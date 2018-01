Cartas - 24/02/2011

Troca de favores

A mulher do presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) foi nomeada assessora do Partido da República (PR) no Senado. Um mimo com proventos de R$ 8.168, equivalentes a 15 salários mínimos já reajustados. Ora, se o ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, é do PR e sua Pasta coordena dezenas de grandes obras (geralmente contestadas pelo TCU), essa nomeação ilícita deixa aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca, de que "uma mão lava a outra" entre os dois Poderes... E só depois de feita a denúncia pelo Estado é que a posse de Maria Lenir Ávila Zymler foi suspensa! Ainda bem que Dilma, verdade ou não, é a favor da liberdade de imprensa...

PAULO PANOSSIAN

São Carlos

IMPRENSA LIVRE

Discurso da presidente

Disse Dilma Rousseff: "Devemos preferir o som das vozes críticas da imprensa livre ao silêncio das ditaduras". E à lealdade dos medíocres que a cercam, senhora.

MOACYR CASTRO

Ribeirão Preto

Tolerância

São de fundamental relevância os discursos de Dilma Rousseff e de Geraldo Alckmin (23/2, A9) na segunda-feira. Enquanto Dilma disse em alto e bom som que prefere o som das vozes críticas da imprensa livre ao silêncio das ditaduras, o governador de São Paulo destacou que "a imprensa só é se for livre". Duas máximas do exercício cotidiano da tolerância à discordância de opiniões, da liberdade de publicar a realidade do dia a dia nos bastidores da política brasileira e do saudável dissenso que deve permear o convívio numa sociedade pluralista e multifacetada. Merecem aplausos de pé. Bravo!

J. S. DECOL

São Paulo

AEROPORTOS

Aumentos escandalosos

Se no Brasil não temos uma ditadura no plano político, temos uma no econômico. Digo isso a propósito do absurdo aumento das tarifas aeroportuárias, que entrará em vigor a partir de 14 de março, tanto nos voos domésticos quanto nos internacionais. As tarifas de embarque nos voos domésticos sofrerão aumento de 5% e nos voos internacionais, de 4,69%. Mas ainda deve ser repassado aos passageiros o aumento nas taxas de operação das companhias nos aeroportos - diferenciadas por aeroportos, tipos de aeronave e horários. Esses acréscimos escandalosos poderão chegar a absurdos 309% (caso de Guarulhos e Congonhas em horário de pico). Isso obviamente se vai refletir no custo da passagem. Não importa que a medida seja inspirada pelo objetivo de forçar a utilização de aeroportos ociosos ou os voos fora de horários de pico. O que importa é o exercício autoritário do poder estatal, que faz decretar um reajuste elevadíssimo sem aviso nem consulta prévios e de vigência quase imediata. Uma empresa privada não pode fazer isso, porque atua num ambiente concorrencial. O governo federal, não. Mas ninguém reclama e assim o Estado - com os políticos, os milhares de funcionários e burocratas, as empresas estatais e os inúmeros grupos e grupelhos que gravitam em torno dele - avança cada vez mais sobre a sociedade, servindo-se dela em vez de servir a ela.

PAULO AFONSO DE S. AMARAL

São Paulo

Mau serviço

Não haveria problemas no aumento das tarifas dos aeroportos se o serviço fosse equivalente. Em Cumbica temos banheiros entupidos e lavatórios quebrados, sem nenhuma manutenção. Os usuários são tratados sem o mínimo respeito.

HERMANN WECKE

OBRAS PÚBLICAS

"Choque de gestão"

Cumprimento o Estado pelo oportuno e lúcido editorial de 22/2 (Choque de gestão, A3), analisando a pretensão do governo federal de adotar medidas para melhorar o processo de licenciamento ambiental para projetos de infraestrutura. Essas diretrizes contribuirão para definir responsabilidades e fortalecer a transparência, a legalidade e a tecnicidade, bem como despolitizar e dar celeridade aos procedimentos. Conforme explica o editorial, "o processo de licenciamento ambiental se transforma, assim, numa discussão efetiva das consequências ambientais dessas obras".

