Cartas - 30/03/2011

O Brasil está de luto, perdemos um verdadeiro Homem, com inúmeras e inegáveis qualidades éticas, morais e sociais, sempre defendendo o povo em todos os aspectos. José Alencar foi um grande batalhador contra o terrível mal que o afligia, em nenhum momento se abateu nem desistiu de viver, e fazia questão que todos soubessem dessa batalha. Lutou por 13 anos, enfrentou tudo o que se lhe apresentou. Durante sua permanência entre nós, foi um grande empresário, político e mediador, colaborou muito nos oito anos como vice-presidente e sempre foi corajoso, em muitas situações contrariando até o governo, se necessário fosse, em favor do meio empresarial.

ANGELO TONELLI

angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

Altruísmo e perseverança

Depois de 13 anos lutando contra um câncer no abdome e 17 cirurgias, o guerreiro José Alencar Gomes da Silva sucumbiu à doença que enfrentou com extremada galhardia. Como empresário e grande empreendedor, mesmo na Vice-Presidência criticava os juros mais altos do planeta. Foi um abnegado e um exemplo de altruísmo e perseverança. Que Deus lhe dê um lugar no céu.

JOSÉ EDUARDO VICTOR

je.victor@estadao.com.br

Jaú

VALE

Voracidade petista

Incrível a voracidade do governo PT! De forma continuada, tenta de toda maneira desunir uma administração técnica, trocando a estrutura vencedora por outra, no mínimo, mista de políticos, e com certeza mais um cabide de empregos deficitário. Diz a máxima que em time que está ganhando não se mexe. Mas as investidas vieram até do DNPM, cobrando suspeita dívida, em mais uma tentativa de diminuir a excelente administração do sr. Roger Agnelli e equipe. Vejamos o caso da Petrobrás, que, apesar de ser uma grande exploradora de petróleo, com jazidas cada vez maiores, está importando gasolina e, o que é pior, etanol dos EUA. É de conhecimento de todos que não há empresa estatal dirigida politicamente que tenha dado certo. Gostaria que os sócios BNDES, Bradesco e outros deixassem a Vale seguir seu rumo bem conduzido. Parabéns a essa equipe que transformou a deficitária Vale numa das maiores e mais eficientes mineradoras de ferro do mundo.

LUIZ ALBERTO DE PAULA SOUZA

alp.souza@terra.com.br

São Paulo

Festa dos "cumpanheiros"

Como já temos estradas, portos, aeroportos, educação, saúde, segurança pública, etc., com padrão de Primeiro Mundo, sobra tempo para intervir e tornar a empresa um grande cabide para os "cumpanheiros" e pelegos de partidos "amigos". Alguém tem dúvida de como será a gestão da Vale após a saída do sr. Roger Agnelli? Essa "imposição" era o que faltava para coroar a herança maldita que o "cara" nos deixou.

CELSO DIAS LEITE JUNIOR

cdlj03@hotmail.com

Campinas

Qual a próxima?

Após o término das comemorações pela saída do competente Roger Agnelli da presidência da Vale, haverá duras refregas entre os grupelhos políticos em Brasília para avançar no que é (era?!) um dos orgulhos nacionais. Qual a próxima, presidenta Dilma, a Embraer?

CESAR ARAUJO

ces-araujo@uol.com.br

São Paulo

A sombra de Lula

Os recentes episódios envolvendo a saída da Vale do presidente Roger Agnelli me reportam ao saudoso dr. Roberto Campos: "O brasileiro tem a mania de castigar o sucesso".

ZENAIDE FARNESE DE ASSIS

zenaide.farnese@brturbo.com.br

Brasília

Miopia

Adicione-se ao excelente editorial Dilma, a Vale e a sombra de Lula (29/3, A2) a miopia ainda maior do governo, que se estende ao fato de que a Vale paga juros e dividendos aos reais (e não especulativos) donos dos fundos de pensão acionistas da empresa. O que o governo vai dizer a esses donos quando os juros e dividendos despencarem por essa ingerência na administração da Vale? E se usinas siderúrgicas novas fossem um bom negócio, será que as existentes não ampliariam a sua capacidade?

