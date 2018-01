Vice-Presidência

E agora, José? Aécio Neves não aceita o seu convite, como ficará a chapa tucana à Presidência?

ANTONIO ROCHAEL JR. antoniorochael@gmail.com

Iguape

_________________

Um bom nome

Diante de tantas indefinições políticas, um bom nome para vice de Serra seria o de José Agripino Maia. Tenho acompanhado seus vários pronunciamentos e intervenções em tantos debates e são notáveis sua firmeza de opinião, as réplicas à altura, a posição sempre coerente na condição de oposição e patrióticas convicções. Além disso, trata-se de respeitável senador de Estado do Nordeste (RN), com importante influência em todo o eleitorado das diferentes regiões locais e vizinhas.

ALBERTO SALZSTEIN asalzstein@terra.com.br

São Paulo

_________________

POLÍTICA EXTERNA

Acordo inaceitável

Os EUA qualificam como "inaceitável" o acordo Brasil-Turquia-Irã, por não impedir a possibilidade de obtenção da bomba atômica. Mas não seria também um dos motivos o caminho que Lula resolveu seguir, traçado por Hugo Chávez, Fidel Castro, Evo Morales, amigos de Ahmadinejad? Tal como Chávez, Lula odeia os EUA. Talvez não demorem as sanções americanas contra o nosso país e, no final, poderemos comer o pão que o diabo amassou, por culpa da política retrógrada de mentes amantes da tirania, do totalitarismo de pseudodemocratas. Devemos pôr as barbas de molho, porque, se essa gente prefere o ódio totalitário à paz democrática, pode acabar deixando o Brasil em situação deprimente.

ALBERTO NUNES albertonunes77@hotmail.com

Itapevi

_________________

Lula mostra o muque

Vendo o presidente Lula flexionando o muque, ante o confronto na crise iraniana, lembrei-me do filme O Rato que Ruge. Nessa excelente comédia, de 1959, um pequeno país resolve solucionar seus problemas financeiros invadindo os EUA. A ideia é perder a guerra e receber ajuda para recuperar o caixa e reconstruir a nação. Mas os invasores desembarcam nos EUA em feriado nacional e, sem resistência, saem vitoriosos de sua louca aventura. Daí pensam: e agora, o que vamos fazer com esse enorme país? Por que será que pensei nesse filme ao ver Lula bancando o fortão? Irá ele também "peitar" a potência do norte? Com seus superego e megalomania, é bem possível.

SILVANO CORRÊA scorrea@uol.com.br

São Paulo

_________________

"Noço" presidente

Depois do "sifu", agora vem o "dá ou desce". É um desastre, um poeta quando fica de boca fechada. Não tem a compostura exigida de um presidente. Também gosta de apagar o fogo com gasolina. Aqui em casa, depois do "nóis" contra eles, de sustentar e incentivar o MST nas invasões de terras e de promover o sindicalismo como nunca antes na História deste país, elle armou o circo. Na América do Sul, aproxima-se das "democracias" bolivarianas e castristas, indo na contramão dos ideais do nosso povo, pacífico, honesto e trabalhador. Agora elle quer mais. Com os caricatos Celso Amorim e Marco Aurélio Garcia, quer ser o fiel da balança do mundo. Diz que está propondo a "paz" no Oriente Médio, quando, na realidade, está fazendo o jogo sombrio do sr. Mahmoud Ahmadinejad. Esse assunto é muito sério para ser uma aventura diplomática, pois qualquer deslize pode levar aquela região a uma guerra nuclear, de consequências imprevisíveis. Agora cabem as perguntas: quais são as intenções do nosso presidente? Será isso o que nosso povo quer? E um comentário oportuno: diga-me com que anda que direi quem ele é.

JUSTINO MARCIO A. DE OLIVEIRA jmarao@hotmail.com

São Paulo

_________________

SERRA X BOLÍVIA

Lula e Evo

"Inveja no Serra"?! O povo brasileiro não esqueceu a humilhação a que a Bolívia submeteu o nosso país quando do assalto às refinarias da Petrobrás, com a inexplicável complacência da Presidência.

WALTER MENEZES wm-menezes@uol.com.br

São Roque

_________________

Presidente Lula, se há alguma coisa de que ninguém deve sentir inveja, é posar ao lado de Evo...

VIRGÍLIO MELHADO PASSONI mmpassoni@gmail.com

Praia Grande

_________________

O óbvio

Serra falou o óbvio. Só Lulla & Cia. não sabiam da coca da Bolívia. Se não encararmos o problema da droga na origem, nunca neste país ele terá solução.

