho) comemorávamos mais um aniversário desse que foi o mais importante movimento cívico do nosso Estado, quando realçam valores como coragem, civismo, dignidade, responsabilidade e respeito, e hoje somos obrigados a "engolir" cenário tão pobre e desolador. Embora revoltante, não deixa de ter sua lógica: de um lado, os votos da torcida corintiana em 2012 e 2014 e, de outro, os nossos heróis insepultos que não votam mais.

JULIO CERQUEIRA CESAR NETO

julioccesar@uol.com.br

São Paulo

Estrutura provisória

Esclarecemos ao leitor sr. Maurício Lima (22/7) que o governo do Estado não vai colocar nenhum real na construção do estádio do Corinthians. O que o governo poderá viabilizar, se a Fifa decidir pela abertura da Copa em São Paulo, é uma estrutura provisória para atender às exigências do evento, que terá enorme importância para o Estado e o País. Caso isso ocorra, o Corinthians não ficará com nenhum parafuso dessas estruturas. Será um investimento para o evento, não para o clube. Quanto aos valores mencionados, não há um orçamento fechado, portanto, citar qualquer número neste momento é pura especulação. Também não está definido como serão financiadas essas estruturas. O governo do Estado buscará parceiros e uma eventual contratação será por licitação pública, sempre pelo menor preço.

JULIANO NÓBREGA, coordenador de imprensa

São Paulo

Parafuso a menos

O governo paulista dará ao Itaquerão, para o "puxadinho" que acomodará mais 20 mil torcedores, apoio de R$ 70 milhões, retirados, logisticamente, do bolso do contribuinte, modesto ou abonado, corintiano ou não, goste ou não de futebol, concorde ou não com o mau uso do dinheiro público. Já que nenhum parafuso ficará com o Corinthians, inclusive o que falta na cabeça do governo, gostaria de ver um documento oficial assinado indicando para onde irá esse material após o uso e como recuperaremos o dinheiro para destinação mais decente.

FLAVIO MARCUS JULIANO

São Paulo

"Virei ‘sócia’ do Corinthians sem querer. Ai meus impostos!"

TANIA TAVARES / SÃO PAULO

E AS ISENÇÕES FISCAIS PARA O ITAQUERÃO

"Por que Gilberto Kassab não dá isenção de impostos às empresas da cidade de São Paulo?"

CÍCERO SONSIM / NOVA LONDRINA (PR)

"Governador Geraldo Alckmin, seus eleitores não querem circo, e sim educação, saúde e segurança"

LUIGI VERCESI / BOTUCATU

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 1.402

TEMA DO DIA

MPF diz que exame da OAB fere Constituição

Supremo vai decidir sobre obrigatoriedade da avaliação para o exercício da advocacia

"O pior é que o exame da OAB não mede conhecimentos ou capacidade profissional. O intuito desse exame só Deus sabe."

SUZANA MARTINI

"Sem a aprovação no exame da OAB, só vai piorar. Este ainda é um dos fatores que evitam a calamidade total."

MARGARETE APARECIDA OLIVEIRA

"Deve ser banida. Passar na prova da OAB nunca foi nem será garantia de que o advogado é competente."

PEDRO SACOLA

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

VIOLÊNCIA

O que se pode esperar de alguém que violenta a própria semelhança sem uma justificativa de legítima defesa? O que se pode crer de uma pessoa que morde e decepa parte da orelha de outrém? Nada justifica o episódio que envolveu pai e filho que indevidamente confundidos com gays tiveram a brutal experiência no interior de São Paulo. Será que não podemos mais nos abraçar publicamente? De quem é ordem? De alguma representação existente pelo território nacional? Ou de alguma alma de outro mundo que se inspira nas concepções medievais? A verdade é que enquanto alguns optam pelo amor, outros investem na intolerância e ainda apostam imbecilmente que esta atitude irá revolucionar a humanidade.

Pierre Magalhães

São Bernardo do Campo

AGRESSÃO

O caso da agressão sofrida por pai e filho no interior de São Paulo, que foram confundidos com casal gay, só exemplifica o quanto o Brasil ainda é um país de maioria boçal, intolerante e preconceituosa. Torna-se urgente que a lei de criminalização da homofobia seja sancionada para mandar tais psicopatas covardes repensar suas delinquências na prisão.

Judson Clayton Maciel

Rio de Janeiro

CARINHO PERIGOSO

São João da Boa Vista é uma cidade que dista 216 km. de São Paulo, e entrou nos noticiários nem tanto pela sua feira, mas pela ignóbil cena em que foram protagonistas pai e filho em circunstâncias jamais imagináveis para os que se titulam civilizados. Um pai, demonstrando rara afeição paternal, carinhosamente abraça seu filho. É o suficiente para que um bando de pústulas os coinfundam com gays e passam a agredí-los ao ponto de quase decepar um das orelhas do pai. Infelizmente este é um episódio que deverá se repetir pela forma como ultimamente o homoxessualismo foi exageradamente exposto na vitrine dos comportamentos,causando um divisor perigoso causador de conflitos. Muita parada gay, marcha pela criminalização da homofobia,e outros direitos adquiridos são conquistas que não são de fácil absorção. É preciso primeiro aplainar o pedregoso caminho.Toda grande conquista produz mártires.