ANTONIO CARLOS N. SCHNITZLEIN

tonyschnitzlein@hotmail.com

São Paulo

NOVO MINISTÉRIO

Momento histórico

Reforçando o conteúdo do editorial Mais dois Ministérios (25/3, A3), caso a promessa da presidente Dilma Rousseff se confirme, o novo Ministério das Micro e Pequenas Empresas significa mais do que uma nova pasta no organograma federal, mas um momento histórico para o País, um passo decisivo para fortalecer as pequenas e microempresas, a economia solidária e o cooperativismo, que são a base de sustentação do mercado interno, atual responsável pela manutenção do crescimento econômico. Somente as pequenas e microindústrias respondem por 60% da oferta de empregos formais e 30% do produto interno bruto do País. Diante desses argumentos, torna-se urgente a aplicação de políticas específicas que garantam competitividade e condições favoráveis ao pequeno e ao microempresário no Brasil, a exemplo do que ocorre nas principais economias desenvolvidas e em desenvolvimento no mundo.

JOSEPH COURI, presidente do Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias do Estado de São Paulo (Simpi) e da Associação Nacional dos Simpi (Assimpi)

presidencia@simpi.org.br

São Paulo

RODOANEL

Trecho Norte

Suplicamos ao respeitável Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) que, em análise minuciosa e fundamentada, não emita parecer favorável à construção do Trecho Norte do Rodoanel passando pela Cantareira. Será uma temeridade se isso ocorrer, com traçado por uma região densamente povoada da capital e ainda por constituir uma agressão à parte da mata nativa que a circunda. Este é um apelo de todos nós, moradores da região mais saudável da cidade, pelo ambiente que desfrutamos. Tal como os Trechos Oeste, Sul e Leste, o Trecho Norte deverá, sem dúvida, ser construído mais distante. Neste caso, passando pelo município de Mairiporã, fora da capital.

JOÃO ROCHAEL

jrochael@ibest.com.br

São Paulo

"O Brasil perde José Alencar, um exemplo de político, que lutou até o fim pela vida"

CÍCERO SONSIM / NOVA LONDRINA (PR), SOBRE O FALECIMENTO

DO EX-VICE-PRESIDENTE

c-sonsim@bol.com.br

"Lá se foi o grande José Alencar, empreendedor nato, exemplar, penso que entrou no governo para segurar a democracia. Um belo presente que Minas Gerais ofereceu ao Brasil"

NELSON PEREIRA BIZERRA / SÃO PAULO, IDEM

nepebizerra@hotmail.com

"Foi-se um bravo. Que sua obstinação e sua bravura nos inspirem"

CARLOS MONTAGNOLI / JUNDIAÍ, IDEM

carlosmontagnoli@uol.com.br

José Alencar morre em SP aos 79 anos

Ele lutava contra um câncer no abdome há mais de 13 anos e havia passado por 17 cirurgias

"Que lição de vida este homem mostrou. Ele nunca desistiu. É a imagem que teremos dele. Descansa em paz, guerreiro."

FERNANDO ANTONIO

"Homem respeitável não apenas pela luta contra o câncer, mas também pela luta pelo desenvolvimento brasileiro."

ONILDO ELIAS DE CASTRO LIMA

"Deus o acompanhe, José. Você foi um exemplo de batalha e bravura. Merece descansar!"

DIEGO DOUZA

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

JOSÉ ALENCAR

Foi com grande pesar que recebi a notícia do falecimento de José Alencar pelo portal de notícias do Estadão. Quando se fala em exemplo de vida e lutar pela vida, a primeira pessoa que me vem à mente é Alencar.Durante os 13 anos de tratamento contra um câncer, ele sempre demonstrou entusiasmo e disposição em lutar pela vida, afinal "essa é a nossa missão", como ele mesmo dizia. Numa de suas entrevistas ele disse: "se eu morrer hoje, morro feliz".E ele morre feliz por saber que sua missão foi cumprida, ou seja, a missão de "viver e não ter a vergonha de ser feliz".

