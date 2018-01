Cartas - 28/08/2010

Fim da democracia

Antes mesmo de Dilma ganhar as eleições, já começa um verdadeiro festival de atentados constitucionais, entre eles, violações sistemáticas de sigilo fiscal praticadas na Receita Federal, hoje totalmente aparelhada a serviço da transgressão, para "criar fatos políticos", como ordenou o chefe, contra pessoas que estejam no caminho do PT rumo ao governo de São Paulo. Se com todo o cuidado que o PT está tomando para não causar má impressão deixa transparecer um pouco do que esconde do público, como dossiês, chantagens e quebra de sigilo fiscal, imaginem o que não faria uma vez absolvido pela vitória de Dilma, com quatro anos pela frente para "avacalhar" de vez a nossa democracia, como na democrática Venezuela. Está claro, existem mandantes, autores e coautores no concurso de vários delitos, pela tomada do poder. Não seria o caso de enquadrá-los no Código Penal, artigo 288, por "formação de quadrilha", e mandá-los para a cadeia antes que façam mal maior contra a Nação? Aceitarão passivamente nossos juízes o fim da democracia?

AMÂNCIO LOBO

São Paulo

Reprise

Sou democrata, acredito na democracia e prezo muito a minha liberdade. Preocupam-me, pois, certas posições de pessoas do governo do PT ligadas a Dilma, como a reproduzida pelo editorial do Estadão de 25/8 (A3), do ministro da Comunicação Social, Franklin Martins, que literalmente ameaçou a independência da mídia ao afirmar que "uma revolução está apenas começando". Já vimos esse filme anteriormente. Pelo visto, não é apenas a eleição do presidente que está em jogo. Franklin Martins já antecipou aonde o PT quer nos levar.

AUGUSTO M. DIAS NETTO

São Paulo

Rumo perigoso

O País está num rumo perigoso. As garantias individuais estão sendo desrespeitadas. Sigilos quebrados. Coisas típicas de bolchevistas e guerrilheiros. E, pelo andar da carruagem, parece que o povo aprova.

PANAYOTIS POULIS

Rio de Janeiro

Comportamento

Por isso o País está nessa situação. A luta apenas começou e uma grande parcela do povo já se acovardou.

LAERT PINTO BARBOSA

São Paulo

Abaixo o acordão!

É triste. Fica nítida a certeza de que, para a plutocracia, o eleitor é mero coadjuvante de um teatrinho denominado "eleições". Começa com pesquisas pagas, feitas umas atrás das outras, massificando a opinião pública. Por quê? Porque os plutocratas sabem que, infelizmente, grande parcela dos eleitores vota em quem está na frente nas pesquisas. É o 1.º ato: indução ao voto, crime eleitoral tenebroso! O 2.º ato é o culto à personalidade do presidente Lula, o semideus (com 77% de apoio de brasileiros comprados por R$ 120 a título de Bolsa-Família), e o consequente esmagamento da oposição - que fica reduzida ao isolamento do bravo partido de oposição ética que é o PSOL! E o 3.º ato é o tiro de misericórdia na democracia, com o "acordão" e as pesquisas que pregam a vitória da "Sharon Stone caricaturizada", bem como a de "Zinho" para governador e de fulano e beltrano para senadores. Assim o acordão prega o governo "frente única". É o que eles chamam de coalizão. Mentira! Chega de jogo de cena, queremos uma nação. Cadê saúde, educação, segurança pública, saneamento básico, estradas pavimentadas, salários dignos...? Cadê Executivo, Legislativo e Judiciário dignos? Abaixo a nova desordem civil! Um país que não respeita suas crianças e seus velhos não merece ser chamado de nação! Um país que não tem política de educação e saúde não merece ser chamado de nação! Abaixo o "acordão"! Viva o voto livre e consciente!

LUIZ FERNANDO D"AVILA

Rio de Janeiro

Ainda a mexicanização

O PRI reinou absoluto no México por 70 anos. Isso é democracia? Chávez tem dominado a Venezuela pelos últimos 12 anos, com opção de mais 12. Isso é democracia? O PSDB manda e desmanda em São Paulo há 16 anos, fazendo gato e sapato da Assembleia Legislativa, bem como de outros órgãos públicos que aparelha totalmente (vide, por exemplo, a prorrogação da farra dos pedágios sem licitação), incluindo as CPIs arquivadas antes mesmo de nascerem. Ao que tudo indica, completará 20 anos de hegemonia absolutista, sem oposição popular. Isso é democracia? Isso é a observância dos princípios republicanos? Seria interessante para a imprensa e a coletividade uma ligeira revisão do conceito de democracia representativa, com todos os institutos que a compõem.

