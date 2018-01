Compensa virar a noite? Este ano, na Virada Cultural de São Paulo, a Polícia Militar prendeu 56 pessoas em flagrante, o dobro do número de detenções do ano passado (28) e 6 vezes o total registrado em 2012 (9). Além disso, mais 108 pessoas foram indiciadas pela polícia civil. De acordo com reportagem do Estado, contudo, este é um número bastante reduzido se se levar em conta a quantidade de pessoas encaminhadas aos Distritos Policiais (DPs) da capital nas primeiras horas do evento no sábado: 60 pessoas foram acusadas de pertencerem aos chamados "bondes", grupos que promoviam arrastões durante a festa. A maioria destes, contudo, foi liberada por falta de provas. Só a PM registrou 30 vítimas, a maioria das quais afirmou ter sido roubada. Ocorre que o movimento da própria Virada lotou as delegacias e muita gente não chegou a registrar ocorrência. De acordo com a Central de Análise e Planejamento da Secretaria da Segurança Pública do Estado, a média diária de ocorrências na região central de São Paulo, que é de 50,88 roubos por fim de semana, conforme dados coletados de janeiro a abril, foi superada: 71 denúncias de roubo foram feitas no sábado e no domingo. No fim de semana anterior, o total de registros foi de 15.