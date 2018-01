Da politicalha à regulação O baixo poder de competição da economia brasileira, uma das menos integradas no mercado global, tem forte relação com a insegurança do investidor e as dificuldades do empresário para se mover no meio de regras confusas e instáveis. Citado em toda grande pesquisa internacional de competitividade, o problema é parte do dia a dia tanto do executivo quanto do cidadão meramente empenhado em ganhar a vida, cumprir as obrigações legais e escapar das armadilhas criadas pelas piores manifestações da burocracia. Em matéria de regulação, o Brasil está muito longe das melhores práticas e “mais ou menos no nível dos países da OCDE com as piores notas”, disse num seminário no Insper, em São Paulo, o economista Luiz de Mello, diretor adjunto de Governança Pública e Desenvolvimento territorial da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A reunião foi um raro evento dedicado a um dos pontos mais vulneráveis da economia brasileira.