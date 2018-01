Cartas - 23/09/2010

Felizes para sempre

O presidente Lula anda chateado com a maneira como vem sendo tratado pela imprensa no Brasil. O problema é que ela insiste em tratá-lo como se ele fosse o presidente da República, um funcionário público cheio de obrigações e deveres e que deve satisfações de seus atos, quando na verdade ele gostaria de ser tratado como um rei. Se a imprensa começar a enxergar Lula como o rei do Brasil, vai parar de pegar no seu augusto pezinho e viveremos felizes para sempre.

São Paulo

BOM SERIA...

Para Lula, sua candidata, seu partido e partidos aliados, seria ótimo que a imprensa não divulgasse fatos que os incomodam e põem em risco sua credibilidade. Para a sociedade, bom seria se não houvesse fatos constrangedores para serem divulgados, e que apenas programas de governo, baseados na ideologia de cada partido, fossem as manchetes e os temas de discussão para se angariarem votos.

São Paulo

DIGNIDADE

Um digno presidente da República zela pelo País, e não pelos seus interesses pessoais. No caso de denúncias de corrupção levantadas pela mídia, ele teria de ver nisso o interesse maior pelo saneamento das instituições públicas. Ao contrário, nosso presidente sai em defesa dos acusados e, pior, tenta fazer o povo ver a imprensa como o vilão. Realmente, não temos um presidente digno.

Araras

CALA-BOCA

Creio que o governo Dilma-Lula-Dirceu tentará mesmo calar a imprensa, a exemplo da família Sarney, pois o importante é ter o povo cada vez mais desinformado.

São Paulo

DEMOCRACIA

Manifesto

Associando-me aos signatários do Manifesto em Defesa da Democracia, lançado ontem, que escancara os intestinos de um governo podre e que nos envergonha ao tripudiar sobre nossas sagradas instituições republicanas, além de conspurcar nossa Pátria no exterior, sugiro que o documento seja levado às ruas para que se estabeleça um contraponto à falta de compostura, de ética e de moralidade tão a gosto daquele que se jacta em proclamar "nunca antes neste país".

ANTONIO C. GOMES DA SILVA, ex-superintendente do Hospital das Clínicas

São Paulo

E A OPOSIÇÃO?

Nasci na década de 50. Nos anos 70 eu era estudante e, como a maioria dos estudantes, lutei pela democracia. Concordo com tudo o que está no Manifesto em Defesa da Democracia e só fico triste por demorarmos tanto para nos manifestar, pois o governo atual há muito tempo vem demonstrando ações antidemocráticas. A pergunta que agora nos devemos fazer é: que atitudes deverão ser tomadas pela oposição para garantir a democracia, pela qual lutamos tanto?

São Paulo

EBC

Fruto envenenado

Sobre a reportagem TV de Lula contrata por R$ 6 milhões empresa onde atua filho de Franklin (22/9, A4), a julgar pelas declarações do empresário Fábio Tsuzuki, que dirige a Media Portal, o contrato entre a EBC e a Tecnet, onde trabalha o filho do ministro Franklin Martins, é nulo de pleno direito, e todas as pessoas que participaram do pregão presencial, desde a expedição do edital, devem ser processadas. Tsuzuki diz ter feito parte da elaboração do edital e descaradamente confessa que "de certa forma (o procedimento) estava direcionado para sua empresa", mas ela não foi beneficiada. A empresa vencedora usou dados constantes do site da Media Portal. Ou seja, valeu-se dos frutos da árvore envenenada. Infelizmente, um novo escândalo na administração federal.

