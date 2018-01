Cartas - 31/08/2010

Poder transformador

José Dirceu, bem antes do término das eleições, já manobra intensamente nos bastidores para barrar uma possível indicação de Antônio Palocci para o Ministério da Fazenda ou Casa Civil, no futuro governo do PT. José Serra afirma que Dilma Rousseff, presunçosa e convicta de sua eleição, já se senta na cadeira de presidente. Lula trabalha ativamente para formar a base aliada no Senado, certo de que sua pupila vencerá. A volúpia pelo poder é tão intensa e inebriante na militância petista que nem lhe passa pela mente que o tiro pode sair pela culatra quando se alardeia uma vitória antecipada. A busca pelo poder faz coisas inimagináveis. Transforma até uma mulher que nunca mostrou um sorriso na vida e agora se exibe toda sorridente e amável, postulando a Presidência do País. Ah, o poder!

A PARTILHA

Já estão disputando espaço num futuro governo Dilma. Vamos assistir de camarote à partilha do pão. Quem vencerá? Apostemos: o bisbilhoteiro do sigilo bancário de um humilde caseiro, o administrador do mensalão ou aquele que muito se deve "temer"? Mas podemos ficar tranquilos: o povo não será esquecido, as migalhas serão jogadas em abundância.

NOVO CÓDIGO

Processo civil

Excelente e inquietante o artigo do jurista Clito Fornaciari Júnior sobre o anteprojeto do Código de Processo Civil (27/8, A2). Considero positivas as preocupações que o artigo desperta na comunidade, eis que o anteprojeto até sua edição foi escassamente divulgado e o que dele hoje se conhece não parece atender aos objetivos de uma boa distribuição de justiça. O que parece ser absolutamente necessário é que o projeto seja primeiro divulgado com amplitude e em seguida submetido a criteriosos exames dos especialistas, em especial dos advogados que militam no dia a dia forense, que conhecem e sentem no cotidiano as agruras do processo. E, o que é relevante, tudo isso deve ser feito visando a estudar o tema com calma e sem precipitações desnecessárias, que podem - como já aconteceu - redundar em surpresas desagradáveis. Afinal, trata-se de código que vigorará em todo este imenso e diversificado Brasil. A questão fulcral reside de fato, como nota o artigo, em fatores que não dizem respeito à lei propriamente dita, apontados pelo professor Clito, pois é sabido que o código de 1973, de lavra do professor Alfredo Buzaid, representou enorme evolução e continua a desempenhar excelente papel. Mudanças podem ser positivas, mas jamais feitas de afogadilho e não há por que, de inopino, submeter legislação de tal alcance e envergadura a prazos restritos de análise.

COPA 2014

Estádio do Corinthians

Fico feliz ao saber que desta vez parece que o Corinthians terá um belo estádio, construído em Itaquera e que deverá ser o palco da abertura da Copa 2014. Pelo jeito, prevalecerá a imposição autoritária do presidente da CBF ao São Paulo, clube que vem contestando seu método de reeleição e permanência na entidade máxima do futebol brasileiro. Pena que a maioria dos clubes se comprometa com o presidente da CBF. Andrés Sánchez, presidente do Corinthians, parceiro do indesejado Ricardo Teixeira pela maioria absoluta dos brasileiros, diz que na construção do estádio corintiano não deve entrar dinheiro público. Ora, sr. Sánchez, isso é historinha para fazer boi dormir! Os empresários da construção civil conhecem muito bem o caminho do BNDES. Adeus, milhões do contribuinte!

"Se não der certo com o Corinthians, a abertura não será em São Paulo", disse o prefeito Gilberto Kassab. Eu não sei a quem ele quer enganar. Tendo uma zaga composta por Lula, corintiano roxo, Ricardo Teixeira, presidente da CBF, Andrés Sánchez, presidente do Corinthians, que foi também (olha só) presidente da comitiva da seleção brasileira na Copa de 2010, e agora o próprio Kassab, a hipótese de se perder esta pendenga é praticamente nula.

Estádio e Autódromo de Interlagos - desculpem-me, corintianos e políticos, mas R$ 300 milhões mais US$ 150 milhões não darão nem pra começar. Preparem-se, paulistas, vêm aí mais IPTU, impostos estaduais, pedágios, tarifas de ônibus, de metrô, etc.

