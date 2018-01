Empréstimo

Bolsa cai 6,9% na semana, por medo de calote grego, e vem o governo Lula e empresta US$ 286 milhões. Temos dinheiro sobrando e aqui nada falta! É fácil fazer média com dinheiro do povo.

THOMAS PRESCH

tpresch@uol.com.br

São Paulo

A Grécia é aqui

Enquanto nosso sistema de saúde se degrada a cada dia, enquanto nossa segurança é pífia, enquanto nossa educação se compara aos níveis mais baixos do planeta e enquanto nossas estradas continuam a causar mortes pelo estado de abandono, o ilustre apedeuta vai liberar uma pequena fortuna para a Grécia. Cômico, não? Somos "credores" do FMI, mas ninguém deste desgoverno conta qual é o valor real das nossas dívidas externa e interna. Tudo passa batido nesta democracia de petralhas.

CLAUDIO D. SPILLA

Claudio.Spilla@CSpilla.org

São Caetano do Sul

POLÍTICA EXTERNA

Benesses e birras

Em tortuosa linha ideológica, a política externa de nosso país parece que apenas se movimenta em caprichosos devaneios. Se, embora eu não os vislumbre, motivos temos para contrapor às posições dos EUA, certamente não parece justo só empacarmos em desfavor de Honduras. Se estendemos tapete vermelho a Cuba e ao Irã, procurando valorizar sua desgastada figura na comunidade internacional, não vejo razão para a tardia defesa de uma hospedagem que o povo brasileiro pagou e, quando recuperou a democracia aquele país, tornou-se uma personagem folclórica o ex-presidente Zelaya. Assim, o desapego das grandes questões passa a vigorar e nos desgastamos ante os outros povos por ninharias.

JAIRO P. GUSMAN

jairogusman@gmail.com

São Paulo

CAMPANHA ELEITORAL

"Bestas"?

A campanha eleitoral não começou oficialmente, mas nos bastidores corre livre, leve e solta, com direito até a ofensas! O Blog da Dilma, dirigido por simpatizantes, pôs em sua página a manchete: Zé Pedágio pensa que os nordestinos são "bestas" como os paulistas! Sou paulista, com muita honra, assim como tenho amigos nordestinos, dignos e de muita fibra, verdadeiros guerreiros. Gostamos muito do povo do Nordeste, que sempre nos recebe com muito carinho. A que ponto se chega para angariar votos! Não haverá limites, nem leis, para que alguma medida seja tomada? Isso porque a campanha nem começou, mas, vindo do partido que vem, nada nos surpreende.

LÍGIA BITTENCOURT

ligialbc@uol.com.br

São Bernardo do Campo

Pretensão

"Dilma não subiu porque eu ainda não pedi", diz Lula. Deixe de ser pretensioso, presidente.

L. A. B. MORAES

labmoraes@uol.com.br

Santos

Chapa oficial

Dilma convidou Temer para vice. E desde quando essa senhora é amiga de Temer? O PT está convocando antigos desafetos para junto de si, beijando Collor, abraçando Sarney... Isso seria bom ou mau sinal? Boa sorte, birutas!

MAURICIO VILLELA

mauricio@dialdata.com.br

São Paulo

O certo pelo duvidoso

A aposta do PMDB é muito arriscada: em troca do cargo de vice na chapa oficial, sujeita-se a deixar de ser o verdadeiro condutor da política nacional, caso os eleitores decidam punir sua bancada, sufragando-a com menos votos, diminuindo seu poder de barganha. O momento ainda é propício, há CPIs em desenvolvimento, basta unir-se às oposições, expulsando os "aloprados", para colher de imediato os frutos da seara oficial, aparelhada pelo PT...

CAIO LUCCHESI

cblucchesi@yahoo.com.br

São Paulo

OPERAÇÃO WEI JIN

Tuma Jr.

Enquanto se apuram as denúncias, não seria o mais correto afastar Tuma Jr. do cargo? Não se trataria de perseguição, isso até ajudaria no caso de ele ser inocente.