São Paulo

BNDES

Esclarecimento

O artigo Instituições Desacreditadas (19/9, B2), de Suely Caldas, comete uma série de imprecisões. Em relação à acusação de que a proposta de crédito da EDRB estava "parada desde 2002", a assessoria de imprensa do BNDES esclareceu a vários veículos, inclusive ao próprio Estado, que a carta-consulta do referido projeto ingressou no banco somente no dia 26 de fevereiro de 2010. Sobre a pessoa referida pela colunista como "um misterioso personagem chamado Estevam", que segundo ela "negociava com a EDRB em nome do BNDES", a assessoria de imprensa do banco também deu esclarecimentos aos jornalistas que se deram ao trabalho de procurar o BNDES, incluindo o Estado. Stevan Knezevic, que no final da semana passada foi afastado de suas funções na Casa Civil, não tem qualquer ligação com o BNDES e nunca sequer esteve nas dependências do banco. Além disso, a jornalista faz ilações típicas daqueles que têm pouco compromisso com apurações rigorosas. A afirmação de que "o fato de a recusa ao crédito ter sido comunicada (...) poucos dias depois de a EDRB recusar o pagamento de propina" não leva em conta os esclarecimentos fornecidos pelo banco. O que foi explicado é que a recusa do pedido de financiamento foi baseada em critérios técnicos e decidida de maneira colegiada por 14 superintendentes, funcionários de carreira do BNDES. O artigo acusa o banco de "monologar" em sua nota, mas quem monologa é a jornalista, porque, diferentemente de colegas do próprio Estado, prefere não consultar o BNDES quando escreve sobre a instituição, regra básica do jornalismo.

Brasília

Resposta da jornalista Suely Caldas: As imprecisões são do banco. Ao esconder-se numa nota oficial, em vez de submeter-se a perguntas de jornalistas, o BNDES não respondeu aos donos da EDRB que denunciaram a paralisação do crédito desde 2002. Tampouco a nota explica o papel do personagem Stevan Knezevic, demitido da Casa Civil dias depois da divulgação da nota.

"A imprensa que Lula quer calar hoje é a mesma pela qual ele lutou para que voltasse a falar no passado"

"Lula e apaniguados transformaram "um país de todos" num "país dos filhos""

A. FERNANDES / SÃO PAULO, SOBRE CONTRATOS E CARGOS NO GOVERNO FEDERAL

"Nunca antes no País houve tanto despacho no Correio"

ROBERTO TWIASCHOR / SÃO PAULO, SOBRE DEMISSÕES NOS CORREIOS

TEMA DO DIA

Santos banca Neymar e demite Dorival Jr.

Técnico teria rompido acordo de punir jogador suspendendo-o por um jogo; clube não pagará multa

"Dorival foi intempestivo, mas a diretoria deixou claro para o elenco, a torcida e o futuro técnico que Neymar é a estrela e pode tudo. Desfecho trágico para o Santos e o próprio Neymar."

MARCOS ARAÚJO

"O técnico não é criança, desgastou-se e forçou a demissão. A explicação deve estar lá para os lados do Morumbi."

JEAN BIZE

"Novo técnico: Super Nany, pra dar jeito no moleque rebelde."

EUGÊNIO SANTOS

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

INSTITUTO BUTANTAN

Li o artigo assinado pelos respeitados drs. Hernán Chaimovich, Isaías Raw e José da Silva Guedes com o título ''Autosuficiência em vacinas e soros''. Oportuna manifestação em defesa da vida, da saúde pública, da ciência e da tecnologia. O Instituto Butantan (IB), onde tive a honra de trabalhar no início dos anos 90 ao lado do dr. Willy Beçak, da dra. Alba de Campos Lavras e do próprio Isaías Raw, é referência em seu nicho de atuação e padece diante da descontinuidade de ação, ou seja, das influências negativas promovidas por conta da troca de gestores públicos que muitas vezes desrespeitam a rotina competente das instituições de ensino e pesquisa. De fato, o debate e o interesse de candidatos aos cargos máximos da nossa nação precisa envolver a questão da autossuficiência em imunobiológicos, da manutenção e do crescimento do nosso Instituto Butantan, que permita ao Brasil implantar programas nacionais de vacinação universal e gratuita, tornando-se independente dos mandos e desmandos dos mercados globais. Afinal, é questão de Saúde pública. Parabéns ao IB, à Fundação Butantan que transformam ciência e tecnologia em benefícios ao cidadão brasileiro. Que enaltecem nossa Ciência e Tecnologia C&T. Que os atuais candidatos, alguns deles nossos futuros governantes, não se esqueçam que Saúde pública tem uma parceira imprescindível, que é a C&T.

