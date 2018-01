Cartas - 27/07/2011

Terceiro mandato...

O ex-presidente Lula continua a pensar que é ainda alguma coisa, vive querendo atrapalhar o governo Dilma Rousseff com seus palpites. Quer fazer do de Dilma um terceiro governo Lula, com os escândalos a proliferar e ele querendo jogar tudo na latrina, como foi nos seus mandatos. O Dnit foi alvo de pedido de CPI pelo senador Mário Couto (PSDB-PA) durante mais de dois anos e o governo Lula conseguiu engavetá-la. Agora vemos os fatos graves no Ministério dos Transportes (propinas) e o sr. Lula quer que tudo fique como dantes, "para não arranhar a base do governo". Com isso ele quer dizer: continuem a fazer tudo o que é corruptível como antes que eu seguro as pontas, ou melhor, a Dilma. Mas esquece que, agora uma figura no cenário político nacional, sua criatura tem personalidade e, acima de tudo, é pessoa honrada e sabe que governar é cuidar do bem público. Por isso Lula deve vestir seu pijaminha de cetim e ficar cuidando de sua vida. Deixe o País ser administrado decentemente. Por qué no te callas?

WALTER FRANCISCO BARROS

walterfbarros@yahoo.com.br

Araçatuba

_______

Cartão amarelo

Essas novas atitudes da presidente Dilma representam um cartão amarelo para seu inventor. É impressionante como Lula passa incólume por toda essa situação, quando, na verdade, foi ele que abençoou a corrupção. O Ministério dos Transportes chegou a esse ponto, nas barbas de Lula, porque ele nunca deu importância a fatos gravíssimos. Torçamos para que Dilma tenha a coragem e a independência de levar sua faxina a todos os cômodos, e aí, perplexa, possa dar um cartão vermelho a esse ex-presidente, que, com licença da palavra chula, mas é a que eles entendem, simplesmente avacalhou o Brasil.

GERALDO SIFFERT JUNIOR

siffert18140@uol.com.br

Rio de Janeiro

_______

Lula na mídia

Nota-se que a mídia vem dando muito espaço a Lula. Afinal, foi no governo do PT que a corrupção se agigantou nos meios políticos e órgãos públicos, graças à "vista grossa" do chefe maior.

JOSÉ MILLEI

elymillei@hotmail.com

São Paulo

_______

Aposentem o "cara"!

Quanto mais Lula ataca a imprensa, mais é badalado por ela. Qual a importância para tal veneração?

LEILA E. LEITÃO

São Paulo

_______

Mulher de malandro

Nunca antes na História deste país um ex-presidente foi notícia nos jornais todos os dias. Se Lula percorre o País em busca de alianças, presume-se que não seja o único a fazê-lo, mas só ele tem seu feito noticiado. Assim é com tudo o que lhe diga respeito. A imprensa brasileira é como a mulher do malandro: quanto mais Lula bate, mais ela "gama".

M. CRISTINA ROCHA AZEVEDO

crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

_______

ENCARGOS TRABALHISTAS

Sufoco

Ao chamar a atenção para aspectos fundamentais que inibem a ação de empresas interessadas na modernização e na eficiência, com o editorial Custos, empregos e competição (26/7, A3), o Estado mais uma vez exerce papel de liderança na discussão de temas públicos que exigem solução imediata. A título de exemplo, no setor de prestação de serviços em telecomunicações os encargos trabalhistas atingem índices entre 70% e 80% sobre a folha salarial, sufocando os negócios e desestimulando investimentos. As propostas de mudança existem e precisam ser mais bem debatidas.

VIVIEN SURUAGY, presidente Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços em Telecomunicações (Sinstal))

wagner@gtmarketing.com.br

São Paulo

_______

UNIVERSIDADES FEDERAIS

Obras paradas

Com relação à reportagem de 24/7 e ao editorial de 26/7, o Ministério da Educação (MEC) esclarece: 1) É verdade que 53 obras em 20 universidades federais enfrentam problemas de conclusão com as empreiteiras licitadas. A maioria quebrou ou simplesmente abandonou o canteiro. 2) Mas não é verdade que tenha sido por falta de fluxo financeiro ou atraso nos pagamentos. Em todos os 53 casos, a empresa licitada abandonou o canteiro ou demonstrou incapacidade operacional, o que levou à rescisão contratual. 3) O MEC coordena, com as reitorias das 59 universidades federais, 3.608 obras - 1.697 concluídas, 998 em execução e as demais em fase de planejamento, licitação e outros procedimentos administrativos. 4) A oferta de vagas nas universidades federais mais que dobrou: eram 109.200 em 2003 e são 235.600 em 2011. Como consequência da expansão, as matrículas nos cursos de graduação presenciais também aumentaram, de 527.700 em 2003 para 696.700 em 2009. 5) Com o programa de expansão também foi possível interiorizar o ensino superior público: em 2003 os 148 câmpus das 45 universidades então existentes estavam presentes em 114 municípios, atualmente, são 59 universidades federais, com 274 câmpus - 126 novos - em 230 cidades. 6) Não há informações sobre dificuldades em matricular alunos que forem aprovados nos vestibulares de 2012.

NUNZIO BRIGUGLIO FILHO, Assessoria de Comunicação Social do MEC

NunzioFilho@mec.gov.br

Brasília

_______

ITAQUERÃO

Dinheiro jogado fora?

Após criticar a participação do governo no estádio do Corinthians (Só faltava essa!, 22/7), fui agraciado com resposta do coordenador de Imprensa do governo do Estado (23/7). A primeira notícia da participação do governo deixou-me estupefato, por causa das declarações anteriores do sr. governador, já a resposta do coordenador de Imprensa deixou-me abobalhado. O evento pode ser da cidade, depende do ponto de vista, mas o estádio continua particular. O fato de se fazer uma licitação não muda nada, mas o que assusta é a afirmação de que o clube não vai ficar com uma porca sequer. Quer dizer que nós, paulistas, vamos colocar lá algo que depois vai ser descartado? O Estado está tão rico que se dá ao luxo de jogar dinheiro fora? Gostaria de lembrar ao sr. coordenador que o primeiro estádio cogitado foi descartado por falta de garantias financeiras, outro está sendo construído e o governo não cogitou de ajudar nenhum dos dois clubes, apesar de o evento ser da cidade...