M. DO CARMO Z. LEME CARDOSO

mdokrmo@hotmail.com

Bauru

"Nunca antes neste país" fatos tão escabrosos foram tão comuns aos olhos da sociedade. O secretário nacional de Justiça é amigo íntimo do chefe do contrabando e da pirataria e, com a cara mais cínica, diz que "não sabia das atividades" do contraventor. Os mais velhos já ensinavam: "O exemplo vem de cima." E assim caminhamos, escândalo atrás de escândalo. Mas que ninguém se surpreenda! Ainda faltam oito meses de mandato e muitos fatos semelhantes podem emergir. E, como sempre, com total desconhecimento dos acusados...

SERGIO EDUARDO STEMPNIEWSKI

sergueistemp@uol.com.br

São Paulo

LIBERDADE DE IMPRENSA

"Mídia entre duas culturas"

Decerto que a democracia é um regime das liberdades, inclusive de imprensa (5/5, A3). É, porém, questionável a tentativa de a imprensa confundir liberdade de expressão, que é de todos, com liberdade de imprensa, específica dos jornalistas. Liberdade de expressão é um direito universal, podendo ser usado até contra a imprensa. Mas quando isso ocorre a crítica é sempre desqualificada. Não li nem ouvi, por exemplo, nos recentes encontros sobre liberdade de imprensa, a expressão "responsabilidade da imprensa", salvo do jornalista que derrubou Nixon. A propósito, além de a democracia ser um regime de liberdades, também o é de igualdade (oposto de privilégio). Que cidadão conseguiria cooptar um ministro do STF? Não sei se em países sérios um juiz da mais alta Corte faria discursos como se fosse advogado de um setor da sociedade civil, como Ayres Britto fez. Serão uns mais iguais que os outros? Integro o grupo que defende uma lei da imprensa. A ideia de autorregulação, a exemplo do Conar, não me parece adequada, na medida em que, com uma lei, o Congresso Nacional, representante da sociedade, teria a responsabilidade de regular a liberdade de imprensa. E com a autorregulação, a exemplo de uma corporação de ofício, o corporativismo poderá imperar. As leis não podem ser só para os outros.

ANDRES UETA

kueta@uol.com.br

São Paulo

É A MÃE!

Parabéns a todas as verdadeiras e abnegadas mães que lutam diariamente para trazer paz, estrutura, segurança, educação, saúde, cultura, conforto, carinho e amor ao seu núcleo familiar. Uma irradiação tão intensa que, somadas, alcançam a comunidade, o País, o mundo.

Fornecem gratuitamente tudo o que governos omissos e corruptos prometem e não cumprem, usando a vergonhosa imagem de mãe de programa.

Flavio Marcus Juliano opegapulhas@terra.com.br

São Paulo

________________________

SUBLIME AMOR

Adolescente em busca de sonhos fugiu de casa, mas nem sempre a vida é como queremos. Tudo muito difícil, incapaz de sobreviver, perdeu-se. Anos se passaram... Um dia qualquer, um local qualquer, um cartaz, a foto de sua mãe: "Filha, volte para casa. Eu amo você". Ela tantas vezes tinha desejado voltar, mas tinha medo. Tímida, chegou a sua casa, bateu à porta e esta se abriu sozinha. Preocupada com a mãe, correu para o quarto e viu-a dormindo: "Mãe, sou eu, voltei, a porta estava aberta, fiquei com medo de que algo tivesse acontecido com a senhora". A mãe, abraçada à filha, entre soluços: "Filha, desde o dia em que você partiu a porta nunca mais foi fechada". Dentre todos os amores, com certeza, o mais sublime, é o amor de mãe.

