Comportamento lamentável Foram lastimáveis as declarações do governador Geraldo Alckmin a respeito da morte de oito suspeitos de participar de um "tribunal" organizado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), em Várzea Paulista, durante operação das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota). E também da morte da pessoa que estava sendo "julgada", acusada pelo estupro de uma menina de 12 anos. Alckmin resumiu, com um simplismo e uma pressa inadmissíveis para quem ocupa um cargo como o seu, a versão da PM de que as mortes se deveram à resistência dos "julgadores" e do "acusado". "Quem não reagiu está vivo", disse ele, lembrando que oito suspeitos foram presos. O caso está muito longe de ser assim tão simples, e uma declaração como essa só agrava a situação.