Jair Gomes Coelho

Vassouras (RJ)

ALGUM PROGRESSO

Estou cada vez mais convencido de que nosso excelentíssimo Mano Menezes recebe frequentemente um fax com a escalação dos nossos heróis diretamente da mesa de Ricardo Teixeira. Ops! Fax, não, e-mail, afinal progredimos em alguma coisa.

Victor Penchiari

Vinhedo

COPA AMÉRICA 2011

A Venezuela deve ganhar pala primeira vez a Copa América. Teve coragem para enfrentar o Brasil, derrotar Chile e Equador e empatar com o Paraguai. Eis o time mais decidido do evento. Bom Jogo! A Globo não transmite nem a final, defraudando a milhões de jovens brasileiros, fomentando com a derrubada da TV Bandeirantes, mais violência e a apelação às drogas desde o ano 2000, assim como a falta de novos valores que seus maravilhosos programas esportivos geraram até as Olimpiadas de Montreal, surgindo estrelas importantes como Bernardinho, Popô, Kearten, Ronaldinho's por todos os cantos e as atuais musas do futebol feminino. Justiça seja feita em prol da juventude e do Brasil e retornem o NBA, o BOX INTERNACIONAL, os JOGOS DE INVERNO, a Taça Libertadores de América, Liga Mundial de Volley com todos os jogos ao ar, e a Copa América entre tantos outros eventos que criaram uma juventude brasileira mais feliz e livre da amargura atual.

Anyo-Maru

São Paulo

PARAGUAI FORTE

Nem ganso, nem pato, nem Neymar, nem Robinho e outros famosos. O Paraguai não é mais aquele derrotado em décadas passadas: já atingiu o patamar de seus rivais sul-americano, no concerto futebolístico internacional. E agora? Por isso, mais preparo, garra e respeito com os concorrentes. A Copa está chegando.

João Rochael

São Paulo

‘A SELEÇÃO AINDA COMOVE O TORCEDOR?’

Caro Zanin, discordo do seu ponto de vista em relação ao desinteresse do brasileiro pela sua seleção (19/7, E2). E por uma razão simples: ela não é mais uma seleção do País. Explico. A Seleção Canarinho hoje 'pertence' a uma entidade, a CBF, comandada como uma famiglia pelo seu presidente, Ricardo Teixeira. Cada vez mais os brasileiros toman ciência de que a seleção nacional não mais os representa, e sim representa aos interesses privados da entidade máxima do futebol brasileiro. Hoje a nossa seleção é simplesmente um time como outros quaisquer existentes no planeta, igual a Corinthians, Grêmio, Real Madrid, Barcelona, Arsenal. A diferença é que ela ainda é usada como ópio para o povo em tempos de Copa do Mundo, como se nada mais interessasse, como ela fosse fazer do país o melhor país do mundo, sem problemas na saúde, educação, infraestrutura, transportes. Essa é a principal razão pela qual eu não torço para a nossa seleção - ou melhor, seleção da CBF - desde 1998.

Marcos Gellis

São Paulo

CAMBALEANTE

Desse jeito, a Seleção Brasileira realmente não chegará cabaleante em 2014. Chegará "de quatro"!

Gilberto da Silva Gouveia

Guarulhos

ALÉM DA FESTA

Permite-me perguntar, já que não é ofensa. Além de passar noitadas nas famosas e caras baladas. Adquirir carrões invejáveis. Mulherio à vontade, lotes de gado dos melhores rebanhos e raças. Fazendas com porteiras fechadas, iates, propriedades luxuosas, helicópteros e jatinhos particulares, contribuir com igrejas de credo duvidoso, roupas e perfumes das melhores marcas disponíveis; o que mais fazem os jogadores de futebol chamados a defender a Seleção Brasileira? Futebol que é bom não se viu... e eu, torcedor, fiquei chupando o dedo...

L. Dutra

Avaré

CRISE DE 'ABSPENALTINÊNCIA' OU DE 'INCOMPENALTÊNCIA'?

Parece que Deus virou mesmo paraguaio. A não ser que a bola, na cobrança dos pênaltis pelos brasileiros, tenha sido substituída por outra mais leve (o truque dos estandes dos parques de diversões?). No tempo normal e na prorrogação, o Brasil conseguiu perder uma porção de gols 'certos', e, assim, um só Marecos teve mais sorte que um Pato e um Ganso (Frango ficou de fora desta vez, 'meno male, morremos de pneumonia simples'). O que traz um pouco de conforto foi perceber que a meninada pôs a bola pra correr para a frente e não apenas para os lados ou para trás, tônica irritante de jogos anteriores. Se só pode sair vencedor o time que marcar mais gols, bola só para a frente, Brasil, vamos passar a ganhar no tempo normal, a bem da saúde geral do nosso sofrido e mal pago povo torcedor.

Luiz Carlos Bissoli

São Paulo

SELEÇÕES

A diferença entre a seleção masculina e a feminina de futebol do Brasil? A primeira entre em campo com "salto alto" e "requebrando"...

Marco Cruz

São Paulo

CAMINHO CERTO

Fazer Elano, Ganso, Neymar, Robinho, Lucas, craques de toque refinado jogarem naqueles pastos da Copa América é o mesmo que fazer o Federer, Nadal, Djokovic disputarem um torneio de tenis no asfalto liso da Regis Bittencourt. Mano está no caminho certo, nossos cronistas, com raríssimas exceções, não entendem nada de futebol.