Carlos Iunes carlosiunes@bol.com.br

Bauru

________________________

INTROSPECÇÃO DE UMA MÃE

Na calada da noite, após as comemorações: "Por que o Dia das Mães e apenas um dia, se sou mãe todos os dias? Acordo pensando neles, os filhos, mesmo já grandalhões. Desperto todos, preparo-lhes o café, a roupa, a mochila, ajeito-lhes a gravata ou a maquiagem, desejo-lhes um bom-dia e beijo-lhes as faces. De um, de outro, de quantos forem. Para mim, tudo é igual e ainda continuam crianças, minhas adoráveis criançinhas. Mas por que só um dia para mim? E lá me chegam com aqueles "presentes", que muitas vezes são exclusivos para a casa, mas não para a MULHER que sou. Outros, ao exclusivo gosto deles, somente deles, porque são de um terrível e duvidoso gosto... para mim. Será que sou tão horrível assim a merecer essas bugigangas? Cala-te boca! Recebo-as agradecida, mesmo atolada até o pescoço de massa, temperos e outros ingredientes usados em um bolo, o meu bolo, de que nem sequer, ao menos nesse dia, me pouparam a confecção e tive que ficar grudada no calorão do forno do velho e apenas necessário companheiro fogão, pelo qual nunca morri de amores. Recebo-as sorridente... Não sei fingir. A vontade é de lhes dar um puxão de orelhas, mas... "Mãe é mãe!"(maldito o autor dessa frase). Será que não me enxergam antes de tudo como uma MULHER, simplesmente, prioritariamente? Mas a culpa não terá sido minha, que os eduquei de modo a não distinguirem um ser do outro? Algumas vezes nem beijo, o melhor dos presentes, recebo. Dele, o "companheirão", tudo bem (bem que nada!), mas dos meus filhinhos que já quase não me abraçam, não têm tempo para conversar comigo, falando de mim, e não dos SEUS problemas... é duro! No linguajar deles e modernamente, eu diria até outra coisa: é f...! Por isso é que "Mãe é mãe!"(perdoo, então, o autor). E vai que um dia minhas adoráveis criaturinhas entenderão o quanto realmente valho, talvez... tarde demais! Em que tempo for e quem sabe de onde, perdoo-as também, sou MÃE!"

Felizes sejam todos os dias para todas as mães!!!

José Hildeberto Jamacaru de Aquino hildebertoaquino@yahoo.com.br

Russas (CE)

________________________

VERDADE PURA E CRISTALINA

O poeta Manoel Bastos Tigre, nascido no Recife e radicado na Belle Époque do Rio de Janeiro, é o meu preferido da época. Garimpando seus livros, encontrei o soneto intitulado "MÃE". São versos primorosos sobre a mais cristalina e pura verdade.

Ei-los:

"MÃE - DOCE MONOSSÍLABO QUE ENCERRA

UM MUNDO DE CARINHO E DE BONDADE.

É UM SORRISO DE DEUS QUE DESCE À TERRA,

ESPALHANDO ALEGRIA E CLARIDADE

CORAÇÃO QUE NÃO MENTE E QUE NÃO ERRA,

MEIGA VOZ QUE CONSOLA E QUE PERSUADE,

VERDE RAMO DE PAZ NO LAR EM GUERRA,

ARCO-IRIS QUE PÕE TERMO À TEMPESTADE.

POR MAIS QUE SOFRA, NUNCA DESESPERA.

NÃO SE CANSA, JAMAIS, POR MAIS QUE LIDE,

E, EM VINDO O INVERNO, ESPLENDE EM PRIMAVERA.

E COMO O SEU AMOR NÃO HÁ NENHUM:

QUANDO POR MUITOS FILHOS SE DIVIDE,

FICA INTEIRINHO PARA CADA UM."

COM A VÊNIA DO POETA, COMPARTILHANDO A MENSAGEM DOS SEUS VERSOS, QUERO HOMENAGEAR TODAS AS MÃES QUE CONHEÇO. E AS QUE NÃO CONHEÇO TAMBÉM, É CLARO.

MÃE, FELIZ DIA DAS MÃES!

Pedro Vergueiro pedrover@matrix.com.br

São Paulo

________________________

DIA DAS MÃES

Quem poderá pagar o leite materno que sugou dos sagrados seios de sua mãe?

Quem restituirá as horas extras que nossos pais e mães passaram a cuidar da saúde de cada um de nós ainda meninos?

O Amor é incalculável! A restituição do Amor de uma mãe é a alegria de seu filho.

Então só a nossa presença amiga e diária junto ao anjo chamado mãe é que pode alegrar o sensível coração de uma mãe.