FLAVIO CAPEZ

São Paulo

Recado

Presidente Lula, um recado: não adianta esse seu esforço eleitoral em São Paulo. Aqui o PT não é bem-vindo. Não esquecemos quantos brasileiros perderam o emprego por causa de suas invasões de fábricas, quebras de equipamentos, mudança de indústrias do ABC para que a CUT não invadisse mais suas propriedades e levasse os empregados a semanas e semanas de greve. Governo sindicalista nunca mais!

MARIA JOSÉ DA FONSECA

São Paulo

Paradigmas

"Quebrei paradigmas", diz Lula (25/8, A6). E exemplifica: "Acabamos com o preconceito de que o homem é melhor do que a mulher, de que o pobre não gosta do que é bom." Ele tem certa razão. Quebrou também o paradigma da "liturgia do cargo de presidente", de que presidente não deve mentir, não deve apossar-se de trabalhos realizados por outrem, e outros relativos a conduta.

MARIO HELVIO MIOTTO

Piracicaba

PETROBRÁS

Ações

Tendo em vista o desempenho das ações da Petrobrás, com tudo quanto é autoridade dando palpites exóticos, para muitos sobrou a dúvida pungente: tarde demais para vender ou cedo demais para comprar?

ALEXANDRU SOLOMON

São Paulo

"A candidata do PT faz tantas promessas que para cumpri-las seriam necessários o orçamento dos EUA e o da China"

JOSÉ G. OLIVEIRA / PRAIA GRANDE, SOBRE A CAÇA AO VOTO

"Em janeiro, como será feita a divisão do bolo?"

VIRGÍLIO MELHADO PASSONI / PRAIA GRANDE, SOBRE A PARTILHA DO PODER ENTRE

PT E PMDB SE DILMA GANHAR

"Como o pré-sal vai demorar, o PMDB está de olho no pré-açúcar"

MINAS KUYUMJIAN NETO / COTIA, IDEM

Estádio do Corinthians terá abertura da Copa

Acordo fechado com a CBF prevê obra na zona leste de São Paulo; Odebrecht negocia construção

"A elite não pode ver o povão feliz. O estádio será feito com recurso privado. Sugestão de apelido: Ninho do Gavião."

MARCOS PAULO VEIGA

"Se não vai ter dinheiro público, por que a decisão foi tomada pelo governador? O que ele tem a ver com o futebol?"

PEDRO SFORCINI

"Não vejo "pobrema" em, pelo menos uma vez na vida, alguns burgueses conhecerem o final da Radial Leste."

LEONARDO RODRIGUES

PESQUISAS ELEITORAIS

Por pior que seja a campanha de José Serra, causa arrepios a volatibilidade dos eleitores brasileiros. Segundo as pesquisas, em praticamente 20 dias o tucano perdeu 20 pontos percentuais nas intenções de voto, o que equivale a aproximadamente 27 milhões de eleitores. Ou essas pesquisas estão furadas, servindo apenas como instrumento indutor de votos sob os auspícios do governo federal, confiado na vulnerabilidade das urnas eletrônicas e na falência das instituições, ou são verdadeiras e refletem o poder do uso ilegal da máquina publica, com o beneplácito do TSE, enterrando de uma vez por todas um eventual segundo turno. As duas situações são danosas para uma democracia que ainda não atingiu sua maturidade e que a cada eleição regride mais, ao invés de evoluir. Primeiro veio o advento da reeleição e agora o da perpetuação no poder, através da convocação de um preposto para um mandato-tampão de quatro anos e o retorno triunfal do "nosso guia em 2014". Não podemos esquecer que essas ações foram e estão sendo perpetradas pela esquerda, que antes defendia, como salutar, a alternância no poder. Pobre Brasil!

Sergio Villaça
Recife

Recife

ALGO DE PODRE

Já até vejo a notícia. Do jeito que a coisa vai, em mais duas semanas Dilma atingirá 186% das intenções de votos... É, algo cheira a podre nessas pesquisas.

Sérgio Eckermann Passos
Porto Feliz

Porto Feliz

NÃO VAI COLAR

Valeu a tentativa, mas, pela overdose das pesquisas, ninguém mais acredita na

montagem deste espetáculo de crescimento das intenções de voto para Dilma.

O eleitor que antes declarava o voto para Serra não vai mudar de opinião só

para, secretamente, agradar ao nosso barão de Münchausen.

Estão tentando cretinizar o perfil do eleitorado, inferindo que o brasileiro vota

com instinto de manada. Querem amputar o segundo turno à socapa.

Fique atento, eleitor. Preste atenção na urna e confira o seu voto.

Serra vai para o segundo turno. Se não for, é golpe.

Stanislaw Cordeiro
São Paulo

São Paulo

______________________________

DISPUTA ELEITORAL.