Essa parceria romântica entre Lula, CBF e Corinthians não está cheirando bem. É bom prevenir os outros clubes da possibilidade de interferência da entidade para dar ao clube um campeonato este ano. Afinal, se não ganhar nada no ano do centenário, o clube não vai ter o que comemorar...

DEFICIENTES VISUAIS

Adeus a Dorina Nowill

No momento em que o brasileiro está cada vez mais carente de valores éticos, a perda da professora Dorina Nowill, referência de cidadania e amor, fica mais dolorosa. Sem alarde, ela soube fazer a diferença, e de fato fez, com coragem, eficiência e respeito. Como ninguém, soube alimentar nossa esperança de vermos o Brasil se desenvolver com o apoio de mentes iluminadas que desconhecem limites e encaram os desafios como verdadeiros incentivos. Nosso adeus a quem nos deixou como legado sua dignidade. Exemplo de vida para todos nós.

PIONEIRA

Recebi com tristeza a notícia da morte de Dorina de Gouvêa Nowill. Ela deveria ter ganho o Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho com deficientes visuais. Era uma pioneira, de quem nos devemos orgulhar. Apesar da limitação visual, Dorina era uma gigante. O Brasil sentirá a sua falta.

"Entre José Dirceu e Antônio Palocci, sou muito mais Palocci. Sem dúvida"

OLYMPIO F. A. CINTRA NETTO / SÃO PAULO, SOBRE A DISPUTA

DE PODER SE DILMA ROUSSEFF FOR PRESIDENTE

"Com Dilma na Presidência, só Palocci salva!"

SERGIO S. DE OLIVEIRA / MONTE SANTO DE MINAS (MG), IDEM

"Uma vez mais José Serra, Gilberto Kassab e Alberto Goldman ludibriaram

o povo de São Paulo"

HELOÍSA DE OLIVEIRA MAGLIO / COTIA, SOBRE O ESTÁDIO DO CORINTHIANS

TEMA DO DIA

Índio faz mobilização pró-Serra por e-mail

Vice do tucano convoca eleitores para "virar o jogo"; Ibope dá 24 pontos de vantagem à Dilma

"Serra tem boa biografia que precisa ser divulgada. Muita gente não vê propaganda. O eleitor tem de pegar o panfleto e ler."

LUIZ CORREIA MENEZES

"O PT virou a "Igreja Universal" da política, tal o nível de lavagem cerebral que promove nos seguidores. Perdem a sensatez."

CLÓVIS JÚNIOR

"Estará se culpando por ser um dos grandes causadores do fracasso nas pesquisas? Sempre que abre a boca, Dilma sobe."

DJALMA QUERINO DE CARVALHO

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

NOVO ESTÁDIO

Como corintiano não estou gostando nada desse tal estádio surgido do nada. Até anteontem os oficiais de Justiça amanheciam na porta do Andrés Sánchez, entregando notificações de cobrança, e, de repente, inventam um estádio para sediar a abertura da Copa 2014! Qualquer coisa que envolva Ricardo Teixeira e Lula num mesmo saco só pode cheirar a mutreta das grossas. Resalvo que a observação quanto a Lula só será válida se for mesmo verdade que ele é que fará o anúncio oficial. Como a Odebrecht também não é flor que se cheire, desconfio que o custo dessa obra já está incluso em alguma concorrência vencida ou a vencer pela dita cuja, o que significa que quem pagará a conta será o contribuinte de sempre.

''O CORINTHIANS SALVOU A COPA''!

O ''cara'' não perde nenhuma oportunidade eleitoreira, o ministro dos Esportes, Orlando Silva Jr., comemora e os corintianos, também: a abertura da Copa será em São Paulo. No estádio da Nação.

POLÍTICA E ESPORTE

Os políticos brasileiros estão no mesmo caminho dos dirigentes e cartolas dos esportes.

Nos esportes, com falcatruas e dinheiro sujo, afastaram os aficionados e ficaram com os alienados. Estão quebrados.

Na política, com mensalão, caixa-2, dossiês, mentiras, bravatas e aparelhamento, ficarão com a escumalha. Pagaremos a conta, mas não será por prazo indeterminado.