PAULO GODOY, presidente da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib)

São Paulo

LULA

Improbidade

O Ministério Público Federal em Brasília propôs à Justiça uma ação de improbidade administrativa contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por ele ter utilizado a máquina pública ao enviar cartas a aposentados do INSS em que fazia promoção pessoal e favorecia o Banco BMG. A meu ver, a ação deveria ser movida não pelo envio das cartas em si, mas por ele ter ferrado milhões de aposentados com empréstimos consignados. Da miséria que ganham, metade vai para pagar esse tipo de agiotagem.

VIRGÍLIO MELHADO PASSONI

Praia Grande

CONTAS PÚBLICAS

Não é só o mínimo

A votação vergonhosa do projeto do salário mínimo de R$ 545 foi uma amostra do que se pode esperar do governo em futuras votações de projetos de interesse da população mais humilde do País. Não será esse salário ou outro de valor maior que impedirá o governo de gastar inutilmente. O dinheiro do povo vai continuar indo para o ralo. E quero ver que explicação Mantega e Dilma darão para um aumento do rombo nas contas públicas. Vão responsabilizar quem?

JEFFERSON CORITEAC

São Paulo

LÍBIA SOB TENSÃO

Silêncio

Já nem se fala em combater manifestantes nas ruas, mas em assassinato a sangue frio por bombardeio aéreo, estilo Guernica. E onde está a Turquia, que não manda uma flotilha para a Líbia? Afinal, é pertinho de Gaza. E as passeatas nas capitais europeias? E os jornais, a TV, a internet na Europa? Agora são neutros?

ISRAEL BLAJBERG

Rio de Janeiro

"Morrer como um "mártir"? O mundo não sentirá falta"

LUCIANO HARARY / SÃO PAULO, SOBRE MUAMAR KADAFI

"E a dúvida de Kassab continua: ser ou não ser? Eis a questão..."

CELIA HENRIQUES GUERCIO RODRIGUES / AVARÉ, SOBRE O PREFEITO EM BUSCA DE PARTIDO

"Enquanto persiste a dúvida hamletiana do alcaide, à matroca, São Paulo se afoga num dilúvio diário"

JAIRO P. GUSMAN / SÃO PAULO, IDEM

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

FIM DAS DITADURAS

O mundo parece ter cansado de ditadores de forma definitiva, espero que isto seja para o bem, afinal, o perigo ronda as democracias também, no Oriente Médio, as seitas religiosas são muito perigosas, e piores que as ditaduras, basta ver o Irã, que depois de retirar um ditador terrível, caiu em um inferno sem fim, com os aiatolás, na américa latina e do sul, temos os ditadores que se aproveitam de brechas das leis da democracia e se eternizam no poder, como o sociopata Hugo Chaves, e despontando Evo Morales, o outro bonitão do Equador, sem contar no grande Satã Fidel Castro e sua trupe de '' castros'' portanto o mundo ainda corre muito risco, estou feliz no entanto, ao ver o povo no Oriente Médio lutar até o fim mesmo para a liberdade, que a américa latina e do sul, se espelhem, e mesmo dentro de suas democracias esquisitas, não aceitem restrições a liberdade, afinal, é o povo que financia estes candidatos a ''deuses'' e vale para o Brasil , que está se tornando um partido único, somos reféns das vontades do PT, é muito, extremamente muito perigoso.

Cotia

___________

ANVISA - SUGESTÃO

Considerando a preocupação inquisitorial e patológica que os ''cidadãos incomuns'' da Anvisa demonstram pela saúde dos ''cidadãos comuns'' ouso, como ''cidadão comuníssimo'', fazer algumas sugestões. O açúcar é um sério risco à saúde, proíba-se o açúcar. Ingerir água pode acarretar danos mortais, proíba-se a água. O automóvel é um agente de morte e sérios danos, proíba-se o automóvel.A cerveja, o vinho, a cachacinha podem causar transtornos seriíssimos à saúde física e mental, proíba-se o birinaite nosso de cada dia. O torresminho, a costeletinha, a picanha são notórios inimigos da saúde, banam-se. Respirar é um risco de doenças infecciosas e respiratórias, proíba-se respirar. O trabalho é origem de males físicos, físicos e psicossomáticos, proíba-se trabalhar. Enfim viver é um risco permanente de morte, proíba-se viver. Os comissários da Anvisa podem consultar estatísticas, única fonte de seus arroubos totalitários e ânsia de controle e exercício do Poder, e verifiquem que tenho razão. Então, senhores da Anvisa ( cuja maioria jamais viu um doente em sua vida, biomédicos, farmacêuticos, bioquímicos e biólogos que são) deixem os médicos e os cidadãos decidirem sobre suas vidas. Se querem fazer algo útil façam campanhas de esclarecimento, no que couber. Assumirem poder imperial e exercê-lo de maneira boçal, nunca. Embora num regime de democracia, esta sim, doente.