Sylvio Gomide

São Paulo

BRASILEIROS E ARGENTINOS

O glamour tira a percepção dos detalhes ...

Carlos Jose Benatti

São Paulo

SELEÇÃO BRASILEIRA

Para jogador de seleção tudo é permitido... Neymar cara a cara com o gol chuta fora... Robinho vai lá ,abraça e beija o garoto Pato adianta bizonhamente a bola, chuta fraco... e o goleiro defende. Robinho abraça e consola o jogador com abraços e carinhos. Lucio chuta forte... e o goleiro faz defesa espetacular. Robinho corre e abraça o zagueiro. Imaginem o que seria a comemoração caso os gols fossem convertidos.

Jorge Zaven Kurkdjian

São Paulo

FRACASSO DA SELEÇÃO

Era de esperar esse resultado da gloriosa Seleção Brasileira. Com o assédio escancarado de dirigentes de futebol estrangerios no concentração, acabou por desconcentrar os jogadores. O Neymar evitou todas as dividas possíveis, especialmente no segundo tempo. Perdeu gols incríveis. O Pato parecia não querer marcar. O Ganso desapareceu em campo. Fez apenas uma jogada de nível, quando chutou aquela bola na trave. Os demais à espera dos "astros", nada produzram. A defesa se mais precionada, sabe Deus o que poderia ocorrer. Quanto aos pênaltis é melhor nem falar nada, Parece até que combinara em dar prejuízo aos organizadores da Copa América, chutando a bola para a arquibancada. Para uma seleção feita de aves, frangos, gansos, patos e pavãos, até que o resultado foi razoável. Da próxima vez o pavão chefe RT (Ricardo Teixeira) não deixe os dirigentes e empresários do futebol estragar o ambiente da seleção, porque, na verdade você foi o responsável por esse vexame.

Carlos Benedito Pereira da Silva

Rio Claro

BRASIL x PARAGUAI

Ganhar ou perder faz parte do esporte. Perder de uma forma bisonha como o Brasil perdeu para o Paraguai, errando 4 pênaltis, é muito desonroso, e mostra o despreparo de quem está dirigindo essa seleção. Tem gente com saudades do Dunga, e com razão.

Carlos E. Barros Rodrigues

São Paulo

SELEÇÃO DE DAR PENA

Seleção que tem Ganso, Pato, esta dando é pena! Seleção que tem Ganso, Pato, esta dando é pena! Será que este momento

ovíparo quê estamos vivendo em nossa seleção não acabou afetando os outros jogadores. Veja o Julio Cesar, era considerado pela nossa imprensa no ano passado o melhor goleiro do mundo. E hoje para estar dentro da nova seleção esta até levando frangos... Eh o Neymar, que para nossa imprensa antes da Copa America era o melhor jogador do mundo ao lado do Messi, e parecia até em certos momentos melhor que ele, assim diziam... O nosso Neymar estava todo vaidoso antes da fatídica competição, usava aquela cabelo estilo Pica Pau, fazia brincadeiras, etc. Hoje depois da decepção que foi, parece um avestruz, se escondendo de todos! Sabe que este estilo to nem aída maioria dos nossos ídolos jogadores, lembram muito uma coruja, sempre sonolenta, blasé, cara de sábia, mas adoram mesmo é uma boa noitada... Com tudo isso acontecendo a Red Bull já esta pensando em patrocinar a seleção Canarinho, e na primeira propaganda já estão imaginado de colocar as cobranças

de pênaltis contra o Paraguay e afirmar que com Red Bull, te da asas... A verdade éque os pênaltis que batemos parecia mais um jogo de tiro em aves. Aqueles que se atira para o céu! Aliás, não é só nossa seleção que está na fase de ter pena, se espalhou para America do Sul, na Venezuela, no Paraguay estão cheios de galinhas! Agora o maior de todos os bichos da nossa seleção era mesmo o Mano nosso técnico exemplar, fala bem, dialogo firme, convincente, elegante, etc. Muitos dizem que para ele ser burro estava faltando somente as penas!!! Oras, burro não tem penas? Então ele já esta completo! Agora bom mesmo éo Corinthians, dizem que só porque o Carlitos Tevez estava indo para lá, ele na Copa America chutou a bola e a Argentina para fora do torneio. Afinal Libertadores, Copa America não combinam com o Timão! Mas para arrumar isso, a diretoria do Corinthians, que não éclube pequeno não pessoal da CNN, foi as compras e esta tentando trazer ainda o Carlito Tevez, dizem que não deu tempo para agora devido a janela de transferências acabar esta semana, etc. Mas ele chegaráem janeiro para se juntar ao elenco virtual com o Ganso, Seedorf e o Forlan!! Jápensou que beleza? Acho que o presidente do