Disputa eleitoral é como futebol: partidas podem ser decididas nos derradeiros minutos. As pesquisas hoje mostram Dilma à frente de Serra. No entanto, o resultado do jogo será conhecido somente após o apito final.

Roberto Twiaschor
São Paulo

São Paulo

PULO DO GATO

No Estadão de 27/8, sobre pesquisas eleitorais, 77% dos eleitores já se decidiram em quem votar. Mas aí vem o pulo do gato. Desses 77%, 21% admitem que ainda podem mudar o voto até 3 de outubro! Como podem, então, as eleições estar decididas no primeiro turno para presidente? Na realidade, apenas 56% têm plena convicção em quem irão votar, divididos entre os três primeiros colocados. Engana que brasileiro gosta!

Beatriz Campos
São Paulo

São Paulo

MASCARANDO NÚMEROS

Assim como os dados do Ipea são manuseados de acordo com os interesses do governo, as pesquisas também estão servindo como massa de manobra para o eleitor desinformado. Os institutos de pesquisas eleitorais deixaram de cumprir a exigência legal do TSE, que é apontar onde realizam o levantamento e o número de eleitores entrevistados em cada cidade. Assim fica fácil, qualquer um pode sair por aí fazendo pesquisa, basta registrar o relatório no TSE. Afora essa grave falha, há entrevistadores que perguntam uma coisa ao eleitor e colocam outra resposta na pesquisa, favorecendo o seu candidato. Dessa forma, convém aguardar o dia 3 de outubro, isso se as urnas forem confiáveis. Vamos mal, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Pobre Brasil!

Izabel Avallone
São Paulo

São Paulo

SEGUNDO TURNO

Se as pesquisas de intenção de votos indicam que Dilma (PT) vence Serra (PSDB)

num segundo turno por boa folga, por que os organizadores da campanha do PSDB/DEM

querem, agora, trabalhar para haver segundo turno?

Olympio F.A. Cintra Netto
São Paulo

São Paulo

RESULTADOS ENGANOSOS

Circulam pela internet alguns e-mails dizendo que os resultados favoráveis à Dilma são, na verdade, enganosos. Dado o cenário atual, inclusive de violação de sigilos de declarações de Imposto de Renda, pode até ser verdadeira aquela informação.

Maria do Carmo Zaffalon Leme Cardoso
Bauru

Bauru

IMPERFEIÇÃO

Como as recentes pesquisas mostram, a disputa está definida. Oposição inútil por oito anos e incapaz de formar uma chapa com reais possibilidades de voltar ao poder. Deveria ter feito estágio no PT, que mostrou saber fazer oposição e disso tirar proveito.

Dilma será a presidente, mas tudo indica que Lula continuará governando até 2014, reassumindo em 2015 para mais oito anos (o que não deixa de ser auspicioso. Imaginem o País nas mãos dela... Vide o PNDH-3 e o comentário sobre ela feito pelo ditador venezuelano). Lula não é perfeito, mas em matéria de imperfeição nunca chegará aos pés da candidata, conforme todos sabemos.

O povo decidiu. Nada mais há o que fazer. Lula continuará com seu projeto idealizado por Hugo Chávez e governará até ''deixar a vida para entrar na história''. Tomara que não da mesma forma que Getúlio, que por tantos e tantos anos decidiu tudo para o Brasil.

Plínio Zabeu
Americana

Americana

DADOS ILUSÓRIOS

A velha história da mentira repetida que se torna verdade - assim estão sendo essas pesquisas, e a imprensa e os "ditos" articulistas persistem em enaltecer tais dados ilusórios, fato sabido por todos os que tenham um mínimo de lucidez. Portanto, na última pesquisa Ibope foram visitados 39 municípios administrados pelo PSDB e 132 pelo PT - onde está a coerência, seriedade e imparcialidade do órgão, subordinado, como todos, aos tacões do governo? De Minas Gerais nos vem um fato que foi parar na delegacia por manipulação das informações do entrevistado. De minha parte, fui entrevistado, por telefone (?), neste mês, "somente" três vezes e, mesmo diante de meus protestos, a atendente se identificou como Thaís e forneceu o telefone para confirmação - 0800-785000 - sendo que, frisei: como poderia confiar nas suas anotações e, se corretas, minha informação seria computada três vezes. E como não confio em pesquisas, não me dei ao trabalho de confirmar diante de tanta armação conveniente e capciosa.

João Roberto Gullino
Petrópolis (RJ)

Petrópolis (RJ)

TRAPAÇA NAS PESQUISAS

É incrível! Os homens da atualidade perderam completamente o senso de dignidade e respeito ao cidadão no trato com as causas das administrações públicas brasileiras. Socorro! Socorro! Chamem os ladrões para prenderem nossos governos.

