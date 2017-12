Creches - o fato e a versão O compromisso mais forte com a versão - apresentada em cores favoráveis para impressionar a plateia - do que com a dura realidade dos fatos tem sido uma característica do governo Fernando Haddad. Um exemplo é o carnaval feito em torno das faixas exclusivas para ônibus e das ciclovias que se multiplicam rapidamente, mas cujos resultados ficam muito distantes das promessas. No caso das creches, que agora veio à tona, a atual administração ultrapassou os limites dessa mágica, de tal forma que a tosca manipulação de dados não consegue convencer nem seus partidários que estariam dispostos a se deixar iludir.