São Paulo

CARAMUJO AFRICANO

O Caramujo africano (que pode ser mortal) invadiu Rolândia já há alguns anos. Inicialmente estavam apenas na região do Jardim Caviuna e Casa Grande, mas agora já foi encontrado na região do Colégio Alfa no centro. A prefeitura tem apenas dois funcionários cuidando da ''catação'' destes caramujos, mas os mesmos trabalham neste serviço apenas uma vez por semana. Pedimos à Prefeitura que contrate mais funcionários para este combate. O caso pode ficar sem controle e afetar a saúde da população.

Rolândia (PR)

ESPÉCIES INVASORAS

Com relação a reportagem publicada hoje no caderno Planeta, ''As invasões bárbaras'', a única forma eficiente de controlar as populações de animais invasores, como a lebre e o javali, é a caça esportiva. A reportagem cita o exemplo de Berlim, na Alemanha, mas em toda a Europa e EUA, a atividade é exercida como controle dessas populações além de outras espécies. A caça esportiva fomenta a economia e preserva o meio ambiente, pois não se pode praticá-la em ambientes degradados. O Estado não teria qualquer despesa e ainda arrecadaria com a expedição de licenças. Nossas autoridades morrem de medo dos ambientalistas de gabinete e se prendem a sugestões inexequíveis, enquanto isso as pragas prosperam e os prejuízos aumentam e até pessoas morrem atacadas por javalis. Sobram exemplos no exterior. Basta copiá-los.

São Paulo

PROMOTORIA PÚBLICA

Devo dizer aos promotores públicos que não concordam com o arquivamento, por um dos seus colegas, do caso de abuso da escrivã, que eu também não concordo com o arquivamento de minhas denúncias de irregularidades na concessão de rodovias do estado de São Paulo sem sequer ter ouvido as testemunhas que indiquei. Aliás, minhas denúncias transitaram, parece-me, como batata quente nas mãos de vários promotores, inclusive relatadas pessoalmente ao então corregedor do Ministério Público sem qualquer providência do referido órgão diante de provas, entendo, irrefutáveis. Se quiserem revê-las estou às ordens.

Monte Alto

LEGISLATIVOS MUNICIPAIS

As câmaras municipais de todo o país começam o ano legislativo debruçadas sobre mais um problema a ser jogado sobre as costas do povo brasileiro - o aumento do número de cadeiras, ou seja, pelos cálculos mais próximos, nos mais de cinco mil municípios brasileiros, a média é que sejam eleitos mais 7 mil novos vereadores, decisão nefasta esta tomada pelo Congresso em 2008 contrariando medida saneadora adotada anteriormente pelo STF que cortou vereadores em todo o Brasil. A mentirinha, o engodo de sempre, é tentar fazer crer que não terão aumento nas despesas, ou seja, os parlamentares com a desfaçatez perene, alegam que o Duodécimo, a parte do orçamento municipal que cabe às câmaras não serão reajustados. Esses novos edis terão subsídios divididos com os atuais detentores das cadeiras legislativas. É aquela frase: me engana que eu gosto ! Como achando que o povo é estúpido, idiota em crer nisto. Esta iniciativa de tentar trazer esses novos vereadores, foi mais uma vergonha perpetrada por parlamentares que sofreram todo tipo de pressão de antigos edis para que votassem a PEC dos Vereadores. Como sempre, na política suja, imoral deste país, o troca-troca de interesses escusos e nada republicanos foi mais forte visto que muitos vereadores servem de agentes, cabos eleitorais ajudando arrebanhar votos nas eleições federais. Triste vergonha. Na verdade, o que precisa é melhorar o nível cultural, intelectual desses tais representantes que em muitas vezes são analfabetos, ignorantes, incapazes de pronunciar corretamente a língua portuguesa. Quem assiste às sessões do legislativo não sabe se está num ato público e político ou num circo. É um verdadeiro assassinato do vernáculo capaz de fazer Rui Barbosa e Machado de Assis rolarem de raiva em seus túmulos! As câmaras precisam de jovens, de pessoas com boa formatura acadêmica. Gente séria, honesta, livre de amarras e sem rabo preso com este ou aquele político. Gente com as vistas voltadas para o futuro, com compromissos assumidos com a comunidade. É preciso dar um "basta" na eleição de verdadeiros mentirosos, enganadores que se elegem dizendo-se da oposição, mas tão logo assumem, passam a comer na mão do prefeito, traindo as promessas feitas em praça pública, pisando nos compromissos assumidos com seus vizinhos, seus eleitores. Já que legalmente não há mais nada que se possa fazer para impedir a volta de mais esses abutres dessa politicalha tupiniquim, só resta-nos lutar e torcer que pelo menos se elejam gente que não venha nos "degrinir", ou será "denegrir? "