Corinthians joga aquele jogo de vídeo game, Fifa e lá se compra, troca-se jogadores com muita facilidade, apenas no teclar do computador, ele acha que é a mesma coisa com o futebol. Imagina, fizeram uma proposta aos ingleses de pagar em 5 anos, vou repetir 5 anos! Sendo a primeira parcela em março de 2012, vou repetir, em março! Os caras do Manchester City não são portugueses... Saindo do futebol para a política brasileira, aísim estamos mais dinâmicos, com atitude, firmeza, dedicação e muito focu. O pessoal de lá só pensa numa coisa. No povo? Claro que não! Em arrumar a segurança do nosso pais que tem índices comparáveis a países mais pobres na África? Imagina! Nunca vi nenhuma proposta nesse quesito! De ajustar e equilibrar as finanças publicas? Ta louco! De equipar e proporcionar infra-estrutura nas diversas, na verdade todas as áreas possíveis? Nunca! De cobrar impostos justos e que tenham um retorno de serviços a sociedade? Não! A educação? NÃO!!!! Perder tempo com essas coisas, jamais... Só pensam mesmo énuma coisa, e isso são bons, tem PHD, podem dar consultoria para qualquer mafioso, traficante, terrorista de nível internacional. Só pensam em roubar! Escândalos e mais escândalos. Esquemas e mais esquemas! Toda manhã eu fico indignado, e no final da semana eu nem me lembro mais de quantos escândalos, esquemas, falcatruas ocorreram na semana. São tantos! Somos um dos países mais corruptos do mundo, na verdade somos o primeiro pois compramos a instituição que analisa isso e nos colocam lá para trás, em décimo sétimo, algo assim para não ficar tão evidente assim. Só no ministério dos transportes, está parecendo o BBB, cada ora sai um, só que lá, é todo dia que acaba saindo alguém! Mas depois de uma semana exaustiva, com índices de umidade baixíssimas, fico com um abraço a todos e com os dizeres que me inspiram sempre ao olhar nossa bandeira. Ordem e progresso!

Luigi Longo

São Paulo

DIFERENÇA ENTRE GANSO E FORLAN

Nossa midia esportiva precisa ser menos "pacheca" porque coube a ela cabe parte no fracasso da seleção nesta Copa América. Por que dessa ilação? Simples, e aí vai um exemplo: até agora e mesmo com a fraquíssima atuação do Ganso durante o torneio quando pareceu mais esconder-se da bola que aparecer, a maior parte dessa mídia o considera um injustiçado e até poucos dias ainda criticavam o Dunga por não ter levado o referido (mais o Naymar Cacatua) na ultima Copa do Mundo. O Ganso é um jogador sem vibração e nesse torneio, afora um outro passe do qual saiu gol foi de uma mediocridade que a midia não aceita, como que temendo passar recibo de incompetente no considerar cedo demais boleiros ainda nos cueiros. Basta comparar o Ganso contra o Forlan, o armador uruguaio fundamental na equipe celeste, que mesmo não sendo excepcional é aquele que chama o jogo para si, corre o tempo todo, ajuda a marcar, não dá a mínima em aparecer com "jogadinhas" de calcanhar para alegrar torcedores. Por isso mesmo foi eleito o melhor na ultima Copa do Mundo e provavelmente será o desta Copa América. Quanto ao Ganso, ainda é uma boa promessa mas tem que mudar em muito o estilo de jogar para firmar-se como realidade ao nível do citado Forlan e outros iguais.

Laércio Zannini

São Paulo

NA COPA NÃO SERÁ DIFERENTE

Mano Menezes, na Copa não será diferente, o caminho eram os pênaltis, beque que não se antecipa, fica fora, então, fora Mano.

Nelson Pereira Bizerra

São Paulo

CONTRATAÇÕES BOMBÁSTICAS

A diretoria do Corinthians, depois de "contratar" Riquelme, Luiz Fabiano, Paulo Henrique Ganso, Seedorf e Tevez, vai entrar em entendimentos com o Real Madrid para contratar Cristiano Ronaldo. Aguardem nos próximos dias...

Ariovaldo J. Geraissate

São Paulo

VOLTA, CARLITOS?

A possibilidade de o timão contratar Carlitos Tevez, por quatro anos e utilizá-lo já no campeonato brasileiro animou todo corintiano assim como eu. Além da empolgação da nação alvinegra, a negociação surpreendia pelos valores apresentados pelo clube paulista nunca antes vista na tentativa de repatriar o ídolo argentino que encantou os milhões de torcedores do clube do parque São Jorge. Mais de 40 milhões de euros foram oferecidos ao seu atual clube, o inglês Manchester City, para que fosse possível contar com Tevês no time que vem liderando o brasileirão brilhantemente. Comenta-se que toda essa grana sairia do repasse de valores pagos pela Rede Globo pelos direitos de transmissão dos jogos. Sem dúvida de que é muito dinheiro que seria envolvido na contratação do Hermano. Todas as polêmicas envolvendo a oferta corintiana me faz lembrar muito a situação vivida com a contratação de Ronaldo Fenômeno, com muitos torcendo contra e outros duvidando do fato. A verdade é que assim como aconteceu com Ronaldo, essa tentativa representava uma ruptura com o que é visto no mercado nacional do futebol. É sem dúvida nenhuma uma abertura para que outros clubes brasileiros contratem jogadores de alto nível de outras nacionalidades. Não analiso se a aposta iria dar certo ou não mas novamente a equipe do parque São Jorge através de seu presidente Andrés Sanches da exemplo de como novas alternativas são possíveis no meio do futebol. Continuo confiante e na torcida para que tudo de certo, a fiel torcida merece mais esse presente, se carlitos não vier agora que seja para o próximo ano o que é mais provável, certo é que possamos em breve contar com mais uma grande novidade em nossos campos. Com ou sem Tevês o fato é que o Corinthians é candidatíssimo a ganhar o brasileirão de 2011 se não vacilar "invicto", alguém dúvida? É esperar pra ver!

