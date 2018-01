Cartas-26/07/2010

Evidências

Tudo indica que as provas da presença das Farc e da ELN na Venezuela e do suporte dela recebido, constantes do dossiê apresentado pelo embaixador da Colômbia na OEA, são verdadeiras. O primeiro sinal foi a renúncia ao cargo do representante do Equador na OEA por discordar das pressões recebidas de seu governo para, como presidente da sessão, adiá-la para outra oportunidade. O segundo, a reação descabelada de Hugo Chávez e seu destampatório contra Álvaro Uribe. Quem não deve não teme. Se as provas são falsas, por que não permitir a investigação pela OEA ou por uma comissão independente, o que serviria para pôr no ridículo as acusações de Uribe - como foram postas as de Colin Powell na sua apresentação em 2003, na ONU, de que Saddam Hussein desenvolvia armas de destruição em massa? O terceiro, a reação do Brasil, querendo tentar uma reconciliação entre os dois países e levar a questão para o âmbito da Unasul. É evidente que a Colômbia não vai concordar com a proposta de deslocar a discussão para a nova entidade, que mal existe, mesmo porque a competência da OEA ficou assentada no momento em que o governo colombiano a escolheu como o foro para levantar a questão - e com isso o ponto que importa, que é apurar a veracidade das acusações, fica prejudicado. Merece ser comentado que Uribe tenha deixado para o apagar das luzes de seu governo a bomba que tinha reservada contra o caudilho venezuelano. Não poderia ele admitir que o protetor das Farc, que assassinaram seu pai, atendesse ao convite do presidente eleito, Juan Manuel Santos, de comparecer à sua posse e fosse recebido em Bogotá com honras de chefe de Estado. Chutou, e forte, o pau da barraca. Será que alguns respingos do episódio não atingirão o Brasil, agora que o assunto Farc se tornou tema central da campanha presidencial?

PAULO A. DE SAMPAIO AMARAL drpaulo@uol.com.br

São Paulo

PT-FARC

Herança maldita

Sobre as acusações feitas pela oposição de que o PT tem relação com as Farc, disse o presidente que, "se as pessoas pensassem antes de falar as bobagens que falam, não falavam tanto". Ora, Lula fala o que lhe vem à cabeça, sem pensar e sem medir consequências. Fala palavrões e desqualifica autoridades quando estas lhe aplicam a lei. E tudo sob os aplausos dos bobos da corte. Até que enfim, alguém se levantou para dizer aos petistas que o Brasil não é feito somente de chupins e oportunistas e que a era de apanhar calado, felizmente, fará parte da herança maldita petista.

IZABEL AVALLONE izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

A MELHOR DEFESA É O ATAQUE

Quando flagrados na mentira, petistas, Chávez e socialistas bolivarianos de plantão não conseguem argumentar e partem para o ataque, dizem que vão processar, montam dossiês, retiram embaixadores, põem a culpa no governo anterior, etc. e tal...

VICTOR GERMANO PEREIRA victorgermano@uol.com.br

São Paulo

DESIGUALDADE

E agora?

A ONU diz que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Oh, céus, não pode ser! Lula disse que vivemos no melhor dos mundos e que iria ensinar aos outros países emergentes a receita do seu sucesso. E agora?!

M. CRISTINA DA ROCHA AZEVEDO crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

RECEITA FEDERAL

Vazamentos

Primeiro vazou o Imposto de Renda de Eduardo Jorge. Agora querem saber por que o nome da analista Antonia vazou. Está na hora de contratar um encanador.

VIDAL DOS SANTOS vidal.santos@yahoo.com.br

São Paulo

CINEMA

Incentivo fiscal

Gostaria de perguntar aos nossos pretensos candidatos ao governo, tanto federal quanto estadual, o que eles pretendem fazer com essa farra das leis de incentivo à cultura quando o assunto é cinema. É injusto os recursos irem para as mesmas pessoas há 30, 40 anos, e para as mesmas produtoras, além das TVs e majors americanas. Lei de incentivo visa a desenvolver cultura, não a sustentar pseudocineastas e TVs que têm dinheiro suficiente para fazer seus filmes ruins, tendo em vista que às vezes cotas publicitárias chegam a valores exorbitantes. E nós, os pequenos produtores? Como podemos viver de nossa arte? Dar dinheiro a esse pessoal é a mesma coisa que dar Bolsa-Família a um Eike Batista. Quem teve anos para desenvolver o cinema nacional e não conseguiu já teve a sua chance, é hora de dar espaço para os jovens.