Araçatuba

ABANDONO DA CIDADE

Me questiono todos os dias se ainda temos prefeito, governador e pra que existem as leis, pois tenho notado um completo abandono da cidade pelo poder publico e me deixa estarrecido ver que as leis existem para não ser cumpridas. Vejamos por exemplo a zona leste, no Tatuapé esta semana houve uma tentativa de assalto na Av. Celso Garcia, onde morreu um jovem que aguardava sua mãe. Justamente a região mais abandonada em termos de segurança, onde tem diversos bares frequentados por drogados, ali não vemos policiamento, em uma das travessas, a rua Tuiuti, no trecho da Celso Garcia até o shopping Tatuapé, tem 3 prostíbulos, onde se vê uso de drogas, bebedeira e badernas, ainda tem um açougue que fecha a calçada com mesas e impede a passagem dos pedestres, na rua Carlo Oliva, 66/74 tem um buffet que utiliza a calçada para seu pessoal de valet parar carros e o pedestre tem de andar no meio da rua, alem de não ter fiscalização nos semáforos. Podem dizer é zona leste, e é abandonado mesmo, mas do outro lado da cidade, na rua gomes de Carvalho esquina com a funchal, temos calçadas destruídas, buracos, camelôs para todo lado, muito lixo nas ruas, na saída da estação da CPTM da vila olímpia, tem muito lixo na rua, devido aos ambulantes que vendem alimentos sem nenhuma fiscalização, produtos piratas são vendidos em cada esquina da Vila Olímpia e não vemos nenhuma fiscalização. Por isso volto a questionar, onde estão o prefeito e o governador e o que estão fazendo?

São Paulo

PROFESSORES DEPRESSIVOS

Professores aprovados em concurso não assumem porque tiraram licenças por motivo de depressão e especialistas afirmam que a decisão é preconceituosa.Eu pergunto: Esses especialistas permitiriam que seus filhos fossem alunos de um professor com problema de depressão?

São Paulo

PROFESSOR X DEPRESSÃO

Ontem li, com apreensão, notícia divulgada no Estadão e no JT dizendo que ''SP reprova professor que teve depressão''. A permanecer essa conduta, em pouco tempo não teremos mais professores no Estado de São Paulo porque uma das maiores causas de Depressão é, há um bom tempo, ser Professor no Estado de São Paulo! Obs: não sou professor. Sou Médico não deprimido porque não trabalho para o governo.

São Paulo

CORRUPÇÃO

Oportuníssimo o projeto de lei (PL 21/11) do deputado federal Protógenes Queiróz (PCdoB) , que prevê pena de 30 anos para crimes de corrupção ativa, passiva e peculato. Com certeza, nenhum dos 40 réus mensaleiros, "sub judice" no STF, escaparia de ser contemplado. Alguém conhece mais algum corrupto que tenha sido preso, além do juiz trabalhista Nicolau dos Santos Neto, e do juiz federal João Carlos da Rocha Mattos ?

Bragança Paulista

CENSURA AO "ESTADO"

Nem o lorde Cochrane, contratado por D. Pedro I para garantir a independência do Brasil e que, segundo alguns historiadores, tal qual um corsário, teria assaltado os cofres públicos do Estado do Maranhão, conseguiu censurar os meios de comunicação da época. Involuimos?

