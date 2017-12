Contas cambiais rumam para um rápido equilíbrio

Já se sabe que a melhora das contas externas esboçada em 2015 e acentuada neste ano decorre, em grande medida, da recessão que limita a demanda de importações. Mas é crescente a contribuição de efeitos positivos, caso do ingresso de investimentos diretos de US$ 6,8 bilhões em abril e de US$ 23,7 bilhões no quadrimestre, permitindo financiar com sobra o déficit corrente de US$ 7,1 bilhões no período.

Além disso, as exportações dão sinais menos desfavoráveis: após a queda de cerca de 15% entre 2014 e 2015, o recuo caiu para 4% entre os primeiros meses de 2015 e 2016, até 23/5, segundo o governo. Na comparação entre abril de 2015 e abril de 2016, as despesas de transporte caíram 57,2% e as de viagens internacionais, 49,9% – os turistas brasileiros gastaram 34,5% menos no exterior. Também caíram muito as remessas de lucros e dividendos, mas sob influência de um fator negativo: a queda do resultado das empresas.

Os números superaram as expectativas dos economistas dos bancos, em especial no tocante ao ritmo dos investimentos diretos e ao superávit comercial, que já supera US$ 17 bilhões no ano. Além disso, os investimentos líquidos em carteira atingiram US$ 662 milhões, em especial em ações.

As contas cambiais ajudam a execução da política econômica, contribuem para a atração de investimentos necessários na infraestrutura e afastam a necessidade de aumentar o endividamento externo. Prova disso é que não houve nenhum estresse com o fato de que o porcentual de dívidas vencidas e roladas tenha sido de 79% em abril, abaixo da média dos últimos anos, mas superior ao de 29% em março.

Se a economia voltar a crescer, como se espera para o ano que vem, é provável que também volte a crescer o desequilíbrio corrente.