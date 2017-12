Cartas - 24/12/2010

Greve no ar

Só falta neste Natal culparem o Papai Noel por problemas nos aeroportos, com trenó e renas dificultando o trânsito aéreo e atrapalhando pousos e decolagens...

MANOEL BRAGA

manoelbraga@mecpar.com

Matão

Má gestão

A crise nos aeroportos do País é fruto da péssima gestão de um pessoal sem outra habilitação que não seja ser amigo dos amigos do "cara". Trocaram os tecnocratas pelos afilhados, e esperavam colher o quê? Depois Lula classifica a greve dos aeroviários de irresponsável... A desculpa oficial do governo é que a piora nos serviços é devida ao fato de mais pessoas terem condições de viajar. É? E deixa tudo como dantes, sem melhorias? Bela maneira de tratar os eleitores, agora os novos usuários desse serviço.

MARA MONTEZUMA ASSAF

montezuma.fassa@gmail.com

São Paulo

Salvando "o cara"

O governo Lula teve pelo menos seis anos para pôr em ordem a Infraero e a Anac, por meio do Ministério da Defesa, além de outros setores responsáveis pelo bom andamento dos aeroportos do País, neles inclusas as companhias de aviação. Já se tinha conhecimento dos problemas que vinham ocorrendo em natais passados, mas o que fizeram até aqui foram apenas maquiagens malfeitas. Gostaria de saber do presidente do Sindicato dos Aeroviários como se deu o "acordo" para que 2010 terminasse às mil maravilhas, sem greve. Depois do dia 10 de janeiro de 2011 os trabalhadores estarão enfraquecidos, as companhias terão lucrado e o "cara", nos picos da aprovação popular. Brasil, um país de tolos!

TANIA TAVARES

taniatma@hotmail.com

São Paulo

WIKILEAKS

Intenções

Ao ler a entrevista de Julian Assange ao Estadão ("Ainda há material de impacto sobre EUA", 23/12, A14) me pus a pensar sobre quais são as reais intenções do organizador do WikiLeaks. Se ele quer mesmo levar transparência e informação ao mundo ou se seu esforço é só para gerar caos. Num mundo conturbado como o nosso, com ameaças constantes à democracia e à liberdade, dar um tiro no símbolo que ainda as representa, os EUA, é abrir o sinal para que nações totalitárias e antidemocráticas ganhem força. Mais do que isso, é dar combustível a republiquetas como a Venezuela ou fazer com que ameaças como o Irã se fortaleçam e desestabilizem ainda mais suas regiões. Nascemos e crescemos num modelo capitalista e democrático. Criticá-lo é um direito e um dever. Assange, todavia, não dá um pio sobre China, Irã, Paquistão, etc. Ao golpear só os EUA, vistos como um "câncer", deixa pequenos tumores por aí. Como dizia meu avô: "Ruim com os EUA, pior sem eles."

SÉRGIO ECKERMANN PASSOS

sepassos@yahoo.com.br

São Paulo

Liberdade violada

Esta semana Assange se irritou com a divulgação na imprensa britânica de um relatório da polícia sueca sobre os crimes sexuais que ele teria cometido contra duas mulheres. Alegou que o acesso às informações foi obtido de maneira não autorizada. O feitiço virou contra o feiticeiro, que provou do próprio veneno...

J. S. DECOL

decoljs@globo.com

São Paulo

MEDICINA

Sigilo profissional

Quero cumprimentar o jornal pelo depoimento "Não sou bandido, salvei duas vidas" (19/12, C5) e oferecer minha solidariedade ao médico Ariosvaldo Giansante pela correta atitude de não revelar o segredo conhecido durante o exercício de sua profissão. O Código Penal brasileiro, no seu artigo 154, estabelece como crime punível por detenção quem revelar, sem justa causa, segredo que tenha ciência em razão de profissão e cuja revelação possa produzir dano a outrem. O Código de Ética Médica, no capítulo IX, reza que é vedado ao médico revelar fato que teve conhecimento em virtude do exercício da profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito, do paciente. Ao Tribunal de Justiça que inocentou o médico, meus cumprimentos pela obediência à lei; e, à força policial que o deteve, a minha lástima.

AFFONSO RENATO MEIRA, professor de Medicina Legal e Ética da Faculdade de Medicina da USP

armeira@usp.br

São Paulo

BOAS-FESTAS

"Lula, humanizado, acha que a greve seria desumana. O poder humaniza?"