MAIS UMA...

Depois do "trem-bala", vem aí o estádio de Itaquera e as obras nos arredores, transportes e outros gastos. Como temos capital sobrando e não falta dinheiro para saúde e educação, há esgotos e água encanada em todas as casas, tudo bem!

ÁGUA MOLE EM PEDRA DURA...

Água mole em itaquera (itaquera, em tupi-guarani = pedra dura) tanto bate até que fura (o orçamento).

ABERTURA DEFINIDA NA COPA 2010

Pela rapidez das coisas, está claro que o local para abertura da Copa de 2014 foi definido durante a Copa de 2010 entre os presidentes do Corinthians, da CBF, do Brasil (Lula) e da construtora interessada (que, por coincidência, é a maior em obras públicas no Brasil).

Acho que todos os grandes devem ter seus campos, mas a coisa deveria ser mais transparente, o que nunca foi desde o Descobrimento do Brasil (infelizmente).

O desgaste que o SPFC provocou com tudo (CBF, Federação Paulista) e todos (demais clubes) ajudou em muito. Parabéns, sr. Juvenal Juvêncio, o senhor está entrando na história como o maior bobo da corte do Brasil, caiu como patinho, o nariz muito em pé não o deixou ver as coisas que estavam na sua frente.

CEM ANOS

Os corintianos podem ficar despreocupados, pois o centenário não passará em branco. Ninguém viu o pênalti (nem o Célio Amorim, juiz, nem Bruno Deiro, jornalista, só o Antero) e o estádio o presidente (elle) conseguiu com a iniciativa privada (quantas obras conseguiu a construtora mesmo?).

PRESIDENTE LULA, CUIDADO COM A VINGANÇA DOS EXCLUÍDOS

O cidadão Lula pode ser corintiano, o presidente da Republica não pode agir como torcedor. Qual cidadão no país do futebol não gostaria de ganhar um estádio novinho, de mão beijada, e ainda por cima sendo palco da abertura da Copa do Mundo? Só os corintianos terão esse privilégio? E o restante da Nação, que não é corintiano?

Resta pagar a conta à empreiteira Odebrecht, que fará muitas obras pelo País, e em troca fará ''de graça'' o estádio do Corinthians!

A vigança dos excluídos (flamenguistas, palmeirenses, santistas, vascaínos, são-paulinos, atleticanos, cruzeirenses, botafoguenses, colorados, gremistas, torcedores do Bahia, Vitória, Sport, enfim, todo mundo que não torce pelo Corinthians) poderá ser nas urnas.

Vamos ver quem tem a maior torcida: Corinthias x excluídos.

BOA TARDE,

Deu no que todo mundo queria, e especialmente Ricardo Teixeira e Andrés Sánchez: o estádio de abertura da Copa 2014 vai ser o da gambazada. Haja dinheiro público para fazer um novo estádio para a Copa, sendo que teremos após o Mundial de Futebol vários elefantes brancos em várias capitais brasileiras. Sem maiores explicações e na surdina, decidiram no Rio de Janeiro onde e como seria o estádio de São Paulo para a Copa 2014. Boa sorte.

É absurdo isso acontecer numa metrópole que já possui várias arenas para a Copa, mas nenhum outro projeto, estranhamente, foi aceito para a concretização do estádio para a abertura do Mundial em São Paulo.

QUEM PAGA?

Para quem pensava que Andrés Sánchez chefiou a delegação brasileira na Copa do Mundo da África do Sul de graça, está aí o resultado. A construtora Odebrecht vai bancar as obras, a primeira etapa está orçada em R$ 300 milhões. Mas, finalmente, quem vai pagar as contas? Provavelmente, nos contribuintes.

NEOBURGUESIA

Pelo comentário do leitor sr. Leonardo Rodrigues (Você no Estadão.com.br, 28/8), o de que com a construção do estádio do Corinthians alguns burgueses poderão, pelo menos uma vez na vida, conhecer o final da Radial Leste, chego à conclusão de que não se fazem mais burgueses como antigamente. Pra mim, burguês que se preza assiste ao futebol pelo PFC, sentado num estofado macio e tomando uísque 12 anos. Pelo visto, os milagres econômicos do governo Lula criaram uma burguesia que não perde seus hábitos antigos. Deve ser a neoburguesia...

