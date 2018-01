Corrida para salvar a OMC O governo brasileiro deveria apoiar com muita firmeza o novo diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevêdo, em seu esforço para reativar - alguns diriam ressuscitar - a Rodada Doha de negociação comercial. Não se trata de apoiá-lo por ser brasileiro, mas porque a diplomacia petista gastou a maior parte de suas fichas na busca de um acordo multilateral. As demais fichas foram jogadas em acertos do Mercosul com parceiros quase sempre desimportantes e em cômicas alianças com alguns grandes emergentes. Classificadas como estratégicas no Palácio do Planalto e no Itamaraty, essas alianças foram sempre tratadas como secundárias, na melhor das hipóteses, pelos governos da China, da Rússia e da Índia, muito mais interessados em vínculos com as potências tradicionais - as mais ricas do mundo -, como os Estados Unidos, o Japão e os maiores países da União Europeia.