JONIO TITO DE AZEVEDO PEREIRA jkaarquitetos@cassianet.psi.br

Cássia (MG)

_________________

Terceiro Mundo

Fez bem o Lulla em aparecer ao lado do Evo, dando uma força. Onde já se viu o maluco do Serra falar que 90% da cocaína consumida no Brasil vem da Bolívia? Que absurdo! Como pode? Que cara irresponsável! A Bolívia nunca produziu cocaína, isso tudo vem do Canadá, da Dinamarca, da Suécia ou talvez da Suíça, paisecos de Terceiro Mundo governados por políticos corruptos.

PAULO A. NUNES FERREIRA sweetpappa@uol.com.br

São Paulo

_________________

Notícias surpreendentes

Três notícias que abismaram a Nação: 1) Há jogo do bicho em São Paulo; 2) há contrabando na Galeria Pajé; 3) Evo e Lula não sabiam que a Bolívia "exporta" droga para o Brasil. Que falta descobrir, que a água do mar é salgada?

IVANIL MATTÉDI jacynil@globo.com

São Paulo

_________________

LIBERDADE DE IMPRENSA

Censura, 304 dias

A censura ao Estadão é consequência da predominância do positivismo jurídico sobre o direito consuetudinário, da regra escrita sobre o fato, "a natureza essencial do seu conteúdo". Certa feita, perguntaram ao sábio e magnânimo Pedro II sobre o que deveriam fazer para coibir os abusos da imprensa panfletária, que não poupava nem a veneranda pessoa do imperador. Sua resposta: mais liberdade de imprensa. Não estaria o Estadão colhendo os frutos da árvore que plantou esta cleptocracia travestida de República?

PEDRO U. M. DE CAMPOS, sociólogo pedroubiratan@yahoo.com.br

Campinas

___________________

"Em vez de ficar falando do acordo Lula-Irã, não seria melhor Mr. Obama cuidar do vazamento de petróleo no Golfo do México?"

PAULO SEIJI ISEWAKI / SÃO BERNARDO DO CAMPO, SOBRE O PACTO DE TEERÃ

isewaki@superig.com.br

"Gostaríamos muito que o presidente Lula mostrasse o muque e essa coragem toda no combate à violência e ao crime organizado, que dominam o País"

ARI GIORGI / SÃO PAULO, IDEM

arigiorgi@hotmail.com

"Enfim uma seleção sem mercenários!"

CESARE MOROSINI / GUARULHOS, SOBRE O PRÊMIO DE R$ 1 MILHÃO PARA CADA JOGADOR, ATÉ DA RESERVA, PELA VITÓRIA NA COPA

cesare@listasinternet.com.br

___________________

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 2.082

TEMA DO DIA

Marta trabalha contra vaga para Suplicy

Para ter Palocci como suplente, candidata ao Senado prefere que vice de Mercadante seja do PDT

"O senador Suplicy é, há muitos anos, um dos raros grandes políticos honestos do País."

PAULO GASTALDO

"É inadmissível que tal vaga seja trabalhada como "moeda de troca". Por isso, no Brasil, o sistema é tão fétido e estagnado."

FABIO BARROS

"Lula montou uma estratégia com Mercadante/Suplicy. Os aliados devem apoiar, pois Lula sabe como ganhar eleições."

MARCO ANTONIO FERNANDES

___________________

Cartas enviadas ao Fórum dos Leitores, selecionadas para o Estadão.com.br

FELICIDADE

Alguns congressistas desejam incluir como direito social, na vigente Constituição federal brasileira, a felicidade. É provável que essa ideia tenha surgido com base no pensamento do filósofo grego Aristóteles ( 384 a.C. ), que afirmava: " O Estado surge pelo fato de ser o homem um animal naturalmente social, político que provê, inicialmente, a satisfação de necessidades materiais, defesa e segurança. Mas seu fim essencial é espiritual, isto é, deve promover a virtude e, consequentemente, a felicidade de seus súditos." Atualmente, esse modo aristotélico de abordar o problema da felicidade perdeu força porque ela (a felicidade) não pode separar-se de certas condições sociais. Homens e mulheres não podem ser verdadeiramente felizes na miséria, na exploração, na discriminação racial, na falta de saúde pública de qualidade, assistindo a escândalos diários de corrupção em todos os níveis da administração pública, votando em político de ficha suja, etc. É certo que a satisfação desse conjunto de necessidades pode não ser suficiente para que os indivíduos encontrem a plena felicidade, mas boas condições sociais podem ser determinantes para influir, inclusive, na felicidade pessoal. Portanto, impor a felicidade por "decreto" é, no mínimo, uma atitude surrealista de nossos nobres parlamentares.