CRISTEN CHARLES cristencharles@gmail.com

Peruíbe

TRANSPORTE PÚBLICO

Trólebus

Em 1977, quando, como diretor da CMTC, na gestão Olavo Setubal, eu respondia pelo programa de corredores de trólebus, percorri várias cidades europeias para conhecer o estado da arte do sistema. Em Salzburg (Áustria), que tinha uma rede bastante convencional, longe dos avanços suíços, observei ao chefe da garagem que seus veículos não tinham aquelas cordinhas que permitem reengatar as alavancas nos fios elétricos. "Não precisa", disse ele. E quando escapa a alavanca? "Não escapa." Ante o meu espanto, concluiu: "Se o veículo e a rede são de boa qualidade e bem mantidos, o pavimento é bem acabado e o motorista bem treinado, não escapa." Pronto, é isso aí. Jamais seria pensável ter a rede de metrô com sete panes elétricas por dia, como matéria do Estado de 27/7 atribui aos trólebus. Nem sete nem nenhuma!

ADRIANO MURGEL BRANCO ambranco@uol.com.br

São Paulo

TREM-BALA

É muito suspeita essa insistência na construção do tal "trem-balela" - cujo orçamento vem subindo incessantemente -, a cinco meses do fim do atual governo federal. Quem viaja no trecho Campinas-Rio-São Paulo já dispõe de ônibus e aviões com tarifas menores. Quem não tem transporte satisfatório são os habitantes de várias capitais que necessitam de mais metrô e ônibus, urgentemente. Por que não usar os R$ 33 bilhões para isso? Porque daria votos, mas menos possibilidades de arranjos com as empreiteiras?

MÁRIO A. DENTE dente28@gmail.com

São Paulo

"Lula: "Se as pessoas pensassem antes de falar as bobagens que falam, não falavam tanto." Autocrítica?"

JAIRO P. GUSMAN / SÃO PAULO, SOBRE AS RELAÇÕES PT-FARC

jairogusman@gmail.com

"O povo colombiano deve estar muito feliz"

NILSON A. CARREIRA MONICO / PRESIDENTE VENCESLAU, SOBRE

O ROMPIMENTO DAS RELAÇÕES ENTRE VENEZUELA E COLÔMBIA

advcarreira@uol.com.br

"Será que esse déficit de

R$ 2,78 bilhões foi só para beneficiar os segurados?"

VIRGÍLIO MELHADO PASSONI / PRAIA GRANDE, SOBRE A PREVIDÊNCIA SOCIAL

mmpassoni@gmail.com

Cartas enviadas ao Fórum dos Leitores, selecionadas para o estadão.com.br

Mano a Mano

Enfim acabou a novela da escolha do novo técnico da seleção futebolística brasileira. Dunga foi posto em escanteio e dançou o tango de Carlos Gardel:Mano a mano! A vida é assim mesmo...''

ANTONIO BRANDILEONE abrandileone@uol.com.br

Assis

Petrobrás depreciada

A gestão da PeTrobrás,nas mãos do PT virou digestão e o resultado já começa a cheirar mal.Após tentar revogar as leis do mercado só falta para esses gênios revogarem a lei da gravidade!