Itapeva

IMPRENSA LIVRE

Como afirmou, nossa Presidente(a) Dilma, : ''Imprensa plural e investigativa, é e será sempre imprescindível ''. Para tanto, esperamos que o prosseguimento da ação, se dê o mais rápido possível , para que tenhamos o julgamento do mérito. Nós , temos o direito e o dever de conhecer detalhes daquela operação Boi Barrica.

Monte Alegre do Sul

IMPOSTOS SOBRE ÁLCOOL

O álcool é o maior flagelo da humanidade. No Brasil, o consumo de álcool é quase 50% superior à média mundial. Estamos formando um sociedade de alcoólatras. É assustador o número de pessoas embriagadas, frequentando botequins, bares e restaurantes. Enquanto isto as fábricas de bebida vão abarrotando os bolsos de dinheiro às custas da saúde do povo. O número de famílias destruídas pelo álcool é impressionante. Os prejuízos acarretados nas áreas médico-econômico-social é incalculável. O álcool é uma droga como qualquer outra. Com a única diferença de que é legalizada. Até quando o governo achará que é um bom negócio arrecadar impostos sobre bebidas alcoólicas?

Mogi das Cruzes

HORA DE COBRAR

Já está na hora de lembrar e cobrar da presidente do Brasil a promessa de que não havia risco de apagão. À frente do Ministério de Minas e Energia e também da Casa Civil, em novembro de 2009 e outubro de 2004 ela garantiu: "não haverá apagão" e ainda "só haveria risco de apagão se o governo não exercesse seu papel de governo". Conclusão: no governo do PT, seja de Lula ou de Dilma, mentir e escarnecer da população é praxe. No entanto, os aumentos da tarifa continuam.

Santo André

REPÚBLICA DE MACUNAÍMA

Luiz Sérgio, Ministro das Relações Institucionais, um dos nomes mais capazes e inteligentes (já deu para perceber) que compõem a lista de José Dirceu, acaba de negar que o governo queira recriar a CPMF. Eu acredito piamente em sua declaração, até por conta de seu apadrinhamento político. Talvez o governo queira criar a FMPC. Mas... o que se pode esperar de uma sociedade composta por 60% de eleitores analfabetos, comprados, parasitando o governo através do Bolsa-Família? outros tantos gigolôs de caráter duvidoso recebendo bolsa ditadura? quadrilhas que aparelharam o Estado e há oito anos estão penduradas nas tetas do governo? assassinos já condenados pela justiça, encarcerados, sem trabalhar, recebendo ''auxílo-reclusão''? valor superior ( R$ 594) ao que recebe um cidadão de bem, que cometeu o terrível crime de não ter-se qualificado e trabalha oito horas por dia para no final do mês receber salário mínimo ( R$ 545). Não restam dúvidas que habitamos uma terra onde delinquentes e políticos corruptos, que formam verdadeiras dinastias e dividem o país em capitanias hereditárias, ditam as regras.

São Paulo

ARRANJO PELA SAÚDE

O BNDES e Ministério do Desenvolvimento possuem vários programas de financiamento exclusivos para o Nordeste. São tantos programas que de vez em quando eles se confundem uns com os outros, e raramente chegam aos objetivos para os quais foram criados. O pobre povo nordestino não conhece nenhum desses programas. Então, não é necessário um novo ministério para financiar programas no Nordeste, basta fazer funcionar e fiscalizar os que já existem. Mas todo governo adora criar programas de financiamento para o Norte e Nordeste... Quanto a microempresas, o país todo necessita delas e dos financiamentos para elas. Eu mesmo busco a anos um financiamento para pequena indústria e não consigo. Porém, acho que ''Presidenta'' foi até o Nordeste amarrar um arranjo para a criação de um novo imposto para a ''saúde''.

Curitiba

TIRÂNICO?

No dia da votação do salário mínimo na Câmara dos Deputados, um deputado, não me lembro o nome, disse que o governo estava sendo autocrático. Fui ver no dicionário e descobri que a palavra é sinônimo de autoritarismo; tirânico. É isto então o governo que ajudei a eleger? Espero que não.

Espero não me arrepender. Espero que o governo caia na real e ouça o clamor dos mais pobres, não apenas por um salário mínimo maior, como jornada de trabalho menor, lazer, saúde, educação de mais qualidade para a população.