GOVERNO VIABILIZA ESTÁDIO

Tudo indica que houve interferência do ''governo petista'', através do

BNDES, para viabilizar a construção do estádio do Corinthians. Como bom

corintiano e avesso às elites (todo são-paulino é considerado grã-fino),

o presidente abrirá os cofres da viúva para financiar mais uma obra

faraônica. Mesmo que a racionalidade orientasse para o Morumbi como

sede da abertura da Copa de 2014, o petismo faz questão de

improvisar... Enfim, não é a Oldebrech que vai realizá-la?

A MALDIÇÃO DE GARANHUNS

Ganso foi falar com o "cara" e vai ficar seis meses de molho. Mais uma vítima da maldição de Garanhuns. Ao Neymar, que acompanhou Ganso na visita, recomendo muita cautela...

BRONCA DE CORINTIANOS

Na sexta-feira (dia 27/8), circulou na versão online do Estadão o meu e-mail com o título ''Corinthians enganador'', criticando o clube pela derrota em Minas e também sobre o Ronaldo, que, a bem da verdade, jogou mesmo pra valer apenas no primeiro semestre de 2009, quando foi fundamental para ajudar o meu Timão a ganhar o Paulistinha e a Copa Brasil, mas não torneios mais fortes, como o Brasileiro e a Libertadores da América. O e-mail atiçou torcedores, que replicaram com mensagens, e dessas a maioria foi para discordar e alguns até ofender ou considerar-me anticorintiano. Nasci em berço corintiano e aos 10 anos de idade já era feliz assistindo, dentro do Pacaembu, ao meu alvinegro sagrar-se campeão do IV Centenário de São Paulo em cima de nosso maior rival, o Palmeiras. Sou tão corintiano que seleção brasileira, para mim, nem existe e pouco ligo se perdeu Copas como a deste ano. No entanto, minha paixão pelo clube não me impede de enxergar uma série de deficiências no elenco atual, no qual, a bem da verdade, apenas quatro ou cinco boleiros merecem estar vestindo nossa gloriosa camiseta. Ninguém mais do que eu deseja ver o Ronaldo voltar a ser pelo menos metade do que foi, que, creio, seria suficiente para fazer de nosso Timão campeão. Como também esperaria dos demais citados que acontecesse o mesmo, mas é bom lembrar que todos estão lá não por amor à camisa, mas porque são muito bem pagos e devem retribuir jogando muito mais do que a enganação atual.

O HERÓI SÃO-PAULINO

É isso. C.q.d. O São Paulo é um time de um jogador só. Ceni é inegavelmente o herói (ou semideus?) são-paulino: além de fazer um gol de falta, ainda defende um pênalti. Coroa de louros para o Ceni. E para que os demais jogadores? Companheiros pernas de pau, isso sim.

FLAMENGO

O Flamengo procura fora a solução que tem em casa. Parreira, Silas ou seja lá quem for precisa de um tempo para fazer o time engrenar. O Flamengo tem pressa e Zico é a solução. Tem carisma, amor ao clube, larga experiência internacional e nos últimos meses acompanha de perto os treinamentos, contratou as peças que faltavam. Assim, basta assumir e tudo se resolve. A mesmo torcida que exigiu a saída do Rogério Lourenço, garanto, será unânime na aceitação de Zico. Acorda, presidenta.

INCOMPETÊNCIA

Rubens Barrichello, no seu 300.º GP, mostrou porque nunca será um piloto no nível dos grandes corredores do Brasil, exceção feita à sua performance financeira. Não conseguiu nem completar uma volta no último GP, dirigindo com pista molhada, considerada uma de suas predileções, e ainda, ao atingir a traseira do carro do Alonso, não conseguiu tirá-lo da corrida, mas ele mesmo foi o primeiro a abandonar a prova. Em tempo: soube disso pela imprensa, pois, após o caso Alonso & Massa, reservo as minhas manhãs de domingo para coisas mais interessantes.

