Credibilidade e investimento

Se tivesse chegado um dia antes a Nova York, a revista proporcionaria um expressivo contraponto ao recitativo da presidente, dos ministros da Fazenda e do Desenvolvimento, Guido Mantega e Fernando Pimentel, do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho, e até do presidente do BC, Alexandre Tombini, recrutado para a equipe caçadora de investimentos.

Em sua edição para a América Latina, a revista apresentou na capa a imagem de um Cristo Redentor em queda depois de um voo descontrolado sobre o Rio de Janeiro. Há quase quatro anos, em novembro de 2009, a capa havia mostrado um Redentor subindo como um foguete, com o título O Brasil decola. O novo título: Has Brazil blown it?. Tradução aproximada: "O Brasil estragou tudo?". Outra possibilidade: "O Brasil fez uma grande besteira?".

A publicação menciona a estabilização econômica no período do presidente Fernando Henrique Cardoso, a aceleração do crescimento na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, a rápida recuperação depois da crise de 2008, as perspectivas de uma nova fase de prosperidade e as oportunidades perdidas. Outras economias também perderam impulso nos últimos tempos, ressalva a revista, mas no caso do Brasil é preciso levar em conta a falha do governo na realização de reformas. A carga tributária, o peso da Previdência, o baixo investimento em infraestrutura, os custos trabalhistas e a complicação tributária estão entre os problemas enumerados na reportagem - ao lado da inflação persistente e da contabilidade criativa usada, nos últimos tempos, para maquiar os dados fiscais.

A presidente e seus ministros insistiram, no entanto, na afirmação do compromisso com o combate à inflação e com a solidez das contas públicas. Bateram, além disso, na tecla do cumprimento de contratos - um detalhe ressaltado pela presidente no discurso e na entrevista concedida a jornalistas antes de sua apresentação. Todos enfatizaram também as oportunidades de ganhos para quem investir em infraestrutura.

Não foi gratuita a insistência no tema do respeito aos contratos - política mantida há mais de 20 anos, disse a presidente. Segundo o ministro Pimentel, houve uma "interpretação equivocada" das medidas para renovação de contratos das concessionárias do setor elétrico e para o corte de tarifas. O episódio, sugeriu, pode ter levado alguns empresários a falar de insegurança jurídica. Governos prudentes e sem voluntarismo raramente são forçados a dar explicações desse tipo.

A presidente disse a verdade, ao apontar os amplos benefícios potenciais dos investimentos em infraestrutura - para investidores, operadores de serviços, consumidores e, em geral, para a economia. Mas quem menos acreditou nisso, até agora, foi o governo. Se acreditasse há mais tempo, teria avançado muito mais na atração de capitais privados. Ações serão muito mais importantes que qualquer palavrório para provar suas convicções.