Turíbio Liberatto

São Caetano do Sul

MUITO ESTRANHO

O "curintia" querer investir um dinheirão para comprar o Tevez (que não é tudo isso), além do que tem um monte de dívidas e, o pior, quer construir um estádio com recursos públicos porque não investe essa dinheirama nesse estádio, nós não fomos consultados e nem queremos pagar essa conta temos outras prioridades creches, hospitais, escolas e segurança para investir. Muito estranho também o Sr RicardoTeixeira dizer toda hora que a FIFA e a CBF são entidades particulares, então eles que façam a Copa, que, para dizer quando é para investigar a podridão e corrupção existentes nessas entidades elas são particulares, agora, quando é para fazer obras, aí não são, precisam de dineiro público. Muito estranho mesmo. O Brasil é o país da piada pronta.

Ricarte Sandoval

São Paulo

BURROS

Vendo o que aconteceu na construção "ao contrário" de uma chicane em Interlagos (parece piada, mas não é), temos de tomar cuidado para não construir estádios de ponta-cabeça, pois vai ser difícil plantar capim no campo!

Ricardo Guerrini

São Paulo

COPA E POLITICAGEM

Estou completamente estarrecido e revoltado com a ajuda financeira de R$ 420 milhões a ser concedida pelo nosso incompetente prefeito e os não menos incompetentes vereadores ao Corinthians, para a construção de um mero estádio de futebol, através de incentivos fiscais. A cidade de São Paulo está entregue às moscas. Basta olhar para o estado em que se encontram as nossas ruas, praças imundas, lixo depositado nas calçadas, barulho de centenas de barzinhos, transporte municipal, isso sem falar das escolas e hospitais municipais. Ficaria muito feliz se esse dinheiro fosse utilizado em prol da população. Quando precisamos dela, nunca está presente. Mas, como é de praxe no Brasil, tudo o que envolve órgãos públicos é feito com o intuito de votos. Já que parece que está sobrando dinheiro, eu, como cidadão que paga todos os seus impostos, solicito ao senhor prefeito incentivo fiscal para o meu IPTU, ISS, etc. Sou da opinião de que São Paulo não necessita de mais um estádio de futebol, e sim de mais escolas, hospitais, vias urbanas, etc. Acredito que, se o nosso querido Corinthians deseja um estádio, que o faça com a força de sua imensa torcida, e não com o dinheiro do contribuinte. Ver na internet a figura patética do presidente do Corinthians chorando ao lado de nossos enganadores prefeito e governador faz-me sentir como um idiota, pois sei que eu vou pagar por mais essa falcatrua.

Angelo Martins

São Paulo

INTO - RIO DE JANEIRO

O Brasil precisa literalmente ser passado a limpo,a corrupção que assola o País precisa ser execrada e suturada, e o povo? Esses infelizes que precisam do serviço do Estado, ser mais bem tratados por todos sem exceção.Não adianta fazer Copa, não adianta fazer estádio, não adianta puxar o saco de uma ou várias torcidas para inaugurar um hospital com um ano de atraso onde temos mais de 20 mil brasileiros precisando ser operados por problemas ortopédicos e as nossas "otoridades", pasmem, não tem espaço/dia nas suas agendas para inaugurar no Rio de Janeiro o Instituto de Ortopedia no antigo prédio do Jornal do Brasil. Não é piada, é falta de vergonha na cara, e saber que nós, o povo, não temos direito a aviãozinhos e hospital sírio libanês na faixa (vasco).

Antonio Jose G.Marques

Rio de Janeiro

LULA EM SANTO AMARO DA PURIFICAÇÃO

Um dia, Ana Maria Braga perguntou à Dona Canô: Tem orgulho de seus filhos? E ela prontamente respondeu: Fico feliz por "todos" eles, o orgulho é um sentimento muito mesquinho. E você, Lula? Na certa tem muito de que se orgulhar! O País que você nos deixou lhe faz estufar o peito... Espero que Dona Canô, com sua sabedoria, lhe tenha inspirado uma purificação de ego. Afinal, o que sua excelência foi fazer lá?

Mara Fonseca Chiarelli

Mogi Guaçu

CONTINUA O MESMO

Em 20/7 - Dia do Amigo - Lula visita a Dona Canó, mãe de Caetano e Bethânia, em Sto. Amaro da Purificação (BA), que hipocrisia eleitoreira... Já começou? Na conversa com a Dª Canó, com 103 anos, que acabara de sair do hospital devido problemas respiratórios. Indagou por que não havia chamado o SAMU? Ela respondeu: "se não atende a tempo, teria que cortar outro dedo meu". Será que o "cara" já se utilizou alguma vez do SUS ou SAMU? Qualquer "dorzinha de barriga" corria e corre para o Hospital Sírio Libanês/SP; o certo seria usar o SUS ou SAMU, para poder avaliar como o cidadão brasileiro é mal atendido. Cujo atendimento só melhorará quando todos os nossos políticos e autoridades tiverem a obrigatoriedade de só usar a SAÚDE PÚBLICA. Será que se esqueceu da herança "maldita" que deixou para a atual presidente? Continua o mesmo, mentindo e enganando o povo brasileiro, só faz "média"!