Osasco

AFINOU

O senador Paulo Paim PT/RS que sempre elegeu-se com os votos dos trabalhadores do seu Estado, dias atrás bradou que iria defender um salário maior do que o que está sendo imposto goela abaixo pelo governo Dilma Roussef. Ao ser pressionado pelas centrais sindicais ''afinou'', alegando que seria impossível ir contra as determinações de seu partido. Vê-se que o PT e o sr.Paulo Paim, são defensores de seus próprios salários, e com esta atitude todos indistintamente são os traidores dos interesses de quem dizem representar.

Porto Feliz

SALÁRIO MÍNIMO

Enquanto se briga pelo salário mínimo a R$ 545,00 para os miseráveis, a UNE está com R$ 45 milhões nosso, dos miseráveis, doados pelo Lula; é ou não é brincadeira; Dilma, recupere este dinheiro para atender as obras sociais do seu governo.

São Paulo

NOVO MINISTÉRIO

Dilma pretende criar mais um ministério (das micro e pequenas empresas), ou seja mais um cabide de empregos para seus apaniguados do PT, PC do B PMDB, etc. Para quem quer realizar cortes no orçamento, este ministério a mais somente irá gerar gastos a mais para a já falida máquina do governo federal, herança maldita da gastança exacerbada de Lulla. Para o salário mínimo, aumento ínfimo, para a correção da tabela do IR míseros 4,5% quando a inflação de 2010 foi de 5,9%. Ou seja Dilma e seus comandados somente têm em vista o prejuízo geral do povo, enquanto estes se beneficiaram de aumentos dos próprios salários em níveis astronômicos. E agora temos ainda o novo AeroDilma no valor de US$ 50,4 milhões para que ela desfile por aí com todo o luxo que somente os xeques árabes podem ter. Tudo isto vem demonstrar o quanto este governo está voltado para o povo, suas necessidades básicas para ter o mínimo para sobre viver de maneira digna. Como pode Mantega exigir cortes no orçamento agora se foi conivente com toda a gastança feita por Lulla nos últimos anos, o mesmo se refere a Dila, gerando a inflação que aí está corroendo os ganhos salariais dos empregados formais? Tudo isto tem um tom surrealista, se todos do atual governo sabiam que as atitudes e desmandos de Lulla iriam dar no que deram porquê não o frearam antes? Só para ganhar as eleições e enganar o povo mais uma vez? Na realidade precisamos de gente séria nos altos postos do governo do Brasil e não o que estamos vendo desde a entrada do PT no governo, com mensalões, sanguessugas, dossiês, etc. Não podemos aceitar senhores feudais do tipo Sarney, Renan, Collor e outros deste tipo no congressos dando as cartas ao povo brasileiro há anos sem que se tome uma atitude mais séria para removê-los em definitivo da vida política do país, pois são elementos que se apossaram dasadeiras que ocupam via voto de cabresto e representam Estados que se encontram na mais pura miséria há anos. Porquê então mantê-los onde estão? Precisamos de novas lideranças, que sejam mais positivas, sem passados ligados à ditadura militar, sem qualquer tipo de questionamento pessoal ou político. Porém, por conveniência de quem está no poder não é o que vemos até agora. E para complementar não confiem nem acreditem na proposta Temer de voto distrital pois de fato não o é, trata-se de mais uma mentiram plantada por quem quer se perpetuar no poder e colocar no congresso pessoas que não vão de fato representar a população! Temos que lutar por uma democracia de fato e de direito e não este arremedo onde o congresso desvirtua a Constituição querendo fazer viger decretos onde estes não cabíveis.

São Paulo

ENTREVISTA FHC

Parabéns ao Estado de S Paulo e a Sonia Racy pela excelente entrevista com o eterno Presidente Fernando Henrique. Sabias palavras, raciocínio completo, opiniões concretas e muito conhecimento de todos os temas. Que orgulho...que saudade de vc, presidente...

São Paulo

NEPOTISMO

Salvo melhor entendimento, a Sra. Maria Lenir Zymler mulher do presidente do TCU a quem o governo federal deve inúmeros favores deve tomar posse recebendo o novo e suculento salário mínimo que entrará em vigor. Com certeza sua qualificação não deve estar a altura dos R$ 1.800 ofertados. O que uma pessoa como ela contribui para o desenvolvimento do País? É a total falta de ética, lisura ou melhor dizendo vergonha na cara.