PAULO DE SOUZA CAVALCANTI / SÃO PAULO, SOBRE A COGITADA GREVE DE AEROVIÁRIOS NO NATAL

paulo_souza_cavalcanti@ig.com.br

"Já tem gente combinando até a ceia natalina nos saguões..."

RENATO CAMARGO / SÃO PAULO, IDEM

natuscamargo@yahoo.com.br

"Devolveu o dinheiro? Êta, cara honesto!"

GLALCO ÍTALO PIERI / SÃO PAULO, SOBRE AS DESPESAS "INDEVIDAS" DO NOVO MINISTRO DO TURISMO

colyacpieri@uol.com.br

Greve em aeroportos está proibida até dia 10

Em caso de descumprimento, a Justiça determina que sindicatos paguem multa diária de R$ 3 mi

"Culpar aeroviários, companhias aéreas ou a Anac é tapar o sol com a peneira. A realidade pega mais embaixo. Tudo isso é consequência de uma má administração política federal."

HELIO CUDEK

"Nesta república sindicalista, sindicato é atraso e corrupção."

CARLOS FREDERICO SOUZA BAIS

"Greve deve ser mantida e em janeiro. Neoliberais acham que são os donos da verdade e que o trabalho escravo deve voltar!"

DAVID TROMBELLI

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

Por onde anda...

Parabenizo o Estadão pela nova coluna informativa-POR ONDE ANDA...(C2/23), focalizando cidadãos que honraram a Administração Pública por onde passaram e,hoje,quase no ostracismo.Não podia ser melhor e mais merecido, ter iniciado este útil comportamento, com o nome de um dos mais meritórios funcionários da área municipal da nossa Capital-CELSO HAHNE- Sou seu amigo e admirador há muitos anos. Conheci-o no saudoso Clube Pinheiros, nas quadras de tênis, em cujo vestiário éramos visinhos. Foi um grande presidente do clube, onde construiu grandes obras,enriquecendo-o. Basta citar duas:cobertura de duas quadras de tênis e uma garagem sub-terrânea para dezenas de carros, sob a pista de atletismo, resolvendo o grave problema de estacionamento nas ruas. De tudo que o Estadão noticiou e que é a expressão da verdade, merece ser destacado o que disse o lembrado cidadão: ''hoje o cargo de subprefeito é preenchido politicamente e não por técnicos'', como era no seu tempo, só por profissionais. Que o Estadão continue com ''POR ONDE ANDA''... PARA ALEGRAR NOSSA MEMÓRIA!

Antonio Brandileone abrandileone@uol.com.br

Assis

IRMÃOS SIAMESES

Julian Assange e Lula detestam os EUA, em comum um complexo de inferioridade violento . Assange oriundo de uma Austrália onde canguru era o ser mais famoso. Lula oriundo do nordeste brasileiro, onde o ser mais desprezível continua sendo Sarney.

José Francisco Peres França josefranciscof@uol.com.br

Espírito Santo do Pinhal

Blefe

Lula provavelmente blefou quando disse que apóia Julian Assange e seu Wikileaks.Talvez fez isso para apenas se mostrar simpático à causa ,na esperança de que não revelem as falcatruas daqui.Quanto a Assange esperar por asilo político desse nosso governo,duvido...Quem é que vai querer um publisher de corruptos num país que tem um em cada esquina e vários em cada palácio?

José Eduardo Zambon Elias zambonelias@estadao.com.br

Marília

"Herói sem nenhum caráter"

Se Demétrio Magnoli (Estadão 23/12-pág. A2) acrescentasse um ''s'' à palavra ''herói'', certamente mataria dois coelhos com uma cajadada só.