M. Teresa Amaral

São Paulo

FUNCIONALISMO

Pelo que temos observado, para obter um bom emprego no governo, não é necessário concurso, basta ser apadrinhado do "Vé Dirfeu", ou ser amigo do rei.

Jasminor Mariano Teixeira

São Paulo

CORRUPÇÃO CAI 50%

Fontes fidedígnas dão conta de que as comissões, que no governo anterior eram de 10%, baixaram para 5%, mostrando que o corrupto está 50% mais ético. Pra que ser cético?

Percy de Mello Castanho Junior

Guarujá

ATUAÇÃO DA AGU

A Advocacia-Geral da União (AGU), conforme noticiou a mídia, move mais de 3.700 processos contra prefeitos, governos de Estado e órgãos da União, para apurar desvios de verbas e outras falcatruas. Esse é o Brasil em que vivemos, o da rapinagem e da impunidade. O que está acontecendo em Teresópolis é gritante. Nunca se viu tanta roubalheira neste país depois que o lulo petismo se instaurou. Estão desmontando o Ministério dos Transportes, mas todos sabemos que isso não é suficiente. O tal jogo político que fazem para ter uma "base política", o velho toma lá dá cá, é absurdamente imoral. O povo brasileiro que acreditou nessa gentalha deveria tomar mais conhecimento desses fatos e afastar essa gente do poder pelo instrumento que têm na mão, o voto. Essa limpeza geral, de que tanto necessitamos, pode muito bem começar pelas próximas eleições.

Carlos E. Barros Rodrigues

São Paulo

POLÍTICOS ‘DESCENTES’

Neste País, a quase totalidade dos políticos que legislam e nos governam são descentes, quando deveriam ser decentes. Uma letra a mais muda radicalmente o significado: de ético, honesto, para o contrário.

Mário A. Dente

São Paulo

O VERBO ROUBAR

"No Brasil conjuga-se o verbo roubar em todos os tempos e em todas as pessoas", disse Padre Antônio Vieira em um de seus sermões ainda no século 17. Padre Antônio Vieira, nasceu em 1608 em Portugal e veio para o Brasil ao 7 anos de idade, onde morreu em 1697; mas, seu discurso manteve-se irretocável até os dias de hoje. Não é apenas privilégio de políticos e autoridades. Levar para casa material da empresa em que se trabalha é roubo também, assim como comprar carteira de motorista, comprar pontos na carteira de motorista, adulterar pesos de produtos a serem comercializados, vender produtos com data de validade vencida, operar em caixa 2, comprar recibos para sonegar o imposto de renda, comprar atestado médico para justificar faltas ao trabalho, etc. Chamada por alguns como cultura brasileira, por outros como marca registrada e, por ainda outros, de mania nacional, a prática do roubo aos meus olhos tem outro nome. Inicia-se na escola primária com a criança roubando a borracha do coleguinha; passa pelo ensino médio com o adolescente colando nas provas; estende-se ao jovem que compra gabarito dos exames vestibulares e culmina com o adulto comprando diplomas universitários. Após essa brilhante incursão, cabe ao indivíduo acessar ao mercado da falcatrua privada ou candidatar-se a um cargo público para o cumprimento do exercício do superfaturamento e dos variados processos de corrupção, o que me leva a crer que ser ladrão neste Pais é profissão de carreira.

Nei Silveira de Almeida

Belo Horizonte

DEVASSA DA IMPRENSA

Como Dona Dilma invariavelmente só se move após denúncias da Imprensa, e levando-se em consideração que as denúncias do Tribunal de Contas não encontram eco, sugiro que a Imprensa a exemplo do que está sendo feito no Ministérios dos Transportes, devasse também os seguintes outros Ministérios: Educação, Saúde, Minas e Energia, Comunicações e Esportes, todos passíveis de maracutaias, pois contratam.

Alcides Ferrari Neto

São Paulo

INCOMPETÊNCIA

Gostaria de comentar minha grande satisfação pela realização de mais uma reportagem veiculada pelo Estadão sobre a situação no Ministério dos Transportes com diversas maneiras de corrupção existente. De modo absolutamente transparente foram apontadas as pessoas que participam desse fabuloso meio ilícito de fazer riquezas, mostrando inclusive como os parentes (filho, esposas, etc) podem fazer fortunas em empresas de construção com pouco tempo de atividades. O Partido Republicano mostrou a sua face mais oculta, demonstrando ser um grande Partido de Ratos (PR), um verdadeiro covil de aproveitadores do dinheiro público... Se ao menos as estradas federais do País estivessem em bom estado de conservação, mas nem competência para isso o PR teve. E finalmente quero cumprimentar a nossa presidenta Dilma, por todas as providências tomadas para tentar por um fim nesse vazamento absurdo do dinheiro público (nosso dinheiro) e, ainda espero que todo o dinheiro que foi gasto sem a execução das devidas obras nos transportes seja devolvido até o último centavos.

