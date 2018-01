Cartas - 24/07/2011

Ataques na Noruega

Tenham sido por fanatismo islâmico ou extremismo de direita, os atentados que vitimaram dezenas de pessoas na Noruega são lamentáveis. E, infelizmente, são um risco iminente até em países como o Brasil, cuja estrutura de segurança pública é precária.

SÉRGIO ECKERMANN PASSOS

sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

MORDAÇA

A Justiça de Correa

Lamentável a decisão da Justiça equatoriana de condenar a três anos de prisão e ao pagamento de US$ 40 milhões os editores de um jornal que fez críticas ao presidente Rafael Correa. É o tipo de decisão que fere e ameaça a democracia e a liberdade de expressão no Equador. Correa deveria aprender a suportar as críticas dos opositores ao seu governo, e não usar o Judiciário para amordaçar a imprensa e a oposição.

RENATO KHAIR

renatokhair@uol.com.br

São Paulo

Abaixo do Equador

No Equador, jornal chama o presidente de ditador e é punido com multa e prisão de editores. Aqui, no Brasil, o Estado está sob censura há 723 dias porque denunciou uma organização corrupta consolidada na ditadura, que a Justiça não sabe julgar ou tem medo de decidir. De um lado, um jornal que sempre defendeu a liberdade e, do outro lado, gente com passado medonho e desgraçado para o Brasil.

JOSÉ FRANCISCO PERES FRANÇA

josefranciscof@uol.com.br

Espírito Santo do Pinhal

CORRUPÇÃO

Cheiro de limpeza no ar

A presidente Dilma dá sinais de ser sensível à justa indignação da opinião pública ante essa desbragada corrupção no Ministério dos Transportes. Demonstra com isso respeito ao povo brasileiro e um avanço grande em relação à postura do antecessor, que encarava atos ilícitos com naturalidade desde que o beneficiassem. A mudança é animadora e poderá criar padrão ético mais condizente com um país que se pretende desenvolvido. Surpreendente é verificar que, quanto maior é o seu empenho higienizador, mais exposta fica a roubalheira antes acobertada e impune da era Lula. Começa-se até a sentir um cheirinho de limpeza no ar. Oxalá a presidente prossiga com esse apreço feminino pela ordem, pois viver em casa bem cuidada é outra coisa, as donas de casa que o digam! Somos mais da metade dos eleitores e as primeiras a valorizar o acesso de melhor qualidade à saúde, educação, saneamento, habitação e segurança para nossa família. Sentimos na pele quando o dinheiro da corrupção é desviado para outros fins que não esses e valorizamos mais a honestidade aliada à eficiência do que o carisma, que, por si só, não resolve os problemas que afetam a vida dos que mais perdem com a corrupção.

ELIANA FRANÇA LEME

efleme@terra.com.br

São Paulo

Faxina da esperança

Antes de eleito, o ocupante anterior do Palácio do Planalto durante anos só falava em eliminar a corrupção, mas, uma vez no poder, eliminou opositores e encheu de dinheiro público as burras de seus vassalos. Ele é mestre em varrer a sujeira para debaixo do tapete. Com muita satisfação, estamos assistindo a uma verdadeira faxina, jogando no lixo boa parte da imundície dos palácios de Brasília, inclusive a da "criadagem". Parabéns, presidente Dilma, os brasileiros agradecem e aplaudem o seu trabalho. Esperamos que continue, pois não queremos retroceder aos tempos do último casal.

JOÃO HENRIQUE RIEDER

rieder@uol.com.br

São Paulo

Interesses contrariados

Dilma vem contrariando o grupo de Lula. Então, de duas uma: ou pula fora do barco petista ou afunda com ele. A presidente há de escolher a alternativa certa se quiser ser candidata à reeleição.

ARIOVALDO BATISTA

arioba06@hotmail.com

São Bernardo do Campo

Aplausos

Vamos lá, presidente Dilma, receba milhões de aplausos do povo brasileiro dando um chega pra lá no "cara" antes que seja tarde, uma vez que o sujeito poderá tentar estragar tanto o seu governo como a sua reeleição.

ALBERTO NUNES

albertonunes77@hotmail.com

Itapevi

"Summa cum laude"

Parabéns, Dilma! Vá em frente, que tem mais gente em outros escaninhos dos demais Ministérios. E atenção: o seu trabalho será concluído com louvor se esses corruptos forem punidos e devolverem o que roubaram do povo brasileiro. CPI neles já!

WALTER ALBUQUERQUE

waarp@hotmail.com

São Paulo

Seis por meia dúzia

No estado a que chegaram a política e os políticos brasileiros, qualquer substituição em cargos públicos nada mais é do que a troca de seis por meia dúzia.

CARLOS D. N. DA GAMA NETO

carlosgama@croniquetas.com.br

Santos

Dinheiro de sobra

O ministro Paulo Bernardo declarou que com tanto dinheiro no Orçamento é impossível não haver irregularidades. Ora, sr. ministro, a saúde, a educação, a segurança, etc., estão mesmo precisando de recursos. Uma declaração como essa nos entristece e nos passa a ideia de que o governo não é competente para gerir a boa aplicação do dinheiro público ou está ocultando essa roubalheira desenfreada.