Paulo Barros dr.paulobarros25000@gmail.com

São Paulo

Demétrio Magnoli e WikiLeaks

Caro Demetrio Magnoli, há pessoas interessadas em impedir a imprensa de noticiar o que não a elas não convém seja sabido. Querem calar os que podem atrapalhar seus planos de domínio. O filme A vida dos outros mostra bem isso. Nas ditaduras o silêncio da imprensa é obtido pelas ameaças de sanções injustas, violentas, cruéis, não só à imprensa, mas aos juízes e a todos que divirjam dos ditadores. Com essas ameaças, que se consumam, garantem sua própria impunidade. Cuba e Venezuela são tipos tradicionais de ditaduras, bem como a dos militares no Brasil e na Argentina. Irã e países da região são do tipo teocrático-religioso.Em países como Rússia, Checoslováquia, Hungria e Polônia a ditadura era exercida pelo partido comunista. No Brasil a ditadura vai se instalando pela via criminosa. Criminosa porque é crime desviar dinheiro público para manter ou aumentar o poder político próprio ou do partido. Porque é crime usar o dinheiro público para fins particulares ou eleiçoeiros. É crime aprovar leis para favorecer os amigos e simpatizantes. É crime usar do poder legítimo para fins ilegítimos. O caso do WikiLeads nos faz pensar na liberdade da imprensa e nas ditaduras como você bem salienta. Mas temo que, neste caso, seja conveniente separar o criador da criatura. Não se trata de julgar o Julian Assange pelo WikiLeads, mas de comentar a publicação não autorizada de textos confidenciais. Ora, a imprensa brasileira clama há décadas pela publicação dos arquivos da ditadura militar. Caso algum jornal tivesse acesso a esses arquivos não os publicaria?! Você se oporia a que publicassem? Uma vez publicados recriminaria o fato? Estou certo que não. Mais ainda: vejo, como você, uma diferença entre o WikiLeads e a imprensa: o WikiLeads não dá opiniões, publica fatos. Nesse sentido tem mais direito que a imprensa de preservar suas fontes. Assim como é bom que haja um telefone para denunciar crimes sem precisar ser identificado, é ótimo que exista o WikiLeads. Isso favorece a democracia, pois protege as testemunhas e serve de freio a quem pretenda cometer crimes ou falar sem respeito, pois poderão ser descoberto e, quem sabe, punidos de alguma forma.

LUIZ ROBERTO DE BARROS SANTOS luizroberto.santos@gmail.com

São Paulo

Julian Assange

Parabéns ao Estado pela entrevista com o criador do WikiLeaks. Ele diz que seu objetivo maior é mostrar ''às pessoas em todo o mundo'' como o mundo de fato funciona, como se ''as pessoas'' não fossem a parte maior desse mesmo mundo. Incrível. Para saber como o mundo funciona não é necessário ler um único documento secreto que ele publica, bastando saber que existem traidores da pátria como os seus informantes e anarquistas alienados como ele, que acham que é possível governar com transparência absoluta, e que juntamente com outros poderosos governantes de certos países se consideram os paladinos da verdade, da justiça e da paz mundial. Esses sim, representam o verdadeiro perigo que corre a Humanidade a caminho do Apocalipse.

Gilberto Dib gilberto@dib.com.br

São Paulo

CUSTO BRASIL E PODER DE COMPETIÇÃO

Como sempre, bastante oportuna e satisfatória a matéria contida em Notas & Informações, de 22-12-10 (A-3), porque não poderá haver verdadeira competição das empresas nacionais com as alienígenas, dado que o Custo Brasil é enorme, compreendendo neste não só a carga tributária, por volta de 36 por cento do PIB, como, também, as incidências nos contratos trabalhistas e em outros segmentos onde o Estado tem poderes de tributar. Tais fatores levam a empresa nacional a um processo absurdo de estagnação e de retração de investimentos, impedindo, pois, que ocorra a competição necessária para o benefício da economia nacional, até porque as empresas estrangeiras são beneficiadas, constantemente, com os olhares governamentais. O aumento de emprego e o desenvolvimento necessário só ocorrerão com a reforma tributária e em decorrência de outras providências que reduzam, sobremaneira, o Custo Brasil. O resto são figurações Lulianas'' !

José Carlos de Carvalho Carneiro carneiro@claretianas.com.br

Rio Claro

Real valoriza 108%

Durante o tempo da monarquia entre 1500 até o dia 15 de novembro 1889, a moeda brasileira sofreu uma desvalorização de 400 % ou seja menos de 1 % por ano. Na Republica entre 1889 e a criação do Real a desvalorização da moeda nacional foi de 270 quinquilhões %. Durante os oito anos do governo de FHC este valor astronômico duplicou se ainda mais. Agora observamos nos últimos oito anos uma valorização da moeda nacional em 108 %. Lula repetiu o que somente o Imperador Dom Pedro II conseguiu na história do Brasil, de que a moeda nacional vale mais no final, do que no inicio do seu governo.