Airton Moreira Sanches moreira.sanches@uol.com.br

São Paulo

Petrobrás

Por que as jazidas em águas rasas (menor custo de exploração), estão sendo ''repassadas'' à OGX, com 100% de direitos de exploração, sendo que a Petrobrás é, hoje, a terceira do mundo e possui tecnologia de sobra para não ter que dividir nossas riquezas com quem quer que seja? Durante o governo militar, o pai de Eike, Eliezer Batista, foi o todo poderoso Ministro de Minas e Energia . Exportava minério de ferro para o Japão a um preço inferior ao custo de produção, e a desculpa era "fazer dólares". Os japoneses entupiram seus pátios de armazenagem com estratégicas reservas de ferro brasileiro, montanhas de minério sub-faturados. Passaram a levar o minério e estocar na Austrália. Aí veio a grande jogada: cada nova reserva de minérios que surgia, o pai usava seu poder discricionário e dava a concessão ao filho Eike, quase um menino, ainda. Foi daí que nasceu o bilionário Eike Batista, que ficou rico, do dia para a noite, já é o homem mais rico do Brasil, e, em entrevista recente, prometeu com muita convicção que em breve será o mais rico do mundo. Recentemente uma empresa pertencente ao mesmo Eike teve problemas na Bolívia, algo parecido com o golpe que o governo de Evo Morales aplicou na própria Petrobrás. O negociador contratado por Eike para tratar do assunto na Bolívia foi o ex-ministro da Casa Civil, o Sr. José Dirceu. Sabem quem decide tudo a respeito de negócios da Petrobrás? Nada mais nada menos que a conselheira Sra. Dilma Roussef e mais uma equipe de petistas especiais, em inclusive no controle da imprensa, através de outro conselheiro, o Sr. Franklin Martins. Será que o presidente Lula também ''desconhece'' este esquema da Petrobrás com a OGX ? Será que é porisso que CPI da Petrobrás foi abafada pelo governo. Será que Eike não seria um testa-de-ferro do PT?

Conrado de Paulo conrado.paulo@uol.com.br

Bragança Paulista

A opção óbvia

Considerando-se que o custo do trem-bala daria para construir 300 kms de metrô em São Paulo (cinco vezes mais do que a malha existente), a opção parece muito simples. Os benefícios populares que seriam auferidos pela população que transita numa cidade caótica são incontestáveis. Já a construção do trem-bala provavelmente seria acrescida de maiores custos do que aqueles inicialmente orçados, a exemplo do que atravessa o túnel do canal da mancha e cuhos dispêndios saltaram de 9 para 19 bilhões de dólares no final, sem contar que a ferrovia se encontra em estado financeiro agônico. O fato nos faz lembrar que há uma dezena de anos muitos lares brasileiros não possuíam geladeiras, mas tinham televisores.

Amadeu Roberto Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

Devaneio do trem-bala

É deprimente constatar na notícia da página B7 de 25/7 que o devaneio do trem-bala realmente está sendo levado a sério pelo governo e com estimativas de custo cada vez mais altas. Me parece que esse projeto está sendo conduzido puramente com o intuito de mostrar que o Brasil pode ser igual aos países desenvolvidos. Infelizmente, um trem-bala interligando três cidades com péssimos sistemas de transporte público (São Paulo, Rio e Campinas) dificilmente será usado em sua plena capacidade. Eu recentemente tive a oportunidade de viajar pelo trem que liga Paris a Londres e, em ambos os destinos, os passageiros descem do trem-bala em estações que são enormes terminais de metrô e outros trens de velocidade mais modesta, permitindo o acesso rápido a qualquer ponto das cidades e de muitas outras cidades vizinhas. O governo espera que os executivos que fazem a ponte aérea Rio-SP passem a usar o trem-bala e a se deslocar dentro de São Paulo em ônibus no corredor eternamente congestionado da Av. Reboucas, por exemplo? Governos federal e estaduais, por favor, façam sistemas de transporte público dignos para as grandes metrópoles antes de mergulhar num projeto com tantas chances de se transformar em mais um elefante branco.

Pedro Tizei ptizei@gmail.com

Campinas

INFORMALIDADE EM QUEDA

Editorial do Estadão informa que há mais contratações com carteira assinada e a informalidade está em queda. Mas se os encargos sobre os salários fossem menores - os custos sindicalistas, impostos, taxas, INSS, FGTS, etc. passam de 100% dos salários - a queda seria muito maior e não haveria interesse na informalidade. E haveria mais empregos. Mas, esperar o que dos governantes e políticos brasileiros ?

Mário A. Dente dente28@gmail.com

São Paulo

Segundos pilotos

Pela mesma vergonha voltamos a passar! A decepção com Felipe Massa é a mesma que tive com Rubens Barrichelo a tempos atrás, porém Massa havia nos devolvido a vontade de acordar cedo aos Domingos pela manhã. Pelo menos agora sei que Barrichelo sempre foi melhor que Massa pois tem mais VICES que ele! Imagino o que devem pensar nossos maiores pilotos tendo sua história manchada por conta de alguns milhões de euros... que Senna já tenha reencarnado e não tenha visto isso! Até quando seremos os melhores segundos pilotos do mundo?

Daniel Thomé Catalan dtcatalan@hotmail.com

São Paulo

Marmelada na F1

Depois do que ocorreu no GP da Alemanha, os patrocinadores brasileiros terão coragem de continuar a compartilhar com a marmelada existente?