Gabriel Fernandes gabbrieel@uol.com.br

Recife

___________________

O Ó do borogodó

É ou não é o cúmulo da cara de pau? O PT quer que o DEM e Serra sejam multados, pela propaganda veiculada no dia 27 de maio, que, segundo eles, desrespeitou as regras de propaganda partidária, promovendo um determinado candidato. Quem são eles para exigir alguma coisa, quando seu "capo" desconhece todas as regras da lei?

Neusa Carmen neusacarmen@yahoo.com.br

São Paulo

___________________

Multar resolve?

As multas pecuniárias aos descumpridores da legislação eleitoral estão se revelando ineficazes.

Ao contrário do que objetivam, somente têm proporcionado mais e mais propaganda.

Gerson explica!

Segue aqui uma sugestão: já que o bem mais valioso do período eleitoral é o tempo na televisão, proponho substituir a multa em grana por redução do tempo na TV.

Por exemplo: a cada R$ 10 mil de multa, reduz-se um minuto pelo prazo de um mês de propaganda eleitorial.

Acredito fortemente que essa "penalidade" seja mais rigorosa e certamente fará os "fora de lei" se enquadrerem.

Ubiratan Zaccaro Conesa uzconesa@globo.com

São Paulo

___________________

O TSE DEVERIA SER MULTADO

A candidata do governo ganhou do Tribunal Superior Eleitoral um reforço para sua campanha. É que o TSE determinou a instalação de seções eleitorais em unidade de internação de adolescentes para que os presos provisórios e menores possam votar. Por isto, acho que o TSE deveria ser multado, por ajudar a candidata do governo com sua determinação, uma vez que se trata de um beneficio concedido no reduto eleitoral da candidata e de vários membros do seu partido.

Francisco Ribeiro Mendes mendes.brasilia@gmail.com

Brasília

___________________

Serra e os traidores tucanos

É bom nós, paulistas, prestarmos bastante atenção nas manobras políticas do mineiro Aécio Neves e agora do cearense Tasso Jereissati, com essa conversa fiada de não aceitarem ser vice de José Serra. Os dois são apenas traidores, como demonstraram nas campanhas eleitorais de 2002 e 2006, deixando Serra e Alckmin pendurados na brocha. O Serra está longe de ser um político perfeito e aquele de que o País mais necessitaria, mas, dentro da mediocridade de nossa política, eleger quem? Dilma Rousseff, o poste escolhido pelo presidente Burla? Não, já basta tolerarmos oito anos um medíocre premiado pelas circunstâncias. Um Aécio, se coubesse a ele representar os tucanos? Um traidor contumaz, que não tolera paulistas? Chega de agradar a esse traíra metido a ''prima donna'' do PSDB! Como paulista, conclamo todos os eleitores de nosso Estado a deixar em branco nossos votos para presidente, caso o candidato não seja José Serra. Fazer o mesmo para senador, se não aparecer um nome digno de nossos votos.

Laércio Zanini arsene@uol.com.br

Garça

___________________

Aécio Neves e o Senado

A opção do ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves (PSDB), de preferir disputar o

Senado por Minas (é barbada), desagradou a muitos eleitores de São Paulo. Eu acho que ele é um píton (adivinho que previa o futuro na Antiguidade): Serra não vai derrotar a candidata do Lula (PT).

Olympio F. A. Cintra Netto ofacnt@yahoo.com.br

São Paulo

___________________

Ação e reação

Aécio Neves faz com Serra o que Serra fez com Alckimin, só que de forma muito menos constrangedora do que o Geraldo passou quando foi candidato à Prefeitura de São Paulo e tinha seu colega de partido levandado a bandeira do DEM, ex-PFL!

Wallace Andrade wallace12000@yahoo.com.br

Mairiporã

___________________

CAFÉ SEM LEITE

Aécio Neves está certo em não ser vice. Serra jamais seria vice de alguém.

A verdade é uma só: mineiro odeia paulista e paulista despreza mineiro.

É a realidade, mais ou menos, como judeus e palestinos, sem solução.

José Francisco Peres França josefranciscof@uol.com.br

Espírito Santo do Pinhal

___________________

Ainda há tempo

Ainda há tempo de o sr. José Serra convidar Aécio Neves para concorrer como presidente e se lançar como seu vice.

Com Aécio para presidente e Serra para vice, a chapa seria imbatível.