Marcos Antonio Moretti

São Paulo

DEMITIR NÃO BASTA

O partido dos ratos (PR) deveria ser extinto após essa enxurrada de escândalos envolvendo grande parte de seus integrantes, que têm como punição apenas a demissão de seus empregos. E o dinheiro sugado dos cofres públicos através de superfaturamentos e outras falcatruas? Não precisa devolver, não? Demitir é um passo até meio inédito na política brasileira, acostumada com corrupção por toda parte. Mas a prisão e devolução dos bens conquistados irregularmente seria o desfecho natural para o caso, como ocorre na maioria dos países sérios.

Habib Saguiah Neto

Marataízes (ES)

A HERANÇA DE DILMA

Lendo a coluna A Cruz e a Espada, da excelente jornalista Dora Kramer (21/7, A6), chegamos a uma triste realidade:nosso país está doente dos pés à cabeça.Remédio nenhum adiantará, se não forem tomadas decisões duras,impactantes e definitivas.Não se faz uma omelete,sem quebrar ovos,portanto,antes que a "neoplasia" vire uma metástase, bisturi nas partes infectadas.Uma ação como essa, de elevada magnitude, fará com que nossa presidente seja lembrada, não como 1º mulher na Presidência, mas como aquela que pelo menos tentou,extirpar os corruptos, que contaminam quase toda a cadeia administrativa da Nação. Presidente Dilma, não nos decepcione.

Aloisio Arruda De Lucca

Limeira

BALA

Parabéns à presidente Dilma, por mandar bala nessa quadrilha do Ministério dos Transportes. Balas desse tipo são bem-vindas porque economizam o nosso dinheiro. Já a bala do tal trem...

José Eduardo Zambon Elias

Marília

SE ELES SOUBESSEM

Se nossos jornalistas e editores tivessem consciência do mal que Luiz Inácio da Silva, o Lula, causou ao ´país; se conseguissem ter olhos para ver que a degradação moral absurda que assistimos tem nele seu patrono; se tal degradação não tivesse atingido também as redações, a ponto de fazer com que seus atos sejam vistos como simples traquinagens, e não como uma catástrofe que levará décadas para ter seus efeitos dissipados, tais jornais jamais dariam espaço a este homem, o que ele faz, por onde anda. A imprensa, por ser temerosa de suas críticas ou por estar ainda hipnotizada por suas palavras, não cansa de promovê-lo. Luiz Inácio da Silva, o Lula, merece menção apenas pelo mal que nos causou e continua causando. Seus passeios, seu palavratório vão, as homenagens que recebe daqueles interessados pelas migalhas de dinheiro público que a bajulação a ele acaba proporcionando, não mereceriam uma só linha nos jornais. Não passam de marketing político, de um cidadão de quem já foi dito que" pisaria até no pescoço de sua mãe para chegar ao poder" (apud Leonel Brizola). Luiz Inácio foi além do pisar em pescoços. Pisou e pisa na moral e na ética de um país inteiro. Merece a lata de lixo da História.

Maria Cristina Rocha Azevedo

Florianópolis

ACELERADO

Depois de ter perdido o osso, parece que o Lula ficou mais agitado ainda.

Virgílio Melhado Passoni

Jandaia do Sul (PR)

IGUARIA

Por mais refinado que tenha sido o cardápio, o jantar de Lulla na Fiesp ficou com cara de buchada de bode.

A. Fernandes

São Paulo

APLAUDIDO

Que decepção ver a elite empresarial aplaudir de pé o ex-presidente Barbudo em uma recepção a elle oferecida no Templo da Indústria Paulista (Fiesp). O "cara", durante seus 8 anos de "des"governo, acabou com a economia do país, implantou uma corrupção nunca antes vista, distribuiu cargos a amigos e filhos de amigos, inchando novamente a máquina pública que havia sido enxugada pelo inesquecível FHC, aumentou ainda mais a carga tributária e trouxe de volta a inflação. Com tanta desgraça, os empresários ainda o aplaudem de pé. Por quê? Acho que eles resolveram mamar em uma das tetas oferecidas pelo governo federal: empréstimos a preço de banana oferecidos pelo BNDES, contratos milionários para realização de obras públicas, apenas repassando uma taxa de sucesso para os contratantes. Enfim, os empresários resolveram se juntar aos políticos corrompidos para aumentar ainda mais a corrupção no país. E o povo que se dane. Ainda bem que ainda resta uma mídia que trabalha em busca da verdade e do bem e uma pequena parcela da população se manifestando e repudiando esses acontecimentos. E na minha opinião, são esses dois fatores que estão fazendo a presidente Dillma tomar algumas medidas positivas, apesar de serem insignificantes, pois ela poderia fazer muito mais por um Brasil melhor: poderia cortar gastos enormes eliminando vários ministérios que aí estão apenas para desviar dinheiro público da saúde, educação e segurança. E não demora muito para vermos nas capas dos jornais e revistas novos escândalos. Alguém duvida?

Maria Carmen Del Bel Tunes Goulart

Americana

BALELAS

Lulla adora frases de efeito e a imprensa entra na dele. Quando ele disse: "Oposição é como jogador no banco, fica torcendo para o titular quebrar a perna", será que ninguém o lembrou que quando ele e o PT estavam na reserva, não ficavam apenas na torcida para o governante quebrar a perna, eles literalmente a quebravam com golpes baixíssimos. Por favor imprensa, livrem-nos das balelas de Lulla que já cansou. Ele está perdido. Deixem que ele cuide do seu Instituto para que seu grande ego encontre outro caminho e nos dê paz.

