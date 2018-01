Crise portuguesa, crise europeia

O presidente Cavaco Silva terá de cuidar com urgência da formação de um novo governo. O primeiro-ministro José Sócrates deverá permanecer no posto até a composição do novo gabinete, mas com poderes limitados. Há dúvidas sobre a capacidade legal do governo português de negociar a ajuda externa nessa fase de transição. Segundo alguns analistas, o governo interino poderia cuidar do assunto e até o presidente seria qualificado para a tarefa, se tivesse apoio político para isso. Mas há opiniões diferentes.

Caracterizada a crise política, mais uma agência de classificação de risco, a Fitch, anunciou o rebaixamento da dívida portuguesa. A rejeição do plano de austeridade foi mencionada pelo diretor da divisão de risco soberano, Douglas Renwick, para explicar a decisão da agência. A derrota do governo tornou mais incerta a implementação de políticas necessárias ao financiamento do setor público, segundo ele. Outra agência, a Moody"s, havia rebaixado a dívida pública de Portugal na semana anterior.

O líder da oposição portuguesa, Pedro Passos Coelho, do Partido Social Democrata (PSD), tentou acalmar os mercados. Segundo ele, os oposicionistas continuarão apoiando o ajuste orçamentário. Mas só aceitariam o corte de gastos e rejeitariam novos aumentos de impostos.

A declaração foi insuficiente para impedir tanto a decisão da Fitch quanto a elevação dos juros da dívida portuguesa. Além do mais, falta saber se as medidas consideradas aceitáveis pelos oposicionistas serão suficientes para a arrumação das contas públicas portuguesas. Essa não era, obviamente, a opinião do governo socialista. Seu objetivo imediato, com o novo plano, era garantir a redução do déficit público para 4,6% do PIB neste ano.

Em 2010, o déficit ficou em torno de 7%. O ajuste permitiria, segundo a avaliação oficial, a redução do buraco para 3% do PIB em 2012, 2% em 2013 e 1% em 2014. O limite fixado pelos padrões oficiais da União Europeia é 3% e vários países da área ultrapassaram esse teto nos últimos anos.

Mesmo com o aperto orçamentário, a redução proporcional da dívida pública seria lenta. Segundo recentes projeções do governo, a dívida total deverá subir de 82,4% do PIB no ano passado para 87,9% neste ano e 88,1% em 2012. Só então começaria a cair e poderia chegar a 85,3% em 2014. O mesmo conjunto de projeções indicou uma redução de 0,9% do PIB em 2011, depois de um aumento de 1,4% no ano passado. A contração seria uma consequência do aperto fiscal.

Não parece haver dúvida quanto à disposição dos demais governos da zona do euro: ajudarão Portugal, como ajudaram a Grécia e a Irlanda, para preservar a união monetária. O FMI deverá estar pronto para atuar no resgate. Mas o ajuste europeu ainda consumirá muito esforço, porque também os países mais ricos estão em má situação financeira. A Alemanha é exceção. A conta dos excessos dos últimos anos ainda é alta.