Michael Peuser mpeuser@hotmail.com

São Paulo

A arte de enganar

Como é que pode uma mensagem de texto no celular custar no México e na Argentina R$8 centavos e no Brasil, R$24 centavos, ou seja 200% a mais? As operadoras e o governo enchem as burras e os idiotas pagam a conta. Será que os brasileiros não sentem o peso dessa conta no bolso e não têm nenhuma crítica a fazer a Lula e seu governo? Depois o Lula sai com quase 90% de popularidade. Dá bem para desconfiar que os R$10 bilhões gastos em propaganda ( com nosso dinheiro) serviram para anestesiar a mente dos crédulos e ingênuos. Ainda bem que uns poucos jornalistas de brio não se rendem ao espetáculo da popularidade alardeada na mídia e não se submetem ao crivo da mentira. A propaganda é alma do negócio, mas também a arte de enganar trouxas e como tal deveria ser proibida pela Constituição. alguém no Congresso gostaria de propor um projeto proibindo essa prática insidiosa??

Izabel Avallone izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

Inflação e IUI-P

Fico desnorteado com a miríade de taxas de inflação. IPC, IPC-A, IPC-S, IGP, IGP-M, IETC... qual é o verdadeiro? (Fiquei sabendo que preço de cigarro entra no cálculo...) Com base na ''fixação'' do PT pelo vocábulo ''único'', sugiro que Dilma baixe um decreto que acabe com essa confusão, instituindo o IUI-P, ou seja, ''Índice Único de Inflação - Povão''.

Paulo de Campos Borges pacborges@uol.com.br

São Paulo

STF contém a Receita

Sobre a alegação de que a Receita não tem prerrogativa para quebrar o sigilo bancário do contribuinte para efeitos de investigação criminal ou abertura de ação penal; justificando com casos de vazamentos ocorridos recentemente, e com os direitos fundamentais consagrados pela constituição. Ora, os casos de vazamentos deveriam ser investigados e os responsáveis, responder criminalmente. E de que forma a quebra do sigilo para efeito de fiscalização pode sufocar o sujeito passivo de obrigação tributária? Quem não deve não teme! Num país onde a informalidade e a sonegação impera de forma generalizada, não dá para deixar de ficar indignado; quem vive sufocado é quem cumpre com suas obrigações tributárias, paga pelos que a descumprem e que auferem lucro de forma ilícita, estes abundam na sociedade, haja vista o número de pessoas que caíram na malha fina, e isso é só uma amostragem pequena no universo de contribuintes que há . Não dá para deixar de sermos permissíveis. O princípio da isonomia pela máxima de Ruy Barbosa consiste em tratar igualmente os que são iguais, e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. E cada um paga de acordo com sua capacidade econômica definido pela constituição. Se à Receita, pela mesma, ainda faculta identificar, respeitando os direitos individuais que problema há nesse imbróglio todo? Tem o TST de se interpor. A Receita como instituição pública federal não está revestida de credibilidade e autoridade, é necessário ainda as garantias? À bem da coletividade, que se quebre sigilo bancário e faça-se o cruzamento de informações com qualquer instituição financeira, cartório de registros de imóveis, imobiliárias,......etc.

Só chutando o ''pau da barraca'' que o ''circo'' acaba!

Fernando Makoto Fucamizu fernandofucamizu@hotmail.com

Marília

Alô, pais!

Assim como fizeram os pais dos traficantes que pediram aos seus filhos que se entregassem á polícia e voltassem a uma vida digna, durante recente ação no Rio de Janeiro, os pais dos deputados e senadores podiam pedir aos seus filhos que devolvessem os mandatos e o dinheiro tirado da população e que eles voltassem a uma vida honrosa e digna de trabalho honesto. A democracia e a credibilidade de um país dependem da população vigilante e instituições sérias. Precisamos recomeçar o Brasil.

Andre Coutinho arcouti@uol.com.br

Campinas

Descalabro

No orçamento de 3 trilhões apresentado para o próximo governo falou-se de tudo, de despesas com o salário mínimo que será de R$ 540, falou-se dos bilhões que serão gastos no PAC, falou-se de todos os gastos, porém não se falou dos gastos com o aumento abusivo de 61,8 aos congressistas e nem de onde virá essa verba. Será que virá do Fator Previdenciário descontado dos holerites dos aposentados? Vemos o Congresso aprovando e se movimentando de forma inusitada. Será que tudo isso é para desviar a atenção pública sobre o aumento que esses congressistas concederam a eles mesmos e que terá efeito cascata nas assembléias legislativas, nas câmaras de vereadores, nas prefeituras em todo o país? Na Internet rola um abaixo assinado para impedir esse descalabro.

