TSE desmoralizado

Depois de ser desmoralizado por quatro vezes pelo presidente Lula, que, diga-se de passagem, continua debochando da legislação, na terça-feira o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que proíbe expressamente a participação de sindicatos em campanhas eleitorais, foi ridicularizado no Congresso Nacional da Classe Trabalhadora (Conclat) realizado no Estádio do Pacaembu. As entidades sindicais Força, CUT, CTB, CGTB e Nova Central, reunidas com o pretexto de apresentar pautas reivindicatórias aos presidenciáveis, apoiaram ostensivamente nos discursos de seus líderes a candidata governista. Independentemente da bandeira do próximo presidente da República, é indispensável que o seu programa de governo apresente as bases da inadiável reforma política, antes que outras instituições sejam totalmente desmoralizadas como tem sido o TSE.

VICTOR GERMANO PEREIRA

victorgermano@uol.com.br

São Paulo

Questão de exemplo

Depois do exemplo do petista-mor, o presidente Lula, a Lei Eleitoral agora é rasgada por integrantes do partido. O pedido explícito de votos da ex-prefeita Marta Suplicy em festa em Diadema foi só mais uma constatação.

TIAGO VINÍCIUS MATOS

matostv@hotmail.com

São Paulo

Fanfarrão Minésio

Diante da contínua atitude do nosso presidente, demonstrada à exaustão neste último ano de seu governo, quanto à falta de decoro, à prepotência, ao abuso de poder e ao desrespeito às leis, entre outros, Lula, o Fanfarrão Minésio do século 21, bem que merecia o surgimento de um novo e corajoso Tomás Antônio Gonzaga, com uma versão atualizada, em verso e prosa, das Cartas Chilenas, para revelar satiricamente o cotidiano político do País e, quem sabe, abrir os olhos da população.

NEIVA PITTA KADOTA

npkadota@terra.com.br

São Paulo

AMÉRICA LATINA

Oliver Stone

Mais um para defender Hugo Chávez: Oliver Stone, cineasta norte-americano, quer mostrar em filme a América que os americanos (do Norte) não conhecem. Uma sugestão ao cineasta: inclua o "resto" que todos conhecem para o filme não ficar manco.

GILBERTO LIMA JUNQUEIRA

glima@keynet.com.br

Ribeirão Preto

Sul-americanos

Esse Stone não entende nada da história de países sul-americanos. Embora o ditador "presidente" da Venezuela se autoproclame bolivariano, de Simon Bolívar, os demais, com exceção da Bolívia, não o são. A presidente da Argentina é san-martiniana, de José de San Martín; o do Paraguai é franciano, de José Gaspar Rodríguez de Francia; e o do Brasil é mundano... dele mesmo.

SERGIO S. DE OLIVEIRA

marisanatali@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

CONTAS PÚBLICAS

Gastando à vontade

O nível de gastos do governo é o maior sob Lula. Com R$ 500 bilhões de impostos arrecadados só no primeiro semestre de 2010 fica fácil gastar...

VIRGÍLIO MELHADO PASSONI

mmpassoni@gmail.com

Praia Grande

CPMF

O governo aproveitou o aumento das receitas para elevar os gastos. E ainda quer ressuscitar a CPMF? Que papo é esse, "cumpanhêra" Dilma?

CLÉA M. CORRÊA

cleacorrea@uol.com.br

São Paulo

Estado forte

Quando aumenta a arrecadação, a senha para a gastança do nosso dinheiro, é só festa no "Estado forte" de Lula. Dinheiro que flui para um PAC eleitoreiro e para supersalários de marajás. E a educação, a saúde e a segurança no tal Estado forte? Continuam mais fracas do que nunca...