Piracicaba

POBRES E PAUPÉRRIMO

Este deveria ser um ''case'' de como não dirigir uma entidade. A autoridade do técnico foi humilhantemente desprezada pelo jogador e a direção do Santos FC ficou ao lado de usurpador. Pobre Santos FC, pobre Dorival Jr e paupérrimo Neymar, um menino sem caráter e um homem sem futuro digno.

São Paulo

PATÉTICO

E explicação dada pelo Santos para a saída do técnico Dorival Jr. é simplesmente patética. Submetem-se ao ridículo público quando todos sabem que a realidade é outra, e, para culminar com a comédia pastelão que proporcionaram, ao responder a uma pergunta sobre qual o sentimento da diretoria do clube com a saída do técnico, o diretor de futebol disse que era de decepção. Decepção? Com um técnico que deu o título estadual, a Copa do Brasil e lançou o Neymar, Ganso, valorizando-os para o clube? Deve estar brincando. Curvaram-se ante o Neymar. Qualquer coisa que digam em contrário é querer tapar o sol com a peneira.

Rio de Janeiro

FIM DA NOVELA

Um menino de 18 anos cometeu um grave erro e uma séria quebra de hierarquia; por esses injustificáveis deslizes, foi punido com uma multa pecuniária e um pedido de desculpas públicas. Não satisfeito com isso o técnico ampliou o castigo (extensivo ao Santos e sua torcida), com sua suspensão do elenco do Clube. Ao insistir na manutenção dessa suspensão, foi demitido do cargo de técnico do Santos F.C. Lamentavelmente, o fim dessa novela tragi-cômica será a contratação do Sr. Dorival Jr. , pelo São Paulo F.C. ; desde o inicio, o grande artífice da pantomima.

São Paulo

SANTOS X DORIVAL JR.

O craque Neymar,titular do Santos F.C. pelas mãos de Dorival Jr.,acabou provocando a sua

lamentável demissão por conta do bate boca da semana passada.(22/9,E1).O Peixe - máquina de

fazer gols e derrotados, - acaba se desestruturando ao afastar o competente técnico que foi capaz de reunir jovens promissores ainda anônimos e conduzir o time aos títulos de campeão paulista e da Copa do Brasil.Triste fim de um projeto que tinha tudo para fazer o time reviver sua época de ouro dos anos 60,do Rei Pelé & Cia.Gol contra!

São Paulo

FUTEBOL E POLÍTICA

A atitute da diretoria do Santos ao demitir o técnico Dorival Jr. lembra o PT, que ao invés de apurar denúncias de corrupção, ataca a imprensa e a oposição, ou seja, empurra tudo debaixo do tapete.

São Paulo

NEYMAR E DORIVAL

Na Baixada Santista, o funcionário desacatou o chefe e quem recebeu o bilhete azul foi o patrão. Caetano Veloso tem razão quando diz que "alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial".

São Paulo

SEM DESCULPAS

O governador Alberto Goldman está errado; Nas demais metrópoles do mundo, Londres, Paris, Nova York, etc.

não ocorrem panes com regularidade. Muito pelo contrario! Conforme diz o "Estadão", há uma pane a cada dez

dias, ou até mais; isto é totalmente inaceitável! Não cabe a mim, passageiro leigo, dar a solução, mas é necessário

que a direção do Metrô (e da CPTM) sejam encabeçadas por gente realmente capaz, que entenda do assunto e

saiba manter o sistema metroviário funcionando corretamente a cada hora, cada dia, cada semana e cada mês,

sem qualquer desculpa! É necessário também educar o povo, os passageiros, para que mantenham a disciplina

que o sistema exige. Nas demais metrópoles o povo desde criança incorpora o metrô em sua vida e respeita todas

as normas; nosso povo deve aprender a respeitá-las e não partir para o vandalismo quando ocorre uma pane.