Obrigado mamãe por este Amor divino que nos trouxe o alento necessário na vida.

Te amo, mamãe! És o sol que ilumina e aquece o coração dos filhos.

Feliz Dia das Mães!

Paulo Roberto Girão Lessa paulinhogirao@uol.com.br

Fortaleza

________________________

INDULTO: PRESOS SOLTOS, POLICIAIS ''AQUARTELADOS''

O que relato aqui é um desabafo.

Há 4 anos perdi meu filho de 3 anos (vítima de uma doença genética degenerativa). Meu marido é policial militar e tínhamos um compromisso em 6/5 à noite.

Próximo das 18 horas, ele me liga informando que não poderia sair, pois todos estavam de "prontidão" devido ao indulto do Dia das Mães.

Para encurtar a história: somos kardecistas e fomos convidados para conversar com a psióografa, para falar a respeito do nosso filho. Meu marido perdeu a conversa, só foi liberado do quartel às 21 horas, perdeu a reunião e, consequentemente, a leitura de uma carta psicografada do nosso filho.

Se não bastasse isso, hoje, Dia das Mães, ele vai trabalhar das 14 às 2 horas.

Observem a inversão de valores: bandidos soltos, passando o Dia das Mães com a mãe (se é que eles têm mãe), muitas vezes cometendo delitos, e os policiais deixam suas mães e esposas para preservarem a sociedade (que é obrigação deles) dos bandidos a quem a Justiça "concedeu esse benefício".

É muito triste, pois, além de meu marido ter perdido a mãe há 6 anos e o filho há 4, terá que me deixar em casa sozinha o domingo praticamente inteiro, pois o dever o chama.

É lamentável que coisas desse tipo ainda aconteçam.

Eu admiro a Polícia Militar, tanto que casei com um PM, mas os exageros que são cometidos dentro dos quartéis me decepcionam.

Sei que isso não vai dar em nada, mas, como ser humano sensível, não poderia deixar de expor a minha opinião. Além de não ter meu filhinho perto de mim, terei que suportar a ausência do meu marido.

Kátia de Paula katiasls@terra.com.br

São Paulo

________________________

FERNANDO SARNEY

Fernando Sarney foi indiciado pela PF pela trasnferência irregular de US$ 1 milhão para a China, isto é, evasão de divisas. Além do mais, foi também indiciado por gestão financeira irregular na Ferrovia Norte-Sul, operação do PAC, e também na Operação FAKTOR, em 2007, e teve uma conta bloqueada no Brasil (pela Suíça), dinheiro que tinha origem irregular e estava depositado naquele país. Essa pessoa, que todos conhecemos, é quem cuida dos interesses da família Sarney, cujo patriarca é o presidente do Senado, e que requereu a censura ao ESTADÃO há mais de 280 dias pela divulgação de seus ''podres'' na chamada Operação Boi Barrica, da PF. Por este pequeno resumo vemos que tipo de gente é esse membro de família do Maranhão sempre notícia em casos de falcatruas. E a nossa lenta Justiça permanece silente, deixa o processo engavetado, e o Estadão sem poder divulgar mais traquinagens dessa gente. Estamos numa democracia ou democratura?

CARLOS EDUARDO DE BARROS RODRIGUES ceb.rodrigues@hotmail.com

São Paulo

________________________

JUSTIÇA CALADA

Com 282 dias de censura o Jornal O Estado de S. Paulo teve o desprazer de ser calado pelo filho de Sarney, o empresário Fernando Sarney, dono de uma ficha invejável, que está sendo acusado por evasão de divisas. Ano passado, ele já havia sido indiciado por formação de quadrilha, gestão de instituição financeira irregular, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. É para rir ou chorar? Segundo consta, as autoridades brasileiras deverão enviar documentos à Suíca caso queiram que o bloqueio seja mantido. O mais incrível desse emaranhado de teias é que a tal documentação deverá passar pelo Departamento de Recuperação de Ativos (DRCI), subordinado ao Conselho Nacional de Justica, comandado por Romeu Tuma Jr. Alguém arrisca algum palpite de onde isso vai dar? Reparem que Lula já se manifestou a favor de Tuma Jr. Imaginem o que Lula não engole de Sarney e sua família em nome da governabilidade. Mas o jornal, pobre veículo de comunicação, esse permanece calado enquanto os pseudodonos do poder tripudiam sobre a Justica.