JOSÉ EDUARDO ZAMBON ELIAS

zambonelias@estadao.com.br

Marília

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Reajuste generoso

Quando se fala em reajuste salarial para os servidores do Legislativo, do Judiciário e de setores governamentais, os porcentuais são "generosos": agora são 33% previstos para a Câmara dos Deputados. Mas quando se trata do reajuste de 7,7% para aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário é um parto doloroso. Note-se ainda que aqueles servidores não ganham mal, e a diferença entre os porcentuais pleiteados pelos aposentados é de R$ 15,60 mensais para um benefício de R$ 1 mil. Mesmo assim, contra os 7,7% mobilizam-se "exércitos" de ministros, jornalistas e economistas especializados, todos carecendo de maior senso de Justiça, com maiúscula.

GUSTAVO GUIMARÃES DA VEIGA

gjgveiga@hotmail.com

São Paulo

Não é possível que o Congresso não tenha sensibilidade ou vergonha para perceber que esses aumentos de salários em período eleitoral chocam o País. A impressão é de que ele acha que dinheiro público vem do além...

ANTONIO NEGRÃO DE SÁ

negraosa1@uol.com.br

Rio de Janeiro

COPA DA ÁFRICA

A seleção e o ditador

São enormes as chances de que o cachê de R$ 2,4 milhões, recebido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que a seleção brasileira jogasse o amistoso com a seleção do Zimbábue, esteja maculado pela corrupção que grassa naquele país africano, subjugado pela ditadura sanguinária e genocida do presidente Robert Mugabe, que chegou ao cúmulo de perder o título de "sir" concedido pela rainha Elizabeth II, da Inglaterra, em decorrência das violações dos direitos humanos e do desprezo em relação à democracia. Considerando que "dinheiro sujo" - salpicado de sangue - atrai mau agouro, é inevitável concluir que o contestado e desenxabido escrete brasileiro começou da pior forma possível a sua preparação para a Copa do Mundo da África do Sul. Vale a lembrança do seguinte ditado de origem africana: "Quando um bicho arborícola (que vive em árvores) está destinado a morrer, todas as árvores da floresta se tornam escorregadias."

TÚLLIO M. SOARES CARVALHO

Belo Horizonte

TEMA DO DIA

Lula sanciona Ficha Limpa sem vetos

Tribunal Superior Eleitoral ainda decidirá se a lei valerá já para as eleições deste ano

"Essa lei pode não ser a mais linda do mundo, mas é parte do nosso processo histórico de mobilização da sociedade."

JOSÉ CARLOS SALVAGNI

"A lei do Ficha Limpa já tem que valer para outubro, afinal ela é para desratizar as eleições."

CARLOS ROBERTO MARCEU

"O Projeto Ficha Limpa é uma vitória para a Nação, mas estejamos atentos! Ainda caberão recursos."

OTAVIO COUTINHO

GIRO '' DILMÁTICO '' PELA EUROPA

APÓS CONVENÇÃO DILMA PLANEJA GIRO DE 5 DIAS PELA EUROPA . - Notícia veiculada no "ESTADÃO" pg A 6 de 5/7 , " Os encontros da ex-ministra com autoridades europeias estão sendo agendados pelo assessor especial da presidência , Marco Aurélio (top-top) Garcia, com Nicolas Sarkosy - França; José Sócrates - Portugal; José Luis Rodrigues Zapatero - Espanha". Pergunto usar o ITAMARATY E AS EMBAIXADAS BRASILEIRAS no exterior para agendar essa viagem , apresentando Dilma como candidata do presidente lulla não é uso da máquina do governo em campanha política ? Que absurdo é esse ? Alguém pode me responder ? Agradeço.

Luis A.B.Moraes labmoraes@uol.com.br

Santos

PREZADO SENHOR,

Foi com muito espanto que li sua coluna desta quarta - feira 2 de junho - coluna esta que aprecio e leio com uma certa frequência. Permita-me tecer alguns comentários a este respeito:

1. Não me parece que o assunto em pauta merecesse uma abordagem humorística pela sua seriedade e possíveis consequências. Quando isto ocorre, é quase sempre fatal, que haja uma banalização, que ocorra o que se denomina de humor negro.