HENRIQUE MASSARELLI

hermassa@uol.com.br

São Paulo

Impostômetro

Na sexta-feira, a arrecadação de impostos chegou a R$ 800 bilhões - 31 dias antes de atingir o mesmo valor em 2010. Receita é o que não falta ao atual governo, mas nada melhora para o povo em educação, saúde, segurança, moradia, saneamento, infraestrutura de rodovias, portos, aeroportos, etc., que estão piores do que antes. Será por isso que os escândalos de roubalheira têm aumentado tanto? A inflação continua em alta, o etanol ficou mais caro, a gasolina terá de ser importada de novo e os juros aumentaram em 20/7. Estamos caminhando de mal a pior? Alerta, Brasil!

LUIZ DIAS

lfd.silva@uol.com.br

São Paulo

"Com toda essa tentação, né, ministro?"

RICARDO MARIN / OSASCO, SOBRE PAULO BERNARDO E A IMPOSSIBILIDADE DE NÃO HAVER ROUBALHEIRA COM TANTO DINHEIRO NO ORÇAMENTO

s1estudio@ig.com.br

"De tão escancarada e indecente, a corrupção na alta cúpula acabou perdendo a gravidade"

CONRADO DE PAULO / BRAGANÇA PAULISTA, SOBRE OS ESCÂNDALOS COTIDIANOS

conrado.paulo@uol.com.br

"Que falta fazem a UDN e Carlos Lacerda na cena política de hoje"

FERNANDO PIERRY / SÃO PAULO, SOBRE O MAR DE LAMA

fernando.pierry@uol.com.br

GUERRA ANTICORRUPÇÃO

Tudo está indicando que a presidenta Dilma Rousseff está determinada a continuar firme no combate à corrupção em grande estilo, e isso é um sinal de que os corruptos vão sofrer duro ataque aéreo. Os políticos brasileiros estão de orelhas empinadas, com muita inquietação tomando conta do seu espírito e coração disparado a ponto de sofrer um colapso. Os maus políticos envolvidos nos esquemas de corrupção, desvios de verbas e outras falcatruas estão com os cronômetros disparados contra os seus tempos de paz. As sombras que os ocultaram por anos estão para ser dissipadas pela luz intensa da justiça séria e austera. As saídas de tangência comuns nas décadas passadas estão sobre mira da luneta da presidente Dilma Rousseff, que tem mostrado ser inimiga da corrupção, mau uso dos recursos públicos e formação de quadrilhas por políticos corruptos e desonestos. As pulgas estão inquietas nos couros cabeludos dos corruptos, acostumados a utilizar de todos os meios ilícitos para se enriquecerem rapidamente. A guerra anticorrupção pretende pulverizar as pulgas e os portadores desses micro-organismos que tanto incomodam a sociedade e os cofres públicos. A malha está armada e pronta para tirar do campo de ação ilícita todos os espertalhões que tem sugado os cofres públicos e prejudicado o desempenho correto dos órgãos públicos. Até há pouco tempo, estava clara a intenção de blindagem dos denunciados pela autoridade do governo. Mas, felizmente parece que com a Presidente Dilma, isso não vai se repetir. A presidente Dilma está dando sinais de que com ela não terá blindagem e favorecimentos aos denunciados. A ordem é fazer uma faxina geral, independente de quem seja o envolvido no escândalo. A guerra contra todo tipo de ilícitos visa moralizar a política do país e de todos os serviços públicos. Só com a moralização das atividades públicas em geral, a união poderá melhorar os atendimentos de todos os serviços públicos e dar condições dignas a sociedade. A guerra anticorrupção pretende acabar com quadrilhas organizadas que armam esquemas de enriquecimento rápido, à custa do prejuízo do País e sacrifício do povo.

Paul Morin paulmorin2002@terra.com.br
Curitiba

Curitiba

PULSO FIRME

São muito bem-vindas as iniciativas da presidente Dilma Rousseff em demitir mais seis funcionários do Ministério dos Transportes. A higenização da Pasta é extremamente necessária, uma vez que esse Ministério é tipicamente um setor que comanda obras, portanto uma seara fértil para a ação de corruptos de toda ordem. É de lamentar que esse processo de limpeza não possa atingir o deputado Valdemar Costa Neto, em razão de seu cargo. Sabe-se que o Ministério dos Transportes sempre foi a menina dos olhos do deputado, fato que dispensa maiores comentários. Não se ignora o passado desse parlamentar, réu no processo do mensalão. Parece-nos que a presidente Dilma começa a mostrar pulso firme no embate com os corruptos. Essas iniciativas são louváveis e não frustam as expectativas da população com relação ao seu mandato.

Francisco Zardetto fzardetto@uol.com.br
São Paulo

São Paulo

SERIEDADE

Até prova em contrário, o parlamentar mais sério e honesto do PR é o palhaço Tiririca. Contrariando o slogan do próprio, no PR, pior do está sempre fica.

Claudio Juchem cjuchem@gmail.com
São Paulo

São Paulo

_______________________________

ESCÂNDALOS AOS BORBOTÕES

São seis meses de desgoverno do PT de Dilma e Lulla e somente escândalos, um atrás do outro! Roubalheiras, falcatruas, uso de informações privilegiadas para a aquisição de terras por onde irá passar ferrovia a ser licitada pelo Ministério dos Transportes, etc. Tudo isso já é suficiente para pedir o impeachment de Dilma, a cassação de todos os envolvidos nestes escândalos, inclusive o falastrão-mór Lulla da Silva e seus asseclas diretos. O problema é que estamos no Brasil, onde as leis não servem para nada, onde a justiça somente se aplica a quem não tem posses e não possui padrinhos políticos de primeiro escalão. Temos um Supremo que é capacho do Executivo que manda na maioria de seus magistrados que votam de acordo com as ordens de Lulla e Dilma. Começou com o mensalão de Lulla e Dirceu e depois vieram todos os outros que continuam e crescem até agora como ervas daninhas corroendo e dilapidando o erário público e o m ínimo de padrão de descência na política de nosso país.