PREFEITURA

Sr. prefeito, agora que está trabalhando muito nas eleições que se aproximam, aproveite e trabalhe também para obras que envolvam a próxima temporada de enchentes em São Paulo! Não se esqueça de que em breve começam as chuvas por aqui e não aceitamos mais desculpinhas bobas.O senhor teve muito tempo para planejar a cidade sobre este gravíssimo problema. Como não conseguiu arrumar os buracos, o trânsito insuportável, a falta de segurança e de iluminação, faça esta cidade funcionar no verão. São Pedro já não aguenta mais levar tanta culpa pelas enchentes!

ELEIÇÕES

Orestes Quércia, quando governador, teve a capacidade de quebrar o Banco do Estado de São Paulo. A eminência parda do PMDB, há muito afastada dos holofotes da política, eis que reaparece, com a maior ''cara de pau'', como candidato a uma ''boquinha'' no Senado.

É brincadeira?! O eleitor paulista é inteligente e tem muito boa memória.

Você já era!!!

ALOYSIO E O SENSO COMUM

A sensibilidade política de Alysio Nunes Ferreira, candidato ao Senado, ficou ainda mais clara ao exibir no horário eleitoral grauito o presidente Fernando Henrique Cardoso, cujo governo tem sido vilipendiado injustamente pelos candidatos do PT e, sem razão plausível, omitido pelo PSDB.

RELAXEM E GOZEM

No horário eleitoral, Marta Suplicy declara que será o braço direito de Dilma Rousseff. Parece esquecer-se de que um senador representa o Estado pelo qual foi eleito, lutando por suas causas. Quem sabe, para nós, paulistas, restará ouvir o que ela costuma falar nos momentos difíceis: relaxem e gozem!

FHC NA CAMPANHA DE SERRA

O presidente Lula teme o ex-presidente Fernando Henrique. E não é para menos!

Fernando Henrique venceu-o em duas eleições no primeiro turno e foi o melhor presidente da República desde Deodoro da Fonseca. Continua sendo após seu sucessor.

Para neutralizá-lo Lula inventou comparar seu governo com o do seu antecessor, como tema de campanha. Seus coreligionários do PSDB, sem perceberem o jogo do Lula, aconselharam-no a ficar em silêncio. As pesquisas para avaliação das intenções de voto para a eleição presidencial de outubro próximo refletem o sucesso dessa iniciativa.

Fernando Henrique deve entrar na campanha eleitoral sem temor e dizer por que apoia o Serra e o Alckmin. O brasileiro gosta de recomendação pessoal, não só para candidatos, como de profissionais em geral.

Fernando Henrque, Serra e correligionários do PSDB, vamos reverter o resultado destas pesquisas, não caindo nesta armadilha do Lula e do PT.

ESTADISTA

Serra,escondeu Fernando Henrique Cardoso de sua campanha e está para perder a eleição, até em São Paulo.

FHC incomoda muita gente, de Lula ao PSDB, por sua aristocracia, intelectualidade, sucesso e competência, aos moldes de presidentes americanos do Partido Democrata, como Kennedy, Clinton e Obama.

APOSENTADO EUFÓRICO

Não estou cabendo em mim de tanta euforia com a campanha eleitoral deste ano.

Como aposentado, estou animadíssimo com tanta lembrança que esses maravilhosos homens públicos têm dedicado à minha categoria. Quanto carinho, quanta preocupação. Independentemente do candidato, do partido ou das coligações partidárias. Todos, unanimemente, manifestam suas intenções de nos amparar, abraçar nossa causa com tanta devoção que minha emoção é incontida. Estou vislumbrando um horizonte irrepreensivelmente digno, próprio mesmo de quem contribuiu como seu suor para a construção deste país, que lutou com dignidade para honrar seus compromissos de cidadão e patriota.

Elevo minhas mãos aos céus para agradecer a Deus por não me sentir abandonado, como também pedir ao Senhor que vele pela saúde desses pobres homens, pois os candidatos das eleições anteriores foram irremediavelmente acometidos de amnésia e nós, os aposentados, apesar de todo o carinho e lembrança manifestados naquela ocasião, acabamos esquecidos e ignorados nestes últimos quatro anos.

DEDETIZAÇÃO

Ao dizer que Dilma se sentou na cadeira antes da hora, Serra demonstrou ter memória curta.

Quem procedeu assim foi um tucano ilustre, Fernando Henrique Cardoso, o que levou o vitorioso Jânio à dedetização da cadeira, no ato da posse.