Civilização exige educação!

São Paulo

SUSPEIÇÃO

Cuidado, Srs. Geraldo Alckmin, Serra e Alberto Goldman, com as susPeiTas ocorrências no metro. Tem gente que não gosta do PSDB no governo.

São Paulo

METRÔ E POLÍTICA

Por acaso foi dada voz de prisão para a blusa que atrapalhou a vida dos usuários do Metrô paulista?A PF está atrás da blusa meliante? Não havia nenhum fotógrafo com celular ou máquina normal para gravar o ato maldoso da blusa? Esta blusa é tão criminosa quanto o caseiro do Palocci,a Erenice,o Marquinhos Valério,o Zé Dirceu e outros,não será convocada para nenhuma CPI? Blusas e cuecas estão atrapalhando o cotidiano nacional,precisamos dar um jeito no vestuário pátrio!

São Paulo

POVO AMEAÇADO

O SISTEMA FERROVIÁRIO DA CIDADE DE SÃO PAULO NÃO É PERFEITO, INCLUINDO TRENS E METRÔ, COMO EM TODO O MUNDO. FALHAS E DEFEITOS PODEM ACONTECER MAS NÃO NA FREQUÊNCIA E NA ÉPOCA EM QUE ESTÃO OCORRENDO QUE É VESPERA DE ELEIÇÃO. O METRÔ E OS TRENS ESTÃO SENDO SABOTADOS MAS POR MILAGRE O OBJETIVO DOS MANDANTES E EXECUTORES QUE É CAUSAR MORTE, EM GRANDE ´NÚMERO, PARA MUDAR O RESULTADO DAS ELEIÇÕES ATÉ AGORA NÃO SURTIU EFEITO. ESTAMOS NO BRASIL E NÃO NO AFEGANISTÃO. E A POLÍCIA FEDERAL DEVE ENTRAR NAS INVESTIGAÇÕES, CONVOCADA OU NÃO OU TEREMOS FILAS DE CAIXÕES EM PRAÇA PÚBLICA. EXISTEM OS MANDANTES E OS EXECUTORES SÓ NÃO VÊ QUEM NÃO QUER.

Osasco

INCONSEQUÊNCIA

Logo no dia em que entregavam mais uma estação do metrô calha de acontecer um tumulto daqueles. Melhor acreditar que seja pouca sorte que aderir ao estilo das oposições de antigamente que aproveitavam de tudo para criticar e travar o país no melhor estilo terrorista. A verdade é que São Paulo merece uma rede de metro dez vezes maior, enquanto que os impostos arrecadados no Estado são dissipados em caprichos, benemerências nacionais e até internacionais. São Paulo saberá discernir e identificar os verdadeiros responsáveis que sempre semearam a discórdia e agora estão, com a inconsequência de sempre, plantando os problemas do futuro.

Guarulhos

PROBLEMAS NO METRÔ

Estranho muito todos esses problemas acontecidos ultimamente não só com o metrô de São Paulo mas também com os trens da capital. A empresa que gere nosso metrô é de altíssimo nível, com excelentes padrões de segurança. O mesmo pode-se dizer da CPTM. Em minha opinião, tais problemas são parentes de certas greves que têm acontecido, ou seja, coisa arranjada. Há outras notícias deste tipo como por exemplo em relação à saúde e à educação no estado de São Paulo. Me lembra muito o que fez Trujillo quando dominou a República Dominicana. Este sanguinário ditador inclusive conseguiu desacreditar a Igreja Católica naquele país através das mais vis mentiras que fazia circular entre a população. Isto não lembra alguma coisa?

São Paulo

APAREÇAM!

Cadê aquele misterioso "espírito santo de orelha" que soprou para o presidente Lula ir buscar o Henrique Meirelles, recém eleito deputado federal pelo PSDB de Goiás, para empossá-lo com presidente "blindado" do Banco Central e que, ainda, teve a genial idéia de indicar o Antônio Palocci para ministro da Fazenda? Aonde se meteu aquele "ghost writer" que escreveu a salvadora Carta ao Povo Brasileiro? Pelo amor de Deus, apareçam!