Seria um ato de humildade de um cidadão em prol do futuro de todo o País.

Caso contrário, os ''cumpanheros'' permanecerão, deitando e rolando, por mais oito anos.

Acorda, Serra!!!

CELSO VICENTE FIORINI celsofiorini@ig.com.br

São Paulo

___________________

Os sapatos para Aécio

Aécio não quis ser vice, e acho até que ele teve razão. Os sapatos estavam muito apertados para ele.

Mas acredito que Aécio, em sua campanha para o Senado, vai trazer muitos milhões de votos mineiros para a urna de Serra.

Que ambos cheguem ao Planalto, é tudo que espero!

Mara Montezuma Assaf montezuma.fassa@gmail.com

São Paulo

___________________

Boa sorte, Aécio

Aécio Neves, o senhor tomou a decisão que certamente acredita ser a melhor para sua carreira política, uma vez que é dada como favas contadas sua eleição para o Senado. Penso, então, que o senhor deva fazer, daqui até as eleições, todo o esforço para que o sr. Antonio Augusto Anastásia, candidato ao governo de Minas Gerais, e o sr. José Serra, candidato à Presidência, tenham a mesma votação expressiva que se acredita que o senhor terá. É o que os tucanos e seus aliados esperam.

Luiz Nusbaum lnusbaum@uol.com.br

São Paulo

___________________

Vice

Aécio rejeita ser vice de Serra. A melhor opção é a proposta por Diogo Mainardi: Marina Silva. Ela é ótima!

Gilberto Dib gilberto@dib.com.br

São Paulo

___________________

Do mesmo time

O problema do Aécio é que o mocinho gosta mesmo é de férias. Pra que ser vice? É muito melhor ser senador: ganha muito, trabalha pouco e... a vida é bela. PT saudações!

Celia H. G. Rodrigues celitar@hotmail.com

Avaré

___________________

RETROCESSO

Bela foto dos ''caciques'' na primeira página do Estadão de sábado. Será que o Serra vai ''morrer de inveja''? Vai valer mais de R$ 3 ou vai ''morrer de rir ou chorar''? O ''cara'' prestigia o ilícito, é o próprio retrocesso.

Luiz Dias lfd.silva@uol.com.br

São Paulo

___________________

Cocaína Boliviana

Na página A4 do Estadão de 29/5, Lula está abraçado ao Evo Morales, todo sorridente fazendo picuinha ao Serra, que declarou em discurso recente que a Bolívia é responsável pelo volume de coca que entra no Brasil.

Na mesma página do mesmo jornal, mais abaixo, vejo a foto de apreensão de 500 quilos de coca pela Polícia Federal em Mato Grosso do Sul. O delegado Júnior Tagliatenha não confirmou a procedência da coca, porém afirmou que fontes da PF informaram que pelo menos 90% da droga é proveniente da

Bolívia. Disse também que no início do mês de maio houve a apreensão de 725 quilos de coca procedentes igualmente daquele país.

Pergunto: quem tem razão, o ponderado Serra ou o irresponsável Lula?

Maria de Lourdes Frank Teixeira frankteixeira@terra.com.br

Atibaia

___________________

Evo e Lula

Evo Morales fez seu discurso, por sinal, muito aplaudido. Eu, como cidadã, gostaria de fazer o meu: precisamos salvar a humanidade, exterminando a natureza do tráfico de drogas. Criou-se uma anticivilização em que a droga vira mercadoria. Essa está levando à destruição uma geração, e outras que virão. A droga está cometendo um verdadeiro genocídio no nosso país. A riqueza de alguns , adquirida atrvés do tráfico de drogas, está tirando a vida de milhares de pessoas. Uma civilização não se faz com tráfico. Não haverá paz enqanto existir complacência com traficantes e produtores de coca. Qualquer semelhança com o brilhante discurso do presidente da Bolívia é mera coincidência. Será que o Serra sentirá inveja de alguma coisa? De quê?

Maria das Graças Versiani Gonçalves arimaversiani@gmail.com

São Paulo

___________________

Deboche

O Estadão (29/5, A4) ilustra matérias com fotos do hóspede do Palácio do Planalto e do seu companheiro Morales, da Bolíva, rindo de mais uma piada de mau gosto do apedeuta sobre as declarações de José Serra, que reafirma que o governo boliviano faz ''corpo mole'' no combate à produção e exportação de cocaína: ''Vamos posar aqui, vamos fazer inveja no Serra''. Em outra foto, 500 kg de cocaína apreendidos em Três Lagoas (MS), segundo a Polícia Federal, 90% provenientes da Bolívia. É preciso dizer mais alguma coisa a respeito?O candidato Serra tem toda a razão em chamar a atenção sobre o combate às drogas, pois sabe perfeitamente que a situação é gravíssima, e as famílias que têm seus filhos dizimados por esse flagelo sabem muito bem disso. Tomara que, eleito, ao tomar posse dê um murro em cima da mesa e diga em alto e bom som: a partir de agora, a coisa é comigo!!!!

