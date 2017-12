Consolidada, mas sob ameaça

Além de práticas usuais no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff que foram consideradas ofensivas à lei pelo Tribunal de Contas da União (TCU), tramitam no Congresso projetos que a desfiguram. Medidas essenciais previstas na lei, como a fixação de limite para o endividamento do governo federal, não foram regulamentadas e, assim, continuam apenas no papel. Se a LRF (Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000) carece de mudanças, são as que a tornem mais rigorosa, para evitar o persistente descumprimento de alguns de seus dispositivos em todos os níveis de governo.

Sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, a Lei de Responsabilidade Fiscal foi precedida de outras importantes medidas destinadas a evitar o uso descontrolado do dinheiro público, sobretudo para fins eleitorais. Entre elas estão a renegociação das dívidas de Estados e municípios e o lançamento do Plano Real. Eram condições essenciais para estabilizar a economia e conter a sangria de recursos públicos.

Entre as restrições de maior impacto sobre a gestão das finanças públicas criadas pela lei está a que condiciona todo aumento de despesa à definição clara da fonte da respectiva receita. Já as renúncias fiscais decorrentes de incentivos ou benefícios tributários devem estar acompanhadas da estimativa do impacto sobre o orçamento e de medidas de compensação. Se essa exigência tivesse sido rigorosamente cumprida pelo governo Dilma no primeiro mandato, as desonerações tributárias teriam sido menos frequentes e vultosas e, consequentemente, a necessidade de ajuste fiscal no segundo mandato seria menos aguda.

A lei proíbe explicitamente a realização de operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle. O TCU considerou que os atrasos nos repasses do Tesouro para os pagamentos, pela Caixa Econômica Federal, de benefícios sociais - que ajudaram a melhorar temporariamente os resultados fiscais e foram chamados de pedaladas - constituem uma operação de crédito desse tipo.

O estabelecimento de limite de comprometimento da receita corrente líquida com o pagamento de funcionários foi um dos grandes avanços na administração pública propiciados pela LRF. Embora ela estabeleça prazos para que os governos que descumprirem esses limites façam a correção necessária, eles continuam sendo desrespeitados por alguns Estados e muitos municípios.

Para os Estados, o limite é de 49% da receita líquida. Mas a lei estabelece que gastos com pessoal que excedam 46,5% da receita em determinado exercício estão na zona prudencial, que exige correções nos exercícios seguintes. Em pior situação estão os Estados de Alagoas, Piauí, Tocantins, Sergipe e Paraíba, de acordo com a organização não governamental Contas Abertas.

Quanto às regulamentações de que a LRF ainda carece está a que trata da criação do Conselho de Gestão Fiscal, com representantes de diferentes áreas, para acompanhar de forma permanente o uso do dinheiro nos vários níveis de governo. Também falta a definição do limite da dívida da União, o que deixa grande margem para o crescimento da dívida. E a prática já demonstrou que o limite para os gastos com pessoal do governo federal, de 50% da receita líquida, é muito frouxo.