MAURÍCIO LIMA

mapeli@uol.com.br

São Paulo

_______

"Como e quando Dilma vai efetivamente começar a governar? Provavelmente, somente após o pôr do sol do lulismo!"

FRANCISCO JOSÉ SIDOTI / SÃO PAULO, SOBRE A INTERFERÊNCIA DO EX-PRESIDENTE NO GOVERNO

fransidoti@gmail.com

"Bom seria se Lula travasse a língua"

ROBERTO TWIASCHOR / SÃO PAULO, SOBRE OS DISCURSOS INCONVENIENTES

rtwiaschor@uol.com.br

"E quando vai começar a faxina nos postos ocupados pelo PT?"

ROBERT HALLER / SÃO PAULO, SOBRE A LIMPEZA ÉTICA

robelisa1@terra.com.br

_______

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 1.376

TEMA DO DIA

Maluf recebe R$ 1,3 mi por ano do governo

Valor é referente a aluguel do prédio onde está a sede da Procuradoria da Fazenda Nacional, em SP

"Não há um só dia em que não se encontrem desmandos nos serviços públicos."

JOSÉ NORONHA SOBRINHO

"O Maluf é um excelente engenheiro. Não se negam as qualidades dele. O que mata é sua personalidade política."

VAGNER ALEXANDRE ABREU

"Será que os eleitores serão capazes de lembrar disso nas próximas eleições?"

ROBERTO CARVALHO DE MAGALHÃES

_______

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

DEBAIXO DOS TAPETES

Sempre muito rápido, sempre muito sarcástico e sempre muito dono da verdade, o nosso ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu seu parecer sobre as demissões no Ministério dos Transportes do governo Dilma: "Em um governo pouco democrático, você joga isso debaixo do tapete". Com essa frase, Lula finalmente revela porque o escândalo do mensalão, o escândalo Celso Daniel, o escândalo do propinoduto, o escândalo dos cartões corporativos, o escândalo Waldomiro Diniz, o escândalo dos Correios, o escândalo da Caixa-BMG, o escândalo do valerioduto, o escândalo da Telecom, o escândalo dos dólares na cueca, o escândalo Gamecorp-Telemar, o escândalo da Nossa Caixa, o escândalo da quebra do sigilo bancário do caseiro Francenildo, o escândalo do Proer, o escândalo dos fundos de pensão, o escândalo do mensalinho, os escândalos dos superfaturamentos das obras do PAC, etc., etc., etc., etc., nunca foram esclarecidos: estão todos forrando os tapetes do Palácio da Alvorada...

Victor Germano Pereira victorgermano@uol.com.br

São Paulo

_________

AJUDANTE DA DILMA

Prezado ex-presidente Lula, se o senhor deseja mesmo ajudar a presidente Dilma na sua faxina no Ministério dos Transportes, siga a minha sugestão: arrume uma doença para o senhor fazer o tratamento lá em Cuba. Não precisa ter pressa para voltar, então, faça-o com bastante calma. Lá você poderá encontrar os seus amigos Fidel e Chávez e temos certeza de que estará bastante confortável entre os seus pares. Com certeza, estaríamos muito mais confortáveis com o senhor bem longe daqui. Não sentimos a sua falta!

Ricardo A. Rocha rochaerocha@uol.com.br

São Paulo

_________

INSUPORTÁVEL

Não suporto mais dar com o "cara" nas páginas dos jornais, revistas, falando, falando, "ditando conselhos e o que se deve (?) fazer" segundo sua filosofia de política(!). Agora é "ajudante". Pelo amor de Deus, vamos bani-lo, foram oito anos desse "mestre" de fancaria.

E. Parente Ramos Filho e.parenterf@gmail.com

São Paulo

_________

CHEFE DA CASA CIVIL

Não entendo por que o 'cara' e os petistas reclamam tanto da imprensa, pois ela se transformou na mais eficiente chefe da Casa Civil (setor em que tiveram dificuldades de gestores), para fornecer informações aos presidentes, sobre as maracutaias, sem custo algum. Será que eles não queriam isso?

Nelson Pereira Bizerra nepebizerra@hotmail.com

São Paulo

_________

DILMA MERECE APLAUSOS?

Acho que ainda é muito cedo para aplaudir a presidente Dilma pela faxina que ela está fazendo no Ministério dos Transportes: sua atitude não passa de obrigação, já que não teve competência suficiente de ver o que acontecia debaixo de seu nariz antes da mídia publicar os fatos. Essa pequena faxina não muda em nada a posição do Brasil, basta continuar lendo os jornais: Roberto Romano, eu seu artigo Segredo e bandalheira escreve que "O Brasil é o país da corrupção e do segredo, lados da vida nacional que impedem qualquer confiança nas instituições..."; já Gaudência Torquato em seu artigo No ranking das falcatruas questiona "A corrupção no Brasil aumentou porque passou a ter mais controles ou passou a ter mais controles porque aumentou?"; enquanto isso Lu Aiko Otta em sua matéria Superávit fiscal está longe do objetivo afirma que "O governo federal está poupando mais este ano do que poupou em 2010, mas essa economia não é resultado de cortes de gastos, que estão crescendo, e sim de aumento da arrecadação de impostos e contribuições.". Lendo e analisando estes artigos, podemos concluir que a roubalheira continua solta e nós continuamos pagando a conta, com impostos e mais impostos. Fico imaginando o que o ex-presidente barbudo, em viagem pelo país, está dizendo aos seus "cumpanheiros": "calma, cumpanheirada, a Dilminha está fazendo esta faxina apenas para acalmar os babacas que leem e escrevem nos jornais. Agora, precisamos calar a mídia com urgência, antes que outros escândalos apareçam". E para isso não precisa muito, basta algum "enxerido" ir atrás de maiores detalhes sobre a matéria escrita por Ethevaldo Siqueira, o qual informa que a Telebrás é a bola da vez. Todas as matérias aqui citadas, foram publicadas no Estadão no dia 24/07/2011. Parabéns ao Estadão e à sua equipe, pelo bom desempenho apresentado no semestre e continue crescendo, quem sabe assim, com a população lendo mais, consigamos mudar o rumo deste país maravilhoso.