Benone Augusto de Paiva
São Paulo

São Paulo

QUEDA DE SERRA

Com a queda de Serra nas pesquisas e a possibilidade de o pleito presidencial ser resolvido no primeiro turno, todos querem explicar os comos e os porquês. Até agora não se leu o óbvio: ''nunca na história deste país'' um presidente passou oito anos nos palanques e não trabalhando, sendo que a Justiça Eleitoral não foi suficientemente severa a ponto de punir exemplarmente o uso da máquina governamental a favor de uma candidata.

Eduardo Biral
São Paulo

São Paulo

HOMENS E LIVROS

Dilma abre 24 pontos sobre Serra nas pesquisas eleitorais. Estamos na iminência de trocar um administrador competente, ficha-limpa, que, entre tantos outros bons ofícios, lutou tenazmente contra poderosos cartéis para facilitar a compra de medicamentos a preços mais acessíveis pela população carente, colocando no mercado os denominados genéricos, por uma candidata que é uma incógnita, que nunca disputou cargos eletivos e que está postulando a Presidência da República exclusivamente pela vontade de seu tutor, sequioso que está de continuar exercendo o poder fora do Palácio do Planalto. ''Alea jacta est'', ou a sorte está lançada. Aguardaremos, com certa apreensão, o futuro dos acontecimentos. Já no século 19 o filósofo Nietzsche ensinava: "Uma nação se faz com homens e livros.''

Francisco Zardetto
São Paulo

São Paulo

MANIPULAÇÃO

Não posso aceitar que, ouvindo pouco mais de 2 mil pessoas uma pesquisa possa determinar a vontade do eleitor brasileiro com tanta precisão, considerando-se que o País é um continente, tem cultura, pontos sazonais diversos, além de apresentar os mesmos grandes problemas que induziram o povo a optar pelo governo Lula por duas gestões. O que me parece é que as pesquisas estão servindo mais para manipulação e induzir o povo a seguir uma candidatura. Se isso continuar de forma tão flagrante, a tendência poderá ser a proibição de sua prática, da mesma forma como se deu com a distribuição de brindes e showmícios, que por mau uso e manipulação foram proibidos. É uma questão de tempo.

Roberto Cabral
São Paulo

São Paulo

VOTOMANCIA

Já se discutiu e ainda continua a mesma polêmica sobre a validade das pesquisas de voto. Quando estão a favor do nosso candidato, elas são válidas, de outro modo, são sem valor.

Mas (essa palavrinha!) lembremo-nos do escândalo da Proconsult, no Estado do Rio de Janeiro, quando o caudilho Leonel Brizola denunciou o favorecimento do outro candidato por esse instituto. Não conheço ninguém que tenha ganho a Quina ou a Mega-Sena e igualmente não ouvi pessoa dizer que foi entrevistada por algum deles. Sem acusar esses institutos de nada, deixo algumas perguntas no ar: quando é que mil, 2 mil ou 10 mil pessoas representam o pensamento de milhões? Ao pesquisar num grupo tão ínfimo, afirmar que tal ou qual candidato é mais querido ou já ganhou a eleição antes do pleito não é votomancia, ou seja, adivinhação ou premonição? Quem paga a pesquisa não quer ver resultado que lhe é favorável?

Quando é que se vão investigar a fundo esses institutos que direcionam eleições no Brasil?

Após abrir essas questões, esclareço: elas já têm alguns anos, mas ninguém as respondeu ainda. Joga-se a um povo deseducado uma falácia, que é a democracia brasileira. Prosperidade à custa de gastos cada vez maiores dos governos de todos os níveis. A hora em que a ''bolha'' brasileira (econômica/financeira) estourar, virão os pacotes do governante de plantão e o País vai recomeçar de baixo.

As pesquisas só deveriam se permitidas se feitas nas mesmas condições, nos mesmos locais e com o mesmo número de entrevistados, pois no Nordeste dá uma coisa e no Sul, outra. Onde está a verdade aí?

Paulo Roberto Farat
Praia Grande

Praia Grande

PERGUNTA TENDENCIOSA

Como é possível acreditar num instituto de pesquisa que, em vez de perguntar ao eleitor em quem ele vai votar, pergunta primeiro se o eleitor sabe quem é a candidata que o Lulla apoia?

Está na cara que essa pergunta tendenciosa tem como finalidade alavancar e viabilizar a transferência de votos para o poste/marionete.

Por que nenhum órgão de comunicação chamou a atenção para o fato?

Nos 510 anos do Brasil, NUNCA houve tanta patifaria como neste governo. Depois dos degredados trazidos pelos portugueses, os petralhas criados por luLLa conseguiram rotular este pobre país de tolos como um dos mais corruptos do mundo.