ABSURDO

Como pode o presidente sancionar a Lei Maria da Penha e ir à televisão pedir voto para candidato a senador que bate na mulher?

HÁ ALGO DE PODRE NO REINO DA DINAMARCA

Ninguém jamais desperdiçou uma oportunidade tão propícia de desmascarar o governo Lula como o Serra! Ele não menciona o mensalão, a falta de construção de hidrelétricas, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos; os cartões de crédito corporativos, Waldomiro Diniz ou os assassinatos de Celso Daniel e do Toninho do PT. Talvez os aloprados realmente tenham descoberto algo de "podre" em sua biografia!

CADEIRA DE PRESIDENTE

Não há no Brasil, e principalmente o Estado de São Paulo, após Fernando Henrique Cardoso, grandes estaditas que possam fazer oposição e frente ao PT. Os atuais nem ao menos '' meia boca '' são. José Serra, atual candidato e suposto grande concorrente, é fraco e, vergonhosamente, perderá a eleição no primeiro turno. Por maior que seja seu esforço, sua figura não transmite firmeza nem confiança e num confronto direto perderia até para o Tiririca. Melhor seria sair agora, de fininho, à francesa, ou como se dizia antigamente na várzea: peça para ir ao banheiro e saia - com o que evitaria vexame maior.

O ABSOLUTO

Nem o próprio Lula esperava vencer a "oposição" com tamanha facilidade e poder eleger Dilma no primeiro turno. Deslumbrado com essa certeza, ele se sente absoluto e debocha abertamente da democracia, arrependido por não ter enviado uma "emendinha" para o terceiro mandato... O que ele não está avaliando é o tamanho da dívida que assumiu para que o povo elegesse uma total desconhecida. Quando a decepção começar, a cobrança será muito mais dura do que ele imagina. Se em 2002 a esperança venceu o medo, em 2010 a ilusão está vencendo a razão...

O BRASIL CEGO

O brasileiro está cego, surdo e, principlamente, anestesiado...

Aqueles que recebem as migalhas do governo (Bolsas-Família da vida... tão combatidas pelo próprio Lulla no governo FHC) se acomodam. Alguns privilegiados que nunca ganharam tanto dinheiro antes vendem sua consciência e desprezam nossa efêmera democracia. O garrote está sendo colocado em nossos pescoços e, nas rodas de conversa, nota-se que a população ''não está nem aí'', preocupando-se somente com seus interesses mesquinhos do dia a dia. Olhar um pouco adiante, no que se delineia num futuro próximo, nem pensar...

EM QUEM VOTAR PARA PRESIDENTE?

Não sou político, não sou de direita nem de esquerda, o que importa é o nosso país. Com um território de dimensões continentais e uma população de mais de 190 milhões de habitantes, de esmagadora maioria católica, certamente avessa a atos de extremismos, o Brasil caminha para ser, em breve, uma das nações mais importantes do mundo. Por isso, o Brasil precisa e merece ter um grande presidente.

Com tamanha população, o Brasil, certamente, possui muitas pessoas, homens ou mulheres, educadas, corretas, cultas, dedicadas e dispostas, plenamente qualificadas para exercer o elevadíssimo cargo de presidente da República. Contudo, a poucos dias das eleições, os brasileiros se veem obrigados a fazer sua escolha entre os três principais candidatos: Dilma, Marina e Serra. Em qual deles devemos votar?

Marina é uma pessoa maravilhosa. Educada, correta, culta, lutadora, talvez só lhe falte a indispensável força para o exercício de tão pesada função. Dilma é uma ex-ativista de esquerda. Anistiada, ela tem pleno direito de se candidatar e de se eleger. Entretanto, Dilma não foi escolhida por seu partido, o PT. Educada, culta, ela foi escolhida, à revelia do partido, pelo próprio presidente da República, o qual tem se utilizado de toda a força da máquina governamental, e por isso já foi até multado, para elegê-la.