Maria Carmen Del Bel Tunes Goulart carmen_tunes@yahoo.com.br

Americana

_________

DELÚBIO II

Finalmente conseguiram chegar a um acordo ($) e Pagot entrega o cargo, para a tristeza geral do Ministério dos Transportes, e vai curtir seu merecido descanso, assim como Delúbio Soares. Realmente, manusear e usar dinheiro alheio deve cansar um bocado. Não demora e arruma uma boquinha em alguma estatal, uma secretaria, um ministério, talvez o da Pesca, e aproveita os dias pescando com o veleiro do comparsa, digo companheiro...

Luiz Ress Erdei gzero@zipmail.com.br

Osasco

_________

A DUPLA FUNÇÃO DA PRESIDENTE

Nem bem a faxina terminou no Ministério dos Transportes e eis que surge outra denúncia de cobrança de propina na Agência Nacional de Petróleo (ANP). A oposição sempre soube da corrupção que grassa nessa agência mas deixou passar o bonde da vez quando a CPI criada para investigar os crimes contra a máfia dos combustíveis acabou não apurando nada, mesmo tendo em mãos provas robustas produzidas pela PF e MP. Outro partido dá a cara e mostra que fazer maracutaia não é especialidade do PR (Partido da República), o superintendente de abastecimento da ANP, Edson Silva, dirigente do PCdoB é citado no vídeo que a revista Época obteve, onde documentos e cheques revelam como o aparelhamento partidário transformou a ANP numa central de achaque e extorsão. A presidente Dilma tem dupla função no seu espinhoso cargo: dirigir o país e desmontar a corrupção montada por seu antecessor. Se quiser ir adiante o próximo ministério a ser investigado deve ser o de Minas e Energia, que por coincidência tem como ministro Edson Lobão, indicado por Sarney. Mais uma vez a imprensa dá as pistas, sem as quais tudo ficaria embaixo do tapete como sempre ficou na era lula. Será que veremos esse país ser passado a limpo?

A conferir.

Izabel Avallone izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

_________

CANALHICES

Leio este jornal há muitos anos, mas notícias, comentários de leitores, enfim a colocação social atual me deixam agoniado. Terei condições e outros que vivenciaram comportamentos mais antigos ,de entender o que se passa atualmente? Canalhices governamentais, atitudes jurídicas desconectadas com o bem social, políticos embrenhados em maracutaias que parecem ser naturais, um Poder Legislativo claramente preocupado com o a canalhice, um Poder Executivo mais preocupado com parcerias políticas do que com o bem do povo. Por favor, senhores responsáveis pelo jornalismo sério deste país. Eu preciso de ajuda. Estou enlouquecendo ou a sociedade mudou tanto que sou um idiota a pedir esclarecimento?

Antenor Azevedo Carrijo car.rijo@terra.com.br

Piracicaba

_________

CORRUPÇÃO

Nós, contribuintes, nos sentimos incomodados, lesados, atingidos, envergonhados e desesperançosos com a corrupção que corre solta. A impressão que se tem é que tais sentimentos só acontecem na classe política quando aparece alguma denúncia.

Maria do Carmo Zaffalon Leme Cardoso mdokrmo@hotmail.com

Bauru

_________

A FAXINA TEM DE SER GERAL

Não concordo quando centralizam os atos corruptos somente no Ministério do Transportes. Será que já se esqueceram dos escândalos da Casa Civil, do Itamaraty, do escandaloso caso da intenção de se comprar jatos da França sem licitação? A limpeza que dizem que Dilma tem feito é muito pouca para a podridão implantada durante o governo de Lula em diversos setores da Administração Pública. Será que já se esqueceram dos escândalos de José Dirceu, de Genoino e muitos outros que depois foram reconduzidos a cargos públicos? Os partidos que hoje militam como partidos do governo estão mergulhados e soterrados pelos escândalos praticados por seus membros dentro do governo. Será que o povo brasileiro se cega e ensurdece com a esmola do Bolsa-Família? O desenvolvimento industrial e comercial vem se evidenciando desde o governo do desonesto Collor, que teve coragem de dizer que nossa indústria automotiva era comparada a carroças no exterior e com a abertura do mercado em níveis internacionais. Será que são cegos e surdos, para não evidenciarem também que todo esse desenvolvimento vem atrelado a programas dos governos de Itamar e Sarney e que muito foram criticados e travados por atos do PT e outros partidos que hoje vivem atrelados a uma altíssima prática de atos corruptos e criminosos? Todos os programas sociais já vinham sendo praticados por pessoas generosas e honestas como D. Ruth Cardoso. Muitas das primeiras damas do País exerceram com dignidade suas atividades sociais e não por primeiras damas surdas e mudas que viajavam para o exterior com suas acompanhantes para tratar de seus cabelos e adquirir suas roupas de preferência parecidas com a da senadora Marta Suplicy. Será que o criminoso ato dos filhos do presidente em utilizarem passaportes diplomáticos depois de o pai sair da Presidência já foi esquecido? Complementando, será que os passaportes foram devolvidos? Como se pode notar, os escândalos e a podridão foram implantadas pelo Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido para o mundo como o CARA mais esquizofrênico da época, como declarou um dos premiados com o Prêmio Nobel. Com meus 76 anos de idade, me orgulho de ainda ter memória e não sofrer de algum mal mental para esquecer-me de tantos atos criminosos praticados dentro do governo do CARA.