No quesito criminalidade eLLes são nota 10.

Maria Eloiza Rocha Saez
Curitiba

Curitiba

DILMA X SERRA

Enquanto o marketing da candidata petista tratou de dar um lustro em sua embalagem - cirurgia plástica, tratamento dentário,corte de cabelo,maquiagem e roupas elegantes - ,bem como um polimento em seu temperamento explosivo - vocabulário,maneira de se expressar,modos e sorrisos -,a campanha tucana, num erro absolutamente primário e possivelmente irreversível, tratou de ''lularizar'' seu candidato,chegando ao cúmulo de tratá-lo de Zé. Trocou seu terno e gravata por camisa de mangas enroladas, focou em sua origem humilde e pôs um sorriso artificial em sua expressão. Os resultados das pesquisas estão aí para comprovar quem acertou até agora.

J. S. Decol
São Paulo

São Paulo

ASTROLOGIA

Mesmo não entendendo nada sobre astrologia, sou ''vidrado'' nesse assunto.

Na eleição deste ano, José Serra, que nasceu dia 19 de março, é do signo de peixes e encontrou pela frente justamente uma sagitariana, nascida dia 14 de dezembro. Infelizmente, para esse cargo sagitário ''engole'' o peixe. Creio que Aécio Neves, que também é de peixes, resolveu abandonar o barco enquanto era tempo.

Virgílio Melhado Passoni
Praia Grande

Praia Grande

ELEIÇÃO GANHA?

Engana-se quem acredita que Serra está perdendo uma eleição ganha. Se observarmos o índice de aprovação do governo Lula e de sua popularidade, e somarmos a isso o então desconhecimento da candidata Dilma, entenderemos por que ela cresceu tanto nos últimos meses. Serra está numa disputa contra a popularidade de Lula, que transfere votos para a Dilma, e não contra a candidata em si, sem biografia expressiva ou projeção anterior.

Luiz Felipe Rosa
São Paulo

São Paulo

TUDO DOMINADO

Se ela ganha, vamos de bolsa e circo para o povo. Em 2014, de novo, o protagonista, ''aquelle''!

Se vence Serra, tudo aparelhado, sem paz para governar. MST, PCC, PT, Farc, sindicatos, afiliados, compañeros, baderneiros, mais o entorno de ditadores. Sai mais rápido que Collor!

Volta, então, triunfante "o redentor'', culpando Serra pela ''herança maldita'' (números hoje manipulados e camuflados por competentes aloprados).

Camisa de 11 varas!

Clair Peixoto

Campinas

MARQUETEIROS

Lembram-se daquele ditado? Errar é humano, insistir no erro é burrice.

Cabe muito bem aos ''marqueteiros'' do Serra. Enfim, cada povo tem o governo que merece. Que venha a Dilma, e administre a herança maldita que será deixada pelo seu ''patrão''.

Eduardo Henry Moreira
São Paulo

São Paulo

REJEIÇÃO

Acreditamos que um dos inúmeros motivos da rejeição do candidato José Serra tenha sido a arrogância que sustentou diante do funcionalismo estadual e, principalmente, a classe dos professores paulistas.

Antonio Rochael Jr.
Iguape

Iguape

RECADO

Somente um recado para o possível presidente sr. José Serra. Dilma faz medo no Exército, o povão desinformado acha que ela será uma ''deusa''! Coisa que sabemos que não será. Por isso faça o favor, se quiser ganhar, claro, LUTE, não fique dando socos no ar, vá ao concreto, desmascare o PT e seja digno do meu voto!

Matilde Romano
São Paulo

São Paulo

VAR-PALMARES

Dilma Rousseff, se eleita, vai montar grupo de conselheiros. Sem dúvida, o presidente do conselho será José Dirceu. Marighella e Lamarca, se fossem vivos, teriam assentos. E o resto dos membros serão por mensaleiros e representantes das oligarquias nordestinas.

José Francisco Peres França
Espírito Santo do Pinhal

Espírito Santo do Pinhal

MISTÉRIOS DE DILMA

Inoportuna e preocupante a justificativa do presidente do STM, ministro Carlos Alberto Marques Soares, para trancar em cofre os autos referentes à condenação e prisão de Dilma. Diz ele que é para evitar-se ''uso político'' do material; e, além disso, acrescenta que ele é de ''difícil manuseio'', dado seu estado de conservação. Simplesmente ignora dois fatos importantes: primeiro, que existe tecnologia para cópia e reprodução de documentos históricos; segundo, que Lula fez uso político desses autos para afirmar, publicamente, que a biografia de Dilma, na luta pela implantação do socialismo marxista-leninista em nosso país, é semelhante à de Mandela para pôr fim ao apartheid na África do Sul, destacando que os dois somente fizeram o uso da força como último recurso para atingir seu objetivo. Está na hora de se validar ou não tal afirmação do presidente, tornando pública sua biografia toda, já que a de Mandela é mais do que notória. Afinal, nós, eleitores, temos o mesmo direito de Lula e de outros que tiveram acesso aos autos sobre o período em que Dilma foi julgada, condenada e presa, disponíveis ao público até março deste ano. Como cidadão, considero ser obrigação do Tribunal Superior Eleitoral se manifestar sobre esse tratamento desigual dado a nós, eleitores, pelo STM.