2. Pior que isso foi constatar que enveredando por searas desconhecidas, sua coluna neste dia primou por demonstrar profundo desconhecimento da matéria. Atribuir ao 1o.ministro de Israel o infausto acontecido nas águas do mediterrâneo foi como atribuir culpa aos japoneses por Hiroshima. Em nenhuma linha de sua coluna pode-se notar referencia ao grupo terrorista Hamas que controla Gaza e de lá já disparou mais de 5mil foguetes contra a população civil israelense cuja única culpa parece ser a própria existência.

3. Comparar Netenyahy a Ahmadinejad beira o ridículo. Nenhum premier de Israel jamais preconizou a destruição de outro país, perseguiu, encarcerou a oposição, gays e membros de outras religiões. Jamais fraudou eleições para se perpetuar no poder.

Pena que em nenhum momento o direito de sobrevivência em paz de Israel e sua população tenha se revelado em sua coluna, apenas o despreparo dos comandos israelenses que invadiram um navio com armas de paintball jamais esperando que pacifistas humanitários fossem na realidade membros de uma organização com estreitas relações não só com o Hamas como com a Al-Qaeda.

É fácil criticar de longe, no Brasil, onde graças ao bom Deus, podemos dormir tranquilos sem o medo de levar um míssil na cabeça, ou explodir dentro de um ônibus, numa pizzaria, numa cantina universitária ou numa boate.

Que o senhor nunca tenha que passar por essas experiencias para dar o real valor tanto à democracia como àqueles que a defendem com seu próprio sangue.

Roberto Musatti

CONTINUÍSMO

Confirmada sua candidatura para presidente, após convenção do PT, Dilma iniciará um tour pela Europa. Os reflexos dos hábitos fóbicos de empreender viagens de seu líder, já surtem seus primeiros efeitos sobre os desejos futuros da candidata. Será que um novo Aéro-Dilma cruzará infinitamente o espaço aéreo pelo mundo afora? Sinceramente, como contribuintes, não merecemos.

Francisco Zardetto fzardetto@uol.com.br

São Paulo

DILMA X SERRA

Dilma vai ganhar a eleição. Infelizmente a oposição é fraca, não tem foco e faz o jogo do PT. Quando o Serra é entrevistado só fala da Dilma, de dossiê e outros assuntos políticos cuja polêmica interessa apenas a candidata do Lula. O candidato tucano deveria falar de seu programa de governo, como combater a corrupção, melhorar a segurança, a educação, saúde, o que pensa do Banco Central, qual será a sua diretriz de governo, entre tantos outros assuntos que interessa a nós eleitor. Eu, particularmente gostaria de saber quem será o presidente do Banco Central que será o homem gerenciador da política monetária no Brasil. Chega de pensar no Aécio para vice. Por que não um empresário vencedor? Enfim, vamos aguardar. José Serra deve ter assessores competentes que possam mudar o rumo da campanha. Ainda é tempo de, se preciso for, contratar um profissional de marketing para tal fim.

Gilberto Ruas gr@pmttrofeus.com.br

Santos

III DOSSÊ BRASIL

Começa a se tornar revoltante. Mais um podre da ''quadrilha'' dominante vem a público. A quase III edição do Dossiê Brasil, abortada. Uma vitória da moral. Como é sabido, no seio de toda quadrilha sempre há desavenças e foi exatamente isso o que aconteceu. Desta vez fazia parte do esquema, além dos chefes habituais, gente ligada a órgãos militares da área de informação que deveriam estar a serviço do Estado cuidando de nossas fronteiras contra a invasão de narco-terroristas, contrabandistas de armas e traficantes de drogas, mas que na verdade estão a serviço de um governo que trabalha nos porões da República para se perpetuar no poder. Usam os métodos mais sujos porque tem a certeza de que passarão desapercebidos pelo pobre substrato cultural que forma o eleitorado brasileiro .

