Contas transparentes Mais próximos da comunidade, os governos municipais e estaduais seriam os mais fáceis de fiscalizar pelos contribuintes ? desde que as contas sejam acessíveis e transparentes. Para assegurar o conhecimento mais detalhado das receitas e das despesas dos municípios e dos Estados, foi incorporada em 2009 à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) a exigência de que, até 27 de maio deste ano, todas as unidades federativas com mais de 100 mil habitantes deveriam divulgar em tempo real as suas contas, sob pena de serem suspensas as transferências voluntárias federais, que alcançaram R$ 8,7 bilhões em 2009. Ao aproximar-se o prazo fixado, parte dos 273 municípios mais populosos do País ainda não atendeu ao requisito e pede prorrogação do prazo.