Yuri de Oliveira Pereira yoliveirapereira@ig.com.br

Guarujá

LUTA CONTRA O CÂNCER

Foi-se um herói na luta contra o câncer. Foi-se um verdadeiro amante da vida. Lutou por ela até o fim. Permanecem os heróis que lutaram ao seu lado todo o tempo. No final de 2009 em entrevista à rádio afirmou a respeito do tratamento que recebia: "porque sou vice-presidente da República e os brasileiros todos deveriam ter um tratamento como este que tenho tido. Pode estar certo, se tivessem, a expectativa de vida no Brasil já seria outra". Que sirva de inspiração a quem diz cuidar da saúde no Brasil

Luiz Nusbaum lnusbaum@uol.com.br

São Paulo

HOJE EXALTADO

São tantos elogios e exaltações ao falecido José Alencar que eu não consigo deixar de me lembrar do samba de Noel que dizia: "meus inimigos, que hoje falam mal de mim, vão dizer que nunca viram uma pessoa tão boa assim". Eu continuo com a minha opinião de que faltou a ele o caráter suficiente para resolver, antes de morrer, o problema da sua suposta filha, que ele se recusou a esclarecer através do exame de DNA.

Ronaldo Gomes Ferraz ronferraz@globo.com

Rio de Janeiro

FÔLEGO DE GATO

Morre o ex-presidente José Alencar, o homem com fôlego de gato. Sua história como empresário foi de sucesso, como vice-presidente serviu de ponte para garantir a Lula espaço entre os empresários. Enquanto vice também teve o melhor tratamento que um cidadão brasileiro sonha, mas não usou sua influencia nem seu cargo para reivindicar melhores condições de saúde aos seus irmãos que sofrem da mesma doença e não têm um tratamento digno. Alencar deixa uma lacuna em sua biografia ao não reconhecer como sua filha Rosemary de Moraes de 55 anos. A justiça divina será feita, e somente José Alencar saberá seu desfecho.

Luciana Lins lucianavlins@gmail.com

Campinas

MORREU, VIROU SANTO

Podem falar o que for e mesmo não concordar, sem qualquer problema, mas não reconhecer um filho (no caso uma filha) é imperdoável e muita falta de caráter. Para isso não precisa de lei, é honrar as calças que veste. E pior é vindo de alguém esclarecido e com tanto dinheiro.

Marcelo de Moura mdemoura@globo.com

São Paulo

CONDOLÊNCIAS

A morte sempre é triste, mas ninguém pode negar a disposição e luta do sr. José Alencar ao enfrentar a terrível doença que foi acometido, por mais de 13 anos, no entanto sempre gozou do melhor atendimento médico do país, em hospital referência na América do Sul, sofreu 17 cirurgias. Porém nos surge a pergunta, será que um simples cidadão brasileiro, sofrendo do mesmo mal, sobreviveria todo esse tempo, sendo atendido pelo SUS? Só por um milagre. A filha fora do casamento terá os seus direitos preservados? Pós morte conheceremos as suas obras e feitos pelo país, mesmo porque pouco ou quase foi divulgado a seu respeito, já que sempre ficou à sombra do ex-presidente. Nossas mais sinceras condolências, descanse em paz.

M. Teresa Amaral mteresa0409@estadao.com.br

São Paulo

LEMBRANÇAS

As lembranças que deixou foram: sua valentia contra o câncer e sua Coteminas ter comprado fardamento militar camuflado da China, visando a ganhar a concorrência de duas fabricantes catarinenses.

Conrado de Paulo conrado.paulo@uol.com.br

Bragança Paulista

NINGUÉM VENCE A MORTE

Nosso ex-vice presidente bem que tentou, mas perdeu num "tie break" jamais visto na história deste país.

Sergio S. de Oliveira ssoliveira@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

ORGULHO DE VIVER

O ex-vice-presidente José Alencar, que acaba de falecer, deixa como seu maior legado a valorização da vida. Nos momentos mais difíceis dentre as 17 cirurgias a que foi submetido ao longo dos últimos 13 anos, eram confortantes suas mensagens de amor a vida, mesmo dentro dos hospitais. Segurava na mão de Deus, com a mesma dignidade no qual tentou servir a Nação!

Com seu sorriso, advertia e estimulava! Por isso, nos curvamos e despedimos deste bravo mineiro, que pela sua luta da alegria de viver, conquistou o respeito e o coração do povo brasileiro! Na paz, sempre!