Humberto de Luna Freire Filho hlffilho@gmail.com

São Paulo

''IGNOMÍNIA''

A pré candidata à presidência da República, Dilma, disse sofreu uma injustiça ao ser acusada de preparar um dossiê (ou vários) contra o outro pré candidato, Serra, de quem, ao que parece, a acusação partiu. Afirmou que essa acusação tucana é ''ignomínia''. Eu entendo ao contrário, considero uma ''ignomínia'' Lula ter lançado a

candidatura de Dilma, usando todos os meios lícitos e ilícitos, enfiar goela abaixo dos brasileiros uma pessoa despreparada e com um currículo, como bem sabemos, fraquíssimo para exercer o cargo que almeja.

Carlos Eduardo de Barros Rodrigues carlosedleiloes@terra.com.br

São Paulo

MAU EXEMPLO

'' TSE multa Lula pela quinta vez : Um péssimo exemplo, principalmente para aqueles que gostam de coisas erradas...! ''

Virgílio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Praia Grande

LULA E FHC

Pertinente a missiva da leitora sra. Maria Cecilia Lucarelli(Fórum dos leitores 4-06) quando disse que a escolha do nosso próximo presidente não será apenas uma escolha de nomes para o cargo,mas sim de escolha de algo maior: entre sermos ou não uma plena democracia.Para comprovar,basta-nos ler,na mesma edição do Estadão,a entrevista de Bruno José Daniel Filho,irmão do prefeito assassinado Celso Daniel que está exilado em Paris e também a matéria que mostra que o Congresso quer ressuscitar regra que facilita ainda mais o superfaturamento de obras.Enquanto o governo FHC priorizava a aprovação de leis que dificultavam a corrupção e o aumento dos gastos públicos,como a Lei de Responsabilidade Fiscal;enquanto na campanha presidencial de FHC jamais soubemos de qualquer assassinato de prefeitos do PSDB por problemas de campanha ,o governo Lula ,ao contrário,inverteu totalmente os valores.Conclusão:no mínimo é um péssimo exemplo para novas lideranças políticas e gestores públicos pelo país afora.Lamentável.

José Eduardo Zambon Elias zambonelias@estadao.com.br

Marília

IMPOSTOS

O presidente Lula defende com vigor a alta carga tributária no Brasil. Em parte ele tem razão. Para sustentar um governo tão gastador, o cofre deve estar sempre cheio. São tantas viagens, muitos hotéis, sem falar nas doações internas e externas, gastos absurdos com cartões corporativos e uma fortuna para os acordos políticos, observem os milhões liberados para os parlamentares nas emendas do orçamento. Para que o governo possa satisfazer os aliados, o contribuinte paga um volume fantástico de impostos e infelizmente, a maioria nem percebe. Se pelo menos tivéssemos o retorno desses recursos em serviços públicos, até poderíamos entender, mas do jeito que se vê; escolas abandonadas, hospitais sem equipamentos, estradas e ruas com verdadeiras crateras de tão esburacadas não se pode aceitar. Queremos nosso país na primeira classe sem demagogias.

Odiléa Mignon cardosomignon@gmail.com

Rio de Janeiro

EXTORSÃO TRIBUTÁRIA

A carga tributária brasileira de quase 40% está se transformando numa verdadeira extorsão. A ''extorsão tributária brasileira'' porque, não há o devido retorno, não vemos saneamento básico na maioria das cidades brasileiras, não temos tratamento de esgoto, a rede hospitalar é mal servida e, portanto, não atende bem aos cidadãos e crianças morrem às centenas; às ruas, as estradas brasileiras, estão em péssimo estado de conservação, não há investimentos em ferrovias, os trens enferrujam nos pátios das empresas, não há investimentos adequados ao ensino público de qualidade, o salário mínimo miserável aos aposentados, enfim, não sabemos aonde está indo tanto dinheiro arrecadado nessa extorsão tributária brasileira. As obras sem licitação pública na construção de estádios para a Copa do Mundo, ao invés de construir-se Universidades, hospitais, Bibliotecas, ou a gratuidade nas Universidades. O perdão de milhões de dólares em dívidas a outros países enquanto nosso povo mendiga melhorias. É a atual política que assistimos boquiabertos. Se estes governantes seguem Maquiavel, o pai da Ciência Política moderna, estão enganados, porque Maquiavel, e até mesmo Montesquieu, escreveram somente para aquela época, e sua política ao homem espiritual e inteligente já está completamente defasada e desacreditada. Necessitamos de uma nova Ciência Política para os próximos séculos.