Alberto Ricardo Bondioli arb3011@gmail.com

São Paulo

Qual seria?

Imaginem: Piquet em 1º, Mansel em 2º. Pelo rádio: Nelson, Mansel está mais rápido que você. Dá para imaginar a resposta?

Ivan Sérgio de Paula Lima porteslima@uol.com.br

Botucatu

GP da Alemanha

Esse filme já havíamos assistido, sempre com a direção da mesma Ferrari. Sempre com a passividade de um piloto brasileiro, em nome do profissionalismo ou, quem sabe, de um contrato de milhões de euros. Será que algum dia teremos, novamente, um piloto com alma de campeão?

Mario Cavagna mariocavagna@yahoo.it

São Paulo

Massa deu ''vitória'' ao Alonso

No domingo, quando o Felipe Massa corria para sua primeira vitória em 2010 recebeu e aceitou bovinamente a ordem da Ferrari para deixar o Alonso passar, estragou o meu dia porque deixou-me de mau humor azedando meu organismo. Foi tão desconfortável a manobra que com uma cara de bunda daquelas, o Alonso recebeu o troféu pela ''vitória'' ao lado do Massa posando com cara de quem comeu e não gostou. Faltou coragem e ética aos dois para recusarem a ordem da Ferrari, porque todos os amantes da F1 preferiam muito mais ver entre os dois um pega de verdade pela posição e pouco importando se até batessem. Perdi a tesão de continuar assistindo Fórmula Um.l

Laércio Zanini arsene@uol.com.br

Garça

Disputas

Se tivesse que escolher para esportista do ano, e o item principal fosse caráter, tendo de um lado Felipe Massa e de outro Muricy Ramalho, em quem você votaria? Na eleição de Outubro temos uma disputa mais ou menos no mesmo pé. Então pense bem antes de votar, no caráter dos candidatos.

Carlos Montagnoli carlosmontagnoli@uol.com.br

Jundiaí

O PT encima do muro

Antes diziam que ficar no muro era coisa de tucano. Nestas eleições o fenômeno é outro, ou seja, em pontos polêmicos como legalização do Aborto, casamento gay, invasões do MST, apoio as FARC o PT não se manifesta como fazem o PSOL, e o PSTU claramente a favor ou como o PSDB/PFL e o PV contra.

A candidata Dilma antes materialista de carteirinha, agora vai à missa com terço, pede oração pra pai de santo e depois vai ao culto na assembléia de Deus. Tem que definir direito qual a sua posição e inclusive pagar o preço de assumi-la publicamente e dizer sem rodeios, em que acredita e como será um governo seu.

Márcio M. Carvalho

Bauru

Hugo Chávez x Dilma

A candidata Dilma Rousseff, do PT, deve estar saltitando de alegria com o procedimento do seu grande cabo eleitoral, Hugo Chaves, após pagar mais um mico internacional, acusando a Colômbia e tentando provocar uma agitação entre seu povo e o colombiano. Foi comprovado legalmente até com fotos e fatos concretos seu comportamento impróprio à um chefe de estado, feito pela Colômbia à Organização dos Estados Americanos (OEA). Nem sua candidata Dilma e seu amigo Lula conseguiram abafar sua deselegante conduta mostrada ao mundo. Não da para dizer que ''não sabia de nada''.

Benone Augusto de Paiva benonepaiva@yahoo.com.br

São Paulo

Bandidos

Para o Presidente Lula o presos de consciência de Cuba são bandidos comuns, mas ele nunca qualificou os narcoguerrilheiros das FARC, os primeiros nunca usaram armas ou atentaram contra a ordem pela força, ao contrário dos guerrilheiros da Colômbia que sequestram e fazem tráfico de drogas, e ainda permitiu o asilo político de alguns deles no Brasil, em contrapartida entregou dissidentes cubanos ao governo cubano . E o Índio não tem razão?

Francisco da Costa Oliveira

São Paulo

Pesquisas

A diferença das pesquisas do Datafolha e Vox Populi é o índice de indução e ignorância dos pesquisados, prá mais ou prá menos.

