Com que sonhar para 2015

Receitas e discursos antípodas, resultados idênticos.

Por mais que lhe mintam na cara, o brasileiro não aprende qual é o valor do discurso dos políticos. Na Era PT o divórcio entre os fatos e sua descrição em português tornou-se absoluto, mas o que há de preocupante nisso não é os governantes mentirem pela gorja, o que é no mínimo um clássico, mas, sim, os ouvintes terem perdido a condição de identificar tais mentiras como o que são, mesmo quando elas colidem estrondosamente com a verdade bem diante dos seus olhos. "Prenda-se a Venina; liberte-se a Graça!", exatamente diante da prova do crime, é só o epílogo da última temporada deste invariável "seriado".

Tais enormidades fazem parte da nossa memória atávica. Duzentos anos de gente sendo incinerada em fogo lento em praça pública ao fim de meses de tortura excruciante produziram o efeito de banir do horizonte da nossa consciência a prova empírica como ferramenta válida de estruturação do pensamento até 12 anos depois da independência do Brasil, quando o instituto da Inquisição foi finalmente extinto nos reinos de Portugal, Espanha e Itália (1834).

Por cima dessa trava se derramou outro meio século de sobrevivência da escravidão, o que refinou o processo de "seleção natural" em que só permanecia "encarnado" neste mundo quem se mostrasse apto a, com absoluta convicção, afirmar que "era negro o branco que seus olhos viam", se assim o desejasse (o feitor ou) o representante do papa, conforme constava do juramento que antecedia a ordenação dos jesuítas que, por quase 400 anos, tiveram o privilégio do monopólio da educação dos brasileiros.

Isso explica por que, enquanto a ponta da civilização palpava a "harmonia dos mundos" e inventava a ciência e a democracia modernas, nós tratávamos de salvar nossos corpos fingindo, sob pena de suplício e morte horripilantes, que tudo o que nos interessava era salvar nossa alma.

De lá aos nossos dias, porém, a coisa piorou, pois, se não havia quem não soubesse, naqueles tempos, que tudo não passava de uma palhaçada sinistra necessária para salvar a pele, hoje há um bom contingente de brasileiros, trabalhados desde a mais tenra infância nos torniquetes morais da subversão conceitual gramsciana que domina nossas escolas e ainda faz reinações em nossos palcos e em nossas redações, que segue engolindo mentiras sinceramente convencido de se tratarem de verdades.

São cada vez mais raros esses inocentes, posto que a maioria dos que juram hoje que "é vermelho o marrom que seus olhos veem" o faz só para salvar seu emprego vitalício desacompanhado de trabalho, sua aposentadoria precoce não antecedida de contribuições, sua indenização por prejuízos físicos e morais não necessariamente sofridos, a valorização da sua "arte" sem concurso de talento, a sua imunidade ao castigo apesar da monstruosidade dos seus crimes. Mas ainda os há, como acabam de nos lembrar os irrefreados frêmitos de júbilo "humanitário" registrados na super-reação de jornalistas, escritores e poetas que comemoraram como uma estupenda vitória da liberdade a readmissão no círculo de relacionamentos oficiais do "Grande Satã" da mais longeva das ditaduras que ainda aniquila e promete continuar aniquilando jornalistas, escritores e poetas.

É esse mesmo tipo de compulsão suicida da capacidade de intelecção que reaparece quando, 26 anos depois, com o País atolado até às ventas no brejo dos tribunais, surge, mesmo fora da carcomida corporação dos "prestadores de justiça" que lucram com ela, quem ainda afirme embevecido que a Carta de 88, que trata de regular a tudo e a todos em todos os níveis do viver na sua sufocante minuciosidade, marca não a petrificação do Brasil arcaico, mas "a refundação do Brasil democrático" ao consagrar, agora como fundamento da Nação, o "a cada um o seu direito e o seu tribunal especiais" segundo o grau da sua fidelidade ao rei.

É ele que reaparece também quando, 260 escândalos depois, ainda haja quem aposte que uma sessão de exorcismo a cada década, movida a discursos "pela ética na política" e a delações premiadas, ainda que "dê zebra" e custe algo aos donos de foros especiais, será remédio bastante para nos resgatar de uma vez para sempre dos efeitos obrigatórios que as nossas ancestrais deformações institucionais vêm produzindo década após década, governo após governo, século após século.

É ele que reaparece quando, mais uma vez, como desde sempre, sugere-se que "comigo vai ser diferente"; que o que falta é "vergonha na cara" ou "amor aos pobres"; que é a "qualidade dos homens", e não a das instituições, que produz o milagre.

Não é. Nunca foi.

A força da corrupção é inversamente proporcional à quantidade de democracia investida numa ordem institucional, definida democracia como igualdade perante a lei, separação entre Estado e Capital, mérito sobreposto à cooptação, proporcionalidade da representação ("um homem, um voto") e o grau de sujeição do representante ao representado, ou seja, o grau de instabilidade dos mandatos e dos cargos públicos que deveriam ser todos permanentemente sujeitos a recall. É isso que faz as coisas funcionarem da Califórnia para leste até os "Tigres Asiáticos", da Noruega para sul até a Nova Zelândia, passando por tudo o que está no meio, independentemente de culturas ou religiões pregressas.

O resto ou é tapeação ou é terrorismo.

*JORNALISTA, ESCREVE EM WWW.VESPEIRO.COM