Izabel Avallone izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

________________________

FILHINHOS DO PAPAI

Enquanto dois autênticos filhinhos do papai, o Fernandinho e o Tuminha, que só são alguma coisa na vida por conta dos eternos laços de seus genitores com o poder desde os tempos da ditadura, esperneiam para escapar dos claros indícios dos diversos crimes praticados, o povo brasileiro, estarrecido, mais uma vez assiste à passividade do governo e à leniência da Justiça em punir com a severidade devida esses exemplos dessa praga nacional que é o nepotismo.

Ronaldo Gomes Ferraz ronferraz@globo.com

Rio de Janeiro

________________________

NEPOTISMO - PAI E FILHO

Nos países de sociedades primitivas, inclusive São Paulo, impera o nepotismo. Prática criminosa danosa à sociedade. O pai, por exemplo, encobre os atos mafiosos de seu filho usando suas influências e poder delegado. O filho, por sua vez, enfrenta a opinião pública apoiado na defesa do pai. Que descaramento. As futuras gerações no Brasil estão perdidas. Todo o dinheiro será roubado, as instituições falidas e o resultado será convulsão social e falência. Não temos cérebros que pensem, debatam, lutem. Não podemos contar com a Justiça. Todos estão entregues ao mundo cão.

Lotar Kaestner kaestnerlotar@hotmail.com

Curitiba

________________________

RAPOSÃO

Definitivamente, depois de tantos flagrantes com os tropeços de Tuma Júnior e sua ''ética'' profissional, só podemos concluir que o Ministério da Justiça de Lula colocou um raposão pra tomar conta do galinheiro. Mais uma derrapada!

Leila E. Leitão

São Paulo

________________________

COMISSÕES DE ÉTICA

O Estadão informa que há uma certa "Comissão de Ética Pública na Presidência da República" investigando o caso do sr. Tuma Jr. Vai acabar descobrindo que ele tem história, como Sarney & filhos, e outros. Também há Comissões de Ética no Legislativo, mais conhecidas como pizzarias. Parece que há grande quantidade de Comissões de Ética e ínfima quantidade de ética nos meios políticos.

Mário A. Dente dente28@gmail.com

São Paulo

________________________

ATÉ TU, TUMA...

As denúncias estão sendo muito fortes e ele precisa comprovar a inocência.

Logo ele, que na época da MSI, Kia, Dualibi, etc., parecia estar acima de tudo e de qualquer suspeita.

E olhe que eu já votei em ambos.

Reinor Caetano Perez reinorcaetano@uol.com.br

Lins

________________________

TUMA JR. !

Ouvindo o diálogo entre Tuma Jr; e o mafioso chinês, cheguei à conclusão de que o povo brasileiro não é de nada. Vota em gente de baixíssimo nível e não se revolta com os abusos cometidos pelos políticos que elegeu como seus representantes. Em qualquer país desenvolvido o povo se revoltaria e cobraria providências. Eles usam e abusam dos cargos que ocupam, arrumam empreguinhos para namorados de filhas e netas. Estão sempre volteados de bandidos e mesmo assim continuam se elegendo, com cadeiras cativas. Com certeza nem a Lei Ficha Limpa passará a tempo destas eleições, porque simplesmente não querem perder a mamata. Mas seríamos ouvidos se fizéssemos a desobediência fiscal. Depositar em Juízo os impostos que tão caro nos custam. Quem sabe cortando a mesadinha deles levarão a sociedade brasileira a sério? Só seremos ouvidos e respeitados no dia em que o povo se levantar e tomar uma atitude. Sem guerra, sem baderna, sem transgressão e agressividade. Apenas cortando as verbas que enchem seus bolsos, malas, cuecas e meias, até que leis severas e rígidas acabem com esses abusos e os coloquem no mesmo nível da bandidagem comum. Cadeia neles!