Eduardo J. Daros

São Paulo

MÃE DO POVO

Se Dilma vai ser a ''mãe do povo'', prefiro ser abortado!

Gilberto Dib
São Paulo

São Paulo

BUTIM DO PMDB+PT

Após pouco tempo passado, vemos o Estadão proibido de falar sobre os Sarneys (imprensa livre???), Dilma nem ganhou ainda e já esta começando o butim dos dois principais partidos sobre o Tesouro Nacional. Assim o capitão pirata tomou o outro navio, este já está quase sucumbindo, e aí começa o butim sobre o tesouro do navio dominado (no caso, o Tesouro Nacional), sob o beneplácito da população brasileira.

Ciro Bondesan dos Santos
São José dos Campos

São José dos Campos

CORAGEM DE DISCORDAR

Ridículo o que está acontecendo nestas eleições: do mais inexpressivo dos candidatos aos mais estudados, todos querem colar sua imagem à do presidente Lula.Toda unanimidade é burra. Onde estão os candidatos que representariam a considerável parcela da população que não enxerga o presidente Lula como uma deidade?

Onde está a coragem de discordar? A candidata Dilma apregoa: ''Assim como o presidente Lula não poderia ter errado, eu também não posso errar''. Nenhum candidato denuncia o uso dessa premissa como se fosse um fato incontestável! Por que não levar ao ar a questão: ''Mas o presidente Lula acertou? Ele fez o que realmente deveria ter sido feito?'' Antes perder uma eleição do que se deixar levar por oportunismo eleitoreiros. Isso deixaria uma marca na história, uma referência para as futuras gerações.

Lidelci Siqueira
Salto

Salto

PÉ QUENTE

Com quem esteve Paulo Henrique Ganso poucos dias antes de se machucar sozinho e perder o restante da temporada?

Alexandru Solomon
São Paulo

São Paulo

PÉ FRIO

O sr. Luiz Inácio da Silva é o maior pé-frio do mundo. Um pé-frio seletivo, uma vez que com a companheirada nada acontece, mas se for alguém que tem luz mais forte do que ele, pode ter certeza que vai se ferrar, basta uma visita ou aperto de mão. O Dunga devia ter ficado com as duas mãos nos bolsos. Agora, o Paulo Henrique Ganso se machuca sozinho. Neymar, corra rapidinho e se livre do encosto.

Sérgio Barbosa
Batatais

Batatais

NEYMAR E O CHELSEA

Quando do noticiário da venda do Neymar para o Chelsea, o presidente do Santos disse ter recusado oferta de mais de R$ 60 milhões e blefou dizendo que não o venderia nem por US$ 1 trilhão. Consultando jornais ingleses como o Sun e Guardian, neles a notícia é que a oferta era 15 milhões de libras esterlinas, ou cerca de R$ 42 milhões, conforme câmbio do dia. Neymar não foi vendido porque a oferta era baixa e clubes ingleses têm medo de pagar mais e ter prejuízo, como o Manchester City com o Robinho, quando pagou cerca de 32 milhões de libras e agora tentava vender ao Besitkas da Turquia pela metade. Há uma diferença muito grande entre ter sucesso aqui e vencer na Europa, onde poucos chegam à condição de megaestrelas como Ronaldo, Ronaldo Gaúcho, Kaká é Romário.

Neymar no futebol brasileiro atual é um craque, mas para campeonatos como o alemão, italiano, inglês e espanhol, pela ordem de dureza, ainda falta muito em termos de compleição física para ter sucesso lá.

Laércio Zanini
São Paulo

São Paulo

ANIVERSÁRIO DO PALMEIRAS

O jogo do Palmeiras, quinta-feira, foi comemoração de aniversário ou de enterro?

José Hackme
São Paulo

São Paulo

PERNAS DE PAU

Como pode um jogador, ou técnico, jogar bem hoje e amanhã voltar a ser um perna de pau? Isso também acontece com médicos, policiais, plantonistas de UTI, pilotos de avião? De quem é a culpa pelo Palmeiras, daquilo que chamam de jogadores, do

técnico milionário ou da torcida, que insiste em acreditar nesses mercenários? O Palmeiras está tão entrosado como os candidatos a presidente e seu vice!