Alberto Nunes albertonunes77@hotmail.com

Itapevi

IMPOSTOS ELEVADOS

Neste Brasil - país da piada pronta - temos um presidente que, quando eterno candidato, vociferava pelos quatro cantos que os impostos eram muito altos, que os juros eram imorais e que os gastos dos governos anteriores eram uma afronta aos empresários e ao povo brasileiro. Hoje, o ilustre apedeuta, defende os juros elevados e declara que imposto alto é bom para o país. É uma imoralidade! Juro alto só é bom para banqueiro. Imposto alto só aumenta o caixa do (des)governo para gastar inadequadamente, com seus milhares de companheiros que foram colocados em cargos de confiança, aloprados, cartões corporativos, mensalões, propaganda enganosa, além de custear a imoral campanha de sua predileta. Quando é que o povo brasileiro vai tomar juízo e repudiar esta matula?

Claudio D. Spilla Claudio.Spilla@CSpilla.org

São Caetano do Sul

INGLESES E BRASILEIROS

Por coincidência, no mesmo dia em que Lula ''louvou'' a nossa carga de impostos e o ''estado forte'', minha sobrinha chegava da Inglaterra, onde reside há anos. Ao compararmos preços de produtos, serviços e os benefícios com os quais os britânicos convivem, descobrimos que o estado forte de Lula não tem nada de forte. É um estado que sofre de obesidade mórbida, confundida por Lula com ''força''. Chega a ser humilhante ver o quanto somos desavergonhadamente explorados. Se os brasileiros mais humildes pudessem saber como um inglês é tratado apelo seu governo, já teriam feito uma guerra civil por aqui há muito tempo.

M.Cristina da Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

REAJUSTE PARA OS APOSENTADOS

O Presidente Lula está preocupado com os recursos necessários para a concessão do reajuste de 7.7% para os aposentados.

Ele conseguirá os recursos se acabar com a farra do Conselho de Anistia, a farra das ONGs e sindicatos, a farra dos cartões corporativos e da UNE, a super farra dos funcionários públicos, a absurda folha salarial do Senado Federal sem falar na farra das verbas de publicidade. Se a festa diminuir um pouco, os recursos vão aparecer e os aposentados vão agradecer.

Celso Battesini Ramalho leticialivros@hotmail.com

São Paulo

''CORTE É CAPITULO DA ''FICÇÃO ORÇAMENTÁRIA''.

Gostaria de acrescentar a excelente análise a existência da DRU - desvinculação do orçamento da união. Se uma vez aprovado o orçamento pelo congresso, o Governo pode tirar 20% e fazer o que achar que deve, o que vale o ''grande esforço'' dos congressistas em estudar item a item do orçamento?.

Carlos Ferreira nolasco@uol.com.br

São Paulo

DURA LEX SED LEX!

Segunda-feira estaremos iniciando um novo clima jurídico no Brasil de tantas leis que, ao contrário de punirem, premiam os criminosos! Ninguém aceitará o ''forem'' hipócrita que torna a lei dos Fichas Limpas transparente ''apenas'' para o futuro, mas ''cega'' - literalmente falando!- para o passado, colocando vendas para não ver os fichas sujas de outrora! Ilegibilidade já para todos comprometidos com a Lei e com a Justiça, no passado, no presente e no futuro: a lei é dura mas é lei! Estaremos todos atentos, a partir de segunda-feira, quando a lei entra em vigor!