Antonio Ranauro Soares antonioranauro@bol.com.br

Sete Lagoas (MG)

_________

MINISTÉRIO DA HONESTIDADE

Diariamente, abrindo o jornal e lendo algumas revistas, deparamos com os maiores absurdos que este país está vivendo, pois em função de algumas pessoas,que; ligadas ao poder central,usam e abusam do direito de "meter a mão" no dinheiro público, crendo que a justiça neste Brasil é "lenta" e por demais demorada,e,em função disso, abusam da paciência do povo e cometem deslizes das mais variadas formas. (Vide caso do mensalão e do mensalinho no DF). A"mídia" todo santo dia coloca em seus veículos de informações, cada vez mais as variadas maneiras dessa pessoas abusarem de suas maracutaias.Talvez até pensem que não vai acontecer nada com eles. Então, em função disso porque não criar o Ministério da Honestidade, que teria o poder de julgar independentemente do Judiciário, tais mazelas em tempo recorde, de no máximo 30 dias e com poder de "vasculhar"todos delitos cometidos por aqueles em que o povo confiava. Desculpem o desabafo, mas as coisas estão fugindo do controle e a nossa presidente vai sentir o resultado disso nas urnas.

Mario Buonfiglio krminegoodson@gmail.com

Santos

_________

CONSELHOS ECONÔMICOS

Sra. presidente Dilma, não entre na do "cara" com metáforas e brincadeirinhas com a economia mundial, principalmente por não entender o que se passa. A economia não está andando de lado, ela está tentando andar de frente, mas não está conseguindo. E se não conseguir? Aí vai ser tarde para tomar alguma providência, que mesmo assim a Sra. diz que tomará, mas que não contará agora qual será. Não pense que o grave é a Grécia, o gravíssimo são os EUA, ou será que está sendo assessorada por quem no recebimento de informações?

Luiz Carlos Cunha luiz.cunha@terra.com.br

São Paulo

_________

OBRAS EM DESCONTROLE

Os aumentos de custos das obras públicas, com o superfaturamentos e corrupções, é um exemplo de

que como as construções estão fora da realidade no País. Os constantes aumentos nas valorizações dos orçamentos imobiliários fogem de qualquer controle. Está na hora de ter uma verdadeira averiguação da real situação dos valores das planilhas das mais diversas obras. Será que não estariam aproveitando da boa fase que o Brasil passa para fazer cartel entre as construtoras?Além de um lobby descomunal? Seria aconselhável que algum órgão público junto com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) desse uma verificada na real situação das planilhas de custo por m2 das obras, antes que se chegue a uma crise. Pois tudo leva a crer que isso que vai acontecer, os preços praticados e o descontrole na fiscalização, bem como a correta avaliação do custo/benefício colocam os custos fora da realidade.

Reginaldo de Paula reg.paula@hotmail.com

Campinas

_________

QUANTO É?

Quanto o governo do PT está gastando em publicidade? O que tem de noticia irrelevante sobre Lula da Silva nos jornais, não é pouca coisa! Por tão irrelevantes, presume-se que façam parte da campanha de Lula para 2014. Devem estar custando muito dinheiro em anúncios da Petrobrás, Caixa, BB, Eletrobrás, etc. E quem paga, somos nós!

Maria Cristina Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

_________

A VOLTA DE QUEM NÃO FOI

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que irá percorrer o Brasil novamente. Em minha opinião, essas andanças já é a campanha eleitoral de 2014.

A única vantagem que Lula terá e que caso ele queira lançar um novo filme o título está pronto:

A volta de quem não foi.

Virgílio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

_________

COM MINAS OU COM LULA

Critiquei diversas vezes no Estado o senador Aécio Neves. Minha opinião em relação a ele continua a mesma, mas Lula vai voltar. O PSDB e o Serra devem desde já lançar Aécio e começar a corrida presidencial. Brasileiros decentes não vão aguentar a ditadura mensaleira de Lula novamente.

José Francisco Peres França josefranciscof@uol.com.br

Espírito Santo do Pinhal

_________

CALVÁRIO

Lula já percorre o País para vetar prévias no PT e negociar as alianças de 2012 e desta forma poder indicar quem ele queira da sua "patota", para disputar as eleições. E achamos que havíamos nos livrado dessa "saga". Pelo jeito o "calvário" ainda é longo, não?

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

_________

O SAC RESOLVERIA?

Como disciplinar a demagogia eleitoreira que visa a atingir a troca de votos, a submissão social, da já sofrida população brasileira, com as promessas que lhes são feitas constantemente de melhoria de vida, conforto habitacional e de revisões de receitas familiares, se tais benesses são ainda dependentes de liberação de verbas e, pior, sujeitas a aprovações, cujas obras deverão ser licitadas antes de sua realização? É o caso do Restaurante Prato Cheio, do Programa Fome Zero, que tem a sua inauguração marcada para o dia 3 de agosto no Estado de Alagoas, mas, até agora, nada foi construído. Ao Estado de Alagoas já foi liberado o recurso, mas a empresa construtora nada fez (é o que foi informado pela mídia). Isso poderia ser considerado como "propaganda enganosa"? Tal procedimento, no comércio em geral, é condenado.

O prejudicado, no caso, se serve do famoso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Comparativamente, o governo nada mais é do que um fornecedor e o povo, o consumidor. Ele (o Estado), ao receber do consumidor os valores para a execução de seus planos, deve responder pela confiança que lhe foi dada e pelos produtos que deverá fornecer, tais como segurança, saúde, educação, etc., etc.... Ao "enganar" o consumidor, ele deverá pagar pelo prejuízo dado por não cumprimento do contratado. Pela incompetência, deverá ser afastado e o consumidor, ressarcido. O governo não pode deixar de responder ao seu consumidor, que lhe paga regularmente para ser servido. Estaria faltando um SAC que atuasse em favor da população brasileira?

Alberto Caruso albertocaruso@uol.com.br

São Paulo

_________

INTERESSES SÃO INTERESSES

Seria de bom alvitre que os ministros e o pessoal de altíssimo escalão do atual governo e que sejam candidatos à cargos de prefeitos nas eleições de 2012 tivessem seus cargos e seus ministérios investigados por eventuais irregularidades em suas pastas ou cargos.Apenas para exemplificar, será que não seria bom uma devassa no Ministério da Educação onde o seu hoje Ministro é quase que um dos candidatos à prefeitura paulistana? Será que isso interessa ou não?