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

O HOMEM PÚBLICO

A morte de José Alencar tem um significado especial para a palavra honradez,pois esperamos que ela não seja enterrada com o mesmo,pois para a maioria da classe política de nosso país, eis uma palavra que não se encaixa em sua atitudes,sejam de ordem pessoal com a censura aos meios de comunicação ou a improbidade de sua ações.José Alencar foi um homem que entrou para a política única e exclusivamente para ser um marco moral para a mesma,que os que ficam vejam o que foi este grande brasileiro e desejam ser algum dia o que o mesmo foi em honradez,probidade,lealdade e acima de tudo almejando o Brasil acima de tudo.O Brasil perdeu José Alencar, mas ganhou o significado de um homem publico honrado.

Walter Francisco Barros walterfbarros@yahoo.com.br

Araçatuba

A MELHOR ESCOLHA

Quando Lula convidou José Alencar para ser seu vice em 2002 houve quem, no nosso campo político, se perguntasse: mas logo um empresário? Não haveria nome melhor? Agora, quando ele nos deixa, por certo, a resposta está pronta e unânime na garganta e nos corações de milhões de brasileiros. E assim pronta por termos todos tido a oportunidade de conhecê-lo bem. Ele trouxe para a política brasileira o conceito de que um empresário digno, lutador, respeitador de seus trabalhadores e de seu povo, sonhador de um Brasil forte e democrático, de um Brasil para todos, pode sim, ser peça importante na construção da nação brasileira. E no plano pessoal, deu-nos o exemplo da luta pela vida sem trégua fundada em sua permanente e irradiante alegria de viver. Não me recordo jamais de tê-lo visto senão sorrindo, sempre a anunciar seu desejo perene de continuar lutando. José Alencar deu ao País, por fim, enquanto exerceu a Vice-Presidência da República, a tranquilidade sem preço, de que tínhamos, na eventualidade de uma ausência do Presidente, um coração e uma mente a altura do desafio de governar nosso País. Portanto, quando ele agora nos deixa, a resposta é única: não, não haveria nome melhor que o de José Alencar para estar ali, onde esteve, a nos ensinar a viver com dignidade, espírito público e enorme alegria.

Pedro Eugênio, deputado valentinapinheiro@hotmail.com

Brasília

INTEGRIDADE

Depois de 8 anos e mais um quarto, morre o único membro íntegro do governo PT.

Anselmo Carlos Fiorini a.fiorini@ig.com.br

São Paulo

EXEMPLAR

Foi-se ontem, o único exemplo de hombridade, persistência, caráter e honradez, que participou do governo Lula.

Victor Germano Pereira victorgermano@uol.com.br

São Paulo

JOSÉ ALENCAR

O incansável José Alencar pode ter sido vencido pelo câncer, mas sua luz interior, sua vontade de viver, seu amor pela vida e sua vida política ilibada marcaram a nós, brasileiros, e seu exemplo há de perdurar.

Carmine Maglio Neto carminemaglio@yahoo.com.br

São Paulo

DESCANSO E PAZ

O ex-vice presidente da República José Alencar, que vinha travando uma incansável luta pela sua saúde, perdeu no último round, lutou até o fim com muito heroísmo. Mas, Deus é quem sabe da hora de cada um e único que poderá aplicar a ele e a todos os outros em suas devidas horas, sua "infalível justiça". Neste momento de tristeza para toda sua família e amigos, gostaria de saber qual a homenagem fúnebre que os trabalhadores e empresários do ramo de tecelagem irão lhe prestar. Como cristão, peço a Deus que lhe de o descanso e paz eterna merecido.

Benone Augusto de Paiva benonepaiva@yahoo.com.br

São Paulo

ENLUTADOS

A perda do empresário e notável político José Alencar enluta todo o País,não apenas pela dignidade da pessoa,mas sobretudo pelo caráter e dedicação no combate incansável à doença e melhoria das condições de vida dos brasileiros.Perdemos uma grande criatura,cujo descanso representa o encontro com o destino,mas nossos profundos agradecimentos por tudo que ele fez,e que sirva de exemplo para que a nossa classe política tente imitá-lo.

Carlos Henrique Abrao abraoc@uol.com.br

São Paulo

JOSÉ ALENCAR

Morre José Alencar, ex-vice presidente no governo Lulla. Dizer o quê? Como entre políticos poucos se salvam e se ele mereceu, que Deus o tenha!

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

LUTO

Perdemos um liberal. Digno até o último instante, essa gema pura deixou de brilhar na Terra para tornar-se mais uma estrela no céu.