Alberto Nunes albertonunes77@hotmail.com

Itapevi

Justiça tributária

Uma recomendação para a próxima declaração de Imposto de Renda, seria incluir como despesas legitimas, os gastos de cidadãos com motel , Afinal cidadão também tem direito à diversões do gênero; poderia ser incluído, parar não gerar constrangimentos, sob o titulo de : incentivo ao turismo interno. É uma sugestão para o futuro Ministro do Turismo junto ao Ministro da Fazenda, como primeira medida de S/ novo mandato. Seria necessário criar um teto nacional de R$ 2.156,00 por evento, valor este já estabelecido por praticas correntes por altos dignitários do governo. Como pessoa de marqueting posso garantir que isto atrairia mais votos que a própria bolsa família

Giovanni Pennesi gpennesi@uol.com.br

Lins

Testemunho

Os casais presentes garantem: no motel, o ministro não escondeu a verba indenizatória na cueca.

A. Fernandes standyball@hotmail.com

São Paulo

Competente

Este senhor octogenário, que paga motéis com o nosso dinheiro, será mesmo o novo Ministro do Turismo? Nossa! Que competência, que desempenho, que histórico! Pelo jeito, ele atende a todos os critérios exigidos pela nova presidenta.

ELIANA FRANÇA LEME efleme@terra.com.br

São Paulo

Aos aspirantes

Aviso aos aspirantes a assessores de parlamentares. Se você preza seu nome, sua dignidade, é honesto, trabalhador, não gosta de mentira, um conselho: não seja assessor de parlamentar cuja idoneidade não esteja comprovada, porque com certeza eles o colocarão para fazer tudo aquilo que mais tarde dirá que desconhecia. Não pediu para que fosse assim! Jogará você na fogueira, não será nem chamuscado e mentirá até debaixo d"água que não sabia de nada! Com certeza você arcará com todo o dano e ficará com ficha suja o resto da vida. Pense bem antes se valerá a pena tanta dedicação, porque hoje chegou a vez da assessora da Senadora Ideli Salvatti, que levou a culpa por cobrar do Estado estadia em Hotel quando a senadora já tem ajuda de custo no valor de R$-3.800,00. Nesta Ideli embolsou R$-7.800,00 dos Cofres Públicos! Por isso antes de se candidatar a assessor de parlamentar pense bem porque muitos já tiveram a ficha maculada. Eles (parlamentares) ordenam e na hora "H" colocam a culpa no mais próximo que será você "assessor"! Mas se você é da "turma", manda ver. Se não descobrirem o povo idiota paga!!

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

Função indefinida

Agora que a dona Dilma completou seu ministério estamos ansiosos a espera de que ela divulgue a finalidade de cada um deles, já que numa análise pregressa dos nomes dos titulares nada deduz-se. A começar com o sr. Aluísio Mercadante no Ministério da Ciência e Tecnologia. Porém o que causa mais curiosidade é a função que deverá ter o Ministério do Turismo. Queremos saber se ele vai continuar tirando dinheiro da educação, se vai continuar distribuindo dinheiro para entidades fantasmas, com o aval dos nobres deputados e senadores e ainda que tipo de turismo ele pretende administrar e divulgar. Pelo andar da carruagem, já está, não oficialmete provado, que é turismo sexual. Lembrem-se que há pelo menos 3 anos a dona Marta quando comandava a pasta, se é que isso possa ser chamado de pasta, convocou a todos para relaxar e gozar. Agora o novo ministro do ''muquifo'', membro da turma de Sarney, promoveu uma suruba em São Luís e eu paguei a conta. Em um país sério os impostos cobrados da população tem um fim mais nobre, não promovem roda de samba nem descem pelos ralos e esgotos dos motéis. Sr. Luiz Inácio Lula da Silva: aproveitando o nobre momento que o país atravessa, quero lhe dizer que o que humilha um país não é a autonomia do avião presidencial, o que humilha um país é essa cachorrada, esse mau caratismo dos seus asseclas que já circula o mundo. É verdade que muito disso sempre existiu, mais no seu governo, atingiu os píncaros da glória.