José Piacsek Neto bubapiacsek@yahoo.com.br

Avanhandava

_________

A SINA DE SÃO PAULO

Nos últimos anos nossa cidade tem sido vítima de uma espécie de praga que nos assola a cada eleição para prefeito, os denominados caciques da política, sejam nacionais, estaduais ou municipais, quando não podem, ou não querem candidatar-se, indicam um afilhado, que acabam sendo eleitos pela população crédula. Assim tivemos como prefeito Celso Pitta, apadrinhado por Paulo Maluf, e deu no que deu. Depois tivemos a prefeita Marta Suplicy, eleita na esteira do cacife político de seu então marido, o senador Eduardo Suplicy, que foi defenestrado, tão logo ela venceu as eleições. São pouquíssimo s os paulistanos que apoiam a sua gestão. Em seguida José Serra nos presenteou com o atual prefeito, cuja gestão deixa muito a desejar, agravada mais ainda agora que pretende vender às pencas áreas municipais que farão falta não só no presente como principalmente no futuro. E agora, para nosso espanto, o ex-presidente Lula, sacou do bolso do seu colete o ministro da Educação Fernando Hadad, cuja gestão à frente do ministério não lhe dá nenhuma credencial para assumir cargo de tamanha responsabilidade. Ainda ontem Domingo, o Estadão publicou em A24, reportagem sobre os atrasos nas obras em universidades federais, onde se verifica que poderá estar ocorrendo falhas graves na elaboração dos editais e no julgamento das licitações. E também não podemos esquecer, jamais, os equívocos absurdos ocorridos nos exames do Enem, nunca ocorridos em outras administrações. E os demais pré-candidatos que são citados pela imprensa, não oferecem à nossa população nenhuma esperança de boa administração, tais como Martha Suplicy, Eduardo Suplicy, Aluízio Mercadante, Gabriel Chalita e outros tantos. Nossa cidade precisa de um administrador sério e capaz, apto a resgatar a política de cargos do funcionalismo municipal, totalmente bagunçada pela atual administração e a construção de creches, a melhoria do trânsito, o fim das moradias em áreas de risco e das enchentes, a melhoria dos transportes públicos, o aumento das áreas verdes, além da poluição, que vem ceifando a vida de 4.000 paulistanos por ano, entre outras.

Gilberto Pacini benetazzos@bol.com.br

São Paulo

_________

LULA QUER NOSSO ESTADO

A mídia tem noticiado que o Burla está "trabalhando" intensamente para indicar um nome seu para candidatar-se a prefeito de São Paulo. O que não é novidade, porque o que mais anseia é dominar a joia da coroa que ele ainda não conseguiu tomar posse, o nosso estado, o único bastião que ainda resiste a sua investida. Por isso, cabe a "tucanada" e seus aliados ter juízo e fazer o impossível para evitar que ele coloque como prefeito em São Paulo mais uma aberração sua como o Haddad. Não se enganem, há na Pauliceia eleitor ignorante em quantidade para votar em qualquer um que ele mandar.

Laércio Zannini arsene@uol.com.br

São Paulo

_________

ESPERANÇA

Finalmente surge um nome no PSDB que poderá ser o candidato ideal pelo seu passado limpo e de trabalho, Andréa Matarazzo. Quando secretário das administrações regionais demonstrou ao povo paulistano a capacidade que tem de gerir esta metrópole. Conhece tudo de São Paulo, aqui nasceu, é uma pessoa discreta, não chegada aos holofotes, mas tremendamente confiável. Temos esperança, agora, de que nossa tão amada cidade tenha realmente um administrador á altura. Vá em frente Andréa, nossa esperança não morreu, confiamos em você.

Carlos E. Barros Rodrigues ceb.rodrigues@hotmail.com

São Paulo

_________

MELHOR NOME DIGNO

Nome digno para a Prefeitura paulistana de 2012 é Bruno Covas, secretário estadual do Meio Ambiente e herdeiro político do seu avô, o saudoso Mario Covas. Quem sai aos seus na política, não degenera. Preocupação com o meio ambiente e com a qualidade de vida da população, em lugar da atual mega especulação imobiliária kassabista, é o que a cidade necessita com urgência.

Suely Mandelbaum suely.m@terra.com.br

São Paulo

_________

RIQUEZA

"O ex-presidente, Luiz Inácio "Lula" da Silva, vai receber no ano de 2011 mais de R$ 10 milhões, provenientes, principalmente, de palestras no Brasil e no exterior. A vantagem de promover estas palestras é que o promotor passa a ser amigo do rei. E você querido leitor quer fazer pós-graduação, mestrado, doutorado para receber míseros reais por ano? Só estuda quem não sabe ganhar dinheiro". (Estado, 22/7, coluna de Nelson Motta). Isso só confirma a minha teoria: Lula é um dos homens mais ricos do Brasil.

Carlos Roberto da Silva Calderon blog: crscalderon.blogspot.com

São Paulo

_________

TCU E PIZZAS

Na revista Veja da semana passada, o Tribunal de Contas da União (TCU) revela que em uma auditoria em 142.000 contratos do governo Lulla, envolvendo gastos superiores a R$ 100 bilhões, foram constatados 80.000 indícios de irregularidades cometidas pelas empresas catalogadas em sete modalidades de fraudes ... quase 60 % dos contratos foram irregulares do governo do "cara", haja pomar para tantas laranjas encontradas .Pergunto se vai ser feita uma pizza igual ao do mensalão?

Carlos Roberto Gomes Fernandes crgfernandes@uol.com.br

Ourinhos

_________

TOFFOLI

O juiz José Antonio Dias Toffoli (STF) traz consigo o título de magistrado, assim como Lalau e Rocha Mattos - este últimos, destacados como péssimas referências da justiça brasileira. Tomara que o estudado Sr. Toffoli evite seguir exemplos do passado e entenda que a magistratura possui vínculos diretos aos interesses públicos, sendo portanto destinada para pessoas comprometidas com a ética e o equilíbrio profissional.