Monte Santo de Minas (MG)

_______________________

Porca ou vaca

O governo está mais para porca do que para vaca, pois quatro tetos são pouco para amamentar os filhos dos ministros.

São Paulo

NOVO CASO

Não é mais possível suportar os desmandos e os apadrinhamentos do governo Lulla. Agora é o caso do filho do poderoso ministro da Secretaria de Comunicação Social, Franklin Martins. Até quando a sociedade vai se manter calada e acovarda diante de tanta sujeira? A imprensa tem feito o papel dela, cabe a nós população, darmos um basta nessa situação.

Ribeirão Bonito

SINTOMAS

Gente, não vejo nada demais o filho do jornalista Franklin Martins, Claudio Martins ter um contrato com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), do governo federal! A EBC é a única emissora de televisão brasileira cliente da Tecnet na área digital, onde o jornalista é representante comercial e por R$ 6,2 milhões sua empresa foi contratada pelo governo. A empresa é o braço operacional do grupo que dirige a RedeTV! O que precisa ver é como as coisas vão caminhar daqui para frente. O telespectador já percebeu algum sintoma? Como sempre a culpada é a imprensa que traz à tona as falcatruas que o governo queria que ficassem escondidas. O filho de Lula também não abriu uma empresa a Gamecorp? Coitadinho do rapaz, hoje é um grande fazendeiro, criador do maior plantel de gado certificado do país e tudo só foi possível porque o suor dos trabalhadores vem servindo de guarda-chuva a esse bando que se instalou no poder. Vamos combinar uma coisa: não há mal que sempre dure nem bem que nunca se acabe. Deixemos nas mãos da providência divina, visto que até Cristo foi desafiado pela candidata Dilma Rousseff e deve estar com medo do PNDH3.

São Paulo

FICHA SUJA

Efetivamente, após um sem número de denúncias e constatações que já vem de há muito, quem está com a ficha suja não são os políticos, e sim o povo brasileiro, que assiste a, admite, compactua e aceita candidamente a impunidade, as mentiras, as bandalheiras, a traição e a corrupção que são patrocinadas pelos dominadores do sistema político atual. Pior, segundo pesquisas, ao invés de se rebelarem por meio do voto contra toda essa podridão, lamentam por não fazer parte dessa sujeira nacional. Ainda há tempo...

São Paulo

SEMELHANÇAS PREOCUPANTES

Lula vem manifestando irritação raivosa contra o que classifica de golpismos da mídia; Cristina Kirshner pede prisão de donos de jornais e Hugo Chávez anuncia que irá ''demolir a burguesia de seu país'' após sucessivos ataques à mídia. Dá para perceber que qualquer semelhança não é mera coincidência? O que será que entendem esses senhores por democracia? Nada?

São Paulo

BORBOLETA NEGRA

Lula sofre um processo semelhante ao que transforma uma lagarta num lindo inseto...Lula sindicalista era uma peluda lagarta ... que para se eleger presidente se encapsulou numa ''pupa lulinha-paz e amor''...mas agora, neste final de governo, não se transformou numa linda borboleta colorida ...da pupa está saindo uma grande borboleta negra, aquela que segundo a tradição , é alerta de maus presságios, e que sempre afugentamos de nossas casas para não dar azar...Será porque Lula está cada vez mais parecido com Fidel/Chavez?

São Paulo

MAIS RESPEITO

Em vez de convocar uma estapafúrdia manifestação pública contra a mídia, o presidente Lula deveria lembrar-se que esta mesma mídia contribuiu, e muito, para o impeachment do então presidente Fernando Collor, ao veicular denúncias muito bem fundamentadas da corrupção que envolvia seu governo, e que parecem brincadeira de criança se comparadas ao que vemos hoje. O presidente faria melhor se procurasse arrumar a casa para sua provável futura sucessora e respeitasse mais as cabeças pensantes do país que, quer queira quer não, continuarão a usar a mídia para expressar o que quiserem na hora que bem entenderem.