Eduardo Augusto de Campos Pires eacpires@terra.com.br

São Paulo

___________________

Liturgia do cargo

O comentário que Lula fez ao posar para a foto ao lado de Evo Morales ("vamos fazer inveja no Serra") lembra nossas brincadeiras de criança, e não as palavras de dirigente de um país.

MARIA DO CARMO ZAFFALON LEME CARDOSO mdokrmo@hotmail.com

Bauru

___________________

Serra e o ''cocalero''

Achei bastante pertinente e razoável Serra se preocupar com a entrada de drogas no Brasil, da forma desenfreada que está. Lula e Morales, que deveriam mandar vigiar bem as fronteiras para impedir esse tráfico, nada fazem ou fizeram. Morales, apelidado de ''cocalero'', possivelmente tenha interesse nisso, são mais divisas que entram para seu país. Mas, para nós, não há interesse algum, pelo menos oficial (extraoficialmente talvez alguém esteja se locupletando). Não podemos esquecer os golpes sujos que Morales já deu no Brasil e que Lula engoliu e nos fez engolir. E que 90% da droga que entra no Brasil vem da Bolívia todos sabemos (talvez Lula não tenha ouvido falar....).

CARLOS EDURDO DE BARROS RODRIGUES ceb.rodrigues@hotmail.com

São Paulo

___________________

Evita a ervita!

Bem, um bando de zumbis nacionais nós já temos: é só olhar para o nosso vergonhoso Congresso e adjacências. Agora, defender a omissão boliviana em relação à exportação de cocaína e de outras drogas para o Brasil é colocar nossa juventude e a força de trabalho de amanhã à beira do precipício. O posicionamento do presidenciável Serra em relação à Bolívia está corretíssimo e esperamos que seja uma de suas primeiras providências, caso eleito. Será que os exemplos de Colômbia e México, duas ''saudáveis'' potências mundiais, não bastam para nossas autoridades se definirem? Ou nossos políticos petistas, frontalmente contrários à declaração de Serra, têm algum interesse intrínseco à "ervita buenacha" e suas consequências "imorales"?

Flavio Marcus Juliano opegapulhas@terra.com.br

São Paulo

___________________

PT em peso contesta Serra

Está bom! Vamos supor que Serra tenha extrapolado ao afirmar que 90% da coca que entra no Brasil venha da Bolívia. Mas vamos ao que interessa. Dá para o governo, digo, Marco Aurélio Top Top Garcia, Amorim, Lulla, Dillma, Zé Dirceu, todos os que saíram detonando Serra por suas declarações, nos explicarem por que em oito anos de governo Lulla o consumo e tráfego de drogas subiu como "nunca antes nesse país"? Porque nesses anos a droga entrou "facinho" e está introduzida das capitais ao menor município, trazendo degradação à população jovem. Vamos às evidências! Esqueceram do Waldomiro Diniz recebendo propina de bicheiros para campanha de Lulla em 2002? Bicheiros que infestam os bingos? Bingos que esquentam dinheiro do tráfego? PCC que anda com guerrilheiros das Farc? Guerrilheiros das Farc, que são chamados narcoguerrilheiros, amigões do bufão Chávez, da Venezuela, do Morales, da Bolívia, e faz parte do Foro de São Paulo? Foro de São Paulo cujo fundador é o presidente Lulla? Foro de São Paulo cujo presidente é Marco Aurélio Garcia, assessor de Assuntos Internacionais? Viram como os fatos vão se encaixando e mostram a grande probabilidade de o presidenciável Serra estar certíssimo? Acho apenas que errou quando apontou apenas um dos fornecedores das drogas.

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

___________________

COCAÍNA

Com relação ao comércio exterior entre Bolívia e Brasil, seria bastante oportuno que Lula aproveitasse a corajosa deixa de José Serra e dissesse imediatamente ao seu ''hermano'' Evo Morales que fechará em definitivo a fronteira que separa os dois países no que diz respeito à farta exportação de cocaína, esta totalmente isenta de impostos, ética e, principalmente, de respeito à vida humana.