Lulla tinha sim que, imediatamente parar de se intrometer no andamento da oda política do país pois já deu o que tinha que dar já faz muito tempo. Está mais que ultrapassado, defasado e irritante com suas colocações aberrativas sem nexo e sem o menor senso lógico. Não percebeu que sua era já terminou e está na hora de se afastar em definitivo do cenário político brasileiro e mundial pois nada mais pode acrescentar de bom, aliás, como sempre o fez. Por outro lado, todas as atitudes, atos e políticos ligados aos governos Lulla e Dilma devem ser totalmente investigados a fundo pois creio que a grande maioria destes tem algum envolvimento com algum tipo de desvio de conduta ética e política pelo que se tem visto nos últimos oito anos.

Boris Becker borisbecker@uol.com.br
São Paulo

São Paulo

ROUBALHEIRA E INCOMPETÊNCIA

Se analisarmos os poucos centímetros de estradas construídas sob responsabilidade do Ministério dos Transportes nos últimos anos, veremos que, além da roubalheira, existe uma imensa incompetência. Num país em que se atirando uma pedra numa árvore, vão cair 15 advogados, 12 administradores, 10 economistas e 3 pardais, por que não promover concursos públicos para os cargos diretivos? O verdadeiro embate entre partidos deveria ocorrer na Câmara e no Senado em torno de ideias, e não nos bastidores sobre quem controla mais verbas.

Nestor Rodrigues Pereira Filho rodrigues-nestor@ig.com.br
São Paulo

São Paulo

_______________________________

MAU GOVERNO

Temos as Forças Armadas para defender o País contra invasores, mas não temos nenhuma condição e forças para impedir a violação da Constituição e o roubo nos cofres públicos. A fraude no Ministério dos Transportes; o Mensalão do PT e o Mensalinho do DEM: ninguém até o presente foi punido, apenas ilações de que o julgamento será no próximo ano; o jornal O Estado proibido de falar sobre a Operação Boi Barrica; e outras falcatruas que favorecem governos de outros países, e.g. o pagamento de R$ 360 milhões anualmente ao Paraguai, que nada contribuiu na construção de Itaipú, a venda da refinaria da Petrobrás à Bolívia com prejuízos, o financiamento ao Metrô de Caracas, o financiamento ao Porto de Mariel, em Cuba, o perdão de dívidas a outros países africanos, os US$ 10 bilhões dados ao FMI; a instituição do SDC, para o TCU não fiscalizar as obras da Copa, tudo isso vem a sinalizar nosso avanço por caminhos perigosos ao destino do País, cujas consequências, afetará sobremaneira as futuras gerações. Sem contar as importações absurdas de produtos competitivos para a nossa indústria, que desmantela o emprego interno, desfaz a produção e ataca a nossa economia. Afinal, o que desejam? Isto é governar o País?

Alberto Nunes albertonunes77@hotmail.com
Itapevi

Itapevi

POLICARPO QUARESMA

Os integrantes do governo, capitaneados pelo Partido dos Trabalhadores, têm como tema principal nos seus ataques à oposição, o período em que o Brasil foi resguardado pelas forças militares de aqui se instalarem ideologias do porte do castrismo, maoísmo e stalinismo. Tudo é motivo de regozijo com os mais variados comes e bebes. Ora a festa é para comemorar os primeiros seis meses da gestão Dilma; ora comemora-se o 15º "amor à primeira vista" entre o PT/PMDB. A inscrição no bolo sugere que toda essa vampirização no erário público não é a prazo.Além da perpetuação no poder o que o PT desejaria ardentemente seria a mordaça nos meios de comunicação, única instituição que expõe à luz do dia, as vísceras putrefatas e fétidas de um governo de resultados mais que positivos para os saldos bancários dos seus afilhados.Está faltando aos políticos o espírito cívico de um Policarpo Quaresma (Lima Barreto) que acabou tendo um triste fim.

Jair Gomes Coelho jairgcoelho@gmail.com
Vassouras (RJ)

Vassouras (RJ)

FERIDA ABERTA

O Estadão meteu o dedo na ferida do Ministério dos Transportes. Agora estão tentando remover a "casca" da mesma, a médica de plantão resolveu tomar providências,fazendo uma profilaxicia geral no tratamento das chagas descobertas; o enfermeiro "padrão" já foi, levando junto toda a equipe da enfermagem.Falta agora, cuidar do restante do hospital como um todo,não admitindo mais os usuários costumeiros,usarem suas dependências e serviços "gratuitamente".

Aloisio Arruda De Lucca aloisiodelucca@yahoo.com.br
Limeira

Limeira

ENCOSTO

A presidente Dilma, parece ser muito bem intencionada, e já deve ter percebido que terá que se livrar de um "encosto" chamado Gilberto Carvalho. Esse sujeito está trabalhando na "contra-mão" e merece ver a porta da saída. Ele só pensa no "cara".