João Menon joaomenon42@gmail.com

São Paulo

EXEMPLO DE CORAGEM E FORÇA

Por 14 anos o ex-vice-presidente José Alencar lutou contra o câncer. Por amor a vida, batalhou constantemente durante esses longos anos. Alencar foi exemplo de coragem e força de vontade. Uma lição a todos nós, brasileiros!

Renata Bueno, vereadora leosuzuki@renatabueno.com.br

Curitiba

UM BREVE ADEUS

O vice-presidente José Alencar foi um exemplo de determinação. Como escoteiro, lembrou da Lei Escoteira nos momentos mais difíceis de sua doença, deixando um testemunho importante e um exemplo aos jovens.

Porque uma vez escoteiro, sempre escoteiro. E a partida de nosso irmão escoteiro José Alencar não é mais que um até logo. Sempre Alerta.

Carlos Battisti, diretor-presidente da União dos Escoteiros do Brasil (Região São Paulo) farneves@gmail.com

São Paulo

LIÇÃO DE VIDA

O ex-vice-presidente José Alencar foi um bravo e um herói. A luta dele contra o câncer é algo que só quem quer viver e ama a vida faz. Merece as homenagens e o respeito de todos os brasileiros. Deu uma lição de vida.

Panayotis Poulis ppoulis@ig.com.br

Rio de Janeiro

AULA DE CORAGEM

"Você não sabe o que é a morte, então você não tem que ter medo da morte. Você tem de ter medo é da desonra, dela você tem de ter medo, isso mata você." Foi em 30 de dezembro de 2007 que o ex vice- presidente José de Alencar mencionou esta frase. Dono de uma trajetória ímpar, este mineiro foi um grande vencedor. Ele, de família modesta e numerosa, começou a trabalhar muito cedo - mas se tornou um empresário de grande sucesso. Dono da Coteminas S.A. a maior empresa do setor têxtil do Brasil e um dos mais importantes grupos econ?micos do país. Um cidadão que acima de tudo tinha a dignidade de um bravo e a coragem de um desafiador. Encarou o câncer de frente, durante 14 anos. Desta vez, no entanto, nos surpreendeu. Admirado e respeitado por todos, Jose de Alencar nos deixou. Ficou um legado de lisura, persistência e humildade.

Uma história impecável de sucesso. Perdemos um brasileiro de fibra. Ganhamos um exemplo imortal.

José Maria Cancelliero, professor e presidente do Centro do Professorado Paulista (CPP) rank@uol.com.br

São Paulo

POLÍTICO MINEIRO

Os sinceros pêsames à família de José Alencar,o homem batalhador,resistente,bom familiar,grande empresário.Deve deixar muita saudade entre amigos e familiares,um mineiro das antigas!Descanse em paz!O Homem político difere do Homem familiar,durante todo seu governo com Lulla,somente criticou as taxas de juros mas,nada de efetivo fez para mudá-las.Compactuou com todo processo do Mensalão,mineiramente nada viu e nada escutou,como o barbudo chefe,não criticou as feiúras que Palocci aprontou,nada viu de José Dirceu,nunca comentou desvios de verbas federais,cédulas em cuecas e meias,apagões por falta de investimentos necessários nem outros escandalozinhos do Governo Lulla.Um político mineiro.

Mauricio Villela mauricio@dialdata.com.br

São Paulo

NÃO CONVENCE

Quando Lula e Dilma viajaram, José de Alencar já estava muito mal, na UTI, desenganado. Toda a choradeira de Lula não convence ninguém.

Maria Cristina Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

LUTA ETERNA

No momento em que o grande brasileiro José Alencar deixa nosso convívio, deixa um legado ímpar para todos nós, seja como cidadão, empresário e ainda como um grande lutador pela vida, colocando suas forças como agradecimento por tudo que conseguiu. Aos familiares e amigos nossas especiais condolências.

Dalton Antonio Schultz Gabardo gabardoadvogado@onda.com.br

Curitiba

JOSÉ ALENCAR

José de Alencar! Uma grande e inesgotável lição de vida. Descanse em paz.

David Neto drdavidneto@uol.com.br

São Paulo

MAIS UM HERÓI

Respeitando naturalmente a dor de seus familiares, ainda não pude compreender do porque de se construir mais um herói. Necessito das seguintes respostas para entrar neste bloco de aduladores.