David Neto drdavidneto@uol.com.br

São Paulo

___________________

GOLDEN GOL

Serra disse que 90% da cocaína consumida no Brasil vem da Bolívia. Para provocá-lo e "deixá-lo com inveja", Lula aparece no Estadão de sábado (pág. A4) abraçado com Evo Morales, com o evidente propósito de prestigiar o amigão "cocaleiro". No rodapé da página está estampada uma fotografia de meia tonelada de cocaína apreendida no mesmo dia pela PF, de induvidosa origem boliviana. Ao lado, uma reportagem em tira noticiando que no começo do mês foram apreendidos 725 quilos de cocaína de origem boliviana. Isso já nem é mais gol de placa de Serra. É um verdadeiro golden gol.

MOISÉS J. OLIVEIRA moisesjo@uol.com.br

Suzano

___________________

Pacto "inaceitável"

A notícia publicada no dia 29 de maio (A18) sobre o pacto de Teerã e a opinião dos EUA é, com certeza, um assunto bastante polêmico entre países, principalmente aqueles que são contra o acordo, como é o caso dos Estados Unidos.

O pacto feito entre o Brasil e o Irã sobre a motivação do primeiro para aumentar a produção de urânio do segundo gerou debates e discordâncias pelo mundo inteiro. O primeiro a se posicionar contra a atitude toma pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, foi o governo americano, de Barack Obama, o qual diz que o pacto entre o nosso país e Irã é inaceitável. Além disso, houve a polêmica sobre a carta enviada por Obama para Lula, o que se deu em ''boatos'' de que seriam instruções para negociações.

Na minha opinião, apesar de o pacto de Teerã permitir que o Irã continue enriquecendo urânio e que ultrapasse as atuais resoluções da ONU, sem dúvida nenhuma, é um grande passo para a economia brasileira, mostrando ao exterior que somos um país capaz e importante na relações internacionais.

Victor Haguiara victor.haguiara@uol.com.br

São Paulo

___________________

Acordo com o Irã

O presidente americano, Barack Obama, e a secretária de Estado, Hillary Clinton, podem ficar tranquilos, pois não é um Ahmanidejadeziinho que vai ludibriar quem é aliado de José Sarney, Renan Calheiros, Fernando Collor e Jader Barbalho...

Victor Germano Pereira victorgermano@uol.com.br

São Paulo

___________________

NEM VAMOS INTERFERIR?

Com as nossas relações exteriores tão bem-sucedidas, não vamos meter o ''bedelho'' para resolver o impasse entre as Coreias? Ainda não é o momento ou nem vamos interferir?

M. Teresa Amaral mteresa0409@estadao.com.br

São Paulo

___________________

Armas nucleares

O exmo. sr. presidente Luiz Inácio ''Lula'' da Silva tem todo o direito de criticar os países possuidores de armas nucleares. Mas não tem direito algum de defender aqueles que lutam para adquirir as suas. Deveria, sim, ao contrário, usar suas energias e seu prestígio para proibir a fabricação das mesmas e lutar para a destruição das bombas nucleares.

Hideo Matsuoka hideo.matsuoka@hotmail.com

Paranavaí (PR)

___________________

Consciência seletiva

Frase do grande chanceler Celso Amorim: ''Os EUA não podem violentar a nossa consciência.'' Acredito que desta vez só a consciência dele foi violentada. A de todos os brasileiros vem sendo violentada há anos por Evo Morale, Hugo Chávez, Rafael Correa, Fernando Lugo, os Kirchners. Além de todas as vezes que a cúpula dirigente nacional faz uma visita lambe-botas à múmia caribenha. Tudo com o beneplácido do Itamaraty.

Humberto de Luna Freire Filho hlffilho@gmail.com

São Paulo

___________________

ONDE ESTAMOS?

O presidente Lulla se alinha com Irã, país que caminha na contramão da legalidade,

dos direitos humanos, impõe ameaças ao mundo e, que horror, nega o Holocausto.

O presidente Lulla se alinha com a Bolívia, negando a realidade das drogas que hoje arrasam e anulam grande parte dos jovens do mundo inteiro.

O presidente Lulla, sempre sorrindo, como se não tivesse a responsabilidade de ser o mandatário de todos os brasileiros, age sem medir consequências.

O presidente Lulla amordaça a liberdade de imprensa.

Espero que nas urnas respondamos à altura a essas atitudes que ferem nosso

povo indefeso.

Senão, onde estamos?