Ademar Monteiro de Moraes ammoraes57@hotmail.com
São Paulo

São Paulo

MAU CHEIRO

Não é com uma mera faxinazinha ou agua-de-cheiro prá disfarçar o odor que o governo lulo-petista-dilmonico se livrará de tanta podridão por conta da corrupção endemica que graça nos governos petistófilos da Presidência da República! Isto já é caso para um providencial "aterro sanitário" dada a fossa fétida e amoral que se tornou a administração petista repleta de biografias de esgoto! Fede, e muito!

Paulo Boccato pofboccato@yahoo.com.br
São Carlos

São Carlos

CASA VAZIA

No Ministério dos Transportes, dezenas já foram demitidos, só resta saber quem será o próximo... Como andam as coisas la pras bandas do Planalto Central provavelmente o Diretor-geral do Denit , Luiz Antônio Pagot quando retornar de sua licença ´provavelmente receberá cartão vermelho também. A " presidenta" Dilma Rousseff não poderá se esquecer que no Ministério dos Transportes, o último que for sair, apague as luzes. Afinal: o preço da energia elétrica está muito caro.

Virgílio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com
Jandaia do Sul (PR)

Jandaia do Sul (PR)

HERANÇA

Quem disse que Lula não deixou uma herança política? Deixou, sim, e a maior foi a corrupção endêmica que, como está se vendo, começou a aparecer nos Ministérios que foram dados à base aliada. Ainda existe muito a ser apurado e esperamos que a presidente continue passando a vassoura nesse lixo que ela herdou, mesmo que o ex presidente não venha a gostar.

Carlos E. Barros Rodrigues carlosedleiloes@terra.com.br
São Paulo

São Paulo

DESVIO

Nos Transportes, o "Brasil sem Miséria" tem os melhores atalhos prá enriquecimento rápido.

A. Fernandes standyball@hotmail.com
São Paulo

São Paulo

LUZ PARA O PAÍS

Talvez por ter nascido pobre, pelado, de uma mulher e ser amamentado por uma mulher negra sempre quis que a mulher brasileira chegasse o mais longe possível, porém a mulher luta o dobro do homem para se chegar à metade do caminho, mas ela insiste com bravura, determinação. Com alegria o povo brasileiro conduziu uma mulher para o mais alto comando deste país. Talvez em um primeiro momento ela recebeu votos vindos de seu antecessor, mas isto não autoriza que nossa presidenta fique refém de aparições como se ela fosse uma sombra que se projeta graças ao astro rei. Presidenta de todos os brasileiros, inclusive do astro rei, chegou a sua vez na história deste país que sempre o povo esperou, acenda a luz para limpar de cima para baixo, só a luz invade a escuridão. Os seus eleitores esperam que como uma líder Vossa Excelência seja a luz que poderá tirar o país das trevas da corrupção. A Presidenta só deve sua eleição ao povo brasileiro que espera que ela rompa de vez este cordão umbilical eleitoral. Dilma Rousseff entre para a história como uma luz que tem um objetivo, afinal quem tem como objetivo o sol não pode perder tempo com vaga-lume.

Manoel Jose Rodrigues manoel.poeta@hotmail.com
Alvorada do Sul (PR)

Alvorada do Sul (PR)

OLHO GREGO OU OLHO DE CABRA?

Diante dos últimos acontecimentos , envio a Presidenta Dilma a seguinte sugestão: Que tal trocar a pulseira de "olho grego" por uma de "olho de cabra"?

Mara Fonseca Chiarelli mara.chiarelli@ig.com.br
Mogi Guaçu

Mogi Guaçu

RECADO AO STF

Para quem sabe ler, um pingo é letra. O recado ao Supremo Tribunal Federal (STF) foi dado por Lula em sua fala, no Recife, com relação ao imbróglio no Departamento Nacional de Infrestrutura de Transportes (Dnit): "Se tem denúncia, apura, investiga, pune quem tiver que punir e acabou". Mais claro, impossível. O STF tem a obrigação de, após seguir direitinho o trâmite sugerido por Lula: "denúncia, apuração e investigação", impor os rigores da lei aos envolvidos no mensalão. Agora só falta a Justiça mostrar serviço diante de provas mais que suficientes para exercer uma punição exemplar aos mensaleiros; mostrar ao mundo que o Brasil é o país da impunidade, mas vai mudar.

Humberto Schuwartz Soares hs-soares@uol.com.br
Vila Velha (ES)

Vila Velha (ES)

POVO ILUDIDO

Pois é o cara além de tudo conseguiu modificar a filosofia de grande parcela da população que iludida com a sua postura - falta de ética - fica encantado com uma atitude normal da presidente.

Laert Pinto Barbosa laert_barbosa@ig.com.br
Santos

Santos

O PODER DA PALAVRA

O que ninguém poderá negar é que Lula tem o poder da palavra. Poder da palavra no sentido de lábia, bem entendido. Que ele conseguiu enganar direitinho seus eleitores, com exceção dos bolsistas-família, ele bem que conseguiu. De ele pensar que todo mundo é trouxa, aí é que ele se engana. A máscara dele talvez dure até que Dilma saia. Mas quando a máscara cair, que ele tenha muito cuidado para não ser linchado. Sugiro que ele mude de país.

Iracema Palombello cepalombello@yahoo.com.br
Bragança Paulista

Bragança Paulista

CAMPANHA NACIONAL - CALA A BOCA, LULA!