Beatriz Campos

São Paulo

ACABOU COISA NENHUMA

Lula disse que "pune quem tem que punir e acabou". Acabou coisa nenhuma, houve crime, tem de ter uma punição que não seja aquela que ironicamente essa canalhice quer, que se puna com um simples afastamento e, então, fique por isso mesmo. Vão ter de devolver a grana que foi roubada do povo, e que isso sirva, inicialmente, de fiança para garantir que, se forem condenados, o povo seja imediatamente ressarcido. (Que grande oportunidade tem a presidente de mostrar que sua atuação passada de terrorista começa a servir e valer para alguma coisa.)

Luiz Carlos Cunha

São Paulo

PERGUNTAR NÃO OFENDE...

Nunca antes neste país viu-se tanta corrupção e tanta falta de vergonha como vemos no governo daqueles que se vangloriavam de ser "o partido mais ético" do Brasil. Dirão eles que, agora, no seu governo, há punição para os corruptos, por isso aparecem as falcatruas, o que não acontecia antes. Mas eu pergunto: E se não houvesse, neste país, jornalismo de coragem, como o do Estadão e da Veja? Será que é por isso que queriam controlar a mídia? Perguntar não ofende...

Marina B.Malufi

Olímpia

NOVO OU POBRE BRASIL?

No país da bandalheira e da impunidade, da falta de educação e da ignorância, gerações de brasileiros têm como objetivo de vida se tornar um craque de futebol ou entrar para a política e se locupletar com o dinheiro público. Demite, Dilma, demite tudo isso de uma vez!

Victor Germano Pereira

São Paulo

ESTATÍSTICA

Eu faço uma pergunta aos historiadores do Brasil: O período entre 2002 e 2011 pode ser considerado o período em que mais ocorreram casos sabidos de corrupção de nossa história?

Carlito Sampaio Góes-SP-SP

São Paulo

ENGANADORES

O então Ministério dos Transportes, até onde sabemos, só transportava dinheiro para as roubalheiras dos políticos inescrupulosos sob os auspícios dos petistas cuja única "missão" mostrada até agora no governo foi atropelar os valores, os costumes, as leis e a moralidade. Pobre de quem acreditou que essa gente, do PT faria o que enganosamente sempre pregou.

Leila E. Leitão

São Paulo

ANTRO DE BANDIDOS E CORRUPTOS

O Ministério dos Transportes é um antro de bandidos e corruptos como estamos vendo a cada notícia que a imprensa brinda seus leitores. Não basta apenas demitir, é necessário investigar e punir essa quadrilha. E pensar que o ministro Clovis Carvalho ainda tentou persuadir a presidente Dilma a manter Pagot no cargo... Ele é o defensor dos corruptos! Se realmente querem acabar com a corrupção nos Transportes, deixem longe do ministério o deputado Valdemar Costa Neto (PR-SP) e o senador Alfredo Nascimento (PR-MA). A dupla vem fazendo miséria no governo e nada os detém, pois no governo Lula tiveram tempo para se instalar no Ministério dos Transportes e de lá comandar a corrupção com mãos de ferro. Mais um caso de erro na hora do voto e uma vacilada da Lei Ficha Limpa, que acaba blindando esses caras de pau. Pobre Brasil, um país de tolos!

Izabel Avallone

São Paulo

A CASA DA MÃE JOANA

O Ministério dos Transportes, pelas notícias que pululam diariamente nos noticiários da imprensa escrita, falada e televisada, é uma verdadeira casa da mãe Joana. Essa é a verdadeira herança maldita que a atual presidente recebeu de seu guru e antecessor. Porque, se a equipe que foi mantida na transmissão do governo foi mantida, é evidente que seus ocupantes gozavam da absoluta confiança do ex-presidente Lula e, pior ainda, aparentemente ainda gozam, haja vista as pressões que a presidente vem sofrendo de seus assessores diretos, ficando evidente que a presidente Dilma teve de engolir esses sapos no início do seu governo. O fato revelado de que um homem de confiança do deputado federal Valdemar Costa Neto, mensaleiro que se reelegeu nas sobra dos votos de Tiririca e envergonha a todos nós, paulistas, despachava no Ministério sem ter sido nomeado para nenhum cargo é de uma esculhambação que mereceria detenção imediata dos envolvidos na trama. E o pior é que essa quadrilha há muito se apodera de verbas públicas, e a desfaçatez é de tamanha magnitude que a rigor a presidente deveria afastar o PR daquele Ministério. Aliás, está mais do que na hora de acabar com essa prática desonesta de fatiar os ministérios entre os partidos que apoiam o governo da vez, numa cínica alegação de ser em nome da governabilidade. Afinal, se nos atentarmos que cada real desviado daquela Pasta fez falta nos hospitais, nas escolas e na assistência social, já que o Tesouro Nacional é único, essa roubalheira desenfreada deveria ser enquadrada como crime hediondo.

Gilberto Pacini

São Paulo

A HISTÓRIA PODE SE REPETIR

Inspirado em Martin Niemöller: Primeiro eles vieram, levaram os gays. Eu me calei, pois não sou gay. Então eles vieram e levaram as lésbicas. Eu me calei, pois não sou lésbica. Depois eles vieram e levaram os heterossexuais. E não havia mais ninguém para quem protestar.

Luiz Nusbaum

São Paulo