São Paulo

SEGUNDO TEMPO

Parece que a presidente Dilma resolveu tomar satisfações do ministro Orlando Silva, o qual, por sua vez, como sempre soe acontecer com gente de Lula, disse que de nada sabia com relação às ONGs e ao tremendo desvio de dinheiro ocorrido no projeto Segundo Tempo. Esse partido,

ora em extinção no mundo mas que ainda tem espaço no Brasil, é o responsável por isso. E não adianta o ministro dizer que o assunto não foi político, as evidências provaram que foi. E o dinheiro, quem restituirá ao erário ? E como ficam os pequeninos, que deveriam ser os beneficiados com o projeto? Dilma, coloque esse ministro na rua, e prossiga com a instauração das diligências, e, se for o caso, o enquadre penalmente. Ele já provou que para nada serve a não ser para o que está sendo agora apurado, ou seja, desvio de verbas.

São Paulo

IMPROBIDADE

Incrível, inacreditável a eficiência do MPF ao acionar em 26.01.11, o ex-presidente Lula e o ex-ministro da previdência social Amir Lando (PMDB), acusando a dupla do crime de ''improbidade administrativa'', de um fato ocorrido nos idos de 2004, no segundo ano do primeiro mandato de Lula. É de uma celeridade invejável! Tudo em razão do envio de 10,6 milhões de cartas aos aposentados, oferecendo créditos consignados, a juros módicos. O MPF ''entendeu'' que o objetivo era de ''autopromoção'', quando o INSS já havia assinado acordo com o Banco BMG para esse fim. A impressão e postagem das cartas custou ao erário só R$9,5 milhões, por isso pede a condenação e a devolução ao Tesouro. Só por isso? Então deve vir ''coisa'' mais grossa e séria de tantos casos divulgados pela mídia, após essa época? Depois de tanto tempo, pelo visto não vai dar em NADA, Duvidam? Vai demoooorar, é só espeeeerar...

São Paulo

SANGUE NO MAR

O assassinato de quatro cidadãos norte-americanos em alto mar por piratas da Somália, enquanto se desenvolviam negociações monitoradas por quatro navios de guerra americanos, além de ter sido um ato covarde, foi uma provocação que certamente não ficará sem resposta. Podemos aguardar retaliações sangrentas.

São Paulo

TÃO BÁRBARA QUANTO

Em 1989, a repressão do Exército Vermelho Popular Chinês na Praça Celestial, contra seus próprios cidadãos em nome da filosofia comunista foi muito mais cruel do que as que estamos presenciando! De forma que a glorificação que temos visto com respeito à China deve ser vista com cautela, pois se trata de um regime tão bárbaro, genocida e atrasado quanto os países muçulmanos envolvidos!

Campinas

CONDENAÇÃO À LÍBIA NA ONU

A ONU assume o papel lamentável de instituição sustentada por meia dúzia de nações, explorada por centenas de outras, e se apresenta como autoridade que não tem.

São Bernardo do Campo

O GRANDE DITADOR

O discurso de Kadafi evoca a caricatura do nazista Adolf Hitler, no filme ''O Grande Ditador''(1940), interpretado pelo grande Charles Chaplin. O ditador da Líbia exala sede de poder e megalomania, atropelando seu próprio povo em virtude de seus próprios e nefastos interesses; em mais um banho de sangue contra os civis.

Porto Feliz

VALE A PENA?

As revoltas populares contra ditadores árabes e a democracia com os mafiosos políticos brasileiros e cartões corporativos secretos, que se acham donos dos países e de seu povo, dão motivo a comparações. O tipo de democracia que temos com : submissão do legislativo ao executivo, a reforma política do voto em lista em discussão, mas não o voto distrital e facultativo e não reeleição , onde os políticos só pensam em como levar e manter vantagens pecuniárias aéticas , diariamente na mídia, é pior do que as ditaduras islâmicas. E o Judiciário parece haver gostado do script, por que não age contra os políticos imorais e só pensa em aumentar seus vencimentos. E os nossos incomuns "democratas" dão uma banana para os do salário mínimo....