Somente uma imprensa livre poderia orquestrar uma campanha nacional visando dar um basta nesse cidadão comum agora. Cala a boca, Lula! Primeira página dos grandes jornais livres, pois nem todos são. E Veja como capa por 2 edições. Cala a boca, Lula! Como fala besteiras esse cidadão!

Antonio Carlos acserde@uol.com.br
São Paulo

São Paulo

AUSTERIDADE

"Pune quem tem que punir e acabou." Também acho. E "duela a quien doler!"

Joaquim Quintino Filho jqf@terra.com.br
Pirassununga

Pirassununga

‘RONCOS DA REAÇÃO’

A minha indignação é tamanha que não deu para terminar de ler o comentário de sexta-feira da Sra. Dora Kramer (22/7, A6). É demais a desfaçatez do pessoal do PR. Cometeram todo o tipo de corrupção e agora estão fazendo ameaças até para a presidente.

Ariovaldo J. Geraissate ari.bebidas@terra.com.br
São Paulo

São Paulo

CARAPUÇA

Seria importante que os eleitores paulistas que votaram no Tiririca, ou por gozação, ou por protesto, ou por qualquer outro motivo pouco sério, permitindo que, com a enxurrada de votos recebidos por ele, o PR se fortalecesse a ponto de se achar no direito de continuar metendo a mão em dinheiro público, vestissem a carapuça de igualmente culpados por tudo o que está acontecendo no Ministério dos Transportes.

Ronaldo Gomes Ferraz ronferraz@globo.com
Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

INDIGNAÇÃO

Eu concluiria o artigo do Fernando Gabeira (Em torno da indignação, 22/7, A2) com uma resposta mais coerente: tente manter-se de pé.

Sergio S. de Oliveira ssoliveira@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

'PAGAR, DOAR, CONTRIBUIR'

Excelente a coluna de Nelson Motta (22/7, A10), pena que a "pessoa assunto" não é fã da leitura de jornais!

Nelson Piffer Jr. pifferjr86@gmail.com
São Paulo

São Paulo

CORREIOS

Realmente Dilma parece gostar de viver em perigo; a notícia de que serão criadas brechas para aparelhar os Correios com os "cumpanheiros"nos leva a admitir que quando se fecha uma "boca" (Ministério dos Transportes) é necessário abrir imediatamente outra para saciar a sede de rapinagem dos partidos de conivência espúria e principalmente do próprio PT. Realmente vivemos um tempo de mafiosos com grande poder.Até quando!

Leila E. Leitão

São Paulo

A DECADÊNCIA DOS CORREIOS

O Estadão vem há algum tempo mostrando em suas reportagens a enorme incompetência na gestão das empresas públicas, muitas delas afetadas pelos costumeiros e recorrentes escândalos, como estes no Ministério dos Transportes. Os Correios, por exemplo, precisam urgente de uma injeção de bons profissionais para conduzir uma completa reformulação dos seus negócios, mas sou da opinião que dificilmente conseguirão bons quadros, mesmo podendo contratá-los no mercado. Estes bons profissionais de mercado conhecem muito bem a velha máxima de Jack Welch, ex-CEO da GE americana, que dizia : "toda vez que um profissional de excelente reputação se alia a uma empresa de péssima reputação, a única reputação que permanece inalterada é a da empresa". Portanto, vamos continuar a ter que agüentar as costumeiras "nomeações políticas" de sempre, dos apaniguados dos partidos, com a velha desculpa de se tratar de cargos de confiança.

Paulo Sérgio Pecchio Gonçalves ppecchio@terra.com.br
São Paulo

São Paulo

APARELHOS

Depois de petistas aparelharem a Petrobrás e transformarem-na em uma estatal deficitária, querem agora fazer o mesmo com os Correios. Quem poderá detê-los antes que quebrem o Brasil, assim como tanto desejam?

Ana Prudente ana_prudente@uol.com.br
São Paulo

São Paulo

CORREIOS, A PRÓXIMA CENA

Afirma a nota dos Correios a respeito do decreto que permite o troca-troca de funcionários não concursados para a estatal e, portanto ampliar o leque de cargos e funções destinados aos "cumpanheros": "permite a socialização das boas práticas e experiências vivenciadas no âmbito da administração", tais como, por exemplo, na Casa Civil e no Ministério dos transportes? E que "a cessão é uma oportunidade de compartilhamento de experiência entre pessoas que são subordinadas ao mesmo patrão: o governo". Não terá havido por mero acaso um erro grosseiro ao considerar o governo e não a população o verdadeiro patrão destes militantes, digo funcionários?

Luiz Nusbaum lnusbaum@uol.com.br
São Paulo

São Paulo

SEDEX BALA

Governo cria brechas para aparelhar petralhas nos Correios? Do jeito que os serviços ficaram péssimos nos últimos oito anos achei que já haviam aparelhado. É agora que o SEDEX, serviço caríssimo irá para a estratosfera e em vez de 15 dias, levará 2 meses para chegar ao seu destino. Ou então criarão outro serviço mais rápido e mais caro para pagar o salário e propina dos aparelhados: SEDEX BALA.

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br
São Paulo

São Paulo

LULA E FHC...