Jacy Lori Ártico Mattédi jacymattedi@globo.com

São Paulo

___________________

Aposentados

Mas é muito caradurismo do ex-presidente da Febraban Roberto Luís Troster vir a público defender o veto de Lula ao reajuste de 7,7% aos aposentados (já aprovado pelo Congresso), ao afirmar que ''é um contexto que está exigindo o aumento da taxa de juros...'', quando o 1,57% que falta Lula aprovar representará 0,1% nas despesas da União deste ano, enquanto o recentíssimo último aumento na taxa Selic, decretado pelo Banco Central, representou R$ 13,8 bilhões. Isso tudo apesar do já - nunca antes alcançado - mastodôntico lucro recorde que os bancos auferiram, com a abundante criação - a seu bel-prazer - de dezenas de taxas e emolumentos, que aparecem a cada dia. Se Lula vetar, vai se arrepender amargamente da fatia dos 17,5% de eleitores aposentados que seriam beneficiados com os 7,7% (segundo pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas), que certamente deixarão de votar na candidata da preferência dele.

Iracema Palombello cepalombello@yahoo.com.br

Bragança Paulista

___________________

Pelegos

É bom avisar o leitor sr. Leônidas Marques (29/5) que a França não é o Brasil, o que o Sarkozy e o Lula estão fazendo a seus aposentados se parece muito, mas o sindicatos franceses não são PELEGOS e, portando, dependentes do Executivo, como aqui. Logo, no Brasil nada vai acontecer, exceto os sindicatos fazerem campanha contra a oposição, este é o ''dever'' dos sindicatos brasileiros atrelados ao PT e ao presidente. Aqui, em São Paulo, a Apeoesp, ligada à CUT/PT, cumpre esse ritual antioposição há tempos.

Francisco da Costa Oliveira fco.paco@uol.com.br

São Paulo

___________________

O estrago já está feito

Mesmo que LULA não vete o aumento dos aposentados, pelo eu e meus familiares não mudaremos de opinião: sua candidata já perdeu, no mínimo, uns 20 votos. E imaginem com os outros milhões de aposentados quantos votos perdidos. Pena que o SERRA também nos tenha virado as costas e mostrou ser farinha do mesmo saco. Teremos que optar por outro que está surgindo, provavelmente o PLÍNIO, que não mudará com o poder em suas mãos. Assim, esperamos com um pé atrás, pois o LULA foi a grande decepção de milhões de trabalhadores, que no final descobriram que ele não tem nenhuma ideologia, tem, sim, uma grande confusão mental oriunda da sua pouquíssima cultura.

JOSÉ MENDES josemendesca@ig.com.br

Votorantim

___________________

Aposentado, preste atenção!

O que o Lula tira de você, ele dá a Evo Morales, presidente da Bolívia.

Vamos botar esse governo pra fora!

Mário Lopomo mlopomo@uol.com.br

São Paulo

___________________

Ambição e crime

Sábado de manhã li uma notícia no caderno Metrópole que me deixou chocado. Tal notícia era sobre o caso de um pai que foi acusado de mandar matar o próprio filho por causa de uma briga pelo prêmio de R$ 28,8 milhões da Mega-Sena. O que mais me choca é pensar que um pai pode dar mais valor a dinheiro do que ao próprio filho.

É um absurdo o modo como a sociedade está se comportando nos dias de hoje, essa ambição pelo dinheiro e por bens materiais já passou dos limites. Esse desespero pelo dinheiro faz crescer a violência nas cidades e com que as pessoas esqueçam de dar valor ao que realmente importa, por exemplo, a família. Essa violência já é presente em nosso cotidiano há um tempo, mas ultimamente está de forma exagerada. Como um pai pode querer matar o próprio filho? Agora eu me pergunto aonde o mundo vai parar. Não podemos conviver em uma sociedade onde é normal matar apenas por bens materiais, a criminalidade já está além do que podemos aturar. São muitos os casos de assaltos, sequestros e assassinatos nas grandes cidades, nós não temos mais segurança, não podemos mais nos sentir protegidos.

A violência nas grandes cidades é fruto principalmente de dois aspectos: a imensa desigualdade social e a ambição do homem, que sempre quer mais e mais, nunca se satisfaz apenas com o que tem. Aqueles que não têm uma boa qualidade de vida às vezes acabam indo para o mau caminho e acabam assaltando, matando, para tentar conseguir mais dinheiro e uma melhor qualidade de vida. Porém não são apenas os mais pobres que roubam e matam. Podemos ver muitos casos de pessoas que têm uma boa condição de vida e mesmo assim são corruptas, roubam, sempre em busca de mais dinheiro. São esses valores que levam as pessoas a um mau caminho, a ponto de um pai querer matar o filho. Isso está completamente errado, devemos dar mais importância à família do que ao dinheiro, pois o que nos faz verdadeiramente felizes são as pessoas com quem convivemos, principalmente os amigos e os familiares.

