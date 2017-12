Crise de crédito

O círculo vicioso que se criou com a crise é que os bancos tiveram perdas com a inadimplência de algumas grandes empresas e preferiram reduzir suas linhas de crédito e empoçar seus recursos, aplicando-os na dívida pública. O volume de empresas tentando renegociar suas dívidas é muito grande e suas limitações praticamente as paralisam. Se o governo não conseguir resolver essa questão, não haverá retomada da economia. Este é um dos fios da meada que têm de receber especial atenção do Ministério da Fazenda e do Banco Central, para que possamos “voltar a sonhar”.

*Aldo Bertolucci (aldobertolucci@gmail.com)