Ora,ora.Vejam só a quem está recorrendo o cidadão e ex-presidente Lula da Silva para organizar o seu acervo:justamento àquele que lhe deixou uma herança "maldita".Como o Instituto FHC tem know how e experiência no assunto,nada mais justo Lula se espelhar em algo de sucesso para o seu próprio memorial,assim como o fez para o seu governo com o Plano Real.Mas o nome,Memorial da Democracia,embora belo,é grandioso demais para uma instituição de qualquer pessoa,já que ninguém foi o único responsável pela redemocratização deste país.Além disso,para um ex-presidente cujo governo patrocinou o mensalão,ameaçou a imprensa e apoiou ditadores e pseudodemocratas,convenhamos...

José Eduardo Zambon Elias zambonelias@estadao.com.br
Marília

Marília

LERO-LEROS

Acho que a mídia - sobretudo a nossa imprensa séria e indepentente, deve parar de dar destaque aos "lero-leros" que que o ex presidente Lula gosta de vociferar em seus discursos à platéias dóceis e amestradas. Não necessariamente pelo fato de que, desde o seu primeiro mandato, ele vem sistematicamente insistindo em amordarçar os meios de comunicação, mas sobretudo porque, na sua condição de "ex", ele não tem mais qualquer relevância no atual cenário nacional ou internacional.

Paulo Ribeiro de Carvalho Jr. paulorcc@uol.com.br
São Paulo

São Paulo

‘ESTADO’ SOB CENSURA HÁ 723 DIAS

Qual é o problema da nossa Justiça, incompetência para reconhecer o erro e arcar com a responsabilidade de atender às indenizações correspondentes? Enquanto não for ensinado nos cursos fundamentais e superiores que o Brasil pertencerá a todos Brasileiros somente quando acabarmos com as indicações para cargos de confiança e em comissão nas organizações do estado, isto é : Os cargos de confiança, em comissão e demais funções nas organizações do estado ( federais, estaduais e municipais) serão objeto de recrutamento profissional adequado, o mesmo devendo ser observado com respeito à promoções. Enquanto isto não acontecer nosso país pertence à uma minoria de espertos safados, isto é ainda não somos uma democracia de fato.

Darcy Andrade de Almeida dalmeida1@uol.com.br
São Paulo

São Paulo

COMISSÃO DA VERDADE

Sugiro que a Comissão da Verdade que poderia vir a ser instalada pelo Congresso Nacional seja integrada por Historiadores Ilustres, presidida por Ministro do STF, ainda que aposentado, e que não tenha sido nomeado nos ultimos 8 anos e não por políticos que posam trasforma-la em comissão da farsa e da mentira.

Octavio Luiz de Rezende octaviohugo@hotmail.com
Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

GRÃ-BRETANHA E BRASIL

Falcatruas à parte, Rupert Murdoch se disse "envergonhado". "O cara" daqui ria. Nenhum dos dois sabia de nada.

Tânia Pinotti tkita@uol.com.br
São Paulo

São Paulo

MÃOS NO FOGO

Gilberto Kassab disse que sabia de Contrato da Prefeitura com empresa da prima de seu secretário de Transportes Marcelo Cardinale Branco mantinha em mais de R$ 60 milhões. O prefeito afirmou que "colocaria as mãos no fogo" pela familia de Marcelo Branco. Sugerimos ao Kassab que antes de efetuar o ato, providencie alguns tubos do unguento "Picrato de Butesin", produto altamente indicado para queimados, para não correr riscos.

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br
São Paulo

São Paulo

TARIFAS ABSURDAS

Por conta de convênio firmado entre o Banco do Brasil e a Prefeitura Municipal de São Paulo e a Fazenda Estadual, todos os funcionários são obrigados a pagar tarifas que vão de R$11,00 até R$39,00 mensais,dependo do valor depositado.Alem disso cobra-se uma tarifa pelo cartão de crédito/débito tanto na Prefeitura como no Estado.Alem disso,para mudar de Agencia,proxima da residencia tambem cobra-se uma taxa.Assim da para entender como os lucros do bancos são tão altos.Fora todas taxas e tarifas p/manter uma conta corrente que nem sequer pedimos!Há muita gente que nem sabe o quanto está sendo espoliado! Basta verificar o hollerith e se quiser receber o documento em papel,tem pegar pela internet,usando uma impressora ou pagar R$1,00 para receber pelo correio.Pergunto: e os funcionários que ganham o mínimo,como fazem?

Maria de Mello nina.7mello@uol.com.br
São Paulo

São Paulo

UM NOME DIGNO

Em meio a uma chuva de pára-quedistas que pretendem administrar a prefeitura da maior cidade da América Latina,SP, eis que surge um nome digno do cargo: Andrea Matarazzo. Enquanto esteve à frente da prefeitura de São Paulo na administração Kassab, Matarazzo brilhou mais que o chefe e por isso foi preterido, porém enquanto cuidou da cidade nada que lhe chegou ao conhecimento ficou para depois. Os paulistanos merecem alguém que não viva atrás dos holofotes e que esteja disposto a colocar a mão na massa de verdade.