São Paulo

ORAÇÃO PELO BRASIL

''Senhor, ajuda-me a dizer a verdade diante dos fortes e a não dizer mentiras para ganhar o aplauso dos débeis'' (Gandhi). Para Lula e seus ''cumpanheiros'' orarem com muita devoção!

São Paulo

VERBORRAGIA

Depois de tudo que o José Dirceu disse na Bahia, atacando a imprensa, o mínimo que se esperava do presidente da república ou de sua escolhida era algum desmentido ou qualquer palavra que tranquilizasse os meios de comunicação. Muito pelo contrário, Lula continua atacando a mídia em geral para plateias deslumbradas com a verborragia de um fanfarrão. E pelos resultados das pesquisas, está faltando aos eleitores em geral um mínimo de discernimento pra entender que a democracia e a liberdade de expressão correm perigo. Alguém precisa lembrá-los, à exaustão, que o modelo que se implantar por aqui, não apenas fracassou em todo o mundo, mas ainda continua como símbolo do atraso em qualquer país onde ainda persiste. Juízo, gente!

Tatuí

LIBERDADE

A população está adormecida e cega, não reagindo às constantes críticas do presidente à imprensa, ou seja: a intolerância com o princípio constitucional da liberdade de expressão. A América Latina está minada de governantes contrários à imprensa livre e não sabemos o destino da liberdade plena no próximo-futuro. Senhor Lula: você é produto da imprensa que te aceitou pelo poder democrático de nosso país. Não temos dúvida, que a imprensa livre é o verdadeiro partido do povo e guardiã da constituição de 1988. A imprensa livre tem ódio da roubalheira em seu governo, vergonhosamente sob o seu nariz. Tudo para você é mentira, mesmo que o TCU e a Polícia Federal iluminem a corrupção e os seus vários dutos recheados de propinas, tráfico de influência e quebra de sigilo ligados à sua gestão. Obras, que existiam e foram batizadas como PACs, abrindo um enorme fluxo de dinheiro incompatível com os resultados, e de enorme propaganda política sustentada pela mídia, na função de informar a sociedade. Elas não progridem por culpa do IBAMA que está no seu caminho, contendo as suas loucuras e mentiras. Não, você, seus ministros e companheiros são ineficientes, notadamente nas últimas catástrofes da chuva. O eleitorado de baixa renda e pouca instrução tem a sua opinião formada e confundida pelas benesses e distribuição de renda, assentando-os na vida sem perspectivas e de vontade de produzir, por falta de postos de trabalho, de educação e de saúde. Não venha à nossa Campinas, para o seu jogo de cena de besteiras desequilibradas, pois somos expoentes de cultura, educação, saúde e tecnologia industrial no Brasil.

Campinas

CHAPA-BRANCA

A classe estudantil está descaracterizada desde que se tornou "chapa-branca". Há poucas décadas era estágio de futuras lideranças públicas, insurgia-se quando aconteciam irregularidades do tipo malversação, impunidade, corrupção, etc. Perdeu o brilho e a credibilidade ao se calar diante das inúmeras irregularidades nas esferas superiores, mais que comprovadas, que pipocam com uma frequência jamais vista. Pasme. Agora então, que bandeou para o mal, a classe estudantil se perdeu de vez ao aliar-se às lideranças sindicais, instigadas pelo "cara", para se insurgirem contra a liberdade de imprensa, em razão das recentes falcatruas na Casa Civil, berço da candidata Dilma.

Vila Velha (ES)

TRISTE FIM

Finalmente a União Nacional dos Estudantes (UNE) apareceu! Pasmem! Apareceu para atacar a imprensa e denunciar o ''impulso golpista'' da imprensa para ''destruir a democracia''. Achei que a UNE estava extinta e, pelo teor dessa atividade hoje está mesmo... Por que a ex-UNE virou capacho? A UNE tinha alma combativa, mas depois de extinta só tem pelegos! Triste fim.

São Paulo