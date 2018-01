Custo da cesta pode conter consumo de outros bens O preço da cesta básica, calculado pelo Dieese, aumentou 14,55% em São Paulo, entre dezembro e abril, e 15,85%, nos últimos 12 meses - porcentuais superiores aos índices de inflação do IBGE, da FGV ou da USP, pondo a perder a redução de preços ocorrida em 2009 (-4,72% em São Paulo). Ainda maiores foram as altas da cesta básica no Recife (25,2%), em Salvador (20,12%), em Natal (19,98%), em João Pessoa (19,47%) e no Rio de Janeiro (18,64%).