São Paulo

O LEVANTE DOS OPRIMIDOS

Ó povo do Maranhão e do Amapá. Voltem seus olhares para o Oriente e mirem-se no exemplo da Tunísia , Egito e Líbia. Diga não às velhas oligarquias do atraso que se perpetuam na região e que são os grandes responsáveis pelos mais baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) apurados no País.

São Paulo

FRANQUIA KADAFIANA

O ''amigo'' do Lulla pode ter uma só saída:- a mesma de Zelaya. Sob nova direção, a ''Pensão do Lulla'' será a ''Pensão da Dilma''?

São Paulo

DITADORES E NOSSA DEMOCRACIA

Lula, Marco Aurélio e Amorim, admiravam e defendiam ditadores sanguinários, haja vista, Castro, Ahmadinejad, Kadaffi, al-Bashir do Sudão, entre outros. Espero que o governo Dilma reveja com urgência esta nefasta política.

São Paulo

COMPANHEIROS

Companheiro Lula. Convide seu líder e amigo, companheiro Kadafi, a vir pra São Bernardo do Campo. Afinal, amigo é pra esses momentos. Aproveite e peça a Presidente Dilma liberar o Marco Aurélio toptop-Garcia seu guru internacional junto a ditadores, a fazer-lhes companhia.

São Paulo

LULA MUITO QUIETO

Lula está muito muito quieto...ou viajou com a família aproveitando os passaportes - vai que resolvam pedir de volta, seus filhos e netos tem que aproveitá-los - ...ou resolveu que agora é melhor ficar de boca bem fechada. O momento pede discrição pois seus amigos de fé, irmãos-camaradas, Ahmadinejad e Kadafi estão por um fio... Os ditadores daquela banda do mundo estão caindo de podres mas resistindo o quanto podem, trazendo muita instabilidade naquela região. Aliás, parece que a paz no mundo ficou muito abalada depois que Lula deixou de lutar por ela....sem holofotes sobre si, parece que a sua preocupação é outra. Mas afinal, qual será sua preocupação hoje, heim?

São Paulo

MENTES APRISIONADAS

Existem inúmeras formas de ditadura, muitas delas são mascaradas por artifícios ardilosamente desenvolvidos pelos repressores. Povos reprimidos muitas das vezes nem se apercebem das limitações que lhes são impostas, alimentam-se de esmolas que acreditam lhes serem ofertadas generosamente, enquanto seus "benfeitores" enriquecem e se deleitam com o poder. Passam-se anos e anos sem que se deem conta que estão mergulhados na miséria, morrendo em filas de hospitais, sofrendo toda as séries de privações, violências e descasos. Essa convulsão no mundo árabe reflete o despertar de um sono induzido pelo fanatismo religioso e a distribuição de esmolas que arrastaram povos miseráveis inertes através dos séculos. O pior tipo de ditadura é aquela que impinge ao povo os grilhões da ignorância, que os mantêm no obscurantismo e lhes aprisiona a mente, através de esmolas propositais e assistencialistas. Quando o povo se der conta disso aqui neste País, espero que não tenha passado tanto tempo e possa resgatar o que lhe tem sido surrupiado escandalosamente.

Belo Horizonte

COPA, A VERGONHA ANUNCIADA

Pelé disse que o Brasil vai dar vexame na Copa de 2014, e hoje soubemos que o diretor de Operações do Comitê Organizador da Copa, Ricardo Trade, disse que o órgão prepara com o Ministério do Esporte um projeto ''alternativo'' de atendimento dos aeroportos durante o evento.

Os terminais não seriam ampliados e a demanda extra nos dias de jogos seria absorvida por medidas complementares, já em debate com o governo. Perfeito! Eles poderiam fazer alguns ''puxadinhos'', colocar alguns banheiros químicos, além de abrir concorrência para ambulantes venderem água e cerveja gelada aos turistas. Poderiam também mandar fazer pistas adicionais de terra batida, para ''quebrar o galho''. Ironias a parte, tenham paciência, senhores! Todo mundo sabe, desde 2008, que a Copa seria no Brasil, ninguém fez coisa nenhuma a respeito e agora vêm com essa conversa? Se não podem, não querem, ou não sabem fazer o que preste, por favor, declinem da ''honra'' de sediar um evento deste porte. Só não nos submetam à vergonha!

Florianópolis