O excelentíssimo sr. presidente da República chega ao fim de seu mandato com uma elevadíssima aprovação popular, segundo as pesquisas mais recentes. Deve ter tido, portanto, muitos acertos. Mas cometeu, também, gravíssimos erros. Não impediu que, em seu governo, nos mais altos escalões, ocorressem os lamentáveis "mensalões", ignorou as invasões dos "sem-terra", criou Ministérios e agências de necessidade discutível, por evidente empreguismo, etc. E, no âmbito externo, talvez por pura ideologia de esquerda, apressou-se em saudar Sua Santidade, o papa Bento XVI, em sua chegada ao País, com a afirmação inoportuna e desnecessária de que "...o Brasil é um país laico...", interveio, de forma descabida, na política interna de Honduras, não reagiu à ocupação de áreas da Petrobrás na Bolívia, permitiu que o Paraguai questionasse o Tratado de Itaipu, etc. Teme-se que, se eleita, Dilma vá insistir em repetir os mesmos graves erros do atual presidente, abandonando a linha tradicional do Itamaraty e em desacordo com a maioria esmagadora do povo brasileiro.

O candidato Serra, educado, correto e culto, já foi governador do Estado de São Paulo, possui larga experiência e qualificação necessária para ser o presidente da República. Se eleito, ele, certamente, tentará corrigir os graves erros acima apontados.

BAIXO NÍVEL

No texto Oposição equivocada (30/8), José Dirceu, com sua arrogância habitual, pergunta se Serra ''seguirá baixando o nível até comprometer sua biografia''. Fico aqui aguardando sua reação à frase ''a oposição é um bando de picaretas'', do excelentíssimo sr. presidente da República.

FALTA COMPOSTURA

Ministro de Estado chama adversário político de besta. Presidente da República chama adversários de picaretas e chantagistas. É este o Brasil que queremos e merecemos?

REGINA DUARTE ESTAVA CERTA

O comportamento do Lula para que sua candidata seja eleita "presidenta" da República é uma ofensa à população brasileira.

Ele está transformando o País no quintal de sua casa.

As consequências serão desastrosas para a democracia de nosso país.

Isso só nos faz lembrar quanto Regina Duarte, em passado muito recente, estava certa em demonstrar seu medo com a eleição do Lula.

A HISTÓRIA SE REPETE?

Há alguns anos passados um político, com altíssima popularidade, no afã de fazer seu sucessor na Prefeitura de São Paulo, fez a seguinte declaração em propagandas eleitorais: "Se ele não fizer um excelente governo, vocês nunca mais votem em mim."

A criatura praticamente destruiu a carreira política de seu criador, pois a partir daí se iniciou a decadência daquele que hoje tem dificuldades até para se eleger deputado.

Qualquer semelhança com o que estamos vivendo no momento em relação à disputa presidencial não é mera coincidência. Que o criador atual ponha as barbas de molho se não quiser ser destruído por sua cria.

MENSAGEM AO ÍNDIO

Apareça e fale mais no horário político do PSDB. O senhor é jovem e já mostrou a que veio. Assim, poderá arrebatar uma juventude que anda meio desiludida da política e dos políticos. Faça o papel que o ex-governador Aécio deveria estar fazendo se apoiasse verdadeiramente o Serra. Pegue facão e borduna e parta para cima dessa situação, que só quer se perpetuar no poder para continuar fazendo maracutaias. Partilhando com a companheirada as benesses de um poder construído em cima de um processo engenhoso de cooptação de instituições e das massas. O Brasil não merece ser governado indefinidamente por políticos oportunistas. Reaja! Não tenha medo de mostrar o nosso passado, inclusive mostre a história e os personagens dos quais não podemos nunca ter vergonha, porque as fichas são limpas.

AVISO AOS BRASILEIROS

Preparem seus corações, principalmente seus estômagos. Se os institutos de pesquisa estiverem certos, em breve o Brasil poderá receber oficialmente, para a festa da posse de Dilma, grandes estadistas como Fidel "paredón" Castro, Hugo "liberticida'' Chávez, Evo "cocaleiro e invasor da Petrobrás na Bolívia'' Morales, Rafael "calote na Odebrecht e no BNDES'' Correa, Cristina ''inimiga da imprensa'' Kirchner, Fernando "o bom negociante de Itaipu'' Lugo, Mahmoud "perigo nuclear e apedrejador de mulheres" Ahmadinejad, Kim ''ameaça de guerra contra o Ocidente'' Jong-il e toda a casta de ditadores africanos que adoram jogar aos jacarés seus opositores. Esses são alguns representantes de países com quem o Brasil intensificará suas relações políticas, comerciais e culturais se o plano traçado pelo assessor de Lula para Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia, der certo.