Pierre Magalhães pierre.magalhaes@ibest.com.br

São Bernardo do Campo

_________

PODE TUDO

Não fiquei e jamais vou ficar surpreso com qualquer que seja a decisão do ministro José Antonio Dias Toffoli. Lembrando que ele está onde está pelo o fato de ser só o presidente da República que pode indicar ao sonhado cargo, e é claro em troca de favores o Senado aprovou tal indicação. Todas decisões que o ilustre ministro venha a tomar e que o seu amigo seja o defensor da causa isso poderá ser questionado no próprio Supremo. Mais o que se esperar de um Advogado que primeiro trabalhou no partido do ex-presidente e depois como defensor particular do ainda candidato na campanha do mesmo e depois o eleito - o levou na bagagem para Brasília. Este senhor já tivera sua incompetência provada em duas ocasiões, quando prestou concurso público para Juiz e promotor reprovado em ambos. Daí com dó e numa simples demonstração de força o seu amigo (presidente). Deve ter lhe falado o seguinte eu vou sair mais antes vou te dar um presente (uma vaga de ministro no STF ah o presente é vitalício). Essa proeza ou mais uma gentileza de amigos foi uma exceção, pois foi o primeiro da historia que chegou ao cargo de ministro sem ser Juiz de carreira na política pode tudo.

Paulo Rodrigues de Moura paulorodriguesmoura@hotmail.com

São Paulo

_________

MUDANÇAS NO CPP

As mudanças no Código de Processo Penal (CPP) relativas às condições em que deverão ser presos, ou não, aqueles que forem surpreendidos em flagrante delito já começaram a dar frutos. É preciso restabelecer a liberdade a alguns "injustiçados" por prisões por excesso de prazo de "preventivas" aguardando julgamento. As medidas restritivas de proibição como, por exemplo, as de frequência de determinados locais e em horários específicos, constituem-se em medidas humanizantes quando evitarem o encarceramento desnecessário de "noviços" no crime, ao não colocá-los nas "escolas de crime", que são as prisões brasileiras. Não obstante os pontos positivos das mudanças, afloram aqueles que trazem ainda mais insegurança à sociedade. Caso concreto: em Praia Grande-SP a Justiça (2ª Vara Criminal) concedeu liberdade provisória a uma mulher que foi presa em flagrante delito por estar com mais de três quilos de "crack" e 3 mil reais. Será que é esse o "espírito da lei", conforme Montesquieu o apregoou? Que as mudanças corrijam algumas injustiças é imprescindível, mas que levem a esse extremo não é modernização da prisão processual e sim situação insustentável dada a insegurança adicional que gera nas pessoas. Sem mencionar que não há quem fiscalize as várias alternativas ao encarceramento, pois a Justiça teria que dispor de pessoal para tal mister, a fim de não sobrecarregar a Polícia, contingente esse que não existe. E esta prende(?) sem que o criminosos vá para a cadeia. Acabou o "teje preso" ?

Prisão desnecessária é fator gerador de mais criminalidade e insegurança jurídica. Porém, "liberou geral" também é demais. Que Legislativo apequenado é o nosso que não pensa nas pessoas de bem, mas é pródigo com os "do mal", hem?

Paulo Roberto Farat prfarat@gmail.com

Praia Grande

_________

O PODER DOENTIO

Diz-se que o poder é afrodisíaco. Pode ser doentio, também. Incrustra-se no equívoco de que se é um predestinado, de que os homens em coletividade perdem espaço a uma determinada personalidade e seus cultos e carismas irracionais. A história da humanidade demonstra o contrário; todos os governos caracterizados pelo personalismo não geraram bons frutos, quando não tragédias pessoais dos mais diversos tipos. Assim está a ocorrer com Hugo Chávez, que não soube valorizar o governo grupal, profissional e democrático, projetou-se até 2030 e acaba numa encruzilhada sem perspectivas.

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

_________

TRAGÉDIA NA NORUEGA

O que se viu na Noruega é mais uma manifestação da insanidade de fanáticos, intolerantes e preconceituosos, seja sob que bandeira, crença ou manto representam. Enquanto a humanidade assistir indiferentemente e tolerar estas entidades que se julgam donas das verdades e proclamam a aniquilação dos discordantes, continuaremos a chorar por estas tragédias inaceitáveis.

Luiz Nusbaum lnusbaum@uol.com.br

São Paulo

_________

TERROR EM OSLO

A entrada de estrangeiros transformou-se num problema recorrente na União Europeia. Mesmo adotando-se política estrita de imigração a comunidade se ressentirá diante de sentimentos anti-imigração cultivados por nacionalistas radicais.

Sergio S. de Oliveira ssoliveira@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

_________

MASSACRE

É preciso um pouco de reflexão e abrangência sobre o massacre da Noruega . Quantas vezes não entramos no lar ou na empresa ou na escola, " metralhando " de agressões verbais nosso ambiente, ocasionando " mortes psicológicas " que por não exigirem atestado de óbito, nem funeral e nem punição, passam totalmente em branco, até porque quem pode se opor ao poder ?

Carlos Jose Benatti cjbenatti@globo.com

São Paulo

_________

ONDE ESTAMOS ERRANDO?

Os recentes assassinatos em série ocorridos no Brasil e no mundo é motivo para que a humanidade repense como estão educando suas crianças e jovens. Com certeza falta de limite, educação, respeito e amor estão faltando as nossas crianças que se tornam adultos mal resolvidos e assassinos. Quanto mais progressista o mundo se torna, mais sofisticados os crimes. Onde estamos falhando? Como reverter o que já foi feito? Quais os indícios no seu próximo as pessoas normais e bem resolvidas deverão observar? Até onde as escolas estão sendo omissas com sinais de desequilíbrio em seus alunos? Os pais estão se preparando para ter filhos? Quais as facilidades estão às mãos dos seres humanos que os transformam em homens bomba e assassinos em série? O recente massacre de jovens na Noruega não deve passar em branco e chorado apenas pelos pais, mas repensado por todos nós. Onde estamos errando?