Mauricio Villela
São Paulo

São Paulo

VERDE PÁLIDO

Nos últimos dois anos, três dos mais cotados técnicos do futebol brasileiro treinaram o time do Palmeiras. Os resultados medíocres persistem, apesar de um elenco de jogadores que não é dos piores. Os jogadores, em geral, entram em campo aguardando a derrota. O clube é dirigido por um renomado economista. Será que o problema não está justamente aí? Talvez a razão seja a preocupação excessiva com investimentos, gráficos e parâmetros estatísticos, desprezando-se a análise psicológica, o comportamento do grupo e a qualidade das relações humanas. Há estratégias que funcionam para commodities e não para seres humanos.

Renato Consolmagno
Belo Horizonte

Belo Horizonte

O FENÔMENO VEM AÍ

Está prevista a volta de Ronaldo para este domingo, quando o Corinthians pega o Vitória no Pacaembu. Sua volta será comemorada por todos aqueles que apreciam o bom futebol, corintiano ou não. Na história do futebol mundial poucos alcançaram as glórias conquistadas pelo atacante Ronaldo, por onde passou, times ou seleções, brilhou como poucos e seu nome cintila nos mais poderosos holofotes do planeta. Por tudo isso lhe foi outorgado pela imprensa mundial o apelido de Fenômeno, nada mais justo e merecido, pelos seus feitos dentro de campo. Hoje, rico, famoso, realizado e cidadão do mundo, Ronaldo está nos estertores da brilhante carreira de boleiro. As inúmeras cirurgias e contusões, aliadas à tendência à robustez, minaram o gigante. Isso acena com o momento da parada definitiva. É preciso preservar o ídolo, antes que a ausência de condições possa levar o Fenômeno à galhofa, como já vem acontecendo em relação ao seu peso.

Ronaldo não precisa mais provar nada. Brilhou no Brasil, na Europa e retribuiu com juros o carinho e a confiança nele depositados pelo Corinthians da Fiel. Ronaldo ainda tem muito a oferecer ao futebol, porém pôr em risco sua trajetória de ouro é algo que poucos arriscariam. A obesidade, as baladas e a gula transfiguram um atleta beirando os 40 anos e com Ronaldo não é diferente. Sei que quando se quer se consegue, e Ronaldo já mostrou essa superação por mais de uma vez, a nação corintiana torce com todas as suas forças para que Ronaldo volte aos gramados e defenda o Timão nessa reta final do Brasileirão, ano em que o clube comemora seu centenário de muitas glórias e, se possível, com mais esse título. Então, se não for possível sua volta triunfante, e chegando a hora da despedida, que se preserve a brilhante imagem do menino carioca que com perseverança e competência superou barreiras como verdadeiro Fenômeno que é, não só para a torcida brasileira, mas mundial!

Turíbio Liberatto
São Caetano do Sul

São Caetano do Sul

ASSUNTO CORINTIANO

O presidente corintiano foi chefe da derrotada seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo de Futebol na África do Sul. Em verdade, derrotados fomos todos nós, com exceção do sr. Andrés Sánchez, esse, sim, vitorioso presidente corintiano que venceu essa parada, no tapetão, e deixou os são-paulinos e seu presidente a ver navios, ou melhor, Jabulanis voando, voando... na abertura da Copa de 2014. Uma ação para corintiano nenhum botar defeito.

José Piacsek Neto
Avanhandava

Avanhandava

DIRIGENTE ESPERTO

Pois é! Alguém tinha dúvida sobre o estádio para abertura da Copa de 2014? Este país é só isso: desrespeito ao bom senso é o que mais vemos ultimamente. O presidente do Corinthians faz parte da ''panelinha'' que virou este país. Quanta falta de bom senso!

Laert Pinto Barbosa
São Paulo

São Paulo

ITAQUERA PALACE, A FLOR PETISTA DO ADEUS

Longe de pretender ser adivinho, porém, seguro da análise linear do modo petista de corroer a verdade, apenas me confronto com a sina de ter visto, bem antes, a chula aventura lulo-corintiana-petista, que arremedou o Ricardo Teixeira e o Blatter, haja dinheiro para tanto.

Após a novelesca série de tramóias para derrubar o Morumbi por projetos, custos, exigências e paranormais discussões, cai, como prêmio, no colo corintiano a decisão do governo e da Prefeitura de São Paulo, após conversas reveladoras e convincentes com o patrão-mor da turma da periferia. O esculacho que se reveste como atual líder do Curingão, sr. Andrés Sánchez, é pessoa amarga que carrega extremo ódio e rivalidade que não esconde a infinita inveja do Tricolor, a ponto de declarar a estudantes ser seu prioritário desígnio retirar a Copa do Morumbi. Somente um insano e perturbado moral poderia traçar tais linhas na frente de jovens, somente um alucinado, ao modo petista, poderia declarar guerra ao maior campeão mundial do Brasil no mundo, somente um idiota coberto de descontrole moral poderia arregimentar e levar adiante essa volúpia cheia de pecados que carregaram Lula, Teixeira e a própria Fifa, sempre disposta a negociar bem, o que quer dizer dinheiro, muito.

