Cartas - 29/12/2010

O quase ex-presidente está em contagem regressiva, mas não a do fim de seu segundo mandato. Já fala em 2014 e tem candidata. Calma, deixe Dilma tomar posse! É um dos sintomas da síndrome de abstinência que Gilberto Carvalho profetizou que Lula sofreria. Ele nunca escondeu que gostaria de ficar mais tempo. Muito mais. Em entrevista, tendo a seu lado Franklin Martins, o ministro da mordaça, disse que "foi gostoso governar o Brasil". Sem dúvida, deve ter sido muito bom governar sem oposição, nadando nos resultados positivos plantados por FHC, a economia estabilizada graças ao Plano Real, que ele e o PT tanto criticaram, e ainda com a fantástica liquidez internacional. Disse que vai decidir até dia 31 o caso Cesare Battisti, o marginal italiano que já devia estar atrás das grades na Itália e está tendo boa vida no Brasil graças ao governo. Alguém arrisca um palpite sobre a decisão de Lula?

Eminência parda

A julgar pelas frases controversas de Lula e asseclas sobre 2014, continuidade, etc., Lula deve estar se preparando para ser a eminência parda de Dilma - embora sem cargo, será o verdadeiro dono do poder. É esperar para ver...

Lição de Schopenhauer

A um repórter que perguntou a Lulla se, como ex-presidente, iria finalmente dedicar-se a algum estudo, ele respondeu, com a usual empáfia, que dificilmente depois de oito anos como presidente da República teria ainda alguma coisa mais a aprender. Lulla deveria conhecer uma pequena passagem atribuída a Arthur Schopenhauer, um dos maiores filósofos alemães. Contam que um jovem discípulo se aproximou do mestre e lhe fez uma indagação, à qual Schopenhauer simplesmente respondeu: "Não sei responder a essa sua pergunta." Diante da inesperada resposta, o discípulo surpreendeu-se: "Como é possível o senhor, que é considerado um dos maiores sábios da atualidade, confessar que não sabe responder à minha indagação?" Schopenhauer, então, observou: "É simples de explicar a minha ignorância, pois o conhecimento é sempre limitado. Somente a estupidez é ilimitada."

Pós-graduação

Lula: "Eu acho que tenha pouco a aprender depois de deixar a Presidência. Isso aqui é pós-graduação na quinta potência." Na quinta potência é a prepotência, não?!

VORACIDADE LEONINA

Presente de Natal

É incrível a voracidade arrecadatória dos nossos governantes. No último dia 24, juntamente com o meu Estadão, recebi duas cartas do IPVA 2011. Que beleza, eu e minha esposa teremos de desembolsar R$ 2,5 mil em três meses, por sermos proprietários de dois carros. Pagaríamos com muita satisfação se tivéssemos alguma - nem estou dizendo várias - contrapartida. Porém pagamos e não recebemos nada em troca. Ao contrário. Além de pagar o famigerado imposto, na mesma época de matrícula escolar, compra de materiais e uniformes, ainda somos obrigados a fazer a tal "inspeção" veicular, nada mais que uma inspeção de emissão de gases, e não veicular - afinal, não avaliam suspensão, freios e outros item de segurança. Em notícia veiculada segunda-feira o Estadão nos informa que já há 177 equipamentos autuando quem não fez a tal inspeção. Ou seja, se você não cumprir as determinações legais, vêm as consequências, como suspensão do licenciamento, apreensão e multa, etc. Muito triste que essa máquina arrecadatória não reverta em ruas não esburacadas, não alagadas, corretamente sinalizadas, etc. e tal. Aliás, o desconto para pagar o IPVA é de 3%, porém, caso não pague na data correta, a multa é de 20%! Uau, queria ter à minha disposição uma estrutura arrecadatória tão leonina quanto essa.

Vergonhoso

Mais uma do prefeito Gilberto Kassab contra a população da cidade de São Paulo, além de ele e os vereadores nos terem apunhalado pelas costas com o absurdo, abusivo e escorchante índice de 30% no reajuste do IPTU este ano. Kassab reajustou também acima de 10% o preço da vistoria veicular, que para nos iludir foi implantada gratuita para a população. Agora aumenta o preço da passagem de ônibus em mais de 10%. Gostaria de fazer uma pergunta ao prefeito: quem, sem ser os políticos, recebeu um porcentual tão alto de reajuste salarial?

Por que tanto empenho?

A TV mostrou Kassab dizendo que o preço do exame na Controlar vai subir, a tarifa não mais será devolvida e todo mundo vai fazer para não pagar várias multas de R$ 550, pois há mais 177 radares para fiscalizar. Há centenas de ruas de mão única com três faixas onde o estacionamento foi proibido. Ponto para os estacionamentos pagos! A Prefeitura faz tudo para tomar o dinheiro dos paulistanos, mas tapar os buracos e valetas, de que as ruas da cidade estão cheias, nem pensar. É só venha a nós. Políticos são todos a mesma... coisa.

BOAS-FESTAS

"Seria o quarto mandato?"

LUIGI VERCESI / BOTUCATU, SOBRE A DECLARAÇÃO DE LULA DE QUE DILMA SERÁ A SUA CANDIDATA EM 2014

luver44@terra.com.br

"Lula diz que tem "pensamento fixo" em Dilma 2014. Pensei que o "pensamento fixo" de Lula fosse a herança maldita"

PAULO DE SOUZA CAVALCANTI / RIBEIRÃO PRETO, IDEM

paulo_souza_cavalcanti@ig.com.br

"Como preservar a honra de quem já a perdeu ou deseja perdê-la na primeira oportunidade?"

GLALCO ÍTALO PIERI / SÃO PAULO, SOBRE O EDITORIAL "SEGREDO DE JUSTIÇA" (28/12, A3)

colyacpieri@uol.com.br

Peluso quer o fim da indústria de recursos

Presidente do STF diz que vai trabalhar para encurtar drasticamente o andamento dos processos

"Secar a mina de ouro dos profissionais do Direito e pôr fim à farra de criminosos que respondem em liberdade? Duvido."

JOÃO BOSCO SOUZA

"Isso valorizaria os tribunais e aumentaria a percepção de que a Justiça funciona e está disponível a todos."

RAISSA LOPES

"Tem que se falar também em sentenças e despachos equivocados de juízes, que facilitam a infinidade de recursos."

LUIS PASCOAL