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

_________

ABRIGO

O norueguês Anders Behring Breivik pode ir tirando o cavalinho da chuva. O Brasil só dá abrigo a terroristas de esquerda. Perguntem ao Battisti.

Ricardo Pelletti Ocaña rpocana@gmail.com

São Paulo

_________

MANIFESTO NA INTERNET

Por que os familiares e as autoridades foram tão omissas na prevenção e repressão desse terrível crime hediondo na Noruega? O suposto autor de massacre na Noruega postou manifesto na internet antes mesmo de cometer livremente esses anunciados assassinatos a queima roupa e mediante explosivos, que vitimaram mais de 92 pessoas indefesas. Vizinhos, familiares e amigos percebem os desvios de conduta ou comportamental de qualquer pessoa no núcleo social. Ao meu ver, foram todos indolentes, egoístas e omissos, pois não esperavam os resultados já anunciadas deste monstro. No passado, as pessoas e as autoridades eram mais sensíveis e eficientes, pois mesmo sem os recursos tecnológicos e comunicações avançadas que dispomos, já teriam de modo inteligente ou racional evitado esta tragédia de danos permanentes e irreparável toda humanidade. Faltou à sociedade e as autoridades o verdadeiro serviço de Segurança Pública Preventiva e Repressiva, antes do progressivo e desastroso etnossidio hediondo. Segurança Pública é dever do Estado, mas responsabilidade de todos.

Marco Antonio Azkoul azkoul@ig.com.br

São Paulo

_________

ATENTADOS EM OSLO

Já que está evidente que a lorota do choque de civilizações não vai colar, creio que os liberais requentarão outra balela dos anos 1920: o irracionalismo. Fato é que, além de começarem a citar Nietzsche a torto e a direito, se fará tudo para negar o que salta aos olhos, que o grande gerador da violência na Europa é o projeto liberal do euro.

Fernando Ferrone fernandocorrea1981@yahoo.fr

São Paulo

_________

RETALIAÇÃO

O presidente dos EUA George Bush declarou após os ataques de 11/Set: "Nós vamos caçá-los". O primeiro-ministro norueguês Jens Stoltenberg declarou: "Nós vamos retaliar com mais democracia". No Brasil, se houvesse uma selvageria semelhante em protesto contra a corrupção, os petistas diriam: "nós vamos responder com mais maracutais".

Hermann Wecke

São Paulo

_________

REPERCUSSÃO

Mais rápido que catapora em criança, no sábado já circulava na grande imprensa, aqui, de bananalândia, que o autor do atentado em Oslo era um "intolerante-conservador-cristão de direita-islamofóbico'... ufa! Pobre Ocidente! De um jeito ou de outro, senão de todos os modos, o pior jornalismo inpensante já praticado sem pudores em todos os tempos, vive a auto golpear-se.

Paulo Boccato pofboccato@yahoo.com.br

São Carlos

_________

IRRESPONSABILIDADE REPUBLICANA

Não paga as contas nem tampouco gera lucros (mas com certeza poderá gerar prejuízos), e ao mesmo tempo dá um certo alívio notar que a irresponsabilidade político/legislativa não é um privilégio nacional ao ler-se as declarações e consequentes atitudes (ou atitudes inconsequentes) do líder republicano na câmara dos Estados Unidos, "encerrando as negociações com a Casa Branca", acusando-a de "não ser séria"(!) no tratamento da elevação do teto da dívida americana. O probleminha é que seja lá o que conseguirem acertar vai respingar forte no mercado internacional e com certeza não ficaremos isentos. Com a palavra e ainda no momento de tomar medidas cautelares antecipadas (porém "para ontem") nossa equipe econômica, que ultimam ente em matéria cambial parece estar sempre acordando atrasada...

Antonio Carlos de Souza Queiroz Cardoso Filho acardoso@acardoso.com

São Paulo

_________

CASA DE TOLERÂNCIA

Nada mais tolerante que os critérios adotados pelo Senado para configurar quebra de decoro parlamentar, como ficou evidenciado nesse parecer dos advogados da Casa sobre o episódio da agressão de Requião a um jornalista. É mais uma prova a nos confirmar que o atual Senado, realmente, não passa de uma casa de tolerância.

Ronaldo Gomes Ferraz ronferraz@globo.com

Rio de Janeiro

_________

REQUIÃO

Essa decisão da advocacia do Senado de não ver falta de decoro na péssima atitude do senador Roberto Requião de retirar o gravador da mão de um jornalista é um absurdo, como pode ser "adequado" a um senador eleito pelo povo não dar esclarecimentos a aqueles que o elegeram? Como pode ser adequada uma atitude que fere os mais básicos princípios da democracia como a liberdade de imprensa? Será agressão física se configuraria como quebra de decoro na opinião dos nobres advogados?

Roberto Saraiva Romera robertosaraivabr@gmail.com

São Bernardo do Campo

_________

O MÉRITO DO TRIBUNAL

Vejo no jornal O Estado que, no dia de hoje, 27/07, completa 726 dias sob censura da Operação Boi Barrica que esse jornal publicava. Então, deduzo que os juízes do tribunal, que deverá julgar o mérito, estão sobrecarregados de serviço. Ou então, estão viajando, gozando a vida, uma vez que ganham muito bem da sociedade brasileira. À cada dia postergado diminui o mérito do tribunal.

Alberto Nunes albertonunes77@hotmail.com

Itapevi

_________

COMISSÃO DA VERDADE

Acho muito justo que se punam torturadores, mas, também precisam ser punidos os que cometeram crimes ao lutar contra a ditadura; com intenção de instalar outra. Baderneiros incitavam greves e chegaram ao absurdo de fazer piquetes na porta de cemitérios. Quem duvidar, leia Incidente em Antares, de Érico Veríssimo. Não esqueçam também dos assassinatos dos prefeitos de Sto. André e de Campinas.