Já na última Copa a notícia vazou, pela própria voracidade do Sánchez, intranquilo, que não aguentou segurar a nota de cocheira, tal o descarrego emocional que o levou a pré-anunciar a derrota são-paulina.

Agora, postos governador e prefeito sob as saias do Planalto, devidamente corintiano e petista, não resta mais pudor, a galhofa típica, recoberta pela arrogância e a prepotência, mesmo sem declarar números pagos, consagra o que tudo indicava e todos já esperavam: a arena da zona leste será a taça para o vinho da Fifa, o Tricolor sai derrotado pela fúria petista-corintiana-sanchista da inveja ao cubo e da manipulação máxima do reinado: a fazendola será, na realidade, um pouco maior que a fazendinha, encharcada pela maré do Tietê.

De novo o cidadão paulistano pagará a conta. Não é pelo Morumbi, o maior estádio particular do mundo, que tanto retirou o sono do intranquilo Sánchez, nem por causa da suposta necessidade terminal desse clube da periferia de algum dia conseguir um estádio, sem grana, sem competência, sem futuro, nem por causa da manobra toda feita, ao ridículo, por técnicos, dirigentes e o próprio presidente da Fifa, para atender ao pedido do reizinho, sabe-se lá por qual acordo, qual valor, posto que a entidade só se move por lucro excepcional.

Caberá ao povinho paulistano engolir mais uma, não se sabe se a última, do alucinado torcedor que sacrifica companheiros pelo prazer de cumprir seus desejos e, neste caso, o estádio corintiano é uma de suas lacunas morais e emocionais. Mesmo que o Curingão não leve a Libertadores, nunca terá um repasto próximo ao Metrô, mesmo que o Ronaldão engorde ainda mais,haverá lanche e bolsa distribuída, mesmo que o SPFC retome sua liderança rumo ao tetra, o esquema lulo-petista-cprintiano terá sua praça, de periferia, é verdade, talvez livre da enchente da zona leste, para execrar a vitória conseguida por sobre a lógica, a razão e o bom senso, sob o modo petista de ser, sob os noves dedos do alucinado que não perde a chance - única - de salvar seu clube de sobreviver à enchente e ter um estádio, mesmo que pequeno.

Pior, já venho anunciando com detalhes isto há meses e não quero ser vidente . Mas o petismo, assim como o crime barato e sem inteligência, são coisas previsíveis demais .

Ronaldo Parisi
São Paulo

São Paulo

TÉCNICO DO FLAMENGO

O Flamengo passa por dificuldades. O técnico foi demitido. No momento não há nenhum técnico à altura para ocupar o cargo no Flamengo. Zico é funcionário do clube, foi brilhante como jogador e se destacou no exterior como técnico. Por que a presidente do Fla não decide a parada de uma vez e nomeia Zico como técnico? Zico sabe das coisas e é do ramo. Garanto que a torcida vai adorar.

Humberto Schuwartz Soares
Vila Velha (ES)

Vila Velha (ES)

RUBINHO VAI A 300!

Eis um momento especial para Rubinho! Um brinde ao GP de n.º 300. E como o piloto confirma que já fez pole no GP da Bélgica, todos juntos vamos acelerar para que o experiente profissional leve a todos nós a máxima "de 300 Rubinho vai a 300"!

E esta afirmação ergue nossa alma-nação porque o momento é oportuno para visitarmos a trajetória de um guerreiro que não cansa de desafios. Os seus planos já ultrapassam os 300! Quer permanecer competitivo, lutador e desvendar o seu crescimento, comprovando atuações que perpassam situações históricas nos GPs mundiais.

Por se tratar de um circuito de corrida dosado por emoções do início ao fim, o vigor entusiasta do piloto, aliado a detalhes próprios da pista belga - sem o reabastecimento -, conduz o ambiente da corrida para se valorizarem disputas acirradas entre os pilotos onde serão forçadas ultrapassagens. Assim, é oportuna a vocação da persistência como valor para a vitória de nosso piloto. E todos juntos nós, de alma e coração, vamos bater de 300 e Rubinho nos levando a 300 quilômetros por hora. Explode em nós a glória de um piloto que leva em si um pouco da nossa história.

José Ribamar Pinheiro Filho, comentarista de Fórmula 1

Brasília