A. Fernandes standyball@hotmail.com

São Paulo

LEI ELEITORAL

Conquanto bem intencionada (imaginem os horrores mais que seria sem ela), eventos há em que a Lei Eleitoral demonstra-se excessivamente branda, sem eficácia - caso das multas irrisórias e não gradativas - quando não estimulantes a novas infrações. O próprio Presidente da República, sob deslavadas desculpas e como um péssimo exemplo, fere regras, sai incólume e reincide. Candidatos da mesma forma, porque inócuas as punições. Denota-se que: ou a lei é fraca ou aqueles que incumbidos da exigência do seu cumprimento são tolerantes e, em alguns casos, até parciais. É factual que parte da grande imprensa: jornais, emissoras de rádio e TV, revistas, blogs etc., influentes formadores de opinião, teem claramente definidas as suas preferências por determinadas facções políticas, não as escondem e defendem esse posicionamento abertamente, com o que concordamos. Pior seria a hipocrisia de negar e proceder, cremos! Por que então só aos pequenos a punição mais severa e cabida é aplicada? Ousem programas, emissoras ou jornais de menor porte (não significância) manifestar suas tendências que os retiram do ar, cassam concessões ou suspendem edições. A isonomia é negada a alguns por supostamente desiguais perante a lei, conclui-se!

Hildeberto Aquino hildebertoaquino@yahoo.com.br

Russas (CE)

Popularidade

Não consigo entender como Lulla consegue manter uma popularidade tão alta. Para mim, de duas uma:

Ou todos os institutos de pesquisa foram comprados pelo PT, e, em estatística, se pode facilmente manipular dados sem que se perceba; ou então 74% da população, que representa mais de 140 milhões de brasileiros, se tornou verdadeiramente um bando de imbecis alienados que não lêem jornais (eventualmente os utiliza como papel higiênico). Se as urnas refletirem realmente a vitória da candidata do PT, então o Brasil será um país sem futuro. Do "ame-o ou deixe-o" da década de 70, deixá-lo será a melhor opção para os homens de bem que ainda existem aqui.

Paulo S. Barci paulo.barci@terra.com.br

Ribeirão Preto

Perdura o empate técnico

Faltando vinte e poucos dias para o inicio da propaganda na TV, os dois principais candidatos na corrida a presidêncial, José Serra e Dilma Rousseff, continuam correndo de braços dados na pesquisa datafolha divulgada no último sábado, com Serra empacado nos 37% de antes, e Dilma com 36%, demonstrando que o que seu mentor tinha a lhe passar de votos com seu alto índice de popularidade se esgotou, agora é a candidata que tem que mostrar seu diferencial de Serra para não morrer na praia mesmo com o apoio do paisão Lula, das centrais sindicais pelegas, do MST, da igreja,dos movimentos sociais, de uma dezena de partidos aliados e sabe-se la mais o que. Agora cá pra nós se José Serra conseguir vencer a mãe do PAC com todo o aparato governamental a seu favor Serra com certeza batera Lula em popularidade. E olha que não será nenhuma surpresa se isso de fato vier acontecer, o meu voto Serra já tem, e com certeza de outros tantos milhões de brasileiros que querem gente ética, honesta e preparada para gerir nosso imenso Brasil tão desigual. Só uma perguntinha, afinal perguntar não ofende: Você confiaria seu voto em alguém que desrespeita a lei eleitoral do país que pensam em governar? Como ficaria sua consciência com seu filho quando por mais de uma vez ele desrespeitar aquilo que você o ensinou? você o perdoaria! Ou você é daqueles que acha que errar uma, duas, três vezes é perdoável? Mais do que isso quem tem o dom de perdoar é Deus, então pense bem em 03 de outubro para não se arrepender depois e votar em alguém que não respeita você, por que então iria respeitar as instituições democratas do país, reincidindo continuadamente em desrespeitá-los. Voto na pessoa errada tem conseqüências que só pode ser corrigido quatro anos depois...

TURÍBIO LIBERATTO turibioliberatto@hotmail.com

São Caetano do Sul

Lobão e a Serra Pelada

Lobão montou esquema para reabrir e explorar Serra Pelada? O mesmo Lobão que é maranhense e chegado ao Presidente do Senado José Sarney? Cujo filho Fernando Sarney, censurou o Estadão maior Jornal do País? Fernando Sarney que tem livre acesso a agenda do Ministro de Minas e Energias, Lobão? Entendi! Será que o clã Sarney aumentou seus domínios saindo do Maranhão e aportando no Pará? Se cutucar, vai achar!

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