Izabel Avallone izabelavallone@yahoo.com.br
São Paulo

São Paulo

TALHADO PARA O CARGO

Desanimada estava em ver os nomes para a disputa da Prefeitura de São Paulo: Haddad aquele que faz a pior gestão frente ao MEC, e que Lulla tenta impor ao partido e população, fora os petralhas de sempre que correm por fora: a tal senhora relaxa e goza e o aloprado que esquenta uma cadeira no minisitério da Dilma. Tem também o mauricinho, travestido de bom mocinho, de fala mansa, e que nada vez quando ocupou a cadeira de Secretário da Educação do Governo de nosso Estado, parecendo um macaco, pulando de galho em galho. Além do doutor de uma entidade representativa de classe, que é sobrinho da bispa ( que ficou presa nos USA) de uma igreja evangélica, que irá lançar-se candidato. Pensei, Meu Deus! São Paulo não merece tamanho entulho político!? Quando abro o jornal de 20/07, vejo Andrea Matarazzo lançando seu nome para disputar a nossa Prefeitura. Respirei aliviada, finalmente uma luz no fim do túnel, uma pessoa que mostrou serviço, não é feito dessa matéria podre dos demais políticos, e provou com seu trabalho ser competente e talhado para o cargo. Avante, sr.Matarazzo, seu sobrenome significa trabalho, e seus antepassados deixaram marcas indeléveis no progresso de nossa cidade, e quem sai aos seus não degenera..

Agnes Eckermann agneseck@yahoo.com.br
Porto Feliz

Porto Feliz

ANDREA MATARAZZO

Com relação às próximas eleições para prefeito de São Paulo fiquei mais animada com a possibilidade de Andrea Matarazzo ser indicado pelo PSDB para a disputa, visto que enquanto foi Secretário das Subprefeituras aqui em São Paulo na gestão de Serra, pudemos usufruir dos excelentes resultados de seu trabalho. Nunca um secretário esteve tão próximo do povo, escutando suas reivindicações pontuais e atendendo-as tão rapidamente. Posso testemunhar este fato, pois a associação de moradores do bairro onde moro foi sempre ouvida e atendida com prontidão. Quando o prefeito Kassab assumiu a prefeitura - mesmo tendo recebido a cidade mostrando os frutos do trabalho de Andrea Matarazzo - foi restringindo as funções do secretário das Subprefeituras para dar espaço aos companheiros de seu partido... e as consequências nós, paulistanos, já conhecemos. Por isso a minha alegria ao saber que Andrea poderá disputar as eleições para fazer o que mais sabe: atuar como administrador, e desta cidade que já conhece tão bem.

Mara Montezuma Assaf montezuma.scriba@gmail.com
São Paulo

São Paulo

ENFIM, UM NOME!

Diante dos nomes "inhaddadequados" que o PT joga no ar para a disputa da Prefeitura paulistana em 2012, é confortável saber que a cidade e o eleitorado que busca novidades, podem contar com o nome de Andrea Matarazzo. Um basta no "sempre os mesmos" e nos aloprados e irrevogáveis suplícios de sempre.

Flavio Marcus Juliano opegapulhas@terra.com.br
São Paulo

São Paulo

PREFEITURA 2012

Finalmente, depois de uma paisagem desalentadora, surge um nome à altura da Prefeitura da maior cidade da América Latina: Andrea Matarazzo, cuja experiência na Secretaria das Subprefeituras durante a gestão de José Serra torna-o sem dúvida o melhor candidato a prefeito de São Paulo. O nome Matarazzo está intrinsicamente ligado à história de São Paulo e

à sua melhor tradição: o esforço, o trabalho e o mérito pessoal.

Tereza Sayeg tereza.sayeg@gmail.com
São Paulo

São Paulo

HOMEM CERTO

Finalmente o povo da cidade de São Paulo terá a chance de escolher para prefeito um homem comprometido com o seu bem estar, o que bem demonstrou quando de sua passagem pela prefeitura nas gestões Serra e Kassab. Andrea Matarazzo sempre atendeu às reclamações justas dos munícipes de todas as regiões da cidade, resolvendo seus problemas de uma forma simples, sem alarde. É o homem certo, no lugar certo e na hora certa. Deus nos livre da Marta "relaxa e goza", do Haddad "nóis pesca o peixe" e do Chalita, que se mostrou oportunista, sem bandeira. Usou e abusou de seu prestígio com o "padrinho" Alckmin para ganhar cargos no governo paulista, para depois sair de poleiro em poleiro quando a fidelidade ao partido e ao padrinho não lhe convieram.

Cléa M. Corrêa cleacorrea@uol.com.br
São Paulo

São Paulo

ESTÁDIO PÚBLICO

Um tapa na cara. É isso que senti assim que vi a notícia de que o governo estadual vai bancar R$70 milhões das obras de construção do estádio do Corinthians, no qual deverá ser abrigado o jogo de abertura da Copa de 2014. Após meses e meses garantindo que o empreendimento não contaria com dinheiro público, nós, os pagadores de impostos, somos alvejados com uma barbaridade dessa, não esquecendo, obviamente, dos quase R$500 milhões de incentivos fiscais concedidos à agremiação pela prefeitura de São Paulo. Kassab e Alckmin ficaram com medo de possíveis repercussões eleitorais negativas no caso de a capital paulista perder a sede da abertura do mundial. Pois é...parece que hospitais, escolas e mobilidade urbana, pra essa gente, não é tão importante quanto um campo de futebol.

Henrique Brigatte hbrigatte@yahoo.com.br
Pindamonhangaba

Pindamonhangaba

PICOLÉ E O SAPO

Geraldo Alckmin vai afundar sua antiga (boa) reputação e dinheiro público limpo, nessa imundice de Copa 2014, ajudando o Corinthians e automaticamente Lula, que pretende voltar ao Palácio do Planalto, para comandar muitos e muitos mensalões.