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

________________________

MAÇÃS PODRES

Tuma Júnior acusado por envolvimento com a máfia chinesa e por prevaricação ao tentar relaxar a apreensão de US$ 160 mil não declarados com os familiares da deputada estadual (PDT) Haifa Madi que tentavam embarcar para Dubai em alegada viagem de turismo... Não vai poder alegar que a imprensa não lhe deu espaço para fazer sua defesa, pois, segundo li, desde terça-feira o Estadão tenta em vão ouvir o secretário. Parece que Tuma Júnior não tem como responder... ou já teria falado.

Será que mais uma vez um juiz aceitará impor censura ao jornal O Estado de S. Paulo?

Coincidência interessante esta: dois senadores da República, Sarney e Romeu Tuma, têm filhos envolvidos em denúncias gravíssimas. Esta é a maior prova de que a Lei da Ficha Limpa tem que ser votada urgentemente, pois hoje o cesto da política contém, na grande maioria, maçãs podres, o que não só impede que possíveis frutos sadios lá se mantenham íntegros como ainda espalha a podridão para outros órgão do governo. Vamos faxinar o Congresso nas próximas eleições?

Mara Montezuma Assaf montezuma.fassa@gmail.com

São Paulo

________________________

PADRINHOS

Com o escândalo Tuma, vem à tona a desconfiança que sempre reinou no Brasil, sobre a seriedade com que são feitos os concursos públicos. Agora só se confirma, existe favorecimento, ainda mais num governo altamente corrupto como o de Lula.

José Francisco Peres França josefranciscof@uol.com.br

Espírito Santo do Pinhal

________________________

SUSPEITO, TUMA JR. SERÁ MANTIDO NO CARGO

É inaceitável que Romeu Tuma Jr. seja mantido no cargo de secretário nacional de Justiça, após as acusações de seu envolvimento com contrabandistas. A Polícia Federal gravou conversas e rastreou e-mails de Tuma Jr. com um dos maiores contrabandistas e líder de uma das maiores organizações criminosas do país, o chinês ''Paulo Li'', amigo assumido de Tuma Jr. É um absurdo que Tuma Jr. não seja demitido pelo Presidente Lula. Não dá para ser conivente com esse tipod e coisa. O mínimo que se espera é o seu imediato afastamento do cargo, até que os fatos sejam esclarecidos, sob pena da total desmoralização do Ministério da Justiça.

Renato Khair renatokhair@uol.com.br

São Paulo

________________________

CADEIA?

O dr. Tuma Jr. é secretário nacional de Justiça e estaria sob suspeita pela PF de ter cometido sérias ilicitudes envolvendo contrabando, relacionamento com a máfia chinesa, evazão de divisas e tráfego de influência. Pergunta que não quer calar: se o inquérito em andamento confirmar as ilegalidades, o dr. Tuma Jr. sairá do ministério direto para a cadeia?

José Sebastião de Paiva j-paiva2@hotmail.com

São Paulo

________________________

SIMILARIDADES

Quando se sabe sobre as falcatruas da família Tuma, interferindo num concurso para ajudar um pretenso candidato a entrar pelas portas do fundos, é de preguntar: o que diferencia um Romeu Tuma de um Sarney? Eles são todos iguais, basta que as gravações venham à tona para o Brasil conhecer quem são as pessaos que estão no poder e de lá não saem facilmente. A rede de interferências que elas constroem serve apenas para beneficiar esse ou aquele apadrinhado. Tenho muita pena das pessoas que pagam cursinhos, passam dias e noites sentadas estudando e têm suas vagas roubadas por oportunistas de plantão que não estudam, mas têm o conhecimento que aqueles que estudam não têm, o QG (quem garante)! Um deboche, sinceramente este não é um país sério. Depois culpam a imprensa pelo bom trabalho de informar seus leitores.

Luciana Lins lucianavlins@gmail.com

Campinas

________________________

PATERNIDADE

É, senador Romeu, ''tuma'' que o filho é teu!