1) Suas aplicações financeiras rendiam quanto?

2) Quantos funcionários tinha, e qual era a média salarial dos mesmos?

3) O que fez de bom para o país além de ter puxado o saco de lulla?

4) Quais as providências que tomou, afim de proteger a indústria têxtil da inundação de produtos

Chineses?

Enfim com estas respostas poderei realmente entender se este homem teve a dimensão que estão dando a ele.

Cesar Romero Galardo crgalardo@terra.com.br

São Paulo

UM BRASILEIRO EXEMPLAR

O vice-presidente José Alencar foi um dos mais bem acabados exemplos do que é um brasileiro. De origem humilde, foi empreendedor e construiu um sólido grupo empresarial. Em sua trajetória, gerou oportunidades de negócios, criou novos empregos e com isso distribuiu riqueza da forma que melhor conhecia: o trabalho. No campo político, buscou o diálogo e o entendimento antes mesmo de qualquer confronto. Foi inovador e moderno ao mostrar que empresário e trabalhador poderiam cooperar com muita proximidade, ao ser o vice-presidente da República nos oito anos do governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva. Seus inúmeros exemplos de homem empreendedor e conciliador, para citar somente dois, serão seguidos por todos aqueles, brasileiros como ele ou por adoção, buscam o desenvolvimento dos povos.

Jalal Chaya, presidente da Câmara Brasil Iraque fernando@argonautas.com.br

São Paulo

EMPREENDEDOR EXEMPLAR

O vice-presidente José Alencar foi uma figura pública importante na história recente do Brasil. Empresário empreendedor, foi um exemplo de homem de negócios servindo de guia, com sua determinação e força de vontade, para diversos novos empreendedores distribuídos por nosso País. O trabalho incessante e a fé em si mesmo e nos demais que o cercavam sempre estiveram presentes em todos os momentos de sua vida. Seu compromisso com o progresso fez dele um dirigente político e empresarial que, com suas ações em favor do desenvolvimento do Brasil, generosamente beneficiasse todos os brasileiros. Foi político e empresário com as melhores qualidades de cada uma das funções.

Rafael Wolf Campos, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (ANFIR) fernando@argonautas.com.br

São Paulo

JOSÉ ALENCAR

O Brasil perde um grande homem, notável estadista. Que Deus dê a todos nós força para suprir a dor de sua ausência.

Paulo Maluf, deputado rocha_so@uol.com.br

São Paulo

VALE

Os governos Lula/Dilma venceram a batalha pela queda de Roger Agnelli mas por outro lado perdeu o Brasil, perdeu a eficiência, a boa gestão da coisa pública ou privada e perdem as exportações brasileiras, cuidado para não perdermos a guerra da competitividade internacional. Parabéns ao Bradesco por suportar por tanto tempo a pressão do governo federal e tenho certeza que o "mercado" irá querer um profissional competente e de destaque como Agnelli.

Roberto Saraiva Romera robertosaraivabr@gmail.com

São Bernardo do Campo

ASSIM NÃO VALE

O governo quer a Vale, assim não vale. De que adiantaram todos os resultados positivos da maior produtora de minério de ferro do mundo? A camarilha vai se apoderar da Vale para abocanhar seu caixa deixado por Roger Agnelli nos 10 anos de excelente gestão. Só no Brasil, uma empresa que gera lucros e é eficiente volta às mãos do governo por simples capricho do "cara" que deixou o governo, mas tem em seus subalternos a garantia de que seus pedidos serão atendidos na íntegra. Onde estão a Justiça nessa hora e o Congresso foram cooptados? Só pra saber.

Izabel Avallone izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

DILMA, A VALE E A SOMBRA DE LULA

Desfecho lamentável na questão da Vale do Rio Doce, pois esse não deveria ser um assunto de governo. A presidente Dilma, deveria sim demitir o seu ministro da fazenda, que vem cometendo equívocos sequentes, como a compra de posição no Banco Panamericano pela Caixa Econômica, inflação acima do previsto, ações ineficientes no câmbio, etc. No Brasil é costume dos governantes procurar atos que não lhe dizem respeito para desviar atenção dos reais problemas existentes e que não se solucionam. Tomara a Vale não se equipare a ineficiência da Petrobrás, com prejuízos aos acionistas e ao País.