Humberto de Luna Freire Filho hlffilho@gmail.com

São Paulo

Esclarecimento

O futuro ministro do Turismo Pedro Novais, atual Deputado Federal pelo PMDB do Maranhão do alto dos seus 80 anos de idade, pediu desculpas pela sua assessoria ter incluído "indevidamente" uma nota fiscal do Motel Caribe no conjunto de despesas encaminhadas à Câmara, para serem ressarcidas em nome da verba indenizatória do parlamentar. Novais ainda afirmou em nota, que sua assessoria errou, que ele não participou da festinha e que devolveu o dinheiro aos cofres da Câmara. Só faltou informar, que o encontro com vários casais no motel Caribe, não passou de uma reunião de trabalho da Câmara dos Deputados. Ai sim, Pedro Novais estará apto para assumir o Ministério do Turismo de um país de palhaços.

Victor Germano Pereira victorgermano@uol.com.br

São Paulo

Ministério de Dilma

Dilma acabou de formar seu Ministério, mesmo com todas as pressões que recebeu. Assim mesmo descontentou muita gente, e a nós também. Muitos dos indicados não tem a formação necessária para integrar esse ministério, a começar pelo do Turismo, como mostrou o Estado.

Sinceramente, esperávamos um time melhor, e vamos torcer para as coisas não piorarem, pois Dilma ainda vai ter um corte no orçamento, e no PAC, que já não vai lá bem das pernas. Pela equipe, parece que a gastança vai continuar, a carga tributária que incide sobre nós, que já é imensa, tem tendência a aumentar.

CARLOS E. BARROS RODRIGUES ceb.rodrigues@hotmail.com

São Paulo

Homens do PMDB

Realmente o PT visualisa o PMDB como o seu filho bastardo, dando-lhe algumas migalhas para continuar sobrevivendo e no governo Dilma o sr.Temer vai sentir na pele essa forma de tratamento. Mas os petistas não deixam de ter certa razão haja vista esse Novais que o partido(leia-se Sarney) indicou para o ministério do Turismo, que já chega com uma sujeira difícil de limpar. Por isso srs.peemedebistas não fiquem indignados com as afirmativas do Sr.Ciro Gomes, pois ele tambem sabe o que está falando, quando o assunto é PMDB.

Ademar Monteiro de Moraes ammoraes57@hotmail.com

São Paulo

Lula e a mídia

Lulla cobra aprovação de lei para controlar a mídia... Não sei bem porque mas estou cheio de lagrimas nos olhos... Ja estou até vendo, isso vai ser realidade por incompetência nossa! Cade a oposicao? Cade a Marina e o PV?? e o Serra e o Aecio e o PSDB? acho que no fundo eles também querem isso. Porque não exigimos o controle externo do Legislativo e do Judiciário? Só assim estes irão controlar o Executivo corretamente. Agora é só uma questão de tempo...

Marcelo Fegyveres mfegyveres@yahoo.com

São Paulo

Lula merece um Nobel

Faço parte daqueles 13 % da população que jamais deu ou dará um voto ao presidente Burla, um enganador ''...como nunca este país viu antes..''. Mas só damos murros em ponta de faca. Badalado pela canalha que assalta o país, ele esperava fechar seu mandato com um ''reconhecimento'' internacional como ganhar um Premio Nobel de qualquer coisa e ser o primeiro brasileiro a chegar lá. Levou nenhum, mas no dia que aquele Instituto criar o de maior demagogo mundial ai sim, ele será imbatível !

Laércio Zanini arsene@uol.com.br

Garça

Despedidas do Lula

Ao longo destes 8 anos do espetáculo ''O mundo mágico do Lula'' sempre tive a impressão que a estrela da companhia apresentava fortes evidências de Síndrome Paranóide com traços de veemente narcisismo. A mendacidade habitual, a fabulação continuada, episódios de mania de perseguição, a negação da realidade, o pensamento delirante, o histrionismo circense, a falta de autocensura, tudo isso foram características de atuação do ex-líder sindical. A intensidade dessas características flutuava ao saber da realidade externa com paroxismos que se deliniavam como verdaeiros surtos. Pois não é que ''o cara'', diante da inexorável realidade que em poucos dias de deixar o cargo surtou mais uma vez? Os espetáculos, encenados pela equipe de efeitos especiais do Planalto, estão atingindo a raia do delírio e a egorreferência do ''artista'' ultrapassa o rídiculo para alcançar a patologia exacerbada. Infelizmente a máquina de propaganda continua a todo o vapor. A lamentável cobertura que as emissoras de TV dão ao espetáculo - vergonhoso o puxa saquismo do editor do JN da Globo - contribui para criar um manto de credibilidade no cidadão comum, desinformado e culturalmente acrítico. Tristes tempos cristalizados nos 87% de popularidade do ''personagem''.