A. Fernandes standyball@hotmail.com

São Paulo

________________________

BLINDAGEM

Quando surge um escândalo envolvendo um membro do governo Lula, logo o presidente, todo cauteloso, procura amenizar o fato, alegando que é preciso prudência nas investigações, não deve haver precipitações e é necessária muita cautela para que se evite a execração do suspeito. Postura bem diversa de quando era oposição, quando não perdoava ninguém, sempre fervoroso e incisivo em suas acusações. Se o episódio Tuma Jr. tivesse ocorrido no governo FHC, imaginem o barulho que estaria acontecendo a esta altura.

Francisco Zardetto fzardetto@uol.com.br

São Paulo

________________________

CHEGA DE INCOMPETENTES!

O ministro da Justiça, Luiz Paulo, em sua santa incompetência afirma que o caso do secretário nacional de Justiça precisa ser investigado. Afinal, e o trabalho brilhante da Polícia Federal não tem valor para o também incompetente Lula? Além de mostrar com clareza as falcatruas do sr. secretário, a PF prestou um grande serviço à sociedade e o sr. Tuma, no mínimo, prevaricou - e prevaricar constitui crime. E mais uma vez o Lulla quer tapar o sol com a peneira, já é de longe que toda sociedade tem conhecimento de suas preferência por criminosos. Ainda bem que está perto de nós, brasileiros, ficarmos livres desse bando do Lulla.

Paulo Francisco Siqueira Dos Santos paulosiqueirasantos@hotmail.com

Santa Rita do Passa Quatro

________________________

"É comigo!"

As denúncias que apontam o secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, em envolvimento com o ilícito, são mais um lamentável episódio deste governo, que não sabe nem quer saber o que se passa nos seus gabinetes. Só vejo uma solução, e rezo por ela, para salvar este país do total descalabro. Que o próximo presidente, ao tomar posse, dê um murro em cima da mesa e diga em alto e bom som: "A partir de agora, a coisa é comigo!"

Eduardo Augusto de Campos Pires eacpires@terra.com.br

São Paulo

________________________

(IN)JUSTIÇA BRASILEIRA

A Eliane Tranchesi (aquela da DASLU ) e seu irmão foram condenados à 94 anos ... Alexandre Nardoni e sua mulher (acusado de jogar a filha pela janela ) foram condenados a 33 anos. Eta, Justicinha brasileira . De Gaulle tinha razão quando protetizou, ou melhor, historiou que este país NÃO é sério. Que vergonha do Judiciáro brasileiro.

Carlos Roberto Gomes Fernandes crgfernandes@uol.com.br

Ourinhos

________________________

SERÁ BOM PARA A POLÍTICA

''Será bom para a política'' - O tema em destaque, publicado pelo Estado de S. Paulo, no dia 8/5, subscrito pelo eminente Cardeal-Acebispo Dom Odilo P. Scherer, concernente ao projeto Lei, que tem por objetivo, proibir canditados a concorrerem eleições em decorrência da prática de graves crimes já consumados, esse dispositivo, vem, absolutamente, favorecer essa massa eleitoreira, tupo porque, enquanto não for modificada a legislação processualista no Brasil, inclusive, o direito penal, de 1.940, inúmeros recursos interpostos darão o direito aos candidatos que cometeram crimes de extrema gravidade, a concorrerem às eleições, eis que, até o transito em julgado da sentença, são absolutamente réus primários e, nesse contexto, deverão participar a uma vaga nas diversas espécies de cadeira eleitoreira.

Jairo Assis de Oliveira assiseoliveiraadvogados@uol.com.br

Avarpe

________________________

SERÁ MESMO BOM PARA A POLÍTICA?

Parece que a única forma dos políticos trabalharem pelo povo que se propuseram a representar, é pelas eleições, no resto, impera os interesses pessoais, corporativos, etc. Que saia essa lei de Ficha Limpa, mesmo que um pouco mutilada. Em terra de cegos, quem tem um olho é rei, isto é, uma lei caolha ainda é melhor que nada.