FIM DO SIGILO DA RECEITA

Com o último escândalo petista, agora com o acesso ao sigilo fiscal de cidadãos brasileiros e sua divulgação, é de esperar que completem o trabalho fazendo com que os Correios violem as correspondências e o Corpo de Bombeiros vá apagar incêndios com gasolina...

FICHA LIMPA SÓ NAS PRÓXIMAS ELEIÇÕES

Não se trata de gostar ou não. De querer ou não querer. Mas, do ponto de vista estritamente legal, as sanções previstas na Lei da Ficha Limpa só poderão ser aplicadas a partir das próximas eleições.

Todos os especialistas entendem que não se podem sacrificar princípios basilares do Direito como a reserva legal e a irretroatividade da lei, mesmo levando em conta os excelentes propósitos do projeto Ficha Limpa.

Uma lei nova jamais poderá retroagir para prejudicar quem incorreu nos crimes nela tipificados. Pode até não ser direito, mas é perfeitamente legal e encontra amparo na Constituição brasileira e de todos os países democráticos do mundo.

A irretroatividade da lei é fundamental ao Estado de Direito e é a maior garantia com que podem contar os cidadãos de uma nação civilizada.

O ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello, que também é membro do Tribunal Superior Eleitoral, mostrou seu profundo conhecimento do Direito ao afirmar magnificamente: "A primeira condição da segurança jurídica é a irretroatividade da lei. Sem a irretroatividade da lei a segurança jurídica passa a ser uma balela, algo simplesmente jurídico, simplesmente formal."

No mesmo sentido se manifestou outro ministro do STF, Gilmar Mendes, quando disse que "qualquer mudança legislativa causa um sentimento de indefinição jurídica".

Isto não quer dizer que os juristas que assim se manifestam sejam contrários à Lei da Ficha Limpa, mas antes de tudo são a favor da ordem legal e do Estado de Direito. Gilmar Mendes lembrou que os julgadores terão de estudar claramente o assunto, pois, "quando se optou por fazer essa lei em um período próximo a eleição, sabia-se que teríamos esse quadro de insegurança". E conclui afirmando que "certamente haverá prudência, por parte do tribunal. A jurisprudência está associada à prudência, para não haver prejuízos".

Realmente, se as cominações previstas na Ficha Limpa forem aplicadas nestas eleições, estaremos violentando garantias legais previstas na Constituição federal e abrindo um gravíssimo precedente em nossa ordem jurídica.

Por tudo isso, creio firmemente, que nossa mais Alta Corte de Justiça, o Supremo Tribunal Federal,quando for examinar a questão, decidirá de acordo com o que preveem a Constituição e os princípios consagrados no Direito.

O que fazer, então, para punir já, nestas eleições, os políticos ficha-suja e impedir que sejam eleitos?

A resposta está ao alcance de todo e qualquer eleitor: não votando neles.

Dessa forma simples e direta, votando só em candidatos que têm ficha limpa, nós, eleitores, resolveremos o assunto de maneira rápida, sem ferir os princípios do Direito e sem esperar pelas decisões da Justiça.

CARREFOUR LIMÃO

Li no caderno de Negócios (N6) de ontem um making of sobre os ''35 anos de abertura da primeira loja no País'' e ''remeter os consumidores ao tempo da chegada dos franceses ao Brasil''. Isto é, remetemos muito lucro para a matriz na França. E agora essa mesma matriz que manda comemorar os 35 anos com grandes verbas de publicidade ''manda'' uma ordem de corte de custos, e o primeiro corte são as aulas de ginástica da terceira idade, nem duas vezes por semana. Corte radical, sem conversa. O gestor, sr. João, não quer conversar com os velhinhos. A matriz mandou e eu obedeço... Mandei e-mail e a resposta é a mesma... a matriz! Para a matriz francesa, tudo, e para o consumidor brasileiro, NADA. Continuamos sendo explorados em pleno século 21. Hoje, dia 31, é a nossa última aula e amanhã, 1.º de setembro, começa a festa na unidade Pinheiros... Et vive la France!