José Francisco Peres França josefranciscof@uol.com.br
Espírito Santo do Pinhal

Espírito Santo do Pinhal

BOMBEIROS DO RIO

Segundo divulgado , uma desembargadora do TJRJ suspendeu a tramitação do Processo Penal contra Bombeiros que se amotinaram no Rio de Janeiro, em face do trâmite no Congresso Nacional de projeto-de-lei de Anistia pertinente. Solicitaríamos saber dos juristas onde consta tal possibilidade nos Codigos de Processo Penal Militar e comum. Pelo que sabemos, atos do Congresso só tem validade quando finalmente aprovados e, se for o caso, sancionados ou promulgados. Simples tramitações de projetos, que são milhares, mesmo aprovados sem sanção presidencial ou promulgação, não tem qualquer valor jurídico. Será que logo a Presidente Dilma colocaria seu Sim, sua Sanção, numa Anistia a militares amotinados?

Heitor Vianna P. Filho bob@intnet.com.br
Araruama (RJ)

Araruama (RJ)

INTOLERÂNCIA

Incrível os tempos que vivemos. A ex-estudante da Uniban subiu as rampas com um micro vestido e subiram os moralistas de plantão logo atrás, tratando a moça como uma prostituta, aliás como se prostitutas não fossem seres humanos dignos, como todos os outros. Na Av. Paulista, jovens "machos", agridem covardemente "homosexuais", pelo simples fato de estarem em 3 ou 4 em grupo. Agora, esta agressão no interior em que um pai teve parte da orelha decepada, por ter ousado abraçar seu filho em público é de chorar. Até onde iremos com esta aversão e intolerância ?! Não posso abraçar e beijar meus filhos na rua, é isso ? Tios, irmãos e cunhados então, nem pensar ? Que tristeza.

Renato Camargo natuscamargo@yahoo.com.br
São Paulo

São Paulo

RODOVIAS DO ESTADO

As rodovias no Brasil, sempre apresentoram problemas. E as que foram entregues ao controle da iniciativa privada são motivos de muitas reclamações, pois os preços dos pedágios são abusivos. Isto pode ser constatado no Estado de São Paulo, onde uma viagem da capital a algumas cidades do interior ou litoral é muito dispendiosa. E a informação de que mais de 10 mil quilômetros que não foram "privatizadas" estão sem condições adequadas mostra a incompetência do governo do Estado, Por certo verba não falta. Mas falta planejamento e iniciativas concretas numa questão que é das mais importantes. Como se vê, o problema não é apenas do governo federal.

Uriel Villas Boas urielvillasboas@yahoo.com.br
Santos

Santos

CIELO

Essa punição de uma apenas uma simples advertência para Cesar Cielo foi mais constrangedora para a natação brasileira que uma cabível suspensão ao atleta. Com todo seu mérito pelas brilhantes medalhas conseguidas, essa nova marca ficará cravada não como um novo tempo ou recorde batido, mas uma nódoa em sua carreira.

Habib Saguiah Neto saguiah@mtznet.com.br
Marataízes (ES)

Marataízes (ES)

A BRAVURA DE JÚLIO CÉSAR

Raramente se presenciou no futebol conduta como a do jovem goleiro do Corinthians, Júlio César, que permaneceu em Campo no jogo contra o Botafogo, depois de uma luxação no dedo mínimo e redução feita pelo médico do clube no próprio campo. Ato de coragem pessoal e demonstração de paixão à camisa, coisa do passado no mercantilizado futebol moderno. Talvez esse sentimento de lealdade e dedicação seja privativo dos goleiros (vide a gloriosa história de Rogério Ceni, que os últimos acontecimentos não turvam), uma vez que o comércio milionário, nacional e internacional, não se abateu sobre os especialistas da posição, impedindo que continuassem a bater as fibras de seus corações pelas respectivas agremiações.

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br
São Paulo

São Paulo

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Mais uma vez colocaram uma pessoa que não tem nada que ver com o cargo ou a área que assumiu, o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante é economista e deve estar rodeado de pessoas que só sabem de política, querem mostrar que tem conhecimento cientifico e não tem nada, só estão enganando o próprio ministro. Neste governo e nos outros cansamos de ver pessoas assumindo cargos que não dizem respeito a sua formação. Cientistas renomados nunca iriam falar de trazer cientista de fora. Estamos cansados de ver alguns que na primeira oportunidade mandam para seus países de origem, os resultados que descobriram aqui no nosso país. Alguns membros de agencia de fomento a pesquisa, protegem amigos e fazem politicagens com seus cargos e facilitam dando verbas a eles, não se importando com os verdadeiros cientistas e suas pesquisas. Como pode uma pessoa sem muita ou nenhuma qualificação julgar, projetos de cientistas sérios. Pois a gente sabe que tem muitos que não utilizam a ética em seus comportamentos. Sabe-se que alguns emprestam seus equipamentos para colegas fazerem seus experimentos e se acham no direito de exigir ter seu nome vinculado a pesquisa, isso algumas pessoas tem chamado de barriga de aluguel cientifica. Temos escutado em varias oportunidades que isso está acontecendo nesta comunidade. Se não houver pessoas realmente com conhecimento e experiência verdadeira e ética, em cargos chave, vamos continuar a navegar na ciência em câmara LENTA.

Anderson Aparecido dandersonaparecido@yahoo.com
Hortolândia

Hortolândia