Nossa sociedade está sofrendo muito com esses problemas de violência, e devemos tentar diminuir isso. Todos devemos refletir sobre os valores encontrados na sociedade de hoje. Se todos soubessem dar valor ao outro e não se preocupar tanto com o dinheiro, não veríamos tantos casos de crime. Todos sabemos que é muito mais importante ter uma boa família estruturada do que ter muito dinheiro conseguido de forma errada.

Daniel Pereira daobomniel@hotmail.com

São Paulo

___________________

O HEXA VAI MELHORAR O MUNDO

O mundo inteiro precisa que o Brasil seja campeão mundial na África, independentemente do merecimento desta ou aquela seleção. O mundo está carente da qualidade natural do brasileiro, a docilidade. O sexto título na África vai temperar com docilidade o ímpeto guerreiro do Império Romano do momento, os Estados Unidos, vai acalmar os nervos bélicos de Inglaterra, Israel, Alemanha, França, Itália, Rússia, Irã, Venezuela, Bolívia, Colômbia, Coreia do Norte e de mais alguns por aí. Atenção, não confundir esse termo docilidade aplicado aos brasileiros. Dócil não quer dizer tolo, homem que se contenta com tudo, que deixa ir as coisas por água abaixo. Dócil não quer dizer brasileiro ovelha mansa, que trabalha como burro para pagar tributos para os bolsos dos satélites do governo. Hexampeonato brasileiro significa um banho de amor no mundo. Vai abrir as portas para o ingresso da humanidade na era da docilidade.

Apóllo Natali infinitycybercafe@gmail.com

São Paulo

___________________

Falta de respeito a Lula?

Em relação ao que observou a leitora sra. Angelika Paulus no Fórum de 28/5, desrespeito de Dunga ao falar com Lula com a mão no bolso, foto da primeira página, o técnico de seleção brasilera está mais do que certo. Um presidente cuja esposa requer cidadania de outro país para os filhos, para garantir o futuro deles, conforme afirmou; um presidente que fecha os olhos para as invasões de terra por uma entidarde fantasma e até as estimula; um presidente que diz que quem é contra a CPMF é sonegador não merece mesmo respeito.

Bob Sharp bobsharp@uol.com.br

São Paulo

___________________

CPMF

Acompanhando o noticiário financeiro, podemos ver que a Receita Federal bate recordes de arrecadação em escala crescente.

Agora a dona DILMA faz campanha dizendo que o País teve grandes prejuízos quando a CPMF foi eliminada pela vontade popular. Isto é um ''CONTRA-SENSO'', dona DILMA, pois, apesar dos recordes de arrecadação mês a mês, a senhora ainda quer ressuscitar um imposto injusto e impopular, que não trouxe nenhum benefício à saude do brasileiro.

Dona DILMA, será que é para conseguir mais um recorde e assim sermos inscritos no livro Guiness?

Ivan J. Schwarzenberg navinegro@hotmail.com

São Paulo

___________________

PROFECIA

O próximo presidente do Brasil será paulista. Primeira possibilidade: Serra vence. Segunda possibilidade: Dilma vence, passa um tempo e o PMDB abre processo de impeachment contra a mãe do PAC. Michel Temer sobe a rampa.

José Francisco Peres França josefranciscof@uol.com.br

Espírito Santo do Pinhal

___________________

KGB VERDE-AMARELA!

O desertor da KGB de Stalin Yuri Bezmenov alertou a todos da verdadeira finalidade da instituição: 15% de espionagem e 85% de doutrinação ao longo de muito tempo! Era a intenção do Estado forte stalinista para se impor além-fronteiras russas! Nesse caminhar progressivo da instituição de um Estado forte no Brasil - perguntem a Dilma, ela mesma o disse! -, com essa inicial censura ao Estadão - já de 304 dias! -, pergunto-lhes: Dilma, se eleita, será apologista da democracia franca e resoluta ou fincará pé em seu Estado forte, quem sabe, com uma KGB verde-amarela?! Não perguntem a Lula, seu principal e multado (?) cabo eleitoral, pois ele dirá: "Eu não sabia..." Se quiserem melhores informações perguntem a Murphy, aquele da famosa lei de probabilidades!

SAGRADO LAMIR DAVID david@powerline.com.br

Juiz de Fora (MG)