Nívea W. Bambace niwaackbambace@hotmail.com

Santos

_________

JOGOS MILITARES MUNDIAIS

Parabéns ao Brasil pela conquista inédita dos Jogos Militares Mundiais, sediados no Rio de Janeiro. Com um desempenho excepcional, o Brasil ficou em 1o lugar no quadro geral de medalhas, superando China, Itália, EUA e Rússia. Com planejamento e preparação adequados, além de seriedade e investimentos bem feitos, podemos fazer bonito nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio.

Renato Khair renatokhair@uol.com.br

São Paulo

_________

CONLUIO NA CBF

Tenho prometido para mim mesmo,que jamais comentaria neste fórum, problemas de futebol, principalmente em se tratando de clubes e atletas.Mas esta agora da convocação do Neymar e do Ganso, para a seleção disputar amistoso na Alemanha, é o fim da picada. Fica na cara que é jogo marcado,situação inamistosa criada pela CBF contra o time do Santos FC. Ninguém vai conseguir provar o contrário, mas que a celeuma criada com a convocação dos santistas, tem um fundo de ajuda ao Corinthians, não tenho a menor dúvida. O conluio está armado, o Murici que se vire, o Mano não vai jogar contra o seu patrão e nem contra o seu ex-time do coração.

Aloisio Arruda De Lucca aloisiodelucca@yahoo.com.br

Limeira

_________

A MORTE SÚBITA DE AMY WINEHOUSE

A fama sem consciência é breve e danosa. O fogo em palha seca é intenso, mas breve, queima rápido e se apaga. Assim é a fama de alguns que esquecem a realidade do mundo e mergulham no mundo das drogas, pensando que a alegria artificial a manterá feliz por toda sua vida. Assim tem sido o fim de muitos artistas, cantores e outros que aparentemente nada são. Até crianças que estão na fase de estudos são atraídas pelos promotores de vícios, os vulgarmente conhecidos como traficantes que não tem nada a perder. Os ganhos dos que traficam drogas são rápidos e atraentes aos desavisados, mas com prosperidade tão curta quanto é a vida dos usuários e com fim drástico, terrível cruel. É lamentável que a jovem Amy Wenehouse, cantora e compositora, de apenas vinte e sete anos, talentosa e famosa tenha tido a morte que teve. A jovem Amy, poderia ter vida feliz, abençoada com carreira duradoura e sucesso de alto nível. Mas a fantasia de alegria artificial que aos poucos foi se tornando um verdadeiro pesadelo, que tirou da sua vida o autocontrole. A Amy Winehouse teve a sua vida artística ceifada de forma súbita, deixando os seus fãs, tristes e desolados. As suas poucas obras produzidas sobre efeitos das drogas, diferenciavam das outras; carrega as características de quem quer ser diferente, mostrar o seu "eu" inconformado e inquieto. Tal como o fogo em palha seca queima intenso e rapidamente se apaga, vira cinzas, a Amy brilhou intensamente e rapidamente foi transformada em lembranças de tristeza a família e seus fãs. A própria mãe de Amy, falou que "era questão de tempo" para que esse desfecho acontecesse para encerrar a sua carreira meteórica e brilhante.

Paul Morin paulmorin2002@terra.com.br

Cuitiba

_________

A FORÇA DAS DROGAS

A morte de Amy Winehouse,no auge de sua carreira,comprova mais uma vez a força dos tóxicos.Um inimigo muito forte e poderoso,impossível de se associar na convivência normal,é necessário larga-lo para uma vida de normalidade.A normalidade para os artistas parece não ser a mesma de todos,eles estão errados e vivem uma vida que pensam normal.Esconder-se atrás de tóxicos não é covardia ou falta de coragem para enfrentar a vida,a linha tênue entre o êxtase e o terror,imperceptível para o doente,precisa ser tratada com pessoal especializado e profissional,algo que custa caro e demanda algum tempo.Em São Paulo,em nossa Cracolândia,várias Amy´s (caberiam todas no novo estádio do Corinthians e da Prefeitura) vagueiam sem rumo,inocentes em sua necessidade de drogas.A preocupação de nosso Prefeito e Governador parece ser nula em relação a este problema,como sempre devem varrer para baixo do tapete e cuidar somente de suas carreiras políticas,prostituição eleitoral. O Estado possui gente altamente especializada,competente e com vontade de trabalho para cuidar deste pessoal temporariamente abandonado pela vida e dignidade.Um bom trabalho de prevenção e recuperação pode ser muito bem feito com auxílio financeiro,um auxílio infinitamente menor que os valores anunciados para as obras da Copa Corrupcional de Futebol.Como sempre,haverá desperdício enorme de dinheiro público para benefício de poucos,obras que deveriam estar prontas para nosso benefício,são anunciadas como prioritárias e emergenciais.Sentimos enorme vergonha de tudo isto,vergonha inclusive de nossa Presidente que disse ter pego em armas para mudar tudo isto,parece que a senhora compactua com esta terrível situação.O pior cego,politicamente correto deficiente visual,é aquele que se recusa a enxergar.Exigimos uma mudança urgente,façam somente o normal como fariam na vida

privada,no trato com o nosso dinheiro público.

Mauricio Villela mauricio@dialdata.com.br

São Paulo

_________

TRÁGICA COINCIDÊNCIA

Mais uma trágica coincidência do mundo da música.Com a morte prematura de Amy Winehouse,a cantora inglesa junta-se a um seleto grupo de astros como,Janis Joplin,Kurt Cobain,Jim Morrisson,Brian Jones e Jimmy Hendrix, que perderam a vinda aos 27 anos de idade.Todos talentosos, diferenciados e muito, muito problemáticos.Eles perdem a vida,e nós, a qualidade de letras e músicas únicas e de muita originalidade.

Filipe Luiz Ribeiro Sousa filipelrsousa@yahoo.com.br

São Carlos

_________

PARA SEMPRE

Se a vida lhe foi tão amarga, que a morte lhe seja suave. Eternamente....

Celia Henriques Guercio Rodrigues celitar@hotmail.com

Avaré

_________

AMY WINEHOUSE

Morte anunciada...

Luciano Harary lharary@hotmail.com

São Paulo