Sagrado Lamir David david@powerline.com.br

Juiz de Fora (MG)

OS ''PSEUDOS''

Sob a pseudo-informação de que tinha armas de destruição em massa, o Iraque foi destroçado. Sob a pseudo-informação de que carregava armas perigosas, a Flotilha da Liberdade foi desmantelada. O que esses dois fatos têm em comum? No mínimo, o mesmo informante...

Hermínio Silva Júnior hsilvajr@terra.com.br

São Paulo

ISRAEL PODE

Nenhum país atualmente merece mais um bloqueio político e econômico do que Israel. Possui arma nuclear e de destruição em massa camuflada, não respeita deliberações da ONU, transgride leis internacionais, invade e ocupa território de outra nação, bombardeia e assassina civis inocentes. O que faria o Conselho de Segurança da ONU se em vez de Israel, fosse o Irã, Coreia do Norte ou Venezuela?

Antonio Negrão de Sá negraosa1@uol.com.br

Rio de Janeiro

VAZAMENTO

As imagens dos pelicanos encharcados de petróleo nas praias do golfo do México são de entristecer, sobretudo na semana em que se comemora o dia do meio ambiente, cada vez mais desdenhado ou ignorado.

Estranho como um país do quilate tecnológico dos Estados Unidos ainda não descobriu uma fórmula para conter esse vazamento? Talvez se surgisse apenas um boato de que naquela tubulação estivesse saindo bombas do talibã, o vazamento já estaria contido.

Habib Saguiah Neto saguiah@mtznet.com.br

Marataízes (ES)

SELEÇÃO DUNGA

"Temos aqui 300 jornalistas do Brasil que estão esperando que o Brasil não ganhe." Mais uma pérola de Dunga durante coletiva. Dunga não quer reconhecer que convocou um monte de dungas. Alguns são craques, mas esqueceram de sua genialidade para fazer apenas aquilo que seu mestre mandar, ou saem do time. Por isso, gostei que Ganso e Neymar tenham ficado de fora. Não teriam liberdade para criar seus lances maravilhosos, já pensaram os dois sendo obrigados a cumprir ordens de um técnico que detesta futebol arte? Olha, é até capaz de ele ganhar a copa com esse time de dungas. Porque não? Se o Parreira, em 94, ganhou, porque ele não pode? Mas que é chato, é.

Carlos Iunes carlosiunes@bol.com.br

Bauru

FÉ X FANATISMO

São Paulo foi palco de gigantesca manifestação movida pela fé religiosa. Milhões de pessoas, em nome de sua crença, caminharam de forma pacífica, ordeira, alegre, louvando seus líderes com palavras de amor. Em alguns países, também movidos pela fé, ou melhor, fanatismo, multidões são instadas a brandir as mais diferentes armas, urrar, aos contrários, mensagens de ódio, morte e destruição. Que a fé que dizem mover montanhas, consiga arrancar tanta amargura de tanta gente.

Luiz Nusbaum lnusbaum@uol.com.br

São Paulo

O NOVO CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA

A questão vai mais além de ética médica, aliás, um equívoco linguístico. Moral significa ''acatar e obedecer leis'', ética significa fazer o que e melhor, evidentemente dentro das leis.

Quando a lei é ruim ou errada, ''faz-se o melhor para o pior'', esse é conceito ''ético'' de se fazer ética!!

Está-se também confundindo ''medido'', com sistema médico! Quando havia o ''medico'', simplesmente se mudava ou abandonava o médico e estava resolvida a ''questão ética'', hoje, estamos amarrados a um sistema. O paciente e o respectivo médico não são ''indivíduos'', são peças de um sistema. A coisa é pior quanto mais pobre é o doente!! O rico ou político vai ''tratar'' no estrangeiro!!

No fundo, falta ''moral'' aos legisladores, para fazer uma lei ''ética'', isto é, fazer o que é melhor legalmente permitido!! Se nem constituição temos, como encontrar a referência do que seja moral para depois fazer o que seja ético? Fazer uma cirurgia estética pode ser altamente ética, contudo, altamente imoral!! Errado?

Ariovaldo Batisa arioba06@hotmail.com

São Bernardo do Campo