Caso de polícia Os tumultos ocorridos nesta semana no entorno da chamada Feirinha da Madrugada, no Pátio do Pari, no centro de São Paulo, mostram a que ponto chegou o desrespeito à lei pelo comércio ambulante irregular na cidade. Considerando-se com direitos exclusivos ao território, para a venda de todo tipo de mercadorias contrabandeadas ou pirateadas, cerca de 300 camelôs reagiram com violência à Operação Delegada, deflagrada por policiais militares (PMs) e pela Guarda Civil Metropolitana na última terça-feira, por determinação da Prefeitura, para fiscalizar e disciplinar o comércio no local. Automóveis foram incendiados, fachadas de lojas foram danificadas, as ruas ficaram repletas de lixo e o trânsito nas vias adjacentes permaneceu congestionado durante horas. Os protestos continuaram no dia seguinte, com novos choques com a Polícia, obrigando escolas a fecharem e lojas a baixarem as portas.