Ariovaldo Batista arioba06@hotmail.com

São Bernardo do Campo

________________________

FUTURO DA NAÇÃO

Independentemente de cor, credo, formação política e inclusive nível social,

o presidente Lula não governa dos razoavelmente esclaredos para cima, num

país onde escolaridade deixou de ser um passo para o futuro da nação.

O que vale é o mofo azul que virou gorgonzola.

Francisco José Sidoti fransidoti@terra.com.br

São Paulo

________________________

Paradoxo

Querem fechar o Aeroporto de Congonhas às 22 horas. No entanto, os jogos de futebol começam às 22 horas. Tem cabimento?

Vanderlei Zanetti vanzanetti@uol.com.br

São Paulo

________________________

Enfim, uma copa apenas com imagem!

A cada imagem dos torcedores sul-africanos nos estádios, fica cada vez mais claro que assistir aos Jogos da Copa do Mundo se restringirá às imagens da televisão. Suponho que as transmissões radiofônicas serão um tormento para o ouvido - salvo se conseguirem filtrar o som das indesejáveis cornetas. Pelo menos à distância, em sã consciência não há como apreciar, nem mesmo levando em conta o caráter folclórico de um povo, o som produzido pelas vuvuzelas, sopradas às milhares pela torcida sulafricana - a sua estridência e ausência de sonoridade, harmônia ou ritmo o torna desagradável, ao ponto do insuportável. Com isso, as televisões não terão do que se preocupar com a qualidade do som, pois a maioria dos aparelhos - garantida a liberdade dos incautos e imprevidentes - se restringirão a sintonizar a imagem dos jogos. Nesse caso, os telespectadores previdentes além de não serem importunados pelo insuportável som das vuvuzelas, ainda ficaram livres dos comentários óbvios, quando não impróprios e arrevesados, por distantes da realidade do jogo, pelos igualmente dispensáveis comentaristas esportivos - ditos cronistas esportivos, por obra e graça de Mário Filho, Nelson Rodrigues e Armando Nogueira. Para piorar, regra geral esses comentários são

antecedidos por prolongados gritos histéricos do locutor esportivo numa descrição exagerada de uma jogada perdida ou registro de um gol ( ainda que contra ) - merece registro a serena e precisa locução de Luiz Noriega, que deixou o se legado na TV Cultura. Não custa lembrar que a emoção decorre da sintonia e compreensão dos torcedores. Assim, talvez consigamos conversar com mais tranquilidade, trocando considerações sobre o jogo em andamento, discutindo as táticas empregadas pelos

técnicos, atuação individual dos craques e desempenho coletivo das equipes - sugerindo alterações e substituições permitidas. Mesmo porque as imagens transmitidas pela TV, ainda que parciais do campo de jogo, são suficientes para nos permitir ''palpitar'' sobre as possibilidades das equipes em campo.

Noel Gonçalves Cerqueira noelcerqueira@gmail.com

Guarujá

________________________

"SEMTERNÁRIO" CORINTIANO

A culpa era do mordomo, ops, do preparador físico.

Luiz Henrique Penchiari luiz.penchiari@bericap.com

Vinhedo

________________________

DOSE DUPLA

Sexta-feira, 15 cartas falando de futebol, entre papel e portal. Sábado (8/5), outras tantas. Há algo errado ''neste país''.

Bob Sharp bobsharp@uol.com.br

São Paulo

________________________

A IMPORTÂNCIA DO FUTEBOL OU DO ESPORTE

Ao contrário do que pensa o leitor sr. Bob Sharp, entendo que o futebol, ou esporte como um todo, é muito importante e a participação do leitor numa discussão do tipo que está havendo na coluna é salutar. Leva-nos um pouco ao passado, quando torcer por um time diferente não era ser inimigo. Além disso, se não fosse importante, não estaríamos envolvidos numa enrascada que é ter a Copa do Mundo no Brasil. Fiasco em organização e execução, como fomos no PAN, mas com alta rentabilidade para algumas famílias envolvidas no esquema. Não discutimos, mas pagamos a conta?

Ah, ainda estou esperando a prova do estouro da boiada que o aposentado provoca.

Manoel Mendes de Brito brito.voni@terra.com.br

Bertioga

________________________