Índices maiores que os do Fidel, Stalin, Hitler,Chaves e tantos outros ''magicos'' manipuladores da estupidez humana.

Alexandre de Macedo Marques ammarques@uol.com.br

São Paulo

Até um dia!

Presidente lula, como estou de viagem, quero agradecer a tudo que o

Sr.fez nestes oitos anos de governo, pode nos mostar, quanto nefasto é

o congresso nacional, camara dos deputados, ministros e secretários,

fora outros. Pudemos ver a outro lado da face, dos caras de pau,

sacanas, pudemos assistir a tudo sem que pudessemos nos manifestar,

pois Brasília é longe e o nosso sistema jurídico parece que é bem

conivente. Tenha uma boas férias e que fique bem longe da política já

que teve seu periodo de rei por sorte ou por imposição....

Maria José da Fonseca fonsecamj@ig.com.br

São Paulo

EVENTO DE NATAL

O maior politiqueiro do país esteve em São Paulo, trazendo a tiracolo a presidente eleita, primeiro para visitar o sr. José Alencar - vice-presidente - mais uma vez internado no Hospital Sírio-Libanês (top do Brasil), para onde vão os políticos para tratar todo tipo de problema de saúde, eles podem, é claro! No evento de natal com os catadores de resíduos sólidos e lixo reciclável, que já se tornou uma tradição desde 2003, fez a sua média eleitoreira, como sempre, e agradeceu pela ''ajuda'' que deram para o seu desgoverno. A dona Dilma até lembrou da necessidade de incluir os catadores de lixo em planos de financiamento, como as demais categorias, que bom! Será que os próximos para conseguirem créditos consignados, ao salário reclusão, serão os presidiários? Mais alguma ''categoria'' teria sido esquecida? Todas as despesas, como sempre, por conta do generoso povo brasileiro. Mas como o que interessa é o voto...Então tudo bem, é evento de natal.

Luiz Dias lfd.silva@uol.com.br

São Paulo

Greve

O sindicato dos aeroviários acusa as empresas de ameaçarem os grevistas. Os grevistas ameaçarem os passageiros por serviços mau prestados podem?!

Cesare Morosini cesare@listasinternet.com.br

Guarulhos

Como deputados e senadores

Os aeronautas e aeroviários vem anunciado a greve na véspera do natal a meses. As empresas aéreas se lixaram. E o setor que mais cresce no país e os lucros também. Mas atender ao pleito dos trabalhadores nem pensar. Também pudera com apoio da justiça não há greve que aconteça. TST, obrigatoriedade de manter 80% dos trabalhadores em atividade; multas de 100 mil por dia em caso de descumprimento. E agora multa ao sindicato de 3 milhões por dia, sentença da Justiça Federal do Distrito Federal por descumprimento de não realizar greve até o dia 10 de janeiro. Será que esses juízes não poderiam mirar um pouquinho nas empresas. Sabemos que a justiça é cega, mas nesse caso mirrou só no trabalhador. Imagine se esses trabalhadores que apesar de passar grande parte do tempo nos céus, não tivessem os pés no chão e agissem como os deputados e senadores e pedisse correção de seu salários em 61,8% de reajuste. Provavelmente a justiça ia mandar prender os trabalhadores. Assim fica difícil do trabalhador acreditar na justiça!

Emanuel Cancella emanuelcancella@uol.com.br

Rio de Janeiro

Intervenção da Justiça

Correta a intervenção da Justiça proibindo a greve do setor aéreo, programada para ocorrer num momento bastante inoportuno, e que penalizaria quem nada tem com isso - os brasileiros que querem voar no fim de ano. Só fico me perguntando o que Lula falaria, em outros tempos, de uma intervenção como essa?

Ronaldo Gomes Ferraz ronferraz@globo.com

Rio de Janeiro