Ademar Monteiro de Moraes ammoraes57@hotmail.com

São Paulo

AGNELLI

Lula tentou e não conseguiu degolar Agnelli, desde a crise financeira de 2008. Se o desempenho de Agnelli não é satisfatório cabe aos acionistas da Valle afastá-lo. É no mínimo constrangedor o ministro da Fazenda procurar às escondidas o dono do Bradesco, maior acionista da Valle e pedir a cabeça de seu presidente. Um descabido gesto ditatorial. Se o governo não respeita o direito de uma empresa privada de ser administrada por seus acionistas, imagine como age em empresas públicas, usadas para abrigar aliados e políticos derrotados nas urnas, enfim, usadas em toda sorte de negociações de interesses de quem está no poder.

Carlos Iunes carlosiunes@bol.com.br

Bauru

TROCA DE EXECUTIVOS NA VALE

Governo vence a queda de braços. Bradesco entrega a cabeça de Roger Agnelli - Presidente da Vale para Dilma, que em troca, aprovará Decreto alterando de 14% para 45% o limite de investidores estrangeiros no capital, com direito a voto. Quem ganha? - Acionistas do Bradesco. Quem perde? Acionistas da Vale, a PREVI e o como sempre o povo/contribuinte!

João Batista Piovan jb@reunidaspiovan.com.br

São Paulo

‘HONORIS CAUSA’

Gostaria de saber qual a origem e, principalmente, a importância que o título de ''Honoris Causa'' tem para o agraciado. Ainda não decorreram os primeiros cem dias de governo e a presidente Dilma se ausenta do Brasil, para, em Portugal, acompanhar o seu criador Luiz Ignácio, que receberá o título de ''Doutor Honoris Causa'', da Universidade de Coimbra. No momento, Portugal atravessa uma crise econômica e política bastante grave,mas, mesmo assim, a cerimônia foi mantida. Uma trupe de autoridades faz parte desse ''holliday'', que mais parece um programa adredemente preparado para manter Lula nos holofotes até 2014. Com tanta agitação pelo mundo, nada como um convescote ultra-marinho. Portanto, ''velas ao vento'' e loas ao nosso ''avozinho''.

Jair Gomes Coelho jairgcoelho@gmail.com

Vassouras (RJ)

PIADA DE PORTUGUÊS

Depois os patrícios reclamam das piadas de português. Dar essa condecoração ao rei Lulla, pela luta da democracia?Onde? Na Líbia? No Irã? Aos ditadores africanos? Ou aos irmãos Castro, em Cuba? Ele é doutor honoris causa apenas em 171, mentiras, etc. Cadê a autossuficiência da Petrobrás?

Roberto Tavares robertocps45@hotmail.com

São Paulo

ATÉ QUANDO?

O fantasma do "cara" passeia pela mídia do País diariamente. Xô, fantasma. Dr. honoris causa em Coimbra? Lamentável. Querem puxar o saco de quem? "Quousque tanden abutere ‘oh cara’ patientia nostra"?

Luiz Carlos Cunha luiz.cunha@terra.com.br

São Paulo

MÃE PORTUGAL

Desculpem-me os portugueses, mas entregar título "honoris causa" ao desocupado Lula Lelé, com a presença da guerrilheira Dilma Rousseff, sob os aplausos do Zé Dirceu ( Alí Babá) e seus bem mais de 40 ladrões (Palocci, Genuíno, João Paulo Cunha, Marta Suplício, Mercadante, Sarney, Collor, Jader, Idelí Salvatti, etc...), só poderia ser lá no "picadeiro" de Lisboa. Infelizmente, o país de Coimbra está em decadência moral e intelectual como todos estamos aqui, no Brasil!

José Alberto de Paiva alpai12@yahoo.com.br

São Paulo

CRISE

Pelo visto, a crise na terrinha está pegando. A continuar o aperto, e até por paridade, a famosa universidade portuguesa vai acabar laureando o nosso deputado Tiririca. Haja diploma...

Nelson Carvalho nscarv@gmail.com

São Paulo

MAIS UM

Só falta agora a Universidade de Coimbra oferecer o título de Doutor Honoris Causa ao Tiririca.

Candida L. Alves de Almeida almeida.candida@gmail.com

São Paulo