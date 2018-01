Contas à espera dos cortes das despesas do governo Embora as necessidades de financiamento do setor público apresentem um superávit primário de 2,81% do PIB, ante 2,79% no mês anterior, não se pode ter ilusão com resultados que se referem a um mês totalmente atípico, já que as receitas são de atividades do mês anterior, enquanto as despesas se reduzem no primeiro mês do ano.